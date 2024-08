10 kostenlose Workflow-Vorlagen in ClickUp & Excel

Wenn es darum geht, intelligenter und nicht härter zu arbeiten, sollten Sie mit einer Vorlage beginnen.

Ich meine, Sie würden doch auch nicht jeden Kreis in Ihrem Plätzchenteig mit der Hand ausstechen, oder? nein!

Sie verwenden eine Ausstechform. 👩🏼‍🍳

Vorlagen folgen einem ähnlichen Konzept, und die besten Vorlagen haben zwei wesentliche Eigenschaften:

Sie sind vollständig anpassbar

Und 100% kostenlos

Das heißt, man kann seinen Keks haben und ihn auch essen, oder?! 🍪

Vorlagen sollen Ihnen das Leben leichter machen und wertvolle Zeit sparen, indem sie während des gesamten Projektprozesses eine gewisse Rolle spielen, nicht nur bei der Planung der einzelnen Schritte.

Außerdem gibt es keinen Mangel an Vorlagen! Der schwierigste Teil ist einfach, die wertvollsten zu finden arbeitsablauf vorlage auf der Grundlage Ihres Anwendungsfalls, Ihres bevorzugten Arbeitsstils, der Teamgröße und der Projektkomplexität.

Aber wir sind hier, um Ihnen mit 10 unserer Lieblingsvorlagen zu helfen projektmanagement-Vorlagen für verschiedene Arbeitsabläufe, Arbeitsstile und Erfahrungsstufen. Ganz gleich, ob Sie das neueste Mitglied im Team oder der beliebteste Manager aller Zeiten sind, diese 10 kostenlosen Vorlagen sind genau das Richtige für Sie.

10 Projektmanagement-Workflow-Vorlagen Verwaltung Ihrer Arbeitsabläufe mit einer anpassbaren Vorlage ist ein unverzichtbarer Schritt für Teams und Unternehmen aller Branchen - um

customer Journeys abbilden , Ihre Organisationsstruktur, das Onboarding von Mitarbeitern, einen Vertriebsprozess und vieles mehr.

Die richtige Workflow-Vorlage unterstützt Sie mit Funktionen, die auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind, darunter anpassbare Aufgabenstatus, mehrere Projektansichten, eine vorgefertigte Struktur, benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und mehr.

das liegt daran, dass die Planung eines Workflows kompliziert sein kann, aber Vorlagen können diese schwierige Aufgabe erheblich erleichtern. ✨

Hier sind 10 einfache und effektive Workflow-Vorlagen für praktisch jedes Team und jeden Prozess - und sie sind völlig kostenlos. 😎💸

1. Einfache Mind Map Workflow-Vorlage von ClickUp

Visualisieren Sie Ihren Workflow in einem flexiblen Diagramm mit der Simple Mind Map Vorlage von ClickUp

Wenn Sie mit Projektmanagement-Workflows oder Diagrammen im Allgemeinen neu sind, beginnen Sie mit mind Maps !

Eine kurze Auffrischung zu Mind Maps: Mind Maps, die auch häufig beim Brainstorming verwendet werden, sind eine sehr visuelle und kreative Methode, um Ideen zu einem zentralen Thema oder Endziel zu erkunden. Wie die Äste eines Familienstammbaums oder die Fäden eines Spinnennetzes zeigen Mind Maps den natürlichen Verlauf eines Prozesses durch Aufgaben oder Knotenpunkte, die in einer bestimmten Reihenfolge auftreten. ♻️

Die anfängerfreundliche Einfache Mind Map Workflow-Vorlage von ClickUp ist der perfekte Ausgangspunkt für Benutzer aller Erfahrungsstufen - selbst wenn Sie der ausgewiesene Mind Map-Experte des Teams sind.

Mit zwei benutzerdefinierten Status und drei Ansichten, die automatisch auf Ihren Arbeitsbereich angewendet werden, führt Sie diese Vorlage durch die Anfänge der Erstellung einer Mind Map in ClickUp auf zwei Arten:

Aufgaben-Modus : Eine visuelle Darstellung der Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf, um alle Unteraufgaben zu verdeutlichen,aufgabenbeziehungen festigenund den Status der Aufgaben anzuzeigen

: Eine visuelle Darstellung der Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf, um alle Unteraufgaben zu verdeutlichen,aufgabenbeziehungen festigenund den Status der Aufgaben anzuzeigen Leerer Modus: Ein eher kreativer Ansatz für Mind Mapping mit Knoten, die eine Idee mit einer anderen verbinden und später in Aufgaben umgewandelt werden können.

Der größte Vorteil dieser Vorlage ist, dass sie die Dinge schnell in Gang bringt. 💨

Wenn Sie Ihren Ausgangspunkt in beiden Varianten bereits erstellt haben, können Sie diese Vorlage leicht anpassen Mind Map-Vorlage um jede Art von Workflow-Diagramm zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

2. Swimlane Flussdiagramm Workflow Vorlage von ClickUp

Machen Sie das Beste aus Ihren Arbeitsabläufen mit Whiteboards - mit der Swimlane Flowchart-Vorlage von ClickUp

Wünschen Sie sich ein wenig mehr Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Workflow-Vorlage? Planen Sie ihn auf einem virtuellen Whiteboard! ClickUp-Whiteboards sind ein hochgradig visuelles und kollaboratives Brainstorming-Tool, das Ihr Projekt von der Ideenfindung bis zur Ausführung begleiten kann.

Besonders beim Vergleich möglicher Ergebnisse oder bei der Präsentation Ihrer workflow-Diagramme , die Swimlane Flussdiagramm-Vorlage von ClickUp ermöglicht das Zeichnen, Verschieben, Beschriften und Verbinden von Ideen auf einer unendlichen Leinwand.

p.S.: Ihre ersten drei Whiteboards in ClickUp sind kostenlos!

Sie möchten mehr über ClickUp Whiteboards erfahren? Tauchen Sie ein in die kollaborativen, kreativen und vollständig anpassbaren Möglichkeiten von Die neue Lieblingsfunktion von ClickUp . Diese Vorlage herunterladen

3. Konzept-Mapping Workflow-Vorlage von ClickUp

Zerlegen Sie komplexe Konzepte in überschaubare Arbeitsabläufe mit der Concept Mapping Whiteboards Vorlage von ClickUp

Wenn Ihnen die SwimlaneFlussdiagramm-Vorlage dann werden Sie das Flussdiagramm Concept Map Vorlage von ClickUp !

Mit Funktionen wie einer farbkodierten Legende, Deskriptoren in jeder Verbindung und einer ausführliches ClickUp-Dokument diese Vorlage ist die ideale Ressource, um die Benutzerströme abzubilden und die Beziehungen zwischen zwei Ideen zu bestimmen.

Fügen Sie mühelos Formen hinzu und verschieben Sie sie auf Ihrem Whiteboard, um das Aussehen Ihres Workflows an die Komplexität der anstehenden Aufgaben anzupassen. Sie können sogar die Farbe, den Text und die Medien, die mit Ihrem Board verknüpft sind, bearbeiten, um den Mitgliedern so viel Kontext wie möglich zu Ihrem Workflow zu bieten!

Verschieben, bearbeiten und fügen Sie Verbindungen oder Formen zu Ihrem Whiteboard hinzu, um Ihre Vorlage in Sekundenschnelle anzupassen

Präsentieren Sie Ihr Whiteboard Konzept-Karte in einer Besprechung oder über einen einfachen Link weitergeben, um die Zusammenarbeit mit dieser Vorlage ebenso kollaborativ wie anpassbar zu gestalten. Diese Vorlage herunterladen

4. Grafik Design Workflow Vorlage von ClickUp

Mit dieser Grafikdesign-Vorlage von ClickUp sind Sie jeder Designanfrage mit mehreren vorgefertigten Listen voraus

Wenn es darum geht, mehrstufige Grafikdesignprozesse zu verwalten, ist eine einheitliche Struktur der Schlüssel. Diese Grafikdesign-Vorlage von ClickUp ist vollgepackt mit Funktionen zur Festlegung klarer Zeitrahmen, zur Organisation von Dateien und zur Priorisierung von Terminen in einem flexiblen Ordner.

Und wenn wir vollgepackt mit Funktionen sagen, dann meinen wir das auch so.

Das Ziel dieser grafikdesign-Vorlage ist es, Ihren Grafikdesignprozess zu rationalisieren und den Überblick über Ihre Fortschritte zu behalten. Ob Sie ein freiberufler oder hauptberuflicher Designer, können Sie mit dieser Vorlage Ihren Workflow mit 25 benutzerdefinierten Status, fünf benutzerdefinierten Feldern, fünf Workflow-Ansichten und einer Automatisierung anpassen, um mit jeder Designanfrage Schritt zu halten. 🤩

Und mit ClickUp's Hierarchie-Infrastruktur sind diese Werkzeuge leicht zu bedienen! Beginnen Sie damit, die vorgefertigten Listen für Neue Anfragen, Aktive Anfragen und Kunden auszufüllen - und überlassen Sie es dann Ihrer Vorlage, wie es weitergeht. Diese Vorlage herunterladen

5. Content Management Vorlage von ClickUp

Das Content Management Template von ClickUp ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Inhalten über mehrere Teams, Projekte und Aufgaben hinweg.

ClickUp's Content Management Vorlage ist ein Muss für den Arbeitsablauf Ihres Content-Teams. Sie hilft Ihnen, Ihre Content-Ziele zu verfolgen, Inhaltslücken zu erkennen und mit anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten.

Mit dem Content Management Template von ClickUp können Sie ganz einfach ein einheitliches System für die Verwaltung aller Inhalte Ihres Unternehmens erstellen. Es hilft, den Prozess der Erstellung, Genehmigung, Veröffentlichung und Pflege von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg zu rationalisieren. Außerdem ermöglicht es die Zusammenarbeit mit anderen Teams und stellt sicher, dass jeder bei Bedarf Einblick in die Inhalte hat.

Und ehrlich gesagt, von einem Bloggerkollegen zum anderen - Sie werden diese Vorlage lieben. Diese Vorlage herunterladen

6. Getting Things Done Workflow Vorlage von ClickUp

Bringen Sie das Team mit der bewährten GTD-Methode voran - mit der Getting Things Done-Vorlage von ClickUp

Basierend auf David Allen's GTD-Methodik für persönliche Produktivität, die Getting Things Done Vorlage von ClickUp ist die ultimative Mappe für die Unterteilung großer Aufgaben in überschaubare Aktionspunkte.

Diese leistungsstarke Vorlage hat viel zu bieten, z. B. die freundliche Hilfe aus der Nachbarschaft, um alle wichtigen Funktionen zu beherrschen, und sieben vorgefertigte Listen - eine für jeden Schritt der GTD-Methode 🙂

Mit der Vielseitigkeit der GTD-Vorlage können Sie alles rationalisieren, von der Terminplanung bis hin zur Planung komplexer Projekte. Die GTD-Vorlage bietet Ihnen anpassbare Ansichten wie die Listen-, Board-, Dokumenten- oder Kalenderansicht von ClickUp.

Effizienz ist der Name des Spiels, wenn es um die GTD-Vorlage geht. Sie haben vier automatisierungen, um Ihren Arbeitsablauf in Gang zu halten mit Änderungen an Startterminen, Fälligkeitsdaten und benutzerdefinierten Feldern.

Der wichtigste Grund, warum wir diese Vorlage lieben? Es geht nicht nur darum, die Aufgabe zu erledigen - es geht darum, sie gut zu erledigen. Diese Vorlage herunterladen

7. Prozesslandkarte Workflow-Vorlage in Excel

via Microsoft 365Prozess-Maps sind eine gute Möglichkeit zur Planung oder bestehende Arbeitsabläufe zu aktualisieren . Was wir an dieser Funktion lieben Vorlage für Prozesslandkarten für Microsoft Excel ist, dass sie Ihre Prozessdaten automatisch als Diagramm abbildet, um die Schritte in Ihrem Prozess zu visualisieren.

Insbesondere bei der Dokumentation neuer Arbeitsabläufe gibt Ihnen diese Vorlage eine Vorstellung davon, wie Ihr Prozess aussehen wird, wenn es an der Zeit ist, ihn in die Tat umzusetzen. Denn seien wir ehrlich - manchmal laufen unsere großen Ideen nicht wie geplant, aber wenn Sie Ihre Excel-Tabelle in ein Flussdiagramm umwandeln, können Sie mögliche Probleme vorhersehen, bevor sie auftreten.

Wenn Sie neu sind bei prozessabbildungen diese Vorlage hilft Ihnen, die grundlegenden Elemente von Workflow-Diagrammen zu erlernen, was die einzelnen Formen bedeuten und wie sie sich zueinander verhalten. Sie erhalten eine schrittweise Anleitung, um in Zukunft komplexere Diagramme schnell lesen oder erstellen zu können. Diese Vorlage herunterladen

8. Flussdiagramm Workflow Vorlage in Excel

via Microsoft 365 Diese Vorlage für ein einfaches Flussdiagramm verfügt über ähnliche Funktionen wie die andere Microsoft-Vorlage, die darüber aufgeführt ist.

Wie die frühere Excel workflow-Verwaltung diagrammvorlage, diese umfassende Workflow-Vorlage erstellt das Diagramm automatisch für Sie auf der Grundlage der Daten, die Sie Ihrer Kalkulationstabelle hinzugefügt haben. Sie finden hier auch die gleiche schrittweise Aufschlüsselung der häufig gestellten Fragen und Tipps zu Flussdiagrammen wie in der obigen Vorlage. Im Gegensatz zur Prozessabbildungsvorlage bietet Ihnen diese Ressource jedoch die Möglichkeit, zusätzliche Diagrammlayouts für funktionsübergreifende Teams , Organigramme und grundlegende Geschäftsprozesse.

Bonus: Projektmanagementsoftware für Architekten

via Microsoft 365 Diese Vorlage herunterladen

9. SmartArt Flussdiagramm Workflow Vorlage in Excel

via Microsoft 365 Die SmartArt Flow Chart-Vorlage von Microsoft Excel ist weniger eine Vorlage als vielmehr eine Liste mit bearbeitbaren Grafiken, die Sie in Excel hinzufügen können.

Die auf der Registerkarte Einfügen zugänglichen SmartArt-Layouts helfen Ihnen bei der Planung von Workflow-Sequenzen mit anpassbaren farbcodierten Grafiken, sodass Sie Text, Formen und Formatierungen hinzufügen können, während Sie Ihr Diagramm in Microsoft Excel . Diese Vorlage herunterladen

10. Social Media Strategie Workflow Vorlage von ClickUp

Über ClickUp

Müssen Sie Ihre Social-Media-Kampagnen und -Posts koordinieren? Mit ClickUp's Social Media Strategie Workflow Vorlage können Sie auf einfache Weise Aufgaben verfolgen, auf Kundenanfragen reagieren und den Fortschritt jeder Kampagne überwachen. Die Vorlage verfügt über integrierte Checklisten, Erinnerungen, Fristen und Benachrichtigungen, damit Sie nichts Wichtiges verpassen.

Mit dieser Workflow-Vorlage können Sie ganz einfach Ihre sozialen Medien arbeitsabläufe zu optimieren und den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Er ermöglicht auch die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen, wenn es um Aktivitäten in den sozialen Medien geht. Probieren Sie diese Workflow-Vorlage noch heute aus, um Ihre Social-Media-Strategie zu optimieren. Diese Vorlage herunterladen

Sie verstehen schon - Workflow-Vorlagen sind ein großer Gewinn! Aber Ihre Vorlage ist nur so leistungsfähig wie die projektmanagement-Plattform auf die sie angewendet wird. Deshalb ist die Suche nach der perfekten Software genauso wichtig wie die Suche nach der richtigen Vorlage.

Und diese Suche endet mit ClickUp . 🏆

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist das All-in-One-Produktivitätswerkzeug, mit dem Sie Ihre Arbeit in einem zentralen Hub mit leistungsstarken Werkzeugen zum Planen, Visualisieren und Zusammenarbeiten an Ihren Arbeitsabläufen zusammenführen können. Neben seinen umfangreichen Funktionen bietet ClickUp über 1.000 Integrationen und hunderte von anpassbaren Vorlagen um jeden Prozess zu organisieren, zu priorisieren und zu rationalisieren.

Zu den wichtigsten Projektplanungstools gehören? ClickUp Whiteboards und Mind Maps!

Mit der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche von ClickUp können Sie die Knoten in Ihrem Projekt einfach anpassen und neu anordnen Mind Map zur Darstellung von Aufgabenabhängigkeiten, Beziehungen und mehrstufigen Sequenzen.

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Ein Teil dessen, was ClickUp Mind Maps für die Planung von Arbeitsabläufen so nützlich macht, ist die Möglichkeit, den Aufgabenmodus oder den Leermodus für das Brainstorming neuer Ideen zu nutzen. Als würden Sie Ihre Gedanken auf einem neuen Blatt Papier skizzieren, bietet der Leermodus eine saubere Oberfläche, um Ihrem Diagramm schnell Schritte, Ideen und Text hinzuzufügen, die später miteinander verbunden oder in Aufgaben umgewandelt werden können.

Gestalten Sie Ihre Mind Map von Grund auf in ClickUp mit dem Blanko-Modus

Mind Maps sind aber nicht die einzige Möglichkeit, ein Workflow-Diagramm in ClickUp zu erstellen - Sie können auch jeden beliebigen Prozess mit Whiteboards in ClickUp planen!

Während andere kostenlose Projektmanagement-Tools bieten Integrationen für Whiteboard-Funktionen an, aber ClickUp ist eines der wenigen, das seine eigene Whiteboard-Plattform selbst entwickelt hat. Das bedeutet, dass keine Integrationen, Add-ons oder Upgrades erforderlich sind. 🙌🏼

In ClickUp Whiteboards haben Sie Zugriff auf alle kreativen und kollaborativen Funktionen, die Sie benötigen, um den perfekten Arbeitsablauf zu gestalten

Whiteboards in ClickUp sind der schnellste, einfachste und gemeinschaftlichste Weg, um auf Ihre Ideen zu reagieren, sobald sie entstehen. Außerdem sind sie flexibel genug, um so ziemlich alles zu verarbeiten - von Links zu Bildern, eingebetteten Medien, Aufgaben, Dokumenten und mehr. Und das Beste ist, dass Sie jede Form auf Ihrer Tafel in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln können.

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Bonus:_ Flowchart Tools

Verwenden Sie eine Workflow-Vorlage, um Ihren Geschäftsprozess zu optimieren

Ob Sie einen Agiler Arbeitsablauf wenn Sie einen agilen Workflow von Grund auf neu erstellen oder Ihre Genehmigungsprozesse aktualisieren wollen, sind Projektmanagement-Vorlagen die beste Ressource, um Zeit zu sparen und jedes Detail zu berücksichtigen.

Diese 10 Vorlagen bringen nicht nur Ihren Workflow in Schwung, sondern helfen Ihnen auch dabei, Ihre Produkte bestmöglich zu liefern. Und wenn Sie noch auf der Suche nach einem zusätzlichen Vorteil sind, um Ihre Arbeitsabläufe auf die nächste Stufe zu heben? Suchen Sie nicht weiter als ClickUp. Für ClickUp anmelden und erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu Aufgaben, ClickUp Docs, Whiteboards und vielem mehr - und das völlig kostenlos.