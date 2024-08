die 10 besten Lucidchart-Alternativen & Konkurrenten für Diagramme im Jahr 2024

In den letzten Jahren hat die Umstellung von Vor-Ort- auf Hybrid- und Fernarbeit eine große Lücke für Unternehmen und Führungskräfte geschaffen, die weiterhin effektive Zusammenarbeit im Team . Die Unterbrechung der Verbindung machte populäre Diagrammanwendungen wie Lucidchart für die Aufrechterhaltung der Teamzusammenarbeit unverzichtbar - unabhängig davon, wo sich das Team physisch befand.

Mit der Zeit verließen sich Organisationen immer mehr auf Diagrammwerkzeuge, aber viele fragten, ob es bessere Alternativen zu Lucidchart gäbe. Verarbeitung und Erstellung von Flussdiagrammen , Grundrisse, Organigramme oder andere Unternehmensdiagramme erfordern zugängliche und einfach zu bedienende Werkzeuge - vor allem angesichts der Zunahme von fernarbeit .

Leider unterscheiden sich die Diagrammprogramme von Tool zu Tool, und die Wahl eines Programms hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab. Deshalb haben wir eine Liste der 10 besten Lucidchart-Alternativen im Jahr 2024 zusammengestellt, um Ihnen einen Überblick über all Ihre Optionen zu geben.

Aber schauen wir uns zunächst eine der beliebtesten Optionen an, Lucidchart.

Warum nach einer Lucidchart Alternative suchen?

Lucidchart ist ein webbasiertes Diagramm-Tool, das von Menschen in verschiedenen Branchen verwendet wird, um detaillierte Diagramme aus Bildern, Daten oder Grafiken zu erstellen vorlagen . Es ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen Nutzern und verfügt über mehrere Integrationen, darunter Google Workspace und Atlassian, um Ihren Prozess zu optimieren.

über Lucidchart Lucidchart ist über vier Pläne verfügbar:

Kostenlos Individuell ($7,96 pro Monat) Team ($9 pro Benutzer pro Monat) Unternehmen (individuelle Preise)

Jede Version hat ihre Grenzen und Funktionseinschränkungen. Das ist, warum einige Benutzer fühlen sich wie Lucidchart fällt kurz.

Zum Beispiel ist es komplett webbasiert und hat keine Desktop-Applikationen, die man benutzen könnte. Solche Bereiche könnten für einige einfach beunruhigend und für andere ein kompletter Deal-Breaker sein.

Wenn Sie spezielle Anforderungen an dieses Tool haben, sollten Sie diese 10 Lucidchart-Alternativen in Betracht ziehen, damit Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.

Die 10 besten Lucidchart-Alternativen für die Diagrammerstellung im Jahr 2024

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards bieten alle kreativen und kollaborativen Funktionen, die Sie benötigen, um die Flussdiagramme Ihrer Träume zu erstellen

Aufgaben wie Diagrammerstellung, Aufgaben, Dokumente, Tabellenkalkulationen, Zielverfolgung, Zeiterfassung, Ressourcenzuteilung und sogar E-Mail wurden früher alle separat gehandhabt. ClickUp ersetzt sie, indem es die besten Projektmanagement-, Kollaborations- und produktivitätsanwendungen in einem zentralisierten Hub.

ClickUp ist eine der besten Lucidchart-Alternativen, weil es die gleichen Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit bietet, aber viel leistungsfähiger ist, um die Produktivität des Teams zu steigern. Obendrein ist es hoch bewertet und bevorzugt von Start-ups, Giganten und kleinen Unternehmen weltweit.

ClickUp ist perfekt für Teams, die Folgendes wollen intelligenter und effizienter arbeiten wollen auf einer meisterhaft intuitiven Plattform. Dank mehrerer bemerkenswerter Funktionen lässt sie sich an jede Art von Workflow anpassen.

Es kann Diagramme erstellen und Ihnen helfen, Produkte und Projekte zu verwalten, Bugs zu verfolgen und akademische und administrative Ressourcen zu verwalten für Studierende und Verwaltungsangestellte. Hier sind einige der bemerkenswertesten Funktionen:

Vollständig anpassbar

Besitzer oder Administratoren eines ClickUp-Arbeitsbereichs können aus mehr als 35 ClickApps wählen, um die Erfahrung ihres Teams anzupassen. Jede ClickApp erweitert die Plattform um eine andere Funktionalität, und Sie können so viele davon aktivieren, wie Sie möchten! Einige von ihnen umfassen:

Clip : Screen Recording ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick Videos von Ihrem Bildschirm zu erstellen, ohne die Plattform zu verlassen

Dokumentationen Startseite: Organisieren und bearbeiten Sie alle Ihre Dokumente von einem zentralen Ort aus

LineUp : Geben Sie jeder Person eine Reihenfolge der als Nächstes zu erledigenden Aufgaben vor oder verschaffen Sie Ihrem Team Klarheit darüber, was in Ihrer Warteschlange steht

Impuls : Sehen Sie in Echtzeit, wer online ist, woran die Leute arbeiten und was sie heute gemacht haben

Zeiterfassung : Berechnung der voraussichtlichen Dauer einer Aufgabe auf der Grundlage ihrer Unteraufgaben

Mit all diesen ClickApps können Sie die Produktivität Ihres Teams verbessern!

Mind Maps ClickUp Mind Maps ermöglichen es Ihnen, Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben zu planen und zu organisieren. Es erlaubt Ihnen, eine

flussdiagramm ihrer Ideen und veranschaulichen die Beziehungen und Hierarchien zwischen Konzepten. Es eignet sich hervorragend für die Erstellung eines Teamplans, die Organisation von Ideen und die Visualisierung von Aufgabenstrukturen.

Die Verwendung ist so einfach wie das Zeichnen auf Papier, nur mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie sofort gespeichert werden kann. So können Sie sie ganz einfach mit Ihrem gesamten Team teilen, damit alle über den Projektfortschritt auf dem Laufenden sind.

Whiteboards

Whiteboards können direkt mit Aufgaben verknüpft werden, was z. B. die Planung von Inhalten erheblich erleichtert

Da immer mehr Unternehmen zu dezentralen und hybriden Arbeitsumgebungen übergehen, ist die Nachfrage nach mehr Tools gestiegen, die für die Zusammenarbeit entscheidend sind. Ein solches Tool ist ein Whiteboard. Whiteboards in ClickUp heben sich von anderen ab, weil sie es Ihnen ermöglichen, Ideen in Echtzeit direkt in umsetzbare Projekte zu verwandeln. Alle Teammitglieder können in Echtzeit zusammenarbeiten, und jeder sieht die Cursorbewegungen der anderen. Außerdem können Sie dem Whiteboard auf verschiedene Weise Inhalte hinzufügen, z. B. Texte, Notizen, Bilder und Videos.

Diagrammvorlagen

Planen Sie jeden Schritt der Benutzererfahrung vor der Entwicklungsphase mit diesem User Story Mapping Whiteboard Template von ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Datenflussdiagramme, um zu zeigen, wie sich Informationen durch ein System oder einen Prozess bewegen.

KlickUp-Profis

Es ist sehr einfach zu bedienen und hat leistungsstarke Funktionen

Es verfügt über viele Werkzeuge, die die Handhabung von mehreren Aufgaben und Projekten vereinfachen

24/7 Weltklasse-Support

Es kann für das Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank genutzt werden

Der Zugriff auf die Anwendung ist mobil möglich, so dass Sie Ihre Projekte leicht im Auge behalten können

KlickUp Nachteile

Könnte für die Bedürfnisse einer Einzelperson zu komplex sein

Es sind noch nicht alle ClickUp-Ansichten in der mobilen App verfügbar

#

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

👉 Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Unternehmens-Workloads und Prozessen, wir helfen Ihnen gerne dabei, erfolgreich zu sein! Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb, wenn Sie bereit sind.

2. Draw.io

über Zeichnen.io Draw.io ist eine Open-Source-Diagrammsoftware, das heißt, sie ist völlig kostenlos. Trotz seiner begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten ist es eine der besten Lucidchart-Alternativen, da es kostenlos ist und mehrere Funktionen bietet. Aufgrund seiner begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten ist es jedoch perfekt für einfachere Projekte geeignet.

Sie können Draw.io verwenden, um Netzwerkdiagramme zu erstellen, flussdiagramme , UML-Diagramme , Organigramme und ER-Modelle, um nur einige zu nennen.

Die Software wird im Browser gehostet und kann online oder offline auf allen Betriebssystemen verwendet werden. Durch die Integration mit Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox und anderen eignet sich die Software hervorragend für Projekte, die Zusammenarbeit erfordern.

Um die Diagrammerstellung zu vereinfachen, verfügt es über mehrere Vorlagen und unterstützt mehrere Import- und Exportformate. Außerdem verfügt es über eine praktische Suchfunktion, um die Arbeit an Projekten zu beschleunigen. Sie müssen kein Konto erstellen, um Draw.io zu nutzen.

Vergleichen Draw.io Vs. Lucidchart !

Draw.io Vorteile

Es ist völlig kostenlos

Integriert sich u.a. mit Google Drive, OneDrive und GitHub

Erzeugt mühelos Diagramme von guter Qualitäteinschließlich Affinitätsdiagrammen* Ermöglicht die Gruppierung von Formen

Draw.io cons

Es verfügt nicht über die fortgeschrittenen Funktionen anderer Programme in dieser Liste, wie z.B. ClickUp

Wenn man ein bestehendes Diagramm öffnet, ist die Ansicht in der Regel vollständig vergrößert, was etwas verwirrend sein kann

Draw.io Preise

Draw.io ist kostenlos zu benutzen **Sehen Sie sich diese Draw.io Alternativen an !

3. Creately

über Kreativ Creately ist ein Diagrammwerkzeug, das genauso gut wie Lucidchart funktioniert, wenn nicht sogar besser als dieses, aber günstiger ist.

Es verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche, die übersichtlich und frei von Unordnung ist. Außerdem bietet es eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für alle Themen und Branchen sowie Automatisierungs- und Drag-and-Drop-Funktionen zur schnellen und einfachen Erstellung von Flussdiagrammen und anderen Diagrammen. Die kontextbezogene Symbolleiste, die Ihnen beim Zeichnen Formen vorschlägt, ist in Lucidchart nicht verfügbar.

Creately hat mehrere echtzeit-Zusammenarbeit werkzeuge wie Videokonferenzen. Sie ermöglichen es Ihnen, nahtlos mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten und bei Bedarf Änderungen zu verfolgen. Außerdem werden alle Geräte unterstützt, sodass Sie Ihre Arbeit überallhin mitnehmen können.

Die Software verfügt über mehr als 50 Diagrammtypen und unterstützt mehrere Sprachen. Sie lässt sich in Slack integrieren. Wenn Ihr Team also viel auf Slack arbeitet, ist das ein großer Vorteil.

Einfache Vorteile

Sehr benutzerfreundlich mit hervorragenden Funktionen für die Zusammenarbeit

Jeder kann die von anderen vorgenommenen Änderungen sofort sehen, was es einfach macht, darauf zu reagieren und Entscheidungen zu treffen

Die kostenlose Version verfügt über mehrere Funktionen

Im Vergleich zu anderen auf dieser Liste ist sie erschwinglich

Instinktiv und einfach zu benutzen

Klare Nachteile

Es ist schwierig, einen SVG-Datensatz zu importieren

Benutzer berichten, dass es schwierig ist, Formen und Linien gut zu verbinden

Einfache Preise

Kostenloser Plan

Persönlicher Plan zu $4/Monat

Teampaket zu $4,75/Monat/pro Benutzer

Unternehmensplan (benutzerdefinierte Preise)

Sehen Sie sich diese Angebote an *UML-Diagrammwerkzeuge* !

4. Visio

über Visio Keine Liste von Lucidchart-Alternativen wäre vollständig ohne einen der bekanntesten Namen in der visuellen Diagrammerstellung, Visio von Microsoft .

Visio gehört zu Microsoft und ist Teil der 365 Toolsets. Es ist ein sehr leistungsfähiges Diagrammwerkzeug, mit dem Sie dank seiner Funktionen für Anmerkungen, Co-Authoring und Skype-Integration leicht an Projekten zusammenarbeiten können. Es ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, um die Produktivität des Teams zu erhöhen.

Diese Software hat eine intuitive Schnittstelle. Im Vergleich zu Lucidchart verfügt es über mehr Vorlagen, anpassbare Formen und Starter-Diagramme.

Alle Diagramme, die in Visio erstellt werden, sind dank der verschiedenen Zugänglichkeitsfunktionen, wie z. B. dem Erzähler, für jeden zugänglich. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören u. a. hohe Sicherheit, Geschäftsprozessmodellierung, Datenflussdiagramme und 3D-Karten.

Visio Profis

Es können Tausende von Symbolen aus verschiedenen Kategorien wie Geräte, Abläufe usw. verwendet werden.

Es hat mehrere Funktionen, die einfach zu verwenden sind

Die Integration mit anderen Office-Produkten ist großartig

Es ist einfach, Visio-Ressourcen online zu finden.

Visio Nachteile

Die Formatierung ist eine Herausforderung, wenn Sie große Projekte haben, und es ist schwierig, alle Projekte zu sehen

Es ist sehr kostspielig

Hat weniger Integrationen

Visio Preise

Das Standard-Visio kostet $309,99 und das Visio Professional kostet $579,99 für einen einmaligen Kauf. Sie können Visio Plan 1 für $5 pro Benutzer pro Monat oder Visio Plan 2 für $15 pro Monat pro Person abonnieren

Vergleich Visio zu Lucidchart !

5. Gliffy

über Gliffy Einer der Gründe, warum Gliffy so beliebt ist, liegt darin, dass es für Anfänger so einfach zu bedienen ist. Es verfügt über eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle, und dank der vielen Vorlagen und Themen müssen Sie keine Erfahrung mit einem Diagramm-Tool haben, um es zu benutzen.

Gliffy ist eine der bequemeren Lucidchart-Alternativen, weil Sie eine Chrome-Version herunterladen können, wenn Sie keine Internetverbindung haben.

Obwohl es keine API hat, mit der Sie Ihre Integrationslösungen erstellen können, lässt es sich in beliebte Anwendungen wie JIRA, WordPress und Confluence integrieren.

Gliffy-Profis

Sie können es offline verwenden

Einfach einzurichten und zu verwenden

Sie haben unbegrenzten Zugang zu Vorlagen

Sie können Ihre Arbeit leicht teilen

Gliffy Vorteile

Die Objektanpassung ist begrenzt und es fehlen wesentliche Funktionen für komplexe Diagramme

Es gibt keine kostenlose Version

Es ist kein so vielseitiges Diagrammwerkzeug wie ClickUp oder Lucidchart

Gliffy Preise

$8/Monat/pro 1-9 Benutzer

$6/Monat/pro 10-50 Benutzer

Enterprise (kundenspezifische Preise)

6. Xmind

über Xmind XMind ist eine gute Wahl für Zeitleisten, mind Maps und Flussdiagramme. Mit Funktionen wie Zeitleiste, Matrix und fischgrätdiagramm hat es erhebliche Vorteile gegenüber Lucidchart, wenn es um Mind Mapping geht. XMind hat minimalistische Flussdiagramm-Funktionen um die Kreativität anzuregen und Ideen zu generieren. Wenn Sie also ein Brainstorming machen wollen, ist XMind dafür besser geeignet als Lucidchart. Es bietet außerdem mehrere Möglichkeiten, Gedanken zu erfassen und sie zu strukturieren, um organisiert zu bleiben.

Sie müssen nicht online sein, um XMind zu benutzen, denn es ist eine App, die auf allen Plattformen installiert werden kann. So können Sie Projekte nahtlos verteilen und die Effizienz und Produktivität steigern.

Es gibt zwei Versionen: eine ältere und einfachere XMind 8 und eine stärkere und kompliziertere XMind 2020. Letztere bietet mehr Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.

XMind pros

Es ist mit allen Geräten kompatibel

Visuell ansprechende Diagramme

Benutzer haben mehrere Optionen, wie sie ihre Mind Maps strukturieren können

Schnelle und reaktionsschnelle UI

Generierung von Markdown-Dateien für die Mindmaps

XMind Nachteile

Es sind einige Schritte erforderlich, um ein Label für jeden angepassten Zweig zu markieren

Es braucht mehr Anpassungsoptionen

XMind Preise

$39.99/6 Monate

$59.99/jährlich

7. Mindmeister

über Mindmeister Mindmeister ist ein vielseitiges Tool mit zwei Eigenschaften, die es so sympathisch machen, wie es ist. Erstens erleichtert die einfache und intuitive Benutzeroberfläche das Erstellen von Mindmaps. Zweitens: Im Gegensatz zu Lucidchart, das pro Benutzer abgerechnet wird, wird Mindmeister pro Monat abgerechnet. Das bedeutet, dass ein ganzes Team ein einziges Konto nutzen kann, anstatt für jeden Einzelnen zu zahlen, was die Software erschwinglicher macht als die meisten anderen. Außerdem bietet es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und großartige Funktionen für die Zusammenarbeit.

Einige bemerkenswerte merkmale von Mindmeister umfassen 24/7-Backup, Teamzusammenarbeit, projektpriorisierung und Management sowie Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen. Außerdem können Sie Projektfristen festlegen.

Es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Mit der kostenlosen Version können Sie einen Link zu Diagrammzeichnungen veröffentlichen und weitergeben, aber Sie müssen auf die kostenpflichtige Version upgraden, um sie zu exportieren.

Mindmeister Profis

Es ist einfach zu benutzen und liefert gute Ergebnisse

Sie können Kostenberechnungen, Weblinks und Notizen einfügen

Sie können Ihre Kreationen in einer Vielzahl von Formaten exportieren

Unterstützt verschiedene Arten von Medien außer Text

Mindmeister Nachteile

Kann nur online verwendet werden

Exportoptionen sind nur über kostenpflichtige Konten verfügbar

Mindmeister Preise

Kostenloser Plan

Persönlicher Plan : $2.49/Monat/pro Benutzer

: $2.49/Monat/pro Benutzer Pro-Tarif : $4.19/Monat/pro Benutzer

: $4.19/Monat/pro Benutzer Geschäftsplan: $6,29/Monat/pro Benutzer

8. Miro

über Miro Wenn Sie eine weitere der beliebten Lucidchart-Alternativen möchten, die Ihnen helfen, effektiv zusammenzuarbeiten und die Kommunikation im gesamten Team oder in der Organisation zu zentralisieren, suchen Sie nicht weiter als Miro .

Miro verfügt über einen robusten Satz von Tools, mit denen Ihr Team ideen brainstormen , Prozesse abbilden und Strategien entwickeln. Außerdem verfügt es über intelligente Frameworks und viele Vorlagen zur Beschleunigung der Arbeitsabläufe. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören Haftnotizen, unendliche Leinwand und eingebettete Videos.

Diese App lässt sich in über 70 Anwendungen und eine API integrieren, um Ihnen bei der Optimierung verschiedener Aspekte Ihrer Produkte zu helfen. Außerdem bietet sie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen (z. B. SSL-Verschlüsselung und Audit-Log), um Ihre Arbeit und Dateien zu schützen.

Miro Profis

Bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen

Es ist kostenlos und einfach zu registrieren und zu benutzen

Bietet eine gute Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern

Es bietet die nötige Flexibilität, um verschiedene Ideen für verschiedene Personen und Ziele zu gestalten

Miro Nachteile

Einige Bearbeitungsoptionen für verschiedene Tools sind begrenzt

Es ist nicht einfach, das Board zu ändern

Es ist sehr teuer

Miro-Preise

Ähnlich wie bei den meisten auf dieser Liste, gibt es vier Pläne, die Sie verwenden können, um Miro zu erwerben:

Kostenloser Plan

Team-Plan : $8/Monat/pro Benutzer

: $8/Monat/pro Benutzer Geschäftsplan : $16/Monat/pro Benutzer

: $16/Monat/pro Benutzer Unternehmen: (kundenspezifische Preise)

Vergleichen Miro zu Lucidchart & Miro an Mural !_

9. OmniGraffle

über OmniGraffle Wenn Sie bereits über Designkenntnisse und Erfahrung mit Diagrammen verfügen, sollten Sie OmniGraffle in Betracht ziehen. Was die Alternativen zu Lucidchart angeht, so ist diese App ausschließlich für Mac- und iOS-Nutzer gedacht. Wenn Sie Windows oder Android haben, sollten Sie sich die anderen Optionen auf dieser Liste ansehen.

OmniGraffle ist eine Offline-App mit einer Vielzahl von Anpassungsoptionen, die Ihnen helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Neben Prototyping und Diagrammerstellung können Sie damit auch Vektoren entwerfen, so dass Sie fast alles, was Sie wollen, mit Formen entwerfen können.

Die Omni Group, die Entwickler der App, bietet mehrere Apps an, die Sie zur Ergänzung von OmniGraffle verwenden können.

OmniGraffle Profis

Lässt sich in andere Anwendungen des Entwicklers integrieren und wird durch diese ergänzt

Es verfügt über verschiedene Anpassungswerkzeuge und -optionen

Kann online verwendet werden

Sie können fast alles, was Sie wollen, aus Formen entwerfen

OmniGraffle Nachteile

Es ist nicht für Anfänger geeignet

Die Vorlagen sind begrenzt

Es ist ausschließlich für Mac-Benutzer geeignet

OmniGraffle Preise

$12.49/Monat

$124.99/jährlich

10. Coggle

über Coggle Einige diagramm-Software kann ein bisschen zu komplex sein, besonders im Vergleich zu einigen der Lucidchart-Alternativen in dieser Liste. Coggle hat jedoch einen einfachen Aufbau, um Ihre entwurfsprozess so einfach wie möglich zu gestalten.

Mit Coggle können Sie ganz einfach Flussdiagramme und Mindmaps erstellen und mit anderen teilen. Es ermöglicht Ihnen auch eine einfache Zusammenarbeit, da Sie Ihre Teammitglieder einladen können, an Aufgaben mitzuarbeiten. Darüber hinaus werden alle Projekte, die Sie freigeben, sofort in den Browsern der anderen angezeigt.

Mit Coggle können Sie flexible Diagramme mit Schleifen und Verbindungszweigen erstellen und mit mehr als 1600 Symbolen mehrere Ausgangspunkte für Ihre Diagramme schaffen. Außerdem können Sie unbegrenzt Bilder hochladen, Texte einfügen und Ihre Karte mit Bildern versehen. Es wird mit einer großen Auswahl an Vorlagen geliefert, mit denen Sie im Handumdrehen loslegen können.

Sie können Coggle mit Google Drive integrieren, um Ihre Daten zu sichern.

Coggle-Profis

Es ist optisch ansprechend

Einfach zu bedienen und zu nutzen

Kann jederzeit von jedem Gerät aus aufgerufen werden

Funktioniert nahtlos mit Google-Diensten

Coggle Nachteile

Es kann schwierig sein, es für Präsentationen zu verwenden

Es hat eine begrenzte Anzahl von Farben

Coggle kann klobig werden oder sich langsam anfühlen, wenn die Mind Map zu groß wird

Preise für Coggle

Coggle hat drei Preispläne:

Für immer kostenlos

Großartiger Plan : $5/Monat/pro Benutzer

: $5/Monat/pro Benutzer Organisationsplan: $8/Monat/pro Benutzer

Zeit für den Wechsel zur besten Lucidchart-Alternative

Die beste Alternative für Sie ist eine, die alle Probleme löst, mit denen Sie in Ihrem Alltag konfrontiert sind. Die 10 oben genannten Lucidchart-Alternativen eignen sich hervorragend für die Erstellung von Diagrammen und können verschiedene andere Aufgaben übernehmen. Wir hoffen, dass Sie eine für Ihre Bedürfnisse finden werden.

Aber wenn wir Sie auf eine hinweisen müssten, wäre es ClickUp!

Es bietet nicht nur Diagrammerstellung, sondern auch viele andere Funktionen wie Automatisierung, Bildschirmaufzeichnung und andere Tools zur Verwaltung Ihres Teams und Ihrer Projekte. Sie können sich auf den Fahrersitz setzen und eine kostenloses ClickUp-Konto !