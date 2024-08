Kostenlose Vorlagen für digitale Vision Boards zur Inspiration Ihres Teams

Warum sollten Sie ein Vision Board für das Projekt Ihres Teams brauchen? Sind sie nicht für persönliche Planung, Affirmationen und Ziele für die Selbstfürsorge ?

Für all das sind sie sicherlich hervorragend geeignet, aber Vision Boards sind auch ein fantastisches Tool für das Geschäft. Sie enthalten dieselben Informationen, die Sie auch in Listen und Dokumenten festhalten würden, aber auf visuelle Weise. Darüber hinaus können Sie auf diese Weise vermitteln, wie Ihr Produkt in einem Bild aussehen und sich anfühlen wird. 🖼️

Bevor Sie Ihre Scheren, Aufkleber und Klebestifte herausholen, denken Sie daran, dass Sie Folgendes beachten müssen die Dinge effizient halten im Business. Das Endprodukt muss etwas sein, das Sie in Ihrem Team und in Ihrem Unternehmen digital freigeben können. Und Sie wollen Glanz um jeden Preis vermeiden.

An dieser Stelle kommt die Vorlage für ein Vision Board in ClickUp ins Spiel. Sie gibt Ihnen einen Vorsprung bei der gemeinschaftlichen Erstellung jeder Art von Vision Board, die Ihr Team benötigt, und bei der Aktualisierung, wenn Ihr Projekt Fortschritte macht.

In diesem Artikel werden wir einige grundlegende Hinweise zu Vorlagen für Vision Boards geben. Wir geben auch einige unserer Favoriten frei, damit Sie sich einen goldenen Stern in Ihrem Team verdienen können (auch wenn Sie in Kunst und Handwerk keinen bekommen haben). ⭐

Was ist eine Vorlage für ein Vision Board?

Ein persönliches Vision Board - manchmal auch Traumbrett, Manifestationsbrett oder Zielbrett genannt - ist eine visuelle Darstellung Ihrer persönlichen Lebensziele oder berufliche Ziele und Wünsche für die Zukunft. Es handelt sich in der Regel um eine Collage aus ausgeschnittenen und auf eine Tafel geklebten Wörtern und Bildern, die Inspiration, Motivation und positive Gedanken vermitteln sollen.

Für ein Business ist ein Product Vision Board ähnlich. Anstelle von Lebenszielen konzentriert es sich jedoch auf die Ziele für ein Produkt, an dem Ihr Team arbeitet. Es hält die Ziele und den Idealzustand Ihres Produkts in einem digitalen Format fest, das Ihr Team gemeinsam erstellen, überprüfen und referenzieren kann.

Wenn Sie ein Vision Board erstellen, sollte es wie ein Tool funktionieren, das die Erstellung von Vision Boards anleitet erfassung der OKRs für ein Produkt oder Projekt . Die Vorlage führt Ihr Team durch die Aufgaben zur Entwicklung von Vision Boards und kann Ihrem Team sogar helfen, Entscheidungen über die Vision hinter Ihrem Produkt zu treffen.

Die Anordnung, Farben und Bilder eines Vision Boards für ein Produkt fangen die emotionalen und kreativen Aspekte Ihres Produkts ein - nicht nur, was es zu erledigen hat, sondern auch, wie es sich für die Benutzer anfühlt. Wenn Sie ein Vision Board erstellen, hilft es Ihnen auch bei der Verbindung von Unternehmensvision und Markenidentität.

Was macht eine gute Vorlage für ein Vision Board aus?

Bei der Erstellung eines Vision Boards geht es nicht nur darum, virtuell eine Fotocollage zu erstellen. Es ist ein eigenes kleines Projekt, und eine gute Vorlage für ein Vision Board führt ein Team durch den Prozess und macht Vorschläge für das Layout.

In den meisten Fällen benötigen Sie zwei Vorlagen: eine, um den Prozess der Erstellung des Boards zu steuern, und eine weitere, um das Aussehen des Boards zu unterstützen.

Hier sind einige Merkmale einer guten Vorlage für ein Vision Board:

Konzentriert sich auf Business-Anwendungen und nicht auf persönliche Ziele

Sie können leicht Ihre Unternehmensvision und Ihr Branding einbinden

Unterstützt eine Umgebung, in der Mitglieder des Teams gleichzeitig an der Visionstafel arbeiten können

Leitet Sie durch die Darstellung von Stakeholder-Input, Marktsegmentierung, Branding, Funktionen und Einzelzielen

Ermutigt zur Verwendung von Bildern, Farben, Text, Schriftarten, inspirierenden Zitaten und anderen Arten von Medien

Bewahrt alle Vision Board-Ideen in einem attraktiven und professionellen Format auf, das für Präsentationen geeignet ist

Funktioniert innerhalb Ihres Projekt tools

Wer liebt es nicht kostenlos? Die Verwendung einer kostenlosen Vorlage verringert den Druck, wenn Sie zum ersten Mal ein Vision Board erstellen

3 kostenlose Vorlagen für Vision Boards für 2024

Beginnen Sie mit der Definition der Vision Ihres Produkts mit einer dieser einfach zu verwendenden Vorlagen für Vision Boards.

1. ClickUp Vision Board Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, brauchen Sie eine klare Produktvision. Diese kostenlose ClickUp Vision Board Vorlage hilft Ihrem Team, die Funktion Ihres Produkts, Ihren Zielmarkt sowie die Kunden und Benutzer zu beschreiben.

Sobald Sie die Grundlagen festgelegt haben, können Sie die Probleme, die Ihr Produkt lösen wird, und die Ressourcen, die Sie für den Erfolg benötigen, darstellen. Wenn Ihr Team mit der Organisation seines Vision Board-Projekts beginnt, wird es in der Liste Zu erledigen vier hilfreiche benutzerdefinierte Felder und verschiedene Kategorien für jede Aufgabe finden:

Vision: Fassen Sie das Gesamtbild und die allgemeine Stimmung zusammen, unabhängig davon, ob es sich um das gesamte Produkt oder eine Teilmenge des Produkts oder Projekts handelt

Fassen Sie das Gesamtbild und die allgemeine Stimmung zusammen, unabhängig davon, ob es sich um das gesamte Produkt oder eine Teilmenge des Produkts oder Projekts handelt Bedarf: Geben Sie im Team frei, was benötigt wird, um die Aufgaben jedes Teils Ihres Vision Boards abzuschließen

Geben Sie im Team frei, was benötigt wird, um die Aufgaben jedes Teils Ihres Vision Boards abzuschließen Zielgruppe: Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten demografischen Gruppen, so dass Sie jedem Teil Ihrer Vision ein Publikum und einen Zweck zuweisen können

Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten demografischen Gruppen, so dass Sie jedem Teil Ihrer Vision ein Publikum und einen Zweck zuweisen können Geschäftsziele: Stellen Sie das Produkt, das Projekt oder die Aufgaben in einen Kontext, indem Sie die Auswirkungen auf Ihr Geschäft - ob groß oder klein - angeben

Diese Vorlage für ein Projekt auf mittlerem Niveau führt Ihr Team durch die Sammlung von Ideen, die Sie in Ihr Vision Board aufnehmen möchten. Sie gliedert Ihr Projekt in Vision, Einzelziele, Business-Ziele und Bedürfnisse.

Für jeden dieser Bereiche können die Mitglieder des Teams gemeinsam Aufgaben zuweisen und ausführen, jeden Schritt nach Prioritäten ordnen , entwickeln Checklisten und geben Medien frei, die auf dem Vision Board landen sollen.

Die Vorlage enthält auch einen praktischen "Start Here"-Leitfaden für Ihre Teammitglieder zur Nutzung der Vorlage und zur Entwicklung eines großartigen Vision Boards. Der Leitfaden erläutert die Struktur des in der Vorlage definierten Projekts und gibt einen nützlichen Überblick darüber, was ein Vision Board ist und warum Sie eines für Ihr Produkt benötigen.

Dies sind gute Erinnerungen, auf die sich Ihr gesamtes Team beziehen kann, wenn es an Ihrem eigenen Vision Board arbeitet.

Und weil die Vorlage Ihr Vision Board Projekt in ClickUp aufbaut, haben Sie Zeiterfassung, Chat, Dokumentation und Zeitplan, planung der täglichen Aufgaben und sogar die Generierung von KI-Texten ist Teil des Prozesses. Sie können auch das ClickUp Whiteboard verwenden, um Ihre Grafiken zu erstellen.

2. ClickUp Vision Board Whiteboard Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Wir bieten auch eine kostenlose Vorlage für ein Vision Board für visuelle Denker mit Whiteboard-Design-Elementen, die genau das erreichen, was Sie brauchen. Die ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage ergänzt auch die projektorientierte Vision Board Vorlage.

Sie bietet einen unkomplizierten Rahmen, um Ihre Produktziele zu skizzieren und festzulegen, wie der ideale Zustand Ihres Produkts aussehen soll. Sie können es auch als Mood Board für Produktinspirationen verwenden, um gemeinsam alles vom Design bis zum Marketing zu durchdenken.

Die Vorlage ist farbcodiert und unterteilt das Vision Board in:

Vision

Einzelziel

Bedürfnisse

Produkt

Wert

Jeder dieser Abschnitte ist mit beschreibenden Symbolen versehen, die Sie beibehalten oder ändern können, um den Stil Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke widerzuspiegeln. Mit dieser Vorlage können Sie mit der kreativen Seite der Definition Ihrer Produktvision beginnen. Wenn Sie die farbenfrohen und stilvollen Vorlagen für Vision Boards, wie sie von Canva angeboten werden, bereits bewundert haben, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Sie bietet Ihnen die visuelle Anziehungskraft eines künstlerischen Vision Boards sowie die Funktionen und die Integration der Tools von ClickUp.

Diese kostenlose Vorlage lässt sich direkt einbinden in ClickUp's Whiteboard ansicht, in der Sie Zugang zu allen design tools die Sie benötigen. Sie können Text, Bilder, Symbole, Videos und vieles mehr direkt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche hinzufügen, die in Ihr projektmanagement tool mit allen Funktionen für die Zusammenarbeit, die Sie tagtäglich nutzen.

Es handelt sich auch um eine druckbare Vorlage für ein Vision Board, die Sie auf eine Plakatwand kleben und in der realen Welt verändern können. als PDF-Datei. Diese Vorlage ist ein Ausgangspunkt, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

3. ClickUp Vision zu Werten Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Mit den Begriffen "Vision" und "Werte" wird viel um sich geworfen. Aber sie sind mehr als Schlagworte, die eine Präsentation überzeugend erscheinen lassen. Ohne eine Vision - und die zur Verwirklichung dieser Vision erforderlichen Werte - können Projekte und Produkte zu kurz kommen oder sich leer anfühlen.

Natürlich braucht es Zeit und Aufwand, um vom großen Bild Ihrer Produktvision zu den wichtigen Details zu gelangen, z. B. zu den Werten, die Sie brauchen, um diese Vision zu erreichen. Dieser Denkprozess kann manchmal schwer zu verstehen sein, vor allem, wenn Sie von einer eher technischen Seite kommen. Aber keine Sorge. Auch dafür haben wir eine Vorlage. ClickUp's Vorlage von Visionen zu Werten führt Sie und Ihr Team Schritt für Schritt durch den Prozess der Kartierung all der Dinge, die Sie benötigen, um vollständig zu dokumentieren, wohin Sie Ihr Unternehmen oder Projekt führen wollen. Betrachten Sie es als ein Arbeitsblatt, das Sie vor der Erstellung Ihres digitalen Vision Boards abschließen.

Es enthält Abschnitte über:

Vision

Auftrag

Strategien, einschließlich Wettbewerbsvorteile und Produktstrategie

Unternehmensziele, einschließlich Ziele und Metriken

Aktionselemente

Werte des Kunden

Kundensegmente

Die Vorlage nutzt alle Möglichkeiten, die ein ClickUp Dokument bietet, und ihr Layout ist attraktiv und aufmerksamkeitsstark, so dass Sie keinen Grafiker hinzuziehen müssen, um es auf Vordermann zu bringen. Es gibt Platzhalter für Ihren Produktnamen und Ihr Branding sowie Icons für jeden Abschnitt.

Und es gibt jede Menge eingebauten Support. Die Vorlage enthält Notizen, in denen der Zweck jedes Abschnitts erläutert wird und wie man diesen Teil des Dokuments am besten abschließt, so dass Sie und Ihr Team gemeinsam Ihre Werte und Visionen klären können.

Da Ihr neues Dokument in ein ClickUp Projekt eingebettet ist, kann Ihr Team die Abschnitte gemeinsam durcharbeiten und bei der Überarbeitung zusammenarbeiten. Und wenn Sie alles ausgefeilt haben, haben Sie ein hochwertiges, attraktives Dokument, das Sie als Referenz in Ihrem Team verwenden und mit allen Beteiligten teilen können.

Vorteile der Verwendung eines Vision Boards für Ihr Team

Die meisten Teams verwenden ein Vision Board, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Der Akt der Erstellung eines Vision Boards ist jedoch noch viel wichtiger. Der kreative Prozess, bei dem die Ideen Ihres Teams in Form von Grafiken und Text zusammengefasst werden, hilft dem Team, über Ihr Produkt nachzudenken und Entscheidungen zu treffen.

Angenommen, Ihr Team hat die Aufgabe, eine neue digitale Marketingkampagne für soziale Medien zu entwickeln. Wahrscheinlich haben Sie eine Reihe von E-Mails und Vorschlägen, in denen Ihre Metriken, die demografischen Einzelziele, der grafische Stil, die Markenbotschaft und ein Dutzend anderer Dinge beschrieben sind, die Ihr Team wissen muss, um eine erfolgreiche Kampagne durchzuführen.

Sie vor ein Publikum zu bringen digitales Whiteboard mit einer gut gestalteten Vorlage für ein Vision Board ist, als würde man alle Ideen zu einem Projekt durch einen Trichter gießen und am Ende eine fokussierte und abgeschlossene Vision dessen haben, was Ihr Team erreichen will.

Einmal freigegeben, hält ein Vision Board das Team bei der Stange und kann es aus der Unordnung herausholen, um den Blick auf das eigentliche Gesamtbild des Projekts zu lenken. Vergessen Sie nicht, dass manche Menschen visuell lernen und kommunizieren, und die grafische Darstellung eines Vision Boards kann Stunden von E-Mails und Unterhaltungen ersparen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gutes Vision Board Ihnen helfen kann:

Erkennen, ob Ihr Produkt über dem Standard liegt

Prüfen, ob Ihr Produkt die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt

Eine Produktstrategie zu entwickeln

Produktfeatures zu verbessern

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihres Einzelziels und entwickeln Sie Aktionspläne

Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team und die Einstellung von Zielen, damit alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten

Die Vorteile der Erstellung und Verwendung eines Vision Boards hängen von einem wichtigen Faktor ab. Ihr Team muss dieses leistungsstarke Tool während des gesamten Projekts nutzen. Beginnen Sie mit einer guten Vorlage für ein Vision Board, das das Team in die Lage versetzt, es zu erstellen, zu ändern und regelmäßig darauf zu verweisen, und nicht als etwas, das irgendwo anders an einer virtuellen Wand hängt.

FAQs zur Vorlage für Vision Boards

Wie kommen Teams auf Ideen für Vision Boards?

Wenn Teams zusammenkommen, um ein Vision Board zu erstellen, ist es wichtig, die Zusammenarbeit und offene Kommunikation zu fördern. Planen Sie zunächst ein brainstorming-Sitzung in der jeder seine Ideen und Visionen für die Zukunft des Teams einbringen kann.

Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, ihre Ziele, Bestrebungen und Werte freizugeben. Sammeln Sie gemeinsam visuelle Inspirationen, wie Bilder, Zitate und Symbole, die die gemeinsame Vision des Teams repräsentieren.

Ist ein virtuelles Vision Board besser als ein physisches Vision Board?

Während traditionelle Vision Boards physische Collagen sind, die auf Plakat- oder Korkplatten erstellt werden, können Sie mit Online-Tools oder Apps auch digitale Vision Boards erstellen. Sowohl physische als auch digitale Vision Boards können bei der Visualisierung Ihrer Ziele und Bestrebungen hilfreich sein.

Welche Fragen sollte ich mir vor der Erstellung eines Vision Boards stellen?

Ein hilfreicher Ausgangspunkt ist es, über das vergangene Jahr nachzudenken und zu überlegen, was Sie ändern oder verbessern würden. Die Frage, was Sie im Moment am meisten brauchen, was Sie am Leben lieben und welche Geschichte Sie sich über sich selbst erzählen, kann ebenfalls wertvolle Erkenntnisse liefern.

Verwenden Sie Vorlagen für Vision Boards, um Ihr Team zu inspirieren

Es ist immer besser zu wissen, wohin man überschriftlich will, bevor man ein neues Produkt oder Projekt beginnt. Vision Boards sind ein leistungsfähiges Tool, um zu erfassen, was Ihr Team wissen muss, und um es auf dem Laufenden zu halten in dieselbe Richtung zu bewegen während des gesamten Projekts.

Ob Kreative oder Techniker, Mitwirkende oder Teamleiter, alle haben zu Beginn eines Projekts das gleiche Problem - herauszufinden, wo sie anfangen sollen. Aber mit den ClickUp Vorlagen für Vision Boards haben Sie einen bewährten und effizienten Ausgangspunkt für Ihre Vision Board Reise. Und Sie haben diesen Prozess auf einer kollaborativen, einfach zu bedienenden Plattform begonnen.

Diese Vorlagen für Vision Boards helfen Ihnen, den Prozess der Erstellung des Vision Boards zu steuern, es auf einem ClickUp Whiteboard auszulegen und das Gesamtbild zu dokumentieren. Eine Vorlage führt Ihr Team sogar durch den Prozess der Verankerung Ihrer Vision in Ihren Werten. Betrachten Sie sie als ein Vision Board Kit, in dem Sie alles haben, was Sie brauchen, um loszulegen. 🏃

Wenn Sie bereits ein ClickUp-Benutzer sind, fügen Sie jetzt eine Vorlage zu Ihrem Workspace hinzu. Wenn Sie unsere leistungsstarke Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit noch nicht ausprobiert haben, melden Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp an und probieren Sie es aus - optional mit Glitzer. ✨