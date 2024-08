10 kostenlose OKR-Vorlagen in Excel, Word und ClickUp

Als Unternehmer in einem wettbewerbsintensiven Umfeld müssen Sie wissen, was Sie erreichen wollen und warum es wichtig ist.

Gleichzeitig müssen Sie hart arbeiten und definieren, wie der Erfolg aussieht und was Sie brauchen, um ihn zu erreichen. In diesem Fall müssen Sie messbare Schlüsselergebnisse entwickeln.

Traditionell haben sich Unternehmensteams auf Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) verlassen, um ihre ziele und wie sie diese erreichen können. Mithilfe dieses Erfolgsrahmens können Sie Ziele mit Schlüsselergebnissen verknüpfen, um Ihre Leistungen zu verstehen.

Leider haben die meisten Unternehmer nur sehr wenig oder gar keine Ahnung von Zielen und Schlüsselergebnissen.

Was ist eine OKR-Vorlage?

OKR ( Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse ) Vorlagen arbeiten als Leistungsmanagementsystem und bieten einen Rahmen für festlegung von Teamzielen und Verfolgung der Ergebnisse.

Unabhängig davon, ob es sich um eine kleine oder große Organisation handelt, lohnt es sich, die Ziele Ihres Unternehmens genau zu kennen, damit alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. Um es noch weiter aufzuschlüsseln: Ziele sind spezifische Ziele, die Sie erreichen wollen, während Schlüsselergebnisse die Kennzahlen sind, mit denen Sie Ihren Fortschritt messen können.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Ziel ist es, den Umsatz im nächsten Quartal um 20 % zu steigern. Ihre Schlüsselergebnisse könnten eine Steigerung des Internetverkehrs um 10 %, die Generierung von 50 neuen Leads oder der Abschluss von 10 neuen Geschäften sein.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit OKRs haben, sehen Sie sich unser Video an, in dem wir Ihnen praktische Tipps zum Schreiben geben!

Die Vorteile der Verfolgung von OKRs mithilfe von OKR-Rahmenvorlagen

Als Geschäftsinhaber ist es leicht, sich von glänzenden Objekten und anderen unwichtigen Dingen ablenken zu lassen. Mit OKRs können Sie Ihr Team auf die Dinge konzentrieren, die am wichtigsten sind. Sie wollen Ihre Energie in Bereiche lenken, die einen Einfluss auf Ihr Unternehmen haben, anstatt Zeit mit Dingen zu verschwenden, die nichts bewirken.

Sie müssen sicherstellen, dass jeder in Ihrem Unternehmen mit der Vision und den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmt. Mit OKRs können Sie Ihr Team einbinden und dafür begeistern, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung in ClickUp

Verbesserung von Transparenz und Verantwortlichkeit

In jedem Team sind Transparenz und Rechenschaftspflicht entscheidend für den Erfolg. Leider ist es schwierig, diese Dinge zu erreichen, wenn nicht der richtige Rahmen vorhanden ist. OKRs helfen Ihrem Team dabei, ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu verstehen. Sie helfen Ihnen auch dabei, jeden für sein Handeln zur Rechenschaft zu ziehen.

Außerdem kann jede Verzögerung bei der Entscheidungsfindung kostspielig sein. Sie möchten, dass Ihr Team in der Lage ist, schnell Entscheidungen zu treffen, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Ziele und Schlüsselergebnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung einer schnelleren Entscheidungsfindung.

Ermitteln Sie schnell die Bereiche, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, und treffen Sie entsprechende Entscheidungen. So bleibt Ihr Unternehmen beweglich und kann auf Marktveränderungen reagieren.

Steigerung der Leistung

Die wichtigste Aufgabe eines OKR ist es die Leistung zu verbessern . Wenn alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens ihre Ziele und wichtigsten Ergebnisse kennen, werden sie eher bereit sein, sich für die Erreichung dieser Ziele zu engagieren.

Anhand dieses Rahmens können Sie auch die Fortschritte verfolgen und Bereiche ermitteln, die verbessert werden müssen. Wenn Sie die Bemühungen Ihres Teams auf die Ziele Ihres Unternehmens abstimmen, können Sie hervorragende Ergebnisse erzielen.

Die Erstellung eines soliden Rahmens für Ziele und Schlüsselergebnisse beginnt mit einer klaren Vorstellung davon, was Ihr Unternehmen erreichen soll und wie Sie den Erfolg messen werden. Obwohl es für Unternehmenseigentümer einfacher ist, ihre Geschäftsziele und Schlüsselergebnisse festzulegen, ist es immer eine Herausforderung, alle OKRs auf einen Blick zu erfassen.

Zum Glück gibt es OKR-Vorlagen, die Sie verwenden können, um Ihr gesamtes Team auf dieselbe Vision auszurichten.

Hier sind 10 kostenlose OKR-Vorlagen, die Sie sofort in Betracht ziehen sollten!

10 kostenlose OKR-Vorlagen in Excel, Google Sheets & ClickUp

1. ClickUp Unternehmen OKR-Vorlage

Verfolgen Sie die OKRs Ihres Unternehmens und messen Sie den Fortschritt mit dieser Vorlage

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit an einem Ort zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu erledigen. Und mit ClickUp's Firmen OKRs und Ziele Vorlage haben Manager die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und sie mit einem Schlüsselergebnis zu verknüpfen. Für die Teammitglieder ist es keine administrative Belastung mehr, wöchentliche Status-E-Mails zu versenden, da der Fortschritt der Aufgabe automatisch in der Vorlage nachverfolgt wird!

Ein OKR-System in ClickUp wird die Art und Weise verändern, wie Teams und Führungskräfte ihre wichtigsten Prioritäten kommunizieren. Es verknüpft strategische Planung in umsetzbare Schritte, so dass jeder, der einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis leistet, versteht, wie sich seine Leistung direkt auf das Ergebnis auswirkt. Start die OKR-Planung für das nächste Quartal noch heute ! ClickUp Unternehmen OKR-Vorlage

2. ClickUp OKRs-Vorlage

Das OKR-Template von ClickUp ermöglicht die präzise Verfolgung und Abstimmung von Zielen und Schlüsselergebnissen und erleichtert so eine organisierte Zielsetzung und messbare Fortschritte

Die ClickUp's OKRs Vorlage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für OKRs. Sie enthält sowohl einen vordefinierten OKR-Rahmen als auch Arbeitsbereiche, mit denen Sie schnell und einfach mit der Planung Ihrer OKRs beginnen können. Die Vorlage enthält anpassbare OKR-Vorlagen, einen Leitfaden für die Zielsetzung und sogar Beispiel-OKRs. Außerdem erhalten Sie Zugang zur OKR-Checkliste und zum OKR-Playbook, die bewährte Verfahren für die Implementierung von OKRs in Ihrem Unternehmen enthalten. Alle Teile dieser OKR-Vorlage arbeiten zusammen, um Ihnen zu helfen, schnell mit OKRs loszulegen.

Das Verständnis des OKR-Rahmens Ihres Teams ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen OKR-Umsetzung. Mit dieser Vorlage können Sie schnell OKRs erstellen und konfigurieren, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. Diese OKR-Vorlage enthält alle visuellen Werkzeuge, Arbeitsbereiche und Ressourcen, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass jeder seine OKRs versteht und effektiv auf sie hinarbeitet. Diese OKR-Vorlage herunterladen

3. ClickUp SMART Goals Vorlage

Setzen Sie mit den SMART-Vorlagen von ClickUp Ziele für jede wichtige Funktion in Ihrem Unternehmen

Ein klarer Weg zum Erfolg beginnt mit der Festlegung von Zielen, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind - auch bekannt als SMART-Ziele. Durch die Anwendung des SMART-Zielansatzes können Sie Ablenkungen vermeiden und sich jeweils auf ein Ziel konzentrieren, was Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung erhöht.

ClickUp bietet eine SMART Goals Vorlage die Ihnen als Leitfaden für Ihre Zielsetzung dienen kann. Mit diesem Werkzeug können Sie Ihre Ziele straffen, Ihre Ziele effektiv organisieren und sich selbst für den Erfolg rüsten. Und das Beste daran? Sie können die Vorlage flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Ziele zu erreichen. Laden Sie diese SMART Goals-Vorlage herunter

4. ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

Mit der SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele mit einer visuellen Listenansicht verfolgt werden, um alles zu organisieren und auf Kurs zu halten

Die ClickUp SMART-Aktionsplan-Vorlage ist ein unverzichtbares Werkzeug für Projektmanager, die komplexe Aufgaben vereinfachen wollen, indem sie sie in überschaubare Schritte aufteilen und Faktoren wie Zeit, Ressourcen und Fachwissen berücksichtigen.

Unter Verwendung des Akronyms SMART, das für Specific (spezifisch), Measurable (messbar), Achievable (erreichbar), Relevant (relevant) und Timely (rechtzeitig) steht, ordnet diese Vorlage die Ziele in jede Kategorie ein und gibt wertvolle Hinweise, um den Erfolg zu gewährleisten. Sobald Sie jede Kategorie ausgefüllt haben, markieren Sie einfach den Text, um umsetzbare Aufgaben zu erstellen und Termine für die Fertigstellung festzulegen. Diese SMART-Aktionsplan-Vorlage herunterladen

5. ClickUp Strategisches Marketing OKR-Vorlage

Erreichen Sie Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs), planen Sie Ihre Marketingziele und bleiben Sie im Rahmen Ihrer Budgets mit dem Strategic Marketing Plan Template von ClickUp

ClickUp's Strategisches Marketing OKR Vorlage bietet einen umfassenden OKR-Rahmen für strategische Marketingteams. Es enthält OKRs, die speziell dafür entwickelt wurden, die Sichtbarkeit und Reichweite Ihrer Marke auf dem Markt zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken und den Umsatz zu steigern. Mit dieser OKR-Vorlage erhalten Sie Zugang zu Ressourcen wie Zielsetzungsrichtlinien, OKR-Definitionen, OKR-Vorlagen, OKR-Checklisten und OKR-Playbooks. Diese OKR-Vorlage ist ein großartiger Ausgangspunkt für Marketingteams, die mit OKRs die besten Ergebnisse erzielen wollen.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *strategische Planungs-Software-Tools* !

6. Google Sheets OKR-Tracking-Vorlage

über Mooncamp

Google Sheets verfügt über eine einfache OKR-Vorlage, mit der sich jedes Schlüsselergebnis für die gesamte Organisation organisieren lässt. Sie hilft Managern, die Fortschritte des Teams bei der Erreichung der vierteljährlichen Ziele zu verfolgen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Ziele und einige Schlüsselergebnisse in die entsprechenden Spalten einzugeben. Anschließend können Sie den Status jedes Schlüsselergebnisses durch Farbcodierung der Zellen visualisieren. So können Sie erkennen, welche Bereiche besondere Aufmerksamkeit erfordern. Kleinunternehmer nutzen diese Vorlage bereits, um ihre Produktivität zu steigern und ihre Ziele zu erreichen! Google Sheets OKR-Tracking-Vorlage

7. Excel OKR-Verfolgungsvorlage

über Weekdone

Im Laufe der Jahre hat sich Microsoft Excel zu einem der beliebtesten Tools für die Verfolgung von OKRs entwickelt. Das liegt daran, dass es einfach zu bedienen ist und viel Flexibilität bietet. Sie können Ihre OKRs leicht an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie Ihre Fortschritte visuell verfolgen möchten, können Sie Sparklines oder Diagramme verwenden.

Das Beste an der Verwendung von Excel zur Verfolgung Ihrer OKRs ist, dass Sie Ihre Fortschritte mit anderen teilen können. Sie können dieses Tool auch nutzen, um Erinnerungen zu setzen und Notizen hinzuzufügen. Excel-Vorlage zur OKR-Verfolgung

8. PowerPoint OKR-Vorlage

über Folienmodell

Dies ist eine weitere ausgezeichnete OKR-Tracking-Option für kleine Unternehmen oder Startups s. Die OKR-PowerPoint-Vorlage ist einfach zu verwenden und hilft Ihnen, Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage müssen Sie Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse in die entsprechenden Folien eintragen. Sie können dann Ihre Fortschritte verfolgen, indem Sie die erreichten Zellen hervorheben. So können Sie erkennen, in welchen Bereichen Sie sich verbessern müssen.

Unternehmen, die nach einer Planungsvorlage suchen, die einfach zu verwenden und visuell ansprechend ist, können sich für die OKR-PowerPoint-Vorlage entscheiden. PowerPoint OKR-Vorlage

9. Google Sheets OKR Dashboard Vorlage

über Super Metrics

Sie müssen vermeiden, dass Sie zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln müssen, um Erinnerungen zu setzen oder Notizen hinzuzufügen. Die Google Sheets-Vorlage erleichtert diese Herausforderung, da Sie alles an einem Ort erledigen können.

Dieses Tool ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und ist für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt. Mit dieser Vorlage müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Ziele und Schlüsselergebnisse in die entsprechenden Spalten eintragen. Danach können Sie den Fortschritt leicht verfolgen, indem Sie die erreichten Zellen markieren. Auf diese Weise können Sie die Bereiche ermitteln, in denen noch mehr Arbeit erforderlich ist. Google Sheets OKR Dashboard-Vorlage

10. Microsoft Word Team OKR Vorlage von Template.net

über Template.net

Diese Microsoft Word Team OKR-Vorlage bietet die Einfachheit und Intuitivität einer Textbearbeitungsplattform und stellt gleichzeitig einen umfassenden Rahmen für die Zielverfolgung bereit. Diese OKR-Vorlage ist besonders vorteilhaft für Teams, die es bevorzugen, in einem Textverarbeitungsprogramm zu arbeiten, um ihre OKRs zu entwerfen, zu überarbeiten und zu finalisieren.

Seien Sie besser als 'OK' und beginnen Sie mit einer detaillierten OKR-Vorlage

Ein klarer Ansatz zur Bewertung Ihrer Ergebnisse und zur Feststellung, ob Ihr Unternehmen wirklich die Erwartungen erfüllt, ist für den organisatorischen Erfolg unerlässlich. Ein Rahmen für die Zielsetzung und die wichtigsten Ergebnisse in Form einer OKR-Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ergebnisse im Hinblick auf Ihre Ziele zu messen und zu bewerten.

So können Sie feststellen, ob Sie die richtigen Entscheidungen treffen und wie Sie Ihre Abläufe verbessern können, um Ihre Leistung zu reflektieren. Die OKR-Vorlage für Unternehmen von ClickUp ist der perfekte Startpunkt!

Mit dieser einfach zu bedienenden Vorlage erhalten Sie schnell die notwendigen Ergebnisse für Vergleichszwecke. Worauf warten Sie also noch? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto um sofort loszulegen.