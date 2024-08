Was ist Marketingkampagnenmanagement (mit Beispielen und Vorlagen)

"Tu es einfach"

Im Jahr 1988 prägte eine neu gegründete Werbeagentur diesen Slogan für ihren ersten Kunden, ein kleines Sportbekleidungsunternehmen aus Oregon namens Nike. Überraschung, Überraschung: die marketing-Kampagne war ein sofortiger Erfolg.

Der Satz ist sicherlich einprägsam, aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Werbekampagne ein Erfolg war. Die Agentur hat sie auch gut getimed.

Das Management von Marketingkampagnen ist zweifellos wichtig, aber für Agenturen kann es entmutigend sein. Wie bringt man Kampagnen für verschiedene Kunden unter einen Hut? Wie behält man die Kontrolle über die Kampagnen, ohne sie selbst zu betreuen?

Kein Problem!

In diesem Leitfaden für das Management von Marketingkampagnen erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um erfolgreiche Kampagnen für Ihre Kunden von Anfang bis Ende durchzuführen.

Was ist Marketing-Kampagnenmanagement?

Das Management von Marketingkampagnen ist der Prozess der Planung, Durchführung und Überwachung strategischer Marketingmaßnahmen. Es umfasst alle Aufgaben, die notwendig sind, um eine Marketingkampagne zu organisieren, zu starten und während ihres gesamten Lebenszyklus zu evaluieren, von der Strategie bis zur Umsetzung kickoff bis Post-Mortem .

Wenn Sie in einer Agentur mit dem Management von Marketingkampagnen für Kunden betraut sind, sind Sie wahrscheinlich für Dinge wie diese verantwortlich:

Definition vonmarketing-Strategie* Durchführung von Marktforschung, um das Zielpublikum zu kennen

Unterstützung der Kunden bei der Festlegung und Verwaltung ihres Marketingbudgets

Erstellung und Verwaltung eines Inhaltskalenders

Stärkung der Markenbekanntheit Ihrer Kunden durch Inhalte undsocial Media Marketing* Erstellung visuell beeindruckender Grafiken und Videos, die die Botschaften Ihrer Kunden für Anzeigen vermitteln ### Schlüsselelemente Marketingkampagnenmanagement Planung

Als Teil von marketing-Projektmanagement müssen Sie alle Komponenten festlegen, die die Marketingkampagne Ihrer Kunden für den Erfolg benötigt.

Hier sind sechs Schlüsselelemente, auf die Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie marketing-Kampagnen planen für Kunden:

Zielgruppe: Wer wird angesprochen? Das Zielpublikum Ihres Kunden bestimmt die Botschaften, die ankommen, und die Kanäle, an die diese Zielgruppe zu erreichen und die Inhaltsformate, die diese Zielgruppe am häufigsten nutzt. Marketing-Ziele und OKRs: Warum führen Sie eine Kampagne durch? Klare Ziele halten Ihr Team bei der Arbeit an Kundenprojekten in der Verantwortung. Und mit gut definierten OKRs haben Sie die Möglichkeit, die Fortschritte Ihres Teams bei der Erreichung dieser Ziele zu verfolgen. Diese Messgrößen informieren sowohl Ihr Team als auch Ihre Kunden darüber, was Sie tun, warum Sie es tun und wie effektiv Ihre Bemühungen sind. Budget: Das Budget für die Marketingkampagne Ihres Kunden legt fest, wie viel Sie oder Ihr Kunde für diese spezielle Initiative ausgeben können. Auch wenn Sie nicht wollen, dass die Budgets Ihrer Kunden die Kreativität erdrücken, sollten Sie den Betrag nutzen, um zu prüfen, ob die Ideen Ihres Teams für die Kampagne realisierbar sind. Marketingaktivitäten: _Welche Art von Kampagne werden Sie für Ihren Kunden entwickeln? Diese Frage ist entscheidend, um herauszufindenressourcenzuweisung, erwartetzu erbringende Leistungenund den Zeitplan für die Zukunft. Ein Fernsehspot wird weit mehr Ressourcen erfordern als eine E-Mail-Newsletter-Kampagne. Welche Art von Marketingkampagne Sie durchführen, hängt auch von den Kanälen ab, über die Sie die Zielgruppe Ihres Kunden erreichen wollen. Wenn Sie zum Beispieldie Generation Z ansprechenansprechen wollen, sind Social-Media-Marketingkampagnen auf Kurzvideo-Plattformen wie TikTok der richtige Weg. Zeitplan: Wie lange wird die Planung und Durchführung der Kampagne Ihres Kunden dauern, und wann wird Ihre Botschaft am effektivsten sein? Legen Sie ein Start- und ein Enddatum für Ihre Kampagne fest, und planen Sie entsprechende Meilensteine auf einer zeitleiste . Wenn Sie in den USA für einen Schulanfangsverkauf werben, werden Sie die Kampagne wahrscheinlich von Ende Juli bis Mitte August durchführen wollen. Mit der Planung sollten Sie spätestens im Juni beginnen, alle Ergebnisse sollten bis Mitte Juli vorliegen, und Sie werden die Ergebnisse der Kampagne im September auswerten. Team: Wie die Avengers müssen Sie in Ihrer Agentur ein Dreamteam aus Mitarbeitern (Textern, Designern, usw.) zusammenstellen, die jede Aufgabe auf der Aufgabenliste Ihrer Marketingkampagne bewältigen können. Berücksichtigen Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Gruppe die Fähigkeiten der Teammitglieder und ihre Verfügbarkeit.

Bonus:_ Markenmanagement-Software & AI Marketing Tools

7 Schritte zum wirkungsvollen Management von Marketingkampagnen

Um zu zeigen, wie das Management von Marketingkampagnen in der Praxis funktioniert, stellen wir uns vor, Sie sind Marketingmanager in einem sozialen Medien marketing-Agentur. Ihr Kunde ist MySkinDoc, ein wachsendes Startup-Unternehmen; sein Produkt ist eine Telemedizin-App, die lizenzierte Dermatologen per Fernzugriff mit Patienten verbindet. Der Kunde hat Sie beauftragt, eine (hoffentlich virale) Social-Media-Kampagne durchzuführen, die den Bekanntheitsgrad der Marke steigert .

Lassen Sie uns Ihre Strategie für das Management von Marketingkampagnen in sieben umsetzbare Schritte unterteilen.

1. Verstehen Sie Ihr Zielpublikum 🙋

Der Erfolg einer Kampagne hängt davon ab, wie gut sie bei den Zielgruppen der Marke ankommt. Als Agentur müssen Sie sich mit den wichtigsten Kunden Ihres Kunden befassen, bevor Sie mit der Erstellung der Kampagne beginnen.

Stellen Sie diese Fragen, um sich in die Köpfe der Zielgruppe hineinzuversetzen und sie effektiver anzusprechen:

Wer profitiert am meisten von dem Produkt oder der Dienstleistung Ihres Kunden?

Was sind die Wünsche, Interessen und Verhaltensweisen der Zielgruppe?

Wo liegen die Probleme der Zielgruppe und wie kann Ihr Kunde sie lösen?

An welcher Stelle des Marketingtrichters befindet sich der Empfänger dieser Kampagne: oben (Bekanntheit), in der Mitte (Überlegung) oder unten (Kauf)?

Um diese Fragen zu beantworten, werden Sie und Ihr Team wahrscheinlich Marktforschung betreiben und die Zielgruppe segmentieren müssen. Fragen Sie den Kunden, ob er etwas hat buyer Personas oder ideale Kundenprofile die sie als Ergänzung zu dieser Untersuchung verwenden können.

Kundenbefragungen des Kunden helfen Ihnen auch, die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse zu verstehen, was Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Marketingkampagnen hilft.

Beispielantworten: Personen, die sich für MySkinDoc anmelden würden:

Personen, die an Hautproblemen leiden und nicht persönlich zu einem Dermatologen gehen können oder wollen

Sie wünschen sich eine klare, gesunde Haut und nutzen soziale Medien, um Marken zu folgen, die für sie von Interesse sind

Möglicherweise sind sie wegen ihres Aussehens verunsichert und wissen nicht, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie nicht persönlich zu einem Arzt gehen; MySkinDoc kann sie aus der Ferne mit einem Dermatologen verbinden, ohne dass sie ein Urteil fällen müssen

Sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Top-Funnel und werden auf MySkinDoc aufmerksam; Sie möchten, dass sie sich dafür entscheiden, mit Ihrem Kunden in Verbindung zu bleiben, indem sie auf die Schaltfläche "Folgen" klicken

2. Legen Sie spezifische Ziele und Kampagnentypen fest 🎯

Was möchte der Kunde mit dieser Kampagne erreichen, und welche Art von Kampagne passt am besten zu diesem Ziel?

Die Kunden haben in der Regel eine allgemeine Vorstellung von ihren Zielen und davon, wie die Kampagne aussehen soll. Ihre Aufgabe ist es, genauere Angaben zu machen, damit es keine Überraschungen bei der Umsetzung gibt. Beachten Sie diese Liste möglicher Ziele und Arten von Marketingkampagnen:

Steigerung der Anmeldungen für kostenlose Testversionen: Schalten Sie bezahlte Social-Media-Anzeigen, die sich an potenzielle Kunden auf LinkedIn und Twitter richten

Schalten Sie bezahlte Social-Media-Anzeigen, die sich an potenzielle Kunden auf LinkedIn und Twitter richten Erfolgreich Ein neues Produkt einführen feature: Erstellen Sie frische, aufregende Landing Pages und entwerfen Sie Pressemitteilungen zur Veröffentlichung auf Hacker News

Ein neues Produkt einführen feature: Erstellen Sie frische, aufregende Landing Pages und entwerfen Sie Pressemitteilungen zur Veröffentlichung auf Hacker News Verkäufe ankurbeln : Führen Sie eine E-Mail-Marketing-Kampagne durch, die die Besucher innerhalb von 24 Stunden nach Verlassen Ihrer Website an ihre abgebrochenen Warenkörbe erinnert

: Führen Sie eine E-Mail-Marketing-Kampagne durch, die die Besucher innerhalb von 24 Stunden nach Verlassen Ihrer Website an ihre abgebrochenen Warenkörbe erinnert Steigern Sie den Website-Traffic und verbessern Sie die organische Reichweite: Erstellen Sie eine Reihe von SEO-Listicles, die bis Ende des Jahres auf Seite 1 der Suchmaschinenergebnisse rangieren, mit "best product/software/tool"-Listicles.

Beispiel: Kehren wir zu unserem MySkinDoc-Beispiel zurück. Da es sich um ein relativ neues Produkt handelt, möchte das Team des Unternehmens den Bekanntheitsgrad der Marke durch eine Reihe von bezahlten Anzeigen auf Twitter, Instagram und TikTok erhöhen. Sie planen, die Aufmerksamkeit der Nutzer sozialer Medien zu wecken, indem Sie "Vorher"- und "Nachher"-Fotos und Videos von echten MySkinDoc-Nutzern zeigen.

3. Legen Sie Metriken zur Erfolgsmessung fest 🔢

Sobald Sie wissen, was die Marketingkampagne Ihres Kunden erreichen soll, können Sie entscheiden, wie Sie die Wirksamkeit der Kampagne bewerten werden. Marketing-KPIs sollten direkt damit verknüpft sein, wie gut die Marketingkampagne die in Schritt 2\ definierten Ziele des Kunden erreicht.

Mit Dashboards können Sie Ihre gesamte Arbeit in einer Übersicht zusammenfassen

Einige Beispiele für Marketingmetriken, die Sie zur Erfolgsmessung auf der Grundlage der Ziele Ihres Kunden verwenden können, sind:

Für die Einführung neuer Produkte und die Generierung von Einnahmen: Konversionsraten, E-Mail-Klickraten, qualifizierte Leads, Neuanmeldungen, Upsells, ROI

Konversionsraten, E-Mail-Klickraten, qualifizierte Leads, Neuanmeldungen, Upsells, ROI Für die Steigerung des Verkehrsaufkommens: Keyword-Rankings, Domain-Autorität, organischer Suchverkehr, Gesamtseitenaufrufe, eindeutige Seitenbesucher, Absprungrate, die Kosten für Pay-per-Click-Kampagnen

Keyword-Rankings, Domain-Autorität, organischer Suchverkehr, Gesamtseitenaufrufe, eindeutige Seitenbesucher, Absprungrate, die Kosten für Pay-per-Click-Kampagnen Für die Markenbekanntheit: Nutzerstimmung, Metriken für das Engagement in den sozialen Medien, Aufrufe auf YouTube, Erwähnungen in den sozialen Medien oder in der Presse, Suchvolumen für markenbezogene Schlüsselwörter

Nutzerstimmung, Metriken für das Engagement in den sozialen Medien, Aufrufe auf YouTube, Erwähnungen in den sozialen Medien oder in der Presse, Suchvolumen für markenbezogene Schlüsselwörter Für Veranstaltungen: Gesamtanzahl der Anmeldungen oder Ticketverkäufe, Gesamtteilnehmerzahl, qualifizierte Leads, Kundenakquisitionsrate

Beispiel: Steigerung der Follower und des Engagements in den sozialen Medien um 100 % über alle Kanäle (Twitter Impressions und Likes, Instagram und TikTok Likes und Kommentare).

4. Identifizieren Sie Ihre verfügbaren Ressourcen ✔️

Bestimmen Sie bei der Planung der Marketingkampagne Ihres Kunden, welche Mitarbeiter Ihrer Agentur über die erforderlichen Fähigkeiten und die Verfügbarkeit für die anstehenden Aufgaben verfügen. Ihre Strategie für das Management der Marketingkampagne sollte diesen Personen dann Zeitpläne und Fristen vorgeben, damit das Projekt auf Kurs bleibt.

Legen Sie neben den Teammitgliedern auch fest, welche Tools oder Geräte Sie für Ihre Kampagnen benötigen, z. B. Marketing-Automatisierungstools und Zugriff auf das CRM und Google Analytics Ihres Kunden. Gut kampagnenmanagement-Software wie ClickUp hilft Ihnen, den Überblick über alle Ihre Kampagnen und deren Aufgabenlisten zu behalten, damit Ihr Team alle Termine einhalten kann.

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Denken Sie auch an das vom Kunden zugewiesene Budget für die Marketingkampagne, damit Sie Ihre Ressourcen nicht überstrapazieren.

Beispiel: Sie weisen diesem Projekt drei Social Media Marketing Manager zu, Sam, Lydia und Marco. Jeder von ihnen hat Erfahrung mit der Durchführung von Kampagnen auf Twitter, Instagram bzw. TikTok. Sie werden Assets in Canva und Final Cut Pro erstellen und Beiträge über Hootsuite planen. Das Budget für diese Kampagne beträgt 15.000 $.

5. Planen Sie Ihr Kampagnenprojekt auf einer Zeitachse 📅

Erstellen Sie eine inhaltskalender um Meilensteine zu klären und Erwartungen zwischen Ihrer Agentur und Ihren Kunden zu verwalten. Sie oder Ihr Marketing-Kampagnenmanager können den Content-Kalender in einer einfachen Tabelle oder, noch besser, in einer kollaborativen projektmanagement-Tools wie ClickUp.

Verwenden Sie die ClickUp Home-Kalenderansicht, um Aufgaben zu erstellen, Meetings hinzuzufügen oder gleichzeitig Ihre Aufgabenliste zu überwachen

Beispiel: Ihre Kampagne für MySkinDoc besteht aus Social-Media-Texten und Assets für das Marketing auf Twitter, TikTok und Instagram:

Die MySkinDoc Twitter-, TikTok- und Instagram-Kampagnen laufen vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember

Ihre Agentur erstellt alle Entwürfe mindestens zwei Wochen vor dem Fälligkeitsdatum, und das Marketingteam von MySkinDoc gibt innerhalb einer Woche nach der Lieferung Feedback oder genehmigt sie

Ihr Team plant jeden Social-Media-Post in Sprout Social und befolgt dabei die Best Practices fürdie beste Zeit zum Posten auf jeder Plattform* Sie legen die Fristen für jede Aktion in einem Inhaltskalender fest und weisen sie den Verantwortlichen zu, z. B. Sam für den Entwurf des Twitter-Textes bis 9. September, Marco für die Aufnahme und Bearbeitung von TikToks bis 14. September usw.

6. Führen Sie Ihren Plan aus 🏃

Die Planung einer Marketingkampagne ist wie die Vorbereitung einer Rakete für den Start: Es muss sichergestellt werden, dass sie genügend Treibstoff und die richtigen Astronauten an Bord hat. Die Durchführung Ihrer Kampagne bedeutet, den Startknopf zu drücken und dafür zu sorgen, dass die Rakete auf Kurs bleibt und den Mond ansteuert!

Um den Schwung in dieser Phase aufrechtzuerhalten, sollten Sie sich bei den Teammitgliedern vergewissern, dass sie die Leistungen rechtzeitig erbringen. Ermutigen Sie alle, sich an den vorgegebenen Plan zu halten, aber seien Sie auf unerwartete Störungen vorbereitet, z. B. wenn der Kunde den Umfang des Projekts auf halbem Weg ändert. Andernfalls könnte Ihre Kampagnenrakete aus heiterem Himmel abstürzen!

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp-Aufgaben um oder weisen Sie sie zu, um Gedanken sofort in Aktionen zu verwandeln

Kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihrem Kunden, um sicherzustellen, dass alle interessengruppen einschließlich Ihres Marketing-Kampagnenmanagers - über die Erwartungen und eventuelle Auswirkungen auf die Fristen informiert sind. Passen Sie den Zeitplan Ihrer Kampagne und die zu erbringenden Leistungen nur an, wenn es unbedingt notwendig ist. Denken Sie daran, dass Verzögerungen die Einhaltung des Budgets einer Kampagne erschweren und häufig zu schleichende Ausweitung des Umfangs .

Beispiel: Ihr Team macht seine Sache großartig. Sie haben alle Fristen eingehalten, und MySkinDoc hat alle Ihre Entwürfe ohne jegliche Rückmeldung genehmigt. Aber Sam hatte am Wochenende einen Ski-Unfall und wird nun für den Rest Ihrer Marketingkampagne nicht mehr im Büro sein.

Sie müssen ein neues Teammitglied finden, das das Management der Twitter-Kampagne übernehmen kann. Glücklicherweise steht Po zur Verfügung, um bei verschiedenen Social-Media-Plattformen zu helfen. Da er neu auf dem Konto ist, sprechen seine ersten Beiträge die Zielgruppe von MySkinDoc nicht richtig an. Der Kunde gibt Feedback, und die anschließenden Überarbeitungen und die endgültige Freigabe führen zu Verzögerungen in Ihrem Twitter-Posting-Zeitplan.

Sehen Sie Ihre Arbeitslast anhand der Aufgaben, die auf Ihrem

kritischen Pfad

mit einem einzigen Toggle in ClickUp!

Es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie all diesen unerwarteten Störungen zuvorkommen können. Erstens: Informieren Sie Ihren Kunden sofort über Sams Situation.

Bitten Sie ihn um Geduld, während Po sich einarbeitet. Passen Sie Ihren Zeit- und Inhaltskalender an die Zeit an, die er braucht, um sich richtig in das Projekt einzuarbeiten. Bitten Sie schließlich Lydia und Marco, Po zu helfen, damit er so schnell wie möglich ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse von MySkinDoc entwickeln kann.

7. KPIs überwachen 📈

Verwenden Sie die KPIs, die Sie bereits in Schritt 3 definiert haben, um die Leistung der Kampagne zu bewerten.

Wenn Ihre Kampagne nicht so gut abschneidet wie erwartet, müssen Sie die Zahlen nach oben korrigieren!

Machen Sie intern ein Brainstorming darüber, wie Sie Ihre Kennzahlen steigern können. Vielleicht braucht die Instagram-Anzeige ein bunteres Bild, oder die Überschrift muss gekürzt werden. Halten Sie Ihre Kunden über den Prozess des Kampagnenmanagements auf dem Laufenden und holen Sie ihre Zustimmung zu allen Änderungen der Marketingstrategie oder der Fristen ein.

Brainstorming von Ideen und Zeichnen einer Freiform Mind Map im Leermodus in ClickUp

Beispiel: Zu Beginn Ihrer Kampagne hatte das Twitter-Konto von MySkinDoc nur 30 Follower. Das Ziel war es, die Followerzahl jeden Monat zu verdoppeln. Im Oktober gewann der Account 40 Follower und übertraf damit Ihr Ziel, aber im November gewann der Account nur 50 Follower. Wie können Sie im Dezember sicherstellen, dass Sie von 120 auf 240 Follower kommen?

Werbegeschenke sind eine wunderbare Möglichkeit, das Engagement auf Twitter zu steigern. Sie fragen MySkinDoc, ob sie ein Werbegeschenk machen können, bei dem ein glücklicher Twitter-Follower eine kostenlose Beratung bei einem Dermatologen der Plattform erhält. Der Kunde stimmt zu, und Po macht sich an die Arbeit, dieses Gewinnspiel auf Twitter zu bewerben.

Schnell gewinnt das Twitter-Konto Follower, die sich für diese kostenlose Beratung interessieren. Selbst wenn sie nach dem Ende der Kampagne nicht mehr folgen, haben Sie sichergestellt, dass Sie Ihre KPIs erreicht haben und für den Rest des Dezembers Menschen direkt in der Zielgruppe von MySkinDoc erreichen werden.

Die Vorteile einer guten Verwaltung von Marketingkampagnen

Jede marketing-Agentur kann Ihnen sagen, dass eine Kampagne aus vielen beweglichen Teilen besteht. Sie haben Leute, die abteilungsübergreifend an der Erstellung ergebnisse . Und es gibt mehrere Fristen zu beachten, während die Kunden über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten werden. Sagen wir einfach, die Liste geht weiter.

Aber das Ziel ist es, all diese beweglichen Teile berechenbarer zu machen. Mit dem Marketing-Kampagnenmanagement können Ihre Agenturmitarbeiter aufatmen, denn sie wissen:

Was sind ihre Aufgaben?

Wann sie ihre Leistungen erbringen müssen

Wo sie Kundenfeedback finden

TL;DR? Das Management von Marketingkampagnen versetzt die Teammitglieder Ihrer Agentur in die Lage, die Kampagne pünktlich zu liefern und die Ziele Ihres Kunden zu erreichen, und positioniert Ihre Agentur gleichzeitig als strategischen Partner und nicht nur als weiteren Anbieter.

Erstellen Sie übergeordnete Ziele mit Goals in ClickUp und unterteilen Sie diese dann in kleinere Targets, um Ihren Fortschritt zu verfolgen

Kunden wollen qualitativ hochwertige Marketingkampagnen, die pünktlich geliefert werden und greifbare Ergebnisse liefern. Ein effektives Marketing-Kampagnenmanagement garantiert diese Ergebnisse zwar nicht, macht sie aber besser erreichbar.

Ein gutes Kampagnenmanagement in Ihrer Agentur könnte folgendermaßen aussehen:

Die Kundenbetreuer überwachen den Projektfortschritt, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder der Agentur die Fristen einhalten. Gleichzeitig geben sie Kundenfeedback an die Teammitglieder weiter, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse von hoher Qualität sind.

Ihre Teammitglieder kennen alle individuell ihre zugewiesenen Aufgaben und Fälligkeitstermine, was es ihnen erleichtert, alle Aufgaben rechtzeitig zu erledigen.

Ihre Kunden wissen, was sie von Ihnen erwarten können und was wiederum von ihnen erwartet wird, z. B. dass sie zu bestimmten Terminen Feedback geben.

Wirksame Marketingkampagnen erzielen einfach die Ergebnisse, die Ihre Kunden wünschen, und halten sie zufrieden. Und zufriedene Kunden werden mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederkehrende Partner sein. Sie wollen, dass Ihre Kunden die Fähigkeit Ihrer Agentur, Dinge schnell und erfolgreich zu erledigen, weitersagen.

**Eine gute Marketingkampagne stärkt die Marke und den Umsatz Ihres Kunden, aber eine gut gemanagte Marketingkampagne stärkt die Marke Ihrer Agentur

Andererseits können schlecht gemanagte Marketingkampagnen sowohl für Ihre Kunden als auch für die Marke Ihrer Agentur katastrophale Folgen haben. Siehe Der Tweet von Burger King zum Internationalen Frauentag oder dieser Kendall Jenner Pepsi-Werbung ...definitiv nicht die Art von Marketingkampagne, die Sie mit Ihrer Agentur in Verbindung bringen wollen!

Vorlagen für das Management von Marketingkampagnen

Wer liebt nicht eine gute Vorlage? Wir auf jeden Fall. Sie machen das Leben so viel einfacher, weil man nicht ein ganzes System oder Dokument von Grund auf neu entwerfen muss.

Egal, ob Sie für eine oder für 12 Marken werben, hier finden Sie sechs unserer (kostenlosen!) Lieblingsvorlagen vorlagen die Ihnen helfen können alle Ihre Marketingprojekte zu verwalten .

1. ClickUp Vorlage für Kampagnen- und Promotionsmanagement

Diese Vorlage bietet einen durchgängigen Arbeitsablauf, vom Eingang der Anfrage bis zur Planung und Durchführung der Kampagne

Die ClickUp-Vorlage für Kampagnen- und Promotionsmanagement ist eine All-in-One-Ressource für alle Manager von Marketing-Kampagnen oder für alle Beteiligten in Marketing-Teams.

Diese Vorlage kommt mit mehreren ClickUp-Ansichten um Ihnen zu helfen, Ihre Marketingkampagnen aus verschiedenen Blickwinkeln zu visualisieren und zu planen:

Produkteinführungskampagne: Checkliste aller Aufgaben auf einen Blick, gruppiert nach Kampagnenphase

Checkliste aller Aufgaben auf einen Blick, gruppiert nach Kampagnenphase Social Media Team Tracker: Unterteilt die Aufgaben im Bereich Social Media in Aktionspunkte, geordnet nach dem zuständigen Team. Identifiziert die Art der zu liefernden Inhalte und die relevanten Social-Media-Kanäle

Unterteilt die Aufgaben im Bereich Social Media in Aktionspunkte, geordnet nach dem zuständigen Team. Identifiziert die Art der zu liefernden Inhalte und die relevanten Social-Media-Kanäle Marketing-Phase: Trennt die Aufgaben nach Phasen in einem Kanban-Board

Trennt die Aufgaben nach Phasen in einem Kanban-Board Kalender: Planen Sie alle Ihremarketingaufgaben in einem Kalender damit Sie immer wissen, was als nächstes ansteht

Planen Sie alle Ihremarketingaufgaben in einem Kalender damit Sie immer wissen, was als nächstes ansteht Referenzen: Speichert alles, was Sie wissen müssenmarketing-Ressourcenwie z. B. Ihr Marketingangebot,markenrichtlinienund Produktinformation, inClickUp-Dokumente *Budget Tracker: Zeigt das zugewiesene Budget für jede Aufgabe an, so dass Sie immer unter dem Budget bleiben Vorlage hinzufügen ### 2. ClickUp Campaign & Promotion Management Listenansicht Vorlage

Mit der Listenansicht in der ClickUp-Vorlage für das Kampagnen- und Promotionsmanagement können Sie auf einfache Weise die Budgets und andere wichtige Marketing-Analysen .

Mit der gleichen ClickUp-Vorlage für das Kampagnen- und Werbemanagement können Sie Ihre Listenansicht bearbeiten, um wichtige Aspekte Ihrer Kampagne wie Ziele, Zielgruppe, Budget, Ausgaben und Projektstatus detailliert darzustellen.

Sie müssen Ihre Marketing-Teams nicht mehr um Updates bitten oder nach KPIs suchen. Diese Vorlage zur Kampagnenverfolgung hilft Ihnen:

Sie sehen alle Ihre Kampagnen und deren Konversionsmetriken auf einen Blick und wählen die spezifischen KPIs, die Sie mit anpassbaren Datenfeldern verfolgen möchten

Visualisieren Sie Ihre Kampagnen-Workflows in verschiedenen Ansichten (in diesem Beispiel wird die Listenansicht verwendet)

Bleiben Sie im Zeitplan und verwalten Sie Fristen mit anpassbaren Start- und Fälligkeitsdatenfeldern Vorlage hinzufügen ### 3. ClickUp Kampagnen- & Promotionsmanagement Kanban-Ansicht Vorlage

Verwenden Sie diese Kanban-Ansicht in der Vorlage für das Kampagnen- und Promotionsmanagement, um Ihre Kampagnen effizient zu organisieren

Auch hier können Sie die Kanban-Ansicht innerhalb der ClickUp-Vorlage für das Kampagnen- und Promotionsmanagement als völlig neue Vorlage verwenden, um Ihre Kampagnen zu verfolgen und zu verwalten.

Diese Ansicht ist ideal für das Management von Social-Media-Kampagnen, da Sie Stakeholdern und anderen Projektbeobachtern einen Überblick über den Status der einzelnen Assets, Posts oder Inhalte für die Social-Kampagne geben. Vorlage hinzufügen

4. ClickUp-Kampagnen-Kurzvorlage

Bauen Sie jeden Schritt Ihres Kampagnen-Workflows in dieser Briefvorlage in ClickUp Docs auf

Müssen Sie Ihre Kampagnen kurz und bündig zusammenfassen, vor allem um die Zustimmung des Kunden zu erhalten?

Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Kunden auf der gleichen Seite sind mit dem ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage die Ihnen dabei hilft, Ziele zu umreißen und einen Vorschlag für eine Marketingkampagne in einem einfachen Kurzdokument zu entwerfen.

Diese Vorlage führt Sie durch die Definition der folgenden wesentlichen Komponenten einer Marketingkampagne, eine nach der anderen:

Überblick über die Kampagne

Zielmarkt (einschließlichuser Persona Vorlagen)

Vorgeschlagenes Budget

Wesentliche Termine

Marketingbemühungen, Materialien (auch bekannt als Assets oder Deliverables)

Referenzen (Links zu relevanten Marketingressourcen, z. B. Markenrichtlinien, Wettbewerberliste, Anmeldedaten usw.)

Zusammenfassung und Genehmigung Vorlage hinzufügen ### 5. ClickUp Kreativ-Brief-Dokument-Vorlage

Diese Vorlage dient der Abstimmung von Produktionsteams und Stakeholdern bei der Umsetzung von Kreativprojekten, indem sie die Gesamtstrategie und die wichtigsten Elemente umreißt ClickUp's Vorlage für kreative Briefings bietet einen kurzen und prägnanten Überblick darüber, worum es in Ihrer Kampagne geht. Perfekt, um Ihnen und Ihrem Kunden zu helfen, sich über grundlegende Details und Zeitpläne zu verständigen. Ein Muss für Marketingteams.

Hier ist alles enthalten:

Kampagnenübersicht : Skizzieren Sie die Ziele, Meilensteine, das Budget und das Zielpublikum Ihrer Kampagne

: Skizzieren Sie die Ziele, Meilensteine, das Budget und das Zielpublikum Ihrer Kampagne Kreative Briefs : Erläutern Sie, wie Sie die Botschaften Ihrer Kampagne, die Aufforderungen zum Handeln und die Ergebnisse definieren

: Erläutern Sie, wie Sie die Botschaften Ihrer Kampagne, die Aufforderungen zum Handeln und die Ergebnisse definieren Video-Briefe: Planen Sie Ihre Videoproduktion mit einem Storyboard, einer Aufnahmeliste und einem Drehplan

Sehen Sie sich diese Videos an *kreative Kurzbeispiele* zur Inspiration! Vorlage hinzufügen

6. ClickUp-Kampagnenkalender-Vorlage

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team mit Ihren verschiedenen Kampagnen in einem einzigen, gemeinsam nutzbaren Bereich organisiert bleibt

Die ClickUp-Kampagnenkalender-Vorlage hilft Ihrem Team, bei der Verwaltung aller Marketingkampagnen organisiert zu bleiben. Dieser Kalender gibt Ihnen einen Überblick über alle Ihre aktiven Kampagnen, indem er sie abbildet und so eine hohe strategische Planung und ermöglicht es Ihnen,:

Ihre Kampagnen in einem Ereigniskalender darstellen, der nach Tag, 4 Tagen, Woche oder Monat betrachtet werden kann

Ihre Kampagnen nebeneinander auf einer Zeitachse anzeigen, um zu verstehen, wie sich Ihre Kampagnen überschneiden. Ziehen und Ablegen, um Start- und Enddatum oder Dauer der Kampagne anzupassen

Über die rechte Seitenleiste, in der alle ungeplanten und überfälligen Aufgaben aufgelistet sind, können Sie sich über Maßnahmen informieren, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Listen Sie alle Ihre Kampagnen auf und gruppieren Sie sie nach Dauer, um zwischen Ihren einmaligen, kurzfristigen und langfristigen Kampagnen zu unterscheiden

Zeigen Sie den aktuellen Status all Ihrer Kampagnen an, damit die Manager von Marketingkampagnen ihren Fortschritt durch Ziehen zwischen den Spalten auf einer visuellen Kanban-Tafel anpassen können Vorlage hinzufügen ## Optimieren Sie Ihr Marketing-Kampagnen-Management mit ClickUp

Nicht jede Marketing-Kampagne kann "einfach, luftig, schön" sein wie Covergirl, aber wir können Sie dem einen Schritt näher bringen 😉

ClickUp ist ein All-in-One kampagnenmanagement-Tool das Agenturen und Marketingteams hilft, die Zusammenarbeit mit Kunden bei Marketingkampagnen von Anfang bis Ende zu optimieren.

Hier sind nur einige der Möglichkeiten, wie ClickUp Ihnen hilft, weniger Zeit zu organisieren und mehr Zeit zu tun zu verbringen: