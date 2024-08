8 Best Practices für einen effektiven Social Media Workflow

Die Landschaft der sozialen Medien entwickelt sich ständig weiter. Was gestern funktioniert hat, funktioniert heute vielleicht nicht mehr, und was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, eine

workflow für soziale Medien

auf die Sie sich verlassen können, um Ihre Inhaltsstrategie zu organisieren und effektiv zu gestalten.

Es gibt keine Einheitslösung für jedes Unternehmen, aber es gibt einige bewährte Verfahren, die Ihnen dabei helfen können, einen Workflow für soziale Medien zu erstellen, der für Sie funktioniert. Hier sind acht davon, die Sie anwenden können, um einen straffen und erfolgreichen Workflow für soziale Medien zu schaffen.

Was ist ein Social-Media-Workflow?

Ein Social-Media-Workflow ist ein System zur Verwaltung der Erstellung, Veröffentlichung und Förderung Ihrer Beiträge in den sozialen Medien. Er wird von verschiedenen Mitgliedern des Social-Media-Teams verwaltet und umfasst alle Schritte, die mit der Erstellung, Vorbereitung, Veröffentlichung und Förderung Ihrer Inhalte verbunden sind, von der Idee bis zur Analyse.

über Forschungstor Die besten Arbeitsabläufe für soziale Medien sind flexibel und anpassungsfähig; sie können je nach Bedarf an die sich verändernde Landschaft angepasst werden. Sie sollten außerdem einfach zu bedienen und verständlich sein, damit Ihr Team seine Aufgaben in den sozialen Medien so effizient wie möglich erledigen kann.

Die Vorteile eines gestrafften Social Media Workflows

Die Vorteile eines Social Media Workflows sind vielfältig

workflow-Management

, einschließlich:

Optimiert den Prozess der Inhaltserstellung und spart so wertvolle Zeit

Stellt sicher, dass alle Ihre Inhalte hochwertig, fehlerfrei und wirkungsvoll sind

Hilft Ihnen, die Ergebnisse Ihrer (sozialen) Aktivitäten besser zu messen medienkampagnen

Die Ressourcenzuweisung wird viel einfacher

Verhindert Redundanz und doppelten Aufwand Bevor wir uns mit spezifischen Praktiken für den Workflow in den sozialen Medien befassen, sollten Sie einige allgemeine Aspekte beachten, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Einfach halten. Das Letzte, was Sie wollen, ist ein verworrenes, undurchschaubares System, das niemand versteht oder weiß, wie es zu benutzen ist. Halten Sie Ihren Social-Media-Workflow so einfach wie möglich, so dass er für jeden in Ihrem Team leicht zu handhaben ist

Das Letzte, was Sie wollen, ist ein verworrenes, undurchschaubares System, das niemand versteht oder weiß, wie es zu benutzen ist. Halten Sie Ihren Social-Media-Workflow so einfach wie möglich, so dass er für jeden in Ihrem Team leicht zu handhaben ist Machen Sie ihn flexibel und anpassungsfähig . Ihr Social-Media-Workflow sollte flexibel genug sein, um sich an die sich ständig verändernde Landschaft der sozialen Medien und an Ihr Team anzupassen. Es sollte einfach sein, bei Bedarf neue Schritte hinzuzufügen oder unnötige Schritte zu entfernen

. Ihr Social-Media-Workflow sollte flexibel genug sein, um sich an die sich ständig verändernde Landschaft der sozialen Medien und an Ihr Team anzupassen. Es sollte einfach sein, bei Bedarf neue Schritte hinzuzufügen oder unnötige Schritte zu entfernen Automatisieren Sie, wo immer möglich . Die Automatisierung kann Ihnen helfen, viel Zeit und Mühe zu sparen, wenn es um den Workflow-Prozess in den sozialen Medien geht. Suchen Sie nach Möglichkeiten, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, wie z. Bplanen von Beiträgen oder das Versenden von Erinnerungen

Verwendung von Vorlagen für soziale Medien .

Workflow-Vorlagen können Ihnen helfen zeit zu sparen indem Sie den Prozess der Inhaltserstellung rationalisieren. Die Erstellung von Vorlagen für beliebte Inhaltstypen wie Blogbeiträge oder Infografiken kann Ihnen helfen, Ihre Inhalte schneller zu erstellen. Eine gute Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen, besteht darin, Ihre Inhalte zu nehmen, den Hintergrund und das Foto zu ändern und sie für die spätere Verwendung zu speichern. Sie verfügen dann über eine Reihe von Elementen, mit denen Sie experimentieren oder die Sie erstellen können

. Workflow-Vorlagen können Ihnen helfen zeit zu sparen indem Sie den Prozess der Inhaltserstellung rationalisieren. Die Erstellung von Vorlagen für beliebte Inhaltstypen wie Blogbeiträge oder Infografiken kann Ihnen helfen, Ihre Inhalte schneller zu erstellen. Eine gute Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen, besteht darin, Ihre Inhalte zu nehmen, den Hintergrund und das Foto zu ändern und sie für die spätere Verwendung zu speichern. Sie verfügen dann über eine Reihe von Elementen, mit denen Sie experimentieren oder die Sie erstellen können Verfolgen Sie Ihre Fortschritte Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Fortschritte verfolgen, damit Sie sehen können, was funktioniert und was nicht. So können Sie Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Strategie für soziale Medien optimieren und notwendige Änderungen vornehmen

Nachdem Sie nun ein allgemeines Verständnis für Social Media-Workflows haben, wollen wir uns nun mit spezifischen Best Practices für die Erstellung eines Workflows beschäftigen, der für Sie und Ihr Team funktioniert.

8 Best Practices für die Erstellung eines effektiven Social Media Workflows

1. Legen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten fest

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Social-Media-Workflows besteht darin, festzulegen, wer daran beteiligt sein wird und welche Aufgaben und Zuständigkeiten sie haben werden. So können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und ihre Rolle und ihren Beitrag zum Prozess kennen.

Hier sind ein paar Rollen, die zusammenarbeiten können verwaltung sozialer Medien :

Social-Media-Manager: Social-Media-Manager sind für die Verwaltung der täglichen Aktivitäten der Social-Media-Kanäle, die Entwicklung effektiver Social-Media-Strategien und die Gewährleistung eines reibungslosen Social-Media-Workflows für das Team verantwortlich. Dazu können Aufgaben wie die Veröffentlichung von Inhalten, die Beantwortung von Kommentaren und die Überwachung von Analysen gehören (wobei dies wiederum stark von der jeweiligen Organisation abhängt).

Social-Media-Manager sind für die Verwaltung der täglichen Aktivitäten der Social-Media-Kanäle, die Entwicklung effektiver Social-Media-Strategien und die Gewährleistung eines reibungslosen Social-Media-Workflows für das Team verantwortlich. Dazu können Aufgaben wie die Veröffentlichung von Inhalten, die Beantwortung von Kommentaren und die Überwachung von Analysen gehören (wobei dies wiederum stark von der jeweiligen Organisation abhängt). Inhaltsersteller: Diese Rolle ist für diejenigen gedacht, die dabei helfen, Inhaltsideen zum Leben zu erwecken undinhalte erstellen für Marketing-Teams erstellen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Inhalte für soziale Medien handeln, denn sie können auch andere Inhalte wie Blogbeiträge für soziale Medien umfunktionieren. Ein Beispiel wäre die Aufteilung eines Blogbeitrags in mundgerechte Stücke für Instagram Stories.

Diese Rolle ist für diejenigen gedacht, die dabei helfen, Inhaltsideen zum Leben zu erwecken undinhalte erstellen für Marketing-Teams erstellen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Inhalte für soziale Medien handeln, denn sie können auch andere Inhalte wie Blogbeiträge für soziale Medien umfunktionieren. Ein Beispiel wäre die Aufteilung eines Blogbeitrags in mundgerechte Stücke für Instagram Stories. Community-Manager : Ein Community-Manager ist für den Aufbau der Community zuständig. Dazu moderiert er die Konten in den sozialen Medien, hilft bei der Erstellung einer starken Präsenz in den sozialen Medien und engagiert sich in der Community. Sie sind verantwortlich für den Aufbau von Beziehungen mit dem Publikum auf verschiedenen Plattformen, die Beantwortung von Kommentaren und Nachrichten, die Überwachung negativer Stimmungen und die Beantwortung von Fragen, und das alles unter Verwendung der Stimme der Marke

: Ein Community-Manager ist für den Aufbau der Community zuständig. Dazu moderiert er die Konten in den sozialen Medien, hilft bei der Erstellung einer starken Präsenz in den sozialen Medien und engagiert sich in der Community. Sie sind verantwortlich für den Aufbau von Beziehungen mit dem Publikum auf verschiedenen Plattformen, die Beantwortung von Kommentaren und Nachrichten, die Überwachung negativer Stimmungen und die Beantwortung von Fragen, und das alles unter Verwendung der Stimme der Marke Designer: Designer erstellen visuelle Inhalte für soziale Beiträge und können auch an folgenden Aufgaben beteiligt seinfilmen und Bearbeiten von Videos. Um effizienter zu arbeiten, muss ein Designer mit demwerbetexter und Ersteller von Inhaltenund in den meisten Unternehmen sind diese beiden Rollen in hohem Maße symbiotisch

Designer erstellen visuelle Inhalte für soziale Beiträge und können auch an folgenden Aufgaben beteiligt seinfilmen und Bearbeiten von Videos. Um effizienter zu arbeiten, muss ein Designer mit demwerbetexter und Ersteller von Inhaltenund in den meisten Unternehmen sind diese beiden Rollen in hohem Maße symbiotisch Analyst: Der Analyst ist für die Analyse der Leistung der einzelnen Social-Media-Kampagnen und Marketingmaßnahmen verantwortlich. Dazu gehören Aufgaben wie die Nachverfolgung von Metriken, die Durchführung von Recherchen, die Bereitstellung von Schlüsseldaten für Ihr Team und das Verfassen von Berichten.

Nicht alle diese Aufgaben sind für jedes Unternehmen relevant, so dass Sie Ihr Team auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden müssen. Sobald Sie festgelegt haben, wer beteiligt sein wird, ist es an der Zeit, mit der Erstellung Ihrer Social Media

inhalts-Workflow

.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit AI Social Media Tools !

Was ist mit bestimmten Situationen?

Es gibt einige spezifische Situationen, die Sie bei der Erstellung Ihres Arbeitsablaufs für soziale Medien berücksichtigen müssen. Hier sind ein paar Beispiele:

Wenn Sie mit mehreren Teammitgliedern zusammenarbeiten, müssen Sie festlegen, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist. Dieser Punkt war eine Wiederholung wert, da viele Social Media-Teams diesen Aspekt übersehen und nicht so viel Aufmerksamkeit wie nötig in die Aufteilung der Verantwortlichkeiten investieren

Wenn Sie mit externen Auftragnehmern zusammenarbeiten, müssen Sie klare Richtlinien für deren Arbeit aufstellen - Fristen, Ergebnisse, Erwartungen und so weiter. Diese Richtlinien müssen auch Dinge wie Markensprache und Tonfall beinhalten. Kaum etwas ist zeitaufwändiger und produktivitätsmindernder als die ständige Bearbeitung und Überwachung von Inhalten, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten

Da Sie wahrscheinlich mit mehreren Konten in den sozialen Medien arbeiten, müssen Sie für jedes einzelne Konto einen eigenen Arbeitsablauf einrichten. Das bedeutet nicht, dass Sie einen umfassenden Workflow für jedes Konto erstellen müssen - vielmehr muss er die Besonderheiten jeder Seite berücksichtigen (Wortspiel beabsichtigt). Eine Kundensupportseite hat nicht dieselben Anforderungen wie beispielsweise eine Markenseite

Was ist mit der Rechtsabteilung, der Personalabteilung und anderen Beteiligten? Wann sollten sie einbezogen werden?

Dieser Abschnitt befasst sich mehr mit den Genehmigungsverfahren als mit dem Workflow in den sozialen Medien an sich, aber er verdient dennoch eine eigene Erläuterung.

sollten also die Personalabteilung und die Rechtsabteilung in Ihren Workflow einbezogen werden? Das hängt von der Größe des Unternehmens, den gemeinsamen Zielen des gesamten Unternehmens und dem Umfang der Inhalte ab. Wenn das Ziel der Inhalte das Employer Branding ist, sollte die Personalabteilung aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Kenntnisse über das Unternehmen auf jeden Fall von Anfang an einbezogen werden. Die Rechtsabteilung sollte sich einschalten, um sicherzustellen, dass die Inhalte urheberrechtlich unbedenklich und rechtlich einwandfrei sind.

2. Planen Sie im Voraus: Überlegen Sie, was Sie wann veröffentlichen wollen

Das nächste bewährte Verfahren betrifft die Planung. Sie sollten erste Ideen haben, welche Art von Inhalten Sie veröffentlichen möchten, und wissen, wann Sie diese zeitnah veröffentlichen wollen. So bleiben Sie organisiert, auf dem Laufenden und vorbereitet.

Schauen Sie sich unser Erklärvideo zum ClickUp Content Management Template an, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Kalender für mehrere Kanäle anzeigen können

Um dies zu tun, müssen Sie eine

inhaltskalender

. Ein Social-Media-Kalender ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Planung und Terminierung Ihrer Inhalte hilft. Er kann so einfach sein wie eine Tabellenkalkulation oder ein Online-Tool wie Google Calendar oder ein

Kalender-Ansicht

in ClickUp.

Verwenden Sie die

ClickUp Content Management Vorlage

um Content-Kalender-Ansichten für Ihr Marketing-Team zu erstellen. Geben Sie spezifische Ansichten für E-Mail, Social Media und das Blog-Team, die alle separat genutzt werden können, aber auch Einblicke in den gesamten Kalender haben

inhaltskalender

.

Testen Sie ClickUp's Content Management Vorlage

Wir werden später in diesem Artikel darauf eingehen, daher hier ein paar Tipps für die Erstellung einer

inhaltskalender

:

Beginnen Sie mit einem Brainstorming zu Ideen für Inhalte in den sozialen Medien. Dazu können Blogbeiträge, Bilder, Infografiken oder Videos gehören

Sobald Sie einige Ideen haben, legen Sie den Zeitplan fest und planen, wann Sie sie veröffentlichen wollen. Berücksichtigen Sie dabei Dinge wie den Nachrichtenzyklus, Feiertage und andere Ereignisse, die sich auf Ihre Inhalte auswirken könnten

Sobald Sie einen Plan haben, können Sie beginnen, Aufgaben zuzuweisen erstellen Sie Inhalte und planen Sie Beiträge für soziale Medien in Ihrem Kalender für soziale Medien und andere visuelle Inhalte. Dies kann das Schreiben von Blogbeiträgen, das Entwerfen von Bildmaterial für verschiedene soziale Plattformen oder das Filmen von Videos

Achten Sie darauf, dass Ihr Kalender etwas Flexibilität bietet. Die Dinge ändern sich, und Sie müssen Ihre Pläne vielleicht anpassen. Es ist immer eine gute Idee, etwas Spielraum für Ereignisse einzuplanen, von denen Sie noch nichts wussten. Nehmen wir an, es ist der 7. August und Sie finden heraus, dass am 8. August der Internationale Katzentag ist, aber der Kalender ist voll mit Markenartikeln. Sie wollen wirklich nicht die Person sein, die durch Reifen springen muss, um ein paar süße Katzenbilder zwischen die Markenbeiträge zu quetschen, richtig?

3. Gestalten Sie Ihre Social-Media-Strategie rund um Ihren Arbeitsablauf

Strategien für soziale Medien

werden um den Arbeitsablauf eines Teams herum erstellt und nicht umgekehrt. Grundsätzlich müssen Sie logistische Aspekte wie die Erstellung von Inhalten, die Verteilung und die Überwachung berücksichtigen, bevor Sie eine Strategie entwerfen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Auf diese Weise können Sie eine Strategie entwickeln, die auf die Bedürfnisse, Stärken und Grenzen Ihres Teams zugeschnitten ist.

Das einfachste Beispiel in diesem Sinne wäre die Planung einer Initiative für visuelle Inhalte, ohne die nötige Bandbreite zur Verfügung zu haben, um sie zu unterstützen. "Bandbreite" bedeutet nicht notwendigerweise eine Anzahl von X Designern für eine Menge von Y visuellen Assets. Leider gibt es dafür keine Formel. Es bedeutet auch die Zusammenarbeit mit Textern, Redakteuren, Genehmigern und so weiter. Erinnern Sie sich an die Symbiose aus Designer und Texter, die ich bereits erwähnt habe? Sie spielt auch hier eine Rolle.

Was nun einige allgemeine Tipps für die Entwicklung einer Social-Media-Strategie rund um Ihren Arbeitsablauf angeht, sollten Sie Folgendes beachten:

Definieren Sie Ihre Ziele: Was wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen?

Was wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen? Recherchieren Sie Ihr Publikum : Wen wollen Sie mit Ihrer Strategie erreichen?

: Wen wollen Sie mit Ihrer Strategie erreichen? Wählen Sie die richtigen Plattformen aus: Auf welche Social-Media-Kanäle sollten Sie sich konzentrieren, und wie werden Sie die einzelnen Kanäle für soziale Kampagnen nutzen?

Auf welche Social-Media-Kanäle sollten Sie sich konzentrieren, und wie werden Sie die einzelnen Kanäle für soziale Kampagnen nutzen? Erstellen Sie ansprechende Inhalte: Welche Art von Inhalten wird Ihr Publikum ansprechen, und wie werden Sie Beiträge erstellen?

Welche Art von Inhalten wird Ihr Publikum ansprechen, und wie werden Sie Beiträge erstellen? Planen Sie die Verbreitung: Wie werden Sie Ihre Inhalte in den sozialen Medien an Ihr Publikum weitergeben?

Wie werden Sie Ihre Inhalte in den sozialen Medien an Ihr Publikum weitergeben? Überwachen und anpassen: Wie werden Sie den Erfolg Ihrer sozialen Medien verfolgen und messen? marketing-Kampagnen ?

Die nachstehende Abbildung zeigt einige der Fragen, die Sie sich bei der Entwicklung Ihrer Social-Media-Strategie stellen könnten, um einen guten Ausgangspunkt zu haben:

über

Digitale Schule für Marketing

4. Kennen Sie Ihre Social Media Plattformen

Im Bereich der sozialen Medien gibt es viele verschiedene Plattformen, aus denen Sie wählen können. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Bevor Sie also mit der Erstellung Ihrer Social-Media-Inhalte beginnen, müssen Sie die richtige Plattform für Ihre Strategie auswählen.

Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei der Auswahl einer Social-Media-Plattform beachten sollten:

Ziele: Was wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen? Konversionen? Markenbekanntheit? Lead-Generierung? Wenn Sie z. B. die Konversionsrate erhöhen wollen, ist Twitter vielleicht nicht die richtige Plattform. Oder vielleicht doch, je nachdem, wen Sie fragen.

Was wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen? Konversionen? Markenbekanntheit? Lead-Generierung? Wenn Sie z. B. die Konversionsrate erhöhen wollen, ist Twitter vielleicht nicht die richtige Plattform. Oder vielleicht doch, je nachdem, wen Sie fragen. Zielgruppe: Wen wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen? Hängt Ihr Zielpublikum bei Twitter oder LinkedIn herum? Oder vielleicht auf Reddit?

Wen wollen Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie erreichen? Hängt Ihr Zielpublikum bei Twitter oder LinkedIn herum? Oder vielleicht auf Reddit? Inhalt: Welche Art von Inhalt wird bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden? Infografiken? White-Paper? Blog-Beiträge? Infografiken, Whitepapers und Blogbeiträge werden als Instagram Stories geteilt

Dieser Gedankengang wird Ihnen auf lange Sicht eine Menge Kopfschmerzen ersparen. So verlockend es auch sein mag, überall dabei zu sein, kann ein Team nur eine bestimmte Menge hochwertiger Inhalte produzieren. Verteilen Sie sich nicht zu sehr - konzentrieren Sie sich auf die Stärken Ihres Teams und die Orte, von denen Sie wissen, dass sich Ihre Zielgruppe dort aufhält.

5. Verwenden Sie ein Tool zur Verwaltung sozialer Medien für die Planung von Beiträgen

Und jetzt kommen wir zu einem der besten Teile unseres Blogs * schaut nach vorne und stellt fest, dass noch mehr als ein halber Artikel vor uns liegt* - die Logistik der Veröffentlichung in den sozialen Medien!

Man könnte sagen, dass die Planung von Beiträgen eine der Säulen eines soliden Social-Media-Workflows ist, und das aus gutem Grund. Der offensichtlichste Grund ist, dass Sie auf diese Weise sicherstellen können, dass Ihre Inhalte konsistent sind und regelmäßig veröffentlicht werden. Das macht doch Sinn, oder?

Planable für die Verwaltung sozialer Medien

Über Planable

Auch wenn einige Plattformen die Planung von Inhalten nativ unterstützen, gibt es gute Argumente für die Verwendung eines speziellen Social Media Management Tools wie

Planbar

. Das liegt daran, dass ein Planungstool es Ihnen ermöglicht, Beiträge für alle Ihre Seiten an einem Ort zu planen, anstatt sich bei jeder Plattform anzumelden und dies manuell zu tun.

Außerdem ist die Planung Ihrer Beiträge im Voraus eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte konsistent sind und regelmäßig veröffentlicht werden. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass Sie auch darauf vorbereitet sein sollten, in Echtzeit zu posten *insert International Cat's Day anecdote*.

wie kann Planable Ihnen also dabei helfen, den perfekten Workflow zu schaffen?_ In vielerlei Hinsicht, aber lassen Sie uns für den Moment nur auf zwei Aspekte eingehen: Das Genehmigungssystem von Planable und die Funktionen zur Zusammenarbeit.

Planable verfügt über 4 Freigabe-Workflows (Keine, Optional, Erforderlich und Mehrstufig), die für Teams jeder Größe geeignet sind. Dieses Freigabesystem stellt sicher, dass kein Inhalt live geht, bevor er nicht zu 100 % fertig ist, und dass er die relevanten Entscheidungsträger erreicht, bevor er in die freie Wildbahn entlassen wird. Es kann den Unterschied ausmachen zwischen einem Beitrag, der in der Warteschleife steckt, und einer rechtzeitigen Veröffentlichung.

Und dann sind da noch die Funktionen zur Zusammenarbeit. Da Planable das Gefühl und den Fluss sozialer Medien nachahmt, wird das Feedback in Form von Kommentaren und Antworten direkt neben den Beiträgen angezeigt, die Aufmerksamkeit erfordern. Dort können Sie Teammitglieder und Kunden markieren, um ihre Gedanken mit ihnen zu teilen und Assets (Bildmaterial, Texte, usw.) abzulegen.

ClickUp zur Rationalisierung Ihrer Content-Operationen und zur Verfolgung von Kampagnen

Nutzen Sie die über 15 Ansichten von ClickUp zur Visualisierung und Planung von Medienkampagnen

Ein weiteres, ebenso großartiges Tool zur Entwicklung einer schlanken

arbeitsablauf des Social Media-Teams ist ClickUp

. ClickUp ist ein

projektmanagement-Werkzeug

das Teams hilft, organisiert und effizient zu arbeiten. Es bietet Teammitgliedern einen Ort, an dem sie ihre Arbeit verfolgen, miteinander kommunizieren und an Projekten zusammenarbeiten können.

ClickUp bietet auch Werkzeuge für die Verwaltung von Terminen, die Zuweisung von Aufgaben und die Verfolgung des Fortschritts. Mit seinen flexiblen Funktionen und der intuitiven Benutzeroberfläche macht ClickUp es einfach, jedes Projekt zu verwalten, ob groß oder klein. Sie können auch ihre

gebrauchsfertige und anpassbare Vorlagen

um Ihren aktuellen Social-Media-Workflow zu optimieren. Alles in allem ist es ein großartiges Tool, das zusammen mit Planable verwendet werden kann, um einen narrensicheren Workflow für Ihr Team zu schaffen.

6. Überspringen Sie nicht den Genehmigungsprozess

Es ist wichtig, einen Genehmigungsprozess innerhalb Ihres Social Media-Workflows einzurichten. Das gilt besonders, wenn Sie mit einem Team arbeiten. Durch einen konsistenten Genehmigungsprozess können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Inhalte von hoher Qualität sind und der Marke entsprechen.

Bei der Erstellung eines Genehmigungsprozesses sind einige Dinge zu beachten:

Wer sollte daran beteiligt sein?

Zu welchem Zeitpunkt sollte der Genehmigungsprozess stattfinden?

Wie wird das Genehmigungsverfahren Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen?

Wer sollte in das Genehmigungsverfahren einbezogen werden?

Die Antwort auf diese Frage hängt von Ihrem Team und Ihren Zielen ab. Es gibt jedoch ein paar wichtige Personen, die immer beteiligt sein sollten:

Ersteller von Inhalten/Texter: Offensichtlich, oder? Diese Person sollte in den Genehmigungsprozess einbezogen werden, um sicherzustellen, dass ihre Inhalte alle Anforderungen erfüllen.

Offensichtlich, oder? Diese Person sollte in den Genehmigungsprozess einbezogen werden, um sicherzustellen, dass ihre Inhalte alle Anforderungen erfüllen. Ein Fachexperte : Er gibt Rückmeldung über die Richtigkeit des Inhalts. Besonders nützlich bei sensiblen Kampagnen, bei denen viel auf dem Spiel steht, oder wenn es viele Inhalte gibt, die veröffentlicht werden müssen und ein gründliches Korrekturlesen erfordern

: Er gibt Rückmeldung über die Richtigkeit des Inhalts. Besonders nützlich bei sensiblen Kampagnen, bei denen viel auf dem Spiel steht, oder wenn es viele Inhalte gibt, die veröffentlicht werden müssen und ein gründliches Korrekturlesen erfordern Ein Redakteur: Stellt sicher, dass die Inhalte fehlerfrei sind und in einigen Fällen der Marke entsprechen

Stellt sicher, dass die Inhalte fehlerfrei sind und in einigen Fällen der Marke entsprechen Der endgültige Entscheidungsträger (Genehmiger): Die Person, die sicherstellt, dass der Inhalt den Unternehmensrichtlinien entspricht, und die den Inhalt absegnet

7. Klare Richtlinien für die Veröffentlichung haben

In Bezug auf soziale Medien ist es wichtig, klare Richtlinien für die Veröffentlichung von Inhalten zu haben. Das gilt besonders, wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten. Mit Hilfe von Posting-Richtlinien können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Inhalte von hoher Qualität sind, den Unternehmensrichtlinien entsprechen und den Ton der Marke widerspiegeln.

Bei der Erstellung von Veröffentlichungsrichtlinien sind einige Dinge zu beachten:

Welcher Tonfall soll verwendet werden?

Welche Themen sollten behandelt werden?

Welche Arten von Inhalten sollten veröffentlicht werden?

Wie oft sollten die Inhalte veröffentlicht werden?

8. Workflow-Diagramme berücksichtigen

Alternativ könnten Sie auch eine Social Media workflow-Diagramm . Das Schöne an Prozessdiagrammen ist, dass sie nicht nur die Aufgaben skizzieren, aus denen ein Prozess besteht (wie eine To-Do-Liste mit Anfang und Ende), sondern auch Daten und Beiträge in sozialen Medien, Entscheidungsprozesse und sogar wichtige Meilensteine in einem bestimmten Prozess.

Genial, oder?

Und die Visualisierung ist nur einer von vielen Vorteilen. Diese Dokumentation kann allen Beteiligten helfen, den Prozess zu verstehen und sich bei Bedarf darauf zu beziehen, um die Dinge zu beschleunigen.

Sind Sie bereit, Ihren Workflow für sich arbeiten zu lassen?

Ein Social-Media-Workflow ist (und sollte immer) ein wesentlicher Bestandteil jeder Social-Media-Strategie sein.

Denken Sie daran, klare Rollen festzulegen, klare Richtlinien zu haben und Ihre Social-Media-Strategie so gut wie möglich an Ihrem Workflow auszurichten. Wenn Sie diese Praktiken in Verbindung mit Workflow-Tools für soziale Medien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Team Inhalte schnell und ohne Qualitätseinbußen bereitstellt.

Planable konzentriert sich auf die Verwaltung sozialer Medien und die Rationalisierung von Prozessen der Zusammenarbeit, ebenso wie ClickUp

social-Media-Projektmanagement

funktionen und Vorlagen.

Viel Spaß bei der Arbeit!

Marco Guiliani

ist Content Marketer bei Planable und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Content Writing, SEO und Copywriting.