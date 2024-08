10 Mitarbeiter-Management-Software für HR-Teams im Jahr 2024

Egal, ob Sie Eigentümer eines Geschäfts oder Leiter der Personalabteilung sind, der Aufbau und die Verwaltung Ihres Humankapitals sollten im Vordergrund stehen - denn Teamwork ist das, was Träume arbeiten lässt. ✨

Bei der Personalverwaltung geht es nicht nur darum, Aufgaben zu erledigen, Freistellungsanträge zu genehmigen und Leistungsbeurteilungen vorzunehmen - obwohl auch das wichtig ist. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist heutzutage von großer Bedeutung, und dazu gehört viel mehr als nur ein angenehmes Arbeitsumfeld. Es beginnt mit Ihrem einführungsprozessen für Mitarbeiter und geht weiter über die Arbeitstools, die Sie ihnen zur Verfügung stellen (oder auch nicht), bis hin zu pünktlichen Zahlungen. 💸

All diese administrativen Aufgaben sind oft unglaublich zeitaufwändig - aber das muss nicht sein. Wenn Sie in eine Software zur Mitarbeiterverwaltung investieren, können Sie viele dieser Aufgaben ganz einfach automatisieren.

Sehen wir uns an, was eine gute Lösung für die Mitarbeiterverwaltung zu erledigen hat, und werfen wir einen Blick auf einige HR-Software optionen. Wenn Sie sich für die richtige Software für Ihr Geschäft entscheiden, sparen Sie Zeit und Geld - und erhöhen damit sowohl die Mitarbeiterbindung als auch die Rentabilität Ihres Unternehmens. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten. 🏆

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Mitarbeiterverwaltung achten?

Je nach Art des von Ihnen geführten Geschäfts sollten Sie bei der Suche nach einer Software für die Mitarbeiterverwaltung, die Ihnen bei den Funktionen der Personalabteilung hilft, die folgenden Schlüssel beachten:

Eine einfache Möglichkeit, Mitarbeiterinformationen zu speichern und abzurufen, einschließlich wichtiger Daten wie Rolle, Gehaltsklasse und verbleibende Freizeit

Hilfreiche Vorlagen, die Ihnen Zeit und Aufwand ersparen, z. Bonboarding-Vorlagen für neue Mitarbeiter, 30-60-90 Vorlagen für die Verwaltung von Aufgaben, odervorlagen für Feedback-Formulare zum Sammeln von Erkenntnissen zur Förderung des Mitarbeiterengagements

Software zur Mitarbeiterüberwachung zur Nachverfolgung von Timesheets und Aufgaben - besonders wichtig, wenn Sie mit Remote-Mitarbeitern zusammenarbeiten

Projektmanagement tools, die die Zeiterfassung unterstützen und Ihnen helfen, den Fortschritt Ihres Projekts zu verfolgenHR-KPIsund die es Ihnen ermöglichenaufgaben zu delegieren* Eine intuitive, leicht zu navigierende Benutzeroberfläche, die dem Benutzer einen hohen Komfort bietet

Ausgezeichneteteam-Kommunikation tools, vorzugsweise mit Video-Call-Funktion, damit Sie sich problemlos mit einzelnen Mitarbeitern oder Teams in Verbindung setzen können, unabhängig davon, wo Sie oder die Mitarbeiter sich befinden

Möglichst ein Selbstbedienungsportal für Mitarbeiter, in dem die Mitglieder Antworten auf ihre Fragen erhalten und auf die von ihnen benötigten Informationen zugreifen können, was den Workload Ihres HR-Teams verringert 😊

Die 10 besten Softwareprogramme für die Mitarbeiterverwaltung im Jahr 2024

Machen Sie Ihr Human Capital Management (HCM) so einfach wie möglich, indem Sie die richtigen Tools für die Mitarbeiterverwaltung in Ihrem Unternehmen auswählen. Denken Sie an die Größe Ihres Geschäfts und entscheiden Sie genau, welche Aufgaben Sie automatisieren möchten. Überlegen Sie auch, ob Sie und Ihr Team hauptsächlich von Desktops aus arbeiten oder ob Sie eine hervorragende mobile App benötigen, um Ihre Mitarbeiter von unterwegs zu unterstützen. 🚚

Wenn Ihr Geschäft noch nicht zu komplex ist, können Sie sogar kostenlose Mitarbeiterverwaltungssysteme finden, um das Engagement und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Hier sind einige der besten heute verfügbaren Mitarbeiterverwaltungssysteme.

ClickUp automatisiert das Team-Management von Anfang bis Ende, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren können

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, mit der Sie jeden Aspekt Ihres Geschäfts im Auge behalten können, einschließlich Ihrer personalwesen funktionen. Es handelt sich um eine Software für die Mitarbeiterverwaltung, die alle Ihre Daten an einem Ort zusammenfasst und so organisiert, dass es ein Kinderspiel ist, das zu finden, was Sie brauchen.

Mit eingebauten projektmanagement-Software die Ihnen hilft, den Überblick über alle Ihre HR-Initiativen zu behalten, sowie eine Vielzahl von Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsvorlagen, müssen Sie das Rad nicht mehr neu erfinden. ClickUp spart Ihnen schon im Vorfeld Zeit - und zwar während der gesamten Dauer Ihrer Projekte. 🙌

Die Kommunikation mit Ihrem Team ist einfach, egal wo es sich befindet. Nutzen Sie die Videokonferenzfunktion von ClickUp, um ein virtuelles Meeting abzuhalten oder ein Schulungs-Webinar zu veranstalten, oder verwenden Sie eine der vielen möglichen Integrationen, wie Microsoft Teams oder Vergrößern . Visuelle Zusammenarbeit während Ihres Meetings mit ClickUp Whiteboards , die Ideen in Aufgaben umwandeln.

ClickUp ist eines der besten kostenlosen Mitarbeiterverwaltungssysteme, mit dem Sie Ihr Geschäft in Schwung bringen können. Der kostenlose Plan bietet alle grundlegenden Tools, die Sie benötigen. Und wenn Ihr Geschäft wächst und komplexer wird, können Sie Ihr Paket ganz einfach aufrüsten, um zusätzliche Features zu erhalten. ✨

ClickUp beste Features

Importieren Sie alles aus Ihrem bisherigen Projektmanagement tool wie Asana, Trello oder Monday.com

Unabhängig von der Größe Ihres Teams und unabhängig davon, ob Sie in der Personalabteilung oder in der Lohnbuchhaltung tätig sind, erleichtern Collaboration Tools die Zusammenarbeit, da alle auf derselben Seite stehen

Eines der Management Features ist ein Dashboard, das Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Metriken verschafft und es Ihnen ermöglicht, von dort aus in die Details vorzudringen

Sie können Ihre Ansichten benutzerdefiniert anpassen, so dass Sie die Daten auf die von Ihnen bevorzugte Art und Weise anzeigen können, zum Beispiel in einer Liste, einem Kanban-Board oder einem Gantt-Diagramm

ClickUp ist extrem benutzerfreundlich, so dass Sie das System schnell verstehen und Zeit und Aufwand sparen werden

Es gibt viele mögliche Integrationen, darunterOutlook, Slack,Google Drive, One Drive, undSalesforce, damit Sie nahtlos plattformübergreifend arbeiten können

ClickUp Beschränkungen

Da das System so komplex und anpassbar ist, kann es einige Zeit dauern, bis man sich mit allen Funktionen vertraut gemacht hat

Die mobile App ist (noch) nicht so schlank und zugänglich wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Gitter

Über Gitter Lattice rationalisiert Ihren Workflow im Personalmanagement, sodass Sie sich kostenlos auf wichtigere Initiativen wie Talentmanagement und die Förderung von Mitarbeiterengagement und -leistung konzentrieren können. Detaillierte Analysen geben Ihnen alle Einblicke, die Sie brauchen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Ihr Humankapital - und Ihr Geschäft - stärken. 📈

Dieses System zur Verwaltung von Fernmitarbeitern eignet sich besonders gut für verteilte Teams. Es hält alle Beteiligten auf dem Laufenden und macht die Verwaltung von Teams an entfernten Standorten einfach.

Lattice beste Features

Nachverfolgung von Karrierezielen, Aufgaben und Meetings, damit nichts durch die Lappen geht

Zentralisierte Informationen und Prozesse, damit sich Remote-Mitarbeiter als Teil eines größeren Teams fühlen, was sowohl das Management virtueller Teams als auch die Erfahrung der Mitarbeiter verbessert

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts von HR-Prozessen in Echtzeit, so dass Sie immer wissen, wo Sie stehen

Es ist ein großartiges Tool für das Geben und Empfangen von Feedback innerhalb von Teams, sowohl im Büro als auch an entfernten Standorten

Vorlagen für Leistungsbeurteilungen sind für bestimmte Personen oder Anwendungsfälle anpassbar

Lattice Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht gut gestaltet ist, so dass es schwierig ist, sich im System zurechtzufinden

Die 1:1 Funktionen und die Berichterstellung könnten verbessert werden

Preise für Lattice

Engagement: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Wachstum: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Vergütung: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Leistungsmanagement OKRs und Ziele: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

4.7/5 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

3. Rippling

Über Kräuseln Rippling ist eine zentralisierte workforce Management System das den gesamten Zyklus Ihres Mitarbeiterlebens verwaltet - von der Gehaltsabrechnung über die Ausgaben bis hin zur Verwaltung der Sozialleistungen - und zwar an einem Ort.

Rekrutieren Sie damit neue Talente, erfassen Sie die Nachverfolgung von Zeiten und Anwesenheit und wissenstransfer über das Lernmanagementsystem. Es erleichtert auch die Einstellung der individuellen Computersoftware und ihre Integration mit Apps wie Microsoft 365 und Slack. 💻

Die HR Cloud ist Teil des größeren Rippling-Ökosystems, das auch IT- und Finanzsoftware umfasst.

Rippling beste Features

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, übersichtlich und sehr einfach zu navigieren

Vorlagen für die Gehaltsabrechnung zur automatischen Aktualisierung bei Änderungen von Rollen, Mitarbeiterdaten, Vergütungen oder Leistungen für Mitarbeiter

Das Online-Lernzentrum macht es einfach, bei Bedarf fachliche Hilfe zu erhalten

Das System wird laufend aktualisiert, so dass die Tools zur Mitarbeiterverwaltung ständig verbessert werden

Rippling Limits

Einige Benutzer hatten Schwierigkeiten, bei Problemen Unterstützung von einer echten Person zu erhalten

Das System ist nicht sehr anpassbar, was das Farbschema oder die zu sehenden Apps angeht

Preise für Rippling

Beginnt bei $8/Monat pro Benutzer

Kontakt für Preise

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,700+ Bewertungen)

4. Justworks

Über Justworks Justworks ist eine Remote-Mitarbeiterverwaltungslösung, die sich an kleine und mittlere Geschäfte richtet, vor allem in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Technologie und gemeinnützige Organisationen. Sie hilft diesen Geschäften bei der Automatisierung von HR-Management-Tools, Lohnabrechnung und Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften.

Nehmen Sie neue Mitarbeiter schnell auf und melden Sie sie für die Leistungen an, für die sie qualifiziert sind. Anschließend können Sie ihre Arbeitszeiten nachverfolgen und sie bei der Bezahlung benachrichtigen.

Ihre Mitarbeiter haben auch direkten Zugang zum Justworks Support, wenn sie Fragen zu ihren Gesundheitsleistungen, Abzügen oder Steuern haben. 👀

Justworks beste Features

Das System ist sehr übersichtlich, und es ist einfach, die benötigten Informationen zu finden

Vergleich von Krankenversicherungen und anderen Leistungen innerhalb des Systems

Das Team des Kundendienstes ist sehr entgegenkommend und offen für Verbesserungsvorschläge

Justworks Einschränkungen

Die Features der mobilen App sind stärker limitiert als die der Desktop-Version

Obwohl Justworks für kleinere Geschäfte entwickelt wurde, kann es für diese zu teuer sein

Justworks Preise

Basics: $59/Monat pro Mitarbeiter (Rabatt für 50+ Mitarbeiter)

$59/Monat pro Mitarbeiter (Rabatt für 50+ Mitarbeiter) Plus: 99 $/Monat pro Mitarbeiter (Rabatt für 50+ Mitarbeiter)

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

4.6/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

5. Deel HR

Über Deel HR Deel ist ein All-in-One-System zur Verwaltung von Remote-Mitarbeitern, mit dem Sie globale Teams skalieren und verwalten können. Stellen Sie damit Vollzeitmitarbeiter oder unabhängige Auftragnehmer ein, führen Sie neue Mitarbeiter ein und bezahlen Sie sie.

Legen Sie für jedes Mitglied Ihres Teams lokalisierte rechtliche Kontakte an, unabhängig davon, ob es sich um einen Remote-Mitarbeiter handelt oder nicht. Verfolgen Sie, wann sie arbeiten und wann nicht, und verwalten Sie Zahlungen und andere Leistungen auf der Grundlage des Landes, in dem sie sich befinden. 🌎

Deel HR beste Features

Deel ist eine sehr gut durchdachte Software für Remote-Arbeit, die auch für technisch weniger versierte Benutzer leicht zu bedienen ist

Die weltweite Infrastruktur von Deel macht es einfach, Mitarbeiter in anderen Ländern einzustellen, in denen Sie keine Geschäftseinheiten haben

Nutzen Sie die Verträge von Deel mit einer Vielzahl von Anbietern, um Ihrem Team Ausrüstung zukommen zu lassen, Experten vor Ort zu konsultieren oder Ihren Mitarbeitern Dienstleistungen wie den Zugang zu Co-Working Spaces auf der ganzen Welt anzubieten

Deel HR Beschränkungen

Die Bewertungen des Kundensupports variieren von einem Extrem zum anderen, so dass der Support nicht immer optimal ist

Zahlungen sind auf bestimmte Zyklen limitiert, so dass Sie keine Ad-hoc-Zahlungen wie Spesenrückerstattungen außerhalb dieser Daten vornehmen können

Preise von Deel HR

DeelHR: Beginnt mit Free

Beginnt mit Free Vertragspartner: Beginnt bei $49/Monat

Beginnt bei $49/Monat EOR: Beginnt bei $599/Monat

Beginnt bei $599/Monat Globale Gehaltsabrechnung: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Immigration: Kontakt für Preise

Deel HR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

6. Kissflow HR Cloud

Über Kissflow HRKissflow ist eine Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform, mit der Sie Ihre eigene Mitarbeiterverwaltungssoftware erstellen können. Erstellen Sie die Workflows, Anwendungen, Dashboards, Checklisten und Formulare, die Sie zur Verwaltung Ihres Teams benötigen, mit einem Minimum an Entwicklungszeit.

Mit den integrierten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen ist es einfach, die Leistung Ihrer Prozesse zu verfolgen. Kissflow unterstützt auch die Zusammenarbeit im Team durch das Freigeben von Dateien und Messaging-Tools, die sowohl die Teamarbeit als auch die Produktivität des Teams verbessern. 📨

Kissflow HR Cloud beste Features

Es ist relativ einfach, Ihre Geschäftsprozesse über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle zu automatisieren

Integriert in Google Workspace sowie inSlack undDropboxunter anderem, so dass Sie, wenn Sie diese Systeme verwenden, nahtlos plattformübergreifend arbeiten können

Der Kundensupport reagiert schnell und hilfsbereit, wenn Sie ein Problem mit dem System haben

Kissflow HR Cloud Limitierungen

Obwohl nicht-technische Benutzer die Grundlagen erledigen können, benötigen Sie einige Code-Kenntnisse, um ein komplexeres Mitarbeiterverwaltungssystem zu erstellen

Wenn Sie komplexe Workflows haben - zum Beispiel, wenn Sie erweiterte Geschäftsregeln oder mehrere bedingte Bereiche verwenden - können Sie feststellen, dass Kissflow in den Anpassungsoptionen limitiert ist

Kissflow HR Cloud Preise

Basic: Beginnt bei $1.500/Monat

Beginnt bei $1.500/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Kissflow HR Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (35+ Bewertungen)

7. Connecteam

Über Connecteam Diese Software für die Verwaltung von Remote-Mitarbeitern wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und hilft Managern, ihre Workflows zu automatisieren und sich auf das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren, da sie wissen, dass ihr Team auf dem richtigen Weg ist und sich durch das System unterstützt fühlt.

Connecteam richtet Schichten ein und verfolgt die Arbeitszeiten, erstellt alle Formulare, Checklisten oder Berichte, die Sie für die digitale Dokumentation benötigen, und erleichtert die Kommunikation mit Ihren Mitgliedern, ganz gleich, wo Sie sich befinden. 📝

Connecteam beste Features

Sehr benutzerfreundlich, einfach zu navigieren und zu benutzerdefinieren, was die Verwaltung eines Teams vereinfacht

Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihres Teams an Ihrem Arbeitstag,bezahlte Freizeit (PTO)überstunden und Präferenzen für Pausen

Das Kundensupport-Team antwortet schnell und geht auf Vorschläge ein. Es werden ständig neue Features auf Anfrage hinzugefügt

Connecteam lässt sich mit Lohnabrechnungssoftware wie Gusto und QuickBooks Online integrieren

Connecteam Einschränkungen

Wenn Ihr Team offline arbeitet, sind die Echtzeit-Features für Sie nicht von Nutzen

Nicht alle Bereiche des Systems sind miteinander verbunden, so dass die Suche nach allen benötigten Informationen manchmal zu einer Schnitzeljagd werden kann

Preise für Connecteam

Small Business : Free (bis zu 10 Benutzer)

Free (bis zu 10 Benutzer) Basic: $29/Monat (Rabatt für 30+ Benutzer)

$29/Monat (Rabatt für 30+ Benutzer) Erweitert: 49 $/Monat (Rabatt für 30+ Benutzer)

49 $/Monat (Rabatt für 30+ Benutzer) Expert: 99 $/Monat (Rabatt für 30+ Benutzer)

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (39 Bewertungen)

4.3/5 (39 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

8. Stierhorn Sirenum

Über Sirenum Bullhorn bietet eine Reihe von Anwendungen für Geschäfte in der Personalvermittlungsbranche an, darunter Sirenum. Diese Plattform zur Automatisierung der Personalverwaltung ist für die Verwaltung von Teilzeit-, Zeitarbeits- oder mobilen Mitarbeitern konzipiert. Da sie Cloud-basiert und für den mobilen Einsatz optimiert ist, können die Mitarbeiter von jedem Ort und mit jedem mobilen Gerät auf das System zugreifen. 📱

Diese Software zur Verwaltung von Zeitarbeitskräften richtet sich in erster Linie an Zeitarbeitsfirmen sowie an die Branchen Sicherheit, Transport, Bau und Pflege und hilft bei der Planung von Schichten, der Überwachung der Anwesenheit und der Zeiterfassung. Sie unterstützt auch die Einhaltung von Vorschriften und die Gehaltsabrechnung.

Bullhorn Sirenum beste Features

Das System ist intuitiv und einfach zu bedienen

Es bietet Ihnen einen zentralen Hub, von dem aus Sie alle Ihre HR-Prozesse und -Funktionen verwalten können

Die Drag-and-Drop Funktion macht das Planen von Dienstplänen schnell und einfach

Der Kundenservice ist reaktionsschnell und offen für Vorschläge zur Verbesserung des Systems

Bullhorn Sirenum Einschränkungen

Updates und Versionsänderungen erfolgen manchmal ohne vorherige Benachrichtigung

Einige Benutzer finden die Einstellung etwas kompliziert

Bullhorn Sirenum Preise

Kontakt für Preise

Bullhorn Sirenum Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.4/5 (7 Bewertungen)

9. Litmos

Über Litmos Mitarbeiterverwaltung ist mehr als Zeiterfassung und aktuelle Daten - Sie möchten Ihren Mitarbeitern auch die Schulungen und Fähigkeiten vermitteln, die sie für den Erfolg in Ihrem Geschäft und Ihrer Branche benötigen. Hier kommt Litmos ins Spiel.

Litmos verwaltet die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter und ist an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und der Lernenden anpassbar. Mit einer Online-Lernplattform und einer umfangreichen Bibliothek mit Inhalten eignet sich die Software perfekt für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Einweisung in die Unternehmenskultur oder die Weiterbildung bestehender Mitglieder Ihres Teams.

Die gebrauchsfertigen Kurse sind kreativ und gut gestaltet und basieren auf einer soliden Grundlage der Lerntheorie. Sie können auch eigene Inhalte innerhalb des Systems erstellen, um unternehmensspezifische Anforderungen zu erfüllen. 📚

Litmos beste Features

Weisen Sie Inhalte bestimmten Teams oder Mitarbeitern zu, einschließlich Kursen oder Modulen, und verwalten Sie Lernpfade, Regeln und Termine für das Abschließen von Kursen

Features wie interaktive Spiele und Video-Bewertungen sorgen für Zinsen bei den Lernenden

Das Dashboard zeigt den Status des Lernens in Echtzeit auf einen Blick

Benutzeroberfläche und Dashboards lassen sich an das Branding Ihrer Organisation anpassen

Berichte lassen sich schnell und einfach erstellen, so dass Sie genau sehen können, wo sich die einzelnen Lernenden in ihrer Lernphase befinden

Litmos Grenzen

Einige Benutzer finden die Funktionen der Berichterstellung etwas limitiert

Das Kundensupport-Team reagiert manchmal nur langsam auf Probleme bei der Berichterstellung

Litmos Preise

Foundation Suite: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Premier Suite: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Platin Suite: Kontakt für Preisgestaltung

Litmos Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (500+ Bewertungen)

4,2/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4,2/5 (270+ Bewertungen)

10. BambooHR

Über BambooHR BambooHR ist eine umweltbewusste Personalverwaltungssoftware, die aus einer einzigen Datenquelle - einschließlich Ihrer Mitarbeiterdatenbank - arbeitet, um Ihre Aufgaben, Funktionen und Workflows zu automatisieren und zu rationalisieren. Es ist ein All-in-One-HR-System, das sich ideal für kleinere Unternehmen eignet.

Es umfasst eine system zur Nachverfolgung von Bewerbern und Onboarding-Tools zur Rationalisierung von Neueinstellungen. Zeiterfassung und Leistungsverwaltung erleichtern die Lohnabrechnung. Es misst und verwaltet sogar die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter innerhalb des Systems. 🗂️

Und das Beste daran: Sie haben Zugriff auf alle Analysen und Berichterstellungen, die Sie benötigen, um die besten Personalentscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen.

BambooHR beste Features

Die Benutzeroberfläche ist äußerst übersichtlich, intuitiv und benutzerfreundlich, so dass man sich schnell in das System einarbeiten kann

Es ist einfach, Formulare zu erstellen, sie von allen Beteiligten unterschreiben zu lassen und sie dann in der entsprechenden Mitarbeiterakte zu speichern

Das System zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern rationalisiert den Prozess der Datenerfassung und der anschließenden Beurteilung

Der Kundensupport ist hervorragend, wenn es ein Problem zu lösen gibt, und sehr offen für das Feedback der Clients

BambooHR Grenzen

BambooHR benachrichtigt die Benutzer manchmal nicht, wenn sie eine Änderung oder ein Upgrade vornehmen

Das Unternehmen ist in den USA ansässig, und die Funktionen lassen sich nicht immer gut auf andere Länder übertragen

BambooHR Preise

Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

