25 verblüffende Mind Map Beispiele für 2024

Ganz gleich, ob es um die Planung von Projekten oder die Erstellung eines köstlichen Menüs geht - wir alle waren schon einmal in der Situation, dass wir eine fantastische Idee hatten, aber nicht wussten, wie wir sie in die Tat umsetzen sollten.

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung, die Sie hier anwenden können: Mindmaps. 🧠✨

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 25 praktische Mindmap-Beispiele, die Sie zur Inspiration nutzen können, und wir zeigen Ihnen, wie Sie Mindmaps erstellen.

Let's get mapping!

Was ist eine Mind Map?

Eine Mind Map ist eine Art Spinnendiagramm, ein visuelles Werkzeug, das Ihnen hilft, Beziehungen zwischen den einzelnen Konzepten zu erkennen und Informationen zu strukturieren.

Um ein Mind Map-Diagramm zu erstellen, wählen Sie zunächst eine Zentralidee oder ein Hauptthema. Das Hauptthema hat Verzweigungen, die es mit anderen verknüpften Unterthemen verbinden, und Sie wiederholen den Vorgang, bis Sie eine wortwörtliche Karte Ihrer Gedanken haben!

25 nützliche Mind Map Beispiele (+ Echte Anwendungsfälle)

Hier sind mehr als 20 kreative mindmap beispiele, die Sie heute verwenden können:

1. Projektleitung

Mit dem Mind-Mapping-Verfahren lassen sich komplexe Ideen oder Projektpläne leicht aufschlüsseln. Vor allem dann, wenn die Dokumente Hunderte von Seiten umfassen können.

Einige der charakteristischen Zweige in Ihrer Projektplanungs-Mindmap können sein:

Projektmanagement-Ansatz

Projektumfang

Kommunikation

Kostenmanagementplan

Zeitplan-Management

Qualitätsmanagement

Plan für das Risikomanagement

Ressourcenmanagement

Eine Mindmap hilft Ihnen, diese Pläne zu konkretisieren, damit nichts vergessen wird.

wo können Sie eine _Mind Map erstellen?_

In einem Notizbuch? Nein.

Sag hallo zu ClickUp . 👋🏼 😄

Es ist eine der weltweit größten höchstbewerteten produktivitätstools, beliebt bei zahlreichen Teams weltweit und das einfachste Mind Map Tool, das Sie finden können.

Warum?

Weil es nur einen Klick braucht, um die Mind Map-Ansicht zu wechseln und mit der Erstellung Ihrer Mindmap zu beginnen!

Oh, und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp's Mind Maps verfügen über zwei Modi für zusätzliche Flexibilität?

Hier ist, was Sie bekommen:

Aufgabenmodus : Schnelles Neuordnen IhrerArbeitsbereich neu anordnen, indem Sie Verzweigungen zeichnen und sie in logischen Pfaden organisieren. Sie können auch direkt Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen (undunteraufgaben) direkt aus Ihrer Mind Map heraus

: Schnelles Neuordnen IhrerArbeitsbereich neu anordnen, indem Sie Verzweigungen zeichnen und sie in logischen Pfaden organisieren. Sie können auch direkt Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen (undunteraufgaben) direkt aus Ihrer Mind Map heraus Leerzeichenmodus: Erstellen Sie frei geformte Mind Maps, die nicht mit einer Aufgabenstruktur oder einem Arbeitsablauf verbunden sind. Sie können sie schnell in Aufgaben umwandeln in jederListe in Ihrem Arbeitsbereich

Hier sehen Sie, wie eine unserer mindmap-Muster für das Projektmanagement sieht auf ClickUp so aus:

Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie Mind Maps für das Projektmanagement nützlich sein können?_ Lesen Sie unseren_ ultimativen Leitfaden für visuelles Projektmanagement um dies zu verstehen.

2. Planung der Unternehmensstrategie Planung der Unternehmensstrategie und Mind Maps sind ein perfektes Paar wie heißer Kakao und Marshmallows.☕️💕

{Warum?}

Die Unternehmensplanung kann eine beängstigende Menge an Informationen enthalten, die nur mit einer einfachen Mind Map zu bewältigen sind und dabei kinderleicht aussehen.

Nutzen Sie die Strategie-Mindmap, um Ihr neues Vorhaben zu starten und Ihre Prozesse wie ein Profi zu verwalten. Und wenn Sie sich alles ausgemalt haben, gönnen Sie sich einen heißen Kakao und Marshmallows, um den Beginn Ihres neuen Unternehmens zu feiern.

Diese unternehmensführung mindmap-Beispiel sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wo Sie anfangen sollten:

3. Software/Produktentwicklung

Eine Mind Map ist ein großartiger Ersatz für ein Flussdiagramm bei der Entwicklung Ihrer softwareprodukts .

Planen Sie damit die Softwarearchitektur, Funktionen, Entwicklungsphasen und vieles mehr. Sie können sogar auf die Besonderheiten der Entwicklung eingehen und Mind Maps für die verschiedenen Phasen erstellen.

Hier ist ein Beispiel für eine Mind Map, die die typischen Phasen in software-Entwicklung :

⭐️ Pro-Tipp: Mit ClickUp können Sie unsere Proofing-Funktionen um mühelos an verschiedenen Software-Designs zusammenzuarbeiten.

4. Fertigung und Logistik

Wenn Sie in der Fertigungsindustrie tätig sind, haben Sie sicher schon von den 8M's Prinzipien gehört.

Falls nicht, handelt es sich dabei um eine umfassende Checkliste mit wesentlichen Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, wie z. B.:

M Maschine (Technologie)

Maschine (Technologie) M ethode (Prozess)

ethode (Prozess) M aterial (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Informationen)

aterial (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Informationen) M Kraft (körperliche Arbeit) oder M Geisteskraft (Kopfarbeit)

Kraft (körperliche Arbeit) oder Geisteskraft (Kopfarbeit) M Messung (Kontrolle)

Messung (Kontrolle) M andere Natur (Umwelt)

andere Natur (Umwelt) M Verwaltung/ M Geldleistung

Verwaltung/ Geldleistung MWartung

Verwenden Sie eine Mind Map, um von diesen Aspekten abzuzweigen und weitere Details in Ihre Planung aufzunehmen.

Hier ist eine beispiel für ein Mindmap-Diagramm :

Brauchen Sie Hilfe bei der Verwaltung der Ressourcen für Ihr Team?_

Sehen Sie sich unser Angebot an ultimativen Leitfaden für das Ressourcenmanagement .

5. Finanzen

sie möchten ein Budget für den Kauf eines Autos, für einen Urlaub oder für den Ruhestand erstellen?

Eine Mind Map ist eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Ausgaben und Investitionen zu skizzieren.

Und wenn Sie ein Finanzplanungsbüro leiten, können Sie eine Mind Map erstellen, um die Pläne darzustellen, die Sie für Ihre Kunden entwickelt haben. Verabschieden Sie sich von Tabellenkalkulationen und Papierakten!

Möchten Sie gleich loslegen?_

Versuchen Sie ClickUp's_ buchhaltung und finanzwesen projektmanagement vorlage .

aktionsplan für Marketingprojekte ist für jede Organisation von entscheidender Bedeutung, da er über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.

Schließlich müssen Sie für Ihre Angebote werben, damit die Menschen auf Ihre Marke aufmerksam werden, nicht wahr?

Mit einer Mind Map können Sie die ultimative visuelle Gliederung, Planung und alle Marketingaktivitäten organisieren und Strategien, und vieles mehr.

Hier ist ein Beispiel für eine Mind Map, die Inhalte, soziale Medien und andere Marketingkanäle für effiziente marketing-Planung . Wir haben für jeden Zweig eine andere Farbe verwendet, um die verschiedenen Marketingkanäle zu unterscheiden. 🎨

Bonus: Schauen Sie sich unseren Leitfaden an marketing projektmanagement! ⭐️

7. Verwaltung der Website Planung und Verwaltung einer Website ist keine leichte Aufgabe.

Sie müssen sich um das Design und die Funktionalität kümmern, Inhalte erstellen und vieles mehr tun, um sicherzustellen, dass die Website optimiert ist und Ihr Unternehmen im bestmöglichen Licht darstellt.

Darüber hinaus kann es für Menschen, die mit der Programmierung nicht vertraut sind, wie eine Fremdsprache erscheinen, und das kann es schwierig machen, zu vermitteln, was genau Sie vorhaben.

In diesem Fall ist eine Mind Map sehr nützlich.

Erstellen Sie eine visuelle Übersicht für Ihr virtuelles Team und verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über alles, was überlegt und geplant werden muss, indem Sie eine Mind Map als Checkliste für Ihr Webentwicklungsteam verwenden. Hier ist ein Beispiel für eine Mind Map für website-Verwaltung :

Website-Entwicklung Mind Map Beispiel in ClickUp

8. Gliederung komplexer Artikel

Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, eine inhalts-Workflow die Produktion und Planung von Inhalten kann manchmal unübersichtlich sein. Mindmaps können eine gute Möglichkeit sein, die Content-Marketing-Bemühungen Ihres Unternehmens zu planen. Tamara Omerovic , Content Marketing Managerin bei Datenbox teilt mit, wie sie Mind Maps zur Planung komplexer langfristiger Inhalte einsetzt.

"Dieser Ansatz hat großartige Ergebnisse gezeigt, wenn es um das Ranking von Inhalten für mehrere Keywords geht. Ich verwende oft Mind Maps, um drei Dinge zu planen: die Inhaltsgliederung der Säulenseite, unterstützende Inhalte und die interne Verlinkung zwischen den Clusterseiten.

"Ich beginne mit dem primären Keyword und verzweige es dann, bis ich das gesamte Cluster abdecke. Ich notiere mir alle Long-Tail-Keywords, die separate Seiten zur Unterstützung der Hauptseite erfordern, und später verwende ich die Mind Map als Referenz für die interne Verlinkung (rückwärts, von H3s zu H1). Sie kann Ihnen auch dabei helfen, die URL-Struktur festzulegen

Sehen Sie sich ihre Mind Map für einen Säulenartikel auf geschäftsberichte .

Quelle: Databox

bonus: Erfahren Sie mehr über_ *verwaltung von Content-Marketing-Projekten mit ClickUp* .

9. Brainstorming

Klugen Menschen kommen Ideen in den Sinn.

aber weißt du, was schlauer ist als schlaue Leute?

Eine Brainstorming-Sitzung mit Ihrem Team!

Eine schlaue Gruppe setzt ihre Denkmützen auf und arbeitet gemeinsam an einer Mindmap, um verschiedene Ideen zu entwickeln .

kannst du dir die Möglichkeiten vorstellen?🌈✨

Ganz zu schweigen davon, dass schon die Erstellung einer Mind Map die eine oder andere neue Idee hervorbringen kann.

Deshalb ist es eine ausgezeichnete werkzeug für das Brainstorming auch für den persönlichen Bedarf.

Ob es darum geht, eine neue Produktidee zu evaluieren oder ein zentrales Thema für einen Blog-Beitrag zu finden - eine Brainstorming-Mindmap kann helfen!

Hier ist ein Beispiel für ein Mind-Mapping für eine neue Produktidee:

Nicht sicher, wie Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, um die besten Ideen zu finden?

Hier sind effektive Brainstorming-Techniken zu verwenden.

⭐️ Pro-Tipp: Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, probieren Sie aus ClickUp's Docs .

Erstellen Sie so viele Dokumente wie Sie wollen mit Rich-Text-Bearbeitung und mit Ihrem Team in Echtzeit arbeiten .

Bonus: Check out 10 KI-Tools für Mind Mapping und Brainstorming im Jahr 2023

10. SEO-Tests

Komplexe datengesteuerte Prozesse erfordern manchmal ein visuelles Element, um sie leicht verständlich zu machen. Der Workflow für SEO-Split-Tests ist ein Beispiel dafür. Daria Sherr , Marketingleiterin und Scrum Master bei Semrush berichtet über ihr Mindmap-Beispiel und wie ihr Team es einsetzt.

"Wir erstellen oft leicht verständliche Mind Maps, um unseren Mitarbeitern oder Interessenten kompliziertere Themen wie SEO-Tests zu erklären. Auf diese Weise können wir den Prozess aufzeigen, ohne in zu detaillierte und komplexe Erklärungen einzusteigen. Dies ist auch der erste Schritt, bevor wir unser Bildmaterial in Infografiken verwandeln, die wir dann in unseren sozialen Medien teilen. Ich schlage vor, dass jeder in seiner Rolle Mind Maps verwendet, um seine Prozesse oder sogar seine eigenen Gedanken abzustimmen, bevor er sie jemandem präsentiert."

Quelle: Semrush

Mehr erfahren über_ Verwaltung Ihres SEO-Projekt-Workflows in ClickUp.

11. Notizen machen

machen Sie sich Notizen in einem Notizbuch, wenn Sie eine Vorlesung hören oder an einer Sitzung teilnehmen?

okay. Und wenn du später auf die Notizen zurückgreifst, ergeben sie dann einen Sinn?_ 🤔

Sie versuchen, sich an das Gelernte zu erinnern, aber Ihr Gedächtnis lässt Sie im Stich. Mit Mindmaps machen wir Schluss mit diesen "Ich kann mich nicht erinnern"-Geschichten, denn alle Ihre Notizen haben ihren Ursprung in verwandten Ideen oder Themen.

Lesen Sie diesen Leitfaden für mehr *Erinnerungstechniken* !

Nehmen wir an, das Thema Zellen kommt in Ihrer Biologievorlesung häufig vor.

Hier ist ein idee für eine Mindmap-Vorlage für Ihre Vorlesungsnotizen:

Brauchst du Hilfe beim Notieren von Besprechungen?_

Lesen Sie unser_ leitfaden zum effektiven Anfertigen von Sitzungsnotizen. ⭐️ Pro-Tipp: Der einfachste Weg, auch bei Hunderten von zusammenhängenden Themen den Überblick zu behalten, ist mit mind-Mapping-Software wie ClickUp. Es hat auch eine Notizblock für den Fall, dass Sie Ihr normales Notizbuch oder Ihre handgezeichnete Mind Map vermissen 😉

12. Ein Ereignis planen

So schön wie es ist, event-Projektmanagement kann eine Art "Atem-im-Papierbeutel"-Stress sein, der zu planen ist.

Nehmen wir zum Beispiel den Fall einer Hochzeit.

Da ist die riesige Gästeliste, das Catering, die Dekoration, die wechselnden Stimmungen des Brautpaares usw.

Außerdem sollten Sie beten, dass das Brautpaar keine kalten Füße bekommt, sonst ist Ihr Zeitplan für den Hochzeitstag so gut wie nichtig. 🙄

Mit einer Mindmap, vor allem in einer Software wie ClickUp, kann man sich den Stress ersparen, denn sie ist leicht zu bearbeiten.

Wenn der Bräutigam blaue Vorhänge und die Braut weiße Rosen haben möchte, fügen Sie sie einfach in die Mind Map ein.

Hier ist ein Beispiel oder eine Vorlage, die Sie für jede Art von Veranstaltung anpassen können.

Möchten Sie mehr über das Management von Veranstaltungen erfahren? Lesen Sie unseren ultimativen Leitfaden auf_ event project management .

13. Mindmapping unterrichten

wussten Sie, dass Mind Maps ein hervorragendes Werkzeug für den Unterricht sind?

Lehrerinnen und Lehrer und die bildungsmanagement die Industrie kann diese Technik nutzen, um Themen besser zu erklären. Und sie ist nicht nur für Lehrer geeignet.

Auch Schüler können Mindmapping zum Lernen, Studieren und Brainstorming nutzen, bessere Notizen zu machen , usw.

Später können sie Mind-Mapping-Ideen in ihrem ganzen Leben für Projektpläne, kreatives Denken, Finanzen, die Organisation von Sitzungen und vieles mehr nutzen.

endlich lernt man in der Schule etwas, das im Gegensatz zur Trigonometrie für das tägliche Leben nützlich ist 🙄

⭐️ Spaß-Tipp: Verwenden Sie eine Mind Map, um den Schülern die Mind Mapping-Technik beizubringen!

14. Organisieren für Aufsätze und Prüfungen

Zusätzlich bietet die Nachhilfelehrerin Caitriona Mc Tiernan von TPR-Unterricht verwendet Mind Maps als Organisationsmittel für Prüfungen.

"Da sich Mind Maps weniger einschränkend anfühlen als andere Arten von Planern, geben sie mir mehr Raum, frei zu denken und meine Gedanken zu erweitern. Manchmal kann die Erstellung von Mind Maps sehr zeitaufwändig sein, so dass die Verwendung eines grafischen Organizers wie ein Fischgrätdiagramm kann hilfreich sein", sagte sie.

Sie gibt ein Beispiel dafür, wie Schülerinnen und Schüler einen Aufsatz über das alte Ägypten schreiben oder studieren könnten. Diese Mind Map würde aus Unterthemen bestehen, zum Beispiel Pharaonen, Kultur, Wirtschaft und Alltagsleben.

quelle: TPR Unterricht_

15. Vorbereitung der Tagesordnung einer Sitzung

Besprechungen müssen vorbereitet werden, sonst verpassen Sie die Diskussion wichtiger Themen und hören vielleicht viele "Ähm..." und "Was müssen wir noch besprechen?"

Das ist eine totale Zeitverschwendung.

Und da Mindmapping ein großartiges Werkzeug für die Planung, Strukturierung und Organisation von Informationen ist, ist die Vorbereitung einer besprechungsagenda wird sehr viel einfacher.

was brauchen wir auf der Tagesordnung?🤔

Die Ziele, Teilnehmer, Themen..

All diese Aspekte und mehr werden in diesem einfachen Mindmap-Beispiel behandelt.

Verwenden Sie es immer dann, wenn Sie eine erfolgreiche Besprechung planen und detaillierte Besprechungsnotizen erfassen müssen.

⭐️ Pro-Tipp: Mit Tools wie ClickUp können Sie Ihre Mind Map direkt mit allen Teilnehmern vor der Sitzung teilen. Gleichzeitig können Sie alle Informationen aufschreiben aktionspunkte die auf der Sitzung in unserem Notepad und wandeln sie direkt in Aufgaben um .

Herunterladen unserer Versammlungsprotokollvorlage zur Verwendung bei der Durchführung Ihrer Besprechungen.

16. Eigenschaft Renovierung

Renovierung und bauvorhaben sind viele Details zu berücksichtigen.

Es geht um Planung, Bau, Budget, Arbeiter, Lieferanten, Ausrüstung, Materialien, Genehmigungen... oof!

ich brauche fünf Minuten zum Durchatmen

Zum Glück können Sie diese Aspekte mit Hilfe von Mindmaps problemlos bewältigen.

Erstellen Sie Zweige für die Vorbereitung, die Küche, den Außenbereich, das Bad, die Technik und alle anderen Details, die Sie benötigen.

Werfen Sie einen Blick auf diese Mind Map, um eine Idee zu bekommen:

Mehr erfahren über Bauprojektmanagement hier .

17. Humanressourcen

Für eine Personalabteilung geht es in erster Linie darum, Talente effektiv auszuwählen und einzustellen.

Die Qualität der Recherche und der Personalbeschaffung muss erstklassig sein. Aber ein chaotischer Prozess ist nicht hilfreich.

Keine Sorge! Einfach klare HR KPIs festlegen und visualisieren Sie Ihren gesamten Einstellungsprozess, von der Marktforschung über die Planung von Vorstellungsgesprächen bis hin zum Onboarding, alles auf einer Mind Map.

Hier ist ein einfaches Beispiel für eine Mindmap zum Onboarding für Personalverantwortliche:

⭐️ Pro-Tipp: Planen Sie Ihren Personalbedarf mit den Mind Maps von ClickUp. Und wenn Sie fertig sind, können Sie ganz einfach verfolgen, wie die Kandidaten im Rekrutierungs- oder Onboarding-Prozess mit ClickUp's Gantt-Diagramm .

Oh, Sie können auch unser Zoom-Integration um Bewerbungsgespräche direkt von ClickUp aus zu führen.

gern geschehen 😇

Nicht sicher, wie man ein effektives Onboarding durchführt?

Schauen Sie sich unseren Leitfaden an wie man ein neues Teammitglied willkommen heißt .

18. Zusammenfassungen von Büchern und Medien

wussten Sie, dass Sie mind _maps verwenden können, um Zusammenfassungen für Bücher, Hörbücher oder jede andere Art von Multimedia-Kurs zu erstellen?

Diese Zusammenfassungen machen es Ihnen leicht, sie später noch einmal zu lesen.

Es ist einfacher, ein paar Minuten in einer einseitigen Mind Map zu blättern, die das Hauptkonzept hervorhebt, als ein ganzes Buch zu überfliegen. Nochmals!

Das Aufschreiben der wichtigsten Punkte und des zentralen Konzepts eines Buches trägt ebenfalls dazu bei, Ihr Verständnis zu verbessern.

Hier ist ein Beispiel, das Sie als Vorlage für Ihre Buchzusammenfassung verwenden können:

Darüber hinaus hat Randall Englund, Dozent für Projektmanagement an der Northeastern University sowie leitender Berater der Englund Project Management Consultancy verwendet häufig Mind Maps mit Koautoren, um Buchkapitel zu planen und vorzubereiten.

"Wir legen den Inhalt jedes Kapitels fest, verschieben Themen und legen Handlungsschritte für die Eigentümer fest. Diese Mindmaps werden in die endgültigen Bücher aufgenommen, um den Lesern den Inhalt zu erläutern", sagte er.

Auf diese Weise wird jedes Thema hervorgehoben und erweitert, während es gleichzeitig im größeren Kontext sichtbar bleibt.

Bonus:_ Mind Maps vs. Concept Maps 🤩

19. Ziele planen und verwirklichen

willst du die Karriereleiter oder auch nur die Treppen deines Hauses hochklettern, ohne zu schnaufen?

Beides sind Ziele, deren Verwirklichung Planung erfordert.

aber wo soll man anfangen?

Erstens, Sie setzen SMARTe Ziele : sspezifisch, mmessbar, aerreichbar, rrelevant und tzeitgebunden.

Egal, ob es sich um ein persönliches, berufliches, fitness- oder familienbezogenes Ziel handelt, jedes Ziel, an das Sie denken, sollte den SMART-Klauseln zustimmen.

Das zentrale Thema beim Erreichen eines jeden Ziels ist jedoch, es in kleinere Schritte zu unterteilen. Und genau hier kommt eine Mind Map ins Spiel.

Verwenden Sie eine Mind Map, um sich ein großes Ziel zu setzen und dieses in kleinere, leichter zu erreichende Ziele aufzuteilen. Vergessen Sie nicht zu definieren OKRs für weitere Einzelheiten.

Hier finden Sie ein einfaches Beispiel für eine Mindmap-Vorlage, um Ihre Ziele zu erreichen:

⭐️ Pro-Tipp: Eine einfachere Möglichkeit, Ziele zu setzen und zu verfolgen, ist die Verwendung von ClickUp's Ziele . Es aktualisiert automatisch Ihren Zielfortschritt, wenn Sie kleinere Ziele erreichen.

20. Zeitmanagement Planung

Manche Menschen scheinen das Beste aus ihrem Tag zu machen und es so aussehen zu lassen, als hätten sie 25 Stunden Zeit. Igitt.

hast du auch "igitt" gemacht?

Dann sollten Sie überlegen zeitmanagement-Techniken .

Einfachste Technik: Planen Sie Ihre Aufgaben und Aktivitäten auf einer Mind Map, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Zeitplan jede Woche zu strukturieren.

Unterteilen Sie Ihren Wochenplan in Tage und verzweigen Sie dann je nach Priorität . So haben Sie einen guten Überblick darüber, was Sie zuerst tun müssen und was Sie später tun können.

Hier ist eine der einfachsten Mindmap-Ideen für eine wöchentliche zeitmanagement-Plan :

Pro-Tipp: Wir machen es Ihnen noch besser mit ClickUp's Native Zeiterfassung . Sie kann Ihnen genau zeigen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe oder Aktivität aufwenden. zeitmanagement 101!

Probieren Sie es aus. Sie werden sich nicht mehr 25 Stunden am Tag wünschen müssen.

Bonus:_ Raci Chart Beispiele !

21. Planung eines Restaurantmenüs

sind Sie jemals in ein schickes Restaurant gegangen, nur um eine Speisekarte ohne Bilder zu sehen?

oder mit Namen, die man nicht aussprechen kann, und ohne Beschreibung des Gerichts?

Das Schlimmste ist, dass die Speisekarte kürzer ist als Ihre Geduld, wenn Sie auf Ihr Essen warten müssen.

Als Restaurantbesitzer haben Sie die ultimative Macht, Kunden glücklich zu machen, indem Sie eine gute Speisekarte auf einer Gedächtniskarte planen! 😇

Überlege dir die besten Gerichte und Getränke, die deine Kunden ansprechen könnten, und füge Bilder hinzu, damit sie wissen, was sie erwartet. (Visuelle Darstellung erweckt Begehrlichkeiten 🤫)

Hier ist ein Beispiel für eine Mindmap-Vorlage für eine Speisekarte:

22. Management von Risiken

"Ursachen" und "Folgen" sind zwei Dinge, die Sie im Kopf und in einer Mindmap festhalten müssen. Da eine Mind Map ein hervorragendes Instrument für das Brainstorming ist, können Sie alle potenziellen Risiken leicht visualisieren.

Nutzen Sie sie, um Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu behandeln.

Diese Vorhersage und Vorbereitung wird Ihnen Zeit, Geld und andere Schäden ersparen.

Hier ist ein risikomanagement mind Map, die Sie an Ihre Organisation anpassen und als Vorlage für die spätere Verwendung speichern können.

Übernehmen Sie die Kontrolle über das, was passiert, und seien Sie auf alles vorbereitet, was auf Sie zukommt! 💪

Bonus: Erfahren Sie mehr über den beste Risikomanagement-Software !

23. Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch oh, die Aufregung, der Stress, die Schmetterlinge im Bauch... wie soll man das alles bewältigen?

So aufregend ein Vorstellungsgespräch auch ist, so schwierig kann es sein, sich zu konzentrieren und vorzubereiten.

Wenn Sie wirklich einen guten ersten Eindruck machen wollen, versuchen Sie es mit der Mindmapping-Technik.

Notieren Sie alles, was Sie brauchen, von der Antwort auf die verräterische Frage "Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?" bis zum letzten Detail, das Sie über das Unternehmen wissen müssen.

Hier finden Sie eine Vorlage, die bereits alle Aspekte enthält, die Sie berücksichtigen müssen, und solche, die Ihnen noch nicht in den Sinn gekommen sind.

24. Gesundheitswesen Non Profit

Jami Yazdani, zertifizierter Project Management Professional (PMP) und Disciplined Agile Scrum Master (DASM) bei Yazdani Beratung & Moderation zeigt ein Mindmap-Beispiel aus einer Sondierungssitzung im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Projekts prozesse und Arbeitsabläufe in einer gemeinnützigen Gesundheitseinrichtung .

Die Mindmap wurde verwendet, um aktuelle und mögliche Arbeitsabläufe zu betrachten und Ideen zur Bewältigung der festgestellten Herausforderungen bei der Akzeptanz zu sammeln.

quelle: Yazdani Consulting & Facilitation_

Bonus: Wie man eine Mind Map in Google Docs erstellt !

25. Verhandlungsregeln

Diese von Randall Englund von Englund Project Management Consultancy erstellte Mind Map zeigt die zehn Regeln des Verhandelns. Sie zeigt die Denkweise und die Verhaltensweisen, die für diese berufliche Fähigkeit wesentlich sind, und geht dann auf die einzelnen Aktivitäten ein.

Erforschen Sie seine Mind Map und andere Diagramme hier .

quelle: Englund Project Management Consultancy_

Zeit für einen Wechsel zu ClickUp

Das sind 20+ Beispiele für Mind Maps, die Ihnen helfen können, Ihre Gedanken zu sortieren, Projekte zu planen und Ihre Ziele zu erreichen.

*Was ist der nächste Schritt?

Leider hilft Ihnen das bloße Betrachten von Mind-Mapping-Beispielen nicht dabei, etwas im Leben zu erreichen - egal, wie sehr Sie sich das vorstellen.

Was Sie brauchen, ist ein solider Aktionsplan, um die Dinge in die Tat umzusetzen.

Um einen Aktionsplan zu erstellen, müssen Sie Ihre eigene Mind Map erstellen und auf jeden Zweig hinarbeiten. Sie können zwar eine Mind Map auf Papier erstellen oder Excel manchmal überleben Papier-Mindmaps das Brainstorming nicht ☔

Aber mit einem Mind-Mapping-Tool wie ClickUp überstehen Ihre Gedanken und Ideen jedes _Brainstorming, das auf Sie zukommt. ClickUp kostenlos erhalten um eine Mindmapping-Software kennenzulernen, die jedes Mindmap-Beispiel zum Leben erwecken kann.