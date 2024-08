Was um alles in der Welt ist Whiteboard-Projektmanagement?

Es ist Montagmorgen, und Sie sind mitten in einer brainstorming-Sitzung um das Problem zu lösen, das Ihr Projekt seit Wochen plagt. Dann haben Sie plötzlich eine Idee.💡🙌🏼

Im Eifer des Gefechts heben Sie die Stummschaltung Ihres Mikrofons auf und fangen an, die Lösung zu erklären - mit vielen Handbewegungen - bis Ihr Teamleiter sagt: "Ähhh, das ist eine Idee." 💀

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Vision schnell skizzieren könnten, anstatt sich von Ihrem Hirnschmalz überwältigen zu lassen?

Und noch besser: Was wäre, wenn Sie Ihr Mock-up dem Team präsentieren und mit ihm zusammenarbeiten könnten, ohne auch nur einen Schritt zu überspringen? Das ist die Realität bei der Einführung von digitaler Whiteboard-Software in Ihren Projektmanagementprozess. 🏆

Wenn die Leute den Begriff "Whiteboard-Projektmanagement" hören, stellen sie sich wahrscheinlich eine Variante genau dieses Szenarios vor. Dieses Beispiel ist zwar völlig richtig (und sehr verbreitet), aber es kratzt nur an der Oberfläche der unendlichen Vorteile, die diese Methodik bietet!

Es ist kein Geheimnis, dass Whiteboard-Projektmanagement das nächste große Ding ist, und es wird nicht so schnell nachlassen.

Aber wenn Sie glauben, dass Sie diese Projektmethode beherrschen, weil Sie endlich das Mini-Whiteboard in Ihrer Küche aufgehängt haben, denken Sie noch einmal darüber nach, mein Freund.

Wir zeigen Ihnen alles, was Sie über das Projektmanagement am Whiteboard wissen müssen: was es ist, wie es sich in Ihre Arbeitsabläufe einfügen kann und welche Vorlagen Sie benötigen, um seine Vorteile optimal zu nutzen.

Was ist Whiteboard-Projektmanagement?

Digitale Whiteboards bieten die Möglichkeit zur Zusammenarbeit, Kreativität und effizienten Ansatz für das Projektmanagement die Sie wahrscheinlich vermisst haben! Außerdem müssen Sie nicht einmal ein Projektmanager sein, um von digitaler Whiteboard-Software zu profitieren . Sie sind so vielseitig!

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards als ein Werkzeug zur visuellen Zusammenarbeit für jeden Bedarf

Darstellen und fast jedes Projekt visuell verwalten ist einer der größten Vorteile des Whiteboard-Projektmanagements, denn es hilft Ihnen, Zusammenhänge zu erkennen, die Sie vorher vielleicht nicht erkannt haben. Außerdem ist es ansprechender und zugänglicher für Menschen, die ihre Arbeit auf unterschiedliche Weise angehen .

Der kollaborative Charakter von Whiteboard-Software ist auch ein großer vorteil für agile Teams die den Großteil ihrer Arbeit asynchron erledigen, da es automatisch mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden gehalten wird. In diesem Fall können Sie Ihr Whiteboard als Ihr eigenes lebendes Dokument betrachten!

Collaboration Detection ermöglicht es Teams, gleichzeitig in ClickUp Whiteboards zu arbeiten und zu bearbeiten

Aber egal, ob Ihr Team in Sprints arbeitet oder sich auf die Planung der nächsten Firmenkonferenz vorbereitet, das Whiteboard-Projektmanagement unterstützt Sie dabei. Halten Sie für Ihre nächste Initiative ein Whiteboard bereit, wenn Sie gerade dabei sind:

Erstellen eines Plans für Ihr Projekt

Auflistung und Zuweisung Ihrer Projektressourcen

Kontakt mit Ihrem Team aufnehmen und Feedback zu praktisch allem geben

Die neuesten Aktualisierungen mitzugang zu Ihrem Arbeitsablauf* Im Zeitplan und im Budget bleiben

Präsentieren vor Interessengruppen

Von Schlüsselaufgaben bis meilensteine und sogar Ihre Roadmap selbst, alles kann von Anfang bis Ende auf Ihrem Whiteboard vorhanden sein, so dass es sich wirklich unendlich anfühlt! Wir zeigen es Ihnen. 🤗

Planen und verwalten Sie Ihr Projekt auf einem digitalen Whiteboard

Virtuelle Whiteboards geben Teams die Möglichkeit, ihre täglichen Abläufe kreativ zu gestalten. Doch ganz gleich, ob Sie Projekte im Bauwesen, in der Technologiebranche, im Immobiliensektor oder in einer anderen Branche leiten, Ihr Projektlebenszyklus wird im Allgemeinen wie folgt aussehen die gleichen fünf Phasen :

Brainstorming und Strategie

Scoping und Planung

Projektstart (Durchführung)

Verfolgung der Ergebnisse

Projekt-Retrospektive

Ihre Projekttafel ist eine Konstante im Lebenszyklus Ihres Projekts. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Zeit in ein Tool investieren, das über eine Vielzahl von Funktionen und Merkmalen verfügt. Haftnotizen, Text, Konnektoren und eine Vielzahl von Einbettungsmöglichkeiten sind für jeden Schritt des Projektprozesses von entscheidender Bedeutung, aber der Zugang zu anpassbaren Vorlagen für Ihren spezifischen Anwendungsfall ist der wirklich entscheidende Faktor für Ihre Whiteboard-Erfahrung.

Effektivere Zusammenarbeit mit Kunden oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen Whiteboard-Vorlagen sind das Geheimnis der Zeitersparnis bei allem, von konzeptabbildung um Ihre nächsten Schritte zu verfolgen. Sie wenden vorformatierte Diagramme, organisierte Strukturen und Diagramme direkt auf Ihre Tafel an und sind wichtige Ressourcen, um die Fehlertoleranz in den frühen Phasen Ihres Projekts zu verringern.

ClickUp wurde speziell für Projektmanager entwickelt und lässt sich für Teams aus verschiedenen Branchen anpassen Vorlagen-Bibliothek bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Flowcharting, Mapping, Brainwriting, Stand-ups und Planung, um Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Ihre Durchlaufzeit mit Whiteboards zu beschleunigen.

Wenn Sie die richtige Vorlage zur Hand haben, können Sie in ClickUp in die nächste Phase Ihres Projekts einsteigen, ohne jemals wegklicken oder das Whiteboard verlassen zu müssen, das Sie erstellt haben.

Aber lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie das wirklich aussieht.

Phase 1: Ihre Strategie mit Projektmanagement-Whiteboards in Angriff nehmen

Bevor das Projekt existiert, gibt es ein Problem, das gelöst werden muss, und eine Gruppe von Menschen, die davon profitieren können (Ihre Zielgruppe). 💜

In der Brainstorming-Phase ist Ihr Projektmanagement-Whiteboard die Visionstafel für das, was kommen wird, mit den wichtigsten Forschungsergebnissen, Ihrem Nutzenversprechen, unmittelbare Ziele , Erwartungen und vieles mehr. Im Grunde alles, was Sie für die Erstellung einer Projektstrategie brauchen!

Sie können zwar immer mit einer leeren Leinwand beginnen und Ihre Arbeit nach und nach einfügen, aber dabei würden Sie wahrscheinlich einige der wichtigsten Funktionen verpassen, die Whiteboards wirklich auszeichnen. Außerdem ist der Anblick eines leeren Bildschirms ein einschüchternder Startpunkt. Stattdessen schlagen wir vor, mit einer anpassbaren Vorlage (oder zwei!) zu beginnen, um Ihrem Brainstorming-Prozess ein paar Schritte voraus zu sein.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Vorgefertigte Vorlagen wie ClickUp's Mood Board Whiteboard-Vorlage wirkt wie ein Sprungbrett für Ihren kreativen Prozess. Die farbkodierten Formen und der visuelle Charakter sind ideal, um Teams dazu zu bringen, über die wichtigsten Punkte nachzudenken, wie z. B.:

Wie werden die Kunden mit Ihrer Marke in Verbindung gebracht?

Wie Sie den Fortschritt des Projekts im Laufe der Zeit verfolgen werden

Entscheidungen für das Branding, den Stil und die Details, die den Unterschied ausmachen

Das langfristige Ziel Ihres Projekts - wie Sie feststellen werden, ob es ein Erfolg ist

Aber diese Vorlage ist nur der erste Schritt! Je mehr Kontext Sie Ihrem Whiteboard in dieser Phase hinzufügen können, desto wertvoller wird es in Zukunft sein. Von hier aus können Sie Medien, Bilder und sogar Websites von Drittanbietern in Ihr Whiteboard einbetten, um Ihre Design Thinking-Sitzung in Gang zu bringen.

Wenn die Inspiration zuschlägt, ist Ihr Whiteboard mit Zeichenwerkzeugen, Formen und Haftnotizen zum Klicken und Ziehen bereit, um Mockups, Wireframes und vieles mehr zu erfassen. Wenn Sie Ihr Projekt in die zweite Phase bringen, können Sie auf der bereits geleisteten Arbeit aufbauen, um Ihre nächsten Schritte zu planen - im wahrsten Sinne des Wortes. 🗺

Phase 2: Projektplanung wie ein Profi

Mit den Informationen, die Sie bereits auf Ihrer Tafel gesammelt haben, ist es nun an der Zeit, in die Planungsphase einzusteigen. 🤓

In dieser Phase geht es vor allem darum, wie Sie Ihr Budget und Ihre Zeit einteilen und einen Plan für das Projekt erstellen. Alles, wofür Ihre digitalen Whiteboards geboren wurden!

Wenn Sie sich die besten Ideen aus Ihren Brainstorming-Sitzungen ansehen, können Sie Verbindungen zwischen den Objekten auf Ihrer Tafel ziehen, kopieren oder zeichnen, um einen Überblick über die realistischen Zeitplan für Ihr Projekt . Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem die ersten Abhängigkeiten von Aufgaben zutage treten und funktionsübergreifendes Team mitglieder beginnen, Ihrem Board beizutreten. Aber mit den zahlreichen Kollaborationsfunktionen von Whiteboards war es noch nie so einfach, das Team aufeinander abzustimmen. 😎

Mit den Live-Cursors können Sie sehen, wer sich in Ihrem Board befindet, was diese Personen tun und mit ihnen zusammenarbeiten, ohne dass es zu Überschneidungen kommt - ein großer Vorteil, wenn Sie ständig an neuem Feedback arbeiten, andere zur Überprüfung erwähnen und Ihre besten Ideen strukturieren müssen.

Binden Sie ClickUp Docs direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Kontext zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Dies ist auch die Phase, in der die Doc-Karten zum Einsatz kommen. Binden Sie Ihre ClickUp Docs direkt von Ihrem Whiteboard aus ein und interagieren Sie mit ihnen, entweder über ein an den Bildschirm gepinntes Menü oder über eine praktische Tastenkombination, um noch schneller auf Ihre Arbeit zuzugreifen. 🔥

Wenn Sie von Ihrem Moodboard ausgehen, können Sie mit Techniken wie dem Mindmapping einen groben Angriffsplan erstellen, der Sie weiterbringt. Für uns ist die Anwendung der User Story Mapping Vorlage von ClickUp ist der natürliche nächste Schritt.

Erstellen Sie Ihre User Story Map mit einer flexiblen und vorformatierten Whiteboard-Vorlage in ClickUp und passen Sie sie an

Die Planungsphase ist sehr umfangreich und diese Vorlage versteht das. Diese Whiteboard-Vorlage zerlegt die Reise eines Benutzers mit Ihrem Produkt in mundgerechte Stücke. Diese kleineren Stücke können Ihnen helfen, wichtige Entscheidungen über Ihre Roadmap zu treffen und den Prozess der Projektentwicklung zu erleichtern anforderungen, Umfang und Ablauf von Aufgaben in der Zukunft.

Eine präsentationsfertige Whiteboard-Vorlage mit umfangreichen Formatierungsoptionen, eingebetteten Recherchen und Dokumenten sowie klaren Verbindungen ist ein entscheidender Vorteil bei der Projektplanung. Diese Funktionen machen den Unterschied zwischen einem Plan, der sofort von den Beteiligten genehmigt werden kann, und einem Plan, für den man mehr Zeit benötigt, um ihn vorzubereiten.

Sieh dir das an_ storyboard templates !

Phase 3: Die Dinge auf dem richtigen Fuß beginnen

Die Kickoff-Phase ist der Punkt, an dem ClickUp Whiteboards den Erfolg dieser Projektmanagement-Methode ausmachen. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Überzeugen Sie sich selbst!

In dieser Phase haben Sie recherchiert, Ihre Zielgruppe identifiziert, einen Fahrplan erstellt und bestimmt, wessen Fähigkeiten benötigt werden, um das Projekt zum Leben zu erwecken - Sie sind bereit für die Umsetzung!

Wenn Sie sich die Roadmap und die Benutzerströme auf Ihrem Board ansehen, können Sie die Platzhalterobjekte erkennen, die die Aufgaben und wichtigen Meilensteine Ihres Projekts darstellen. Und da Sie ClickUp Whiteboards verwenden, können Sie diese Formen und Haftnotizen von Ihrem Whiteboard auch in umsetzbare ClickUp-Aufgaben umwandeln, die mit Ihrem Workflow verbunden sind. 🏆

Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um, indem Sie Ihre Haftnotizen direkt in Aufgaben umwandeln - mit der Aktionsplan-Vorlage für ClickUp Whiteboards

Auch wenn Sie die Arbeit auf verschiedene Teams aufteilen, wird alles auf Ihr Whiteboard zurückgeführt. In diesem Fall wird Ihre Tafel zum zentralen Treffpunkt in Ihrem Arbeitsbereich, an dem die Mitglieder jederzeit zusammenkommen können, insbesondere bei wöchentlichen Besprechungen.

Da jeder Text, jede Notiz und jede Form direkt in ein Handlungselement auf Ihrer Zeitleiste umgewandelt werden kann, können die Mitglieder die nächsten Schritte unmittelbar nach einem Meeting oder einer bahnbrechenden Idee verfolgen.

Die Möglichkeit, Aufgaben von jedem Schritt im Projektlebenszyklus aus zuzuweisen und zu aktualisieren, ist das, was ClickUp Whiteboards zu einem so leistungsstarken Werkzeug macht und was diese Methodik für das Team so effizient macht.

Phase 4: Verfolgung des Fortschritts während der Arbeit

Inzwischen haben Sie gehört, dass wir Whiteboards dafür loben, dass sie Teams eine verlässliche Quelle der Wahrheit bieten - ein lebendiges (und sehr visuelles) Dokument, das mit Ihrem Workflow verknüpft ist, in Ihre ClickUp Docs eingebettet ist und automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert wird, wenn Ihr Zeitplan fortschreitet.

Da der Speicherplatz auf dem Whiteboard nie erschöpft ist und es nie gelöscht werden muss, ist die Überwachung und Steuerung Ihres Projekts einfacher denn je. Projektmanager können auf das Whiteboard zugreifen, um abgeschlossene Aufgaben und Meilensteine zu finden, oder sogar erste Recherchen und KPIs zur Bestimmung des Projekterfolgs auf einen Blick zu erkennen oder eventuelle Probleme anzusprechen.

Ihre Ergebnisse sind jedoch nicht nur auf Ihr Whiteboard beschränkt. Dank des Schrägstrich-Befehls /whiteboards können Sie ein voll funktionsfähiges Whiteboard von jedem ClickUp-Dokument aus anzeigen und bearbeiten! So können Sie Änderungen und Aktualisierungen vornehmen und mit dem Team an Ihrem Whiteboard zusammenarbeiten - von einem Dokument aus. 🤯

Einfaches Anpassen ihren Projektumfang Whiteboard-Vorlage durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Das Problem ist, dass nicht jede Whiteboard-Software dies ermöglicht - nur ClickUp 🔥

Denken Sie darüber nach. Ihre gesamte Arbeit findet in Ihrem Arbeitsbereich statt. Und da Sie jede ClickUp-Aufgabe oder jedes Dokument in Ihr Whiteboard einbetten und mit ihm interagieren können, sehen Sie den Fortschritt in Echtzeit, ohne einen Finger rühren zu müssen.

Virtuelle Zeichenwerkzeuge zum Erstellen von Diagrammen und Mock-ups finden Sie in jeder Software im Internet, aber sobald diese Skizzen fertig sind, verlieren sie im Grunde ihren Wert. Nur wenn Sie die Arbeit an Ihrem Whiteboard verfolgen und verwalten können, wird es zu einem lebendigen Teil Ihres Prozesses.

Um die Vorteile von ClickUp Whiteboards in einer anderen Software nachzubilden, wäre ständige Aufmerksamkeit, manuelle Aktualisierung und Hin- und Her-Botschaften erforderlich. Und ehrlich gesagt ist das nicht gerade die produktivste Nutzung der Zeit eines Projektmanagers. Stattdessen könnten Sie einen Bruchteil dieser Zeit in ClickUp investieren und auf lange Sicht etwas noch Bedeutsameres und Wesentlicheres für Ihr Projekt gewinnen.

Denn es geht nur um die Kreationen auf Ihrem Whiteboard - es geht darum, was Ihr Whiteboard projektmanagement-Tool mit ihnen machen kann!

Phase 5: Retros für den Sieg

Es ist verlockend, Projekte nach ihrem Abschluss in der Vergangenheit zu belassen, aber man sollte eine gut durchgeführte Retrospektive nicht verschlafen.

Verwenden Sie diese ClickUp Retrospektive Whiteboard-Vorlage, um Ihre agilen Retros besser zu verwalten und zusammenzuarbeiten

Wie man so schön sagt: Im Nachhinein ist man immer schlauer, und Retros sind dazu da, zu helfen produktteams kontinuierlich zu verbessern indem sie die Highlights und Fallstricke vergangener Projekte überprüfen. Auf Ihr Brainstorming zur Sprint-Retrospektive whiteboard in ClickUp können Sie auf einfache Weise Feedback zu vergangenen Praktiken sammeln, um sie in zukünftigen Iterationen anzuwenden. Retrospektive Werkzeuge wie dieses machen Ihre Retrospektiven noch wirkungsvoller, da Sie Daten, Medien, Dokumente und Arbeitstools von Drittanbietern zu Ihrem Whiteboard hinzufügen können. Außerdem machen sie alle Beteiligten für positive Anpassungen bei anstehenden Projekten verantwortlich, indem sie Ihren Input in Aktionspunkte umwandeln.

Mit ClickUp Whiteboards wird Projektmanagement zur Magie

Die wirkliche Stärke des Whiteboard-Projektmanagements kommt zum Leben, wenn Sie in der Lage sind, Ihre Gedanken nahtlos mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden - eine Funktion, die ClickUp Whiteboards perfektioniert haben!

Zusammenarbeit und Kreativität bekommen eine ganz neue Bedeutung, wenn Sie die Einbettungsmöglichkeiten der Whiteboards, die scharfen Konnektoren, die Echtzeit-Bearbeitung und natürlich die Möglichkeit nutzen, alles auf Ihrem Board in eine umsetzbare Aufgabe zu verwandeln. Mit einer wachsenden Liste von Funktionen und noch größeren Plänen in der Zukunft ist Whiteboards in ClickUp der unumstrittene Ausgangspunkt für alle Dinge des Projektmanagements.

Importieren Sie Ihre Arbeit von praktisch überall in nur 60 Sekunden und eliminieren Sie unnötige Registerkarten und Werkzeuge aus Ihrem Prozess. Plus, ClickUp ist mit über 1.000 Werkzeugen integriert um Ihre Erfahrung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Probieren Sie es selbst aus und schauen Sie nie wieder zurück. 💜