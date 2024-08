5 HR-Automatisierungstrends, die uns in diesem Jahrzehnt begegnen werden

samantha Clark ist Absolventin des Warrington College of Business und arbeitet für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ThePayStubs . Sie kümmert sich um alle Kundenbeziehungen mit hochrangigen Partnern und hat ihre Leidenschaft im Schreiben von Artikeln zu verschiedenen Finanz- und Wirtschaftsthemen gefunden

Die letzten zehn Jahre waren ein wesentlicher Katalysator für Veränderungen für Arbeitnehmer und Unternehmen. Hinzu kommt, dass seit Beginn der weltweiten Pandemie Innovation und Wandel für viele Branchen überlebensnotwendig geworden sind. Im Bereich Human Resources (HR) hat die weltweite Zunahme der Telearbeit und der technologiegesteuerten Arbeit wichtige Veränderungen ausgelöst.

Für viele Organisationen und Teams mit unterschiedlichen Profilen steht die Technologie wieder im Vordergrund. Plötzlich mussten alle Personalleiter und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten und verschiedene technische Lösungen nutzen, um ihre Arbeit online zu übertragen.

Leider waren diese Veränderungen für viele Personalabteilungen und Unternehmen notwendig, um zu erkennen, wie wertvoll neue Technologien für ihre täglichen Aufgaben sein können. Die Automatisierung steht im Mittelpunkt dieser Tools, und in diesem Sinne können wir uns auf die Zukunft einstellen.

über The PayStubs

5 HR-Automatisierungstrends: Veränderungen in diesem Jahrzehnt

1. RPA-Plattformen werden über andere Automatisierungslösungen herrschen

Für diejenigen, die nicht wissen, was RPA-Plattformen (Robotic Process Automation) sind und welchen Zweck sie erfüllen, werden wir hier in die Grundlagen eintauchen.

RPA-Software verwaltet Software-Roboter, die in der Lage sind, durch Interaktion mit digitalen Systemen automatisierte Arbeit zu leisten und

HR-Software

. Die Kernfunktion dieser Plattformen ist die wiederholte Automatisierung von regelbasierten Aufgaben, was sie für moderne Unternehmen von unschätzbarem Wert macht.

RPA-Plattformen sind das nächste große Ding im Personalwesen! Nach Angaben von Gartner ist die

RPA-Markt ein stetiges Wachstum erwarten

bis 2024 wachsen, trotz der negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft.

Das Wachstum von RPA war in den letzten zehn Jahren konstant, stieg aber 2019 sprunghaft an. Die RPAs erreichten ein Umsatzwachstum von fast 63 %, und der Wachstumstrend setzte sich bis 2020 fort (11 %). Die endgültige Wachstumszahl im Jahr 2021 wird voraussichtlich bei 19 % liegen.

RPAs werden sich in zweierlei Hinsicht auf die Personalabteilung auswirken. Erstens werden sie bei der Datenerfassung und -verwaltung helfen, da sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden. Zweitens werden sie der Personalabteilung helfen, sich an das neue Automatisierungsparadigma anzupassen und die neue Arbeitslandschaft zu verstehen, in der menschliche Mitarbeiter mit KI zusammenarbeiten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Nach Angaben der

2019-2020 Sierra-Cedar HR Systems Umfrage

die Zahl der RPA-Anwendungen im Personalwesen ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 % gestiegen.

Auch wenn die Befürchtung besteht, dass diese neue Technologie Arbeitsplätze vernichten könnte, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie lediglich unsere Herangehensweise an die Personalarbeit verändern wird. Wir sind noch weit davon entfernt, eine Software zu haben, die Talente und Fähigkeiten ohne menschliches Zutun beurteilen kann. Es ist nur ein neues Instrument, also kein Grund zur Sorge.

über The PayStubs

2. Die Personalbeschaffung ist der Prozess mit dem größten Automatisierungspotenzial

Die Personalbeschaffung ist einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit in der Personalabteilung. Der Prozess ist nicht sonderlich kompliziert, aber er braucht Zeit und ist außerdem sehr repetitiv - perfekt für die Automatisierung, oder? Nun, ganz so weit sind wir noch nicht.

Laut Workato

automatisieren wir derzeit nur 6 % aller Einstellungsaufgaben, aber die Automatisierung nimmt jedes Jahr erheblich zu. Einstellungsteams verlieren die meiste Zeit bei der Planung von Vorstellungsgesprächen.

Ja, diese Aufgabe ist sehr einfach, wenn Sie versuchen, eine Person zu planen, aber wenn es viele Kandidaten gibt, kann es zu einem Problem werden. Durch Automatisierung lassen sich potenzielle Probleme wie sich überschneidende Interviewtermine vermeiden und der Prozess

reibungslos für die Bewerber

.

Im Jahr 2018 haben bereits 67 % der Personalverantwortlichen

die von LinkedIn befragt wurden

gaben an, dass Automatisierung ihnen hilft, Zeit zu sparen. Es wird erwartet, dass diese Zahl schnell wachsen wird, da neue Möglichkeiten der Nutzung von KI und Automatisierung die Personalarbeit einfacher und präziser machen.

3. Die Explosion der KI-Automatisierung auf allen Ebenen

Die Aufgaben der Personalabteilung im digitalen Zeitalter werden immer komplexer und anspruchsvoller. Da die Digitalisierung des Geschäftsumfelds aufgrund der Pandemie auf Hochtouren läuft, steigt der Druck auf die Personalabteilungen, sich schnell zu modernisieren. Sie müssen ein hervorragendes Mitarbeitererlebnis durch Rekrutierung, Schulung und

onboarding

.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI dabei helfen kann:

Echtzeitdaten: Durch die automatische Erfassung und Verarbeitung von Daten kann die Personalabteilung Anfragen und Probleme vorhersehen, so dass sie vorgefertigte Antworten parat hat

Durch die automatische Erfassung und Verarbeitung von Daten kann die Personalabteilung Anfragen und Probleme vorhersehen, so dass sie vorgefertigte Antworten parat hat Personalisierter Ansatz: Moderne Mitarbeiter benötigen ständigen Zugang zu HR-Ressourcen mit personalisierten Informationen und Zeitplänen, die auf ihren Bedürfnissen und ihrem Standort basieren

Moderne Mitarbeiter benötigen ständigen Zugang zu HR-Ressourcen mit personalisierten Informationen und Zeitplänen, die auf ihren Bedürfnissen und ihrem Standort basieren Empowered HR: Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben können Personalabteilungen mehr Arbeit mit weniger Mitarbeitern erledigen und sich mehr auf Aufgaben konzentrieren, die eine menschliche Note erfordern

Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben können Personalabteilungen mehr Arbeit mit weniger Mitarbeitern erledigen und sich mehr auf Aufgaben konzentrieren, die eine menschliche Note erfordern Verfügbarkeit rund um die Uhr: Wir können jetzt ständige Unterstützung durch KI-gesteuerte Chatbots bieten, ohne dass die HR-Mitarbeiter gezwungen sind, einen 24-Stunden-Arbeitsplan zu organisieren

Durch die Umstellung auf die Cloud-Umgebung stehen wir vor einer Evolutionsphase für die Personalabteilung. Sie werden sich mehr auf

strategien zur Mitarbeiterbindung

,

produktivität, Leistung und Wohlbefinden

-alles gestützt auf konkrete Daten, die in den Entscheidungsprozess einfließen werden.

Nach Angaben der

Global Human Capital Trends Bibliothek

glauben 38 % der Unternehmen aus 140 Ländern, dass KI und Automatisierung in den nächsten fünf Jahren in ihrem Unternehmen vollständig eingesetzt werden. Das ist eine wichtige Tatsache, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie mit den Besten mithalten wollen.

4. Wachstum der automatisierten Analytik im Personalwesen

Wir haben bereits über datengesteuerte Entscheidungen und Analysen in Bezug auf die Personalabteilung gesprochen, aber lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Möglichkeiten werfen, die sie für moderne Abteilungen eröffnen.

Als Vorreiter vieler neuer Ansätze, einschließlich dieses Ansatzes, können wir sicherlich den Tech-Giganten Google betrachten. Google nutzte die Analytik, um die Frühindikatoren zu bewerten, die ein positives Arbeitsumfeld skizzieren.

Sie sammelten auch Leistungsbewertungen und Mitarbeiterfeedback, um sie mit anderen Unternehmen zu vergleichen

produktivitätsmetriken

innerhalb verschiedener Führungsstile. Auf diese Weise sollten die Auswirkungen der verschiedenen Ansätze auf Produktivität und Engagement ermittelt werden.

Wenn wir bedenken, dass wir Analysen bei der Verwaltung von Websites, sozialen Medien, allen Arten von Anzeigen und vielen anderen Aspekten des digitalen Geschäfts verwenden, erkennen wir, dass sich die Daten nur so anhäufen, und je eher wir sie nutzbar machen, desto besser.

KI wird für den nächsten Schritt entscheidend sein. Durch den Einsatz von KI können wir Datentypen trennen, Wissen durch den Einsatz von NLP identifizieren, Datensätze miteinander verbinden und vieles mehr. Je ausgefeilter die KI wird, desto weniger Arbeitskräfte brauchen wir, um große Datenmengen zu verarbeiten, und desto präziser wird sie sein.

5. Mehr Unternehmen werden die Automatisierung der Gehaltsabrechnung übernehmen

Die Umfrage zur Gehaltsabrechnung 2018

bietet uns einige interessante Einblicke in die Automatisierung der Gehaltsabrechnung und ihre Zahlen in den USA. Betrachtet man die Lohn- und Gehaltsabrechnungsvorgänge in den USA insgesamt, so haben 2018 etwa 6 % der Unternehmen eine Form der Lohn- und Gehaltsabrechnungsautomatisierung eingesetzt. Die Umfrage zeigt auch, dass etwa 16 % der Unternehmen, die noch keine Lohn- und Gehaltsabrechnung automatisieren, planen, dies in Zukunft zu tun.

Es gibt mehrere Gründe, warum die Automatisierung der Gehaltsabrechnung hilfreich sein kann und warum so viele Unternehmen planen, den Wechsel vorzunehmen. Der erste Vorteil der Automatisierung liegt in der vereinfachten Datenerfassung, da dies der zeitaufwändigste Aspekt der Arbeit ist.

Wenn Ihr HRIS (Human Resources Information System) mit Ihrer globalen Lohn- und Gehaltsabrechnung verbunden ist, verwenden sie außerdem eine so genannte SSoT (Single Source of Truth) innerhalb derselben Datenbank.

Die Datenvalidierung ist auch ein Faktor, wenn es um die herkömmliche Gehaltsabrechnung geht. Die Personalabteilung musste die Daten in ihren Kalkulationstabellen abgleichen und die Zahlungsinformationen erneut überprüfen

bevor die Zahlungen abgeschlossen werden. KI kann dies automatisch tun, was Zeit spart und den Prozess präziser macht. Wir können auch automatische Auslöser festlegen, um die Personalabteilung zu benachrichtigen, sobald eine Aufgabe erledigt werden kann.

Die bekanntesten Beispiele hierfür sind Gehaltsabrechnungen, die wir jetzt automatisch im HRIS mit Hilfe einer KI ausfüllen können

generator für Gehaltsabrechnungen

und die mühsamen Schritte, die wir in der Vergangenheit durchführen mussten, eliminieren.

Bonus: Free HR Templates & Lohnabrechnungsvorlagen !

Fazit

Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem die Unternehmen endlich ernsthaft in neue Technologien investieren und ihre Prozesse innovieren, auch im Personalwesen. Die Covid-19-Pandemie hat die Unternehmen über den technologischen Wendepunkt gebracht, und jetzt, wo die Vorteile klar auf der Hand liegen, gibt es in absehbarer Zukunft kein Halten mehr.

Die Zukunft der Produktivität

und einer großartigen Talentakquise liegt in den Händen von Automatisierungs- und KI-Spezialisten, die in der Lage sind, die Personalabteilung ins 21. Jahrhundert zu führen. Jahrhundert zu bringen. Wir sind bereit für die nächste Grenze, und das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Vorstoß zu wagen. Die Pandemie hat die Arbeitsweise der Personalabteilung verändert, und die Veränderungen werden in den kommenden Jahren zum Standard werden.