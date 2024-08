10 beste OKR-Software für Startups zur Zielverfolgung im Jahr 2024

Als Führungskraft in einem Start-up wissen Sie, wie wichtig Daten und Zielvorgaben für Ihr kleines Unternehmen sind. Sie mögen heute noch klein sein, aber mit den richtigen Kennzahlen und Prozessen an Ihrer Seite werden Sie im Handumdrehen zu etwas Großem heranwachsen.

Finanzmittel und Talente machen einen großen Unterschied, aber Sie brauchen auch Software zur Messung Ihrer Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs). Mit dem richtigen OKR-Tool können Sie alle Ihre Unternehmensziele, Leistungskennzahlen und Unternehmensstatistiken verfolgen, um Sie für großartige Leistungen zur Verantwortung zu ziehen.

Aber welche OKR- und Leistungsmanagement-Software ist am besten für die Bedürfnisse von Start-ups geeignet? Sie sind ein David, der es mit vielen Goliaths zu tun hat, also müssen Sie das Beste aus Ihren Ressourcen machen.

Keine Sorge - wir halten Ihnen den Rücken frei. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei OKR achten sollten software für Startups sowie die 10 besten OKR-Softwarelösungen für kleine Unternehmen im Jahr 2024.

Worauf sollten Sie bei OKR-Software achten?

OKR ist ein Zielsetzungsrahmen, der qualitative Ziele mit quantitativen Metriken untermauert. Es gibt viele OKR-Tools auf dem Markt, um diese Daten zu messen - aber welches ist das beste OKR-Tool für Startups?

Es steht Ihnen frei, die Option zu wählen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, aber unserer bescheidenen Meinung nach, ein solides OKR-Tool sollte Folgendes bieten:

Ein intuitives Benutzererlebnis: Als kleines Unternehmen haben Sie nicht den Luxus, Ihr Team wochenlang in OKR-Software einzuarbeiten. Sie brauchen etwas, das die Leistung Ihrer Mitarbeiter sofort unterstützt. Suchen Sie nach OKR-Software, die kostenlose Testversionen anbietet, damit Sie die Benutzerfreundlichkeit beurteilen können, bevor Sie sich festlegen

Echtzeit Informationen: Startups müssen Entscheidungen in kürzester Zeit treffen, daher ist ein OKR-Tool in Echtzeit ein Muss. Achten Sie auf OKR-Tools, die Daten aus mehreren Quellen ohne Verzögerungen einbeziehen

Hilfreiche Integrationen: Die Chancen stehen gut,ihr Startup verwendet eine Projektmanagement-Software wie Asana oder Jira, und Chat-Tools wie Slack oder Microsoft Teams. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie sich für OKR-Software entscheiden, die sich leicht in Ihr aktuelles technisches System integrieren lässt

Startups müssen Entscheidungen in kürzester Zeit treffen, daher ist ein OKR-Tool in Echtzeit ein Muss. Achten Sie auf OKR-Tools, die Daten aus mehreren Quellen ohne Verzögerungen einbeziehen Hilfreiche Integrationen: Die Chancen stehen gut,ihr Startup verwendet eine Projektmanagement-Software wie Asana oder Jira, und Chat-Tools wie Slack oder Microsoft Teams. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie sich für OKR-Software entscheiden, die sich leicht in Ihr aktuelles technisches System integrieren lässt

Die 10 besten OKR-Softwarelösungen für das Jahr 2024

OKR-Software gibt kleinen Unternehmen einen dringend benötigten Vorsprung. Die Auswahl der richtigen Software hilft kleinen Startup-Teams, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Wenn Sie auf der Suche nach der richtigen Software sind, finden Sie hier die beste OKR-Software für Startups im Jahr 2024.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

ClickUp ist die einzige Produktivitätssoftware, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einer dynamischen Plattform zu konsolidieren, so dass Sie sich nicht um doppelte Aufgaben kümmern müssen dateneingabe oder Nacharbeit. Alles befindet sich in Ihrem Arbeitsbereich, so dass Ihr Team weniger Zeit mit der Suche nach Informationen und mehr Zeit mit der Arbeit verbringt, die das Ziel erreicht.

Startups sind agil, was bedeutet, dass Sie jeden Vorteil brauchen, den Sie in die Hände bekommen können. Anstatt Teammitglieder zu bitten, zwischen Projektmanagement-Tools, Dokumenten, Vorlagen und OKR zu wechseln, bringen Sie alles an denselben Ort mit ClickUp-Ziele .

ClickUp Goals ist mit Ihren Aufgaben verknüpft, um den Fortschritt bei verwandten Zielen zu überwachen. Das System fasst sogar Ziele zusammen und zeigt den prozentualen Fortschritt in einer Ansicht an. Wenn Sie einen Überblick über die Leistung Ihres Unternehmens benötigen, ist ClickUp die beste Wahl. Verfolgen Sie die Leistung in Form von Zahlen, monetärer Leistung und sogar Aufgabenzielen. Egal, ob Sie Ziele für Fristen, Sprints oder wöchentliche Umsätze festlegen - ClickUp verfolgt alles für Sie. 🎯

Das Beste von allem, ClickUp ist vollgepackt mit hunderten von flexiblen Funktionen für die Verfolgung von Schlüsselkennzahlen, eine große Vorlagenbibliothek , und über 1.000 Integrationen um jeden Prozess zu rationalisieren.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp-Vorlagen: Mit ClickUp-Vorlagen ist es ein Kinderspiel, Dokumente und Berichte in kürzester Zeit zu erstellen. KopierenClickUp-Vorlagen für Zielvereinbarungen um gemeinsame Ziele mit Ihrem Team zu erstellen, verwenden SieClickUp Vorlagen für Statusberichte um Ihren Chef zu beeindrucken, oder verwenden Sie dieClickUp OKR-Ordner-Vorlage um die Grundstruktur für die OKR-Entwicklung zu skizzieren

Mit ClickUp-Vorlagen ist es ein Kinderspiel, Dokumente und Berichte in kürzester Zeit zu erstellen. KopierenClickUp-Vorlagen für Zielvereinbarungen um gemeinsame Ziele mit Ihrem Team zu erstellen, verwenden SieClickUp Vorlagen für Statusberichte um Ihren Chef zu beeindrucken, oder verwenden Sie dieClickUp OKR-Ordner-Vorlage um die Grundstruktur für die OKR-Entwicklung zu skizzieren Integrierte Zielverfolgung: ClickUp ist ein solide Zielverfolgungs-App für Startups dank der integrierten Zielverfolgung. Bündeln Sie alle Unternehmensziele an einem Ort mit Ordnern zur Verfolgung von OKRs, Mitarbeiter-Scorecards, Sprint-Zyklen und vielem mehr

ClickUp ist ein solide Zielverfolgungs-App für Startups dank der integrierten Zielverfolgung. Bündeln Sie alle Unternehmensziele an einem Ort mit Ordnern zur Verfolgung von OKRs, Mitarbeiter-Scorecards, Sprint-Zyklen und vielem mehr Eingebautes CRM: ClickUp verbindet Ihredie Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Ihres Unternehmens mit Ihren OKRs. Wenn Sie stark in den Vertrieb involviert sind, machen die integrierten Tools und Workflows von ClickUp die Fortschrittsverfolgung zum Kinderspiel

ClickUp Einschränkungen

Einige ClickUp-Funktionen sind nur für kostenpflichtige Abonnenten verfügbar

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, so dass es für einige Benutzer eine Lernkurve geben kann

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Quantive

Über Quantiv Quantive hat die OKR-Plattform übernommen, die früher unter dem Namen Koan bekannt war. Damit wurden die OKRs in die bereits beeindruckende Suite von Quantive-Tools integriert. Wenn Sie also bereits Quantive-Nutzer sind, ist das OKR-Tool ein absolutes Muss.

Diese hochgradig visuelle OKR-Software für Startups ist in hohem Maße konfigurierbar. Wenn Sie also fortgeschrittene Funktionen wie OKR-Limits pro Eigentümer oder Obergrenzen für den Fortschritt von Schlüsselergebnissen benötigen, hat Quantive die Lösung für Sie.

Quantive beste Eigenschaften

Projekte überwachen und Aufgaben in einem Dashboard im Stil einer Kanban-Tafel

Verknüpfung einzelner Aufgaben mit unternehmensweiten OKRs

Generieren Sie automatische OKR-Fortschrittsberichte in Echtzeit

Quantive Einschränkungen

Quantive bietet keine persönlichen Check-ins

Die Team- und Unternehmensansichten sind sich sehr ähnlich, so dass einige Benutzer die Plattform verwirrend finden

Quantive Preise

Essentials: Kostenlos

Kostenlos Skala: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Quantive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

4.6/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

3. Paycor

Über Paycor Wie der Name schon sagt, ist Paycor eher für die Finanz- und Geldverwaltung geeignet, verfügt aber auch über OKR-Funktionen. Kleine Unternehmen nutzen Paycor für:

Lohn- und Gehaltsabrechnung

HR

Rekrutierung

Verwaltung der Mitarbeiterleistung

Kostenmanagement

Zeiterfassung für kleine Unternehmen

Diese Lösung ist ideal, wenn Sie Vollzeitbeschäftigte haben, aber nicht genau wissen, wie Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Steuern selbst erledigen sollen.

Für OKR-Zwecke kontrollieren die Personalverwaltungsfunktionen von Paycor die Kosten, sparen Zeit und verwalten die Zeitpläne aller Mitarbeiter. Sie können Paycor nicht nur für die Zeiterfassung nutzen, sondern auch für die Optimierung der Arbeitsverteilung.

Paycor umfasst auch die Festlegung von Unternehmenszielen und individuellen Zielen sowie Dashboards für Manager, um alles zu überwachen, so dass es ideal für Startups ist, die arbeitsabläufe verwalten daten und Ziele am selben Ort.

Paycor beste Eigenschaften

Umfasst die Zeiterfassung und Anwesenheitserfassung sowie die Personaleinsatzplanung

Zu den Funktionen für die Mitarbeitererfahrung gehören Moralumfragen und ein Lernmanagementsystem für Schulungen

Paycor Einschränkungen

Paycor konzentriert sich mehr auf HR, Arbeit und Finanzen als ein traditionelles OKR-System

Sie benötigen immer noch ein separatesaufgabenverwaltung system für die Ausführung der Arbeit

Für Preisinformationen müssen Sie Paycor kontaktieren

Paycor Preise

Basic: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Essential: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Core: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Vollständig: Kontakt für Preisgestaltung

Paycor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (650+ Bewertungen)

4/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,600+ Bewertungen)

4. Microsoft Viva-Ziele

Über Microsoft Microsoft hat Ally.io übernommen und in Microsoft Viva Goals umbenannt, das ein Ableger des Microsoft Viva-Tools ist. Dies ist eine solide OKR-Software für Startups, die bereits auf Microsoft-Produkte setzen.

Viva Goals hat einen einfachen dreistufigen Prozess für das OKR-Tracking: Richten Sie Ihr Team auf Ziele aus, konzentrieren Sie die tägliche Arbeit auf diese Ziele und integrieren Sie Viva Goals mit Ihren anderen Microsoft-Tools, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Viva Goals vereinfacht Fortschrittsberichte, Check-ins und Erinnerungen über Microsoft Teams . Es umfasst sogar OKR-Vorlagen für die Berichterstattung über die Fortschritte Ihres Teams an die Chefs, sei es Ihr Chef oder ein Team von Investoren.

Viva Goals beste Eigenschaften

Wenn Sie ein Microsoft 365 Abonnement haben, ist Viva Goals bereits enthalten

Viva Goals lässt sich nahtlos in andere Microsoft-Tools integrieren

Einschränkungen von Viva Goals

Sie benötigen ein erweitertes Abonnement, um auf Viva Insights, Viva Topics und Viva Learning zugreifen zu können

Viva Goals Preise

Microsoft Viva in Microsoft 365: Inbegriffen

Inbegriffen Microsoft Viva Goals: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft Viva Suite: $12/Monat pro Benutzer

Viva Goals Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ Bewertungen)

5. Weekdone

Über Weekdone Weekdone ist eines der besten OKR-Software-Tools für Startups, dank seines schlanken Looks und des intuitiven Dashboards. Geben Sie einfach Ihre Unternehmensziele ein und Weekdone erstellt einen Rahmen für die Ausführung.

Weekdone erstellt automatisch wöchentliche Fortschrittsberichte, sodass Sie Ihr Team nicht mit ständigen Projektaktualisierungen belästigen müssen. Weekdone fasst außerdem Aufgaben und Projekte in derselben Plattform zusammen, was die Verfolgung von Projekten und Teambeiträgen erleichtert.

Auch die Preisgestaltung von Weekdone ist startup-freundlich. Alle Konten haben die gleiche Zugriffsstufe, Sie zahlen also nach der Anzahl der benötigten Plätze. Da Ihr Unternehmen wahrscheinlich nicht viele Nutzer hat, bleiben die Kosten auf diese Weise angenehm niedrig.

Weekdone beste Eigenschaften

Weekdone unterstützt kontinuierliches OKR-Management mit Einzelfeedback-Optionen

Generieren Sie Pulsumfragen, um Feedback vom Team zu erhalten

Verknüpfung von OKRs mit KPIs, Projekten und Initiativen

Weekdone Einschränkungen

Die Weekdone-App kann ein wenig langsam sein

Einige Nutzer berichten von schleppendem oder nicht vorhandenem Kundensupport

Weekdone Preise

Kostenlos für bis zu drei Benutzer

15-Benutzer-Paket: $9,07/Monat pro Benutzer, für maximal 15 Benutzer

$9,07/Monat pro Benutzer, für maximal 15 Benutzer 30-Benutzer-Paket: 9,60 $/Monat pro Benutzer, für max. 30 Benutzer

Weekdone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

6. Inspirieren

Über Inspirieren Sie Inspire ist zu gleichen Teilen OKR-Software, ein leistungsmanagement-Tool und eine Plattform für die Entwicklung von Führungskräften. Es ist ideal, wenn Sie Ziele verfolgen, agile Teams verwalten oder Manager coachen möchten.

Inspire hat eine schnörkellose UX, aber das macht die Plattform ziemlich einfach zu navigieren. Verwenden Sie den OKR Builder, um die wichtigsten OKRs für Ihr Unternehmen zu entwerfen . Die Plattform unterstützt OKR-Coaching-Gespräche und On-Demand-Learning für OKRs und ist somit ideal für Teams, die regelmäßiges Feedback benötigen. Sie eignet sich zum Beispiel hervorragend für datengesteuerte Vertriebsteams.

Inspire beste Eigenschaften

Inspire verbindet Ihre OKRs mit dem Continuous Performance Management (CPM), so dass Manager ihre Mitarbeiter für die Ergebnisse verantwortlich machen können

Inspire steht in Verbindung mit OKRs Training, das Führungskräfte im Umgang mit der OKR-Methodik schult

Einschränkungen von Inspire

Inspire hat nur sehr wenige Bewertungen, daher ist es relativ unerprobt

Inspire bietet nur Jahresverträge anstelle von Monatsabonnements

Preise für Inspire

Kontakt für Preise

Inspire Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

7. Hirebook

Über Hirebook Hirebook bringt Aufgaben, Zielmanagement und individuelle Beiträge zusammen. Sie können entweder OKRs erstellen und darin Aufgaben anlegen oder tägliche Aktivitäten in Schlüsselergebnisse umwandeln.

Hirebook weiß, dass Manager viel zu tun haben, daher automatisiert es die OKR-Verantwortung für Sie. Das System informiert die Mitarbeiter über ihre OKR-Fortschritte, so dass Sie nicht jeden an seine Ziele erinnern müssen. Es enthält sogar Meilensteinwarnungen für Mitarbeiter, damit Sie nie vergessen, die großen Erfolge Ihres Teams zu feiern.

Außerdem hat Hirebook eine faire Preispolitik, d. h. es verfolgt eine einfache und erschwingliche Preisstruktur, die perfekt für Startups ist. Wenn Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit wächst, bietet Hirebook auch ein Enterprise-Abonnement an, das mehr Leistung bietet.

Hirebook beste Eigenschaften

Hirebook lässt sich mit allem integrieren, von Excel über Jira bis hin zu Salesforce

Sehen Sie den Fortschritt bei den Unternehmenszielen in einem einzigenOKR-Dashboard über das Hirebook-Dashboard, die mobile App oder per E-Mail

Hirebook Einschränkungen

Die Plattform kann ein wenig fehleranfällig sein und langsam laden

Hirebook aktualisiert die Plattform regelmäßig, so dass Sie möglicherweise auf bestimmte Schlüsselfunktionen warten müssen, die bei anderer OKR-Software Standard sind

Hirebook Preise

Unternehmen: $10/Monat Abonnement, plus $15/Monat pro Benutzer

$10/Monat Abonnement, plus $15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Hirebook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

4.9/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

8. Gitter

Über Gitter Unternehmen, die vollständig dezentral arbeiten, verlassen sich auf Lattice, wenn es darum geht, Mitarbeiter aus der Ferne zu beschäftigen und gleichzeitig Geschäftsergebnisse zu erzielen. Lattice hat viele Funktionen, aber seine OKRs & Goals Tools integrieren Geschäftsziele in den täglichen Arbeitsablauf Ihres Teams .

Sie müssen nie wieder massenhaft Slack-Nachrichten an Ihr Team senden, um nach Fortschrittsberichten zu fragen. Loggen Sie sich einfach in Lattice ein, um Echtzeitdaten über den Fortschritt Ihres Teams und dessen Umsetzung in Ihre Unternehmensziele zu sehen. Anstatt Ziele zu setzen und sie dann zu vergessen, macht es die flexible Einrichtung von Lattice einfach, die Arbeit Ihres Teams kontinuierlich zu steuern.

Lattice beste Eigenschaften

Lattice ist in hohem Maße anpassbar. Sie können also entweder nur die OKR-Software kaufen oder Ihr Konto erweitern, um mehr Funktionen zu nutzen

Lattice lässt sich mit Salesforce integrieren, um Ihren OKR-Daten mehr Kontext zu verleihen

Einschränkungen von Lattice

Lattice bietet keine kostenlose Testversion oder kostenlose Version

Lattice hat nur begrenzte OKR-Vorlagen

Es enthält keine anderen Tools, wie z. B. Chat, so dass Sie weiterhin zwischen verschiedenen Softwareprogrammen wechseln müssen, um Ihre Arbeit zu erledigen

Preise für Lattice

Leistungsmanagement OKRs & Ziele: $11/Person pro Monat

$11/Person pro Monat Engagement: $4/Monat pro Person

$4/Monat pro Person Wachstum: $4/Monat pro Person

$4/Monat pro Person Vergütung: $6/Monat pro Person

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

4.7/5 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. AchieveIt

Über AchieveIt AchieveIt ermöglicht es Startups, ihre Leistung in zwei Bereichen zu optimieren: Festlegung von Unternehmenszielen und Mitarbeiterengagement. Es folgt einem einfachen dreistufigen Prozess: OKRs festlegen, Fortschritte verwalten und Leistung bewerten.

Legen Sie verschiedene Schwerpunktbereiche für alle Ihre Teams fest (oder nur für ein Team, wenn Sie noch ein sehr kleines Startup sind) und beginnen Sie mit der Erfassung von Statusaktualisierungen. AchieveIt bezieht automatisch Aktualisierungen von Ihrem Team, erstellt Berichte und Dashboards. Richten Sie es einfach einmal ein und beobachten Sie, wie die Erkenntnisse eintrudeln.

AchieveIt beste Eigenschaften

AchieveIt ist eine der am meisten automatisierten OKRs auf dem Markt, was sie zu einer der besten OKR-Software für Startups macht

AchieveIt wird mit verschiedenen Stilen und Vorlagen geliefert

Gegen eine zusätzliche Gebühr bietet AchieveIt Beratungshilfe für Strategie und OKRs

Einschränkungen von AchieveIt

Sie müssen AchieveIt für die Preisgestaltung kontaktieren

Einige Funktionen, wie z.B. Single-Sign-On und Vor-Ort-Schulungen, sind nur für erweiterte Pläne verfügbar

AchieveIt-Preise

Core: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

AchieveIt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

10. 15Fünf

Über 15Fünf 15Five ist nicht nur eine OKR-Software: Es ist auch eine Software zur Mitarbeiterbindung und -bindung werkzeug für Startups . Es verfolgt OKRs, Mitarbeiterziele, Aufgaben, Projekte und Engagementdaten.

Mit 15Five können Sie datengestützte Leistungsbeurteilungen durchführen, Aufgabenbereiche klären und sogar die Stärken Ihres Teams mit ihren Aufgaben in Einklang bringen. Wenn Sie versuchen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die zum Schwärmen anregt, liefert 15Five die Daten, die Sie brauchen, um die Dinge zu ändern.

Für OKRs sendet 15Five automatisch wöchentliche Fortschrittsberichte über das Dashboard oder über Integrationen mit Slack, Salesforce und Jira. Legen Sie unternehmensweite und mitarbeiterspezifische Ziele fest, messen Sie Zeitvorgaben und überwachen Sie den Projektfortschritt über das übersichtliche Dashboard.

15Five beste Eigenschaften

Motivieren Sie Ihr Team mit Eltern-Kind-OKRs und verfolgen Sie Aktualisierungen in Echtzeit

Setzen Sie Organisations-, Team- und individuelle Ziele

Überprüfen Sie alle OKR-Fortschritte in Echtzeit

15Five Einschränkungen

Wenn Sie alle Funktionen von 15Five nutzen möchten, müssen Sie ein Upgrade auf das Total Platform-Paket vornehmen

Einige Benutzer wünschten sich mehr Befugnisse für Administratoren und Funktionen für den Vergleich von Mitarbeiterfortschritten

15Five Preise

Engage: $4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Perform: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Focus: 8 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

8 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Total Platform: $14/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,700+ Bewertungen)

4.6/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (880+ Bewertungen)

Fortschritte verfolgen mit All-In-One Management Software

Wenn Sie auf der Suche nach der besten OKR-Software für Startups sind, dann sind die 10 Optionen auf dieser Liste in der Branche fest etabliert. Aber es gibt nur ein kleines Problem.

Diese Softwarelösungen überwachen die Teamleistung, aber nur wenige können Aufgaben und Projekte mit den OKRs Ihres Unternehmens verknüpfen. Und noch weniger integrieren robuste, leistungsstarke Vorlagen in Ihre Workflow-Software.

Wenn es an der Zeit ist, Ihr Startup mit einer soliden Plattform zu rationalisieren, die alles kann, entscheiden Sie sich für ClickUp. Zeit sparen indem Sie alle Ihre Arbeits- und Leistungsdaten auf einer einzigen intuitiven Plattform zusammenfassen.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort: Erstellen Sie jetzt kostenlos einen ClickUp Workspace -keine Kreditkarte erforderlich.