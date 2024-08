Wie man ein Sprint Backlog erstellt und verwendet (Ultimativer Leitfaden)

sie möchten einen _sprint backlog aufbauen und nutzen?

Ein Sprint Backlog mag wie eine einfache To-Do-Liste aussehen, ist aber entscheidend für einen erfolgreichen Scrum-Sprint.

Warum?

Es leitet die Mitglieder des Scrum-Teams an, was sie in diesem Sprint liefern sollen! Dies ist sowohl aus Sicht der Kundenzufriedenheit als auch der Produktivität von größter Bedeutung.

Wenn die Köche in Ihrem Lieblingsrestaurant die Agile und Scrum würde es etwa so aussehen:

Essen: Lieferbar

Rezept: Sprint

Prozess: Agil

Zutaten: Backlog-Elemente

aber was kommt in diese _Backlog Items hinein?

und was noch wichtiger ist: Wie verwenden Sie den _sprint backlog?_?

In diesem Scrum-Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Sprint Backlog erstellen und verwenden, damit Sie es so gut vorbereiten können wie Gordon Ramsay Gerichte kocht!

lasst uns anfangen zu kochen!

Aber wie bei jedem normalen mehrgängigen Menü sollten wir mit den Vorspeisen beginnen, bevor wir uns dem Hauptgang zuwenden!

Deshalb werden wir zuerst erklären, was Scrum ist und dann die Sprint Backlogs in Angriff nehmen.

Aber wenn Sie wirklich hungrig auf das Hauptgericht sind, bekommen Sie auch das (klick hier um zu diesem Abschnitt zu springen).

Was ist die Scrum-Methodik?

Scrum ist eine Agiles Projektmanagement methode, die Teams hilft, Projekte so schnell wie möglich abzuschließen.

Diese projektleitungsteam verwendet diese Methodik und unterteilt Projekte in kurze Entwicklungszyklen, die Sprints genannt werden. Jeder Sprint ist eine Iteration, in der die Teams verschiedene Abschnitte eines Projekts entwickeln.

Agile Softwareentwicklungsteams verwenden meist das Scrum-Framework, aber jedes Team, das eine gewisse Projektflexibilität wünscht, wie z. B. Vertriebs- und Marketingteams, kann es ebenfalls verwenden.

Wie funktioniert Scrum?

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels veranschaulichen:

Nehmen wir an, Sie entwickeln eine Rezept-App für Gordon Ramsay.

Sie könnten Monate damit verbringen, sie zu planen und zu entwickeln, nur um festzustellen, dass Chef Ramsay mit dem Endprodukt unzufrieden ist. Sie haben ihm zwar jede Menge Funktionen geboten, aber trotzdem das Ziel verfehlt.

warum?

Er wollte seine Spezialgerichte wie Spaghetti Bolognese auf dem Startbildschirm der App hervorheben - etwas, das Sie selbst bei all der Planung übersehen haben.

Und jetzt müssen Sie sich mit einem unglücklichen Gordon herumschlagen (Viel Glück dabei!).

Aber wenn Sie gefolgt von den Agilen Softwareentwicklungsansatz, hätten Sie Chef Gordon bei Laune halten können.

Wie?

Sie entwickeln die Anwendung schrittweise, bitten den Chefkoch nach jeder Phase um sein Feedback und nehmen vor der nächsten Veröffentlichung die erforderlichen Änderungen vor.

Das Ergebnis?

Ein begeisterter Gordon, der Ihnen vielleicht sogar Nudeln kocht!

Was muss ich noch über Agile Scrum wissen? Scrum kann Ihnen dabei helfen, Ihr Projekt in verschiedene Sprints aufzuteilen, als würden Sie Zwiebeln würfeln!

großartig, nicht wahr?

Aber Sprints sind nur die Spitze dieses riesigen Eisbergs namens Scrum.

Sie haben auch verschiedene Treffen, Teamrollen und Scrum-Artefakte !

Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über diese Elemente.

Hinweis: Für jedes Element haben wir eine detaillierte Scrum guide die Ihnen helfen werden, diese Konzepte schnell zu verstehen.

1. Scrum-Besprechung

Scrum definiert eine Reihe von Meetings, um Scrum-Teams bei der Überprüfung und Anpassung ihrer Prozesse zu unterstützen.

B. Verwendung eines Sprint Backlogs

jetzt, wo das Rezept fertig ist, wie verwenden Sie es?

Das Sprint Backlog ist zwar eine Liste von Aufgaben, aber Sie können nicht einfach Dinge abhaken, während Sie vorankommen.

Es ist eine dynamische Liste, die sich mit dem Fortschreiten des Sprints weiterentwickelt.

was bedeutet das?

Erinnern Sie sich daran, dass wir in der Sprint-Planungssitzung nur einen Basisplan erstellt haben.

Je weiter der Sprint voranschreitet, desto mehr erfährt das Team über die Arbeit, die zum Erreichen des Sprint-Ziels erforderlich ist, und der Plan wird klarer. Um dies im Sprint Backlog widerzuspiegeln, sollten Sie es aktualisieren. Der Prozess der Aktualisierung eines Backlogs wird Backlog-Verfeinerung genannt.

Hinweis: Auch das Produkt-Backlog erfährt eine _Backlog-Verfeinerung, um Änderungen der Stakeholder-Bedürfnisse zu berücksichtigen

kennen Sie das, wenn man etwas zu kochen beginnt und auf halbem Weg merkt, dass es schief geht?

Das ist dasselbe.

Wie aktualisiert man den Rückstand?

Hier erfahren Sie, wie Teams das Backlog verfeinern:

Wenn Sie zusätzliche Aufgaben aufnehmen können, fügen Sie sie dem Print Backlog hinzu

Während der Sprint-Planungsbesprechung kann das Team einige Aufgaben auswählen, die entwickelt werden sollen.

Wenn diese erledigt sind, können sie vielleicht noch ein paar weitere Aufgaben in Angriff nehmen, bevor der aktuelle Sprint zu Ende ist. Das Team sollte dies dann mit dem Product Owner und dem Scrum Master besprechen, die Elemente auswählen und sie dem aktuellen Sprint Backlog hinzufügen.

Wenn etwas unnötig ist, entfernen Sie es aus dem Sprint-Backlog

Während der Sprintplanungssitzung kann es vorkommen, dass das Team zu viele Elemente auswählt und nicht in der Lage ist, sie alle in der aktuellen Iteration zu erledigen.

In diesem Fall sollten die am wenigsten prioritären Sprint-Backlog-Elemente aus dem Sprint-Backlog entfernt werden, nachdem sie mit dem Product Owner und dem Scrum Master besprochen wurden.

Wenn etwas abgeschlossen wurde, aktualisieren Sie die verbleibende Arbeit im Sprint Backlog

Dies geschieht häufig während des täglichen Scrum-Meetings mit Hilfe eines Burndown-Charts. Anhand der Zeit, die das Team für die Entwicklung eines Elements benötigt hat, bestimmt der Scrum Master den Zeitbedarf für die anderen Sprint-Backlog-Elemente.

Anschließend wird ein Sprint-Burndown-Diagramm erstellt, um zu verfolgen, wie der Sprint voranschreitet.

Idealerweise sollte ein Sprint Backlog nicht öfter als einmal pro Tag aktualisiert werden, am besten während des täglichen Scrum-Meetings.

Auch wenn Sie die meisten Elemente des Sprint Backlogs abschließen müssen, um das Inkrement zu liefern, sollten Sie es nicht überstürzen, nur um das Backlog zu leeren. Dies kann die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen.

Das ist ungefähr so, als würde man ein Hähnchen zu wenig kochen, weil man keine Zeit mehr hat!

und Sie wissen ja, was passiert, wenn Sie den Richtern ein zu kurz gegartes Hähnchen servieren, oder?

du gehst nach Hause!

Denken Sie daran: Was unvollständig ist, kann im nächsten Sprint in Angriff genommen werden.

Wie Sie Ihre Sprint Backlogs einfach verwalten können

Sie wissen jetzt, wie Sie ein Sprint Backlog erstellen und verwenden.

aber Moment mal... wie verwaltet man es?

Denken Sie daran, dass das Sprint Backlog kein einfaches Rezept ist.

Sie können nicht einfach eine Tabellenkalkulation oder eine To-Do-App für das Backlog-Management verwenden. Das macht die Sache nur noch komplizierter, und Gordon wird das nicht gefallen.

Zum Glück habt ihr mächtige projektmanagement-Tools wie ClickUp, die Ihnen dabei helfen.

Ob Sie ein Online Scrum-Tafel um Backlogs zu verwalten oder eine Plattform, um Aktualisierungen zu kommunizieren Scrum-Team mitglieder, ClickUp ist das einzige Werkzeug, das Sie jemals brauchen werden!

Es wird Ihnen zwar nicht dabei helfen, ein Michelin-Stern-Gericht zu kochen, aber es wird Ihnen definitiv helfen, Ihre Rückstände zu verwalten.

Hier ist ein kurzer Blick auf einige der Funktionen von ClickUp:

1. Sprint-Listen Beim Sprint Backlog geht es darum, den Überblick über Ihre Backlog-Elemente zu behalten.

aber wie kann man sie verfolgen?

Mit ClickUp's Sprint Lists, natürlich!

Dies sind einfache Checklisten, mit denen Sie Backlog-Elemente in kleine Sprint-Aufgaben aufteilen können.

Wie die Zutatenliste eines Rezepts können diese Aufgaben schnell abgehakt werden, während Sie vorankommen. Sie können sogar Folgendes hinzufügen Scrum-Punkte auf eine Sprint-Liste, um besser abschätzen zu können, wann Sie in der Lage sein werden, die Backlog-Elemente abzuschließen.

was ist mehr?

Sie können diese Listen während der Planungsbesprechung oder des täglichen Scrum verwenden, um Ihre Arbeit zu planen oder zu besprechen sprints .

2. Burndown-Diagramme

erinnern Sie sich, wie wir über die Verwendung von Burndown-Charts zur Aktualisierung von Rückständen gesprochen haben?

Mit ClickUp können Sie leistungsfähige Burndown-Diagramme erstellen, damit Sie wissen, was im Projekt noch zu erledigen ist.

Zur leichteren Identifizierung sind sie sogar farbcodiert:

Eine rote gepunktete Linie kennzeichnet Ihre Ziellinie

Eine blaue Linie zeigt Ihren tatsächlichen Fortschritt an

Eine gelbe gepunktete Linie schätzt Ihren endgültigen Projektfortschritt, wenn Sie mit dem gleichen Tempo weitermachen

Auf diese Weise brauchen Sie nur einen kurzen Blick, um zu wissen, wie es weitergeht, wenn Sie mit Ihrer derzeitigen Fertigstellungsrate vorankommen.

betrachten Sie es wie ein Kochthermometer - Sie können immer wieder nachsehen, wann Ihr Truthahn fertig ist!

Aber Burndown-Diagramme sind nicht die einzigen visuellen Daten, die ClickUp Ihnen liefert. Sie erhalten auch:

Burnup-Diagramme : zeigt an, wie viel des Projekts bereits abgeschlossen ist

Geschwindigkeitsdiagramme : zeigt die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben an

Kumulative Flussdiagramme : zeigen, wie die Aufgaben im Laufe der Zeit fortschreiten

3. Board Ansicht möchten Sie alle Ihre _Scrum Aufgaben an einem Ort sehen?

Verwenden Sie die Board View von ClickUp!

Sie zeigt alle Ihre Projekte und Sprint-Aufgaben in einem interaktiven Scrum-Board an.

Für maximale Benutzerfreundlichkeit erhalten Sie verschiedene Funktionen wie:

Drag-and-Drop-Funktionalität

Aufgabenkategorisierung mit Sortier- und Filterfunktionen

Organisation von Aufgaben mit Tags und benutzerdefinierten Zuständen

Mehrere andere Ansichten der Aufgabentafel wie Liste, Box, Kalender und Ich-Ansicht

4. Ausführliche Berichte Bei der Scrum-Methodik geht es darum, sich mit jedem Scrum-Prozess zu verbessern.

aber dafür müssen Sie wissen, wie sich Ihr Team in jedem _Agile sprin _t schlägt, richtig?

ClickUp bietet Ihnen eine Vielzahl von Echtzeit- Team Berichten für detaillierte Einblicke in Ihre Aufgaben und Ihr Team.

Und obwohl Gordon diese Berichte vielleicht nicht braucht, brauchen Sie sie definitiv!

Sie erhalten Berichte wie:

Bericht über erledigte Aufgaben : hebt hervor, welche Aufgaben jedes Teammitglied erledigt hat

: hebt hervor, welche Aufgaben jedes Teammitglied erledigt hat bericht Bearbeitet : zeigt, an welchen Aufgaben jedes Mitglied in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet hat

: zeigt, an welchen Aufgaben jedes Mitglied in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet hat Arbeitsbereich Punkte-Bericht: Spielt mit Aufgabenmetriken, um Ihr Team zu guten Leistungen zu motivieren

bericht Wer ist im Rückstand : zeigt an, welche Scrum-Teammitglieder im aktuellen Sprint noch unerledigte Aufgaben haben

: zeigt an, welche Scrum-Teammitglieder im aktuellen Sprint noch unerledigte Aufgaben haben Bericht über die verfolgte Zeit: zeigt die Zeit, die jedes Mitglied für Aufgaben aufgewendet hat

**Aber das sind noch nicht alle Funktionen von ClickUp!

Diese Projektmanagementsoftware bietet Ihnen auch Funktionen wie:

Prioritäten : wissen, welche Aufgaben dringend sind, und diese zuerst angehen

Abhängigkeiten : Erstellen Sie Aufgabenaufträge für Ihren Agile Sprint

Benutzerdefinierte Zustände : Erstellen Sie einzigartige Aufgabenphasen entsprechend Ihren Projektanforderungen. Sie können zum Beispiel eine "Testphase" für Ihr agiles Softwareentwicklungsprojekt erstellen.

Profile : die Aufgaben und Verantwortlichkeiten jedes Teammitglieds schnell kennen

Zugewiesene Kommentare : Erstellen Sie Aufgaben aus Kommentaren, um sicherzustellen, dass sie nie unbeantwortet bleiben

Schlussfolgerung

Die Erstellung eines Sprint Backlogs ist entscheidend für die Definition dessen, was das Team in jedem Agile Sprint schaffen kann.

**Aber es ist kein einfaches Rezept, das man Wort für Wort befolgt

Stattdessen entwickelt es sich mit dem Fortschreiten des Sprints weiter und gibt dem agilen Team die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung.

Ein Sprint Backlog allein wird Ihnen jedoch nicht helfen, Ihre Sprints zu bewältigen.

Sie brauchen auch die richtigen Werkzeuge, um all diese Aufgaben zu verwalten.

Deshalb brauchen Sie ClickUp - die leistungsfähigste Projektmanagement-Plattform, die je entwickelt wurde!

Mit einer Vielzahl von intuitiven Projekt ansichten und Fortschrittsdiagrammen hat ClickUp alles, was Sie brauchen, um Ihre Rückstände effizient zu verwalten. Registrieren Sie sich noch heute und fangen Sie an, erstaunliche Projekte zu kochen, auf die even Gordon Ramsay stolz wäre!