10 Vorlagen für Vorstellungsgespräche: Fragen & Leitfäden für einstellende Manager

Ein effektives Vorstellungsgespräch kann den Unterschied zwischen einer guten Einstellung und einem kostspieligen Fehler ausmachen. Einstellungsleiter und Personalverantwortliche können sicherstellen, dass sie Vorstellungsgespräche effektiv und fair führen, indem sie eine Vorlage für Vorstellungsgespräche verwenden.

Vorlagen für Vorstellungsgespräche helfen bei der Strukturierung des Vorstellungsgesprächs, indem sie einen einheitlichen Rahmen für die Fragen an die Bewerber und die Protokollierung ihrer Antworten schaffen. Sie erleichtern auch den Vergleich und die Gegenüberstellung der Kandidaten, um sicherzustellen, dass Sie jemanden einstellen, der hervorragend zu Ihrem Unternehmen passt.

Allerdings sind nicht alle Vorlagen für Vorstellungsgespräche gleich, und Sie sollten Ihre Möglichkeiten ausloten, um eine Vorlage zu finden, die für Ihre Anforderungen geeignet ist. Im Folgenden erfahren Sie, was Vorlagen für Vorstellungsgespräche sind, worauf ein Personalverantwortlicher achten sollte und welche 10 Vorlagen für Vorstellungsgespräche Ihren Prozess optimieren.

Was ist eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch?

Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch ist eine vorgegebene Gliederung, die ein Personalverantwortlicher oder ein Einstellungsleiter als Leitfaden für das Vorstellungsgespräch verwendet. So wird sichergestellt, dass jedem Bewerber die gleichen Fragen gestellt werden, was dazu beiträgt, Voreingenommenheit zu vermeiden, indem man sich an eine Vorlage hält.

Dies ermöglicht allen Beteiligten einen faireren Vergleich zwischen den Bewerbern. Die Vorlage für das Vorstellungsgespräch standardisiert die Fragen und hilft dem Personalverantwortlichen, beim Thema zu bleiben. Außerdem sollten die Fragen gegliedert werden und es sollte ein Space zur Verfügung stehen, in dem Feedback oder Bedenken zu den Kandidaten geäußert werden können.

Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch besteht in den meisten Fällen aus einer Reihe allgemeiner Fragen. Sie kann benutzerdefiniert sein und Fragen zu Führungsqualitäten, früheren Erfahrungen in der Position, zur Persönlichkeit, zu den Anforderungen der Position oder zu anderen Faktoren enthalten, die der Personalverantwortliche erkunden möchte.

Die meisten Vorlagen enthalten auch offene Fragen, die die Bewerber dazu auffordern, ausführlich zu antworten und mehr über sich selbst und ihre relevanten Fähigkeiten freizugeben. Offene oder verhaltensorientierte Fragen fordern die Bewerber auf, sich auf frühere Erfahrungen zu beziehen.

Sie fordern die Person im Vorstellungsgespräch aber auch auf, hypothetische Antworten zu geben, wie sie ein bestimmtes Problem bei der Arbeit angehen würde. Auf diese Weise können Sie mögliche Voreingenommenheit ausschließen und eine Struktur schaffen, die es den Interviewern ermöglicht, den besten Kandidaten für die Stelle auszuwählen.

Sie können auch unser KI nutzen, um Ideen für Ihren Interviewprozess zu entwickeln .

Was macht eine gute Vorlage für ein Vorstellungsgespräch aus?

Eine gute Vorlage für ein Vorstellungsgespräch sollte Informationen über die technischen und organisatorischen Fähigkeiten eines Bewerbers, frühere Erfahrungen bei einem Arbeitgeber und seine Möglichkeiten, Probleme zu lösen, mit konkreten Beispielen aus Ihrem Team bestätigen. Eine Vorlage sollte nicht nur Fragen enthalten, die Sie stellen können, um falsche Antworten zu erkennen.

Weitere Faktoren, die in eine gute Vorlage für ein Vorstellungsgespräch einfließen, sind:

Relevanz : Die Vorlage ist für die Branche und die offene Position relevant

: Die Vorlage ist für die Branche und die offene Position relevant Anpassbarkeit : Sie müssen eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch benutzerdefiniert anpassen können. Deshalb ist ein benutzerdefiniertes Dokument so wichtig

: Sie müssen eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch benutzerdefiniert anpassen können. Deshalb ist ein benutzerdefiniertes Dokument so wichtig Struktur : Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch sollte die Zeit des Gesprächs strukturieren und Sie von Anfang bis Ende durch den Prozess leiten

: Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch sollte die Zeit des Gesprächs strukturieren und Sie von Anfang bis Ende durch den Prozess leiten Objektivität : Vorlagen sollten objektiv sein und so viele Vorurteile wie möglich ausschließen, damit sie den Personalverantwortlichen helfen, einen unvoreingenommenen Einblick in die Fähigkeiten, Qualifikationen und die Eignung der Bewerber zu erhalten

: Vorlagen sollten objektiv sein und so viele Vorurteile wie möglich ausschließen, damit sie den Personalverantwortlichen helfen, einen unvoreingenommenen Einblick in die Fähigkeiten, Qualifikationen und die Eignung der Bewerber zu erhalten Bewertungssystem : Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch, die ein Punktesystem enthält, ist praktisch und kann Personalverantwortlichen helfen, Kandidaten objektiver zu bewerten

: Eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch, die ein Punktesystem enthält, ist praktisch und kann Personalverantwortlichen helfen, Kandidaten objektiver zu bewerten Feedback: Die Vorlagen sollten viel Space für die Interviewer bieten, damit sie ihren Input einbringen und anhand von konkreten Beispielen erläutern können, warum ein Bewerber für die Stelle geeignet oder ungeeignet ist

Bei der Auswahl einer Vorlage für Vorstellungsgespräche ist auch die Einhaltung rechtlicher Vorschriften zu beachten. Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden, müssen die rechtlichen und ethischen Richtlinien für Vorstellungsgespräche eingehalten werden, z. B. die Vermeidung von Fragen, die als invasiv oder diskriminierend angesehen werden könnten.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie eine Vorlage für ein Vorstellungsgespräch finden, die auf Ihre Einstellungsanforderungen zugeschnitten ist und Ihnen dabei hilft, den besten Bewerber für die Position zu finden.

10 Vorlagen für Vorstellungsgespräche

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, stellen wir Ihnen eine Liste der 10 besten Vorlagen für Vorstellungsgespräche zur Verfügung, die Sie durch den Prozess führen, damit Sie nicht den Überblick verlieren.

1. ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

ClickUp Vorlage für den Interviewprozess

Diese kostenlose ClickUp Vorlage für den Interviewprozess ist ideal, wenn Sie eine umfassende Vorlage für ein Vorstellungsgespräch suchen. Die Vorlage enthält einen Schritt-für-Schritt-Prozess, der alles abdeckt, einschließlich Interviewfragen, die den Ton angeben, allgemeine und rollenspezifische Fragen und einen Abschlussprozess. Die vorgefertigten Interviewfragen können leicht an Ihre Branche oder Stellenbeschreibung benutzerdefiniert werden.

Das Punktesystem hilft Ihnen, die Bewerber fair zu bewerten. Die Vorlage für das Vorstellungsgespräch enthält auch einen praktischen Space zum Einbetten des Anschreibens und des Lebenslaufs des Bewerbers, so dass die Personalverantwortlichen die Informationen schnell auf demselben Bildschirm abrufen können. Außerdem gibt es ein hilfreiches Diagramm für Notizen zur Überprüfung von Referenzen.

Es bietet eine Ansicht des Vorstellungsgesprächs aus der Vogelperspektive in einem visuell ansprechenden Design. Die Personalverantwortlichen können die Kandidaten nach Belieben visuell nachverfolgen, von der ersten Sichtung bis zur abschließenden Bewertung. Dieses Dokument hilft dabei, einen Großteil der Notizen, Bewertungen und Analysen zu automatisieren, wodurch Personalverantwortliche Zeit sparen und ihren administrativen Workload reduzieren können.

Es lässt sich auch problemlos in andere ClickUp-Workspaces integrieren, so dass Mitglieder des Teams zusammenarbeiten und Bewerberinformationen freigeben können, um den Einstellungsprozess effizienter zu gestalten. Diese Vorlage für Vorstellungsgespräche ist einfach zu verwenden und kann benutzerdefiniert an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Sie ist ein wertvolles kostenloses tool, mit dem Sie Ihre Interviewfragen und Ihren Prozess verbessern können.

2. ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

Die ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage wurde entwickelt, um Managern und Personalverantwortlichen bei der Organisation des Interviewprozesses zu helfen. Die Vorlage enthält einen anpassbaren Flow für den Interviewprozess und vorgefertigte Formulare für die Interviewbewertung, die den Interviewern helfen, das Interview für alle Kandidaten zu standardisieren.

Alle Interviewer können in einem zentralen Repository auf dieselben Informationen zugreifen, was es einfacher macht, den Prozess konsistent zu halten, auch wenn es mehrere Beteiligte gibt. Die Vorlage verfügt außerdem über einen zusammenfassenden Bericht, der alle relevanten Interviewdaten an einer Stelle zusammenfasst und den Leistungsvergleich zwischen den Bewerbern erleichtert.

Manager können schnell feststellen, welche Kandidaten über die besten Fähigkeiten verfügen, und die besten Kandidaten für ihre offenen Positionen identifizieren. Einer der wichtigsten Vorteile dieser Vorlage ist die Nachverfolgung des Einstellungsprozesses in Echtzeit.

Alle Beteiligten haben sofortigen Zugriff auf Echtzeitdaten, so dass sie den Fortschritt jedes Bewerbers nachverfolgen und etwaige Engpässe im Einstellungsprozess erkennen können. Mit dieser Vorlage können die Interviewer den Prozess rationalisieren und durch einen effizienteren Gesprächsprozess fundiertere Einstellungsentscheidungen treffen.

3. ClickUp Meeting Notizen Vorlage

ClickUp Meeting Notizen Vorlage

Obwohl es sich nicht speziell um eine Vorlage für ein Interview handelt, ist die ClickUp Meeting Notizen Vorlage kann leicht benutzerdefiniert werden, um bei Interviews zu helfen. Die meeting-Vorlage bietet ein strukturiertes Format für die Anfertigung von Notizen während eines Gesprächs, mit Space zum Hinzufügen von Interviewfragen oder zum Erstellen eines Rahmens.

Sie kann Abschnitte für Notizen zu den Qualifikationen des Bewerbers, seinen Antworten auf verhaltensbezogene Fragen im Vorstellungsgespräch und anderen relevanten Informationen enthalten. Einstellungsmanager und Personalverantwortliche können die Vorlage nutzen, um wichtige Informationen nachzuverfolgen und ihre Notizen später für eine Einstellungsentscheidung zu verwenden.

Das Feature zur Kommentierung der Vorlage macht es Managern und anderen Beteiligten leicht, den Notizen zum Vorstellungsgespräch Feedback hinzuzufügen oder Fragen zu stellen, die in künftigen Runden gestellt werden sollen. Sie können diese Informationen in Echtzeit hinzufügen, so dass sie ihre Sichtweise auf jeden Bewerber fast sofort freigeben können.

Dies kann dazu beitragen, den Einstellungsprozess kollaborativer zu gestalten. Wenn einige Beteiligte nicht an dem Gespräch teilnehmen können, lassen sich die Notizen leicht für ihre spätere Bewertung freigeben. Mithilfe der Vorlage kann das einstellende Team das Feedback der Interviewer erfassen und es für eine fundierte Einstellungsentscheidung nutzen.

4. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

ClickUp Arbeitsvertragsvorlage

Sobald ein Kandidat für die verfügbare Rolle ausgewählt wurde, können Sie die ClickUp Vorlage für eine Arbeitsvereinbarung um die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses klar zu umreißen. Die Vorlage ist anpassbar, so dass der Personalverantwortliche sicherstellen kann, dass die Vereinbarung auf die jeweilige Position zugeschnitten ist.

Eine arbeitsvertrag stellt sicher, dass alle Parteien bezüglich der Stelle auf der gleichen Seite stehen, was dazu beitragen kann, Missverständnisse in der Zukunft zu vermeiden. Es kann auch ein hilfreiches Dokument sein, das in den Prozess des Vorstellungsgesprächs integriert wird, da es den Bewerbern ein klareres Verständnis der Bedingungen für die Beschäftigung vermitteln kann.

5. ClickUp Einstellung von Bewerbern Vorlage

ClickUp Hiring Candidates Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern zentralisiert alle Ihre prozesse der Nachverfolgung von Bewerbern . Die Vorlage hilft Personalverantwortlichen und Einstellungsleitern nachverfolgung und Verwaltung von Stellenangeboten und deren Fortschritte während des gesamten Einstellungsprozesses.

Mit dieser Vorlage können Personalverantwortliche Bewerberinformationen organisieren, Vorstellungsgespräche planen und Feedback von den Gesprächspartnern einholen. Sie bietet sogar eine Vorlage für die Automatisierung von Manageranfragen zur Erstellung neuer Positionen, wodurch die Rationalisierung des onboarding-Prozess .

6. ClickUp Einstellungsauswahl Matrix Vorlage

ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage

Wenn Sie viele Kandidaten für mehrere Positionen auswählen, kann die ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage kann Ihnen helfen, den Prozess der Vorstellungsgespräche zu rationalisieren. Die Matrix ermöglicht Ihnen einen objektiven Vergleich von Bewerbern anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. der für die Position erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Eigenschaften. Sie können jeden Bewerber anhand der erforderlichen Fähigkeiten bewerten.

Ein visuelles Bewertungssystem macht es Ihnen leicht, Ihre Top-Kandidaten auszuwählen und sie Seite an Seite zu vergleichen. Sie können die Matrix auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und den Einstellungsprozess rationalisieren, selbst wenn Sie mehrere Bewerber gleichzeitig einstellen - damit Sie die richtige Person finden.

7. ClickUp Einstellungs-Checkliste Vorlage

ClickUp Einstellungs-Checkliste Vorlage

Es gibt eine Menge zu beachten, wenn einarbeitung eines neuen Mitarbeiters . Die Vorlage für eine Checkliste zur Einstellung von Mitarbeitern von ClickUp ist ein umfassendes tool, das Ihnen helfen kann, organisiert zu bleiben und den Einstellungsprozess abzuschließen. Diese HR-Vorlage enthält einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden, der alles abdeckt, von der Unterzeichnung eines Stellenangebots über die Teilnahme an medizinischen Untersuchungen bis hin zum Lesen des Schulungshandbuchs.

Neu eingestellte Mitarbeiter können die Elemente abhaken und mit dem Personalverantwortlichen zusammenarbeiten HR Team um sicherzustellen, dass alle Schritte rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Vorlage ist einfach zu verwenden und kann benutzerdefiniert an die Bedürfnisse jeder Organisation angepasst werden. Sie ist eine wertvolle Ergänzung für Ihr Einstellungs-Toolkit.

So können Sie sicherstellen, dass nach der Auswahl des perfekten Kandidaten nichts vergessen wird.

8. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter

Wenn Sie eine umfassendere Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter benötigen, sollten Sie sich die ClickUp Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter . Dies ist eine All-in-One-Lösung zur Rationalisierung des Onboarding-Prozesses und zur Sicherstellung, dass nichts übersehen wird.

Die Vorlage enthält einen Schritt-für-Schritt-Prozess, der alles vom Papierkram bis zur Schulung abdeckt, zusammen mit anpassbaren Checklisten die Sie an Ihren Prozess anpassen können. Es gibt auch eine einfach zu bedienende Kanban Board mit der Sie den Fortschritt von Neueinstellungen schnell nachverfolgen und aktualisieren können.

Diese Vorlage ist eine großartige Ressource für HR-Manager und Teamleitern, um sicherzustellen, dass neu eingestellte Mitarbeiter ein umfassendes Onboarding-Erlebnis haben, das letztlich zu höherer Arbeitszufriedenheit und Produktivität führt.

9. ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur Vorlage von ClickUp ist ein hilfreiches Tool für Organisationen, die ihre Unternehmenskultur und ihre Werte auf eine gemeinschaftliche, gemeinsam nutzbare Weise definieren wollen. Die Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte und Fragen, die Organisationen dabei helfen, ihre Kultur, Werte und Mission zu bewerten.

Sie können die Vorlage ganz einfach aktualisieren und eine Zeitleiste, ein Leitbild und Werte des Unternehmens einfügen. Die Vorlage ermöglicht es der Unternehmensleitung, diese wesentlichen Elemente der Organisation zu definieren und sie dann problemlos für alle Beteiligten freizugeben.

Das Dokument eignet sich hervorragend für die Einarbeitung oder zur Freigabe an potenzielle Bewerber in der Phase vor dem Vorstellungsgespräch.

10. ClickUp Vorlage für einen Bericht über die Bewertung zukünftiger Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für den Bewertungsbericht für zukünftige Mitarbeiter

Die ClickUp Vorlage für den Bewertungsbericht für angehende Mitarbeiter kann bei der Bewertung von Bewerbern während Vorstellungsgesprächen helfen. Die Vorlage wurde für Mitarbeiterbeurteilungen erstellt und lässt sich leicht benutzerdefinieren, damit Personalverantwortliche und Personalvermittler die Bewerber anhand festgelegter Kriterien beurteilen können.

Das Bewertungssystem erleichtert den Vergleich von Bewerbern, um objektiv die beste Eignung zu ermitteln. Es gibt zusätzlichen Space, um Feedback hinzuzufügen, und die Vorlage kann leicht weitergegeben werden, so dass alle Interviewer sich an eine standardisierte Bewertung halten können.

Verwandte Ressourcen:

Gehen Sie nicht unvorbereitet in Ihr nächstes Vorstellungsgespräch

Das Vorstellungsgespräch ist ein entscheidender Schritt bei der Auswahl der geeignetsten und besten Bewerber für eine Position. Wenn es richtig erledigt wird, können Personalverantwortliche die Fähigkeiten, die Erfahrung, den Arbeitsstil und die kulturelle Eignung des Bewerbers für das Unternehmen beurteilen.

Verwenden Sie eine dieser 10 Vorlagen und führen Sie ein gründliches Vorstellungsgespräch durch. So können Sie sicher sein, dass Sie den perfekten Kandidaten einstellen, die Fluktuation verringern und Ihrem Team - und den Personalverantwortlichen - langfristig Zeit und Ressourcen sparen.