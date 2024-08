Wie Sie Ihre Content-Marketing-Projekte mit ClickUp verwalten

Hier bei ClickUp essen wir unser eigenes Hundefutter.

Oder wie mir kürzlich jemand sagte, wir trinken unseren eigenen Champagner (Amen!).

Wo immer möglich, verwenden wir ClickUp für unsere marketing-Projekte und Aufgaben. Und dann, wenn wir andere content-Marketing-Tools die eng miteinander verbunden sind, können wir sie sogar selbst herstellen.

Als ClickUp Content Marketing Manager verwende ich ClickUp auf jeden Fall, um websites zu verwalten , Redaktionskalender, Blog-Ideen, Landing Pages, Video-Skripte und mehr.

Das Erforschen und Benutzen unseres eigenen Tools gibt uns nicht nur Ideen, wie wir das Produkt verbessern können, sondern es gibt mir auch Ideen, worüber ich schreiben könnte 🙂

In diesem Beitrag zeige ich Ihnen genau, wie wir ClickUp nutzen, um unseren Redaktionsplan und die Entwicklung von Landing Pages zu verwalten - mit Funktionen, die Sie sonst nirgendwo finden.

Wenn Sie Ihr Angebot optimieren wollen content-Marketing-Strategie mit einem leistungsstarken Projektmanagement-Tool, lesen Sie weiter.

**Schritt 1: Organisieren Sie Ihren Redaktionskalender

Verwendete ClickUp-Funktionen: Aufgaben auf dem Projekt-Kalender ,

Benutzerdefinierte Felder , Aufgaben-VorlagenAufgaben-Vorlagen sind eine zeitsparende Funktion, mit der wir uns auf den Erfolg vor Beginn der Arbeit vorbereiten können. (Das bewahrt mich auch davor, wichtige Details zu vergessen!) Um eine Aufgabe zu erstellen, wende ich eine der benutzerdefinierten Vorlagen an, die ich in meinem Arbeitsbereich erstellt habe.

Die Aufgabenvorlagen enthalten einheitliche Informationen wie:

Namenskonvention : Ich bezeichne jeden Beitrag mit "Blog Post", um die Reihenfolge konsistent zu halten und die Absicht für andere Aufgaben und Projekte deutlich zu machen. Ich beginne mit "Blog Post" und gebe dann das Thema des Beitrags an, z. B. "Blog Post": Erfolgsfaktoren für Projekte. " Das Thema des Beitrags ist auch der Name der Aufgabe.

: Ich bezeichne jeden Beitrag mit "Blog Post", um die Reihenfolge konsistent zu halten und die Absicht für andere Aufgaben und Projekte deutlich zu machen. Ich beginne mit "Blog Post" und gebe dann das Thema des Beitrags an, z. B. "Blog Post": Erfolgsfaktoren für Projekte. " Das Thema des Beitrags ist auch der Name der Aufgabe. Entwurfslink : Wir verwenden Google Docs und fügen einen Link zum Entwurf hinzu, auf den das gesamte Team zugreifen kann, aber ein Feld für den Entwurf ist in der Aufgabenvorlage enthalten

: Wir verwenden Google Docs und fügen einen Link zum Entwurf hinzu, auf den das gesamte Team zugreifen kann, aber ein Feld für den Entwurf ist in der Aufgabenvorlage enthalten Beitragsinfo : Wir fügen auch Hinweise für die Themenrecherche hinzu, z. B. die Schlüsselwörter, auf die wir abzielen, den Schwierigkeitsgrad der Schlüsselwörter und mehr.

: Wir fügen auch Hinweise für die Themenrecherche hinzu, z. B. die Schlüsselwörter, auf die wir abzielen, den Schwierigkeitsgrad der Schlüsselwörter und mehr. Creative Brief/outline : Auch in der Aufgabenbeschreibung werde ich im Wesentlichen diekreativer Auftrag ein (obwohl ich das nicht oft mache, wenn ich den Beitrag selbst schreibe!). Darin enthalten sind Informationen über die Sichtweise des Themas, obligatorische Erwähnungen und möglicherweise eine Gliederung, wie der Beitrag aussehen soll.

So sieht eine Aufgabe für einen Blogbeitrag aus:

Schritt 2: Erstellen eines Status für jede Produktionsstufe

ClickUp-Funktion: Benutzerdefinierte Zustände Sobald die Aufgabe erstellt ist, lege ich ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich hoffe, dass der erste Entwurf fertiggestellt sein wird. Normalerweise wollen wir zwei Beiträge pro Woche veröffentlichen, aber da wir ein

bibliothek und nicht eine Publikation bin ich nicht sonderlich wählerisch, was den Zeitpunkt des Erscheinens eines Beitrags angeht.

Wenn ich einen festen Termin für einen Beitrag habe, stelle ich eher formale Teilaufgaben auf, als dass ich unser Checklistenverfahren verwende (mehr dazu in einer Minute).

Für jede Phase des Prozesses überwachen wir den Fortschritt, indem wir benutzerdefinierte Statusmeldungen einrichten.

Dies sind die benutzerdefinierten Status, die wir in ClickUp verwenden:

Offen: Ich verwende diesen Status für Ideen, die wir erforschen. Wenn ich tolle Ideen finde, lege ich sie in einer Aufgabe mit den relevanten Schlüsselwörtern und dem Fokus ab, auch wenn ich sie nicht sofort vergebe. Ich kann die Aufgabe auch mit dem entsprechenden Inhaltsbereich kennzeichnen. In Arbeit: Aktive Blogbeiträge, die gerade geschrieben werden Überprüfung: Zeit für andere, einen Blick darauf zu werfen und sicherzustellen, dass der Inhalt auf dem richtigen Weg ist Editing: Anders als Review! Dies ist diedie Feinheiten der Grammatik und das Verschieben von Absätzen Design: Es werden Illustrationen erstellt und/oder der Beitrag wird in WordPress formatiert. Oft füge ich je nach Status einen weiteren Beauftragten hinzu oder entferne Beauftragte Bereit: Alle Teile sind vorhanden und der Beitrag kann veröffentlicht werden. Dies ist in der Regel der Hinweis darauf, dass der Artikel in den Zeitplan aufgenommen werden muss. Outreach: Nachdem der Beitrag veröffentlicht wurde, machen wir uns an die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Bonus: Marketing-Kampagnenmanagement

Schritt 3: Konsistente Prozesse

KlickUp-Funktionen: Prüflisten Wie können wir sicherstellen, dass unsere Inhalte jedes Mal den gleichen Prozess durchlaufen? Es reicht nicht aus, einen Status zu haben, wenn man nicht weiß, was in jeder Phase zu tun ist. Als Content-Managerin ist diese Phase für mich eine Selbstverständlichkeit. Deshalb musste ich jeden Schritt bewusst dokumentieren, um ihn bei Bedarf an andere Mitglieder unseres Teams weiterzugeben.

Kritisches Nachdenken über Ihren Prozess und dessen Verfeinerung im Laufe der Zeit ist wichtig für ihre Marketing-Workflows zu verbessern und kann Ihnen helfen 10x Ergebnisse erzielen .

Anstatt zu versuchen, sich jedes Mal an jeden Schritt des Prozesses zu erinnern, verwenden wir ClickUp-Checklisten, um uns an jeden Schritt zu erinnern. Checklisten sind etwas anders als Teilaufgaben.

Jeder Person wird ein bestimmter Punkt zugewiesen, den sie erledigen soll. Wir haben zum Beispiel eine Checkliste für Werbeaktionen, die wir für jeden Beitrag verwenden.

Hier ist ein Teil der Checkliste:

Wir verwenden auch eine Checkliste für jeden Teil des Überprüfungsprozesses und eine weitere als Erinnerung, wie man am besten den Beitrag für SEO zu formatieren .

Schritt 4: Überwachen Sie Ihr Themas

Gespeicherte Filter Der letzte Schrei im Content Marketing ist die Erstellung von epischen (es ist immer episch!) Inhalten zu bestimmten Themen, um eine bessere Platzierung zu erreichen. Ziel ist es dann, einen dieser riesigen Beiträge zu erstellen, die mit den entsprechenden Seiten verbunden sind (wir haben einen Beitrag über Produktivität erstellt).

Ich arbeite an einigen großen Themenclustern zum Projektmanagement sowie an mehreren anderen Themen. Ich habe mit verschiedenen Methoden zur Verfolgung dieser Themen experimentiert, von Tabellenkalkulationen über die Erstellung verschiedener Listen in ClickUp bis hin zur Erstellung einer Aufgabe mit mehreren Unteraufgaben zur Verfolgung der verschiedenen Blogbeiträge.

Dabei hatte ich ein paar Probleme:

Die Planung aller Blogbeiträge in einem Kalender

Nicht vergessen, eine Aufgabe mit neuen Unteraufgaben zu aktualisieren

Nicht genügend Details in einem Arbeitsblatt

Bonus: Copywriting Tools Was ist eine bessere Lösung?

Nachdem wir uns angeschaut haben, wie unsere eigenen Kunden ClickUp nutzen und die Möglichkeiten durchdacht haben, sind wir auf eine Lösung gekommen, die für uns am besten funktioniert: Tags.

Tags sind ein sehr vertrautes Element von Blog-Posts, auch wenn sie vielleicht nicht mehr oft verwendet werden.

In ClickUp können Sie jeder Aufgabe Tags hinzufügen und diese dann themenübergreifend verknüpfen. Sie könnten also Kunden oder eine bestimmte Publikation markieren. In diesem Fall habe ich sie so verwendet, wie man es in einem traditionellen CMS , sondern markierte die Aufgaben mit meinen potenziellen Themenclustern.

Der Vorteil dabei ist, dass einige Blogpost-Aufgaben in mehrere Themen oder sekundäre Themen passen könnten.

Die Verwendung von Tags zur Verfolgung von Blogpost-Themen ist aus folgenden Gründen von Vorteil:

Ich kann mehrere Tags für Aufgaben verwenden und mehr als ein Thema wählen

Es ist einfacher, eine Markierung hinzuzufügen, als Aufgaben zu verschieben oder neu zu öffnen

Und das Beste zum Schluss: gespeicherte Filter .

Gespeicherte Filter in ClickUp sind definitiv eine Neuerung. Sie funktionieren folgendermaßen. Sie führen eine Suche in einer Liste durch und speichern die Suche dann als Filter, den Sie immer wieder verwenden können.

Ihre gespeicherten Filter erscheinen oben in Ihrer Liste. Mit einem Klick erhalten Sie automatisch Zugriff auf alle Ihre Beiträge mit diesem Tag.

Dies ist ideal für die Weitergabe, da gespeicherte Filter einen Link enthalten.

Oder... du kannst einfach auf den Tag klicken und alle Beiträge, die mit diesem Tag versehen sind, und deren Stadium sehen.

Auf diese Weise ist es für mich viel einfacher, Blogbeiträge und Themen zu verfolgen, und ich habe schnellen Zugriff.

Durch die Verwendung von Tags in ClickUp kann ich leicht sehen, wie viele Inhalte wir zu einem bestimmten Thema haben.

Sie können Ihre Inhalte auch nach Phasen des Kaufprozesses taggen, z. B. Awareness, Middle Funnel und Bottom Funnel. Wenn Sie Ihre Beiträge mit einem dieser Tags versehen, werden sie in allen Ihren Listen oder Aufgaben angezeigt, unabhängig davon, worum es geht oder in welchem Status sie sich im Veröffentlichungsprozess befinden.

Bonus:_ Wie man eine Inhaltsdatenbank aufbaut !

KlickUp-Funktionen: Benutzerdefinierte Felder und

Teilaufgaben Einrichten projekt-Meilenstein daten im Vergleich zu einem endgültigen Veröffentlichungsdatum ist ebenfalls eine Herausforderung, insbesondere wenn die meisten marketing-Projektmanagement-Tools . Die beste Möglichkeit, dies in ClickUp zu tun, sind benutzerdefinierte Felder.

Wie funktionieren benutzerdefinierte Felder in ClickUp?

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie neue Felder für Dinge wie Daten, Überprüfungsstatus und Veröffentlichungsdaten erstellen.

Eine der Optionen bei benutzerdefinierten Feldern ist ein individuelles Datumsfeld. Ich habe ein Veröffentlichungsfeld eingerichtet, das mir zeigt, wann ein Beitrag veröffentlicht wird oder wurde. Das ClickUp-Team arbeitet oft Wochen im Voraus an dem Zeitplan für die Veröffentlichung von Beiträgen. Es kann vorkommen, dass ich einen Beitrag schreibe, bearbeite, überprüfe und formatiere und er erst nach mehreren Wochen auf der Website veröffentlicht wird. Die Verwendung von benutzerdefinierten Feldern in Verbindung mit der Zeitplanungsfunktion in WordPress hilft mir bei der Planung des Inhaltskalenders wochen im Voraus.

Ich habe auch ein benutzerdefiniertes Feld für die endgültige URL.

Dies hilft mir, unsere Blog-Beiträge zu ordnen, ohne immer wieder zu WordPress zurückkehren zu müssen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Unteraufgaben. Sie könnten eine Aufgabe für einen Blogbeitrag erstellen und dann alle Unteraufgaben zur Überprüfung darunter einfügen. Das ist eine sehr legitime Art, das in ClickUp zu tun und könnte für Ihr Team funktionieren.

**Schauen Sie sich diese an

Inhaltskalender-Vorlagen

!

Abschluss: ClickUp sorgt für Ordnung in Ihrem Redaktionskalender

2018 war ein großes Jahr für Inhalte bei ClickUp.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von fast 100 Beiträgen allein im Jahr 2018 haben wir auch mehrere Landing Pages erstellt und Videos produziert. Wir haben das Gefühl, dass wir erst am Anfang stehen, und wären definitiv nicht so produktiv, wenn ClickUp uns nicht dabei helfen würde, unsere eigenen Projekte und unsere Arbeit zu verwalten.

Content-Vermarkter: Wie organisieren Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan?