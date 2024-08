Wie man ein Projektbudget in 7 einfachen Schritten verwaltet

Die Haushaltsführung hat einen schlechten Ruf: Man assoziiert damit langweilige Tabellenkalkulationen und langwierige kostenberichte . Die Verwaltung von Projektbudgets ist jedoch eine Kunstform - und für diejenigen, die in Agenturen arbeiten, für das Geschäft Ihres Unternehmens unerlässlich.

Ein gutes Projektbudget ist mehr als nur Dollar und Cent - es ist ein Kontext. Es ist ein Tool, mit dem Sie darlegen können, was Ihr Team zu erledigen hat und wie gut es das tut.

Mit diesem Ansatz des Projektbudgetmanagements können Sie in Echtzeit sehen, was funktioniert und was nicht. Außerdem erhalten Sie harte Zahlen, um Ihren Prozess zu bewerten und Ihre Budgetierungsfähigkeiten im Laufe der Zeit zu verbessern. Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Sie zur Einstellung und Nachverfolgung jedes Projektbudgets, für das Sie verantwortlich sind, unternehmen sollten.

Was ist ein Projektbudget?

Ein Projektbudget ist ein finanzieller Plan, in dem die geschätzten Kosten für alle Aktivitäten aufgeführt sind, die zum Abschluss eines bestimmten Projekts erforderlich sind. Er enthält alle Ressourcen, die zum Abschließen eines Projekts erforderlich sind, wie z. B. Materialien, Ausrüstung, Arbeitskräfte und andere Ausgaben.

Ein Projektbudget besteht nicht aus "20.000 Dollar" Es ist eine klare Aufschlüsselung, wie Sie diese 20.000 Dollar ausgeben werden und warum Sie sie so ausgeben werden.

Theoretisch sollte ein neuer Mitarbeiter in der Lage sein, Ihre Agentur zu betreten und das von Ihnen erstellte Budget ohne weitere Anleitung einzuhalten. Leider ist das ohne den richtigen Ansatz und die richtigen Tools nicht ganz einfach.

Was sollte in einem Projektbudget enthalten sein?

Erstellen von Budgetberichten mit Dashboards in ClickUp

Als Ausgangspunkt sollte Ihr Budget drei Dinge enthalten:

Gesamtkosten des Projekts : Arbeit, Material und Ausrüstung

: Arbeit, Material und Ausrüstung Wie ressourcen zugewiesen werden: Die Zuweisung von Projektbudgets wird in der Regel nach Leistungen aufgeteilt

ressourcen zugewiesen werden: Die Zuweisung von Projektbudgets wird in der Regel nach Leistungen aufgeteilt Zeitleiste für ein Projekt : Hier wird aufgeschlüsselt, wann Sie voraussichtlich das Geld ausgeben werden, das mit den einzelnenprojektleistung Wir werden in Kürze näher darauf eingehen, wie Sie jede dieser Komponenten in Ihr Budget einbauen können.

Warum ist die Verwaltung eines Projektbudgets so wichtig?

Da Ihr Budget Informationen über Ihr Projekt enthält, kann es zur Steuerung und Nachverfolgung Ihres Teams verwendet werden. Ein gutes Budgetmanagement kann Ihnen dabei helfen:

Projektumfang Kontrolle: Alle Projektmanager von Agenturen haben schon einmal mit einem Client zu tun gehabt, der seine Erwartungen ständig ändert. Ein aktives Budgetmanagement ermöglicht es Ihnen zu sehen, ob diese Änderungen in den ursprünglichen Projektumfang passenprojektumfang oder ob Sie eine Diskussion führen müssen, um die Erwartungen neu zu definieren.

Alle Projektmanager von Agenturen haben schon einmal mit einem Client zu tun gehabt, der seine Erwartungen ständig ändert. Ein aktives Budgetmanagement ermöglicht es Ihnen zu sehen, ob diese Änderungen in den ursprünglichen Projektumfang passenprojektumfang oder ob Sie eine Diskussion führen müssen, um die Erwartungen neu zu definieren. Projektkostenkontrolle : Die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben können Sie Überschreitungen frühzeitig erkennen, bevor Sie an einen Punkt kommen, an dem Sie nicht mehr genug Geld haben, um das Projekt zu beenden. Kostenänderungen liegen oft außerhalb Ihres Einflusses (oder des Einflusses Ihres Teams), aber Sie haben es in der Hand, wie Sie mit ihnen umgehen - wenn Sie sie rechtzeitig erkennen.

Die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben können Sie Überschreitungen frühzeitig erkennen, bevor Sie an einen Punkt kommen, an dem Sie nicht mehr genug Geld haben, um das Projekt zu beenden. Kostenänderungen liegen oft außerhalb Ihres Einflusses (oder des Einflusses Ihres Teams), aber Sie haben es in der Hand, wie Sie mit ihnen umgehen - wenn Sie sie rechtzeitig erkennen. Nachverfolgung des Fortschritts: Wenn die Elemente des Projektbudgets mit den zu erbringenden Leistungen verknüpft sind, können Sie leicht erkennen, wo Sie bei den einzelnen Aufgaben stehen. Wenn Sie z. B. das Geld für die Schriftarten, die Sie für die Webseite benötigen, noch nicht ausgegeben haben, wissen Sie, dass die Phase der Gestaltung noch nicht abgeschlossen ist.

Wenn die Elemente des Projektbudgets mit den zu erbringenden Leistungen verknüpft sind, können Sie leicht erkennen, wo Sie bei den einzelnen Aufgaben stehen. Wenn Sie z. B. das Geld für die Schriftarten, die Sie für die Webseite benötigen, noch nicht ausgegeben haben, wissen Sie, dass die Phase der Gestaltung noch nicht abgeschlossen ist. Planung zukünftiger Projekte: Wenn Sie den Fortschritt Ihres Projektbudgets beobachten, können Sie Ihr nächstes Projekt besser einschätzen. Sie können erkennen, wo Ihre Prognosen nicht mit der Realität übereinstimmen, und Ihre Prognosefähigkeiten verbessern.

Wie man ein Projektbudget in 7 Schritten verwaltet

Jetzt, wo Sie wissen, wie komplex die Verwaltung von Projektbudgets ist, fühlen Sie sich vielleicht etwas eingeschüchtert. Aber keine Sorge! Mit ein wenig Planung kann jeder ein Projektbudget erstellen und verwalten. Gehen wir Schritt für Schritt durch, wie man ein Budget erstellt und verwaltet.

1. Erstellen Sie einen Schritt-für-Schritt gliederung des Projekts Beginnen Sie mit einer

vollständigen Plan für das Projekt der in Zusammenarbeit mit Ihrem Projektteam und allen Beteiligten erstellt wird. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie noch nicht einmal Zahlen, mit denen Sie arbeiten können - und das ist auch in Ordnung! Für ein gutes Projektbudget müssen Sie den gesamten Projektumfang und alle Leistungen kennen, für die Ihr Team verantwortlich sein wird.

Schauen Sie sich das hier an *Kostenbericht-Vorlagen* !

Die Ansicht der Zeitleiste in ClickUp

Nur weil wir dies als "Gliederung" bezeichnen, heißt das nicht, dass es nur ein Gerüst ist. Sie müssen jede Leistung in einen schrittweisen Fortschritt unterteilen, damit Sie alle benötigten Ressourcen sehen können.

Nehmen wir an, Ihr Projekt ist ein Werbepaket für soziale Medien. Dafür brauchen Sie Mitglieder im Team:

Die Kampagne zu konzipieren

Schreiben und Bearbeiten des Textes

Kuratieren und Kaufen von Archivbildern

Ausführen der Kampagne

Nachverfolgung und Berichterstattung über die Leistung

Ziehen Sie Ihre Mitglieder des Teams hinzu, um die Unteraufgaben der einzelnen Leistungen zu überprüfen. Sie sind diejenigen, die routinemäßig solche Leistungen erbringen und wissen daher alles, was für die Herstellung des Endprodukts erforderlich ist.

Bonus:_ Buchhaltungsvorlagen !

2. Liste aller erforderlichen Ressourcen

Zeit ist Geld, und das gilt auch für Ressourcen wie Freiberufler, Schulungen und Forschung. Für jeden Schritt, den Ihr Team unternimmt, wird mindestens eines dieser Dinge benötigt.

Erstellen Sie für jede Unteraufgabe eine Liste aller benötigten Ressourcen. Hier sind einige gängige Projektressourcen:

Teammitglieder: Wie viele interne Mitarbeiter werden an dem Projekt arbeiten und wie viel Zeit wird dafür benötigt? Werden Sie auch Freiberufler einstellen müssen?

Wie viele interne Mitarbeiter werden an dem Projekt arbeiten und wie viel Zeit wird dafür benötigt? Werden Sie auch Freiberufler einstellen müssen? Ausrüstung und Lizenzen: Werden Sie Zugang zu physischen Geräten oder Online-Tools benötigen? Werden Sie diese direkt kaufen oder eine Lizenzgebühr zahlen - und wenn letzteres, für wie lange?

Werden Sie Zugang zu physischen Geräten oder Online-Tools benötigen? Werden Sie diese direkt kaufen oder eine Lizenzgebühr zahlen - und wenn letzteres, für wie lange? Schulung: Welche Fähigkeiten müssen Ihre Mitarbeiter erlernen, die sie noch nicht haben? Welche Ressourcen werden sie nutzen, um diese Fähigkeiten zu erlernen, und wie viel Zeit werden sie dafür benötigen?

Welche Fähigkeiten müssen Ihre Mitarbeiter erlernen, die sie noch nicht haben? Welche Ressourcen werden sie nutzen, um diese Fähigkeiten zu erlernen, und wie viel Zeit werden sie dafür benötigen? Forschung: Müssen Sie Branchenforschung oder Pilotstudien kaufen, um herauszufinden, worauf Ihr Einzelziel reagieren wird?

Müssen Sie Branchenforschung oder Pilotstudien kaufen, um herauszufinden, worauf Ihr Einzelziel reagieren wird? Reisen und Bewirtung: Plant jemand, zu einem Speicherort des Kunden zu fliegen, Geschäftsessen zu veranstalten oder eine Mitfahrgelegenheit zu nutzen, um projektbezogene Aufgaben zu erledigen?

Plant jemand, zu einem Speicherort des Kunden zu fliegen, Geschäftsessen zu veranstalten oder eine Mitfahrgelegenheit zu nutzen, um projektbezogene Aufgaben zu erledigen? Professionelle Dienstleistungen: Werden Sieberater oder andere Experten um Ihr Projekt zu begleiten?

Verwenden Sie das ClickUp-Risikoprotokoll, um zu sehen, bei welchen Aufgaben oder Unteraufgaben das Risiko besteht, dass sie zu spät kommen oder nicht abgeschlossen werden

Sie können andere Ausgaben haben, wie Beschaffung und IT, die an Ihr Projektbudget gebunden sind, aber die obige Liste deckt die am häufigsten benötigten Ressourcen für Teams wie das Ihre ab.

Verwandt: Preislistenvorlagen !

3. Weisen Sie jeder Ressource Kosten zu

Sobald Sie Ihr Projekt in alle benötigten Ressourcen aufgeteilt haben, müssen Sie herausfinden, was diese Ressourcen kosten werden.

Es gibt vier Möglichkeiten, eine Schätzung für ein Projektbudget zu erstellen. Lesen Sie die folgenden Beschreibungen der Methoden und wählen Sie eine aus, die Ihrer Agenturstruktur und den verfügbaren Tools entspricht.

Verfahren 1: Der Top-Down-Ansatz

Wenn Ihnen der für das Projekt vorgesehene Betrag bereits bekannt ist, müssen Sie ermitteln, was Sie mit dem vorhandenen Geld erreichen können. Weisen Sie jeder Leistung einen bestimmten Betrag zu, je nachdem, wie ressourcenintensiv jeder Schritt ist. Anschließend sollten die Projektleiter alle Unteraufgaben zuweisen.

Bei der Budgetierung mit einem Top-Down-Ansatz müssen Sie unter Umständen die umfang des Projekts und überlegen Sie, wie Sie Ihre Ziele kostengünstiger erreichen können.

Prozess 2: Der Bottom-up-Ansatz

Weisen Sie jeder Ressource, die Sie im letzten Schritt aufgelistet haben, einen Dollarbetrag zu und addieren Sie dann alles, um das endgültige Budget für das Projekt zu erhalten. Um eine genaue Nummer zu erhalten, müssen Sie die Arbeitsstunden, die Preise für Freiberufler und die Kosten für Tools schätzen. Bitten Sie Ihr Team (oder Ihre Projektmanager) um Hilfe, wenn Sie nicht sicher sind, was für ein bestimmtes Element angemessen ist.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Prozess 3: Analoges

Suchen Sie ein früheres Projekt, das dem jetzigen ähnlich ist, und verwenden Sie die tatsächlichen Kosten aus diesem Projekt als Schätzung dessen, was Sie für dieses Projekt benötigen werden. Diese Methode funktioniert nur, wenn 1) Ihre früheren Projektkosten Vergleiche zwischen geschätzten und tatsächlichen Kosten und Notizen über unerwartete Ausgaben enthielten und 2) die beiden Projekte vom Umfang her praktisch identisch sind.

Prozess 4: Der Drei-Punkte-Ansatz

Bei dieser Methode müssen Sie drei verschiedene Budgets erstellen und diese dann mitteln. Dazu müssen Sie berechnen:

Ein Best-Case-Szenario-Budget: Jeder Schritt wird in der kürzest möglichen Zeit fertiggestellt, und alle erforderlichen Ressourcen können zum niedrigsten fairen Preis gefunden werden. Ein Budget für den schlimmsten Fall: Sie geraten in Verzug und müssen Überstunden oder Eilzuschläge zahlen, Sie müssen teurere Ausrüstung kaufen usw. Ein Budget für den wahrscheinlichsten Fall: Der Zeitplan wird weitgehend eingehalten, auch wenn einige Schritte etwas länger dauern als geplant, und Sie erhalten nicht die günstigsten Preise, aber Sie zahlen auch keine überhöhten Gebühren.

Nehmen Sie diese drei Nummern und bilden Sie den Durchschnitt, um Ihr Gesamtbudget zu berechnen. Ziehen Sie in Erwägung, eine der drei Zahlen höher zu gewichten als die anderen, je nachdem, welches Szenario Sie für am wahrscheinlichsten halten.

Wenn Sie zwischen den Methoden zur Schätzung des Projektbudgets hin- und hergerissen sind, machen Sie sich keine Sorgen! Sie können sie jederzeit miteinander kombinieren. Zum Beispiel können Sie Ihr Projektbudget bei der Drei-Punkte-Methode mit Bottom-up-Schätzungen erstellen.

Bonus: Budgetvorschlag Vorlagen !

4. Eine Eventualität hinzufügen

Unvorhergesehene Ausgaben sind der "Oh nein"-Fonds für den Fall, dass Sie wirklich das Budget für den schlimmsten Fall erreichen. Sie sind ein wesentlicher Teil Ihres kostenrisikomanagement Plans .

In der Regel beträgt der Fonds für unvorhergesehene Ausgaben 5-10 % des Gesamtbudgets für das Projekt. Es kann sein, dass Sie Ihren Fonds für unvorhergesehene Ausgaben nicht oft in Anspruch nehmen müssen, und das ist gut so!

Aber jedes Projektbudget sollte sie enthalten, nur für den Fall der Fälle.

Bonus:_ Geschäftsmodell Canvas-Vorlage

5. Dokumentieren Sie Ihr Budget

Sobald Sie alle Leistungen und die dazugehörigen Nummern haben, ist es an der Zeit, ein offizielles Budgetdokument zu erstellen. Wir verwenden ClickUp gerne für die Budgetierung von Projekten (und wir haben unten einige nützliche Vorlagen freigegeben!).

Wenn Sie nicht mit ClickUp (noch) nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen eine kostenlose Software für das Projektmanagement anstelle einer Tabellenkalkulation. Eine gute App erleichtert die Organisation und Aktualisierung aller Informationen, die Sie aufnehmen müssen.

Apropos, Ihr Projektbudgetdokument sollte Folgendes enthalten:

Jede zu erbringende Leistung (und alle Unteraufgaben), zusammen mit den endgültigen Fälligkeitsdaten und internen Fristen. Elemente unter jeder Unteraufgabe mit allen erforderlichen Ressourcen und deren voraussichtlichen Kosten. Wann Sie voraussichtlich das Geld für jede Ressource ausgeben werden, basierend auf Ihrem Projektplan. Ein Space für die Liste der tatsächlichen Kosten und Ausgabedaten, damit Sie Ihr Budget im Laufe des Projekts aktualisieren können. Wer ist für die einzelnen Elemente verantwortlich? Wer wird die Reisebelege sammeln? Wer wird die Rechnungen der Freiberufler kontrollieren?

Wenn Sie all diese Informationen haben, addieren Sie die Gesamtkosten für jede Leistung oder jeden Meilenstein, um Ihr voraussichtliches Budget für das Projekt zu berechnen.

Sie können den Fortschritt anhand von Meilensteinen, Aufgaben, Zeit, Aktivitäten und vielem mehr sofort abrufen.

Und als letzten Schritt bitten Sie die Mitglieder Ihres Teams, die an dem Projekt arbeiten, das Budget (noch einmal) zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen haben. Es ist viel besser, einen Fehler in dieser Phase zu entdecken als in der Mitte des Projektbudgetierungsprozesses.

6. Lassen Sie Ihr Projektbudget genehmigen

Sie können Ihr Budget einem Client vorstellen oder es einfach Ihrem Chef oder anderen Beteiligten vorlegen. Stimmen Sie Ihre Anfrage auf die Zielgruppe ab.

Achten Sie jedoch darauf, dass Sie Details angeben, aus denen hervorgeht, wie Ihr Budget zu den gewünschten Ergebnissen des Projekts führen wird - und wie eine Kürzung der Mittel Änderungen des Projektumfangs erforderlich machen wird. Die Arbeit, die Sie in den vorherigen Schritten erledigt haben, wird es Ihnen leicht machen, Ihren Budgetantrag für das Projekt zu begründen.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp Aufgaben um oder weisen Sie sie dem Team zu, um Gedanken sofort in handlungsrelevante Elemente zu verwandeln

7. Überwachen (und anpassen) Sie Ihr Budget

Ihr Budget kann Ihnen nur dann bei der Nachverfolgung Ihres Fortschritts und der Kontrolle von Kosten und Umfang helfen, wenn Sie es auf dem neuesten Stand halten. Sie müssen Ihr Budget nicht gleich nach jeder Anschaffung aktualisieren, aber Sie sollten sich Zeit nehmen, um Ausgaben hinzuzufügen und zu prüfen, ob Sie zu weit von den veranschlagten Kosten abweichen.

Die optimale Aktualisierungshäufigkeit hängt von der Länge der einzelnen Phasen und/oder der Zeit zwischen den einzelnen Leistungen ab. Ein Budget, das viele Ausgaben für Werbung in sozialen Medien umfasst, muss möglicherweise alle paar Tage aktualisiert werden; ein Projektbudget für eine 200 Seiten umfassende Website kann mit einem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Check-in auskommen.

Wenn Sie ernsthafte Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlichen Ausgaben feststellen, sollten Sie sich um eine Schadensbegrenzung bemühen. Finden Sie zunächst heraus, was schief gelaufen ist. Haben Sie eine Unteraufgabe übersehen, für deren Fertigstellung Ihr Freiberufler einen ganzen Tag gebraucht hat? Hat der Client das Budget über den Haufen geworfen? seinen Plan für das Projekt auf halbem Weg durch das Ergebnis, so dass Sie zurückgehen mussten?

Es ist einfach, monetäre Werte zu Aufgaben hinzuzufügen, um die Nachverfolgung von Projektbudgets zu gewährleisten

Wann immer Sie einen Fehler feststellen, prüfen Sie, ob er auch in anderen Phasen und Leistungen aufgetreten ist. Prüfen Sie abschließend, ob Ihre Rückstellungen die unerwartete Überschreitung abdecken können. Wenn nicht, können Sie ressourcen neu zuweisen oder einen Weg finden, weniger Ressourcen für andere Unteraufgaben zu verwenden, mit denen Ihr Team noch nicht begonnen hat?

Oder müssen Sie andere Optionen diskutieren?

Diese Diskussionen können Ihre Vorgesetzten oder den Client betreffen, und sie sind nicht angenehm zu führen. Aber je eher Sie sie führen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie eine Lösung finden, die zumindest für alle funktioniert, auch wenn sie nicht ideal ist.

Vergewissern Sie sich, dass alle Änderungen in Ihrem Projektbudget mit Notizen festgehalten werden, damit Sie sich daran erinnern können, was schief gelaufen ist, und damit Sie planen können, in Zukunft genau zu kalkulieren.

Schauen Sie sich das an *Hauptbuchvorlagen* !

5 Vorlagen für die Verwaltung von Projektbudgets

Inzwischen wissen Sie, dass Budgets sehr komplex sind - warum sollten Sie sich also nicht mit einer Vorlage das Leben leichter machen? Sie werden sparen Sie Zeit mit Ihrem gesamten Setup und haben Zugang zu ClickUp's ausgezeichnete Dashboards helfen Ihnen dabei, die Budgetierung und den Fortschritt Ihres Projekts zu visualisieren.

Hier sind fünf unserer bevorzugten kostenlosen ClickUp Vorlagen, die Sie in kürzester Zeit zu einem Profi im Budgetmanagement machen werden:

1. ClickUp Vorlage für die Projektgliederung

Diese ClickUp Doc Vorlage macht es einfach, Projekte von Anfang bis Ende zu skizzieren

Da der Budgetierungsprozess mit einer vollständigen Projektskizze beginnt, sollten Sie Ihren Prozess mit ClickUp's Projekt Gliederungs Vorlage ? Sie bietet Platz für alles, was Sie für die Planung vor der Budgetierung benötigen:

Projekt Hintergrund

Einführung in das Projekt

Ziele

Beschränkungen und Annahmen

Zeitleiste

Schlüssel-Ergebnisse

Budget und Investitionen

Dies wird nicht die einzige Vorlage sein, die Sie für ein Projektbudget benötigen, aber es wird die erste Vorlage sein, die Sie während Ihres Budgetierungsprozesses verwenden sollten. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Projekt Ressourcen Matrix Vorlage

Mit dieser detaillierten Vorlage für eine Projektressourcen-Matrix von ClickUp bleiben Sie im Budget

Kostenschätzungen erfordern Mathematik... eine Menge Mathematik. ClickUp's Projekt Ressourcen Matrix Vorlage führt Sie durch diese Berechnungen, indem sie Ihnen sagt, wo Sie die Nummern einfügen müssen und die endgültigen Beträge mit formel-Felder .

Mit dieser Vorlage können Sie die Kosten für alle Arten von Ressourcen (Arbeit, Ausrüstung, Gemeinkosten, SaaS-Tools und Rohmaterialien) schätzen. Scheuen Sie sich also nicht, sie auch für die unwahrscheinlichsten Projekte zu verwenden. Die Ansichten auf dieser Vorlage umfassen:

Leitfaden für erste Schritte

Kanban Board

Formular für die Ressourceneingabe

Liste der Ressourcen

Kosten-Tabelle

Zeitleiste

Diese Features erleichtern die Eingabe von Kostenvoranschlägen, die Planung Ihres Projekts ressourcenmanagement und sehen Sie, wo Sie zu jedem Zeitpunkt der Zeitleiste budgetmäßig stehen sollten. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Projektleistungen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle zu erbringenden Leistungen, zugewiesene Eigentümer, Zeitleisten und Budgets, um auf Kurs zu bleiben

Inzwischen wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihr Projektbudget nach Leistungen (und dann nach Unteraufgaben) aufzuschlüsseln. ClickUp's Vorlage für Projektleistungen enthält benutzerdefinierte Felder für Budget, Restbudget und bisherige Ausgaben.

Sie bietet sechs Ansichten, darunter eine Gantt-Ansicht und eine Liste für die Projektbudgetierung, sowie eine Automatisierung, die einen Kommentar versendet, wenn sich ein benutzerdefiniertes Feld von einem Teamleiter oder Projektmanager ändert.

Mit anderen Worten: Diese Vorlage ist ein agenturtauglicher Live-Budget-Tracker. Mit dieser Vorlage wird die Verwaltung von Budgets ein Kinderspiel sein. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für Projektanfrage und -genehmigung

Diese Vorlage von ClickUp hilft dabei, den Genehmigungsprozess in einzelne Phasen zu unterteilen

Wenn Sie einen fortschrittlicheren und detaillierteren Tracker als die Vorlage für Projektleistungen benötigen, wenden Sie sich an ClickUp's Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen .

Sie enthält vorgefertigte Listen-, Kanban- und Gantt-Ansichten, mit denen Sie Ihre Zu erledigen-Liste organisieren und Ihre Zeitleiste auf einen Blick sehen können.

In der vorgespeicherten Liste müssen Sie nur noch Details hinzufügen, so dass Sie Ihr Projekt nicht von Grund auf neu erstellen müssen.

Es gibt sechsBenutzerdefinierte Felder in ClickUpeinschließlich Budget, ausgegebenes und verbleibendes Budget.

Sie können Fälligkeitsdaten und Prioritäten einstellen, die Ihnen helfen, Budgetanpassungen vorzunehmen, wenn diese notwendig werden. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Vorlage für Projektkostenmanagement

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr gesamtes Budget und verwalten Sie es mit dieser ClickUp-Vorlage

Wenn Sie viele Projektbudgets zu verwalten haben, verwenden Sie ClickUp's Vorlage für das Projektkostenmanagement für eine übersichtliche Ansicht von allem. Diese Vorlage wird mit sechs Status (von neuen Projekten über sich entwickelnde Budgets bis hin zu fertiggestellten Projekten) und sechs Ansichten geliefert:

Projekte Liste

Tabelle der Projektkosten

Board für den Genehmigungsprozess

Leitfaden für erste Schritte

Kalender

Formular zur Beantragung von Projektkosten

Diese Vorlage für das Projektmanagement ist das Nonplusultra - und sie sorgt für eine lächerliche Ordnung. Diese Vorlage herunterladen

Projektbudgets verwalten: Best Practices für den Erfolg

Wenn alles geliefert und alle Rechnungen bezahlt sind, ist es an der Zeit, das Budget zu überprüfen und sich Notizen zu allen Änderungen zu machen, die Sie während des Projekts vorgenommen haben. Sie können davon ausgehen, dass Sie die gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft bei ähnlichen Projekten anwenden werden.

Wir haben bereits darüber gesprochen, wie jedes Budget die Arbeit Ihres Teams widerspiegelt. Ein übersichtliches und detailliertes Budget hilft Ihnen, sich an die Details eines Projekts zu erinnern, selbst wenn Sie nicht sofort zur Überprüfung kommen.

Sehen Sie nachträglich hinzugefügte Elemente, Projektaufgaben, die mehr Ressourcen als erwartet beansprucht haben, und Anpassungen, die Sie mitten im Projekt vorgenommen haben, um das Budget einzuhalten. Erstellen Sie ein Dokument (oder verwenden Sie ClickUp's Project Post Mortem Vorlage ), um die Nachverfolgung Ihrer Erkenntnisse zu ermöglichen.

Überprüfen Sie diese Informationen, bevor Sie mit der Budgetierung beginnen, damit Sie denselben Fehler nicht zweimal machen. Erfolg im Budgetmanagement ist gleichbedeutend mit Projekterfolg... Nehmen Sie sich also die Zeit, einen gründlichen und durchdachten Budgetierungsprozess zu entwickeln.

Kombinieren Sie Ihr Wissen mit unseren großartigen Tools, um Budgets zu erstellen, die zu erfolgreichen Projekten führen werden Los geht's mit ClickUp heute!