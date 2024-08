15 beste Flussdiagramm-Software-Tools im Jahr 2024

Gibt es etwas Mächtigeres als das bescheidene Flussdiagramm?

Ob Sie nun

visualisierung komplexer Prozesse und Daten

sätze oder die Abbildung eines

kundenreise

mit diesen Tools können Sie Probleme durchdenken, Probleme erkennen und hervorragende Produkte entwickeln, die Ihre Kunden lieben werden. Alles, was Sie dazu brauchen, ist die richtige Idee, ein bisschen Arbeit und eine Flussdiagrammsoftware, die zu Ihnen passt.

Doch bei der großen Auswahl im Internet stellt sich die Frage, wie Sie die beste Software für Ihre Bedürfnisse finden In diesem Artikel stellen wir Ihnen 15 der besten Flussdiagramm-Software-Tools für das Jahr 2024 vor und gehen auf einige ihrer wichtigsten Funktionen ein, damit Sie mit einem Tool arbeiten können, das alles bewältigen kann, was Sie ihm vorsetzen.

Was macht eine gute Flussdiagramm-Software aus?

Die Bandbreite der Flussdiagramm-Tools reicht von einfachen bis hin zu sehr fortgeschrittenen Programmen. Trotzdem gibt es einige gemeinsame Merkmale, die Sie von Ihrer Flussdiagramm-Software erwarten sollten.

Dazu gehören:

Eine benutzerfreundliche Oberfläche

Möglichkeit, Bilder, Formen und Text hinzuzufügen

Möglichkeit, mehrere Diagramme zu erstellen ( wie Affinitätsdiagramme ) aus einer Vorlage

Unterstützung für die Zusammenarbeit und den Austausch in Echtzeit innerhalb eines Teams

Integration mit anderen Tools

Eingebaute Bibliotheken mit Symbolen, flussdiagramm-Vorlagen und Themen

Elegant aussehende Designs

Mit diesen Eigenschaften im Hinterkopf, lassen Sie uns einen Blick auf die 15 besten Flussdiagramm-Software-Tools werfen, die Ihnen im Jahr 2024\ zur Verfügung stehen.

Diagramme erstellen

und Flussdiagrammen ist etwas, das ein Unternehmen jeden Tag braucht. In dieser Liste finden Sie die wichtigsten Faktoren, die Sie bei einer Flussdiagrammsoftware berücksichtigen sollten, damit Sie das richtige Tool für sich finden.

1.

ClickUp

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

ClickUp ist vielleicht nicht der erste Name, der Ihnen in den Sinn kommt, wenn es um die Erstellung von Flussdiagrammen geht, aber wir finden, das sollte es sein.

Mit

ClickUp's Mind Maps

haben Sie alles, was Sie brauchen, um in wenigen Minuten intelligente, kollaborative und gut aussehende Flussdiagramme zu erstellen.

Außerdem können Teams mit unserer

interaktive Whiteboards

um in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ein Diagramm zu erstellen, das die gesammelten Erfahrungen Ihres Teams widerspiegelt.

Erstellen Sie kollaborative Mind Maps und Flussdiagramme mit dem ClickUp Whiteboard

Sie können sogar unsere vielen Vorlagen nutzen, um die Arbeit schneller zu erledigen. Dazu gehören

ClickUp's Prozessablaufplan-Vorlage

die sich perfekt für die Darstellung Ihrer Geschäftsabläufe eignet.

Merkmale:

Tonnen von Vorlagen und diagramm-Beispiele von denen man lernen kann

Interaktives Whiteboard erleichtert die Arbeit in Echtzeit mit Kollegen aus aller Welt

Dank des intelligenten Systems zur Erstellung von Flussdiagrammen kann jeder schnell professionell aussehende visuelle Elemente erstellen

Profis:

Direkte Integration mit unserer Aufgabenverwaltungssoftware für eine noch bessere workflow-Management

Einfaches Hinzufügen von Bildern und Links zu Ihrem Flussdiagramm

Flexibles System und eine Reihe von Vorlagen ermöglichen die Erstellung von Flussdiagrammen mit Schwimmflügeln, mind Maps und mehr

Cons:

Auf einem Desktop ist es viel einfacher als auf einem Handy

Es braucht Zeit, um alle Funktionen von ClickUp zu erlernen

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Miro

über Miro Wenn es um die Erstellung großartiger Flussdiagramme geht,

Miro

gilt als eine der zuverlässigsten Optionen in der Branche.

Mit Miro erhalten Sie Zugang zu einem kompetenten Designsystem, einer Vielzahl von Vorlagen und genügend Funktionen, um nahezu jedes Unternehmen zufriedenzustellen. Das heißt, Sie können ein Flussdiagramm entwerfen,

organigramm

oder jedes andere visuelle Element in wenigen Minuten.

Einer der besten Aspekte von Miro sind seine Funktionen zur Zusammenarbeit. Egal, ob Ihr Team in New York oder Sydney sitzt, es kann zusammenarbeiten, um erstklassige Flussdiagramme zu erstellen. Das Whiteboard-System von Miro ermöglicht mehreren Personen die gleichzeitige Bearbeitung mit klaren Cursor-Anzeigen, sodass jeder weiß, was der andere gerade tut.

Und mit der Miro-App kann Ihr Team buchstäblich von überall aus arbeiten und zusammenarbeiten. All dies macht Miro zu einer wirklich überzeugenden Softwareoption für Flussdiagramme.

Merkmale:

Eine ganze Reihe von Vorlagen, um Ihre Flussdiagramme schnell zu erstellen

Teilen Sie es mit Ihrem Team und arbeiten Sie gemeinsam an dem Flussdiagramm

Lässt sich mit einigen Aufgabenverwaltungsprogrammen integrieren aktionspunkte zu Arbeitsabläufen hinzugefügt werden können

Profis:

Einfache Erstellung von intelligenten Flussdiagrammen, Mind Maps und mehr

Einfache Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, egal wo sie sind

Intuitive UI macht die Benutzung einfach

Nachteile:

Manchmal schwierig, Inhalte aus Miro zu importieren oder zu exportieren

Große Konten können schnell unübersichtlich werden

Preisgestaltung:

Kostenlos

Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.8/5 (4,000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Rezensionen)

3. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart

ist ein weiterer leistungsstarker Flussdiagrammersteller, den sich Ihr Unternehmen genau ansehen sollte.

Zunächst einmal verfügt Lucidchart über viele verschiedene Vorlagen und Funktionen. Zum Beispiel können Sie Daten importieren oder Diagrammformen anpassen, um wirklich einzigartige Flussdiagramme für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Lucidchart ist auch unglaublich einfach zu bedienen. Die automatische Formatierungsfunktion bedeutet, dass das Programm beim Erstellen eines Flussdiagramms das Design automatisch anpasst, damit alles perfekt aussieht.

Wenn es um die Zusammenarbeit geht, hat Lucidchart auch einige Tricks in petto. Sie können Ihre Arbeit mit allen Teammitgliedern teilen und sogar Kommentare zu jeder einzelnen Form hinzufügen, so dass alle auf der gleichen Seite sind.

All dies zusammen macht Lucidchart zu einer überzeugenden Option für die meisten Teams.

Merkmale:

Einfaches Zeichenwerkzeug richtet Elemente automatisch aus und verleiht dem Ganzen ein professionelleres Aussehen

Verfügbar für Mac, Linux und Windows

Integriert sich in wichtige Plattformen, die Sie wahrscheinlich bereits verwenden, wie Office oder Google Workspace

Pro:

Großartige Funktionen zur automatischen Formatierung machen die Verwendung zu einem Vergnügen

Sie können viele verschiedene Arten von Diagrammen erstellen

Zahlreiche Vorlagen verkürzen die Zeit, die Sie für die Erstellung eines Flussdiagramms benötigen

Nachteile:

Das kostenlose Konto kann ziemlich einschränkend sein

Die Datenverknüpfungsfunktion ist cool, aber schwierig zu benutzen

Preisgestaltung:

Frei

Einzelperson : $7.95/ Monat

: $7.95/ Monat Team : $9.00/Monat pro Benutzer

: $9.00/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Canva

Entwürfe mit Canva erstellen Canva ist ein weiterer hervorragender Flussdiagrammersteller, den man in Betracht ziehen sollte, vor allem wenn man nach einer kreativen Option sucht.

Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor von Canva können Sie innerhalb weniger Minuten wunderschöne Flussdiagramme aus Vorlagen erstellen. Und mit der großen Bibliothek an Illustrationen und Symbolen ist es ein Leichtes, Ihr Design anzupassen und es wirklich einzigartig zu machen.

Canva macht auch die Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu einer einfachen Angelegenheit. In Canva können Sie Kommentare hinzufügen, Entwürfe freigeben und sogar Versionen desselben Entwurfs erstellen, damit jeder sie nutzen kann.

Insgesamt, Die Funktionen von Canva machen es zu einer fantastischen Option für die schnelle und einfache Erstellung von Flussdiagrammen. Und da es ein so beliebtes Programm ist, haben Sie vielleicht schon ein Canva-Konto, das Sie sofort nutzen können.

Merkmale:

Eine große Auswahl an kostenlosen Symbolen und Werkzeugen zur Erstellung beliebiger Diagramme

Markieren Sie Kollegen für Feedback zu Ihren Entwürfen

Verwandelt Präsentationen mit einem Mausklick in Flussdiagramme

Pro:

Ideal für jede Art von Datenvisualisierung

Die meisten Menschen haben bereits Erfahrung mit dieser Plattform

Viele Vorlagen zur Auswahl

Nachteile:

Nicht so intuitiv wie andere speziell entwickelte Flussdiagrammersteller

Kann langsam laden und schwer zu organisieren sein

Preisgestaltung:

Kostenlos

Pro : $12.99/ Monat pro Benutzer

: $12.99/ Monat pro Benutzer Teams: $14.99/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,000+ Bewertungen)

5. SmartDraw

SmartDraw PERT-Diagramm Beispiel SmartDraw ist ein leistungsfähiges Softwaretool für Flussdiagramme, das für Personen entwickelt wurde, die viele visuelle Elemente für ihr Unternehmen erstellen müssen.

Mit SmartDraw können Sie über 70 Arten von Diagrammen erstellen, von Flussdiagrammen bis hin zu Schaltplänen. Außerdem verfügt es über leistungsstarke Optionen zur Anpassung und Zusammenarbeit, sodass die Erstellung dieser Entwürfe ein Kinderspiel ist.

Eine der herausragenden Funktionen von SmartDraw ist die Möglichkeit, CAD-Zeichnungen zu erstellen. Damit kann Ihr Unternehmen Grundrisse oder Architekturzeichnungen entwerfen. Die meisten Unternehmen, die nach software für Flussdiagramme sie werden diese Funktionen wahrscheinlich nicht benötigen, aber wenn doch, könnte SmartDraw die Flussdiagrammsoftware sein, nach der Sie gesucht haben.

Funktionen:

Die CAD-Funktion ermöglicht professionelle Designmöglichkeiten

Designer-Vorlagen sehen elegant und modern aus

Erstellen Sie Diagramme direkt aus Ihren Daten mit integrierten Erweiterungen

Pro:

Fantastischer Kundenservice hilft Ihnen bei Fragen

Leistungsstarke Engine ermöglicht professionelle Diagramme und Schaubilder

Flussdiagramme erstellen sich praktisch von selbst, da sich das Diagramm automatisch neu ausrichtet, wenn mehr hinzugefügt wird

Nachteile:

Beinhaltet viele Funktionen, die nicht benötigt werden, wenn Sie nur einen Flussdiagramm-Ersteller brauchen

Erweiterte Funktionen können für nicht-technische Benutzer schwer zu erlernen sein

Preisgestaltung:

Einzelperson : $9.95/ Monat

: $9.95/ Monat Team : $5,95/Monat pro Benutzer

: $5,95/Monat pro Benutzer Standort: $2.995/Jahr

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (186 Bewertungen)

: 4.6/5 (186 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110 Bewertungen)

6. Launisch

Über Whimsical Skurril ist ein Flussdiagrammersteller, der sich darauf konzentriert, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, wirklich originelle und kreative Flussdiagramme zu erstellen.

Es hat alle grundlegenden Funktionen, die Sie erwarten, wie Drag-and-Drop-Bearbeitung, Echtzeit-Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Integrationen mit anderen beliebten Anwendungen.

Es bietet jedoch auch einige einzigartige Funktionen, die in anderen Produkten nicht zu finden sind. So verfügt Whimsical beispielsweise über ein integriertes KI-Mindmapping-Tool, das Ihnen neue Themen vorschlägt, die Sie zu Ihrer Mindmap hinzufügen können. Das ist vielleicht nicht die wichtigste Funktion, aber auf jeden Fall ein "Nice-to-have", mit dem sich dieses Produkt von anderen auf dieser Liste abhebt.

Merkmale:

Viele vorgefertigte Symbole machen es einfach, ein besser aussehendes Flussdiagramm zu erstellen

Ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung von Wireframes für neue Produkte

Integrierbar mit Tools wie Figma, Slack und mehr

Pros:

Unglaublich intuitiv

Praktisch, dass Sie Ihr Brainstorming, Flussdiagramme und Wireframes an einem Ort erstellen können

Anpassbare Vorlagen sparen einen Haufen Zeit

Nachteile:

Das Fehlen von Projektmanagement-Funktionen bedeutet, dass Sie sich etwas anderes suchen müssen, um dies zu tun

Sie können keine benutzerdefinierten Farben erstellen

Preisgestaltung:

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $12/ Monat pro Redakteur

: $12/ Monat pro Redakteur Organisation: $20/Monat pro Redakteur

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (120 Bewertungen)

: 4.6/5 (120 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (49 Bewertungen)

7. KonzeptZeichnen

Über ConceptDraw

Wenn Sie ein seriöses und professionelles Flussdiagramm-Tool suchen, dann ConceptDraw ist die richtige Option für Sie.

ConceptDraw bietet Funktionen wie Vektorzeichnungswerkzeuge, detaillierte Designvorlagen und sogar Unterstützung für gängige Dateiformate wie SVG, PDF und PNG. Außerdem bietet es zahlreiche Optionen für die Zusammenarbeit, sodass Teams zusammenarbeiten können, um ein komplexes Flussdiagramm zu erstellen.

Der einzige Nachteil bei der Verwendung von ConceptDraw ist, dass es für Anfänger etwas kompliziert sein kann. Wenn Sie jedoch mit technischen Tools vertraut sind und etwas Zeit haben, die Grundlagen zu erlernen, ist ConceptDraw eine ausgezeichnete Wahl für die Erstellung professioneller Diagramme für Ihr Unternehmen.

Merkmale:

Voll funktionsfähige Suite, mit der Sie Flussdiagramme, komplexe Diagramme, Infografiken und so ziemlich jedes andere visuelle Element erstellen können

Exportiert in mehrere Dateitypen und Programme

Einmaliger Kauf anstelle von wiederkehrenden Abonnementkosten

Pro:

Enthält eine vollständig native MacOS- und Windows-Version

Hochwertige Grafiken heben es von der Masse ab

Mehr Funktionen als viele der Konkurrenten

Nachteile:

Einige Leute mögen die Preisstruktur nicht

Nicht webbasiert

Preisgestaltung:

ConceptDraw PROJECT 13: $299 pro Lizenz

$299 pro Lizenz ConceptDraw DIAGRAM 16: $199 pro Lizenz

$199 pro Lizenz ConceptDraw MINDMAP 14: $199 pro Lizenz

$199 pro Lizenz ConceptDraw OFFICE 9: $299 (Beinhaltet Projekt, Diagramm und Mindmap)

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (24 Bewertungen)

: 4.4/5 (24 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (28 Bewertungen)

8. Zeichnen.io

über Zeichnen.io Draw.io ist das einfachste kostenlose Flussdiagramm-Tool auf dieser Liste. Das Schöne an diesem Programm ist jedoch seine Einfachheit.

Sie müssen sich nicht anmelden oder gar bezahlen - starten Sie es einfach und erstellen Sie sofort ein tolles kleines Flussdiagramm.

Es ist mit allen grundlegenden Symbolen und Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen. Außerdem können Sie die erstellten Diagramme ganz einfach auf Ihren Computer oder in andere Programme wie Google Drive exportieren.

Der größte Nachteil von Draw.io ist, dass es nicht über die Funktionen anderer Softwareoptionen verfügt. Das macht es perfekt für Leute, die nur einmal im Monat ein einfaches Flussdiagramm erstellen müssen, aber zu einer weniger idealen Wahl, wenn Ihr Team etwas mehr als das benötigt.

Funktionen:

Webbasierte, kostenlose Diagrammsoftware

Mit den Scratchpad-Funktionen können Sie Ihre eigenen Formen importieren

Speichern an mehreren Orten oder Programmen wie Drive oder GitHub

Pro:

Es ist keine Anmeldung erforderlich, und es ist völlig kostenlos

So einfach, dass fast jeder es benutzen kann

So flexibel, dass Sie so ziemlich alles erstellen können, was Sie brauchen

Nachteile:

Weniger Funktionen als andere Optionen

Sieht weniger professionell aus, als viele Unternehmen es sich wünschen würden

Preisgestaltung:

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (380 Bewertungen)

: 4.3/5 (380 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (670 Bewertungen)

9. Google Docs

über Google-Dokumente Seien Sie ehrlich, wussten Sie überhaupt, dass Sie flussdiagramme in Google Docs erstellen können ?

Obwohl Google Docs so beliebt ist, nutzen nicht viele Menschen die Software für Flussdiagramme, was schade ist, denn sie hat auch ihre Vorteile.

Zum Beispiel ist es praktisch, dass es bereits Teil von Google Text & Tabellen ist, so dass Sie nichts herunterladen müssen, um loszulegen. Außerdem handelt es sich um eine Plattform, mit der die meisten Menschen bereits vertraut sind, so dass Sie sie mit wenig oder gar keiner Schulung einsetzen können.

Letzten Endes ist Google Text & Tabellen jedoch kein spezielles Programm zur Erstellung von Flussdiagrammen. Aus diesem Grund fehlen viele der erweiterten Funktionen und Anpassungsoptionen, die Sie bei anderen Angeboten erhalten. Wenn Sie also nach einer vertrauten und einfachen Option suchen, sollten Sie Google Text & Tabellen ausprobieren.

Funktionen:

Kostenlose Vorlagen aus zahlreichen Add-Ons machen das Erstellen von Flussdiagrammen einfach

Einfache Platzierung dieser Diagramme direkt in Ihren Google Docs

Laden Sie Ihre eigenen Formen oder Symbole zur späteren Verwendung hoch

Pros:

Wahrscheinlich ein Tool, das Sie bereits verwenden

Fantastisches kostenloses Produkt

Wird häufig von Google aktualisiert

Nachteile:

Sieht nicht sonderlich schön aus

Es gibt einfachere Tools auf dieser Liste zu verwenden

Preisgestaltung:

Diese Pläne gelten für die gesamte Google Workspace-Suite, die Google Docs, Gmail, Drive und mehr umfasst.

Kostenlos

Business Starter : 5,40 $/Monat pro Nutzer

: 5,40 $/Monat pro Nutzer Business Standard : $10,80/Monat pro Benutzer

: $10,80/Monat pro Benutzer Business Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14,000+ Rezensionen)

10. Cacoo

Über nuLab Cacoo ist für Unternehmen gedacht, die ihre Flussdiagramme mühelos erstellen wollen. Dieses Cloud-basierte Programm verfügt über alle Standardfunktionen, die Sie von einer Flussdiagramm-Plattform erwarten würden, plus einige Extras wie In-App-Videoanrufe für die Zusammenarbeit und intelligente Team-Management-Optionen für Organisationen.

Außerdem ist es unglaublich benutzerfreundlich und verfügt über zahlreiche Tutorials, sodass Sie und Ihr Team schnell zu Experten werden können.

Das Wichtigste, was Cacoo von der Konkurrenz unterscheidet, ist seine Organisation. Mit Cacoo können Sie Teamgruppen erstellen und Einstellungen für die gemeinsame Nutzung bearbeiten, so dass Sie alle Diagramme Ihres Teams an einem Ort finden können.

Dies ist ideal für größere Unternehmen, die diese zusätzliche Organisation benötigen, um ein Tool voll ausschöpfen zu können.

Merkmale:

Importieren Sie Daten und erstellen Sie automatisch visuelle Diagramme mit der Funktion Dynamische Diagramme

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in voller Videoqualität

Intelligentes Organisationssystem hält die Flussdiagramme Ihres Teams leicht zugänglich

Profis:

Die Diagramme lassen komplexe Prozesse intelligent und modern aussehen

In-App-Video hilft bei der Zusammenarbeit

Team-Management-Funktionen helfen, Diagramme auf Teamebene zu organisieren

Nachteile:

Steile Lernkurve, um alle Funktionen zu entdecken

Enthält nicht so viele Integrationen, wie Sie gerne hätten

Preisgestaltung:

Kostenlos

Pro: $6/ Monat

$6/ Monat Team: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (162 Bewertungen)

: 4.4/5 (162 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (145 Bewertungen)

11. Creately

über Kreativ Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken, einfach zu bedienenden Flussdiagrammersteller sind, sind Sie bei Creately an der richtigen Adresse. Creately hat alle Funktionen, die Sie sich von einem guten Flussdiagramm-Programm wünschen, mit vielen Designvorlagen und Anpassungsoptionen, um Ihr Diagramm genau richtig zu gestalten.

Ein herausragendes Merkmal ist die Fähigkeit, Rich Text nahtlos in ein Diagramm zu integrieren. So kann Ihr Team ganz einfach zusätzliche Details und Kontext zu einem Diagramm hinzufügen damit jeder genau weiß, was passiert.

Alles in allem bietet Creately eine umfassende Erfahrung bei der Erstellung von Flussdiagrammen, die Ihr Team lieben wird. Wenn Sie also auf der Suche nach einem zuverlässigen, leistungsstarken Tool sind, sollten Sie Creately ausprobieren.

Merkmale:

Echtzeit-Cursor vereinfachen die Erstellung eines Dokuments mit mehreren Personen

Über 8.000 Vorlagen und 200.000 Beispiele

Fügen Sie Ihrem Diagramm mühelos Rich Text hinzu

Profis:

Anpassbare Flussdiagramm-Vorlagen

Fantastischer Wert für sein kostenloses Konto

Die Diagramme sehen sehr professionell aus

Nachteile:

Es kann schwierig sein, alles zu entdecken, was dieses Tool leisten kann

Die Suchfunktion könnte für eine bessere Erfahrung verbessert werden

Preisgestaltung:

Frei

Starter: $8/ Monat pro Benutzer

$8/ Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $149/Monat

$149/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (523 Bewertungen)

: 4.3/5 (523 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (162 Bewertungen)

12. Microsoft Visio

über Visio Microsoft Visio ist eine leistungsstarke Anwendung zur Erstellung von Diagrammen.

Mit Microsoft Visio können Sie schnell und einfach Flussdiagramme, Organigramme, Netzwerkdiagramme, Grundrisse, technische Entwürfe usw. erstellen. Es enthält sogar Vorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Sie können auch Formen anpassen und Ihre eigenen Textbeschriftungen oder Bilder hinzufügen, um das perfekte Diagramm zu erstellen.

Merkmale

Ändern Sie Excel tabellenkalkulationen in Diagramme

Vorgefertigte Netzwerkdiagramme und Vorlagen

Anpassbare Formen, Farben und Verbindungen

Pros

Tausende von Symbolen aus verschiedenen Kategorien wie Geräte, Flüsse usw. können verwendet werden.

Es hat mehrere Funktionen, die einfach zu benutzen sind

Die Integration mit anderen Office-Produkten ist großartig

Es ist einfach, Visio-Ressourcen online zu finden.

Gegner

Die Formatierung ist eine Herausforderung, wenn Sie große Projekte haben, und es ist schwierig, alle Projekte zu sehen

Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Tools höher

Hat weniger Integrationen als andere Diagrammwerkzeuge

Preisgestaltung

Visio Plan 1 : $5/ Monat pro Benutzer

: $5/ Monat pro Benutzer Visio Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

13. Wandbild

über Wandbild Mural ist ein leistungsstarkes Online-Tool, das sich auf die visuelle Zusammenarbeit spezialisiert hat. Es ist besonders nützlich für Teams, die gemeinsam Flussdiagramme, Diagramme und Karten in Echtzeit erstellen möchten.

Merkmale

Zahlreiche Vorlagen für Brainstorming-Sitzungen, Planung, Strategie und vieles mehr erleichtern den Einstieg in die Erstellung von Flussdiagrammen

Ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit mit der Möglichkeit, die Cursor und Aktionen der anderen Benutzer zu sehen

Pros

Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen wie DropBox, Google Drive und Slack, die einen nahtlosen Arbeitsfluss ermöglichen

Funktionen zur Erleichterung von Brainstorming- und Entscheidungssitzungen, wie z. B. Timer, Abstimmungen und Beschwörungen

Kontra

Die Benutzeroberfläche kann für Erstnutzer etwas überwältigend sein, und es dauert ein wenig, bis man sich in der Software zurechtfindet

Es ist kein Offline-Modus verfügbar, d. h. Sie benötigen immer eine Internetverbindung, um auf Ihre Arbeitsbereiche zuzugreifen

Preisgestaltung

Starter ($12/Benutzer pro Monat)

Plus ($20/Benutzer pro Monat)

13. FigJam

über Figma FigJam ist ein Online-Whiteboard-Tool, das von Figma entwickelt wurde, um die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Es ist ideal für Brainstorming-Sitzungen, die Erstellung von Flussdiagrammen und das Zeichnen von Diagrammen in einer interaktiven Online-Umgebung.

Merkmale

Bietet eine intuitive Oberfläche mit einfach zu bedienenden Zeichenwerkzeugen

Zusammenarbeit in Echtzeit funktionen ermöglichen die nahtlose Zusammenarbeit von Teammitgliedern

Pros

Bietet hilfreiche Funktionen wiehaftnotizen, Stempel und Cursor-Chat, die die Interaktion im Team fördern

Es ist eine kostenlose Version verfügbar, die für kleinere Teams oder Unternehmen mit einem knappen Budget geeignet ist

Gegner

Obwohl FigJam eine saubere und einfache Benutzererfahrung bietet, könnten einige Benutzer feststellen, dass es an fortgeschrittenen Funktionen mangelt, die in anderen Flussdiagramm-Tools zu finden sind

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, offline zu arbeiten, daher ist eine Internetverbindung erforderlich, um auf Ihre Projekte zuzugreifen

Preisgestaltung

Starter: Kostenlos

Kostenlos Professionell: $3/Monat pro Arbeitsplatz (jährliche Abrechnung)

$3/Monat pro Arbeitsplatz (jährliche Abrechnung) Organisation: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $5/Monat pro Arbeitsplatz (jährliche Abrechnung)

15. FlowMapp

über FlowMapp FlowMapp ist ein UX-Planungstool, mit dem sich visuelle Sitemaps, User Flows, Diagramme und vieles mehr erstellen lassen. Es ist für Designer und Kreative geeignet, die ihre Projekte visuell planen müssen.

Merkmale

Ermöglicht es Benutzern, die Architektur ihrer Websites visuell mit ihren Geschäftszielen abzustimmen

Die intuitive Benutzeroberfläche ist auch für nicht-technische Benutzer geeignet, da die Benutzerflussdiagramme einfach zu erstellen, zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten sind

Pros

Bietet Integrationen mit Slack und Google Sheets, die den Arbeitsablauf verbessern

Gegenargumente

Die Projektmanagement-Funktionen der Plattform sind im Vergleich zu ähnlicher Software begrenzt

Einige Nutzer könnten die Preispläne etwas teuer finden, wenn sie nur eine begrenzte Anzahl von Funktionen nutzen.

Preisgestaltung

Kostenlos : $0

: $0 Pro : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Team : $54/Monat für bis zu fünf Teammitglieder

: $54/Monat für bis zu fünf Teammitglieder Agentur: $180/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern

Finden Sie die beste Flussdiagramm-Software für Ihr Team

Insgesamt kratzt diese Liste nur an der Oberfläche all der großartigen Optionen, die für die Erstellung von Flussdiagrammen zur Verfügung stehen. Unabhängig davon, welche Art von Funktionen Sie suchen, es gibt ein Programm, das Ihren Anforderungen entspricht - Sie müssen es nur finden.

Eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob eine Flussdiagramm-Plattform für Sie geeignet ist, besteht darin, sie auszuprobieren. ClickUp ist ideal für die Erstellung von Flussdiagrammen, die Verwaltung von Projekten und die Verfolgung von Teamaufgaben. Testen Sie Das interaktive Whiteboard von ClickUp & Mind Map-Funktionen noch heute kostenlos und sehen Sie, wie ClickUp Ihr One-Stop-Shop für alle Ihre Flussdiagramm-Anforderungen sein kann. Testen Sie ClickUp noch heute!