10 Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen im Jahr 2024

Bei der Zeiterfassung geht es um mehr als nur darum, zu sehen, wie viel Zeit bei der Arbeit verbracht wird oder wann Ihr Team ein- und aussteigt. Sie kann kleinen Unternehmen helfen, ihre internen Ressourcen besser zu verwalten, die Betriebskosten gering zu halten und die Zeit und die Kosten für Projekte genauer vorherzusagen.

Aber seien wir ehrlich.

Die Zeiterfassung kann auch sehr mühsam sein, vor allem, wenn Sie sich mit den grundlegenden Zeiterfassungsfunktionen begnügen müssen. Die meisten kleinen Unternehmen haben keine Zeit, die Zeiterfassung für jeden Mitarbeiter zu verwalten, und Manager könnten sich mit wichtigeren Aufgaben beschäftigen, als sich mit minderwertigen Zeiterfassungsprogrammen herumzuschlagen.

Hier ist Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen eine große Hilfe. Mit der richtigen Zeiterfassungssoftware können Inhaber von Kleinunternehmen die Zeit ihrer Mitarbeiter leicht erfassen und ressourcen zuweisen mit nur wenigen Klicks.

Aber welche Software zur automatischen Zeiterfassung sollten Sie wählen? Hier sind unsere Top 10, einschließlich Tipps und Funktionen, die Sie sich von der besten Software für die automatische Zeiterfassung wünschen. Unabhängig davon, ob Sie die Zeit Ihrer Mitarbeiter erfassen, Projekte verwalten, Ausgaben verfolgen oder benutzerdefinierte Anwendungsfälle erstellen möchten, sind diese Tools die besten Optionen für Sie.

Worauf sollten Sie bei einer kostenlosen Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen achten?

Wenn Sie sich auf die Suche nach der besten Zeiterfassungssoftware für Ihr kleines Unternehmen machen, sollte die beste Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen die folgenden Fragen angemessen beantworten:

Wie einfach ist die Zeiterfassungssoftware zu bedienen? Die beste Zeiterfassungssoftware für Ihr kleines Unternehmen muss sowohl für diejenigen, die die Zeiterfassung verwalten, als auch für die Beteiligten, die die Daten während der Zeiterfassungsaudits analysieren, intuitiv sein.

Verfügt die Zeiterfassungssoftware über die Zeiterfassungstools, die Sie für die Arbeitszeiten Ihres Kleinunternehmens benötigen? Überlegen Sie, welche Funktionen Sie benötigen, z. B. die Zeiterfassung nach Projekt, Mitarbeiter oder Aufgabe. Möglicherweise benötigen Sie auch eine Zeiterfassungssoftware, die mobile Apps für die Zeiterfassung auf verschiedenen mobilen Geräten bietet.

Überlegen Sie, welche Funktionen Sie benötigen, z. B. die Zeiterfassung nach Projekt, Mitarbeiter oder Aufgabe. Möglicherweise benötigen Sie auch eine Zeiterfassungssoftware, die mobile Apps für die Zeiterfassung auf verschiedenen mobilen Geräten bietet. Ist die Software mit Ihren anderen Tools integrierbar? Möglicherweise müssen Sie sie sogar mit Lohnabrechnungssoftware, Fakturierungstools zur Rechnungsstellung an Kunden, Google Calendar undaufgabenverwaltung tools. Überlegen Sie auch, ob Sie eine unbegrenzte Zeiterfassung oder einen Zugang für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern benötigen. Überlegen Sie, welche Funktionen Sie benötigen, bevor Sie sich für die beste Zeiterfassungssoftware entscheiden.

Die ClickUp Chrome Extension bringt fünf der am meisten voneinander getrennten Funktionen des Projektmanagements in eine unglaubliche App. Erstellen Sie Aufgaben, erfassen Sie die Zeit, speichern Sie Screenshots, setzen Sie Lesezeichen für Websites, speichern Sie Notizen und hängen Sie E-Mails an - alles mit der ClickUp Chrome Extension

Welche Berichte bieten die Zeiterfassungs-Apps? Daten aus Zeiterfassungs-Apps sind großartig, aber sie sind nur nützlich, wenn Sie wissen, was sie Ihnen sagen. Eine korrekte Berichterstattung, detaillierte Berichte und einfache Projektvorlagen für das Zeit- und Aufgabenmanagement können Ihnen dabei helfen, das Beste aus den Zeiterfassungslösungen herauszuholen, ohne den Zeitaufwand für die Interpretation der Ergebnisse zu erhöhen.

Ist für die Zeiterfassungssoftware ein umfangreicher Support verfügbar, sowohl für die kostenlose als auch für die kostenpflichtige Version? Ihre Zeiterfassungssoftware sollte intuitiv bedienbar sein, aber das bedeutet nicht, dass Sie keine Fragen mehr haben werden. Suchen Sie nach einer Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen, die über eine solide Dokumentation und zahlreiche Optionen für den Kundensupport verfügt, um eine möglichst genaue Zeiterfassung zu gewährleisten.

Ihre Zeiterfassungssoftware sollte intuitiv bedienbar sein, aber das bedeutet nicht, dass Sie keine Fragen mehr haben werden. Suchen Sie nach einer Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen, die über eine solide Dokumentation und zahlreiche Optionen für den Kundensupport verfügt, um eine möglichst genaue Zeiterfassung zu gewährleisten. Wie viel wird die Zeiterfassungssoftware kosten? Einige Zeiterfassungssoftware-Optionen werden gegen eine einmalige Gebühr verkauft, während andere monatlich abgerechnet werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, was Sie über die gesamte Lebensdauer der Zeiterfassungssoftware bezahlen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste für sich herausholenbesten Wert für Ihr Projektbudget erhalten.

Die 10 besten Zeiterfassungsprogramme für kleine Unternehmen im Jahr 2024

Möchten Sie Ihre internen Ressourcen effizienter verwalten und den Zeitaufwand Ihrer Mitarbeiter optimieren? Hier ist unsere Auswahl der 10 besten Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen im Jahr 2024, die die Mitarbeiterproduktivität durch eine bessere Zeiterfassung optimieren.

Erfassen Sie die Zeit während der Arbeit oder geben Sie sie manuell ein mit der Zeiterfassung in ClickUp

Die All-in-One-Produktivitätssoftware von ClickUp bietet eine leistungsstarke projekt-Management Zeiterfassung funktion. Sie können Ihre Zeit von jedem Gerät aus erfassen, und die Plattform bietet sogar ein praktisches Plug-in für Chrome-Nutzer. Benutzer können Notizen zu ihrer Zeiterfassung hinzufügen, abrechenbare Zeit zuweisen oder Etiketten hinzufügen, um die Länge eines Projekts zu verfolgen. ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage ermöglicht es Ihnen, Zeitpläne zu optimieren und den Tag Ihres Teams durch eine intuitivere Zeiterfassung zu maximieren.

Die Benutzer werden begeistert sein, wie einfach die Zeiterfassung zu bedienen ist. Kleinunternehmer werden die robusten Berichtsoptionen und die Workload-Ansicht schätzen, die ihnen einen Überblick über die interne Ressourcenzuweisung während der Woche gibt. Die enthaltenen stundenzettel-Vorlagen machen den Einstieg in die Plattform besonders einfach.

Wenn Sie eine einfach zu bedienende, vielseitige Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen suchen, die sich in den Rest Ihres Tech-Stacks integrieren lässt, ist dies die richtige Lösung.

ClickUp beste Eigenschaften

Zeiterfassung von jedem Gerät aus, einschließlich Mobiltelefonen und Tablets, durch Installation einer hilfreichen mobilen App

Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um dieteamkapazität auf wöchentlicher oder monatlicher Basis

Beschriften und sortieren Sie Ihre Zeiteinträge und fügen Sie ihnen mit wenigen Klicks Notizen hinzu

Nutzen Sie die umfangreichen Berichtsoptionen, um Einblicke in die Zeitverwendung Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen und diese in Zukunft zu optimieren

Entdecken Sie automatisierte Workflow-Optionen, wie z. B. die Möglichkeit, abrechenbare Stunden automatisch zu erfassen

ClickUp Einschränkungen

Nicht alle Ansichten sind auf mobilen Geräten verfügbar, aber es werden mehr 😉

Die Komplexität einer vollständigenproduktivitätswerkzeugs könnte eine Lernkurve für diejenigen bedeuten, die einen einfachen Zeiterfasser suchen

ClickUp Preispläne

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. DeskTime

{Via_} DeskTime DeskTime ist eine Zeiterfassungssoftware, die sich auf die Produktivität konzentriert . Neben der Zeiterfassung verfolgt die Software den Arbeitsfortschritt anhand von Websites und Dokumententiteln. Anhand dieser Daten erfahren Sie, woran Ihr Team wann arbeitet, sodass Sie den Fortschritt jeder Aufgabe überwachen können.

Darüber hinaus verfügt die Software über hervorragende Projektmanagementfunktionen, die Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge verschaffen und die Zuweisung abrechenbarer Stunden und die Kontrolle der Ausgaben erleichtern.

Für kleine Unternehmen, die mit Produktivitätsproblemen zu kämpfen haben, könnte dies eine großartige Softwarelösung für die Zeiterfassung sein, um Ihr Team in Schwung zu bringen.

DeskTime beste Eigenschaften

Erstellen Sie automatische Erinnerungen für Pausen und planen Sie private Zeiten, damit Teammitglieder nicht ausbrennen

Informieren Sie sich einfach über die Aktivitäten von Remote- und Hybrid-Mitarbeitern

Verfolgen Sie die Zeit neben den Arbeitsnachweisen, damit Sie wissen, woran jeder arbeitet und welche Fortschritte er macht

DeskTime-Einschränkungen

Obwohl es großartige Berichtsoptionen gibt, können einige der benutzerdefinierten Berichte und Diagramme ein wenig verwirrend sein

DeskTime Preispläne

Kostenloser Plan: Verfügbar für einen Benutzer

Pro: $7/Monat pro Benutzer

Premium: $10/Monat pro Benutzer

Enterprise: $20/Monat pro Benutzer

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

3. TrackingTime

{Via_} TrackingTime Wenn Sie den Papierkram für die Zeiterfassung loswerden wollen, sollten Sie sich TrackingTime ansehen. Diese vielseitige Zeiterfassungssoftware ist perfekt für kleine Unternehmen mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Die Plattform ermöglicht Ihnen die Zeiterfassung für ein Team, unabhängig von Zeitplan, Standort oder Arbeitsstil. Sie können auch die Anwesenheit erfassen und ganz einfach Zeitpläne erstellen berichte zur Weitergabe an Kunden .

Diese Zeiterfassungssoftware eignet sich hervorragend für die Automatisierung Ihrer manuellen Zeiterfassung, einschließlich der Verfolgung von Compliance-Problemen und des Hochladens von Daten auf andere Plattformen. Sie können Berichte generieren (oder sogar benutzerdefinierte Berichte erstellen), Arbeitszeiten verwalten und den Überblick über das Aufgabenmanagement behalten.

TrackingTime beste Eigenschaften

Erfassen Sie die Zeit von zu Hause aus, im Außendienst oder im Büro mit der flexiblen mobilen App zur Zeiterfassung

Einfaches Erstellen von wiederkehrenden Ereignissen für die Zeiterfassung zur Vermeidung von Wiederholungendateneingabe in Projektmanagement-Workflows

Schnelle Erstellung präziser Zeitberichte bei gleichzeitiger Synchronisierung mit anderen mobilen Anwendungen in Ihrem Tech-Stack, damit Sie wissen, wie viele Stunden jeder Mitarbeiter arbeitet

Gewinnen Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und erkennen Sie besser, wie Sie interne Ressourcen zuweisen können

TrackingTime Einschränkungen

Die Desktop-App kann umständlich sein, wenn Sie die Zeit für mehrere Projekte erfassen müssen, um die Kosten für mehrere Abrechnungskonten zu verfolgen

Einige Nutzer fanden die Integration von Zeiterfassungsdaten mit anderen mobilen Anwendungen schwierig

Preispläne für TrackingTime

Kostenloser Plan: Verfügbar für bis zu drei Benutzer

Pro: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Business: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

TrackingTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (75+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (35+ Bewertungen)

4. RescueTime

Über RescueTime RescueTime ist eine großartige Software für die Zeiterfassung von Mitarbeitern, die Kleinunternehmern helfen kann, Verantwortung zu übernehmen, unabhängig davon, wo die Mitarbeiter ihre Zeit verbringen.

RescueTime hilft Teammitgliedern durch kontinuierliches tägliches Coaching, ihre Aufgaben zu erfüllen und sich gesund zu entwickeln berufliche Ziele . Die assistent zur Überwachung der Mitarbeiterproduktivität befindet sich in der Taskleiste Ihres Mac oder PCs. Der Assistent legt ein Ziel für Sie fest und warnt Sie, wenn es Zeit ist, sich neu zu konzentrieren, oder lobt Sie, wenn Sie ein Produktivitätsziel erreicht haben.

Anstatt also nur die Zeit zu erfassen, überwacht er auch die Konzentration. Er hilft dabei, Ablenkungen zu blockieren und Teams bei der Stange zu halten, um das Projektmanagement zu verbessern.

RescueTime beste Eigenschaften

Synchronisiert sich mit Ihrem Zeitplan, um genau zu bestimmen, wie viel Zeit Sie jeden Tag für die Arbeit aufwenden können

Liefert Zusammenfassungen am Ende des Tages überdas Arbeitspensum für Mitglieder und Geschäftsinhaber zur leichteren Überprüfung der Zeiterfassung

Geht über die eigentliche Zeiterfassungsfunktion hinaus und bietet Fokus-Sitzungen, um Ablenkungen auszuschalten und Teammitgliedern Zeit zu geben, sich intensiv mit Aufgaben zu beschäftigen

RescueTime-Einschränkungen

Es ist schwierig, Ablenkungen, wie z. B. soziale Medien, zu kontrollieren, da sie für einige Projekte in Ihrem kleinen Unternehmen notwendig sein können

Sie müssen möglicherweise Zeit damit verbringen, Ablenkungen zu kategorisieren, um die Berichte zu optimieren

Es gibt keinen kostenlosen Plan

RescueTime Preispläne

Klassische Version: $12/Monat oder $78/Jahr

Aktualisierte Version: Kontakt für Preise

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (85+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

5. Zeit-Doktor

Via Time Doctor Time Doctor bietet automatische Zeiterfassungsanwendungen, die im Hintergrund des Systems Ihres Teams laufen. Sie können die Produktivität Ihrer Mitarbeiter durch Screenshots des Desktops überwachen. Mit jedem regelmäßigen Screenshot haben Sie ein wachsames Auge auf Zeitfresser und Ablenkungen, sodass Sie alle Probleme angehen und die Produktivität steigern können.

Die Zeiterfassungssoftware bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen, einschließlich Projekt-, Kunden- und Aufgaben-Zeiterfassung. Sie bietet auch Optionen zur Zeiterfassung für Mitarbeiter, die im Ausland arbeiten, sowie für hybride Mitarbeiter, so dass die Zeiterfassung unabhängig vom Standort Ihres Teams funktioniert.

Time Doctor beste Eigenschaften

Zeiterfassung, die die besten Mitarbeiter im Team identifiziert und zeitraubende Ablenkungen während der Arbeitszeit ausschließt

Ermöglicht es Ihrem Team, dank der mobilen App von überall aus zu arbeiten und trotzdem Transparenz über die Produktivität und die abrechenbaren Stunden zu erhalten

Enthält über 60 Integrationen, die Zeiterfassungs-Apps in alltägliche mobile App-Stacks einbinden, um die Zeiterfassung und Berichterstattung zu erleichtern

Sendet Benachrichtigungen an alle Teammitglieder, die nicht arbeiten, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen

Time Doctor Einschränkungen

Die Bildschirmoberfläche der Desktop-App zur Zeiterfassung kann für Teammitglieder ablenkend sein.

Die Überwachung der Pausenzeiten liefert möglicherweise kein genaues Feedback darüber, wie Angestellte ihre Zeit verbringen

Es gibt keinen kostenlosen Plan

Time Doctor kostenpflichtige Pläne

Basic: $5,90/Monat pro Benutzer

Standard: $8,40/Monat pro Benutzer

Premium: $16,70/Monat pro Benutzer

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

6. Zeiterfassungsbögen.de

{Via_} Timesheets.com Timesheets.com ist eine funktionsreiche Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen. Sie bietet eine einfache Integration in gängige Gehaltsabrechnungs- und Buchhaltungssoftware und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Arbeitskalender zu erstellen, um Teams auf Kurs zu halten.

Die Zeiterfassungs-App ist ein All-in-One-Service für Projekt- und Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen, Rechnungsstellung und Gehaltsabrechnung mit hervorragenden Kundensupport-Optionen. Sie bietet robuste kostenlose und kostenpflichtige Pläne.

Timesheets.com beste Eigenschaften

Leicht nachvollziehbare Datenprotokolle, die es einfach machen, abrechenbare Stunden und Projektzeiten zu überprüfen

Großartige integrierte Sicherheitsfunktionen, wie z. B. die Sperrung von Internetprotokollen

Integration mit der Gehaltsabrechnungsoftware zum Automatisieren der meisten Arbeitsabläufe und der Zeiterfassung

Timesheets.com Einschränkungen

Die Oberfläche der Zeiterfassungs-App ist funktional, aber sie wirkt veraltet

Die anfängliche Einrichtung der Zeiterfassungs-Apps kann ein wenig mühsam sein

Timesheets.com Preispläne

Kostenloser Plan: Verfügbar für einzelne Freiberufler

Standard: $5,50 pro Benutzer

Gemeinnützig: $4.40 pro Benutzer

Zahlungsoptionen: monatliche oder jährliche Abrechnung

Bewertungen und Beurteilungen von Timesheets.com

G2: 4.2/5 (460+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (785+ Bewertungen)

7. QuickBooks Zeit

Via QuickBooks Time Früher bekannt als TSheets, ist dies die Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen, die bereits QuickBooks für ihre Buchhaltung verwenden buchhaltung . QuickBooks Time ermöglicht Ihnen eine schnelle Zeiterfassung und die Verwendung von Tools zur Produktivitätsüberwachung mit ihren kostenpflichtigen Plänen.

Es kann Ihnen sogar dabei helfen, bei Ihrer Gehaltsabrechnung oder bei der Rechnungsstellung an Kunden Geld zu sparen.

QuickBooks Time beste Eigenschaften

Mit den Funktionen zur Mitarbeiterüberwachung können Siekontrolle der bezahlten Freizeit (PTO), abrechenbare Stunden und Projektverfolgung

Benutzerdefinierte Berichte ermöglichen es Ihnen, die benötigten Daten zu erhalten und das Rauschen für bessere visuelle Berichte zu entfernen

Nahtlose Integration mit anderen QuickBooks-Anwendungen für eine bessere Verwaltung der Zeiterfassung

QuickBooks Time Einschränkungen

Einige Benutzer sind auf Fehler gestoßen, als sie versuchten, die Zeiterfassungssoftware für kleine Unternehmen mit ihrer Lohn- und Buchhaltungssoftware zu integrieren

Es gibt keinen kostenlosen Plan

Preispläne für QuickBooks Time

Time Premium: $10/Monat

Time Elite: $20/Monat

Gehaltsabrechnung Premium: $37,50/Monat

Gehaltsabrechnung Premium und Simple Start: $52,50/Monat

Quickbooks Time Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (6,400+ Bewertungen)

8. Kasperltheater

{Via_} Buddy Punch Buddy Punch reduziert das Durcheinander, indem es eine Online-Stechuhr-App zur Zeiterfassung über seine kostenpflichtigen Pläne verwendet. Die Drag-and-Drop-Oberfläche für die Zeiterfassung ist einfach zu bedienen, und Sie können das Zeiterfassungstool der App nutzen, um schnelle, detaillierte Berichte über Anwesenheit, PTO und Überstunden zu erstellen.

Mit der Zeiterfassungs-App haben kleine Unternehmen einen guten Überblick darüber, wann und wo ein Teammitglied arbeitet, ohne dass die Software überladen wirkt.

Buddy Punch beste Eigenschaften

Automatisiert die Berechnung von PTO und Überstunden

Anpassbare Berichte für Ihr kleines Unternehmen, um eine leicht verständliche Analyse der Zeiterfassungsdaten zu erhalten

Einfache Überwachung von Außendienstmitarbeitern, um Produktivitätsprobleme zu bewältigen und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

Buddy Punch Einschränkungen

Bei einigen Nutzern kommt es zu Verzögerungen, wenn sie versuchen, sich aus dem Zeiterfassungstool auszustempeln. Andere meldeten Fehler, wenn Buddy Punch versucht, einen Screenshot zu machen

Buddy Punch Preispläne

Standard: $2,99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

Pro: $3.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Kontakt für ein Angebot

Buddy Punch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (190+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (845+ Bewertungen)

9. Rechtzeitig

{Via_} Zeitnah Timely arbeitet hart, um Ihre Zeiterfassung einfach zu machen, weil es ein einfaches Zeiterfassungswerkzeug ist. Seine automatische Planungstechnologie erstellt Aufgaben ohne manuelle Eingaben durch den Benutzer. Die Zeiterfassungsanalyse arbeitet hinter den Kulissen, um zu ermitteln, welche Aufgaben am längsten dauern und welche Ressourcen verfügbar sind. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle macht es kleinen Unternehmen leicht, Informationen zu aktualisieren und organisiert zu bleiben.

Dies ist eine ausgezeichnete Zeiterfassungssoftware für einen reibungslosen Geschäftsablauf. Es handelt sich um eine unkomplizierte Zeiterfassungssoftware, die Ihnen dennoch alle wichtigen Optionen und Funktionen bietet, die Sie für die Zeiterfassung benötigen.

Timely beste Eigenschaften

Einfache Integration mit all Ihren anderen Programmen projektmanagement-Tools für besseres Projektmanagement und Gehaltsabrechnung

Automatische Erstellung von Zeitplänen und Stundenzetteln

Ermöglicht Kunden die Buchung von Terminen bei Ihnen zu Zeiten, die für sie geeignet sind

Rechtzeitige Einschränkungen

Der Kundensupport ist meist auf E-Mail beschränkt

Es gibt keinen kostenlosen Plan

Timely Preispläne

Erstellen: Beginnt bei $20/Monat

Erhöhen: Beginnt bei $30/Monat

Erweitern: Beginnt bei $35/Monat

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (650+ Bewertungen)

10. Toggl Spur

{Via_} Toggl Track Sie können Toggl Track ganz einfach für Ihr Team anpassen, um die Zeit innerhalb eines bestimmten Arbeitsablaufs zu erfassen und zu sehen, welche Aufgaben die meisten Einnahmen für kleine Unternehmen generieren. Es lässt sich mit gängigen Plattformen wie GitLab und Evernote integrieren und bietet detaillierte Zeitdatenanalysen in leicht lesbaren Berichten.

Es ist eine großartige App zur Zeiterfassung, die Ihrem Team dabei hilft, Bereiche zu identifizieren, in denen es gut läuft und wo es seine Produktivität verbessern könnte.

Toggl Track beste Eigenschaften

Automatische Zeiterfassung über die Google-Kalender-Integration

Manuelle Zeiterfassung, damit kleine Unternehmen ihre Zeiten einfach von überall aus aktualisieren können

Einfacher Export von Zeiterfassungsdaten in Lohn- und Buchhaltungssoftware und Automatisierung der Lohnabrechnung für kleine Unternehmen

Einschränkungen von Toggl Track

Es kann schwierig sein, Fehler bei der Zeiterfassung und den Projektstatus nach der Eingabe der Daten zu bearbeiten

Toggl Track Preispläne

Kostenloser Plan: Verfügbar für bis zu fünf Nutzer

Starter: $9/Monat pro Benutzer

Premium: $18/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kundenspezifische Preise verfügbar

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

G2: 4.6/5 (1,530+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,180+ Bewertungen)

Auf der Spur bleiben

Mit der richtigen Zeiterfassungssoftware und Zeiterfassungs-Apps kann Ihr Team wie eine gut geölte Projektmanagement-Maschine laufen. Egal, ob Sie mit einer großen Anzahl von Auftragnehmern und unbegrenzten Nutzern arbeiten, die nach der erfassten Zeit bezahlt werden, oder mit einem kleinen internen Team, die Zeiterfassung muss nicht all Ihre Zeit in Anspruch nehmen.

Mit ClickUp, verfolgungszeit ist einfacher denn je, damit Ihr Team auf dem Laufenden bleibt. Anfangen