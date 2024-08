10 kostenlose Storyboard-Vorlagen in Word, PDF, & ClickUp

Die erfolgreichsten Video- und Kreativprojekte sind oft das Ergebnis einer sorgfältigen Planung, auch wenn man das Beste hoffen kann. Hinter jeder Filmszene oder jedem TikTok-Trend steht ein kreativer Vorproduzent, der die Handlung, den Dialog und die visuellen Effekte sorgfältig geplant hat - in der Regel mithilfe von Storyboard-Vorlagen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine gute Storyboard-Vorlage ausmacht und worauf Sie bei der Auswahl von Vorlagen achten sollten. Anschließend stellen wir Ihnen eine kurze Liste unserer kostenlosen Storyboard-Vorlagen vor, die Sie in 2023\ ausprobieren können. 📽️

Was ist eine Storyboard-Vorlage?

Eine Storyboard-Vorlage ist ein grafischer Organizer, der Ihnen hilft, das große Ganze in kleineren Details zu visualisieren, Szene für Szene. Für jeden Storyboard-Prozess - egal, ob Sie komplexe Ideen sammeln oder ein Video-Storyboard erstellen - ist sie ein Muss, wenn Sie eine Karte für Ihren Film oder Ihr Projekt erstellen möchten.

Die Erstellung von Storyboard-Panels ist nicht kompliziert, aber manchmal möchte man den Prozess verknüpfen und direkt zu den Details kommen. Eine leere Storyboard-Vorlage kümmert sich um die Struktur, sodass Sie sich ganz auf die Geschichte konzentrieren können. 📚

10 kostenlose, professionell gestaltete Storyboard-Vorlagen

Mit der richtigen Storyboard-Vorlage können Sie Ihre Pläne leichter visualisieren und Ihre Ziele erreichen - ganz gleich, ob es sich dabei um eine gewünschte Einstellung oder Szene, eine Verbesserung eines Produkts oder einer Kampagne oder einfach nur um die Aufschlüsselung Ihres Designprozesses handelt. Entdecken Sie einige unserer kostenlosen Favoriten unter den Storyboard-Vorlagen und finden Sie die ideale Leinwand für Ihr nächstes Projekt.

1. ClickUp Storyboard-Vorlage

ClickUp Storyboard-Vorlage

Beginnen wir mit einer modernen Version der traditionellen Film-Storyboard-Vorlage. Diese Storyboard-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, Ihren Kurzfilm oder Ihr Video Einstellung für Einstellung zu planen, so dass Sie sehen können, wie die Handlung von einem Moment zum nächsten fortschreitet.

Hier sind keine Adobe Photoshop-Kenntnisse erforderlich - geben Sie einfach eine Zeichnung oder ein Mockup der Szene frei und schließen Sie dann die Details unten ab, um Ihrem Team genau zu zeigen, was passieren muss. Es gibt Space für Aktionen, Dialoge, interaktive Medien und Audio-/FX-Eingabeaufforderungen, und Sie können die Vorlage sogar benutzerdefiniert anpassen, um zusätzliche Boxen hinzuzufügen, falls Sie dies wünschen. 🔊

Verwenden Sie diese Vorlage für ein Video-Storyboard, um Unternehmensvideos, persönliche Projekte, Videokampagnen für soziale Medien und vieles mehr auf visuelle Art und Weise zu planen.

2. ClickUp Story Gliederungsvorlage

ClickUp Story Outline Vorlage

Nicht jedes Storyboard muss visuell sein. Wenn Sie Organisation und eine Ansicht im Ordner-Stil lieben, ist diese Story Outline Vorlage von ClickUp ist eine gute Wahl. Sie wurde speziell für Schriftsteller und Autoren entwickelt und bietet eine Struktur, die Ihnen hilft, eine fesselnde Geschichte zu schreiben. Aber diese perfekte Storyboard-Vorlage kann auch zur Erstellung eines Video-Storyboards verwendet werden!

Nutzen Sie benutzerdefinierte Status und Felder, um die Produktivität und die organisatorischen Features von ClickUp an Ihre Bedürfnisse beim Schreiben von Romanen anzupassen. So sehen Sie auf einen Blick, wo das Kapitel seinen Speicherort hat, welche Zeichen beteiligt sind und auf welchen Teil der Handlung es sich bezieht.

Mit dem farblich gekennzeichneten Status der Phase, in der Sie sich befinden, können Sie den Fortschritt Ihres Schreibens nachvollziehen und entscheiden, woran Sie als Nächstes arbeiten möchten.

Das Schreiben eines Romans erfordert eine große Investition an Zeit und Energie. Die Verwendung von ClickUp als Online-Ersteller von Storyboards ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen, so dass Sie mehr Energie in die Entwicklung einer unglaublichen Geschichte stecken können.

3. ClickUp User Story Mapping Vorlage

ClickUp User Story Mapping Vorlage

Für die meisten Unternehmen steht das Benutzererlebnis ganz oben auf der Liste der zu verbessernden Bereiche. Um dies zu erledigen, müssen Sie zunächst eine Karte der User Journey erstellen und alle Berührungspunkte identifizieren, die stattfinden. Ohne eine schriftliche oder Video-Storyboard-Vorlage, prozessabbildung kann schnell unübersichtlich werden.

Mit dieser User Story Mapping Vorlage von ClickUp ist es einfacher denn je, die Reise Ihres Benutzers zu visualisieren. 🛣️

Verwenden Sie whiteboard-Projektmanagement um die gesamte Customer Journey in kleinere Teile zu zerlegen, mit farblich gekennzeichneten Abschnitten, damit Sie sehen, welche Schritte in welcher Phase stattfinden. Verwenden Sie eine digitale klebezettel (oder Karte) für jeden Berührungspunkt und verschieben Sie sie so, dass die Reise des Benutzers einen Sinn ergibt.

Sie können diese Karten sogar direkt in Aufgaben umwandeln, so dass Sie Änderungen und Verbesserungen den Mitgliedern Ihres Teams leichter zuweisen können. Wenn es bei Ihrer Arbeit um die Verbesserung der Benutzererfahrung geht, ist eine konzeptkarte kann Ihnen nicht nur helfen, den aktuellen Weg des Benutzers zu erkennen, sondern auch schnell Aufgaben und Aktionen vorzuschlagen, um ihn noch besser zu machen.

4. ClickUp Mood Board Vorlage

ClickUp Mood Board Vorlage

Bevor Sie ein großartiges Video für eine Kampagne oder ein Marketingprojekt planen können, müssen Sie sich Ideen einfallen lassen. Die Mood Board Vorlage von ClickUp gibt Ihnen eine helle und frische Möglichkeit, diese Gedanken in einen visuellen Stilführer zu verwandeln.

Diese Storyboard-Vorlage ist perfekt, wenn Sie das nächste Mal eine Aktion durchführen oder ein Video in Auftrag geben möchten. Sie eignet sich auch als moodboard-Vorlage denn sie soll Sie dazu anregen, über Ihre visuelle Identität auf unterschiedliche Weise nachzudenken.

Als brainstorming-Vorlage gibt es Space für Ihre UI/UX, Icons, Illustrationen, Beispiele für Websites, Typografie und Farbpaletten. Sie können diese Themen jedoch mit wenigen Klicks gegen andere austauschen. Fügen Sie Ihre Bilder, Symbole und Farben ein, um eine visuelle Darstellung Ihrer Ideen und Inspirationen zu erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage für ein Mood Board, wenn Sie ein Projekt oder eine Kampagne planen, bei der Sie kreativ werden müssen, oder wenn Sie Inspirationen oder ein Projekt freigeben möchten design-Briefing mit einem Mitarbeiter oder Designer.

Bonus: Check out 10 kostenlose Vorlagen für Mood Boards zur Organisation Ihrer Ideen

5. ClickUp Video Storyboard Vorlage

ClickUp Video-Storyboard-Vorlage

Die Planung eines Videodrehs, der Bearbeitung und der Produktion kann überwältigend werden. Mit der Vorlage für einen Projektplan für die Videoproduktion von ClickUp können Sie sich organisieren und den Überblick behalten - ohne sich zu fragen, ob eine Aufgabe pünktlich ist, sich verzögert oder ganz fehlt.

Erstellen Sie einen Projektplan mit verschiedenen Abschnitten für jeden Teil des Videoproduktionsprozesses. Erstellen Sie darunter Aufgaben, weisen Sie sie zu, fügen Sie ein Fälligkeitsdatum hinzu und bewerten Sie den Grad der Auswirkungen und den Aufwand. Fügen Sie eine Statusmarkierung hinzu, die den Stand der Aufgabe widerspiegelt, und verschaffen Sie sich eine genaue Ansicht Ihres Videoproduktionsprozesses. ✨

Für Vermarkter und Ersteller, die ein Video-Projekt planen, ist diese Vorlage ein Muss. Sie ermöglicht es Ihnen, alles auf einen Blick zu sehen und sich bei Bedarf zu den Feinheiten durchzuklicken.

6. ClickUp YouTube Video Produktionsvorlage

ClickUp YouTube Video Produktionsvorlage

Bei der Planung, Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung eines beeindruckenden YouTube-Videos sind viele Schritte erforderlich. Vereinfachen Sie den Prozess und stellen Sie sicher, dass Sie nichts vergessen, mit Hilfe der YouTube Video Produktionsvorlage von ClickUp .

Unsere spezielle Vorlage für Aufgaben hilft Ihnen dabei, alle Grundlagen abzudecken, damit Sie alle Details parat haben, wenn es an der Zeit ist, das Video zu veröffentlichen. Fügen Sie das vorgeschlagene Veröffentlichungsdatum des Videos, den Titel, die Schlüsselwörter, die Tags, die Miniaturansicht, das Banner für soziale Medien und die Bildunterschrift hinzu.

Außerdem brauchen Sie ein gut geschriebenes Skript, um den Text und sogar die Kamerawinkel zu planen, die Sie verwenden möchten. Weisen Sie den Drehbuchautor und den Editor der Aufgabe zu, damit klar ist, wer an was arbeitet.

Mit der Leiste für den Produktionsfortschritt können Sie sich visuell daran erinnern, wo Sie stehen.

Mit dieser Vorlage für Aufgaben in der Produktion können Sie optimierte YouTube Videos erstellen und veröffentlichen. Machen Sie sich nie wieder Sorgen, dass Sie die falsche Miniaturansicht verwenden oder Ihre Video-Tags vergessen - mit der Hilfe von ClickUp's software für kreatives Projektmanagement .

7. Microsoft PowerPoint Animation Storyboard Vorlage von Power Production

über Power Production

Oft können Sie mit den einfachsten Vorlagen große Dinge erreichen. Diese Vorlage für ein Animations-Storyboard mag schlicht erscheinen, aber sie enthält alles, was Sie brauchen, um Ihr nächstes Animationsprojekt erfolgreich zu planen. 🚶

Lassen Sie sich inspirieren, den weißen Space auf diesem leeren Storyboard mit Ihrer Kreativität zu füllen. Fügen Sie eine handgezeichnete Skizze der Szene in die obere Box ein, und verwenden Sie die Boxen darunter, um Notizen zu Handlung, Dialog und Kamerabewegung freizugeben. Schließlich gibt es noch Space, um die Nummer der Sequenz hinzuzufügen.

Diese druckbare Vorlage für ein Storyboard ist ideal, wenn Sie an Ihrem eigenen Storyboard für ein persönliches Projekt, Ihr Unternehmen oder einen Client arbeiten. Verwenden Sie sie, um die Szenen zu visualisieren und freizugeben mit Ihren Mitarbeitern und Interessenvertretern.

8. Microsoft Word Kommerzielles Storyboard Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Wenn Sie es gewohnt sind, in Microsoft Word oder Apple Pages zu arbeiten, ist diese kommerzielle Storyboard-Vorlage eine gute Option. Sie ermöglicht es Ihnen, den Storyboard-Ansatz zu übernehmen, nur ohne einige der zusätzlichen Features, die Sie durch die Verwendung eines professionellen Storyboard-Tools erhalten würden.

Es gibt Platz, um den Titel und das Thema der Geschichte zu notieren und dann den Teil der Geschichte, auf den Sie sich beziehen. Skizzieren Sie die Szenen auf der Karte und schaffen Sie Platz für eine Skizze oder ein Mockup. Geben Sie außerdem eine Beschreibung der Szene und Notizen für das Produktionsteam frei.

Probieren Sie diese Vorlage aus, wenn Sie nach einer leeren Leinwand suchen, die Sie in Microsoft Word oder Apple Pages verwenden können.

9. Microsoft Word Einfache Storyboard Vorlage von SampleTemplates

über SampleTemplates

Nicht jeder arbeitet am besten auf visuelle Art und Weise, und manchmal kann ein traditionelleres Format dabei helfen, die Beteiligten einzubinden. Versuchen Sie einen eher textbasierten Ansatz für das Storyboarding mit einer einfachen Storyboard-Vorlage.

Diese Microsoft Word-Vorlage bietet Ihnen Space, um jede Szene zu beschreiben, einschließlich der Teilnehmer, der Dialoge und eventueller Stichpunkte. Es ist eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, die Abfolge der Ereignisse zu beschreiben, und eine nützliche Option, wenn Sie bei Ihrer Arbeit auf Microsoft-Softwareprodukte angewiesen sind. 💻

Wenn Sie kein visueller Planer sind, werden Sie diesen Ansatz für das Storyboarding hilfreich finden. Sie können ähnliche Details notieren, müssen aber keine Bilder zur Verfügung stellen, um sie zu ergänzen.

10. Microsoft Word Storyboard Vorlage von GetForms

über GetForms

Manchmal ist es am besten, die Dinge schlicht und einfach zu halten. Planen Sie Ihr nächstes Filmstoryboard oder kreatives Projekt mit Hilfe dieser Storyboard-Vorlage für Microsoft Word. Hey, selbst wenn du Strichmännchen verwendest, kommst du mit Design- und Word-Storyboard-Vorlagen wie dieser schon weiter.

Auf jeder Seite haben Sie Platz, um sechs Szenen zu skizzieren, mit einer großen Box für eine Skizze des von Ihnen vorgeschlagenen Moments und einer weiteren für die Beschreibung der Geschichte. In dieser Vorlage fehlen einige der technischen Hinweise für Audio, Effekte und Action, aber sie ist ein guter Anfang.

Für Video oder Kreative schreibprojekte die stark auf Erzählung und visuelles Storytelling ausgerichtet sind, könnte dieser Ansatz für das Storyboarding ein Gewinn sein. Mit einem großen Space für die Erzählung haben Sie Platz, um mehr ins Detail zu gehen.

Bonus: AI Tools zur Erstellung von Inhalten !

Was macht eine gute Storyboard-Vorlage aus?

Professionell gestaltete Storyboard-Vorlagen müssen nicht kompliziert sein. Es ist sogar besser, wenn sie einfach sind. Ein geradliniges Design- oder Video-Storyboard gibt Ihnen mehr Space, um kreativ zu sein und sich auf die Details zu konzentrieren.

Ihre Storyboard-Vorlage ist eine Leinwand, auf der Sie arbeiten können. Daher sind die besten Vorlagen minimalistisch, schnörkellos und auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet. Wenn Sie überlegen, welche Storyboard-Vorlage Sie verwenden möchten, denken Sie daran:

Storyboarding-Software: Können Sie die Vorlage mit einem Tool verwenden, das Sie bereits einsetzen, z. B. ClickUp?

Können Sie die Vorlage mit einem Tool verwenden, das Sie bereits einsetzen, z. B. ClickUp? Benutzerfreundlichkeit: Ist die Storyboard-Vorlage einfach zu verwenden? Können Sie problemlos Änderungen vornehmen?

Ist die Storyboard-Vorlage einfach zu verwenden? Können Sie problemlos Änderungen vornehmen? Ihr Verwendungszweck: Passt die Storyboard-Vorlage zu dem, wofür Sie sie verwenden möchten?

Passt die Storyboard-Vorlage zu dem, wofür Sie sie verwenden möchten? Zusammenarbeit: Können andere Personen leicht mit Ihnen an dem Word- oder Video-Storyboard zusammenarbeiten?

Können andere Personen leicht mit Ihnen an dem Word- oder Video-Storyboard zusammenarbeiten? Freigabe: Können Sie Ihre Storyboard-Vorlage leicht für andere freigeben?

Die Anforderungen an Ihre Storyboard-Vorlage sind wahrscheinlich einzigartig, daher gibt es keine perfekte Vorlage für jeden Ersteller oder Mitarbeiter. Nutzen Sie diese Fragen, um die beste Storyboard-Vorlage zu finden vorlage für Ihre Ziele .

Visualisieren Sie Ihre Arbeit mit einer Storyboard-Vorlage

Wenn Sie an einem kreativen Video- oder Marketingprojekt arbeiten, sind Storyboard-Vorlagen ein absolutes Muss. Es ist fast unmöglich, eine erfolgreiche kreative Kampagne ohne eine solche Vorlage zu planen - vor allem, wenn Sie den gesamten Prozess von Anfang bis Ende begleiten.

Nutzen Sie unsere Ratschläge und diese Storyboard-Vorlagen, um den besten Weg zu finden, Ihre kreativen Projekte noch erfolgreicher zu machen. Finden Sie heraus, welche Art von kostenloser Vorlage Sie benötigen und wie Sie am liebsten arbeiten.

Egal, ob Sie ein visueller Ersteller sind oder einen eher aufgaben- und ordnerbasierten Ansatz bevorzugen, ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte erfolgreich zu planen. Von Benutzer-Story-Karten bis hin zu Projektplänen für die Videoproduktion - in ClickUp finden Sie die Vorlagen, die Sie brauchen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Produktion auf die nächste Stufe zu heben, melden Sie sich noch heute kostenlos an und nutzen Sie unsere Storyboard-Vorlagen, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen. ✨