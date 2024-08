10 kostenlose Vorlagen für Content-Marketing-Strategien zur Planung

Die Verantwortung für das Content Marketing kann schnell überwältigend werden.

Sie verwalten Kampagnen über mehrere Kanäle mit verschiedenen Mitarbeitern, Teammitgliedern, Ressourcen und Fristen. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie jeden Aspekt des Prozesses organisieren können, damit Sie sich bei jedem Schritt vorbereitet und sicher fühlen.

Hier kommt die Content-Marketing-Strategievorlage ins Spiel.

Hier finden Sie die ideale Vorlage für einen Business-to-Business (B2B) Content-Marketing-Strategieplan für Ihre Bedürfnisse. Wir gehen darauf ein, was eine gute Vorlage ausmacht, und stellen Ihnen dann einige unserer Favoriten vor - darunter viele Vorlagen, die Sie sofort verwenden können.

Fangen wir an! 🤩

Was ist eine Vorlage für eine Content-Marketing-Strategie?

Eine Content-Marketing-Strategievorlage hilft Ihnen, Ihre Prozesse zu straffen und effizienter zu arbeiten, indem sie Ihnen einen Rahmen gibt, von dem Sie jedes Mal ausgehen können.

Es gibt eine Vorlage für fast jeden Aspekt des Content-Marketing-Prozesses, so dass Sie einen besseren Weg finden können:

Erfassen von Buyer Personas und Pain Points

Markenbekanntheit messen

Ein Content-Audit durchführen

Verwalten der Lead-Generierung

E-Mail-Marketing-Kampagnen planen

Messung des Website-Verkehrs wie Seitenaufrufe, organischer Verkehr und Absprungraten

Planen Sie Inhalte für soziale Medien

Zusammenarbeit mit Influencern und Content-Erstellern

Messung anhand von Leistungsindikatoren (KPIs) und Metriken

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs

Viele der von uns vorgestellten Vorlagen sind Bestandteil von ClickUp. Alle Ihre Marketing-, Kampagnen- und Aufgabendaten an einem Ort zu haben, macht durchaus Sinn - vor allem, wenn Sie produktiver arbeiten wollen.

Diese Vorlagen lassen sich leicht erstellen, anpassen und gemeinsam nutzen, so dass Ihr Team bei Ihren Content-Marketing-Maßnahmen zusammenarbeiten kann. 🙌

Was macht eine gute Content-Marketing-Strategievorlage aus?

Jede Vorlage, die Sie verwenden, sollte Ihnen helfen, Ihr Ziel schneller oder effektiver zu erreichen. Vorlagen für Content-Marketing-Strategien bieten Ihnen eine bessere Möglichkeit, Ihre Gedanken zu ordnen, an Ihren Inhalten zu arbeiten und Ihre Arbeit mit anderen zu teilen. 📚

Die besten Content-Marketing-Vorlagen:

Geben Ihnen eine besser organisierte Möglichkeit, ein Problem zu lösen oder Ihre Informationen zu strukturieren

Bieten Ihnen einen standardisierten Rahmen, an den sich jeder in Ihrem Team halten kann

Beschleunigen den Prozess der Inhaltserstellung durch vorgefertigte Felder und Algorithmen

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Mitwirkenden und Stakeholdern, um Ihre Zielgruppen besser zu erreichen

Unterstützung beim Austausch von Fortschritten in Bezug auf wichtige Kennzahlen und Meilensteine

Jede Vorlage für eine Inhaltsstrategie unterscheidet sich geringfügig, daher sollten Sie sich auf die Vorlage konzentrieren, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Wenn Sie an einem Videoprojekt arbeiten, könnten Sie eine storyboard-Vorlage um Ihre Szenen zu visualisieren. Für eine digitale Kampagne ist die Verwendung von social Media-Vorlagen können eine Menge Zeit sparen.

Was auch immer Ihr Marketingziel oder -prozess ist, es gibt eine Vorlage dafür.

10 Vorlagen für die Content-Strategie im Jahr 2024

Es gibt eine Vorlage für jedes Szenario, und wir helfen Ihnen dabei, die richtige zu finden, die Sie jetzt brauchen. Entdecken Sie unsere Sammlung von Vorlagen für Content-Marketing-Strategiepläne, die Sie im Jahr 2024 verwenden können.

1. ClickUp Content-Marketing-Redaktionskalender-Vorlage

Verwenden Sie das ClickUp Content Management Template, um benutzerdefinierte Kalender über mehrere Kanäle hinweg anzuzeigen

Wenn Sie an mehreren Projekten und verschiedenen Arten von Inhalten arbeiten, ist ein Redaktionskalender ein Muss. Mit einem Redaktionskalender können Sie Ihren gesamten Kalender für die Veröffentlichung von Inhalten auf einen Blick sehen, um zu erkennen, was ansteht, was in Arbeit ist und wo Sie inhaltliche Lücken haben. 👀

Verwenden Sie den Redaktionskalender-Vorlage für Content Marketing von ClickUp um Ihnen einen strategischeren Überblick über Ihre kommenden Inhalte zu geben. Sie sehen sofort, welche Inhalte zu welchen Terminen veröffentlicht werden sollen, zusammen mit wichtigen Details wie der Inhaltssäule, dem Inhaltstyp, der Werbeart und dem Inhaltstitel. Diese Felder sind nach Kategorien farblich kodiert, so dass Sie schnell überprüfen können, ob Sie die richtige Balance zwischen den Inhalten haben.

Diese marketingkalender vorlage ist ideal, wenn Sie einen besser organisierten Prozess zur Veröffentlichung von Inhalten wünschen. Es ist eine hilfreiche Vorlage für die Content-Strategie, mit der Sie als Content-Team arbeiten und die Sie mit Mitarbeitern und Stakeholdern teilen können.

Sie dient auch als inhaltsdatenbank ihrer bisherigen Arbeit, um vorhandene Inhalte zu verwalten, damit so etwas wie eine Inhaltsprüfung in Zukunft viel einfacher ist.

2. ClickUp Marketing-Kampagne Vorlage

Diese ClickUp-Vorlage bietet einen besser organisierten Ansatz für das Management von Marketingkampagnen

Jede traditionelle oder digitale Marketingkampagne hat eine Reihe kleinerer Aufgaben, die zu organisieren eine Herausforderung sein kann. A management von Marketingkampagnen vorlage bietet Ihnen einen besseren Überblick über diese Aufgaben, so dass Sie nichts versehentlich übersehen können.

Wenn Sie nach einer sehr visuellen Möglichkeit suchen, Ihre nächste Kampagne zu organisieren, ist die Marketing-Kampagnen-Vorlage von ClickUp ist das, was Sie brauchen. Diese Vorlage verwendet ein Listenformat im Kanban-Stil, um die Aufgaben der Kampagne unter verschiedenen Überschriften anzuzeigen, darunter Planung, Produktion, Einführung, Bewertung und Aufrechterhaltung.

Für jede Aufgabe können Sie schnell den Titel, das Fälligkeitsdatum, die Art der Kampagne, das zugewiesene Team und die Art der zu erbringenden Leistung sehen. ⚒️

Verwenden Sie diese Vorlage für die Inhaltsstrategie, wenn Sie ein umfangreiches Projekt zu organisieren haben und eine einfache Möglichkeit suchen, produktiv zu bleiben und Ihre Fortschritte zu überwachen. Sie eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit im Team und für die Rechenschaftspflicht, da Sie leicht sehen können, welches Team Sie für ein Update kontaktieren müssen.

3. ClickUp Inhalt Matrix Whiteboard Vorlage

Stellen Sie Ihre geplanten Inhalte dar, damit Sie die richtige Balance finden - mit dieser ClickUp-Vorlage

Jedes gute Marketingteam weiß, dass man sich nicht nur auf eine Art von Inhalten verlassen kann, um seine Zielgruppe zu erreichen und zu beeindrucken. Wenn Sie sich zu sehr auf Aufklärung und zu wenig auf Überzeugung stützen, ist Ihre B2B-Content-Marketing-Strategie zwar hilfreich, aber nicht so profitabel wie möglich. 💰

Um das richtige Gleichgewicht zu finden, verwenden Sie die Inhaltsmatrix Whiteboard-Vorlage von ClickUp . Verwenden Sie die Post-it-artigen Notizen, um Ihre Marketingaktivitäten - wie Beiträge in sozialen Medien, Infografiken und Podcasts - in den entsprechenden Quadranten zu platzieren.

Dieser Vier-Quadranten-Ansatz hilft Ihnen, den Zweck jeder Art von Inhalten, die Sie veröffentlichen, zu visualisieren, sodass Sie erkennen können, ob Sie sich stärker auf eine andere Richtung konzentrieren müssen.

Dieses Whiteboard mit Inhaltsmatrix ist ideal für die Planung neuer Inhalte für das nächste Quartal. Es ist eine sehr anschauliche Methode, um Ihre aktuelle oder geplante Content-Strategie zu bewerten und sicherzustellen, dass sie ausgewogen und auf Ihre allgemeinen Geschäftsziele abgestimmt ist.

4. ClickUp Inhalt schreiben Vorlage

Führen Sie Ihr Team zum Schreiben besserer Inhalte mit ClickUp's Content Writing Template

Es mag eine wachsende Anzahl von Tools zur Erstellung von KI-Inhalten es gibt zwar viele Tools, aber die meisten Marketingteams müssen ihre Inhalte immer noch selbst verfassen. Mit einer Vorlage, die Sie anleitet, müssen Sie nicht jedes Mal bei Null anfangen. Sie können die entmutigende leere Seite überspringen und sich ganz einfach in den Schreibprozess einarbeiten.

Die Content Writing Vorlage von ClickUp ist eine hervorragende Grundlage für das Schreiben von Inhalten. Sie enthält verschiedene Seiten, die Sie durch den Prozess des Schreibens von Website-Inhalten führen, blog-Beiträge , Pressemitteilungen, Fallstudien und Aufforderungen zum Handeln (CTAs). Jede Seite verfügt über eine nützliche Struktur und hilfreiche Aufforderungen, die Ihre Teammitglieder bei der Erstellung relevanter Inhalte unterstützen, die zusammenhängend wirken. ✍️

Verwenden Sie diese Vorlage zum Schreiben von Inhalten, um den Prozess für Ihr Team zu beschleunigen. Helfen Sie ihnen, ihre Schreibblockade zu überwinden und großartige Dinge zu schaffen. Für mehr Wirkung, verwenden Sie ClickUp AI um Sie noch schneller von der ersten Idee zu schön optimierten Inhalten zu bringen.

Bonus: Check out 7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

5. ClickUp Vorlage für die Erstellung von Webinhalten

Mit dem Web Content Production Template von ClickUp können Sie Ihren Optimierungsprozess jedes Mal genau verfolgen

Bei der Erstellung und Veröffentlichung von qualitativ hochwertigen Inhalten für Ihre Website gibt es viele bewegliche Teile. Gehen Sie jedes Mal denselben Prozess durch und bleiben Sie mit Hilfe einer speziell entwickelten Vorlage verantwortlich.

Organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit der Web Content Production Vorlage von ClickUp . Diese hilfreiche Vorlage ermöglicht es Ihnen, jede Aufgabe und jeden Schritt im Prozess zu visualisieren, so dass Sie immer wissen, wo Sie sich mit jedem Inhalt befinden. Sie sehen, wie weit der Prozess fortgeschritten ist, wer mit der Aufgabe betraut ist und ob sie bereits abgehakt wurde oder nicht. ✅

Dieses Web inhaltserstellung vorlage ist eine großartige werkzeug für Content Marketing und SEO-Teams (Search Engine Optimization), die gemeinsam an der Erstellung, Veröffentlichung und Überwachung der Wirkung Ihrer Website-Inhalte arbeiten. Verwenden Sie es, um eine standardisierte, wiederholbare und produktivere Methode zur Ergänzung Ihrer Website einzuführen.

6. ClickUp Social Media Content Plan Vorlage

Diese ClickUp-Vorlage hilft Ihnen dabei, den Prozess der Erstellung von Inhalten für soziale Medien zu organisieren

Social Media ist ein sehr kreativer und schnelllebiger Bereich. Das bedeutet, dass es manchmal schwer ist, organisiert zu bleiben. Verwenden Sie eine Vorlage für einen Social-Media-Inhaltsplan, um Ihrem Team eine bessere Möglichkeit zu geben, zu planen und produktiv zu bleiben - ohne dass die Kreativität darunter leidet. 💡

Verwenden Sie die Social Media Content Plan Vorlage von ClickUp um die Mitglieder Ihres Social-Media-Teams zu unterstützen. Diese Vorlage im Stil einer Liste ist einfach zu verwenden und gibt Ihnen einen Überblick über die anstehenden Aufgaben.

Sie sehen den Titel des Beitrags, den verantwortlichen Manager, das Fälligkeitsdatum und eine Prioritätskennzeichnung. Öffnen Sie jede Aufgabe, um die Social-Media-Plattform, den Fortschritt der Inhalte und die den einzelnen Rollen zugewiesenen Personen im Prozess der Inhaltserstellung zu sehen.

Mit dieser Vorlage für den Social-Media-Inhaltsplan kann Ihr Team seine Ideen in geplante Inhalte umsetzen. Arbeiten Sie gemeinsam an der Fertigstellung von Inhaltsideen, fügen Sie Notizen hinzu, hängen Sie Dateien von apps zur Inhaltserstellung und rationalisieren Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten für soziale Medien.

7. ClickUp Inhalt Kalender Vorlage

Schaffen Sie ein digitales Zuhause für Ihren Content-Marketing-Prozess mit dieser Content-Kalender-Vorlage

Die Darstellung Ihrer Inhalte in einem Redaktionskalender ist eine gute Möglichkeit, um zu verstehen, was wann veröffentlicht werden soll. Aber Sie brauchen auch einen Plan hinter den Kulissen, der Ihrem Team hilft, zu verstehen, wo sich jedes Teil im Prozess befindet. Hier kommt ein Inhaltskalender ins Spiel.

Bleiben Sie organisiert und arbeiten Sie produktiver mit dem Inhaltskalender-Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage eignet sich hervorragend als zentraler Dreh- und Angelpunkt für Ihren Content-Erstellungsprozess. ✨

Oben ist Platz für einen visuellen Schlüssel, und das Listenformat hilft Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zur Erstellung von Inhalten Woche für Woche zu organisieren. Für jede Aufgabe sehen Sie den Titel, den Status, die Inhaltssäule, den Genehmigungsstatus, das Veröffentlichungsdatum, den Wert, die zugehörigen Dateien und die Notizen.

Verwenden Sie diese inhaltskalender-Software vorlage als digitales Zuhause für Ihre gesamte workflow-Prozess zur Erstellung von Inhalten . Ermuntern Sie Ihre Teammitglieder, den Status zu aktualisieren, während sie die Aufgaben abarbeiten, und überprüfen Sie regelmäßig, um mögliche Hindernisse oder Chancen zu erkennen.

8. ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage

Optimieren Sie jeden Beitrag mit ClickUp's SEO Content Brief Template

Wir alle wollen, dass unsere Inhalte in den Suchergebnissen ganz oben landen, aber das erfordert eine strategische Vorgehensweise. Geben Sie Ihren Inhalten die bestmögliche Chance, sich in den Suchmaschinen-Rankings zu verbessern - mit einem hervorragenden SEO Content Brief. 📈

Verwenden Sie die SEO Content Brief Vorlage von ClickUp um Sie beim Schreiben und Optimieren von Inhalten für den Suchverkehr zu unterstützen. Diese detaillierte Vorlage enthält alles, was Sie brauchen, um Marketing- und SEO-Teammitglieder oder Auftragnehmer anzuleiten.

Auf der ersten Seite finden Sie eine Übersicht, gefolgt von der Zielgruppe, der Botschaft, den Schlüsselwörtern, der Gliederung, den einzubindenden Links und den Artikeln der Wettbewerber. Geben Sie Inhaltsideen an oder verlinken Sie auf vorhandene Inhalte, um diese zu aktualisieren oder einen neuen Blogbeitrag zu erstellen.

Ganz gleich, ob Sie neu im Verfassen von Inhalten für Suchmaschinen oder ein erfahrener Profi sind, diese SEO-Strategievorlage hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und einen wiederholbaren Prozess zu erstellen, der Ihnen dabei hilft, jedes Mal qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen - und gleichzeitig Ihren organischen Traffic zu verbessern.

9. Word Content Marketing Plan Vorlage von Vorlage.Net

über Vorlage.Net Wenn es an der Zeit ist, all Ihre Gedanken zusammenzutragen und die nächste Saison zu planen, ist ein Content-Marketing-Plan das Mittel der Wahl. Mit einer Vorlage für diesen Plan können Sie jeden Bereich abdecken und einen umfassenden Plan erstellen.

Diese Vorlage für eine Inhaltsstrategie ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie Microsoft Word verwenden. Sie enthält mehrere Seiten mit Fülltexten, die Sie bei der Erstellung eines zielgerichteten und effektiven Content-Marketing-Plans unterstützen.

Verwenden Sie eine Inhaltsstrategie-Vorlage wie diese, wenn Sie einen zentralen strategischen Leitfaden für Ihr Marketingteam erstellen möchten, an dem es sich bei der Arbeit an seinen Projekten und Kampagnen orientieren kann. Es ist auch ein hilfreiches Dokument, das Sie mit Interessengruppen teilen können, um sie über Ihre Arbeit zu informieren.

10. Excel Content Marketing Vorlage von Vertex42

über Scheitelpunkt42 Eine funktionsreiche Plattform wie ClickUp kann alle Ihre Content-Marketing-Anforderungen erfüllen. Aber wir verstehen, dass manche Leute Excel bevorzugen (oder benutzen müssen). Wenn das auf Sie zutrifft, dann ist diese Excel-Vorlage für Content Marketing eine gute Option.

Verwenden Sie diese Vorlage, um einen visuellen Leitfaden für Ihren Content-Erstellungsprozess zu erstellen. Fügen Sie Ihre Content-Aufgaben und -Projekte hinzu, setzen Sie Prioritäten, fügen Sie Notizen hinzu, weisen Sie Teammitglieder zu, und legen Sie Veröffentlichungstermine fest. Anschließend können Sie diese Aufgaben in einem redaktionellen Inhaltskalender zusammen mit farblich gekennzeichneten Statusangaben anzeigen lassen.

Diese Vorlage für Content-Strategien enthält keine komplizierten Makros oder Formeln und eignet sich daher hervorragend für Anfänger oder diejenigen, die sich nicht zu sehr mit ihrem Content-Marketing-Workflow beschäftigen möchten.

Intelligenter arbeiten mit diesen Vorlagen für Content-Marketing-Strategien

Nehmen Sie nicht den langen und komplizierten Weg zu großartigem Content Marketing. Nutzen Sie diese Vorlagen für B2B-Content-Marketing-Strategiepläne, um Hindernisse zu beseitigen, die Produktivität zu steigern und Ihre Arbeit insgesamt zu erleichtern. 🏆

Wenn Sie bereit sind, Ihren Ansatz für Content Marketing zu verbessern,

testen Sie ClickUp kostenlos

.

Unsere All-in-One-Produktivitätsplattform ist der ideale Ort, um nicht nur Ihre marketing-Projekte sondern jeden Aspekt Ihrer Arbeit. Genießen Sie den Zugang zu diesen und vielen weiteren Vorlagen für Content-Marketing-Strategien.

Sie haben die Freiheit, sie genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.