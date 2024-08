10 Kostenloser Projektstatusbericht (täglich, wöchentlich, monatlich)

Jeder Projektmanager weiß, dass der Schlüssel zum Projektmanagement bei den projektplan -aber das ist noch nicht alles.

Wenn Sie ein Projekt leiten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie den Finger am Puls des Geschehens haben. Wenn nur ein einziges Element nicht nach Plan läuft, kann das eine gewaltige Kettenreaktion auslösen. Die Frage ist: Wie können Sie den Zustand Ihres Projekts am besten überwachen, damit Sie immer genau wissen, was vor sich geht?

Hier kommt die projektstatusbericht vorlage.

Was ist eine Vorlage für einen Projektstatusbericht?

Eine Vorlage für einen Projektmanagement-Statusbericht gibt Ihnen einen Überblick über alle Meilensteine und den Projektfortschritt im Vergleich zum ursprünglichen Plan. Sie ermöglicht es Ihnen, alle Projektrisiken in Echtzeit zu managen - anstatt im Nachhinein überrumpelt zu werden - und hilft Ihnen bei der Optimierung ressourcenmanagement um die Produktivität zu verbessern und die Kosten zu minimieren.

Wenn Sie es vorziehen, mit weniger technischen Mitteln zu arbeiten und Ihr Projekt klein ist, können Sie natürlich auch ein Projektstrukturplan in Excel . Sobald Sie anfangen, sich mit größeren Projekten oder zusätzlichen Elementen wie funktionsübergreifende Teams aber Ihre Metriken und projektdokumentation werden dadurch viel komplexer.

Wenn das der Fall ist, sind Werkzeuge wie projektmanagementsoftware und Vorlagen für Projektstatusberichte können Ihnen helfen zeit zu sparen und Energie und stellen gleichzeitig sicher, dass Ihre kritischen projektkontrollen -der Projektzeitplan und das Projektbudget- auf Kurs sind. 🙌

Was macht eine gute Vorlage für einen Projektstatusbericht aus?

Eine Vorlage für einen Projektstatusbericht bietet in der Regel eine Kombination aus mehreren Schlüsselfunktionen. Um die richtige Projektmanagement-Vorlage auszuwählen, ist es wichtig, die von Ihnen benötigten Funktionen zu kennen - und Ihr Budget.

Abhängig von Ihren Anwendungsfällen und der Art der Berichterstattung, die Sie benötigen, kann eine gute Vorlage für einen Projektstatusbericht eine beliebige Kombination der folgenden Funktionen bieten:

Anzeige von wichtigen Projektinformationen wie dem Projektnamen und den Namen vonprojektbeteiligten innerhalb derstruktur des Projektmanagements* Optimieren Sie Ihren Blick auf den Fortschritt gegenüber Ihremprojektmeilensteinen und zu erbringenden Leistungen

Geben Sie dem Projektmanager ein klares Bild davon, wo Sie auf dem richtigen Weg sind und wo Sie hinter Ihren Zeitplänen zurückliegen

Behalten Sie den Überblick über die Kosten im Vergleich zum Budget, um den Zustand Ihres Projekts zu kontrollieren

Hilft Ihnen bei der Überwachung und Verfolgungprojektumfang schleichend mit den wichtigsten Stakeholdern

Unterstützung bei der Erfassung und Verwaltung von Änderungswünschen, die während des Projektverlaufs auftreten

Ermöglicht es den Projektmanagern, die wichtigsten Erfolge während des Berichtszeitraums hervorzuheben

Hilft den Projektmanagern, Risiken und mögliche Hindernisse zu erkennen, die das Projekt zum Entgleisen bringen könnten

Alle wichtigen Stakeholder, wie Kunden und Projektsponsoren, behalten den Überblick über das Projekt

Halten Teammitglieder, Projektmanager und Sie auf dem Laufenden über abgeschlosseneaktionspunkte und anstehende Aufgaben, so dassteamleitung sehr viel einfacher

Erleichtern Sie die Präsentation von Status-Updates für Ihre Stakeholder, indem Sie Ihnen (und ihnen) die benötigten Informationen in einem strukturierten, leicht verdaulichen Format zur Verfügung stellen

Kurz gesagt, ein guter Projektstatusbericht spart Ihnen Zeit, so dass Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können: das Management Ihres Projekts. 🛠️

10 Vorlagen für Projektstatusberichte, die Sie im Jahr 2024 verwenden können

Wenn Sie das nötige Budget haben, sollten Sie auf jeden Fall in eine kostenpflichtige Projektmanagement-Software mit integrierten Berichtsfunktionen investieren.

Aber es gibt auch viele kostenlose Vorlagen für Projektstatusberichte im Internet. Sie müssen nur herausfinden, welche vorlage für den Fortschrittsbericht wird für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sein.

Überlegen Sie sich, welchen Zeitraum Sie messen wollen und wie detailliert Sie diesen Zeitraum darstellen wollen. Dies hängt davon ab, wie genau Sie die einzelnen Aspekte des Projektfortschritts überwachen und welche Informationen Sie benötigen, um etwaige rote Fahnen zu erkennen.

Generell gilt: Je früher Sie potenzielle Probleme und Risiken erkennen, desto einfacher ist es, sie zu bewältigen. Denken Sie auch an Ihr weiteres Publikum.

Wer wird diesen Projektstatusbericht noch lesen und was könnte ihn interessieren? Eine Zielgruppe auf Führungsebene wird zum Beispiel nur einen Überblick suchen, der sich wahrscheinlich darauf konzentriert, ob Ihr Projekt im Zeit- und Kostenrahmen liegt.

Die Teammitglieder, die direkt an dem Projekt arbeiten, sind hingegen daran interessiert, was bereits abgeschlossen wurde und was als Nächstes passiert, damit sie wissen, worauf sie sich in der nächsten Woche oder im nächsten Monat konzentrieren müssen. In Anbetracht dessen sollten wir uns einige der Funktionen der besten kostenlosen Vorlagen ansehen, damit Sie die richtige für sich auswählen können. 🤩

1. ClickUp Projektstatusbericht Vorlage

Verfolgen Sie den Projektfortschritt und entscheiden Sie über Ihre nächsten Schritte mit dieser ClickUp Vorlage für einen Projektstatusbericht

Die ClickUp-Projektstatusbericht-Vorlage fasst zusammen, wie Ihr Projekt im Vergleich zum ursprünglichen Projektplan vorankommt. Es ist auch ein Forum, um Probleme zu besprechen und die nächsten Schritte festzulegen.

Die praktische Vorlage für den Projektstatusbericht hilft Ihnen, Probleme zu erkennen, solange sie noch leicht zu beheben sind, ihren Projektzeitplan zu verwalten und halten Sie die Beteiligten mit einem übersichtlichen Fortschrittsbericht auf dem Laufenden.

Dieses Projektmanagement-Tool verwendet Farbkodierungen, um die verschiedenen Elemente des Projekts schnell zu identifizieren, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wie jedes Element voranschreitet. Sie können der Pinnwand auch Haftnotizen hinzufügen, um Details hervorzuheben oder eine Diskussion zu erleichtern. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Monatlicher Geschäftsprojektstatusbericht Vorlage

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um den Arbeitsablauf und die Leistung der einzelnen Teammitglieder zu überprüfen, damit Sie Ihr Team so effektiv wie möglich steuern können

Manchmal möchten Sie nicht nur einen Überblick über den aktuellen Status des gesamten Projekts haben, sondern auch ein bestimmtes Teammitglied herausfiltern. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie die Arbeitsabläufe oder die Leistung eines Projektmitarbeiters überprüfen möchten, bevor dessen jährlichen Überprüfung .

Die Monatlicher Geschäftsstatusbericht Vorlage von ClickUp ist ein einseitiges Dokument, das die Arbeit, die eine Person jeden Monat abgeschlossen hat, sowie die anstehende Arbeit und mögliche Herausforderungen bei der Erledigung der nächsten Aufgaben hervorhebt. Es bietet auch schnelle Updates zu dringenden Themen wie Umfangsänderungen, Projekt leistungen verpasst wurden, und etwaige Probleme mit der Arbeitsbelastung, die den Erfolg des Projekts beeinträchtigen könnten. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Einfacher Wöchentlicher Projektstatusbericht Vorlage

Informieren Sie Ihre Stakeholder mit dieser ClickUp-Vorlage über den Gesamtstatus des Projekts und den wöchentlichen Fortschritt bei den Aufgaben

Die ClickUp Einfacher Wöchentlicher Projektstatusbericht Vorlage beginnt mit einer Statusmarkierung, die den allgemeinen Zustand Ihres Projekts anzeigt. Sie können dann einen schnellen Überblick über den Fortschritt in einer bestimmten Woche erstellen, einschließlich der Aufgaben erledigt, in Arbeit und in der nächsten Woche anstehend.

Mit diesem einfachen Dokument können Sie Ihre Stakeholder schnell und effizient auf dem Laufenden halten, ohne stundenlang einen Bericht für sie vorbereiten zu müssen. 🙌 Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Wöchentlicher Projektstatusbericht Vorlage

Heben Sie Ihre Projekterfolge hervor und verwalten Sie Aufgabenlisten mit dieser wöchentlichen ClickUp-Vorlage

Anstatt das Rad jedes Mal neu zu erfinden, ist die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht hilft Ihren Stakeholdern, den Projektfortschritt mit einer standardisierten Vorlage für den Projektstatus zu verfolgen.

Der Bericht zeigt allgemeine Projektdetails wie den Projektnamen, den Projektmanager und den Hauptsponsor und bietet Ihnen Platz, um mit wichtigen Erfolgen zu prahlen. Der Bericht konzentriert sich dann auf die laufenden Aktivitäten und die nächsten Schritte, einschließlich der Aufgabe prioritätsstufe und Fälligkeitsdatum. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Executive Projektstatusbericht Vorlage

Passen Sie diese Vorlage an, um einen umfassenden Überblick über Ihr Projektportfolio zu erhalten

Wenn vielbeschäftigte Führungskräfte und andere Stakeholder, denen Sie Bericht erstatten, einfach nur eine Zusammenfassung der verschiedenen von Ihnen verwalteten Projekte sehen wollen, ist die ClickUp-Vorlage für einen Projektstatusbericht ist Ihre Antwort.

Sie können Ihr bevorzugtes Format aus 7 Ansichtsarten wählen, um z.B. einen roten, gelben und grünen farbcodierten Gesamtprojektstatus mit Schwerpunkt auf Budget, Zeitplan und Qualität zu erstellen. Oder sortieren Sie Ihre Daten, um den Fortschritt für jede Teilaufgabe oder für jede Abteilung in Bezug auf ihren Aspekt des Projekts anzuzeigen.

Das Listenformat ermöglicht Ihnen außerdem die Verwendung von 11 benutzerdefinierten Feldern, wie z. B. Umfang, Budgetzustand und Projektbewertung, so dass Sie die Daten anzeigen können, die für Sie und das Führungsteam am wichtigsten sind. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Monatlicher Projektstatusbericht Vorlage

Verwenden Sie diese farbcodierte Vorlage, um den monatlichen Projektfortschritt im Vergleich zu Ihrem Projektplan zu verfolgen, damit Sie genau wissen, wo die Dinge stehen

Für einen Überblick über den Projektfortschritt im Laufe eines Monats ist die folgende Vorlage am besten geeignet ClickUp Vorlage für den monatlichen Projektstatusbericht . Diese Aktualisierungsvorlage stellt den aktuellen Projektstatus dem Projektplan gegenüber, um zu zeigen, wo Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist und wo nicht, wobei der Schwerpunkt auf dem Vormonat und dem aktuellen Monat liegt. Sie hilft Ihnen, am Ball zu bleiben und Ihre Stakeholder jeden Monat auf einfache Weise zu informieren.

In diesem benutzerfreundlichen Dokument wird der Status der einzelnen Projektelemente farblich gekennzeichnet, z. B. ob der Zeitplan, das Budget, die Qualität und der Umfang eingehalten werden und ob die Risiken gut gemanagt werden. Und wenn Ihnen die Rechenschaftspflicht besonders wichtig ist, gibt es sogar ein Feld, in dem Berichtsprüfer und Stakeholder bestätigen können, dass sie den Bericht gelesen haben, und Anmerkungen hinzufügen können. 👀 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Mehrere Projektstatusbericht Vorlage

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um einen visuellen Überblick über den Zustand aller Ihrer Projekte zu erhalten

Wenn Sie mehrere Projekte am Laufen haben, ist die ClickUp Vorlage für den Statusbericht für mehrere Projekte gibt Ihnen einen praktischen visuellen Überblick über Ihr gesamtes Portfolio.

Dieser einfache Bericht bietet eine Seite für jedes Projekt, mit einem Portfolio-Dashboard auf der ersten Seite. Das Dashboard fasst die Priorität, die Phase und den Gesamtzustand jedes Projekts zusammen und gliedert dies dann weiter in Kosten, Qualität und Fristen auf. Statusmarkierungen zeigen an, ob die verschiedenen Faktoren Gesund, Gefahr oder Aufgabe nicht erfüllt sind. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Programm Statusbericht Vorlage

Diese farbcodierte ClickUp-Vorlage zeigt Ihnen den Status Ihres Budgets, des Zeitplans und der Projektqualität

Die ClickUp-Programm-Statusbericht-Vorlage zeigt Ihnen auf einen Blick alle wichtigen Details zu Ihrem Programm und den Status Ihres Projekts. Farbcodierte Zellen zeigen an, ob Ihr Zeitplan, Ihr Budget und Ihre Qualität im Plan liegen, und geben an, ob es Risiken gibt, die beachtet werden müssen. Sie können auch Bilder wie Ihr Gantt-Diagramm, die Ressourcenzuweisung und das Programmbudget anhängen, um sich ein klares Bild von den Vorgängen zu machen. Diese Vorlage herunterladen

9. Google Docs Projektstatusbericht Vorlage von Project Management Docs

Verfolgen Sie Ihre Meilensteine und Deliverables zusammen mit den geplanten und prognostizierten Terminen, um das gesamte Team auf dem gleichen Stand zu halten

Diese kostenlose Vorlage für einen Projektstatusbericht bietet einen guten Überblick über Ihre Projekte, mit genügend Details, um Ihnen zu helfen, den Überblick zu behalten und Ihre Manager zufrieden zu stellen.

Sie zeigt eine farblich kodierte Zusammenfassung des Projektstatus an und bietet Platz für die Erläuterung von Problemen. Sie zeigt auch den Status der wichtigsten Leistungen und Meilensteine und listet offene Probleme, Risiken und Änderungswünsche sowie Termin- und Kostenabweichungen auf.

Um Ihr Team zu managen, werden die Arbeitsabläufe hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf den im letzten Monat und in der letzten Woche geplanten Aufgaben und den nächsten Schritten für die kommende Woche liegt. Und für Manager, die auf der Suche nach spezifischen Metriken sind, verfolgt es leistungsindikatoren (KPIs) .

Bonus: RAID Log TemplatesDiese Vorlage herunterladen

10. Google Docs Wöchentlicher Statusbericht Vorlage von Template.Net

Wählen Sie Ihr wöchentliches Ziel mit dieser professionellen, laserfokussierten Vorlage

Dieser wöchentliche Statusbericht ist ideal, wenn Sie Ihr Team eng führen. Sie bietet außerdem eine sehr detaillierte Vorlage, die das Ausfüllen und Weiterleiten an Ihre Stakeholder erleichtert.

Die Beispielvorlage für den Statusbericht enthält ein Anschreiben, eine Zusammenfassung und eine Einführung in das Projekt. Der Bericht konzentriert sich dann auf die aktuellen Meilensteine, an denen gearbeitet wird, sowie deren prozentuale Fertigstellung und geht auf die einzelnen Mitarbeiter und deren Produktivitätsniveau ein. So wissen Sie immer genau, wer woran arbeitet und wie er dabei vorankommt. 👀 Diese Vorlage herunterladen

Bessere Projekte mit Projektstatusberichtsvorlagen durchführen

Die Aufstellung eines Projektplans ist nur der erste Schritt zu einem effektiven Projektmanagement. Danach geht es darum, den Fortschritt zu überwachen, das Team, den Zeitplan und das Budget zu managen und auf rote Fahnen zu achten, damit Sie die Risiken effektiv steuern können. Und das alles, bevor Sie die Stakeholder, z. B. Ihren Kunden oder Projektsponsor, auf den neuesten Stand bringen - denn sie auf dem Laufenden zu halten, ist ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit.

Um all dies effektiv zu tun, müssen Sie die richtigen Daten zur Hand haben - und zwar in einem Format, das Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt, anstatt Ihnen zusätzliche Arbeit zu verursachen.

Was auch immer Ihre Prioritäten sind, nehmen Sie sich die Zeit, um die richtige kostenlose Vorlage für einen Projektmanagement-Statusbericht zu finden. Auf ClickUp finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihr Projekt zu stemmen und mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern zusammenzuarbeiten - und das auch noch kostenlos.

Mit ClickUp-Vorlagen haben Sie mehr Kontrolle, können Ihr Projekt effektiver verwalten und sparen zudem Zeit und Geld. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten. 🙌