10 Software-Tools für die visuelle Zusammenarbeit im Jahr 2024

Visuelle Zusammenarbeit ist zu einem Modewort geworden - das Problem ist, dass es keine klare Definition dafür gibt. Einige glauben, dass es sich dabei um eine Cloud-basierte Umgebung mit Funktionen handelt, die eine Zusammenarbeit im Büro, in hybriden Umgebungen und remote-Mitarbeiter zusammen zu arbeiten. Andere sagen, visuelle Zusammenarbeit sei nicht mehr als eine digitales Whiteboard .

Da der Begriff immer beliebter wird, werden viele visuelle kollaborationssoftware tools haben die Bühne betreten. Und da es keine Einigkeit darüber gibt, was visuelle Zusammenarbeit wirklich bedeutet, haben diese Tools oft unterschiedliche Funktionen.

Eines ist jedoch sicher: Sie sind wie verkleidete Superhelden, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter zusammenarbeiten und Probleme mit komplexen Ideen in Echtzeit lösen können. 🦸

Hier stellen wir Ihnen die Top 10 der besten visuellen Kollaborationssoftware vor, die in jeder Branche eingesetzt werden kann und Teamarbeit und Kommunikation auf die nächste Stufe hebt! 📈

Worauf sollten Sie bei Software für die visuelle Zusammenarbeit achten?

Wirksame Tools für die visuelle Zusammenarbeit sollten die folgenden Vorteile bieten:

Zusammenarbeit: Die Plattform sollte Folgendes ermöglichenteammitglieder zusammenarbeiten können in Echtzeit zusammenzuarbeiten, ohne im selben Raum sein zu müssen, so dass die Teammitglieder Kommentare und Notizen hinterlassen, Brainstorming betreiben und Aufgaben zuweisen und verfolgen können Vielseitigkeit: Die Optionen sollten für verschiedene Branchen, Abteilungen und Projektumfänge geeignet sein, um Ideen auszutauschen Vorlagen: Die Plattform sollte vorgefertigte Vorlagen anbieten, um Ihnen zu helfenzeit zu sparen und eine Anleitung bieten - und das alles mit der Möglichkeit, diese Dokumente nahtlos gemeinsam zu bearbeiten Integrationen: Es sollte sich in gängige Kommunikations-, Produktivitäts- und Zeiterfassungsplattformen integrieren lassen, um die Arbeit auf Ihrer Plattform für visuelle Zusammenarbeit zu rationalisieren Anpassbarkeit: Das Tool sollte es Ihnen ermöglichen, visuelle Elemente (Grafiken, Diagramme, Videos oder Tabellen) hinzuzufügen, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller Knotenpunkt, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen umzusetzen

Wir haben Dutzende von Plattformen für die visuelle Zusammenarbeit analysiert und die besten herausgesucht, die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit vereinen und die Teammitglieder auf breiter Front zusammenführen. Jede dieser Plattformen kann Ihr starker Verbündeter sein, unabhängig von Ihrer Nische und Teamgröße.

Einfaches Anpassen der Whiteboards durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Wenn es um die visuelle Zusammenarbeit geht, ClickUp-Whiteboards sind schwer zu schlagen. Es ist genau das, wonach es klingt - ein riesiges virtuelles Whiteboard, das als Spielplatz für Ihr Team dient. 🛝

Sie können es für Brainstorming, verwaltung und Diskussion eines Projekts , Ausführungsplanung, Entwicklung von Mind Maps und vieles mehr. Mit ClickUp Whiteboards stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind - egal, ob es sich um Remote- oder Hybrid-Teams handelt.

Dieses Online-Whiteboard-Tool kann dazu beitragen, Ihre Ziele zu erreichen, ganz gleich, ob Sie eine neue App entwickeln, ein Produkt auf den Markt bringen oder einen überzeugenden Marketingplan erstellen.

ClickUp Whiteboards bietet unübertroffene Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Fügen Sie Mediendateien, Dokumente, Links, Haftnotizen und Kommentare zu Ihrem Whiteboard hinzu. Sie können auch Formen, Diagramme und Grafiken erstellen, Farben, Schriftarten und Stile bearbeiten und eine einzigartige Umgebung schaffen, in der sich Ihr Team wie zu Hause fühlt. 🏠

Je nachdem, wofür Sie das Whiteboard benötigen, können Sie ein neues Whiteboard von Grund auf erstellen oder eines der vielen bearbeitbaren Whiteboard-Vorlagen die als Rahmen für die Entwicklung Ihrer eigenen kollaborativen Erfahrung dienen.

ClickUp beste Eigenschaften

Visuelle Zusammenarbeit wird mit den Online-Whiteboard-Funktionen von ClickUp leicht gemacht

Unterstützt Echtzeit- und asynchrone Zusammenarbeit * Ermöglicht die Anpassung zwischen Teams, um eine echte Zusammenarbeit zu gewährleisten und nicht an den Präferenzen eines Teams festzuhalten

Bietet vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, um Teams bei der Zusammenarbeit zu unterstützen

Bietet leistungsstarke Optionen für das Projekt- und Aufgabenmanagement

Lässt sich mit über 1.000 Anwendungen integrieren

Geeignet fürfunktionsübergreifende Teams für Fernarbeit oder interne Zusammenarbeit

ClickUp Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von Ausfallzeiten

Die schiere Anzahl der anpassbaren Optionen kann dazu führen, dass sich neue Benutzer überfordert fühlen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos : $0

: $0 Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Konzepttafel

Über: Konzepttafel Suchen Sie nach einer benutzerfreundlichen, sauberen und sicheren Plattform, die sich speziell auf die visuelle Zusammenarbeit konzentriert? Dann könnte Conceptboard genau das Richtige für Sie sein. 🪧

Conceptboard wurde mit einer einfachen Idee im Hinterkopf entwickelt, die es den Nutzern ermöglicht, funktionale, kollaborationsfreundliche Boards mit vielen Funktionen zu erstellen.

Jede Person, die an einem Board arbeitet, erhält einen lebendigen Cursor mit ihrem Namen und unterstützt zusammenarbeit in Echtzeit . Sie haben den Vorteil einer unbegrenzten Leinwand, d. h. die Plattform schränkt Ihre Kreativität und Freiheit nicht ein.

Mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen können Sie Ihre Idee schnell umsetzen. Mit Conceptboard können Sie klebezettel verwenden , Kommentare hinterlassen und Textfelder mit Notizen erstellen. Alle Tafeln werden automatisch gespeichert, so dass Sie sich keine Sorgen über verlorene Informationen und Kommunikationspannen machen müssen.

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Freigabe Ihrer Tafeln für interne und externe Mitarbeiter. Sie brauchen Ihren Empfängern nur einen passwortgeschützten Link zu schicken, und schon können sie sich einklinken. 🚢

Die besten Eigenschaften von Conceptboard

Live-Cursor mit Benutzernamen zeigen an, wer was macht

100+ vorgefertigte Vorlagen

Einfache Freigabe von Boards mit passwortgeschützten Links für die Zusammenarbeit

Geeignet für alle Branchen, interne oder externe Teams und für jede Unternehmensgröße

Board-Historie und automatische Speichermöglichkeit

Conceptboard-Einschränkungen

Einige Nutzer weisen auf den höheren Preis im Vergleich zu anderen Plattformen hin, die mehr Funktionen bieten

Die Schnittstelle könnte verbessert werden

Preise für Conceptboard

Kostenlos : $0

: $0 Premium : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business : $9,50/Monat pro Benutzer

: $9,50/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Öffentlicher Sektor : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Rechenzentrum Edition: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Conceptboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (90+ Bewertungen)

: 4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

3. Canva

Über: Canva Canva ist berühmt für seine unglaublichen Gestaltungsmöglichkeiten - du kannst damit Anzeigen, Bilder, Videos, Infografiken und Präsentationen erstellen. Aber Canva hat noch mehr zu bieten! Die Plattform bietet auch hervorragende Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit.

Canva erleichtert die Rationalisierung von Arbeitsabläufen mit Kollaborations-Whiteboards. Stellen Sie sich ein Canva-Whiteboard als Treffpunkt für Ihr Team vor - es ist der Geburtsort für neue Ideen und der perfekte Ort für konstruktive Diskussionen.

In einem Whiteboard können Sie so ziemlich alles tun, was Sie wollen, von der Zuweisung von Aufgaben und der Einholung von Genehmigungen bis hin zur Festlegung von Berechtigungen und der Anzeige von Einblicken in die Teamaktivitäten.

Da Canva eine Design-App ist, konzentrieren sich seine Whiteboards auf die Vereinfachung kreativer Prozesse. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Plattform Funktionen wie das Entwerfen und Planen von Social-Media-Posts und das Teilen von Designs direkt vom Whiteboard aus bietet. Mit über 600.000 anpassbaren Vorlagen können Sie Ihr Designspiel auf ein ganz neues Niveau bringen! 🎨

Die besten Funktionen von Canva

Ausgezeichnetes Tool für Design- und Marketingteams

Einfache Aufgabenzuweisung für interne oder externe Teams

Drag-and-Drop-Editor

Einfache Einstellung von Berechtigungen und Freigabe von Whiteboards

mehr als 600.000 Vorlagen

Einschränkungen von Canva

Einige Nutzer bemängeln, dass bestimmte Elemente der Vorlagen nicht einfach geändert werden können

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Funktionen

Preise für Canva

Canva Free : $0

: $0 Canva Pro : $119,99/Jahr pro Benutzer

: $119,99/Jahr pro Benutzer Canva für Teams: Kontakt für Preise

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,300+ Bewertungen)

4. Wandbild

Über: Wandbild Nein, bei Mural musst du nicht auf Gerüste klettern und Wände anmalen. 👷

Stattdessen können Sie und Ihr Team auf einem digitalen Whiteboard malen, das sich auf zwei Aspekte konzentriert:

Einfache Zusammenarbeit und Kommunikation Anleitung zur Verbesserung der Kooperationsfähigkeit

Alles findet in einer flexiblen und dynamischen visuellen Umgebung (Wandbild) statt. Es bietet unendlich viele und in der Größe veränderbare Leinwände und eine einfache Kontrolle der Berechtigungen, so dass Sie sie an Ihre Ziele anpassen können, sei es für ein Brainstorming, ein Mind Mapping, die Besprechung eines Projekts oder etwas anderes.

Fügen Sie dem Wandbild Ihre Ideen mit Hilfe von Haftnotizen und/oder Textfeldern hinzu, stellen Sie Ihre Gedankengänge dar, indem Sie Mediendateien hinzufügen, und teilen Sie Ihre Wandbilder mit Hyperlinks.

Mural bietet auch Funktionen wie das Festlegen von Zeitvorgaben, das Einladen von Teilnehmern, sich einen bestimmten Whiteboard-Abschnitt anzusehen, und das Sperren von Objekten (um zu verhindern, dass sie verschoben werden). Diese Optionen machen die Durchführung von Besprechungen und die Sicherstellung, dass jeder seinen Teil beiträgt, viel einfacher.

Mural beste Eigenschaften

Verschiedene Leinwand-Optionen

Berechtigungskontrollen mit verschiedenen Einstellungen

Einstellen von Timern, um den Zeitplan einzuhalten

Privater Modus

Einfache Freigabe von Wandbildern für Remote-Teams oder interne Teams

Einschränkungen für Wandbilder

Das mobile Erlebnis könnte besser sein

Einige Nutzer erwähnen, dass die Plattform bei viel Aktivität lahmt

Mural Preise

Kostenlos : $0

: $0 Team+ : $9,99/Monat pro Benutzer

: $9,99/Monat pro Benutzer Business : $17.99/Monat pro Benutzer

: $17.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wandbilder Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Miro

Über: Miro Sie suchen eine vielseitige Plattform für die visuelle Zusammenarbeit, die es Teams ermöglicht, ihre Kräfte zu bündeln und Projekte jeder Art und Größe mühelos zu bewältigen? Dann kann Miro Ihr Superheld sein! 🦸

Dieses erstklassige Tool bringt Teammitglieder zusammen und bietet ihnen einen kollaborativen Arbeitsbereich in Form eines unendlichen virtuellen Whiteboards. Es stehen Ihnen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Gedanken und Ideen auszudrücken, darunter Emojis, Haftnotizen, Bilder, Formen, Verbindungslinien und ein digitaler Stift. 💡

Miro bietet einzigartige Funktionen wie anonyme Abstimmungen und Live-Reaktionen, die Ihnen helfen, wichtige Entscheidungen über Prozesse und Projekte zu treffen. Der eingebaute Timer sorgt dafür, dass Sie den Zeitplan einhalten und alle Aufgaben fristgerecht erledigt werden.

Um die Motivation und die Teamarbeit in Unternehmen zu fördern, ist es wichtig, dass die Atmosphäre Spaß macht, egal in welcher Branche. Miro hat das verstanden und bietet deshalb Icebreakers an, d.h. Spiele und Aktivitäten, deren Zweck es ist, dass sich die Leute miteinander wohl fühlen, auch wenn sie sich nicht physisch nahe stehen.

Miro beste Eigenschaften

Unendlich viele Whiteboards

Hervorragend geeignet für die Erstellung von Grafiken, Diagrammen und Schaubildern

mehr als 1.000 Vorlagen

Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit

Spiele und Aktivitäten, die die Menschen einander näher bringen

Einschränkungen von Miro

Das Preismodell könnte von einer Umstrukturierung profitieren

Das Einladen einer Person an ein Whiteboard kann manchmal nicht funktionieren

Miro-Preise

Kostenlos : $0

: $0 Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

6. Lucidspark

Über: Lucidspark Entfachen Sie den Funken in den Köpfen Ihrer Teammitglieder mit den einzigartigen visuellen Kollaborationsoptionen von Lucidspark! 🎇

Diese Plattform und ihr charakteristisches virtuelles intuitives Whiteboard können jedes Team zusammenbringen.

Jede Person auf dem Whiteboard erhält einen lebendigen Cursor mit ihrem Namen, was die Verfolgung dessen, was jeder tut, vereinfacht und Verwirrung verhindert.

Eine der interessantesten Funktionen von Lucidspark sind Breakout Boards. Mit ihnen können Sie Ihre Arbeit in Abschnitte unterteilen, in kleineren Gruppen bearbeiten und sie wieder mit der Haupttafel synchronisieren, sobald Sie fertig sind.

Lucidspark bietet einen Timer, mit dem Sie sicherstellen können, dass jede Aktivität gemäß dem Zeitplan ausgeführt wird. Wenn Sie die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer auf sich lenken möchten, können Sie die Option Andere zu mir rufen verwenden - dadurch befinden sich alle Teilnehmer an der gleichen Stelle auf der Tafel.

Sie wissen nicht, wie Sie sich zwischen mehreren Ideen entscheiden sollen? Verwenden Sie die Abstimmungsoption und zählen Sie die Stimmen mit wenigen Klicks.

Lucidspark beste Eigenschaften

Breakout-Boards

Eingebauter Timer

Option, um die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer auf denselben Bereich der Tafel zu lenken

Ermöglicht die Gruppierung von Ideen

Integrierbar mit Kommunikations- und PM-Apps

Lucidspark Einschränkungen

Einige Nutzer erwähnen, dass bestimmte Vorlagen schwieriger zu benutzen sind

Die mobile App bietet nur begrenzte Funktionen

Lucidspark Preise

Kostenlos : $0

: $0 Einzelperson : Beginnt bei $7,95/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $7,95/Monat pro Benutzer Team : Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Lucidspark Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2.200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

7. Creately

Über: Kreativ Creately ist für zwei Dinge bekannt -visuelle Zusammenarbeit und Diagrammerstellung. 📊

Was die visuelle Zusammenarbeit angeht, so ist Createlys Superstar-Feature eine unendliche visuelle Leinwand. Hier können Sie Ihre Ideen visualisieren, mit Ihren Kollegen daran arbeiten und sie in umsetzbare Aufgaben verwandeln.

Creately macht die Zusammenarbeit mit seiner superschnellen Vorschausynchronisierung effizienter und effizienter - Ihr Board wird aktualisiert, sobald jemand anderes es ändert. Die Latenzzeit von nur einer Millisekunde gibt Ihnen das Gefühl, den Bildschirm eines anderen Benutzers zu sehen! 💻

Sie haben auch die Videokonferenz-Option direkt in Creately - Sie müssen Ihre Leinwand nicht verlassen und eine andere App verwenden, um mit anderen Mitwirkenden zu kommunizieren.

Sie können Kommentare auf dem Board hinterlassen, einen Diskussionsstrang starten, Aufgaben zuweisen und überwachen, Mitarbeiter hervorheben, Notizen machen und Diagramme und Karten erstellen, während Sie schreiben.

Jeder Mitwirkende auf der Leinwand erhält einen Echtzeit-Textcursor und einen Mauszeiger, so dass Sie jederzeit sehen können, wer gerade was tut. Das Verschieben von Dingen in Createlys visueller Arbeitsfläche ist dank des Drag-and-Drop-Designs einfach.

Die besten Funktionen von Creately

Schnelle Synchronisierung der Vorschau

Ausgezeichnete Diagrammoptionen

Integrierte Videokonferenzen

Vollständig anpassbare Schnittstelle

Drag-and-Drop-Design

Creately Einschränkungen

Einige Nutzer erwähnen, dass die App manchmal einige Zeit zum Laden benötigt

Die Navigation auf der Plattform ist für einige Nutzer schwierig

Creately Preise

Kostenlos : $0

: $0 Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $89/Monat für unbegrenzte Benutzer

: $89/Monat für unbegrenzte Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (840+ Bewertungen)

: 4.4/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

8. Stormboard

Über: Stormboard Stormboard ist eine Plattform für den digitalen Arbeitsbereich, die für Unternehmen und Betriebe entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen, eine hervorragende Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob sie ein paar Meter oder ein paar tausend Meilen entfernt sind.

Die digitalen Arbeitsbereiche (Whiteboards) von Stormboard werden Storms genannt. 🌪️

Jeder Storm bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern Dutzende von nützlichen Werkzeugen, um die Kommunikation zu rationalisieren, Ideen darzustellen und die nächsten Schritte zu beschließen. Neben Text können Sie auch Haftnotizen, Bilder, Videos und Dateien zu Ihren Stürmen hinzufügen. Sie können auch ähnliche Ideen und Konzepte gruppieren und die wichtigsten Ideen im Spotlight-Bereich aufbewahren.

Stormboard hat leistungsstarke Exportfunktionen. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihr Stormboard in Google Docs umwandeln und es an Investoren, das Management und andere Beteiligte in Ihrem Google-Arbeitsbereich senden. 📃

Die neueste Option von Stormboard, genannt StormAI, ist ein Wendepunkt. Dieser Augmented-Intelligence-Co-Collaborator hilft Ihnen bei der Ideenfindung, bietet eine neue Perspektive und steigert die Produktivität und Effizienz des gesamten Teams! 🤖

Stormboard beste Eigenschaften

Ausgezeichnete Exportfunktionen

KI-gestützter Co-Collaborator

250+ Vorlagen für verschiedene Zwecke

Gruppierung von Ideen und Konzepten mit wenigen Klicks

Unterstützt große Teams und komplexe Projekte

Stormboard-Einschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass die Einrichtung der Plattform eine Herausforderung sein kann

Es könnte von einer Aktualisierung der Preisstruktur profitieren

Stormboard Preise

Persönlich : $0

: $0 Unternehmen : $8.33/Monat pro Benutzer

: $8.33/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Stormboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

9. Google Jamboard

Über: Google Jamboard Bringen Sie die Zusammenarbeit in Schwung mit Google Jamboard! 💃

Diese digitale Whiteboard-Plattform ermöglicht Ihnen eine effizientere Zusammenarbeit in völlig anpassbaren Bereichen, den sogenannten Jams.

Wie Sie sich denken können, ist einer der Hauptvorteile von Google Jamboard, dass es Teil des Google-Ökosystems ist. Sie können Google durchsuchen und Bilder und/oder Webseiten zu Ihren Jams hinzufügen, Google Meet verwenden, um Ihre Jams zu diskutieren und zu präsentieren, Google Docs, Slides oder Sheets an sie anhängen und Google Calendar-Events anzeigen.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die wir besprochen haben, verfügt diese Plattform über ein eigenes Gerät, das praktischerweise Jamboard-Gerät heißt. Dabei handelt es sich um ein 55 Zoll großes digitales Whiteboard, das mit allen G Suite-Diensten integriert werden kann. Es ist mit einem Stift ausgestattet, mit dem Sie schreiben und zeichnen können. Sie können Dinge verschieben und die Größe von Bildern und Text nur mit Ihren Fingern ändern. 🫰

Google Jamboard bietet einige einzigartige Funktionen wie Handschrift- und Bilderkennung. Es kann Ihre Handschrift in Text und Ihre Skizzen in ansprechende Bilder umwandeln.

Sie haben kein Jamboard-Gerät? Kein Problem - die Plattform ist auf Computern und mobilen Geräten verfügbar. Unabhängig von dem Gerät, das Sie verwenden, genießen Sie außergewöhnliche Anpassungsmöglichkeiten.

Die besten Funktionen von Google Jamboard

Teil des Google-Ökosystems

Funktioniert auf verschiedenen Plattformen, einschließlich spezieller Jamboard-Geräte

Handschrift- und Bilderkennung

Hervorragend geeignet für Lehrkräfte und interne Teams

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Einschränkungen von Google Jamboard

Die Verfügbarkeit von Funktionen hängt von der gewählten Plattform ab

Die Plattform kann stören, wenn viele Personen sie gleichzeitig nutzen

Preise für Google Jamboard

Kostenlos

Das Jamboard-Gerät ist optional und kostet $4.999 + $600 pro Jahr für Verwaltung und Support

Google Jamboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

10. Freehand von InVision

Über: Freihand Mit seinen robusten Funktionen und seiner Benutzerfreundlichkeit steigert Freehand von InVision Ihre Zusammenarbeit und Produktivität und hilft Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren. 💪

Die Plattform ermöglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Ihre Ideen auszudrücken und über eine intelligente, unendliche Multiplayer-Leinwand zusammenzuarbeiten.

Diese Leinwand ist anpassbar und flexibel, sodass Sie sie an Ihre Ziele anpassen können, egal ob Sie planen, Ideen entwickeln oder ein Brainstorming durchführen. Erstellen Sie Aufgabenlisten, fügen Sie Haftnotizen hinzu, hinterlassen Sie Kommentare, fügen Sie Abstimmungen hinzu, und verwenden Sie Flipcards, um die Zusammenarbeit so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Wenn Sie einen gesunden Wettbewerb anregen möchten, können Sie die Leaderboard-Option der Plattform nutzen. 🥇

Die Plattform bietet unglaubliche Aufgabenverwaltungsoptionen. Erstellen Sie Aufgabenkarten und fügen Sie ihnen per Drag-and-Drop Personen hinzu. Mit den intelligenten Objekten von Freehand, den benutzerfreundlichen Konnektoren und den verschiedenen Aufgabenlayouts können Sie jede Aufgabe skizzieren, sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sicherstellen, dass sie rechtzeitig erledigt wird.

Die Förderung des Teamgeistes ist für jedes gut funktionierende Team unerlässlich. Freehand von InVision hat dies erkannt und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Herausforderungen, Spiele und teambildende Übungen in Ihre Arbeitsfläche einzufügen.

Die besten Eigenschaften von Freehand by InVision

Geeignet für verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen

Bietet eine Leaderboard-Option

Robuste Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Fördert den Teamgeist

Freehand von InVision Einschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme mit dem Vergrößern und Verkleinern bei Verwendung des Mauspads

Begrenzte Integrationen

Preise für Freehand von InVision

Kostenlos : $0

: $0 Pro : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freehand von InVision Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (300+ Bewertungen)

: 4.3/5 (300+ Bewertungen) TrustRadius:8.2/10 (über 130 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre visuelle Zusammenarbeit mit den richtigen Plattformen

Visuelle Kollaborationsplattformen vereinen Teammitglieder und sorgen dafür, dass sie unabhängig von ihrem Standort auf ein Ziel hinarbeiten. Diese Tools und ihre robusten Funktionen machen Mitarbeiter zu Künstlern und helfen ihnen, ihre Ideen mühelos zu vermitteln und gleichzeitig ein Maximum an Transparenz und Teamarbeit zu gewährleisten. 🎨