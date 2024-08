die 8 besten Tools für Startups im Jahr 2024 (Pro, Contra, Preisgestaltung)

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um ein Start-up zu gründen.

Ich meine, haben Sie gesehen, wie weit sich die Technologie entwickelt hat?

Unternehmer führen Geschäfte von ihrer Couch aus mit einer Gruppe von Leuten, die sie noch nie persönlich getroffen haben!

Sie können das auch schaffen.

Alles, was Sie brauchen, ist ein praktisches Tool an Ihrer Seite.

Es ist die beste Chance für Ihr Startup, nachhaltig zu wachsen und exponentiell zu skalieren.✨

Und wir wollen dabei helfen, dies zu verwirklichen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die acht besten tools für startups mit ihren Vor- und Nachteilen, Preisen und Bewertungen durch Benutzer.

Beginnen wir mit der Erkundung einiger kostenloser tools für Startups, die Ihr Unternehmen zu größeren Höhen führen werden. 🚀

Die Suche nach den besten Tools für Start-ups kann eine verrückte Reise sein.

Allein die Recherche wird Ihnen schlaflose Nächte bereiten.

Aber hey, es muss nicht so sein.

Hier sind einige Fragen, die Sie sich über Ihre Anforderungen stellen können:

Wie groß ist Ihr Team?

Benötigen Sie Hilfe bei einer bestimmten Funktion wie Aufgabenmanagement, HR, Buchhaltung, soziale Medien oder CRM?

Benötigen Sie Integrationen mit Marketing-Tools?

Wie sieht Ihr Budget aus? Oder sind Sie auf der Suche nach kostenlosen tools fürstartups?

Können die tools unterstützenremote-Arbeit?

Haben Sie Ihre Antworten gefunden? Prima!

Wir haben eine Liste der besten kostenlosen tools für Startups zusammengestellt, die all diese Bedürfnisse abdecken sollten:

Ihr Startup mag ein junges Unternehmen sein, aber Ihre Ambitionen sind genauso groß wie die von Unternehmensriesen.

Das bedeutet, dass Sie am Ende fast so viele Funktionen wie ein großes Unternehmen übernehmen müssen.

Und das ganz allein.

Und wenn Sie glauben, dass die Einstellung weiterer Mitarbeiter oder die Bereitstellung von Finanzmitteln die einzige Lösung ist, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Das richtige tool kann das Spiel wirklich verändern.

Wählen Sie also einfach eines dieser kostenlosen tools für startups und verwirklichen Sie Ihren Traum von der Skalierung!

1. ClickUp : eine All-in-One-Software für das Projektmanagement

ClickUp ist die weltweit größte höchst bewertete tool für Projektmanagement und Produktivität.

Dieses SaaS-Tool ist ideal für jedes Startup oder kleine Team, dank unserer feature -reiche Free Forever Version für alle Arten von Projektmanagement. 😎

ClickUp Schlüssel-Features

A. Erstellen und Zuordnen Aufgaben Ein Startup kann ein Hornissennest von Aufgaben sein, die ineinander überzugehen scheinen.

Und wenn Sie jetzt denken, dass es ein Durcheinander ist, wird die Nachverfolgung aller Aufgaben nur noch schwieriger werden, wenn Sie wachsen.

Mit ClickUp können Sie es sich jedoch leicht machen.

Legen Sie so viele Aufgaben an, wie Sie wollen, und ordnen Sie sie sofort einem oder mehreren Mitarbeitern zu Mehrere Mitarbeiter .

Vergessen Sie nicht, hinzuzufügen Prioritäten und Fälligkeitsdaten zur besseren Organisation!

B. Wenden Sie die Kanban-Methode mit Ansicht des Boards Diese Seite ist für die Kanban Board fanatiker und Agile Teams .

Nutzen Sie es, um den gesamten Workflow Ihres Startups zu visualisieren und zu rationalisieren.

Beeindrucken Sie Ihre Startup-Gründer damit, wie einfach Sie Aufgaben von "zugewiesen" zu "erledigt" weiterleiten!

C. Automatisieren routinemäßige Aktivitäten

Warum hart arbeiten, wenn man intelligent arbeiten kann?

Lassen Sie ClickUp einen Teil Ihres Workloads freigeben.

Es ist auch ein Tool für die Automatisierung.

Verwenden Sie es zur Automatisierung Ihrer sich wiederholenden Aufgaben mit einer Kombination aus Bedingungen , Aktionen und Auslöser .

Es spart dir eine Menge Zeit, die du damit verbringen kannst, neue Investoren für dein Startup zu gewinnen. 🤝

D. Verabschiede dich von Fehlern mit Prüfung Stellen Sie sich vor, niemand bemerkt einen Tippfehler in Ihrer Anzeige und sie wird veröffentlicht. *gasp*

Spulen Sie vor zu den Konsequenzen: Du bist jetzt ein Meme.

Viel Glück dabei, das zu ändern.

Um diese Frage zu beantworten: unzureichend prüfsoftware .

Probieren Sie ClickUp's Prüfung features stattdessen.

Es ist der perfekte Weg, um Design-Mockups mit Änderungen zu markieren.

Mach es richtig, jedes Mal!

E. Erstellen Sie Wissensdatenbanken mit Dokumente Wahrscheinlich müssen Sie sich mit Tonnen von Dokumenten wie Arbeitsrichtlinien, Mitarbeiterverträgen, Kundendaten usw. befassen.

Erstellen Sie solche Dokumente in ClickUp Docs mit Rich Text Bearbeitung wie Schriftarten, Banner, Überschriften, usw.!

Außerdem ist es ein Aufwand für das Team.

Sie können an Dokumenten in Echtzeit mit Ihren Mitgliedern im Team zusammenarbeiten.

F. Verwalten Sie Ihren Workflow mit Benutzerdefinierte Status für Aufgaben Wir lieben Pinnwände, Haftnotizen und trocken abwischbare Marker.

Deshalb haben wir ihre digitale Entsprechung geschaffen!

Bringen Sie Ihren Workflow in diese Aufgabenverwaltungssoftware und visualisieren Sie ihn mit benutzerdefinierten Status für Aufgaben. Damit können Sie den Status von Aufgaben so gestalten, dass er zum Workflow Ihres Unternehmens passt.

Sie können "in Entwicklung", "im Entwurf", "wartet auf Genehmigung", "verzögert" usw. sein.

Raten Sie mal, wer keine Zeit mehr mit Anrufen oder E-Mails verschwenden muss, um den Fortschritt der Aufgabe auf dem Laufenden zu halten? Richtig! Sie sind es!

Wir haben auch die Aufgabe Vorlagen für den Status die Sie verwenden können für verkäufe , entwicklung , Content Marketing, Customer Relationship Management (CRM) und mehr!

Learn wie Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen .

G. Gewinnen Sie Einblicke mit Dashboards Als Eigentümer eines Geschäfts wollen Sie wissen, wo Sie sich hervortun, wo Sie versagen und wie weit das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.

Und wir wissen genau wie.

Mit Dashboards !

Nutzen Sie es, um Ihre Fortschritte in benutzerdefinierten Diagrammen zu visualisieren, Einblicke in Menschen zu gewinnen, zu verwalten, Ressourcen , Sprint , etc.

Apropos Sprint, Sie können Folgendes hinzufügen Sprint Widgets zum Abrufen von Berichten über Projekte in Form von Diagrammen, einschließlich Geschwindigkeitsdiagramme , Kumulative Flow-Diagramme , Verbrennungen und Ausbrüche .

H. Nachverfolgung der Arbeitszeiten mit Native Zeiterfassung Man sagt, Zeit ist Geld.

Sie verfolgen Ihr Geld. Aber was ist mit Ihrer Zeit?

Es ist an der Zeit, dass Sie beginnen.

Und gut für Sie, dass Ihr tool zur Verwaltung von Aufgaben auch ein Experte für die Zeiterfassung ist!

Mit unserer Native Time Tracking können Sie die Arbeitszeiten für verschiedene Aufgaben ohne externe Hilfe nachverfolgen.

ClickUp Profis

5. Wave: Finanz- und Buchhaltungstool

Wave ist die perfekte Buchhaltungssoftware für jedes Startup.

Und warum? Weil sie völlig kostenlos ist. Keine versteckten Kosten. Keine Setup-Gebühren.

Also keine schlaflosen Nächte, weil Sie das Kleingedruckte übersehen haben.

Wave ist Ihr zentraler Anlaufpunkt für buchhaltung, Erstellen von Rechnungen und Scannen von Belegen .

Machen Sie sich bereit, auf der Welle der Produktivität zu reiten! 🌊🌊🌊

Wave Schlüssel-Features

Dashboard mit Analysen der Business Performance

Umsatzsteuertracker für Einnahmen und Ausgaben

Cash Flow-Tracker

Wave Profis

Wiederkehrende Rechnungen senden

Unbegrenztes Scannen von Belegen

Unlimitierte Nachverfolgung von Ausgaben und Einnahmen

Wave Nachteile

Kein Call Support

Keine Zeiterfassung

Keine direkten Integrationen

Wave Preise

Wave hat nur eine einzige Preisoption, und die ist kostenlos!

Bewertung der Benutzer von Wave

Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

6. HubSpot Forms: kostenloser Online-Formularersteller & CRM

HubSpot ist eine CRM-Plattform mit einer Reihe von leistungsstarken Tools für Marketing, Vertrieb und Service, die Ihnen helfen, Ihr Geschäft auszubauen. Unter diesen Tools ist das web-Formular-Ersteller

ein intuitiver, einfach zu bedienender Drag-and-Drop-Formularersteller, der Ihnen hilft, mehr Leads zu erfassen und Umfragen zu versenden.

Sie können mit HubSpot fünf verschiedene Arten von Formularen erstellen: eigenständige Formulare, eingebettete Formulare, Popups, Slide-in-Boxen und ausklappbare Banner. Im Rahmen des Free Forever-Plans können Sie beliebig viele Formulare mit beliebig vielen Feldern erstellen, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.

Was HubSpot von anderen Formular-Tools unterscheidet, ist die Tatsache, dass es Teil einer leistungsstarken CRM-Plattform ist. Jedes Mal, wenn jemand ein Formular ausfüllt, werden seine Kontaktinformationen automatisch im kostenlosen CRM von HubSpot gespeichert, wo Ihr Vertriebs- und Marketingteam die Kunden weiter betreuen kann.

Bonus : Schauen Sie sich das beste CRMs für Startups

Schlüssel-Features von HubSpot Formularen

Zugriff auf das kostenlose CRM von HubSpot, in dem Sie die Daten derjenigen speichern können, die Ihre Formulare ausfüllen.

Ersteller von Landing Pages (im kostenlosen Plan verfügbar).

Formularerstellung per Drag-and-Drop.

Anpassbare zielbasierte Vorlagen.

Premium-Features umfassenerweiterte Automatisierung des Marketings mit denen Sie Kickback-E-Mails und Autoresponder einrichten können, wenn jemand ein Formular ausfüllt.

HubSpot-Profis

Native Integration mit anderen kostenlosen Tools von HubSpot: CRM, E-Mail-Marketing, Live-Chat usw.

Speichern Sie kostenlos bis zu einer Million Kontakte und Unternehmen im CRM.

Free-Forever-Plan verfügbar.

HubSpot Nachteile

Kein Telefon- oder E-Mail-Support für kostenlose Pläne.

Sie müssen ein zahlender Benutzer sein, um das HubSpot-Branding zu entfernen.

HubSpot-Preise

HubSpot bietet einen Free Forever-Plan an, mit dem Sie unbegrenzte Formulare erstellen und unbegrenzte Übermittlungen sammeln können. Sie erhalten außerdem Zugang zu einem kostenlosen CRM, E-Mail-Marketing, Landing Pages, Live-Chat und weiteren kostenlosen tools.

Um Zugang zu den fortschrittlicheren Tools und Automatisierungs-Features von HubSpot zu erhalten, gibt es kostenpflichtige Pläne ab $50/Monat.

HubSpot-Benutzer-Bewertung

Kapitelra : 4.5/5 für HubSpot Marketing Hub (4.455 Bewertungen)

: 4.5/5 für HubSpot Marketing Hub (4.455 Bewertungen) G2: 4.4/5 für HubSpot Marketing Hub (6.656 Bewertungen)

Notiz: HubSpot Formulare ist auf allen Bewertungsplattformen als Teil von HubSpot Marketing Hub gekennzeichnet.

7. Moosend : E-Mail-Marketing- und Automatisierungssoftware

Moosend, kürzlich von Sitecore übernommen übernommen wurde, ist ein unglaubliches E-Mail-Marketing-Tool für Start-ups.

Die Anmeldung ist kostenlos und für die Hauptfeatures ist keine Kreditkarte erforderlich.

Moosend ist Ihre Software zur Automatisierung des E-Mail-Marketings für E-Mail-Kampagnen, Newsletter, Mailinglisten, E-Mail-Vorlagen, Nachverfolgung von Benutzern und Engagement von E-Mail-Abonnenten, um Ihr Startup oder Geschäft zu vergrößern. Machen Sie sich bereit für ein a_MOO_zing E-Mail-Marketing-Erlebnis! 🐄🐄🐄

Schlüssel-Features der E-Mail Automatisierung

Drag-and-Drop-E-Mail-Erstellung aufprofessionelle E-Mails zu erstellen* Landing Pages, Formulare für Abonnements, Pop-ups, Leisten und Boxen für Ihre Website mit Tausenden von Vorlagen

Automatisierung von Marketing-Workflows

Moosend Profis

Einfach zu bedienende E-Mail-Marketing-Software

Übersicht über die Berichterstellung und Analyse von Kampagnen

Beobachten Sie, wie sich die Benutzer auf Ihrer Website, Ihrem Blog oderonline-Geschäft Moosend cons

Nicht viele native Integrationen

Keine SMS-Marketing-Option

Nicht viele Formular-Optionen

Moosend Preise

Moosend ist für immer Free, oder $8/Monat für erweiterte Features.

Moosend-Benutzer-Bewertung

Kapitelra : 4.8/5 für Moosend E-Mail Automatisierung (156 Bewertungen)

: 4.8/5 für Moosend E-Mail Automatisierung (156 Bewertungen) G2: 4.5/5 für Moosend E-Mail Automatisierung (344 Bewertungen)

8. Planable: Tool für die Zusammenarbeit an Inhalten

Planbar ist ein Tool für die Zusammenarbeit an Inhalten, mit dem Social Media Teams 6x schneller bessere Inhalte erstellen können. Es wurde von Vermarktern für Vermarkter entwickelt, sodass alle Ihre Bedürfnisse sorgfältig berücksichtigt wurden.

Mit Planable können Sie Ihr eigenes Feedback erstellen und genehmigungsprozess , unabhängig von der Größe Ihres Teams. Mit 4 verschiedenen Arten von Genehmigungsstufen: keine, optional, erforderlich, mehrstufig, können Sie verhindern, dass unfertige Beiträge veröffentlicht werden.

Verpassen Sie niemals das Feedback Ihrer Teammitglieder.

Planbare Schlüssel-Features

Erstellung von Inhalten mit sofortigen, pixelgenauen Vorschaubildern

Mehrere Möglichkeiten zum Anzeigen und Planen von Beiträgen: Liste, Feed, Gitter und Kalenderansicht

Zusammenarbeit findet im Kontext statt, direkt neben den Beiträgen in Form von Kommentaren und Antworten

Intuitives Design, das das Gefühl und den Flow von sozialen Medien nachahmt

Benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows für jedes Team: von gar nicht bis optional, erforderlich oder sogar mehrstufig

Planbare Vorteile

Niedrige Lernkurve

Integration mit den beliebtesten Social-Media-Kanälen wie TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook und Twitter

Getrennte Workspaces, um Inhalte und Personen für jede Marke, die Sie verwalten, zu organisieren

Skalierbarkeit für Teams, da die Flows für die Zusammenarbeit anpassbar sind

Planbare Nachteile

Feste Nummer für den kostenlosen Plan

Preisgestaltung planbar

Planable hat 4 Preisoptionen:

Free unbegrenzte Workspaces, unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Seiten, für Ihre ersten 50 Beiträge

Starter $33/Monat (jährliche Abrechnung) für 1 Workspace, 3 Benutzer und 10 Seiten

Premium 83 $/Monat (jährliche Abrechnung) für 5 Workspaces, 7 Benutzer und unbegrenzte Seiten und Beiträge

Enterprise mit einem benutzerdefinierten Preis für benutzerdefinierte Workspaces, Benutzer und unbegrenzte Beiträge und Seiten.



Planbare Bewertung durch Benutzer

Kapitelra : 4.5/5 (300 Bewertungen)

: 4.5/5 (300 Bewertungen) G2: 4.5/5 (159 Bewertungen)

Starten Sie mit Ihrem Startup!

Ein Startup zu gründen ist nicht einfach.

Aber mit den richtigen Leuten und Tools haben Sie die Möglichkeit, in die erste Liga aufzusteigen.

All das SaaS tools für Startups, die oben erwähnt wurden, werden großartige Mitreisende auf Ihrer Reise sein, aber Sie brauchen trotzdem einen erfahrenen und mutigen Kapitän für Ihr Schiff.

Sie brauchen ein großartiges Tool, das alles zu erledigen vermag: ClickUp!

Es ist DAS ultimative All-in-One projektmanagement tool das Ihnen helfen kann bei aufgabenmanagement , ressourcenverwaltung , entwurfsprüfung , CRM und vieles mehr.

Es ist der einzige Anker, den Sie brauchen, wenn Sie den guten Zeiten entgegensegeln.

Also clickUp heute kostenlos erhalten und meistern Sie jede Herausforderung!