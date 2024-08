12 Beispiele für die Einarbeitung von Mitarbeitern für Ihre neuen Mitarbeiter

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Art und Weise, wie Sie das Onboarding Ihrer Mitarbeiter handhaben, über deren Erfahrung entscheiden kann. Es legt den Grundstein für die künftige Einstellung der Mitarbeiter.

Versetzen Sie sich für eine Minute in die Lage eines neuen Mitarbeiters. 👀

Sie haben gerade eine umfangreiche Stellensuche hinter sich gebracht und mehrere Vorstellungsgespräche geführt, um zu beweisen, warum Sie am besten geeignet sind. Nach der Vorlage von Referenzen, Hintergrundüberprüfungen, Gehaltsgesprächen und mehreren Vorstellungsgesprächen haben Sie endlich die Stelle bekommen! 🎉

Mit strahlenden Augen und voller Tatendrang erscheinen Sie zur Einarbeitung für neue Mitarbeiter, um endlich das Team kennenzulernen und sich das neue Büro ansehen. Was Sie stattdessen bekommen, ist ein Stapel Papierkram, veraltete Unternehmensvideos und eine lange Liste mit administrativen Aufgaben, ohne Anweisungen, wie Sie vorgehen sollen oder an wen Sie sich wenden können, um Antworten zu erhalten.

Wir alle haben so etwas schon einmal erlebt oder kennen jemanden, der es erlebt hat. In der Tat, 88% der Organisationen haben es versäumt, die Erwartungen ihrer neuen Mitarbeiter während des Einführungsprozesses zu erfüllen. Und das wirkt sich negativ auf die Stimmung, Leistung und Produktivität der Mitarbeiter aus.

Wenn Sie ein Personalverantwortlicher sind oder die Möglichkeit haben, Änderungen vorzunehmen, können Sie Schritte unternehmen, um ein wirkungsvolleres Onboarding-Programm zu erstellen, das tatsächlich einen bleibenden Eindruck über die ersten Wochen hinaus hinterlässt. 🙌

Wir sind hier, um Ihnen Beispiele für das Onboarding von Mitarbeitern zu zeigen und Ihnen beizubringen, wie Sie onboarding-Tools um Ihr Programm zu rationalisieren, zu verfolgen und umzusetzen. Hier finden Sie 12 Beispiele aus der Praxis für das Onboarding von Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen, darunter auch unser eigenes ClickUp-Team!

Warum ist Employee Onboarding wichtig?

Der Onboarding-Prozess ermöglicht es Unternehmen, ihre Philosophie, ihre Werte, ihre Mission und die Entwicklung des Unternehmens zu vermitteln. Es ist eine entscheidende Phase für das Wachstum und die Zukunft sowohl des Unternehmens als auch der neuen Mitarbeiter, denn in dieser Zeit erfahren die neuen Mitarbeiter mehr über das Unternehmen und darüber, wie sie zu seinem Erfolg beitragen und sich ihre Zukunft im Unternehmen vorstellen können fahrplan, dem sie folgen können während ihrer gesamten Reise.

Über Stichproben-HR

Gut organisierte, funktionale und ansprechende Einführungsprogramme für Mitarbeiter können die Abstimmung zwischen dem Unternehmen und den neuen Mitarbeitern sicherstellen, die Mitarbeiterbindungsrate verbessern um 82 %, steigern die Produktivität um über 70 % und erhöhen die Bereitschaft der Teammitglieder, das Unternehmen an andere Bewerber weiterzuempfehlen, auf 93 %.

**In der heutigen Welt, in der Mitarbeiter mehr denn je Wert auf kulturelle Passung und Anpassung legen, ist ein effektives, personalisiertes und ansprechendes Onboarding-Programm einer der wichtigsten Indikatoren für Ihre Unternehmenskultur und von entscheidender Bedeutung, um Ihre Top-Talente anzuziehen, zu halten und für sich zu gewinnen

Was bei der Entwicklung eines Onboarding-Programms für Mitarbeiter zu beachten ist

Eine effektive Onboarding-Strategie muss nicht kompliziert sein - sie muss nur bewusst, systematisch und mit einer Prise Personalisierung erfolgen. Schließlich ist dies die Chance für Ihr Unternehmen, neue Mitarbeiter in Ihrer Welt willkommen zu heißen. Es ist eine Gelegenheit, ihnen zu zeigen, was Sie als Unternehmen zu bieten haben und wie Sie gemeinsam arbeiten und wachsen können. 🌱

Ein effektives Einführungsprogramm für Mitarbeiter beginnt mit einer internen Prüfung. Beginnen Sie damit, Ihre aktuellen Prozesse zu bewerten, die Arbeitskultur und die Werte Ihres Unternehmens zu verstehen und die Ziele Ihres Unternehmens mit den Zielen der Personalbeschaffung und -verwaltung abzustimmen. 🎯

5 Fragen für Ihr HR-Team bei der Bewertung der aktuellen Prozesse

1. stehen Ihre derzeitigen Einführungsprozesse und -praktiken im Einklang mit unseren aktuellen Unternehmenswerten? Sind sie auf die Mitarbeiter zugeschnitten und berücksichtigen sie deren Karriereentwicklung und Arbeitszufriedenheit?_

📌 Warum ist das wichtig: Über 56% der Talente gaben an, dass sie einen Job in einem Unternehmen nicht in Betracht ziehen würden, wenn ihre Werte nicht übereinstimmen, und etwa 46 % der Arbeitnehmer in den USA und Großbritannien gaben an, dass sie erwägen, ihren derzeitigen Arbeitgeber zu verlassen, weil ihre Werte nicht übereinstimmen.

2. haben Sie Feedback von Ihren ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern, das Sie überprüfen können?*

📌 Warum das wichtig ist: Feedback ist für ein erfolgreiches Onboarding unerlässlich. Ehrliches Mitarbeiterfeedback gibt Ihnen mehr Einblick in Bereiche, in denen Sie arbeiten und Anpassungen vornehmen können, damit Sie Ihre Mitarbeitererfahrung kontinuierlich verbessern können.

3. Was sind die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) Ihres aktuellen Onboarding-Programms?

📌 Warum ist das wichtig: Führen Sie eine SWOT-Analyse um Ihr Unternehmen bei der Identifizierung der einzelnen Bereiche zu unterstützen. Im Gegenzug erhalten Sie die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihren Ansatz richtig anzupassen und neue Ideen zu entwickeln, um das Gesamterlebnis Ihrer Mitarbeiter zu verbessern und mehr hochwertige Initiativen und Ziele zu setzen.

erfahren Sie mehr über die SWOT-Analyse und sehen Sie ein Beispiel, das Ihnen den Einstieg erleichtert**_

hier

.

**4. verfügt Ihr HR-Team über eine Standardarbeitsanweisung (SOP), die den Einführungsprozess im Detail beschreibt?

📌 Warum das wichtig ist: Klar definierte Regeln und Maßnahmen, die dokumentiert und für Ihr Team und neue Mitarbeiter leicht zugänglich sind, können dazu beitragen, Prozesse zu standardisieren, die Lernkurve und die Einarbeitungszeit zu verkürzen und eine Übereinstimmung zwischen neuen Mitarbeitern und Arbeitgebern herzustellen.

⭐️ Pro-Tipp: Bringen Sie Ihre HR SOP sofort zum Laufen.

5. Was sind die aktuellen 30-60-90-Ziele Ihrer Organisation für das Onboarding-Programm für Mitarbeiter?

📌 Warum ist das wichtig: Nachdem Sie einen 360-Grad-Blick auf Ihren aktuellen Onboarding-Prozess geworfen haben, wählen Sie einen Bereich mit Chancen aus und setzen sich gezielte und damit verbundene Ziele. Verwenden Sie SMARTe Ziele um Ihre HR-KPIs und -Metriken festzulegen. Festlegung eines 30-60-90-Tage-Plans für Ihre Personal- und Talententwicklungsteams zu erstellen, hilft dabei, Ziele klar abzustecken, zu definieren und abzustimmen. Dies ermöglicht allen Beteiligten eine regelmäßige Überprüfung, so dass es einfacher ist, neue Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und die Effizienz Ihres Onboarding-Programms zu erkennen.

Gesucht_ KPI-Beispiele für Ihr HR-Team? Dieser Artikel beschreibt die 10 HR KPIs und Messgrößen sie brauchen und wie Sie sie verfolgen können.

Wir haben 12 Beispiele und Ideen aus der Praxis zusammengestellt, damit Sie sehen können, wie Sie Ihr Trainingsprogramm noch einprägsamer und wirkungsvoller gestalten können. ✨

12 Beispiele aus der Praxis für das Onboarding von Mitarbeitern

Wir haben CEOs, Personalmanager und Unternehmensleiter nach ihren Erfahrungen mit den besten Praktiken für die Einarbeitung von Mitarbeitern gefragt und begrüßung neuer Mitarbeiter . Von handgeschriebenen Willkommensbriefen bis hin zu Begrüßungspaketen - diese Beispiele aus der Praxis können Sie dazu inspirieren, das Gesamterlebnis für neue Mitarbeiter zu verbessern.

Bonus: Interview-Vorlagen

Beispiel 1: Bereitstellung von Schulungsmaterial und Zuweisung eines Mentors vor dem Starttermin

Vorteile

Hilft neuen Mitarbeitern bei der Vorbereitung auf ihren ersten Arbeitstag

Sie haben mehr Zeit, neue Informationen aufzunehmen, bevor die offizielle Einarbeitungszeit beginnt

Gibt neuen Teammitgliedern die Möglichkeit, Materialien und Dokumente durchzusehen und Fragen zu sammeln, die sie während der Einarbeitung stellen können

Mit einem festen Mentor haben die neuen Mitarbeiter eine weitere Anlaufstelle für Fragen und fühlen sich unterstützt, um sich die rollenspezifischen Informationen besser anzueignen

Wie andere es machen

Ein Mentor, dem neue Teammitglieder grundlegende Fragen über die Kultur unserer Organisation, die Kommunikationskette oder sogar den Ablauf der täglichen Arbeit stellen können, hilft neuen Mitarbeitern, sich allmählich in die neue Routine zu integrieren. Dies hilft, Verwirrung und Ängste zu verringern, und ermöglicht es uns, eine bessere Vorstellung von den Fähigkeiten und Fortschritten des neuen Mitarbeiters zu bekommen, sobald das eigentliche Onboarding beginnt

Wolodymyr Schtschegel, Clario

Beispiel 2: Ein Willkommensgeschenk versenden

Vorteile

Hilft neuen Mitarbeitern, sich einbezogen, geschätzt und als Teil eines Teams zu fühlen

Reduziert das Gefühl vonangst vor dem neuen Job* Ich meine...wer bekommt nicht gerne Geschenke?! 😉

Wie andere es machen

Begrüßungspakete sind unverzichtbar! Sie geben neuen Mitarbeitern das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und sich wohl zu fühlen, wenn sie in ihre Rolle schlüpfen _Wir ermöglichen ihnen, ihre eigenen Beutepakete zu bestellen, die aus T-Shirts, Pullovern, Socken, Aufklebern und AirPods bestehen. Außerdem schicken wir ihnen per E-Mail einen "Day 1 Survival Guide", in dem alles steht, was sie bis zu ihrem ersten Tag erwarten können All dies zusammen schafft einen sicheren Raum, der die Angst vor dem ersten Tag abbaut, sodass sie sich vorbereitet und bereit fühlen

Kathryn Recchia, ClickUp

ClickUp Willkommens-Swag Bag via Jason Scoville revenue Recruiter bei ClickUp

Sobald neue Mitarbeiter eingestellt werden, erhalten sie ein Willkommenspaket, das Broschüren, Karten, einen Büroplan, ein Willkommensschreiben und Pralinen enthält, um ihre Reise mit etwas Süßem zu beginnen

Maneesh Sharma, Spenderbox

Beispiel 3: Erstellen Sie eine witzige, lustige und informative mitarbeiterhandbuch #### Leistungen

Zeigt eine positive Unternehmenskultur

Macht das Lernen neuer Informationen zum Vergnügen

Vermenschlicht die Lernerfahrung (Sie klingen eher wie ein Mensch, der mit einem Menschen spricht)

Hilft neuen Mitarbeitern, sich in einer neuen Arbeitsumgebung entspannter und wohler zu fühlen

Bietet neuen Mitarbeitern eine Anlaufstelle für Unternehmensrichtlinien

Wie andere es machen

Das lustige Handbuch hilft dabei, die Nervosität am ersten Tag zu lindern und unsere Unternehmenskultur vorzustellen. Wir möchten, dass neue Mitarbeiter verstehen, dass wir gerne Spaß haben, während wir Erwartungen an sie stellen._ Um das Lernen angenehmer zu gestalten, haben wir ein Mitarbeiterhandbuch erstellt, das voll von albernem Humor und hilfreichen Informationen ist, um neuen Mitarbeitern zu helfen, sich an ihre Rolle zu gewöhnen und dabei die Erwartungen des Teams und der Vorgesetzten auszuarbeiten. Laut den Ergebnissen unserer Umfrage nach der Einarbeitung sind die Handbücher ein Hit! Viele Mitarbeiter erwähnen sie als ihren Lieblingsteil des Prozesses.

Scott Lieberman, Touchdown Geld

📌 Profi-Tipp

📌 Profi-Tipp

Um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern, braucht jedes Unternehmen ein Mitarbeiterhandbuch.

ClickUp's einfach zu bearbeitendes und detailliertes Mitarbeiterhandbuch Vorlage hilft HR-Managern und Unternehmensleitern:

Organisieren Sie alle notwendigen Abschnitte für Ihr Mitarbeiterhandbuch

Sie alle notwendigen Abschnitte für Ihr Mitarbeiterhandbuch Anpassen der einzelnen Abschnitte an die Richtlinien Ihres Unternehmens und den Einführungsprozess

der einzelnen Abschnitte an die Richtlinien Ihres Unternehmens und den Einführungsprozess Zusammenarbeiten anihrem Mitarbeiterhandbuch mit Echtzeit-Bearbeitung und einfacher Freigabe

anihrem Mitarbeiterhandbuch mit Echtzeit-Bearbeitung und einfacher Freigabe Bieten Sie professionelle Ressourcen für Ihre Mitarbeiter an

Beispiel 4: Teilen Sie ein "Willkommens"-Video von Ihrer Unternehmensführung

Vorteile

Schafft eine engere Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern

Neue Mitarbeiter fühlen sich willkommen und mit den Führungskräften ihres Unternehmens verbunden

Neue Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Führungskräfte zu sehen und zu hören, anstatt nur eine E-Mail zu lesen (das macht die Erfahrung menschlicher)

Schafft Begeisterung für das Unternehmen und ihre Rolle in der Organisation

Wie andere es machen

_Zeb, unser CEO und Gründer, hat ein tolles Video für unsere neuen Mitarbeiter erstellt, das sie an ihrem ersten Tag sehen können. Es geht darum, sie für ihre neue Aufgabe und das Unternehmen, für das sie arbeiten werden, zu begeistern. Er ermutigt sie, sich selbst zu erlauben, zu wachsen, zu lernen und bei allem, was sie bei ClickUp tun, einen super Job zu machen!

Kathryn Recchia, ClickUp

Es ist kein Geheimnis, dass das Onboarding von Mitarbeitern entscheidend ist und das Engagement und Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter fördert. Wir haben erkannt, dass eine der größten Hürden für ein gutes Onboarding darin besteht, dass neue Mitarbeiter nicht wissen, was sie erwartet, was zu einer gewissen Angst führt, die den gesamten Prozess stören kann. Deshalb haben wir beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Druck am ersten Tag zu minimieren Bei Talentify laden wir die Führungskräfte und Teams ein, ein kurzes Video aufzunehmen, in dem sie sich vorstellen und über das Unternehmen und die Stelle sprechen, und es dem neuen Kollegen einige Tage vor dem Onboarding zu schicken Wir haben festgestellt, dass unsere neuen Mitarbeiter viel selbstbewusster in den Prozess gehen, wissen, was sie erwartet, und unglaublich motiviert sind

Ricardo von Groll, Talentify

Beispiel 5: Unterteilen Sie den Onboarding-Prozess in Phasen

Vorteile

Bietet neuen Teammitgliedern Unterstützung und verhindert eine Informationsüberflutung

Optimiert das Lernen und gibt neuen Mitarbeitern die Aufmerksamkeit, die sie zum richtigen Zeitpunkt benötigen

Ermöglicht es neuen Mitarbeitern, sich jeweils auf einige wenige onboardingbezogene Ziele zu konzentrieren

Wie ClickUp das Onboarding aufteilt

Die onboarding-Prozess für Mitarbeiter bei ClickUp ist in drei Phasen unterteilt: Preboarding, Orientierung und rollenspezifisches Training.

Die Preboarding-Phase wird vom People Operations-Team geleitet, das sicherstellt, dass die rechtlichen Dokumente unterzeichnet und alle administrativen Aufgaben vor dem Orientierungstag erledigt sind.

Die Orientierungsphase wird vom Talententwicklungsteam geleitet, das die neuen Mitarbeiter mit allgemeinen Informationen über das Unternehmen, die Prozesse und die Richtlinien versorgt, um sicherzustellen, dass sie wissen, woran sie arbeiten sollen, und um sie für den Erfolg vorzubereiten.

Die rollenspezifische Schulung ist die letzte Phase des Einarbeitungsprozesses. Hier werden die neuen Teammitglieder in die Aufgaben und Informationen eingeführt, die für ihre Rolle und ihr Team spezifisch sind.

So können sich die neuen Mitarbeiter ein paar Wochen lang voll und ganz auf ihre Rolle konzentrieren und fühlen sich nicht mit allem überfordert, was auf sie zukommt

Kathryn Recchia, ClickUp

Wie andere es machen

Das Onboarding-Konzept von Proofhub ist ebenfalls in drei Phasen unterteilt. Die ersten drei Wochen des Onboardings sind dem gegenseitigen Kennenlernen von Mitarbeiter und Unternehmen gewidmet.

Neue Mitarbeiter erhalten außerdem eine Reihe von Einführungsvideos und Produktdemos, um ihnen ein grundlegendes Verständnis für das Unternehmen und unsere Produkte zu vermitteln. Die zweite Phase des Onboarding umfasst eine Reihe grundlegender Aufgaben, die das neue Teammitglied erledigen muss, um seine Arbeitseffizienz und seine Fähigkeiten zu überprüfen.

In der letzten Phase haben die neuen Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre eigene Meinung zu den Aufgaben und während der wöchentlichen Strategiesitzungen einzubringen.

Die Aufteilung des Einarbeitungsprozesses in Phasen und die Einführung spezifischer Aufgaben und Informationen hat es unseren neuen Mitarbeitern ermöglicht, die neuen Informationen effektiver aufzunehmen, sich mit ihren Teams zu verbinden und sich in einer neuen Umgebung wohl zu fühlen

Vartika Kashyap, ProofHub

📌 Profi-Tipp

Handelt es sich bei Ihren neuen Mitarbeitern um Remote- oder Hybrid-Mitarbeiter?

Digitalisieren Sie Ihr Onboarding-Programm in ClickUp und verwalten Sie das Onboarding Ihrer Mitarbeiter, egal wo Sie sind! Mit ClickUp können Sie auf einfache Weise Onboarding-Aufgaben erstellen, dem neuen Mitarbeiter Projekte zuweisen und sogar benutzerdefinierte Status erstellen, um jede Phase des neuen Mitarbeiters klar darzustellen.

Beispiel 6: Beauftragen Sie ein kurzes Anfangsprojekt zur Untersuchung des Arbeitsstils

Vorteile

Hilft Managern und Unternehmensleitern, einen Einblick in die Arbeitsweise jedes neuen Teammitglieds zu erhaltenarbeitsstile und Lernpräferenzen

Hilft Managern, ihre Stärken, Motivationen und Fähigkeiten zu erkennen

Eröffnet Managern die Möglichkeit, sich mit neuen Teammitgliedern zu unterhalten, um Feedback über das Projekt und den Arbeitsablauf zu erhalten und einen Einblick in die Vorlieben des neuen Teammitglieds zu bekommen und umgekehrt

📌 Profi-Tipp

Jeder Mensch hat andere Stärken, andere Herausforderungen und unterschiedliche Arbeits- und Lernstile -diese Unterschiede machen jeden Menschen einzigartig und wertvoll für ein Unternehmen. Gestalten Sie das beste Onboarding für jeden einzelnen Mitarbeiter, indem Sie seine Lern- und Arbeitsstile am Arbeitsplatz unterstützen und mit HR-Instrumente mit anpassungsmöglichkeiten um jedem Teammitglied die Möglichkeit zu geben, seinen Arbeitsbereich und Arbeitsablauf so zu gestalten, dass er seinen Bedürfnissen und Vorlieben am besten gerecht wird. Auf diese Weise kann jeder neue Mitarbeiter einen Arbeitsablauf einrichten, der es ihm ermöglicht, so effizient und effektiv wie möglich zu arbeiten, was wiederum auch für Ihr Team ein Gewinn ist. 🧠✨

Wie andere es machen

Wir haben ein ziemlich standardisiertes Onboarding-System eingerichtet, das wir seit anderthalb Jahren für alle unsere Mitarbeiter verwenden. Dieser Onboarding-Prozess erleichtert den Einstieg und das Durchhalten Schritte: 1. wöchentliches persönliches oder telefonisches Briefing über die Geschehnisse im Unternehmen 2. weisen Sie ihnen ein erstes Projekt zu, um ihren Arbeitsstil zu verstehen - etwas Einfaches wie eine E-Mail-Kampagne oder eine Neugestaltung der Website, das in ein oder zwei Wochen erledigt werden kann und uns hilft, ihren Arbeitsstil kennenzulernen 3. lassen Sie sie an ihren eigenen Projekten arbeiten!> Sie können selbst bestimmen, was sie tun, wie lange sie dafür brauchen und wann sie ihre Arbeit abgeben. Wir stellen auch sicher, dass sie während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten werden, damit sie wissen, ob es irgendwelche Änderungen an ihren Projekten gibt deliverables und Anforderungen. Mit diesem Onboarding-System sind unsere jährlichen Bindungsquoten um 28 % gestiegen, was uns geholfen hat, die Auswirkungen des großen Rücktritts zu mildern.

Dan Barrett, Social Vantage

Beispiel 7: Senden Sie einen herzlichen handschriftlichen oder digitalen Willkommensbrief

Vorteile

Baut eine Verbindung und Beziehung zwischen Teammitgliedern und Managern auf

Vermenschlicht den Onboarding-Prozess

Hilft neuen Mitarbeitern, sich gesehen, gehört und geschätzt zu fühlen

Einfache Gesten können einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Stimmung der Mitarbeiter verbessern

📌 Profi-Tipp

Das Schreiben eines Willkommensbriefs an jeden Mitarbeiter mag zwar viel Zeit in Anspruch nehmen, aber der ROI ist wirklich unbezahlbar. Es schafft nicht nur einen positiven Start bei Ihren Mitarbeitern, sondern trägt auch dazu bei, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und motiviert sind, bei der Arbeit ihr Bestes zu geben.

Hier sind 30 beste Willkommensgrüße für neue Mitarbeiter um Ihnen Ideen für den Anfang Ihres Schreibens zu geben.

Erstellen Sie personalisierte Willkommensbriefe in ClickUp Docs und teilen Sie diese privat mit Ihren neuen Teammitgliedern

Wie andere es machen

Wir glauben, dass Onboarding eine ganzheitliche und kontinuierliche Erfahrung sein sollte, nicht nur ein einmaliges Ereignis. Ein wichtiger Bestandteil unseres Onboarding-Programms ist unser handgeschriebener Willkommensbrief. Jeder neue Mitarbeiter erhält an seinem ersten Tag ein persönliches Schreiben von seinem Vorgesetzten, in dem er ihn im Team willkommen heißt und einige der Dinge hervorhebt, auf die er sich in seiner neuen Rolle freuen kann Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese einfache Geste dazu beiträgt, ein warmes und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen, und unsere Teammitglieder wissen lässt, dass sie von Anfang an wertgeschätzt werden. Außerdem ist es einfach eine nette Geste, die den Menschen das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein!

Rick Elmore, Einfach notiert

Beispiel 8: Teilen Sie Loom- oder Clip-Videos für komplexe Erklärungen

Vorteile

Die Mitarbeiter können die Videos in ihrer Freizeit ansehen und so oft wie nötig wiederholen

Es ist für alle von Vorteil, auch für Mitarbeiter, die visuell lernen

Aufgezeichnete Videos sind hilfreich, wenn ein Prozess und komplexe Ideen erklärt werden sollen

Teammitglieder können auf Loom-Videos reagieren, indem sie Emoji-Reaktionen hinzufügen oder einen Kommentar eintippen

über Loom

_Loom bietet unserem Unternehmen den Vorteil, einen gemeinsamen Bildschirm aufzuzeichnen, um einfache Aufgaben, Prozesse und benötigte Informationen zu erklären, wobei das Gesicht der sprechenden Person gezeigt und ihre Stimme aufgezeichnet wird, um es für den neuen Mitarbeiter persönlicher und ansprechender zu machen _Mit den Loom-Videos können wir wichtige Informationen in maximal 2-minütige Videos aufteilen, die sehr spezifisch für jede Aufgabe sind, so dass die Kandidaten sie bei Bedarf leicht wieder aufrufen und erneut ansehen können. Außerdem kann die Geschwindigkeit des Videos an die Vorlieben des Zuhörers angepasst werden

Jordan Fabel, GenehmigterKurs

📌 Profi-Tipp

📌 Profi-Tipp

Aufnehmen, senden und abspielen einer Videoclip alles innerhalb einer ClickUp-Aufgabe. Erfassen Sie sofort Ihren gesamten Bildschirm, das Anwendungsfenster und die Browser-Registerkarte, und nehmen Sie Ihre Stimme auf, während Sie ein Durchgangsvideo erstellen.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist

Beispiel 9: Erstellen Sie Benutzerhandbücher für Manager und alle Teammitglieder

Vorteile

Teammitglieder können mehr über die Arbeits-, Kommunikations- und Lernstile ihrer Kollegen erfahren

Die Mitarbeiter erhalten einen Einblick in die Art und Weise, wie sie an die Person und an Situationen bei der Arbeit herangehen

Das Verständnis für die Vorlieben der einzelnen Teammitglieder kann den Zusammenhalt im Team fördern und die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team verbessern

Mehr übereinander und über das Leben außerhalb der Arbeit zu erfahren, kann dazu beitragen, die Teams einander näher zu bringen und den Arbeitsplatz menschlicher zu gestalten

📌 Profi-Tipp

📌 Profi-Tipp

Erstellen Sie in ClickUp ein "Working with Me"-Dokument und teilen Sie es mit Ihren Teammitgliedern. Fügen Sie hilfreiche Informationen wie Persönlichkeitstyp, Managementstil und -philosophien, Kommunikationsstile, Ziele, Hobbys und Lieblingsbeschäftigungen ein!

Sarah Smith, Olive

Beispiel 10: Erstellen eines Onboarding-Buddy-Programms

Vorteile

Bietet eine weitere Ebene der Unterstützung bei der Arbeit

Hilft, die Unternehmenskultur zu stärken

Neu eingestellte Mitarbeiter können die Einarbeitungszeit gemeinsam erleben

Mitarbeiter erhalten einen Partner, der sie motiviert

Wie andere es machen

Ein Onboarding-Incentive, das in der Praxis wirklich funktioniert, ist das Onboarding Buddy Program. Dabei wird jedem neuen Mitarbeiter ein erfahrener Mitarbeiter zugewiesen, der ihn in den ersten Wochen am neuen Arbeitsplatz betreut _Der Onboarding Buddy dient als erster Ansprechpartner, der den neuen Mitarbeitern zur Seite steht und ihnen den Weg weist. Er bietet Unterstützung und Einblicke in die Unternehmenskultur und beantwortet Fragen. Er erleichtert den Onboarding-Prozess und macht den Arbeitsplatzwechsel so schmerzlos wie möglich

Nina Paczka, MyPerfectResume

Beispiel 11: Bieten Sie Mentorenprogramme, 1-on-1-Treffen und Bildungsworkshops an

Vorteile

Ermöglicht es den Mitarbeitern, jeden Tag 1 % zuzulegen, SMART-Ziele zu setzen und klare Karrierepfade zu schaffen

Teammitglieder, die durch Karrierewachstum motiviert sind, können an den richtigen Schritten auf dem Weg dorthin arbeiten

Fördert ein positives Lernumfeld und hilft bei der Verbesserung von Soft- und Hard Skills

Ermöglicht es Teammitgliedern, sich ihre Zukunft im Unternehmen vorzustellen undverbessert die Mitarbeiterbindung #### Wie andere es tun

Um neue Mitarbeiter zu integrieren und ihnen die leistungsstarken Funktionen von ClickUp zu zeigen, veranstaltet unser Product and Systems Enablement Team ein viertägiges Lernprogramm mit Vorträgen, praktischen Experimenten, Kundenberichten und Gruppendiskussionen im Rahmen des Product Lab. Während dieser interaktiven Sitzungen beschäftigen wir neue Crew-Mitglieder mit Personas, um einfühlsam über unsere Kunden und Anwendungen nachzudenken, um kritisch darüber nachzudenken, wie unsere Plattform die Herausforderungen unserer Kunden löst. Wir haben immer wieder gehört, wie sehr diese Erfahrung der Moment war, in dem das Produkt für Crew-Mitglieder wirklich geklickt hat. 💡

MaShari Walker, ClickUp

_Wir haben erkannt, dass diese Mentorenphase es unseren neuen Mitarbeitern ermöglicht, sich schneller einzuleben, sich schnell an unsere Kultur und unsere Prozesse anzupassen, und dass wir ihnen die richtige Umgebung, die richtigen Werkzeuge und das richtige Unterstützungssystem bieten, damit sie von Anfang an in ihren Rollen brillieren können Dies ermöglicht es uns, so früh wie möglich mit unseren neuen Mitarbeitern in Kontakt zu treten, Beziehungen zu ihnen aufzubauen, noch bevor sie bei uns anfangen, und ein besseres Verständnis für die Stärken und Schwächen jedes Mitarbeiters zu bekommen

Dan Barrett, Adwords-Nerds

Beispiel 12: Bitten Sie um kontinuierliches und ehrliches Feedback

Vorteile

Verschafft der Organisation und den Führungskräften Einblick in den Erfolg des Einführungsprogramms

Ermöglicht es den Führungskräften, an den Bereichen zu arbeiten, in denen Chancen bestehen, und den Prozess kontinuierlich zu verbessern

Gibt den Führungskräften Ideen für anstehende Teamveranstaltungen und hilft ihnen, das Unternehmen aus der Perspektive ihrer Mitarbeiter zu verstehen

Verbessert die allgemeine Arbeitszufriedenheit, das Engagement der Mitarbeiter und die Bindungsrate

Ermöglicht es den Mitarbeitern, mit Ihrem wachsenden Unternehmen mitzuwachsen

Behandelt die Mitarbeiter als gleichberechtigte Mitwirkende am Unternehmen

Wie andere es tun

Professionelle Entwicklung mit den Schwerpunkten psychologische Sicherheit, Empathie und radikale Offenheit sind einige wichtige Initiativen, die enorm viel bewirkt haben für mehr Mitarbeiterengagement _bei ClickUp. Wenn Mitarbeiter wirklich das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas Größerem sind als sie selbst, spiegelt sich das im Unternehmen wider. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Gedanken, Ideen und ihr Feedback wertgeschätzt werden, bringen sie auch Lösungen ein. Wenn alle Menschen, unabhängig von ihrer Rolle, erkennen, dass sie zur psychologischen Sicherheit einer Organisation beitragen, arbeiten alle hart daran, diese aufrechtzuerhalten.

Mandy Mekhail, ClickUp

Das war's mit den Beispielen für das Onboarding von Mitarbeitern in dieser Runde! Jetzt ist es an der Zeit, Ihnen Tipps zu geben, wie Sie Ihr Onboarding-Programm und Ihre Bemühungen effektiv gestalten und verfolgen können. 🎯

Kurztipps für die Festlegung von Zielen und die Erfolgskontrolle

Ich hoffe, dass wir Ihnen inzwischen einige gute Ideen für Ihr Onboarding-Programm geliefert haben! Aber damit es ein Erfolg wird, müssen Sie ziele setzen und Ihre Fortschritte messen . Hier sind unsere Tipps zum Setzen von Zielen und zur Erfolgskontrolle:

Verwenden Sie Projektmanagement-Tools mit Zielverfolgungsfunktionen, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte effektiv zu verfolgen, Hindernisse zu erkennen und den Erfolg Ihres Programms zu messen.

mit Zielverfolgungsfunktionen, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte effektiv zu verfolgen, Hindernisse zu erkennen und den Erfolg Ihres Programms zu messen. Setzen Sie SMART-Ziele . Dies umfasst sowohlkurzfristige und langfristige Ziele, und Sie müssen Ihre Ziele festlegen, bevor Ihr Onboarding-Programm beginnt.

. Dies umfasst sowohlkurzfristige und langfristige Ziele, und Sie müssen Ihre Ziele festlegen, bevor Ihr Onboarding-Programm beginnt. Setzen Sie klare Ziele, um Erfolge zu verfolgen. Dokumentieren und verwalten Sie Ihre Ziele in ClickUp und verknüpfen Sie sie mit Ihren Aufgaben innerhalb der Plattform, um eine effektivere Verfolgung zu ermöglichen.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Organisieren Sie Ihre Ziele mit Ordnern . Erstellen Sie Ordner, um Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards und eine beliebige Anzahl von wichtigen Teamzielen zu verfolgen

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKR und -Ziele . Helfen Sie Ihrem Team bei den ersten Schritten und bieten Sie einen strukturierten Ansatz für die Zielverfolgung

Erstellen Sie ein individuelles Dashboard in ClickUp Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit zusammen und verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Arbeit und sehen Sie wichtige Details über den Fortschritt Ihrer Initiativen auf einen Blick

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

VerwendenClickUp's Formular-Funktion. Benutzerdefiniert erstellenfeedback-Formulare für Ihre neuen Mitarbeiter, die sie vor und nach dem Onboarding ausfüllen können. Sobald das Formular ausgefüllt und abgeschickt wurde, erstellt ClickUp automatisch Aufgaben aus den Antworten, so dass Sie das Feedback leicht nachverfolgen, die Aufgabe mit Ihren Zielen verbinden undaktionspunkte die Ihnen helfen, Ihre Mitarbeitereinführung kontinuierlich zu verbessern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare in ClickUp, um Feedback zu erfassen und Umfrageantworten in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln - alles an einem Ort

Richten Sie Ihre neuen Mitarbeiter auf Erfolg ein und sorgen Sie für ein gelungenes Onboarding

Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital, das ein Unternehmen haben kann. Es sind ihre Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Perspektiven, die dazu beitragen, die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten.

Genauso wie sie ihre Zeit und Energie in Ihr Unternehmen investieren, sollten Sie sie auch als Geschäftspartner behandeln. 🤝

Gewinnen und binden Sie Toptalente, indem Sie die Bedeutung eines soliden Einführungsprogramms erkennen. Probieren Sie einige der Beispiele für das Onboarding von Mitarbeitern aus, die von anderen Fachleuten aus verschiedenen Branchen vorgestellt wurden.

Vermitteln Sie einen guten ersten Eindruck, bauen Sie eine Beziehung auf, geben Sie den Mitarbeitern alle Werkzeuge an die Hand, die sie für eine erfolgreiche Tätigkeit benötigen, und ermöglichen Sie ihnen, sich in Ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln. Schließlich kennen sie Ihr Unternehmen am besten.

Diese Menschen sind die Stimme und das Gesicht des Unternehmens und der Kopf hinter vielen Ihrer brillanten Kampagnen, Projekte und Initiativen.

Es ist an der Zeit, Ihr Onboarding zukunftssicher zu machen und ein Arbeitswerkzeug zu verwenden, das für Ihr gesamtes Unternehmen konzipiert ist. Organisieren Sie sich, verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, systematisieren Sie Ihre Prozesse und optimieren Sie Ihre Onboarding- und Talententwicklungsprogramme mit ClickUp . 🚀