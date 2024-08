Wir haben die besten 11 kostenlosen Microsoft Word-Alternativen getestet 2024

Microsoft Office Word ist zweifelsohne der am häufigsten verwendete Texteditor. Mit ihm können Sie ganz einfach Dokumente erstellen. Daher kann sich die Suche nach Microsoft Word Alternativen wie eine kurze Liste von Optionen anfühlen.

Warum sollte jemand etwas anderes wählen wollen?

Nun, diese dominante textverarbeitung hat auch seine Nachteile. Es gibt keine kostenlose Version, und es funktioniert nur auf einer begrenzten Anzahl von Betriebssystemen. Außerdem halten viele es für ein bisschen zu kompliziert und unbrauchbar für die heutigen Bedürfnisse.

Obwohl MS Word seine Fans hat, ziehen es manche vor, ein anderes Programm mit ähnlichen Funktionen zu verwenden. Wenn Sie auf der Suche nach Texteditoren sind, die auf verschiedenen Betriebssystemen funktionieren, und nicht für Microsoft Word-Premiumfunktionen zahlen möchten, die Sie nicht nutzen, haben wir für Sie das Richtige.

Hier ist unser Überblick über die 11 besten kostenlosen Microsoft Word-Alternativen, Funktionen, Preise und Bewertungen für alle!

Microsoft Word Beschränkungen

Der größte Vorteil von MS Word ist zweifelsohne seine Fähigkeit, Dokumente in verschiedenen Formaten zu erstellen. Außerdem ist es einfach zu handhaben und kann Ihre Dokumente mit anderen Medien innerhalb der Microsoft Office-Suite integrieren, einschließlich Arbeitsblättern und Präsentationen, flussdiagramme und Diagramme. Die Möglichkeit, Bearbeitungen und Änderungen an Ihren Dokumenten zu verfolgen, erleichtert die Zusammenarbeit im Team.

Dennoch kann Microsoft Word teuer werden, da die Benutzer oft zusätzliche Tools kaufen, die sie nie brauchen oder verwenden werden. Außerdem ist das Programm nicht immer intuitiv. Zum Beispiel, Microsoft Büro kann es beim Einfügen von Bildern in Ihre Dokumente oder beim Ausrichten von Text um die Bilder herum zu Ausfällen kommen.

11 beste kostenlose Microsoft Word-Alternativen

1. ClickUp Docs - Beste KI-gestützte Dokumente

ClickUp Docs zum Dokumentieren und Teilen wichtiger Informationen mit dem Team

Wenn Sie nach einer kostenlosen, aber mit vielen Funktionen MS Word-Alternative, ClickUp Docs ist genau das, was Sie brauchen. Der Dokumenten-Editor hilft Ihnen, ansprechende und funktionale Dokumente, Wikis und mehr auf einer benutzerfreundlichen Plattform zu erstellen.

Sie können Tabellen hinzufügen, Lesezeichen einbetten und vieles mehr, während Sie Ihre Dokumente formatieren. ClickUp ist mehr als nur ein Texteditor. Es ist ein Knotenpunkt, an dem Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit zu planen, zu organisieren und mit Hilfe von Aufgaben, Docs und Chat zusammenzuarbeiten, ClickUp-Ziele , ClickUp-Whiteboards und mehr. Markieren Sie Teammitglieder durch Kommentare, weisen Sie Aktionspunkte zu, und wandeln Sie einfachen Text in Aufgaben um.

Benutzer, die an einem Projekt arbeiten, können bequem Widgets hinzufügen, um den Produktstatus zu ändern, Aufgaben zuzuweisen, Arbeitsabläufe zu aktualisieren und vieles mehr in einem einzigen Editor. Es ist einfach, Ihre Arbeit zu organisieren, denn ClickUp kategorisiert Ihre Dokumente für schnellen Zugriff und Durchsuchbarkeit. Kritische Ressourcen können ebenfalls verwaltet und zu jedem Abschnitt Ihres Arbeitsbereichs hinzugefügt werden.

ClickUp Docs umfasst ClickUp Gehirn , eine KI-gestützte schreibassistent der zum Zusammenfassen von Notizen, zum Brainstorming, zum Erstellen von Inhalten, zum Erstellen von Produktbeschreibungen und mehr verwendet werden kann.

Erstellen Sie erstklassige Inhalte mit ClickUps KI-gestütztem schreib- und Redaktionsassistent

🔑 ClickUp Docs key features

Erstellen Sie Docs mit umfangreichen Formatierungsoptionen

Verwenden Sie ClickUp AI, um alles zu erstellen, von Briefs bis hin zu hochwertigen Marketingtexten, Produktbeschreibungen und Blog-Inhalten

Erstellen Sie Beziehungen, um Docs und Aufgaben zu verknüpfen

Einfaches Zuweisen von Aufgaben und Aktualisieren von Arbeitsabläufen

Kompatibel mit verschiedenen Dateiformaten

✅ ClickUp Docs Vorteile

Unerreichte Anpassungsmöglichkeiten

Hervorragende Teamzusammenarbeit

Kategorisiert Ihre Arbeit

Berichte in Echtzeit

❌ ClickUp Docs cons

Nicht alle ClickUp-Ansichten sind in der mobilen App verfügbar (noch nicht!)

💸 ClickUp Docs Preise

Für immer kostenlos (beinhaltet unbegrenzte Docs)

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

💬 ClickUp Docs Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (3.880+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

2. Google Docs - Das Beste für Google Workspace Nutzer

über Google-Dokumente Wohl wahr, Google Docs ist ein leistungsstarkes Textverarbeitungsprogramm und eine der bekannteren Alternativen zu Microsoft Word. In Bezug auf die Funktionalität ist es mit Microsoft Word vergleichbar. Es ermöglicht den Nutzern, Dateien zu erstellen und sie in verschiedenen Formaten zu teilen. Die Funktionalität von Google Text & Tabellen kann durch verschiedene Add-ons erweitert werden. Obwohl Google Text & Tabellen ein webbasierter Texteditor ist, können Sie damit auch offline an Dokumenten arbeiten.

Sie können Ihre Dokumente auch ohne Internetverbindung weiter bearbeiten. Da es sich um einen Dateifreigabedienst handelt, ist Google Text & Tabellen hervorragend geeignet für zusammenarbeit in Echtzeit . Es bietet G Suite-Integration und ist mit mehreren Dateiformaten, einschließlich PDF, kompatibel.

🔑 Google Docs Schlüssel Merkmale

Add-ons wie MLA, DocuSign, undLucidChart* Bietet Zusammenarbeit in Echtzeit

Arbeitet wie MS Word

✅ Google Docs pros

Spracherkennung und die Möglichkeit, Dateien aus verschiedenen Fremdsprachen zu übersetzen

Speichert die Arbeit automatisch

Ermöglicht Offline-Bearbeitung

❌ Google Docs Nachteile

Beim Importieren von Inhalten aus Formaten wie PDF oder RTF können Formatierungsprobleme auftreten

Die Auswahl an Vorlagen ist begrenzt

💸 Google Docs pricing

Google Docs ist ein kostenloser Texteditor, aber Preispläne imGoogle Workspace-Suite beginnen bei $6 pro Nutzer und Monat

💬 Google Docs cKundenbewertungen

Capterra: 4.7/5 (25,928+ Bewertungen)

G2: 4.6/5 (39,800+ Bewertungen)

3. LibreOffice Writer - Bestes Open-Source-Textverarbeitungsprogramm

über LibreOffice Writer LibreOffice Writer wird als umfassendes Textverarbeitungsprogramm für alle Arten von textbasierter Arbeit bezeichnet und gehört zu den beeindruckendsten Alternativen zu Microsoft Word. Es ist mit den Betriebssystemen Linux, macOS und Windows kompatibel. LibreOffice Writer gilt als funktionsreiche analoge Version von MS Word und verfügt über alle Werkzeuge, die Sie für textbasierte Arbeit benötigen.

Der Texteditor ist in zwei Versionen erhältlich, die beide über Vorlagen und Assistenten für die Erstellung aller Dokumenttypen verfügen. Außerdem unterstützt er verschiedene Dateiformate und ermöglicht es Ihnen, Dokumente ohne zusätzliche Software in das PDF-Format zu exportieren. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Texteditor sind, der Microsoft Word ersetzt, machen Sie mit LibreOffice nichts falsch.

🔑 LibreOffice Writer Schlüssel Merkmale

Ausgezeichnete Formatkompatibilität

Erhältlich in zwei Versionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden

Herunterladbar ohne Angabe Ihrer Daten

✅ LibreOffice Writer Vorteile

Galerien für Dokumentvorlagen

Keine Werbung und Paywalls

Unterstützt mehrere Plugins

❌ LibreOffice Writer Nachteile

Es wird kein technischer Support angeboten

Langsam und benötigt viel Speicherplatz, da es sich um ein Java-Programm handelt

💸 Preise für LibreOffice Writer

Kostenlos

💬 LibreOffice Writer cKundenbewertungen

G2: 4.1/5 (59 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (1,370+ Bewertungen)

4. WPS Office Free Writer - Am besten für die gemeinsame Bearbeitung

über WPS Office Free Writer Wer die neueren Versionen von Microsoft Word verwendet hat, aber die Komplexität nicht mochte, sollte einen Wechsel zu WPS Office Writer in Betracht ziehen. Der kostenlose Texteditor sieht fast so aus wie Microsoft Word und funktioniert auch so. Er verfügt sogar über das Äquivalent zu OneDrive, das 1 GB kostenlosen Cloud-Speicher bietet.

WPS Office Free Writer wird mit Vorlagen geliefert, die Sie bei der Erstellung mehrerer Dokumente unterstützen. Es ist mit den meisten Textdateiformaten kompatibel, einschließlich der aktuellen MS Word-Versionen. Die kostenlose Version von WPS Office Writer wird von diskreter Werbung begleitet, die Sie jedoch mit der Premium-Version entfernen können. Dies ist eine beeindruckende Textverarbeitung und eine der besten Alternativen zu Microsoft Word.

🔑 WPS Office Free Writer Schlüssel Merkmale

Mit dem WPS PDF to Word Converter können Sie mit mehreren Dokumentenformaten arbeiten

Die kostenlose Version bietet grundlegende Bearbeitungswerkzeuge, die Sie für die Bearbeitung Ihrer Dokumente benötigen

Der Cloud-Speicher bietet einen sicheren Platz für Ihre Dokumente

Entwickelt, um Microsoft Word zu spiegeln

✅ WPS Office Free Writer pros

Bietet eine beeindruckende Unterstützung von Dateiformaten

Die verschachtelte Oberfläche ahmt Microsoft Word nach

Kostenloser Cloud-Speicher

❌ WPS Office Free Writer cons

Kann Popup-Werbung enthalten

💸 WPS Office Free Writer pricing

WPS Office Standard ist kostenlos zu verwenden

WPS Pro Abonnement kostet $35.99 jährlich

💬 WPS Office Free Writer cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (232 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (841 Bewertungen)

5. FocusWriter - Das Beste für Dokumentenformatierung

über FocusWriter Diese MS-Word-Alternative wird als idealer Texteditor für schnelle Entwürfe angepriesen, da sich Dokumente relativ einfach formatieren lassen. Er ist mit Linux, macOS und Windows OS kompatibel. Er eignet sich hervorragend für alle, die ein oder zwei Seiten abtippen möchten, ohne sich um die Formatierung zu kümmern.

FocusWriter verfügt über eine Reihe cleverer Werkzeuge, mit denen produktivität zu optimieren . Wie der Name schon sagt, ist der Texteditor blendet aus alle Ablenkungen, damit Sie sich auf Ihre Entwürfe konzentrieren können. Wenn Sie den Texteditor öffnen, sehen Sie nur eine leere Seite.

🔑 FocusWriter-Taste Merkmale

Mit Warnmeldungen, die zu bestimmten Zeiten ausgelöst werden

Entwickelt, um Ablenkungen während der Arbeit zu minimieren

✅ FocusWriter Vorteile

Die Timer und Alarme sind sehr nützlich, wenn Sie gegen die Zeit arbeiten

Die Ausblendfunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren

Ihre Arbeit wird automatisch gespeichert

❌ FocusWriter Nachteile

Hervorragend für die Produktivität, aber nicht ideal für die Bearbeitung von Dokumenten

💸 FocusWriter Preise

Kostenlos

💬 FocusWriter cKundenbewertungen

Capterra: 4.6/5 (68 Bewertungen)

G2: 4.6/5 (12 Bewertungen)

6. Zoho Writer - das Beste für Bildungsteams

über Zoho Nur wenige Texteditoren sind für Bildungs- und Geschäftsaufgaben besser geeignet als Zoho Docs. Die webbasierte Software kann in Ihrem Lieblingsbrowser verwendet werden und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die über Registerkartenmenüs einfach verwaltet werden kann. Darüber hinaus können Benutzer mit Zoho Docs Dokumente im DOCX-Format hoch- und herunterladen. Zoho Docs unterstützt auch die Zusammenarbeit, so dass Sie in Echtzeit mit Ihren Kollegen arbeiten können.

🔑 Zoho Writer Schlüssel Merkmale

Zwei-Wege-Synchronisation, Wiederherstellung und Dateiverschlüsselung

Lässt sich nahtlos mit anderen Texteditoren kombinieren

Kann als E-Mail-Marketinglösung dienen

Bietet Cloud-Speicher für Ihre Dokumente

✅ Zoho Writer Vorteile

Dokumentenmanagement und Sichtbarkeit

Speichert Ihre Dokumente automatisch

Robuste Passwortsicherheit

❌ Zoho Writer Nachteile

Die kostenlose Version verfügt nur über begrenzten Speicherplatz und eignet sich daher nicht für die Bearbeitung großer Dokumente

💸 Preise für Zoho Writer

Kostenlos für bis zu 200 Credits

💬 Zoho Writer cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (206 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (151 Bewertungen)

7. AbiWord - Beste Seriendruckfunktionen

über AbiWort Diese Alternative zu Microsoft Word bietet Funktionen, mit denen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten erstellen und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten können. Mit diesem Texteditor können Sie Dokumente und Tabellen erstellen, Grafiken einbetten und vieles mehr. Außerdem verfügt er über ein integriertes Seriendruck-Tool, mit dem Sie Ihre E-Mail-Felder automatisch ausfüllen können.

🔑 AbiWord Schlüssel Merkmale

Ausgestattet mit mehreren Plugins und Funktionen, die es sehr funktionell machen

Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen und Textformaten

Speichert Ihre Dokumente automatisch

HTML-Unterstützung

✅ AbiWord Vorteile

Die Plugin-Architektur kann erweitert werden

Speichert Ihre Dateien im DOCX-Format

Verfügbar in mehreren Sprachen

❌ AbiWord Nachteile

Sie können keine PDF-Dateien exportieren

💸 AbiWord Preise

Kostenlos

💬 AbiWord cKundenbewertungen

G2: 4.1/5 (15 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (1,378 Bewertungen)

8. FreeOffice TextMaker - Das Beste für alltägliche Dokumente

über FreeOffice TextMaker Diese beeindruckende Microsoft Word-Alternative enthält praktische Vorlagen für die Erstellung alltäglicher Dokumente. FreeOffice TextMaker verfügt über alle Funktionen, die man von einem modernen Texteditor erwarten kann, darunter erweiterte Formatierungsoptionen, Änderungsverfolgung und die Möglichkeit, Datenbanken zur Verwaltung von Fußnoten und Bibliografien zu erstellen.

🔑 FreeOffice TextMaker Schlüssel Features

Möglichkeit der Änderungsverfolgung bei der Zusammenarbeit an Textbearbeitungsprojekten

Sie können eigene Vorlagen erstellen und für die spätere Verwendung speichern

Übersichtliche und leicht zu navigierende intuitive Benutzeroberfläche

✅ FreeOffice TextMaker Vorteile

Kann mehrere Seiten pro Arbeitsblatt drucken

Öffnet passwortgeschützte Dateien

Kann Dateien in das EPUB-Format exportieren

❌ FreeOffice TextMaker Nachteile

Unterstützt keine DOCX-Dateien

💸 Preise für FreeOffice TextMaker

Kostenlos

💬 FreeOffice TextMaker cKundenbewertungen

G2: 4.3/5 (110 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (235 Bewertungen)

9. Write Monkey - Das Beste für Notizen

über Affe schreiben Dieses auf Produktivität ausgerichtete Programm verfügt über Schnellverknüpfungen, die die Textverarbeitung erleichtern. Es ist nur mit dem Windows-Betriebssystem kompatibel und wurde entwickelt, um Ihre Ausgabe zu optimieren, ohne sich um die Formatierung oder Bearbeitung zu kümmern. Write Monkey ist zwar nicht ideal für die Erstellung von Dokumenten wie Lebensläufen oder Briefen, aber es eignet sich hervorragend, um Ideen zu Papier zu bringen oder später weiterzuentwickeln. Es ist nur mit TXT-Dateien kompatibel, daher müssen Sie andere Formate konvertieren, bevor Sie sie bearbeiten können.

🔑 Write Monkey Schlüssel Merkmale

Produktivitätsorientiert

Funktioniert nur mit dem TXT-Format

Entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ideen im Gedächtnis zu speichern

Erhältlich als portable App

✅ Write Monkey Profis

Die ablenkungsfreie Oberfläche optimiert die Produktivität

Praktische Tastaturkürzel

Unterstützt Markup

❌ Write Monkey Nachteile

Nicht für die Erstellung großer Dateien geeignet

💸 Preise für Write Monkey

Kostenlos

💬 Write Monkey cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (27 Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (179 Bewertungen)

10. iWork Pages - Das Beste für passwortgeschützte Dokumente

über iWork-Seiten Wenn Sie eine MS Office-Alternative mit mehreren Vorlagen suchen, die die Erstellung verschiedener Dokumenttypen wie Lebensläufe, Bücher, Newsletter und Berichte ermöglichen, werden Sie iWork Pages lieben. Der praktische Texteditor ermöglicht es Ihnen, Änderungen an Ihren Dokumenten mit einem Klick vorzunehmen und bietet einen zuverlässigen Kennwortschutz sowie die Möglichkeit, mit Dateien in verschiedenen Formaten zu arbeiten.

🔑 iWork Pages Merkmale

Einfacher Export und Import von Microsoft-Dokumenten

Verfügbar als Teil der iWork Suite

Navigierbare, benutzerfreundliche, intuitive Oberfläche

✅ iWork Pages Vorteile

Bietet unbegrenzte Optionen zur Dokumentenerstellung auf einer Seite

Erweiterte Funktionen werden von Apples Grafik angeboten

Speichert Ihre Arbeit in verschiedenen Formaten, wie Sie es wünschen

❌ iWork Pages Nachteile

Nur mit iOS und macOS kompatibel

💸 iWork Pages Preise

Kostenlos für Apple-Benutzer

💬 iWork Pages cKundenbewertungen

G2: 4.6/5 (13 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (71 Bewertungen)

über Dropbox Papier Dropbox-Papier ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche Alternative zu Microsoft Word, die sich auf die Zusammenarbeit und nahtlose gemeinsame Nutzung von Dokumenten konzentriert. Es bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, die es Teams ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, was es zu einer beliebten Wahl für Unternehmen jeder Größe macht.

🔑 Dropbox Paper Merkmale

To-Do-Listen und Fälligkeitsdaten zur Unterstützung Ihres Teams bei der Planung

Zeitleisten mitprojekt-Meilensteinen um jeden Schritt eines Projekts abzubilden

Integration von Rich Media zur Erstellung dynamischer Dokumente

✅ Dropbox Paper-Profis

Die Notizfunktion bietet Ihrem Team einen Raum für die persönliche Planung

@Mentions zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Kommentaren für die Zusammenarbeit im Team

❌ Dropbox Paper Nachteile

Der Offline-Modus ist nicht verfügbar

Es wird jedes Mal eine neue Datei erstellt, wenn mehrere Benutzer eine Datei anzeigen und jemand Änderungen speichert

Die Formatierungsoptionen sind begrenzt

💸 Preise für Dropbox Paper

Kostenlos (kostenpflichtige Tarife beginnen bei $15/Nutzer pro Monat)

💬 Dropbox Paper cKundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

So wählen Sie die beste Microsoft Word Alternative

Die Wahl der besten Microsoft Word-Alternative hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Hier sind einige Tipps für Sie:

Kollaborationsfunktionen: Wenn Sie häufig in Teams arbeiten, sollten Sie Tools wie ClickUp in Betracht ziehen, die sich durch Echtzeit-Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Dokumenten auszeichnen. Kosten: Wenn das Budget eine Rolle spielt, sollten Sie nach kostenlosen Alternativen suchen. ClickUp Docs, Google Docs, Apache OpenOffice und LibreOffice bieten solide Funktionen zum Nulltarif. Benutzeroberfläche: Achten Sie auf ein intuitives Layout, das die Navigation durch die verschiedenen Funktionen und Werkzeuge einfach und effizient macht. Dies kann Ihre Produktivität und das allgemeine Benutzererlebnis erheblich verbessern. Zusätzliche Funktionen: Einige Alternativen bieten einzigartige Funktionen. ClickUp Docs ist zum Beispiel Teil eines robusten projektmanagement-Tool mit dem Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort speichern können. Offline-Zugang: Wenn Sie häufig ohne Internetzugang arbeiten, wählen Sie eine Option mit starken Offline-Funktionen.

Berücksichtigen Sie immer Ihre persönlichen Bedürfnisse und arbeitsgewohnheiten bei der Auswahl einer Alternative. Das beste Werkzeug ist dasjenige, das sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügt.

Machen Sie das Beste aus Ihrem Textverarbeitungsprogramm mit Word-Alternativen

Es gibt viele Möglichkeiten für Microsoft Word-Alternativen. Achten Sie bei Ihrer Suche auf Faktoren wie Zusammenarbeitsmöglichkeiten, Kompatibilität, Kosten, Benutzeroberfläche, einzigartige Funktionen und Offline-Zugriff. Letztendlich ist die beste Textverarbeitungssoftware diejenige, die sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügt und Ihre Produktivität steigert.

Dennoch bieten nur wenige die Flexibilität und Funktionalität von ClickUp Docs. Das Besondere an ClickUp ist, dass es sich um eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Plattform handelt, die Ihnen hilft, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Anmelden für ClickUp Docs kostenlos an und genießen Sie unbegrenzte Textbearbeitung!