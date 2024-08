Miro vs. Lucidchart Vergleich: Was ist 2024 am besten zu gebrauchen?

Heben Sie die Hand, wenn ein Online-Whiteboard oder ein Diagramm-Tool ein Muss für Ihr Team ist. 🙋🏼‍♀️

Wir auch! 🎨

Whiteboard- und Diagrammwerkzeuge sind unverzichtbar für die visuelle Vermittlung komplexer Themen, die Darstellung von Fortschritten, das Brainstorming, die Präsentation von Arbeitsabläufen und vieles mehr. Glücklicherweise können Sie bei der Auswahl Ihrer bevorzugten Diagramm- und digitalen Whiteboard-Software haben Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten!

Die Nachfrage nach diesen Tools ist real und wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht nachlassen - und die größten Namen in dieser Kategorie, Miro und Lucidchart, stehen ganz oben auf der Liste.

Mehrere Teams greifen auf diese beiden Tools zurück, um die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Sie bieten Remote-Teams unterschiedlicher Größe zwar eine Vielzahl von Vorteilen und Funktionen, haben aber auch ihre ganz eigenen Schwächen.

Wer hat also im ultimativen Showdown zwischen Miro und Lucidchart die Nase vorn?

Wir zeigen es Ihnen in diesem detaillierten Vergleichsleitfaden, der die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Preise und Einschränkungen dieser beiden Tools untersucht. Außerdem bieten wir Ihnen eine zusätzliche digitale Whiteboard-Alternative an, um die Kästchen abzuhaken, die Miro und Lucidchart vermissen lassen!

Was ist Miro?

Miro wurde 2011 gegründet und war früher als RealtimeBoard bekannt. Heute ist es eines der beliebtesten virtuellen Whiteboards whiteboard-Projektmanagement tools mit mehr als 35 Millionen Nutzern weltweit. 🤯

Die digitale Leinwand von Miro kann als visuelles Hilfsmittel in Besprechungen oder zur Planung ganzer Arbeitsabläufe mit Diagrammfunktionen, Präsentationstools und vorgefertigten Vorlagen verwendet werden, die Sie über Ihre Tafel legen können, um Ihre Zusammenarbeit zu verbessern.

Top Miro Eigenschaften

Ein Teil der Attraktivität von Miro für die Benutzer besteht darin, dass es intuitiv zu erlernen ist. Miro erinnert an die Whiteboards, mit denen wir in der Grundschule aufgewachsen sind oder die wir heute zur Verwaltung des Familienkalenders verwenden, und bietet eine vertraute Funktionalität mit Funktionen zum Zeichnen, Notieren und Hinzufügen von Bildern.

Aber wie hilft Miro Teams mit unterschiedlichen Anwendungsfällen dabei, Dinge tatsächlich zu erledigen? Mit diesen vier wesentlichen Funktionen. 🙂⬇️

1. Unendliches Whiteboard

Über Miro Das unendliche Whiteboard ist die wichtigste Funktion von Miro. Teams können diese digitale Leinwand für alles verwenden, vom Brainstorming bis zur Erstellung von Projekt-Kanban-Boards. Sie können mit einer leeren Leinwand beginnen oder verschiedene Vorlagen von Miroverse verwenden. Sie können auch Haftnotizen, Bilder, Videos und PDFs zu Ihrem Whiteboard hinzufügen.

Sitzungsleiter können direkt vom Whiteboard aus Aktionen zuweisen, indem sie @mentions verwenden, und da alles auf einer unendlichen Leinwand geschieht, wird Ihnen nie der Platz ausgehen, um Ihre Ideen zu erweitern.

Das Whiteboard von Miro verbindet nahtlos digitale und herkömmliche Zusammenarbeit. Nehmen Sie zum Beispiel einen Schnappschuss eines physischen Dokuments auf und konvertieren Sie das Foto sofort in eine digitale Haftnotiz.

2. Diagrammerstellung

Über Miro

Miro verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit grundlegenden Formen, Symbolen und Konnektoren, die Ihnen bei der Erstellung von Flussdiagrammen, Wireframes, Journey Mapping-Diagrammen und prozessdiagramme .

_FYI: Die erweiterte Diagrammerstellung für AWS, Cisco und Azure ist nur für Miro Smart Diagramming im Business-Tarif verfügbar

Mit Miro können Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. So können die Mitglieder beispielsweise direkt auf der Diagrammfläche Feedback hinterlassen, Änderungen vornehmen oder Fragen stellen.

Sie können Miro mit über 100 anderen Anwendungen verbinden und Ihre Projekte in folgende Anwendungen einbetten werkzeuge wie Microsoft Office und Confluence. Alternativ können Sie mit Miro Ihre Diagramme auch als Bilder exportieren.

3. Meetings und virtuelle Konferenzen

Videoanruf-Funktion in Miro

Digitale Whiteboards sind hervorragende visuelle Hilfsmittel für Präsentationen in Meetings, und Miro geht noch einen Schritt weiter, indem es Live-Meetings innerhalb der App ermöglicht. Besprechungsteilnehmer können abstimmen, an Eisbrecher-Aktivitäten teilnehmen und Haftnotizen hinzufügen, um ihre Argumente vorzubringen oder Ideen zu entwickeln.

Dies macht Miro auch für Videokonferenzen nützlich und ermöglicht schnelle Kommentare oder Vorschläge mit einer integrierten Chat-Funktion.

Die Bearbeitung Ihres Whiteboards mit dem gesamten Team wird durch die Live-Cursorverfolgung in Miro erleichtert.

Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer den richtigen Bereich der Tafel im Blick haben, können Konferenzleiter die Funktion Bring Everyone to Me nutzen, um die Teilnehmer automatisch an eine bestimmte Stelle des Whiteboards zu führen. Die Moderatoren können auch den Countdown-Timer verwenden, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer an der Besprechung teilnehmen und Reaktionen mit Emojis teilen.

4. Mind Maps

Verwendung der Miro Mind Map-Vorlage

was ist ein Whiteboard-Tool ohne Mind-Mapping-Funktionen?

Nicht viel, wirklich..

Zum Glück versteht Miro das!

Es gibt viele Funktionen und Vorlagen zum mind Maps zu erstellen mit Ihrem Miro-Whiteboard. Sie haben die Möglichkeit, mit einer übersichtlichen Oberfläche zu beginnen, auf der Sie selbst einfache Maps zeichnen können. Da der Platz auf Ihrem Whiteboard nie zur Neige geht, können Sie so viele Diagramme wie Sie möchten auf einem einzigen Whiteboard erstellen, ohne an eine Grenze zu stoßen.

Fügen Sie Ihrer Mind Map Kontext hinzu, indem Sie externe Links einbetten oder Ihr Diagramm in mehrere Rahmen aufteilen. Wenn Ihre Mind Map fertig ist, haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Arbeit öffentlich zu teilen.

Miro Preise

Miro bietet verschiedene Pläne an, darunter einen kostenlosen Plan für immer.

Kostenlos

Starter : $8 pro Mitglied, pro Monat, jährlich abgerechnet

: $8 pro Mitglied, pro Monat, jährlich abgerechnet Business :$16 pro Mitglied, pro Monat, jährliche Abrechnung

:$16 pro Mitglied, pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Was ist Lucidchart?

Wie Miro ist auch Lucidchart nicht gerade das neue Kind auf dem Block.

Mit 15 Millionen Nutzern und einer 12-jährigen Geschichte ist Lucidchart ein Diagrammwerkzeug zur Erstellung komplexer und visueller diagramm-Beispiele , Diagramme und Zeichnungen.

Top Lucidchart Funktionen

Mit den Kollaborationswerkzeugen von Lucidchart, wie z.B. Kommentaren und Echtzeit-Änderungsnachverfolgung, ist es für Teams einfach, gemeinsam an einzelnen Diagrammen zu arbeiten. Aber lassen Sie uns einen Blick auf die anderen wichtigen Funktionen werfen, die Sie von Lucidchart erwarten können. ⬇️

1. Diagrammerstellung

Über Lucidchart Diagrammerstellung ist das Brot und Butter von Lucidchart. 🍞🧈

Mit diesem Werkzeug können Sie jede Art von Diagramm erstellen - egal wie komplex, groß oder detailliert. Lucidchart verfügt über eine umfangreiche Formenbibliothek mit Hunderten von Icons und Symbolen für Netzwerkdiagramme, Entity-Relationship-Diagramme (ERD), organigramme , Unified Modeling Language (UML), und alles dazwischen.

Aber das ist noch nicht alles: Lucidchart kann auch Live-Daten mit seinen Diagrammen verknüpfen. Zum Beispiel können Sie Ihre Diagramme mit Daten in einem Google-Blatt verbinden.

Mit Lucidchart können Sie Diagramme automatisch generieren. Importieren Sie einfach eine Textauszeichnung, und Lucidchart wird erstellt eine UML-Sequenz für Sie! Es unterstützt auch bedingte Formatierung für Diagramme mit mehr Informationen.

Wenn Sie mit Ihrem Diagramm fertig sind, bietet Lucidchart detaillierte Exportoptionen, um Ihr Diagramm als Bild (JPEG, PNG, SVG), PDF-, VDX- oder CSV-Datei weiterzugeben. Sie können Ihre Diagramme auch veröffentlichen, um sie öffentlich zugänglich zu machen, den Zugriff anderer auf die reine Ansicht zu beschränken oder die Erlaubnis zu erteilen, Ihr Dokument zu bearbeiten.

2. Zusammenarbeit in Echtzeit

Lucidcharts kollaborative Cursorfunktion hebt jeden in der Datei in Echtzeit hervor

In Lucidchart können mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Diagramm arbeiten, ohne dass es zu Verwirrungen kommt oder jemand zurückbleibt echtzeit-Zusammenarbeit funktionen wie @Mentions, personalisierte Cursors und ein Live-Chat-Feld.

3. Präsentationsmodus

Der Präsentationsmodus von Lucidchart

Sind Sie bereit, Ihre Fortschritte vor Führungskräften zu präsentieren?

Mit Lucidchart müssen Sie sich nicht mit PowerPoint herumschlagen, sondern können Ihr Diagramm in ein Foliendokument verwandeln - perfekt für Meetings und Präsentationen. Schalten Sie die App einfach in den Präsentationsmodus, und schon haben Sie ein nahtloses Foliendokument, mit dem Sie arbeiten können.

4. Benutzerdefinierte Formen

Benutzerdefinierte Formen in Lucidchart erstellen oder bearbeiten

Lucidchart ist eine wertvolle Ressource für Menschen, die zeit sparen wollen bei der Erstellung von Diagrammen.

Wenn sich Ihr Team hauptsächlich auf einen Diagrammtyp verlässt, können Sie seine Elemente als benutzerdefinierte Formen in Ihrer Bibliothek speichern, um jederzeit schnell darauf zuzugreifen und sie auf neue Leinwände zu ziehen.

Lucidchart Preise

Lucidchart hat eine kostenlose Version für neue Benutzer und bietet eine kostenlose Testversion für jede der kostenpflichtigen Optionen an.

Kostenlos

Einzelperson : 7,95 $ pro Monat

: 7,95 $ pro Monat Team : $9.00 pro Benutzer, pro Monat

: $9.00 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage erhältlich

Miro vs. Lucidchart: Wer gewinnt?

Nun, das hängt davon ab, wen Sie fragen. 🧐

Obwohl beide Tools viele Gemeinsamkeiten aufweisen, sind sie auf ihre Weise einzigartig und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Vor- und Nachteile der beiden Tools, um Ihnen die Entscheidung für die beste Software für Ihr Team zu erleichtern.

1. Benutzerfreundlichkeit und Schnittstelle

Die Benutzeroberfläche spielt bei der Auswahl eines Diagramm- oder Whiteboard-Tools eine entscheidende Rolle. Im Idealfall möchten Sie ein einfaches Tool, dem es nicht an Funktionalität mangelt. Hier sehen Sie, wie Miro und Lucidchart im Vergleich zueinander abschneiden:

Miro

Bei Miro geht es vor allem um Einfachheit und Intuitivität.

Das Dashboard der App ist übersichtlich und direkt, sodass neue Benutzer Miro schnell erlernen können. Alle Werkzeuge zum Hinzufügen von Verbindungen, Zeichnen, Text und Symbolen sind auf der linken Seite der Tafel leicht zugänglich und visuell gekennzeichnet.

Sie können Ihre Boards organisieren, die letzten Aktualisierungen anzeigen und Ihre Boards mit der Suchfunktion von Miro filtern. Insgesamt ist die Benutzeroberfläche von Miro sehr einfach, auch für digitales Whiteboard für Anfänger .

Lucidchart

Die Oberfläche von Lucidchart ist einfach zu bedienen, wirkt aber im Vergleich zu Miro etwas veraltet.

In gewisser Weise macht Lucidchart dies jedoch wieder wett, z. B. mit einer leistungsstarken Suchfunktion zum Sortieren von Tags, affinitätsdiagramm-Vorlagen , die letzten Aktivitäten und die Kommentare zu den Diagrammen.

Sie können Projekte in Lucidchart starten, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken. Dabei haben Sie automatisch die Möglichkeit, mit einer Vorlage zu beginnen. Sie können sich aber auch für eine leere Tafel entscheiden, wenn Sie Ihr Projekt lieber von Grund auf neu beginnen möchten.

2. Diagrammerstellung

Die besten Diagrammwerkzeuge ermöglichen die Erstellung einfacher und komplexer Diagramme, ohne dass zusätzliche Anwendungen erforderlich sind. Miro und Lucidchart teilen sich diese Funktionalität, aber welches Tool ist wirklich das Beste, wenn es um Diagramme geht?

Miro

Wenn Sie sich an den kostenlosen Plan halten, werden Sie die Einschränkungen von Miro in dieser Kategorie spüren. Um auf eine umfangreichere Form- und Verbindungsbibliothek und erweiterte Diagrammwerkzeuge zugreifen zu können, sind Sie gezwungen, auf eines der kostenpflichtigen Abonnements von Miro umzusteigen.

Lucidchart

Lucidchart übertrifft Miro, wenn es um Diagrammfunktionen geht. Lucidchart bietet nicht nur Hunderte von Formen und eine benutzerdefinierte Formenbibliothek, sondern auch die Möglichkeit, Live-Daten zu verknüpfen und bedingte Formatierungen für Ihre Diagramme zu verwenden.

3. Whiteboard-Software

Digitale Whiteboards sind ein Werkzeug für die Zusammenarbeit, kreativ, ansprechend und funktional. Alle Arten von Teams können von diesem Werkzeug profitieren, aber es ist wichtig, lange und gründlich zu überlegen, bevor man in eine Whiteboard-Software statt in eine andere investiert, da jedes Werkzeug sehr unterschiedlich sein kann. Wo liegen Miro und Lucidchart auf dem Spektrum der virtuellen Whiteboards?

Miro

Miro ist eines der führenden Tools, wenn es um Whiteboard-Software geht. Es glänzt in dieser Kategorie durch seine intuitive und übersichtliche Oberfläche, die auch die Zusammenarbeit ermöglicht - das Wesentliche am Whiteboard!

Mit Miro können Sie Haftnotizen, Bilder, Videos, Links und PDFs einbetten, aber die wichtigste Whiteboard-Funktion sind die Videokonferenz- und Videochat-Funktionen.

Lucidchart

Lucidchart hingegen ist in erster Linie ein Diagramm-Tool und erst in zweiter Linie ein Whiteboard-Tool, so dass das Online-Whiteboard-Erlebnis weniger nahtlos ist als das von Miro.

Wie bei einem digitalen Whiteboard können Sie Bilder, Videos und Dokumente in die Leinwand von Lucidchart einbetten. Außerdem können Sie Ihr Bildmaterial mit Live-Daten verknüpfen - etwas, das Miro nicht bietet. Lucidchart verfügt auch über eine Live-Chat-Funktion, aber im Gegensatz zu Miro gibt es keine integrierte Videokonferenzfunktion.

4. Integrationen

Ihre perfekte Software wird Ihnen helfen, Ihren technischen Aufwand zu reduzieren und sich in andere Arbeitstools zu integrieren, um Ihre Prozesse zu rationalisieren. Miro und Lucidchart verfügen über eine Vielzahl von Integrationen mit wichtigen Tools wie Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira und mehr.

Wenn es also um Integrationen geht, teilen sich Lucidchart und Miro die Krone. 👑

Miro vs. Lucidchart auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, wo die Leute bei Miro vs. Lucidchart landen. Wenn du suchst Miro vs Lucidchart auf Reddit sind sich viele Nutzer einig, dass die Flexibilität von Lucidchart kaum zu schlagen ist:

"Das kann ich bestätigen. LucidChart ist ein großartiges Werkzeug und sehr flexibel für eine Vielzahl von Anwendungen."

Andere Reddit-Benutzer merken an, dass Miro eine großartige Option für kleinere Teams ist:

"Miro ist selbst in der kostenlosen Version großartig, wenn man ein kleines Team hat, mit dem man es teilen möchte..."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Miro und Lucidchart

Obwohl Lucidchart und Miro über fortschrittliche Funktionen verfügen, die ihnen zum Aufstieg auf der Whiteboard-Leiter verholfen haben, sind sie keine Eins-zu-Eins-Vergleiche und eignen sich für jeden Anwendungsfall anders.

Wenn Sie also so oder so einen Kompromiss eingehen müssen, was ist dann die richtige Whiteboard- und Diagrammsoftware-Lösung?

Wir geben Ihnen einen Tipp - es ist ClickUp . 😎

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Ihr Team virtuelle Whiteboards erstellen und verwalten kann, workflow-Diagramme und Organigramme. Teams jeder Größe und Branche verlassen sich auf ClickUp, wenn es darum geht, Lösungen von Wand zu Wand mit seinen reichhaltigen Satz anpassbarer Funktionen und die Möglichkeit zur Zentralisierung arbeit über Anwendungen hinweg in einem kollaborativen Arbeitsbereich.

Lassen Sie uns diese Funktionen näher betrachten. 🧭

1. Whiteboards

Konvertieren Sie Ihre Ideen in Aufgaben innerhalb der ClickUp Whiteboard-Funktion ClickUp-Whiteboards fördern die Kreativität und lassen Ihr Team in Echtzeit an Projekten zusammenarbeiten. Ob Sie nun eine Brainstorming-Sitzung leiten wenn Sie eine Brainstorming-Sitzung leiten, den Projektfortschritt überprüfen oder Ihre Roadmap aktualisieren möchten, können Sie mit Whiteboards Ihre Ideen schneller umsetzen, indem Sie sie direkt von der Tafel aus mit Ihrem Arbeitsablauf verbinden.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie aufmerksamkeitsstarke Haftnotizen, Bilder, Texte, Videos und vieles mehr einbetten! Außerdem wird die Kommunikation erleichtert durch ClickUp's in-app Chat funktionalität, Live-Cursoren und freigabeoptionen .

Aber was ClickUp Whiteboards wirklich von anderen abhebt, ist die Tatsache, dass es das einzige Tool auf dem Markt ist, das in der Lage ist, jede Form auf Ihrer Tafel in eine umsetzbare Aufgabe zu verwandeln. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

Brainstorming von Ideen und Zeichnen einer frei gestalteten Mind Map im Leermodus von ClickUp Mind Maps in ClickUp sind das perfekte Werkzeug für die Erstellung von Freiform- oder aufgabenorientierten Diagrammen zur Visualisierung von Projektabläufen, neuen Prozessen oder komplexen Ideen.

Sie können zwischen dem Aufgaben- und dem Leermodus wählen, um ihre Mind Map zu erstellen von Grund auf neu und fügen Sie Knoten, Aufgaben und Links direkt in Ihre Arbeitsfläche ein, um sofortigen Kontext zu erhalten - sogar auf einen Blick.

Mit ClickUp haben Sie die volle Kontrolle über die Farben, Formen und Verbindungen in Ihrer Mind Map und können dasselbe Diagramm jederzeit überschneidungsfrei zusammen mit Ihrem Team bearbeiten.

3. Vorgefertigte Diagrammvorlagen ClickUp's Vorlagenbibliothek ist wirklich unübertroffen, mit Hunderten von vorgefertigten, anpassbaren Diagrammvorlagen für jeden Anwendungsfall, damit Ihr Team schneller loslegen und die Funktionen von ClickUp in vollem Umfang nutzen kann.

Die ClickUp Entscheidungsbaum-Vorlage ist das perfekte Werkzeug, um jeden Weg und jedes mögliche Ergebnis schnell zu bewerten

Ob Sie ein Affinitätsdiagramm erstellen entscheidungsbaums oder eines einfache Mind Map clickUp entwickelt ständig neue und flexible Möglichkeiten, um Ihre Produktivität auf die für Ihr Team am besten geeignete Weise zu steigern.

Die ClickUp-Vorlage für Affinitätsdiagramme bietet einen strukturierten Ansatz zur Organisation von Ideen und Erkenntnissen und erleichtert tiefgreifende Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen

ClickUp-Preise

ClickUp bietet ein umfangreiches Kostenloser Forever-Plan mit mehreren Premium-Funktionen und kostenpflichtigen Plänen, die mit dem Wachstum Ihres Teams skalieren. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Free Forever Plan : Ihre ersten drei Whiteboards, Mind Maps, unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr

: Ihre ersten drei Whiteboards, Mind Maps, unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat) : Erweiterte Projektansichten, unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr

: Erweiterte Projektansichten, unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat) : Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr

: Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr Enterprise Plan (preise erhalten Sie vom Vertrieb): White Labeling, Unternehmens-API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

Diagramme, Whiteboards und Hunderte von Funktionswerkzeugen

Miro und. Lucidchart haben eine Menge von Qualitäten zu gewinnen, aber der wahre Champion kommt direkt aus dem linken Feld-ClickUp!

Anstatt sich zwischen einer Whiteboard-Software und einem Diagramm-Tool zu entscheiden, sollten Sie in eine Produktivitätsplattform investieren, die die Funktionalität von beiden - und noch viel mehr - bietet, ohne auf grundlegende Integrationen angewiesen zu sein, um dies zu ermöglichen.

Steigern Sie die Zusammenarbeit, die Effizienz, die Kreativität und vieles mehr mit der dynamischen Funktionsliste und den umfangreichen Preisplänen von ClickUp.

Zugriff auf Whiteboards, Mind Maps und Hunderte von Vorlagen, über 1.000 Integrationen und so viel mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden ! 💯