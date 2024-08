12 Schlüsselprinzipien des Projektmanagements (Essential Guide)

Es gibt eine Menge zu tun projekte verwalten .

Budgetierung, Einholung der Zustimmung Ihrer projektbeteiligte bildung Ihres Teams, Überwachung des Fortschritts, Erstellung von Berichten....

und das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Wenn Sie innerlich aufschreien, machen Sie sich keine Sorgen!

hier ist etwas, das dir helfen wird:-

Die Grundsätze des Projektmanagements sind ein zuverlässiger Kompass für die Navigation durch den gesamten Projektmanagement-Prozess.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was diese grundlegenden Projektmanagement-Prinzipien sind, welche Vorteile sie haben und wie Sie sie nutzen können, um erfolgreiche Projekte zu managen.

Lassen Sie uns beginnen.

Was sind die Grundsätze des Projektmanagements?

Die Grundsätze des Projektmanagements sind grundlegende Konzepte, die Sie für ein erfolgreiches Projektmanagement nutzen können.

Ziemlich einfach, oder?

was sind also die Grundprinzipien des Projektmanagements, die jeder Projektleiter schwören sollte?

Wir haben diese 12 in 3 Gruppen eingeteilt.

Schauen wir uns das mal an:

Definieren eines Projekts

Grundsatz 1: Es muss ein Projekt sein

Das grundlegendste Prinzip ist, dass es ein Projekt geben muss.

Nehmen wir das definition eines Projekts des Project Management Institute: Um als Projekt zu gelten, muss die Arbeit zeitlich befristet sein und ihr Ziel ist es, Werte zu schaffen.

Da das Projektmanagement ein tool ist, das zur effektiven Verwaltung eines Projekts eingesetzt wird, sollten die Grundsätze des Projektmanagements für diese Definition gelten.

Tätigkeiten wie die Beantwortung von Anfragen oder die Bearbeitung von Inhalten gelten daher nicht als Projekt.

Grundsatz 2: Eine klare Projektstruktur

Ein Schlüsselprinzip in einem projektmanagement Plan während der Definitionsphase ist die Projektstruktur.

Ohne sie wird Ihr Projekt schneller zusammenbrechen als ein Jenga-Turm!

Hier sind drei Komponenten, die definiert werden müssen:

A. Ziele des Projekts

wie kann man etwas beginnen, wenn man nicht weiß, was man überhaupt zu erledigen hat?

Die Festlegung eines Ziels setzt die Dinge in Bewegung und hilft Ihnen bei der Erstellung der Projektstruktur. Fragen Sie sich zunächst, was das anforderungen an das Projekt sind, was erledigt werden muss und warum.

Als Projektleiter müssen Sie das Ziel des Projekts klären und dafür sorgen, dass es von allen Beteiligten allgemein verstanden wird.

aber wie erledigt man das? ziele für das Projekt? Und was ist der Unterschied zwischen zielen und Zielsetzungen ? Kostenlose Tools für das Projektmanagement wie ClickUp machen die Einstellung von Zielen und Vorgaben zum Kinderspiel.

B. Zeitleiste für das Projekt

niemand bekommt einen unbegrenzten Zeitrahmen, um ein Projekt zu beenden

(es sei denn, man kann die Zeit zurückdrehen wie Dr. Strange)

Um ein Projekt schnell abzuschließen, müssen Sie eine klare Zeitleiste für das Projekt haben .

Er enthält die Aufgaben, die zu erledigen sind, sowie deren Start- und Enddatum.

Er gibt auch die Reihenfolge an, in der die Aufgaben erledigt werden müssen.

C. Meilensteine

Legen Sie zunächst Meilensteine fest und unterteilen Sie dann Ihre Zeitleiste in diese wichtigen Meilensteine.

Was ist das? Meilensteine sind Indikatoren die Ihnen helfen zu erkennen, wann das Projekt in eine neue Phase eingetreten ist.

Wenn Ihr Team zum Beispiel in nur wenigen Tagen von Meilenstein zu Meilenstein springt, wissen Sie, dass es schneller arbeitet als The Flash auf Koffein!

Und wenn zwischen zwei Meilensteinen eine große Lücke klafft, müssen Sie dafür sorgen, dass sie einen hohen Gang einlegen.

Mit diesem Ansatz können Sie den Zeitplan des Projekts einhalten. *Immer.

Puh!

Und noch etwas: Meilensteine steigern die Moral des Teams.

Denn denken Sie daran, jeder mag sichtbare Fortschritte.

Prinzip 3: Identifizierung von Projektzielen

Der nächste Grundsatz des Projektmanagements ist die Festlegung ergebnisse des Projekts .

Deliverables bezeichnen alle eindeutigen Ergebnisse oder Produkte, die mit einem bestimmten Prozess oder einer bestimmten Phase des Projekts zusammenhängen.

zu erledigen: Wie definiert man also die Projektleistungen?

Stellen Sie sich zunächst die richtigen Fragen, wie zum Beispiel:

Was ist dieprojektziel?

Was brauchen Sie, um diese Zielsetzung zu erledigen?

Wie lange wird dies dauern undwie viel wird es kosten?

Diese Fragen helfen Ihnen bei der Bestimmung der Projektleistungen und der Anforderungen an das Projekt.

Hier sind einige Beispiele für Aufgaben, an denen Ihr Team möglicherweise arbeiten muss:

Für einweb-Design projekt könnte die Entwicklung eines Mockups zum Ergebnis gehören

Bei einem Marketing-Projekt könnte ein Ergebnis ein verrückter Werbespot sein

sieht so aus, als würde es für Jim aus "Stranger Things" endlich aufwärts gehen!

Es gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn man im Voraus genau definierte Ergebnisse hat.

Sie müssen sich nicht abmühen, auf halber Strecke des Projekts neue Leistungen hinzuzufügen.

Das verhindert nicht nur, dass Sie zu viel Zeit darauf verwenden, sondern Sie müssen auch keine Überstunden machen, um die Fristen einzuhalten.

auf diese Weise müssen Sie nicht auf das Anschauen von Serien über wahre Verbrechen auf Netflix verzichten

Grundsatz 4: Zuweisung von Projektbudgets

wäre es nicht wunderbar, wenn Sie ein unbegrenztes Budget hätten?

Wenn Sie nicht gerade einen Flaschengeist haben, der Ihnen diese Wünsche erfüllt, müssen Sie leider mit einem strengen Budget arbeiten projekt-Budget .

Bei begrenzten Mitteln müssen Sie sehr auf Ihre Ausgaben achten.

Denken Sie daran, dass Sie nicht schockiert sein wollen, wenn Sie feststellen, dass Ihre Ausgaben das Diagramm sprengen!

Zu erledigen gibt es also Folgendes:

überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie sparen oder Ausgaben streichen können

stellen Sie sicher, dass jede Phase Ihres Projekts auf dem Konto berücksichtigt wird

reservieren Sie einen Teil des Budgets für dringende Ausgaben

Budgetierung und Buchhaltung können viel Arbeit bedeuten und verschiedene tools erfordern.

aber warum sollten Sie sich mehrere tools zulegen, wenn eine Projektmanagement-Software wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, die Bücher zu führen?

Mit ClickUp's vorgefertigten Vorlage für die Buchhaltung können Sie Ihre Verkaufsdaten, Projektkosten, Rechnungen und vieles mehr in Ihrem Workspace verwalten.

Grundsatz 5: Klare Strategie für die Ausführung

Vor ausführungsphase benötigen Sie eine Projekt-Charta und einen Plan für das Projekt vorhanden. Diese spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg von großen Projekten.

Was sollte enthalten sein?

In der Planungsphase sollte eine klare Definition der Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), der verwendeten Projektmanagement-Software und der risikofaktoren, die das Ergebnis beeinflussen können .

Sie sollten auch potenzielle Probleme identifizieren, die zu einer schleichenden Ausweitung des Projektumfangs führen oder Ihren Fortschritt beeinträchtigen könnten.

Identifizierung der Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams

Das nächste Grundprinzip ist, dass eine Person, der Projektleiter, die Verantwortung für den Erfolg des Projekts übernehmen muss. Diese Person muss als Sprecher fungieren und sich mit dem Team auf die gleiche Seite stellen.

Als solche führen die Projektmanager die Projektbeteiligten durch ihre entscheidungsprozess , legen die Verantwortlichkeiten des Teams fest, initiieren den Plan für das Projekt und messen den Erfolg.

Aufgrund des funktionsübergreifenden Charakters dieser Rolle müssen Projektmanager über große zwischenmenschliche Fähigkeiten, Kenntnisse des Geschäfts und der Technologie sowie Erfahrung mit dem Projektstrukturplan verfügen.

Prinzip 7: Zugewiesene Rollen und Verantwortlichkeiten im Team

Es reicht nicht aus, das Ziel Ihres Projekts zu kennen und Einstellungen vorzunehmen.

Sie müssen auch festlegen, was jedes Mitglied zu erledigen hat.

Wenn Sie das nicht erledigen, können Sie sich auf eine Beerdigung vorbereiten: Denn Ihr Projekt ist tot, noch bevor Sie mit der Arbeit daran begonnen haben!

Wenn Sie Rollen und Zuständigkeiten festlegen, wird jedes Mitglied des Teams für seine Aufgaben verantwortlich gemacht.

Und da Ihre Teammitglieder genau wissen, was sie zu erledigen haben, verschwenden sie keine Zeit mit dem Versuch, sich Klarheit über das Projekt zu verschaffen.

Werte etablieren

Grundsatz 8: Gelöschte Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams

Schlechte Kommunikation im Team = schlechte Ergebnisse.

Bei der Leitung von Projekten sollte eine starke Kommunikation vom ersten Tag an Ihr oberstes Ziel sein.

Sie wollen nicht, dass Ihre Projektkommunikation zu einem Spiel von "er sagte - sie sagte" wird.

Denn das würde eine Katastrophe bedeuten.

aber warum?

Eine gelöschte Kommunikation mit Ihrem Team ist der Schlüssel zur Vermeidung von Missgeschicken. Jedes Mitglied weiß, woran es arbeitet und woran die anderen arbeiten, wodurch ein optimierter Workflow entsteht.

Außerdem können Sie durch eine klare Kommunikation die Leistungen der Mitglieder Ihres Teams erkennen und feiern.

Prinzip 9: Abstimmung im gesamten Unternehmen

Dies ist ein wichtiger Grundsatz, um spätere Probleme zu vermeiden, wenn ein Projekt Fortschritte macht.

Die Stakeholder und der Projektmanager arbeiten zusammen, damit sich alle Komponenten der Organisation gegenseitig unterstützen. Dazu gehören der Auftrag, die Struktur und die Systeme des Unternehmens.

Festlegung einer Leistungsmanagement-Basislinie mit drei Grundkomponenten - Kosten, Zeitplan und projektumfang

ist wichtig, wenn es darum geht, sich an den Werten des Unternehmens zu orientieren und den Umfang eines größeren Projekts einzustellen.

Nachdem die Erwartungen mit dem Management klar eingestellt wurden und ein Projektmanager für die Projektaktivitäten bestimmt wurde, sollte dieser Person die Freiheit gegeben werden, Projektentscheidungen zu treffen.

Grundsatz 10: Transparenz und Rechenschaftspflicht

Kommen wir nun zum nächsten Grundsatz des Projektmanagements. Transparenz im Projekt .

Es sei denn, Sie sind ein abtrünniger Spion auf der Flucht, dann ist Verstecken eine schlechte Idee.

Wenn Sie Projektdaten oder -status vor Ihren Stakeholdern und Sponsoren verheimlichen, wird Sie das in der Zukunft verfolgen.

Und das könnte das Vertrauen schwächen zwischen Ihrem Team und den Beteiligten.

Das würde jedoch nicht passieren, wenn Sie und Ihr Team stets Transparenz bewahren würden.

Wenn jeder Zugang zu relevanten Informationen über das Projekt hat, einschließlich Status, Meilensteinen und Zeitleiste, läuft alles viel reibungsloser ab.

das Ergebnis?

Das Engagement Ihres Teams würde durch die Decke gehen, und es wäre viel glücklicher und zufriedener mit seiner Arbeit.

Mit ClickUp's Gäste Feature können Sie mit Personen außerhalb ihres Teams zusammenarbeiten, z. B. mit Stakeholdern oder Clients.

Grundsatz 11: Risikomanagement und Aufdeckung

Jedes Projekt birgt gewisse Risiken in sich. Dies gilt besonders, wenn mehrere komplexe Teile in einem Projekt jongliert werden enterprise Projektmanagement .

Ausprobieren Sie diese_ Enterprise Projektmanagement Software Tools !

Wenn Sie diese Risiken vor Beginn des Projekts bewerten, sind Sie auf alle potenziellen Probleme vorbereitet.

Und das ist nicht der einzige Vorteil:

Sie sind in der Lage, Verzögerungen bei der Durchführung des Projekts zu vermeiden

Ihre Mitglieder im Projekt Team verfügen über einen Plan, der sie bei der Bewältigung von Risiken unterstützt

Sie werden in der Lage sein, die Auswirkungen eines Problems auf Ihr Projekt zu eliminieren oder zu limitieren

Mit diesem Ansatz können Sie auch ein ganzes Team benennen, das sich auf die Risiken konzentriert, die während des Zyklus des Projekts auftauchen.

Sehen Sie sich das an *Risikomanagement-Vorlagen* !

wir denken, 'Riskbusters' wäre ein passender Name für dieses Team 😉 )

Grundsatz 12: Messung des Fortschritts des Projekts

Die Überwachung und Messung des Fortschritts ist ein Grundprinzip, das für den gesamten Prozess des Projektmanagements von entscheidender Bedeutung ist.

Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Überwachung. Arbeiten von zu Hause aus würde etwa so aussehen..

Mit ClickUp's Gantt Diagramme können Sie alle zu erledigenden Aufgaben, ihre Fristen und die Mitglieder des Teams, die zugewiesen zu.

Und da haben Sie es.

Alle Grundsätze für das Management erfolgreicher Projekte, gruppiert in 3 Bereichen.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Grundprinzipien des Projektmanagements?

Auch wenn es unterschiedliche Meinungen zu den Feinheiten gibt, gehören zu den Grundprinzipien des Projektmanagements: ein klar definiertes Projekt durch struktur, Ergebnisse und Strategie ; klar definierte Rollen des Teams, einschließlich des Projektleiters, und die Festlegung von Werten wie organisatorische Ausrichtung, Kommunikation, Transparenz, Verantwortlichkeit, risikomanagement und Leistungsmessung.

Wie viele Grundsätze des Projektmanagements gibt es?

Es gibt 12 Grundsätze, die sich in drei Gruppen einteilen lassen: Definition des Projekts, Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten und Festlegung von Werten.

Schlussfolgerung

Die Grundsätze des Projektmanagements sind die Blöcke für alle Geschäfte, egal wie groß oder klein sie sind.

Setzen Sie sie klug ein, und alle Ihre Projekte werden ein voller Erfolg sein!

Diese Grundsätze helfen Ihnen jedoch nicht, ein ganzes Projekt allein zu managen.

Glücklicherweise wurden Tools wie ClickUp speziell dafür entwickelt, all die schweren Aufgaben zu erledigen und Sie bei all Ihren Aufgaben, Zeitleisten und Teammitgliedern zu unterstützen.

Ob Sie nun methodiken wie zum Beispiel Wasserfall , Agil , oder Schlank clickUp verfügt über alle Features, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu organisieren.

Also clickUp heute kostenlos erhalten und die Verwaltung Ihrer Projekte wird ein Kinderspiel!