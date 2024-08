Wie man wirksame Projektziele festlegt (mit Beispielen)

Sind Sie ein aufstrebender Projektleiter? Oder sind Sie vielleicht ein erfahrener Regisseur mit Dutzenden von erfolgreichen Projekten in der Tasche?

In jedem Fall ist es gut, die Best Practices des Projektmanagements aufzufrischen. Schließlich ist es schwierig, den Erfolg eines Projekts zu beurteilen, wenn Sie keine klaren Vorstellungen haben, messbare Ziele sind vorhanden.

Es mag wie ein zusätzlicher Schritt klingen, aber die Definition projektziele bevor Sie mit der Arbeit beginnen, ist der beste Weg, um zeit zu sparen und Ärger - und vielleicht sogar ein paar Euro. 💸

In diesem Leitfaden befassen wir uns mit den Zielen des Projektmanagements, warum sie so hilfreich sind und wie Sie effektive Einstellungen vornehmen, die Ihr Team über die Ziellinie bringen.

Was sind die Ziele des Projekts?

Projektziele sind eine Art von Zielen, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind (SMART). Sie sollen festlegen, was Ihr Projekt erreichen soll, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Betrachten Sie SMART-Projektziele als eine Art Fahrplan, der Ihr Projektteam durch den Projektlebenszyklus führt. Sie dienen auch als Visionserklärung, die alle Beteiligten bei der Stange hält und auf das Ziel ausrichtet projektumfang . (Denn das Letzte, was Sie brauchen, ist umfangsverschlechterung .)

Die größte unterschied zwischen Zielen und Zielen besteht darin, dass Zielsetzungen besser umsetzbar und spezifischer sind. Ein Ziel könnte zum Beispiel lauten: "Ich möchte den Umsatz steigern." Ein Objekt würde jedoch lauten: "Das Marketing Team wird die Empfehlungsquellen aus sozialen Medien bis zum Ende des zweiten Quartals um 10 % erhöhen." Sehen Sie den Unterschied?

Ziele nach Abteilung in einer ClickUp Liste organisieren

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Projektziele zu formulieren. Letztlich hängt das Ziel, das Sie schreiben, vom Zweck des Projekts ab. Sie könnten Business-Ziele erstellen für:

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Markteinführung eines neuen Produkts

Finanzieller Erfolg

Einführung neuer Features

Die meisten Projekte haben mehrere Ziele, daher ist es eine gute Idee, Ihre Ziele zu verfolgen ziele mit software für Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKR) oder apps zur Nachverfolgung von Zielen . Mit diesen Tools behalten Sie beim Jonglieren mit verschiedenen Teammitgliedern, Aufgaben und Projekten einen klaren Kopf. 🤹

Fügen Sie Dokumente, Aufgaben und mehr auf einem ClickUp Whiteboard ein, um einen klaren Weg zum Erfolg des Projekts vom Kickoff bis zur Lieferung zu schaffen

Vorteile der Einstellung von Projektzielen

Die Einstellung von Projektzielen hilft dabei, von Anfang an Ziele zu setzen. Sie können dann auf das Projekt zurückblicken und beweisen - oft mit harten Daten - dass das Projekt ein Erfolg war. Und wenn nicht, können Sie feststellen, wie weit Sie von Ihren gewünschten Ergebnissen entfernt waren. 🎯

Die Einstellung von Projektzielen kann Ihnen in vielerlei Hinsicht helfen, aber dies sind die größten Vorteile:

Erstellen Sie einen soliden Projektplan: Als Leiter des Teams ist es Ihre Aufgabe, Ziele für das Projektmanagement zu entwickeln. Mit SMART-Zielen in der Hand erstellen Sie einen großartigenplan für das Projekt der das gesamte Projekt im Zeit- und Kostenrahmen hält

Als Leiter des Teams ist es Ihre Aufgabe, Ziele für das Projektmanagement zu entwickeln. Mit SMART-Zielen in der Hand erstellen Sie einen großartigenplan für das Projekt der das gesamte Projekt im Zeit- und Kostenrahmen hält Dokumentation erstellen: Die Projektziele liefern die dringend benötigten Unterlagen zur Erstellungprojektdokumentation für Ihre Vorgesetzten zu erstellen, während Ihr Projekt Fortschritte macht. Die Dokumentation wird Ihnen auch helfen, in Zukunft bessere Projekte zu entwerfen

Die Projektziele liefern die dringend benötigten Unterlagen zur Erstellungprojektdokumentation für Ihre Vorgesetzten zu erstellen, während Ihr Projekt Fortschritte macht. Die Dokumentation wird Ihnen auch helfen, in Zukunft bessere Projekte zu entwerfen Messen Ihre Leistung: "Haben wir gute Arbeit geleistet?" ist eine Frage, die PMs nachts wach hält. Glücklicherweise machen die Projektziele ziemlich deutlich, ob Sie gute Arbeit geleistet haben oder ob Sie etwas ändern müssen

"Haben wir gute Arbeit geleistet?" ist eine Frage, die PMs nachts wach hält. Glücklicherweise machen die Projektziele ziemlich deutlich, ob Sie gute Arbeit geleistet haben oder ob Sie etwas ändern müssen Zu erledigen: Haben Sie schon einmal etwas entwickelt, das Ihr Geschäft nicht gebraucht hat? Das ist eine große Zeitverschwendung. Projektziele stellen sicher, dass Ihreergebnisse des Projekts mit den Zielen des Geschäfts übereinstimmen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise den E-Commerce-Umsatz mit internationalen Käufern steigern möchte, Ihr Marketing-Team sich aber auf den Inlandsverkauf konzentriert, ist das eine Diskrepanz, über die Ihr CEO nicht gerade begeistert sein wird

Ziele in ClickUp erstellen und nachverfolgen

Arten von Projektzielen

Projekte sind keine Einheitsgröße, und Ihre Projektziele sollten es auch nicht sein. Je nach Projekt müssen Sie vielleicht ein Ziel erstellen, das eine oder mehrere dieser Kategorien berührt:

Qualitätsziele : Bei diesem Projektziel dreht sich alles um Qualität. Setzen Sie sich ein Ziel, das sich auf Benchmarks, Metriken oder bestimmte Standards konzentriert. Das könnte die Zufriedenheitsrate des Kundendienstes oder die Absprungrate der Website sein

Bei diesem Projektziel dreht sich alles um Qualität. Setzen Sie sich ein Ziel, das sich auf Benchmarks, Metriken oder bestimmte Standards konzentriert. Das könnte die Zufriedenheitsrate des Kundendienstes oder die Absprungrate der Website sein Finanzielle Ziele: Finanzielle Einzelziele bringen die Welt in Schwung. Diese Art von Projektzielen legt den Schwerpunkt auf Rentabilität und Kosteneffizienz. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, Ihre Projektbudgets nachzuverfolgen

Finanzielle Einzelziele bringen die Welt in Schwung. Diese Art von Projektzielen legt den Schwerpunkt auf Rentabilität und Kosteneffizienz. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, Ihre Projektbudgets nachzuverfolgen Zeitziele: Wenn Sie mehrere Projekte in Ihrem Auftragsbestand haben, müssen Sie alles so schnell wie möglich abschließen. Zeitziele können Ihnen helfen, den Zeitrahmen von Projekten besser zu verwalten, aber sie können auch die Nachverfolgung von Meilensteinen übernehmen

Wenn Sie mehrere Projekte in Ihrem Auftragsbestand haben, müssen Sie alles so schnell wie möglich abschließen. Zeitziele können Ihnen helfen, den Zeitrahmen von Projekten besser zu verwalten, aber sie können auch die Nachverfolgung von Meilensteinen übernehmen Prozessziele: Bei Prozesszielen arbeitet das Team zusammen, um einen bestimmten Arbeitsablauf zu verbessern oder neue Wege zur Effizienzsteigerung zu finden. Dies ist ein sehr häufiges Ziel für Web-Entwicklungsteams, die eine agile Methodik anwenden

Bei Prozesszielen arbeitet das Team zusammen, um einen bestimmten Arbeitsablauf zu verbessern oder neue Wege zur Effizienzsteigerung zu finden. Dies ist ein sehr häufiges Ziel für Web-Entwicklungsteams, die eine agile Methodik anwenden Lernziele: Möchten Sie die Fähigkeiten Ihres Teams verbessern? Verfolgen Sie deren Fähigkeiten mit Lernzielen. Diese messen den Zertifizierungs- und Wissensstand Ihres Teams

Möchten Sie die Fähigkeiten Ihres Teams verbessern? Verfolgen Sie deren Fähigkeiten mit Lernzielen. Diese messen den Zertifizierungs- und Wissensstand Ihres Teams Leistungsziele: Dies sind Ihre Einzelziele für das Projekt, wie Geschwindigkeit oder Effizienz. Verwenden Sie Leistungsziele zur Nachverfolgung der Leistungsindikatoren Ihres Teams, Projekts oder Produkts

Dies sind Ihre Einzelziele für das Projekt, wie Geschwindigkeit oder Effizienz. Verwenden Sie Leistungsziele zur Nachverfolgung der Leistungsindikatoren Ihres Teams, Projekts oder Produkts Compliance-Ziele: Niemand möchte einen Brief von der Rechtsabteilung erhalten. Compliance-Ziele sorgen dafür, dass Ihr Geschäft bestimmte Branchen- oder Rechtsnormen erfüllt

Verwalten Sie verschiedene Gruppen von Compliance-Zielen in einer ClickUp Listenansicht

Je nach Projekt müssen Sie möglicherweise ein hybrides Projektziel erstellen. Zum Beispiel müssen Sie vielleicht Ihren Angebotsprozess verbessern und Zeit sparen (ein kombiniertes Prozess- und Zeitziel).

Sie können die Ziele so weit benutzerdefinieren, wie Sie möchten, solange Sie sie als klar und hilfreich empfinden.

Wie man Projektziele nicht schreiben sollte

Wir wissen, dass Sie viel zu tun haben. Aber der Sinn von Projektzielen ist es, Ihr Team auf die gleiche Seite zu bringen. Wenn Sie vage, wenig hilfreiche Ziele schreiben, nur um schnell eine Box anzukreuzen, wird das Ihrem Team nicht helfen, SMARTe Projektziele zu formulieren.

Hier sind einige Beispiele für nicht hilfreiche Projektziele:

"Ein besseres Produkt herstellen. " Wie sieht "besser" aus? Ist es sicherer? Billiger? Woher wissen Sie überhaupt, ob das Produkt "besser" ist als das, was Sie im Moment haben?

Wie sieht "besser" aus? Ist es sicherer? Billiger? Woher wissen Sie überhaupt, ob das Produkt "besser" ist als das, was Sie im Moment haben? "Die Kundenzufriedenheit erhöhen. " Wir sind nicht böse über dieses Objekt des Projekts, aber es ist trotzdem nicht sehr hilfreich. Legen Sie fest, wo Sie die Kundenzufriedenheit steigern wollen, um wie viel und bis wann sie steigen soll

Kundenzufriedenheit erhöhen. " Wir sind nicht böse über dieses Objekt des Projekts, aber es ist trotzdem nicht sehr hilfreich. Legen Sie fest, wo Sie die Kundenzufriedenheit steigern wollen, um wie viel und bis wann sie steigen soll "Die Leistung des Teams verbessern. " Was bedeutet "Leistung" für Sie? Geben Sie an, um welches Team es sich handelt, welche Metriken am wichtigsten sind, um wie viel sich diese Metriken verbessern sollen und innerhalb welcher Zeitleiste

Ein Ziel wie "Das Projekt termingerecht abschließen" klingt zwar in der Theorie gut, ist aber nicht sehr hilfreich.

Projektziele sollten dem SMART-Akronym folgen, um klare Ziele zu schaffen. Auf diese Weise wissen Sie (und Ihr Team) genau, was Sie anstreben.

Ein Beispiel: Das SMART-Projektziel "das Projekt rechtzeitig abschließen" könnte lauten:

Spezifisch: Nennen Sie das spezifische Projekt, insbesondere wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig durchführen (Sie haben Glück)

Nennen Sie das spezifische Projekt, insbesondere wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig durchführen (Sie haben Glück) Messbar : Legen Sie eine quantifizierbare Metrik mit einem Prozentsatz oder einer anderen berechenbaren Metrik fest

Legen Sie eine quantifizierbare Metrik mit einem Prozentsatz oder einer anderen berechenbaren Metrik fest Erreichbar: Sie können ein Projekt nicht umdrehenenterprise-Marketing-Plan an einem Tag umkrempeln, also wählen Sie ein einigermaßen erreichbares Ziel

Sie können ein Projekt nicht umdrehenenterprise-Marketing-Plan an einem Tag umkrempeln, also wählen Sie ein einigermaßen erreichbares Ziel Relevant: Benutzen Sie das Ziel speziell für das Projekt

Benutzen Sie das Ziel speziell für das Projekt Zeitlich gebunden: Legen Sie ein festes Fälligkeitsdatum fest

Klar definierte Projektziele Beispiele zum Nachmachen

Zu diesem Zeitpunkt wissen Sie, was Sie nicht erledigen sollten. Es steht Ihnen frei, die Projektziele so zu formulieren, wie Sie wollen, aber die meisten Projektmanager schreiben sie als "Zielerklärungen"

In Anlehnung an den SMART-Rahmen werden wir nun einige weniger hilfreiche Projektziele in umsetzbare Ziele umwandeln:

aus "Ein besseres Produkt herstellen" wird "Die Generatorleistung rechtzeitig zur Produkteinführung im vierten Quartal um 5 % erhöhen"

"Erhöhung der Kundenzufriedenheit" wird zu "Steigerung unseres Net Promoter Scores (NPS) um 20 % für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie"

aus "Verbesserung der Teamleistung" wird "Schulung des Teams in Managementfähigkeiten, um die Mitarbeiterbindung in den nächsten zwei Jahren um 45 % zu erhöhen"

Sehen Sie den Unterschied?

Diese neuen Ziele sind viel klarer. Am Ende des Projekts können Sie leicht zurückblicken und feststellen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Das ist ein klares Ziel im Gegensatz zu einer fadenscheinigen Aussage wie "Wir wollen mehr Geld verdienen."

Hier sind einige weitere Beispiele für Projektziele, falls Sie nach Inspiration suchen:

"Mit einer gezielten Content-Marketing-Strategie den Webverkehr im nächsten Quartal um 20 % steigern"

"Verkürzung der Reaktionszeiten des Kundendienstes um 30 % in den nächsten sechs Monaten durch ein neues CRM

"Senkung der Produktionskosten um 15 % im nächsten Geschäftsjahr durch Automatisierung des Produkt-Rendering-Prozesses"

"Den Umsatz im nächsten Quartal um 10 % steigern, indem wir unsere neuen Kunden-Personas in einer Social-Media-Marketing-Kampagne ansprechen

"Einstellenneue kostenlose Software für das Projektmanagement ein, um die Zeit für den Abschluss von Projekten um 25 % zu verkürzen

"Steigerung der Größe unserer Newsletter-Liste um 30 % in sechs Monaten durch Hinzufügen einer Opt-in-Schaltfläche auf der Seite für den elektronischen Handel"

Visualisierung und Nachverfolgung von Projektleistungen in einer ClickUp Board Ansicht

Festlegen und Nachverfolgen von Projektzielen

OK, Sie haben also die Grundlagen des Schreibens von prima Projektzielen beherrscht. Sie haben sich die ganze Arbeit gemacht, um sie zu schreiben. Jetzt ist es an der Zeit, sie so umsetzbar und spürbar wie möglich zu machen.

Befolgen Sie diese Tipps zur Nachverfolgung Ihrer Projektziele, damit Sie Ihre Ziele immer im Blick haben. 🏆

An den allgemeinen Zielen der Organisation ausrichten

Sprechen Sie mit der Geschäftsleitung oder anderen wichtigen Persönlichkeiten in Ihrem Unternehmen, bevor Sie Ihre Ziele festlegen projektmanagement ziele. Fragen Sie sie nach den Zielen der Organisation für dieses Jahr.

Selbst wenn es sich um ein allgemeines Ziel wie "Geld sparen" handelt, haben Sie damit eine klare Orientierung für Ihre Arbeit. Dies ist zum Beispiel nicht der richtige Zeitpunkt, um Einstellungen wie "Erhöhung der Marketingausgaben um 50 %" vorzunehmen

Wenn Sie die übergeordneten Ziele Ihres Unternehmens kennen, können Sie Projektziele wählen, die für das jeweilige Projekt von größerer Bedeutung sind.

Außerdem ist es viel einfacher, die projekt-Stakeholder wenn Sie nachweisen können, dass Ihre Ziele mit den jährlichen Zielen Ihrer Organisation übereinstimmen.

Verwenden Sie Vorlagen, um Zeit zu sparen

Keine Zeit für die Einstellung Ihrer eigenen Projektziele? Kein Problem. Wir wissen, dass es Zeit kostet, diese Ziele einzustellen - und manchmal ist das zusätzliche Zeit, die Sie nicht haben.

Wenn die Zeit drängt, nutzen Sie vorlagen für Ihre OKRs und Ziele . Sie müssen zwar benutzerdefiniert angepasst werden, aber allein durch die Formatierung können Sie jeden Monat mehrere Stunden einsparen.

Versuchen Sie die ClickUp Unternehmen OKRs und Ziele Vorlage um eine Organisationsstruktur zu erstellen, die die Vision und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt - alles an einem Ort!

Erstellen Sie eine Hierarchie von Team-, Abteilungs- und Unternehmenszielen mit ClickUp's Company OKRs and Goals Template

Ziele als Team festlegen

Wer sagt denn, dass Sie die ganze Arbeit allein schultern müssen? Nutzen Sie das Fachwissen Ihrer Mitglieder im Team, um die Ziele des Projekts gemeinsam festzulegen.

Zwei Köpfe sind besser als einer, und die Zusammenarbeit im Team kann einen großen Unterschied ausmachen. Mit vereinten Kräften lassen sich größere und bessere Ziele verwirklichen, an die man sonst vielleicht nicht gedacht hätte.

Überwachen Sie Ihre KPIs mit ClickUp Goals

Sie haben großartige Projektziele erstellt, aber wie können Sie Ihr Team dazu anhalten, diese zu erfüllen? Hier kommt ClickUp-Ziele .

Mit ClickUp Goals legen Sie Ihre Projektziele fest und verfolgen sie effizient Seite an Seite mit Ihren Aufgaben und Workflows. Anstatt zwischen verschiedenen Tools und Plattformen hin und her zu wechseln, haben Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Ein echter Zeitsparer. ⏱️

ClickUp Goals macht Ihre Zeitleisten und Einzelziele so klar wie eine Glocke. Stellen Sie verschiedene Arten von Einzelzielen ein für:

Numerische Ziele

Monetäre Ziele

Wahr/Falsch-Ziele

Aufgaben

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts

Sie möchten eine Aufgabe in ein Ziel umwandeln? Erledigen Sie es in ClickUp mit einem Klick - Sie müssen nie wieder doppelte Einträge vornehmen.

Das Ordnersystem Goals organisiert und verfolgt alle Ihre Projektziele in einem Dashboard . Sie können sogar bestimmten Teams und Personen Ziele zuweisen, um alle zur Verantwortung zu ziehen.

Wir wissen, dass Sie keine Zeit haben, Ihr Team für Projekt-Updates zu hetzen.

Weisen Sie Ihren Zielen einfach eine Frist zu, und ClickUp sendet Ihnen wöchentlich aktualisierte Scorecards zum Fortschritt. Dank der automatischen Nachverfolgung müssen Sie sich nicht mehr über den Status der einzelnen Mitarbeiter Gedanken machen. Stattdessen konzentriert sich das Team mehr auf die eigentliche Arbeit und nicht auf Berichterstellungen.

Ähnliche Ziele in ClickUp übersichtlich in Zielordnern speichern und kategorisieren

Projekt-Erfolg auf Autopilot stellen

Projektziele sind ein Muss für jedes strategische Projekt. Mit Teamarbeit und Vorlagen kommen Sie weit. Aber wenn Sie Ihre Arbeit und hochrangige Strategien auf einer Plattform zusammenführen wollen, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden.

ClickUp bringt eine Dosis Vernunft in Projektmanagement-Prozesse, damit Ihre Arbeit - sagen wir mal - Spaß macht.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Anmeldung für ClickUp um Ihren Prozess zu optimieren und umsetzbare Einstellungen für Projekte vorzunehmen.