20 Agile Interviewfragen (mit Antworten)

ich muss mich auf einige _Agile Interviewfragen vorbereiten

Die Agile-Methode wird von vielen Unternehmen eingesetzt, um großartige Produkte zu entwickeln, und ist wahrscheinlich die weltweit am häufigsten verwendete Methode für das Projektmanagement.

Egal, ob Sie planen, Scrum-Master oder Agile-Tester in einem Unternehmen zu werden, Sie müssen alles über Agile und Scrum wissen.

Aber wenn Sie wegen Ihres bevorstehenden Agile-Interviews nervös sind, brauchen Sie das nicht zu sein!

Dieser Artikel wird Ihnen bei diesen Fragen helfen und sogar einige Beispiele aus dem Leben von Liz Lemon, der Hauptautorin der Serie 30 Rock, anführen.

Damit die Sache Spaß macht, coachen Liz und ihr Chef Jack (der ein Team von Redakteuren in einem Fernsehsender leitet) Sie bei der Beantwortung aller kniffligen Agile-Fragen interview-Fragen .

Bereit, gecoacht zu werden?

Interviewfragen zu Agile

Sie fangen gerade erst an, Agile zu verstehen? Die Antworten auf diese Fragen werden Sie vom Agile-Anfänger bis zum Expertenstatus bringen!

1. Was ist Agile?

Die Agile softwareentwicklungs- und Projektmanagement-Ansatz hilft Teams bei der kundenorientiert produkte in kurzen Zyklen, den sogenannten Sprints, zu entwickeln.

Jeder Sprint dauert etwa zwei bis vier Wochen, in denen die Teams eine Arbeitsversion des Produkts entwickeln. Nach dem Sprint wird eine Version den Stakeholdern zur Rückmeldung vorgelegt, und im nächsten Sprint werden entsprechende Änderungen vorgenommen.

Es ist, als wäre man Jacks Mentee... Man erhält eine Menge Feedback.

Aber hoffen wir, dass das Feedback, das Sie erhalten, besser ist als das hier:

2. Was ist das Agile Manifest?

Das Agile Manifest ist ein kurzes Dokument, das die 4 Werte und 12 Prinzipien der Agilen Methode umreißt. Diese Werte und Prinzipien helfen uns zu verstehen, wie sich die agile Methode von traditionellen Rahmenwerken für das Projektmanagement unterscheidet, wie z. B Wasserfall .

Als solches umreißt das Agile Manifest den Code of Conduct für Agile Teams .

Ziemlich genau wie Liz Lemons Lebensratgeber Dealbreaker.

3. Von welchen Werten und Grundsätzen lässt sich die agile Methode leiten?

Die 4 Agile Werte sind wie folgt:

Individuen und Interaktionen vor Prozessen und tools

vor Prozessen und tools Arbeitssoftware gegenüber umfassender Dokumentation

gegenüber umfassender Dokumentation Zusammenarbeit mit dem Kunden statt Vertragsverhandlungen

statt Vertragsverhandlungen Umfassendere Veränderungen als das Befolgen eines Plans

Die 12 agilen Prinzipien können in die folgenden 4 Kategorien eingeteilt werden:

Prinzipien der Kundenzufriedenheit

Prinzipien der Qualität

Grundsätze der Teamarbeit

Grundsätze des Projektmanagements

Hinweis: Weitere Informationen zu jedem Agile-Prinzip im Detail, lesen Sie diesen Artikel .

Keiner dieser Werte oder Grundsätze ist jedoch besonders starr, egal wie sehr Liz versucht, Sie vom Gegenteil zu überzeugen!

Sie sind einfach dazu gedacht, eine Agile Denkweise die den Mitgliedern des Teams hilft, Produkte zu liefern, die die Kunden wirklich lieben.

4. Was ist ein agiler Workflow?

Ein Agiler Workflow ist der typische Prozess eines jeden agilen Projekts und umfasst die folgenden 5 Schritte:

Schritt 1: Konzeption

Sie entwickeln eine Projektvision, erstellen Ihr Product Backlog und beginnen mit dem Planen Ihres Sprints.

Schritt 2: Inception

Hier weisen Sie den verschiedenen Teams Sprints zu, geben ihnen die Ressourcen für ihre Arbeit an die Hand und klären den Zeitrahmen für das Projekt.

Schritt 3: Iteration

Das agile Softwareentwicklungsteam beginnt mit der Arbeit an der sprint Backlog elemente in dieser Phase. Obwohl das Ziel darin besteht, am Ende eines jeden Sprints eine funktionierende Software zu veröffentlichen, enthalten die ersten Versionen in der Regel nur sehr begrenzte Features.

Schritt 4. Freigabe

Am Ende eines Sprints geben die Entwickler das Produkt an die Kunden frei, damit diese ihr Feedback geben können.

Schritt 5: Rückzug

Hier wird die aktuelle Version des Produkts in den Ruhestand versetzt und durch den Sprint für eine neue Version ersetzt.

Diese 5 Schritte werden für jeden Sprint wiederholt, bis das Endprodukt vollständig entwickelt ist.

Und obwohl die agile Methode Teams dazu ermutigt, zu experimentieren und ihren eigenen agilen Workflow zu optimieren, müssen sie die Bedeutung der einzelnen Schritte verstehen.

vor allem, wenn Ihre Teammitglieder die Angewohnheit haben, von 0 auf 100 zu gehen wie TV-Star Jenna Maroney!

5. Wie unterscheidet sich Agile vom traditionellen Projektmanagement?

Agile ist eine moderne Methodik, die den dynamischen Bedürfnissen von Unternehmen gerecht werden soll softwareentwicklung im neuen Zeitalter .

Die größte unterschied zwischen agilem und traditionellem Projektmanagement methoden wie Waterfall liegt im Prozess.

Traditionelle Projektmanagement-Methoden haben einen langen, linearen Zyklus, der bis zu sechs Monate oder mehr dauern kann.

stellen Sie sich vor, Liz wartet so lange auf etwas!

Andererseits liefert ein agiles Team funktionierende Versionen des Produkts in kürzeren Sprints.

Dadurch wird sichergestellt, dass sie während des gesamten Prozesses und nicht erst am Ende Kundenfeedback erhalten, was die Entwicklung kundenorientierter Produkte fördert.

Dieser Unterschied spiegelt sich in allen Aspekten der Funktion eines agilen Teams wider:

Sie sind flexibler, anpassungsfähiger und offen für Änderungen der Pläne

Sie haben mehr Spielraum für Experimente

Sie sind selbstorganisiert und funktionsübergreifend

Sie arbeiten bei jedem Schritt mit dem Kunden zusammen

und wir sind sicher, dass Jack Donaghys Management-Genie Agile empfehlen wird

6. Was sind die Herausforderungen bei der Skalierung eines agilen Rahmens und wie kann man sie überwinden?

Agile eignet sich perfekt für kleine, praxisorientierte Teams, die schnell Ergebnisse liefern wollen.

Für ein großes Unternehmen, das Agile über mehrere Branchen, Funktionen und Projekte hinweg einführen muss, ist dies jedoch eine etwas größere Herausforderung.

denken Sie an die Herausforderungen, denen sich Jack Donaghy stellen musste, als er die Leitung des Netzwerks übernahm

Bei der Skalierung des agilen Rahmens müssen Unternehmen auf Herausforderungen wie diese vorbereitet sein:

Die Umstellung von traditionellen, langsam arbeitendenpraktiken des Projektmanagements zum agilen Rahmen

Unterstützung des Management-Teams bei der Einhaltung des Agilen Manifests ebenso wie des Entwicklungsteams

Synchronisierung zwischen mehreren großen Teams, die an demselben Produkt arbeiten

Ein gründliches Verständnis der agilen Methode hilft ihnen dabei, aber sie brauchen auch den zusätzlichen Support eines Skalierungsrahmens.

Ein Beispiel hierfür ist das Skaliertes Agiles Rahmenwerk : eine Reihe von Prinzipien und Workflow-Mustern, die großen Organisationen helfen, agil zu werden.

Das im Scaled Agile Framework beschriebene agile Modell befasst sich mit Problemen wie Strategie, Investitionen und Koordination zwischen Teams auf mehreren Ebenen.

Einer der Schlüsselvorteile eines Modells wie dem Scaled Agile Framework besteht darin, dass es die Transparenz und die Anpassungsfähigkeit großer Teams im Setup erhöht.

7. Wer ist ein Agile Coach, und wie erledigt er ein Projekt?

Ein Agiler Coach ist das, was Jack Donaghy für Liz Lemon ist.

Ein freundlicher, hilfreicher und unterstützender Mentor.

Und genau wie er, hilft ein Agile Coach:

Verbesserung der bestehenden Prozesse, um das Team effizienter zu machen

Teammitglieder in Sachen Agilität zu schulen

Kommunikationslücken zwischen verschiedenen Teams wie Entwicklung und Marketing zu überbrücken

In Vorstellungsgesprächen für agile Coaches werden insbesondere Fähigkeiten wie Kommunikation, Führung und Mentoring getestet.

Wenn Sie Erfahrung mit der Arbeit in einem agilen Team haben, können Sie sich in einem agilen Trainingsinstitut oder in zertifizierten Online-Kursen zum Agile Coach ausbilden lassen.

8. Was ist agiles Testen? Agiles Testen ist der Testprozess, der im agilen Projektmanagement vorkommt.

Das Testen ist für jedes agile Projekt absolut entscheidend. Im Gegensatz zu traditionellen Projektmanagement-Methoden werden in einem agilen Projekt die Produkte kontinuierlich mit verschiedenen Testfällen getestet.

so wie Tracy Jordan, der Star der "The Girlie Show", die Geduld von Liz immer wieder testet

Aber während Tracys Schwindeleien weder Rhythmus noch Rhythmus haben, ist die agile Testmethodik sehr stark kodifiziert.

Sie können eine Frage zum agilen Testen im Vorstellungsgespräch beantworten, indem Sie über die 4 Arten von agilen Testmethoden sprechen:

Verhaltensgesteuerte Entwicklung : Mitglieder des Teams beobachten das Verhalten des Produkts in verschiedenen Testfällen oder künstlichen Szenarien

: Mitglieder des Teams beobachten das Verhalten des Produkts in verschiedenen Testfällen oder künstlichen Szenarien Acceptance test-driven development : gemeinsames Testen durch Tester, Entwickler und Kunden

: gemeinsames Testen durch Tester, Entwickler und Kunden Exploratives Testen : immersives Testen, bei dem die Tester mit dem Produkt spielen, anstatt einer festgelegten Testmethodik zu folgen

: immersives Testen, bei dem die Tester mit dem Produkt spielen, anstatt einer festgelegten Testmethodik zu folgen Sitzungsbasiertes Testen: wie exploratives Testen, aber mit einer "Testcharta", die die Tagesordnung für jede Sitzung einstellt

Und jeder dieser Tests kann mit einem der folgenden Agile-Testing-Quadranten durchgeführt werden:

Automatisiertes Testen

Automatisiertes und manuelles Testen

Manuelles Testen

Spezielle tools

Im Grunde genommen ist die agile Testmethodik detailliert genug, um Liz dabei zu helfen, den Code für das Management von Tracy zu knacken!

Bonus:_ Technischer Schuldenquadrant

9. Wer ist ein Agile-Tester und was sind seine Aufgaben?

Ein Agile Tester ist der Hauptverantwortliche für jeden Agile Test in einem Team.

Er ist für die Durchführung ganzheitlicher, eingehender Tests des Produkts verantwortlich und liefert den Entwicklern spezifische Metriken zur Messung des Fortschritts.

Ein agiler Tester sollte:

Den Umfang und die Schätzung jedes Tests definieren, einschließlich der Frage, welcher Teil des Produkts getestet wird und welcher nicht

Eine Vielzahl von Testfällen entwerfen

So viele Teile des Tests wie möglich automatisieren

Ergebnisse dokumentieren und an die Entwickler weitergeben

Zusammenarbeit mit Entwicklern und Kunden zur Behebung von Problemen

Um all dies zu erledigen, sollte ein agiler Tester über ein gründliches Verständnis der agilen Methodik, Programmierkenntnisse und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten verfügen.

10. Was ist Pair Programming?

Die Paarprogrammierung ist eine agile Technik, bei der zwei Programmierer gemeinsam an der Lösung eines Problems arbeiten.

wie die Problemlöser hier:_

Allerdings, koordinieren sich die beiden Programmierer besser als Tracy und Jenna.

Sie teilen sich sogar einen Computer, eine Tastatur und eine Maus.

Derjenige, der die Tastatur bedient, wird als "Regisseur" oder "Fahrer" bezeichnet und leitet das Lernen für den anderen Programmierer, der als "Beobachter" oder "Navigator" bezeichnet wird. Sie tauschen auch die Rollen, um das Lernen und das Engagement zu maximieren.

Wie die Tracy-Jenna-Kombination ist jedoch auch die Paarprogrammierung nicht ohne Tücken.

Die Paarprogrammierung ist dafür bekannt, dass sie das Lernen eher verlangsamt als beschleunigt. Außerdem werden die Betriebskosten in die Höhe getrieben, da die Zahl der Arbeitsstunden pro Aufgabe steigt.

11. Was sind die verschiedenen gängigen Agile Frameworks?

Die agile Methodik hat eine Reihe von Projektmanagement-Modellen hervorgebracht, die ihre Grundprinzipien freigeben, sich aber in der Umsetzung unterscheiden.

Die am weitesten verbreiteten agilen Entwicklungsframeworks sind:

Scrum scrum: ein iteratives, inkrementelles agiles Modell zur schnellen Entwicklung eines Produkts; am besten geeignet für kleine, intime Teams

Kanban : eine visuelle Methode des agilen Managements, bei der das Team eine 'Kanban' Board zur Darstellung ihres Workflows

Scrum-Verbot : ein agiles Modell, das eine Kombination ausScrum und Kanban methoden

Lean : ein Projektmanagement-Stil, der darauf abzielt, jegliche Verschwendung zu reduzieren

: ein Projektmanagement-Stil, der darauf abzielt, jegliche Verschwendung zu reduzieren XP (Extreme Programming): ein Projektmanagement-Prozess mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf technischen Praktiken, die die Qualität von Softwareprodukten verbessern

_Bonus: Construction Project Manager Interview Questions !

Fazit

Wenn Sie eine Karriere im Projektmanagement oder in der Softwareentwicklung planen, sind fundierte Kenntnisse über Agile und Scrum für Ihr Wachstum unerlässlich.

Es wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten in verschiedenen Teams anzuwenden und ein unverzichtbares Mitglied Ihres Teams zu werden!

Nutzen Sie diese Liste von Agile-Interview-Fragen, um sich auf Ihr Agile-Scrum-Interview vorzubereiten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Agile Scrum-Vorstellungsgespräch und hoffen, dass Sie bald die Gelegenheit haben, Ihren Erfolg zu feiern, so wie Liz und Jack!

Und wenn Sie schon dabei sind, warum nicht für ClickUp anmelden und perfekt gerüstet sein für das neue Agile- oder Scrum-Projekt, das Sie in Zukunft in Angriff nehmen werden?