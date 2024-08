10 kostenlose Vorlagen für Fortschrittsberichte in Excel, Word und ClickUp

Jeder Projektleiter weiß: Alle Beteiligten über den Stand des Projekts auf dem Laufenden zu halten, kann sich manchmal anfühlen, als würde man Katzen hüten. 🤷🏼‍♀️

Zwischen der Überwachung der nächsten Schritte, der Überprüfung der Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeiter und der Berichterstattung an die Interessengruppen gibt es eine Menge Informationen, die Sie bereithalten müssen. Und es braucht mehr als ein detailliertes Ordnersystem auf Ihrer Festplatte, um alles zusammen zu halten.

Die Lösung beginnt mit einem standardisierten Fortschrittsberichtssystem, mit dem sich wichtige Projektmanagement-Updates einfach und zeitnah erfassen und verteilen lassen.

...Aber wie erstellt man diesen standardisierten Prozess? Mit einer anpassbaren Vorlage für Fortschrittsberichte natürlich 🙂

Fortschrittsberichtsvorlagen bieten die richtige vorgefertigte Struktur, um zeit zu sparen und minimieren Sie Fehler bei der Erstellung Ihrer Fortschrittsberichte - vorausgesetzt, Sie wissen, worauf Sie achten müssen!

Alles beginnt mit Ihnen.

Ihre spezifischen Projektanforderungen, Ihre aktuellen Prozesse und Ihre bevorzugten kostenlose Projektmanagement-Software wird sich darauf auswirken, welche Vorlage für Fortschrittsberichte am besten für Ihr Team und Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Aber Sie müssen nicht ins Internet gehen! Wir haben alles, was Sie brauchen, um die beste Vorlage für Fortschrittsberichte zu finden, in diesem Artikel zusammengestellt.

Hier erfahren Sie alles über die Besonderheiten von Projektfortschrittsberichten. Hier finden Sie wichtige Definitionen, Funktionsaufschlüsselungen und Zugang zu 10 der besten Vorlagen für Fortschrittsberichte für Ihre bevorzugten Arbeitstools.

Was ist eine Fortschrittsberichtsvorlage?

Eine Vorlage für einen Fortschrittsbericht ist ein vorgefertigtes Formular, eine Seite oder eine Checkliste, um stets detaillierte Informationen zu liefern projektdokumentation zeitnah zur Verfügung zu stellen. Diese Ressourcen können auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Projekts oder Ihrer Teamprozesse zugeschnitten werden und werden in der Regel von den Projektmanagern aufbewahrt, um sie wöchentlich oder monatlich mit den Mitgliedern und Interessengruppen zu teilen.

Vorlagen für Fortschrittsberichte lassen sich leicht austauschen, kopieren und anpassen, so dass Sie nicht jede Woche bei Null anfangen müssen. Stattdessen fügen Sie die Aktualisierungen einfach in Ihr benutzerdefiniertes Teamdokument ein und senden es an Ihre Hauptakteure.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Aber nicht alle Fortschrittsberichte lassen sich team- und branchenübergreifend nutzen. Ihr Anwendungsfall, Ihr Projekttyp und Ihre technische Ausstattung bestimmen, welche Vorlage für den Projektfortschrittsbericht die richtige für Sie ist. Und je schneller Sie die wichtigsten Unterschiede und "Must-have"-Funktionen erkennen, desto schneller sind Sie auf dem Weg zu ihre Ziele zu erreichen und die Fortschrittsberichte zu liefern, von denen Ihr Vorgesetzter träumt. 💜

Was macht eine gute Vorlage für einen Projektfortschrittsbericht aus?

Wenn also nicht alle Teams dieselben Vorlagen für Fortschrittsberichte verwenden können, woher wissen Sie dann, welche Vorlage die richtige für Sie ist?

Um die zeitraubende und frustrierende Praxis des Ausprobierens zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung einer Vorlage für Fortschrittsberichte auf die folgenden Merkmale achten:

Anpassbar und leicht zu bearbeiten , um das vorgefertigte Dokument an Ihre Bedürfnisse anzupassen

, um das vorgefertigte Dokument an Ihre Bedürfnisse anzupassen Eingebaute Funktionen für die Zusammenarbeit wielive-Bearbeitung und URL-Freigabe, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder und Beteiligten Zugang haben

wielive-Bearbeitung und URL-Freigabe, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder und Beteiligten Zugang haben Mehrere Ansichten zur Unterstützung einer Liste, eines Kanban-Boards, eines Gantt-Diagramms, einer Zeitleiste und anderer sehr visueller Methoden zur Verwaltung des Fortschritts

zur Unterstützung einer Liste, eines Kanban-Boards, eines Gantt-Diagramms, einer Zeitleiste und anderer sehr visueller Methoden zur Verwaltung des Fortschritts Aktionsfähige Aufgaben um die Mitglieder für anstehende Aufgaben verantwortlich zu machen und Ihr Projekt voranzutreiben

um die Mitglieder für anstehende Aufgaben verantwortlich zu machen und Ihr Projekt voranzutreiben Mehrere Integrationen um Ihren Fortschrittsbericht mit mehr Kontext aus anderen Arbeitstools zu versehen

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

Und mehr!

Diese fünf Funktionen sind vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, wonach Sie suchen. Aber die gute Nachricht ist: Ihre Vorlage ist da draußen! Dank Ihrer Lieblingssuchmaschine stehen Ihnen unendlich viele Ressourcen zur Verfügung, aber warum sollten Sie eine Stunde (oder einen Tag) damit verschwenden, sich durch seitenweise Links zu wühlen? Beginnen Sie stattdessen mit dem Besten. 🤓

10 kostenlose Vorlagen für Fortschrittsberichte

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um Ihnen die besten Vorlagen für Fortschrittsberichte für ClickUp, Excel und Word zu präsentieren. Unabhängig von Ihrer bevorzugten Software, Ihrem Anwendungsfall oder Ihrem Arbeitsstil haben wir die Fortschrittsberichtsvorlage, nach der Sie gesucht haben. ✨

1. Fortschrittsbericht Vorlage von ClickUp

Fortschrittsbericht Vorlage von ClickUp

Die Fortschrittsbericht Vorlage von ClickUp ist der ideale Startpunkt. Betrachten Sie diese Vorlage als den Maßstab, mit dem Sie alle anderen Vorlagen für Fortschrittsberichte vergleichen können - so vielseitig ist sie! Unterstützt durch den dynamischen integrierten Dokumenten-Editor von ClickUp, ClickUp Docs diese Vorlage enthält alle wichtigen Funktionen, die Sie für die Einrichtung und Optimierung Ihrer Fortschrittsberichtsprozesse benötigen.

Diese one-Pager ist in übersichtliche Abschnitte gegliedert, um das Wer, Was, Wo und Wann des Projekts, mit dem Sie sich befassen, darzustellen. Er ist so formatiert, dass Sie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Aktualisierungen geben können, um sowohl das Projektteam als auch externe Stakeholder über den Stand der Dinge und die nächsten Schritte zu informieren.

Wenn Sie auf der Seite nach unten blättern, werden Sie aufgefordert, den Status des Projekts mitzuteilen, alle meilensteine die bisher erreicht wurden, und alle erforderlichen nächsten Schritte - alles, was Ihre Interessengruppen wissen wollen. Außerdem können Sie auftauchende Probleme und wichtige Informationen für alle, die den Projektfortschrittsbericht zum ersten Mal lesen, hervorheben. Diese Vorlage herunterladen

2. Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp

Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp

Sind Sie bereit, die Dinge auf die Spitze zu treiben? 🔥

Die Projektstatusbericht Vorlage von ClickUp ist die digitale Whiteboard-Vorlage, nach der die Mitglieder Ihres Visual-Learning-Teams schon lange gefragt haben! Mit ClickUps kollaborativer Whiteboards funktion kann Ihr Team gemeinsam definieren:

Die Projektübersicht

Fortschritte seit Ihrem letzten Bericht

Zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen, die benötigt werden, um voranzukommen

Die wichtigsten Erkenntnisse und Highlights des Berichts

Bereiche, die gut gelaufen sind und solche, die verbessert werden müssen

Es handelt sich im Wesentlichen um einen hochgradig visuellen und kollaborativen Pulse Check, den Sie während des gesamten Projekts konsultieren können, um über den Fortschritt zu berichten - ohne jede Woche ein neues Dokument kopieren zu müssen.

Und da diese Vorlage für ClickUp Whiteboards entwickelt wurde, können Sie das Diagramm gemeinsam mit Ihrem Team mit Hilfe der Live-Bearbeitung vervollständigen, sehen, wer Ihr Board betrachtet, Medien und Website-Karten aus anderer Software einbetten und Text direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Whiteboards sind wirklich das Traumwerkzeug eines jeden Projektmanagers. 🏆 Diese Vorlage herunterladen

3. Projekt-Tracker Vorlage von ClickUp

Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp

Die Sache ist die: Sie managen wahrscheinlich nicht nur ein Projekt zur gleichen Zeit. Mehrere Projekte und sogar noch mehr einzelne Aufgaben zu überwachen, kann eine beängstigende Aufgabe für sich selbst sein. Ohne die richtige Vorlage für den Fortschrittsbericht ist es fast unmöglich, den Status jedes einzelnen Status und des größeren Projekts zu kommunizieren! Genau das macht die Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp so wertvoll.

Mit dieser Listenvorlage können Sie Aufgaben einfach nach ihren aktuellen Phasen gruppieren, indem Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie Bereitschaft, Produktion und Inbetriebnahme - mit der Möglichkeit, bei Bedarf weitere Zustände hinzuzufügen! Aber das ist noch nicht alles. Diese Vorlage ist vollgepackt mit vier Benutzerdefinierte Felder für:

Projektphase

Projektdauer (in Tagen)

RAG (um Prioritäten zu kommunizieren)

Datum der Fertigstellung

Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf vier vorgefertigte Workflow-Ansichten, um Ihren Projektfortschritt aus jedem Blickwinkel zu verwalten, einschließlich einer sehr visuellen Gantt-Diagramm und interaktiv Kanban-Tafel geordnet nach Aufgaben pro Beauftragtem.

In der Zwischenzeit kann sich jeder, der einen Blick darauf wirft, andere Aufgaben ansehen, die mit der Aufgabe zusammenhängen, und sie auf eine Weise planen und ausführen, die für alle Beteiligten sinnvoll ist. Diese Vorlage herunterladen

4. Kampagnenfortschrittsbericht Vorlage von ClickUp

Kampagnenfortschrittsbericht Vorlage von ClickUp

Lassen Sie uns nun in die Einzelheiten gehen, indem wir mit dem Anwendungsfall beginnen Kampagnen-Fortschrittsbericht-Vorlage von ClickUp ! Bei der Durchführung und Verwaltung Ihrer Werbekampagnen gibt es eine Vielzahl von Variablen zu berücksichtigen. Anders als bei der Softwareentwicklung oder dem Onboarding von Mitarbeitern spielen Kosten und Echtzeit-Leistungskennzahlen während der gesamten Kampagne eine wichtige Rolle. Wenn ein Element bei Ihrem Publikum nicht gut ankommt, ist es an der Zeit, die Kampagne zu ändern.

Diese ClickUp Doc-Vorlage vereinfacht die Pflege dieser Elemente mit einem formatierten Dokument, das Ihnen bei der Auswahl der projekt-OKRs zu überwachen, die Kosten im Auge zu behalten, die Einnahmen zu verwalten und vieles mehr. So können Sie zum Beispiel schnell sehen, wie viel von Ihrem kampagnenbudget bereits ausgegeben wurde und wie viel Umsatz diese Investition eingebracht hat. Sie können auch ein Diagramm der Klicks und Konversionen anzeigen, um wichtige Trends zu erkennen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Wirksamkeit und die Ergebnisse Ihrer Kampagne zu überwachen, um sie mit anderen Beteiligten zu teilen und um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um eine maximale Rendite zu erzielen. Diese Vorlage herunterladen

5. Produktion Tracking Vorlage von ClickUp

Vorlage zur Produktionsverfolgung von ClickUp

Videos gehören zu den komplexesten Projekten, die die meisten Marketing- und Kommunikationsteams in Angriff nehmen. Sie erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen mehreren Teammitgliedern und manchmal eine monatelange Planung, Ausführung und Nachbearbeitung, um das Endprodukt zu veröffentlichen.

Dieser Prozess wird noch komplizierter, wenn Sie die Produktion mehrerer Videos gleichzeitig beaufsichtigen - das ist der Fall, wenn die Produktionsverfolgungsvorlage von ClickUp ist sehr nützlich.

Mit dieser umfangreichen Vorlage können Sie fünf benutzerdefinierte Aufgabenstatus, 11 benutzerdefinierte Felder und sechs Projektansichten auf Ihren Arbeitsbereich anwenden. In der Standard-Listenansicht wird jedes Video als Aufgabe dargestellt, die nach ihrem aktuellen Status geordnet werden kann. Um Ihren Produktionsplan zu verwalten, navigieren Sie zur Kalenderansicht, um eine visuelle Darstellung Ihrer Veröffentlichungsfrequenz zu erhalten.

Und für den Gesamtproduktionsfortschritt verwenden Sie Ihre vordefinierte Tafelansicht, um benutzerdefinierte Felder in Aktion zu sehen. Auf Ihrer Kanban-Tafel finden Sie wichtige Informationen wie Kundenfreigaben, Storyboard-Links, Produktionstypen, Briefs und zusätzliche Ressourcen für mehr Kontext auf einen Blick. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick und erhalten gleichzeitig die Details, die Sie benötigen, um Ihre Videos pünktlich und gemäß den Vorgaben für die Veröffentlichung fertigzustellen. Diese Vorlage herunterladen

6. HR Fortschrittsbericht Vorlage von ClickUp

HR Bericht Vorlage von ClickUp

Einer der wichtigsten HR-Prozesse ist die Beurteilung neuer Mitarbeiter nach den ersten 30, 60 und 90 Tagen ihrer Beschäftigung. Die HR-Berichtsvorlage von ClickUp hilft Ihnen, genau das zu tun. Nutzen Sie das einfache ClickUp Doc, um Mitarbeiterinformationen einzugeben und vermerken Sie dann, wo Ihre neuen Mitarbeiter zusätzliche Schulungen oder Überwachung benötigen.

Die einseitige Vorlage enthält Abschnitte für mehrere Überprüfungszeiträume, so dass Sie die Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen können. Das Ergebnis ist ein rationalisierter Prozess, der Folgendes gewährleistet neue Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen erfolgreich einarbeiten. Diese Vorlage herunterladen

7. Start Stop Continue Vorlage von ClickUp

Start Stop Continue Vorlage von ClickUp

In jedem Projekt gibt es wichtige Entscheidungspunkte, an denen Sie entscheiden müssen, ob es sich lohnt, die laufenden Aufgaben zu beginnen, fortzusetzen oder zu stoppen. Die Start Stop Continue Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, genau diese Entscheidungen im Auge zu behalten.

Für jeden Bereich können Sie virtuelle Haftnotizen mit Aufgaben einfügen, die die in diesem Abschnitt beschriebenen Maßnahmen erfordern. Im Laufe der Zeit können Sie diese Haftnotizen bei Bedarf einfach verschieben. Und schließlich sorgt eine hilfreiche Farbcodierung dafür, dass Ihr Team immer leicht erkennen kann, worauf es sich konzentrieren oder womit es aufhören muss.

Versuchen Sie diese Stopps start continue templates* ! Diese Vorlage herunterladen

8. Monatlicher Geschäftsstatusbericht Vorlage von ClickUp

Monatlicher Geschäftsstatusbericht Vorlage von ClickUp

Betrachten wir das Ganze einmal aus der 30.000-Fuß-Perspektive. Wenn Sie ein Unternehmen gründen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen, müssen die wichtigsten Stakeholder grundlegende Informationen darüber erhalten, wie der Start verläuft. Die Monatlicher Geschäftsstatusbericht Vorlage von ClickUp hilft, den Prozess zu vereinfachen.

Diese ClickUp Doc-Vorlage bietet einen einfachen Überblick über die benötigten umfangsänderungen , Ergebnisse und Kapazitätsprobleme. Außerdem können Sie die in einem bestimmten Monat geleistete Arbeit hervorheben und so den Mitgliedern und Stakeholdern einen Überblick über die Leistung des Unternehmens und die nächsten Schritte geben. Diese Vorlage herunterladen

9. Gantt Excel Fortschrittsbericht Vorlage für Excel

Fortschrittsberichtsvorlage für Excel über Gantt Excel

Für alle Tabellenkalkulations-Traditionalisten unter Ihnen gibt es diese kostenlose Vorlage für Fortschrittsberichte für Excel ist für Sie. 💜

Ein Deckblatt ermöglicht grundlegende Informationen, einschließlich eines Ampel-Farbcodesystems zu Gesamtstatus, Umfang, Budget und zeitplan .

Dort finden Sie ein detaillierteres Gantt-Diagramm mit den einzelnen Aufgaben, die zu größeren Entscheidungen geführt haben. Auf diese Weise können interessierte Beteiligte und Teammitglieder den allgemeinen Überblick behalten oder sich je nach Bedarf in die Details vertiefen. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Wöchentlicher Fortschrittsbericht Vorlage

Fortschrittsbericht-Vorlage für Word über Microsoft 365

Die Fortschrittsbericht-Vorlage für Microsoft Word hilft Projektmanagern, den Status zu liefern, projektzusammenfassung , Budgetübersicht und Risiken im Zusammenhang mit Ihrem Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Vorlage ist einfach gehalten und enthält leicht zu bearbeitende Abschnitte, die Ihnen dabei helfen, sich ein Bild vom Zustand Ihres Projekts im Laufe der Zeit zu machen. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, die Thematisierung an Ihre Marke anzupassen. Diese Vorlage herunterladen

Wie man Feedback zu Fortschrittsberichten gibt

Da Sie nun über Vorlagen für Fortschrittsberichte verfügen, lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Feedback zu Fortschrittsberichten geben (und erhalten) können. Hier sind einige Tipps, um den Prozess so reibungslos und produktiv wie möglich zu gestalten:

1. Konkrete Beweise vorlegen

Wenn Sie Feedback zu Fortschrittsberichten geben, ist es wichtig, dass Sie Ihre Anmerkungen mit konkreten Belegen untermauern. Anstatt z. B. zu sagen: "Dieser Bericht ist nicht detailliert genug", sollten Sie konkrete Beispiele für Informationen anführen, die möglicherweise fehlen oder noch detaillierter sein könnten. Dies hilft dem Empfänger, genau zu verstehen, was und wie es angegangen werden muss.

2. Fokus auf Lösungen

Beim Feedback ist es wichtig, sich auf Lösungen zu konzentrieren, anstatt nur auf Probleme hinzuweisen. Bieten Sie Vorschläge an, wie der Fortschrittsbericht verbessert werden kann, oder gehen Sie auf die angesprochenen Probleme ein.

3. Pünktlich sein

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Feedback zeitnah geben. Wenn Sie zu lange warten, um Ihre Gedanken mitzuteilen, kann dies dazu führen, dass dieselben Probleme in zukünftigen Fortschrittsberichten wiederholt werden, was den Projektfortschritt verlangsamen kann.

4. Ermutigen Sie zu offener Kommunikation

Fördern Sie eine offene Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei der Besprechung von Fortschrittsberichten. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und Fragen oder Bedenken umgehend geklärt werden können.

5. Anstrengung anerkennen

Achten Sie darauf, den Aufwand für die Erstellung des Fortschrittsberichts anzuerkennen, auch wenn es Bereiche gibt, die verbessert werden müssen. Das motiviert die Teammitglieder und zeigt ihnen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.

6. Seien Sie spezifisch

Wenn Sie Feedback zu Ihren eigenen Fortschrittsberichten erhalten, fragen Sie nach konkreten Beispielen oder Verbesserungsvorschlägen. Auf diese Weise können Sie besser verstehen, wie Sie zukünftige Berichte verbessern können, und es wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

7. Seien Sie offen für Veränderungen

Seien Sie offen für Veränderungen und bereit, Ihre Fortschrittsberichte auf der Grundlage von Rückmeldungen anzupassen. Wenn Sie offen für Veränderungen sind, wird der Bericht insgesamt effektiver und spiegelt den Projektfortschritt genau wider.

Erfolg nachverfolgen mit einer kostenlosen Vorlage für Fortschrittsberichte

Kennen Sie das alte Sprichwort, das besagt, dass Fortschritt wichtiger ist als Perfektion? Nun, wir bei ClickUp glauben an den Fortschritt zur Perfektion - und die richtige Vorlage für den Fortschrittsbericht ist der erste Schritt, um das zu erreichen!

Wenn Sie Ihre Zeit in eine Vorlage für einen Fortschrittsbericht investieren, ist das eine einfache Ergänzung zu Ihrem Produktions-Workflow, die alle Beteiligten über den aktuellen Stand des Projekts auf dem Laufenden hält. Jede der oben genannten Vorlagen wird Sie auf den richtigen Weg bringen, insbesondere eine anpassbare Vorlage von ClickUp.

Greifen Sie auf alle oben aufgeführten Vorlagen und über 1.000 weitere aus ClickUps umfangreichem Vorlagen-Bibliothek sowie Hunderte von reichhaltigen projektmanagement-Funktionen , zahlreiche Integrationen und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden !