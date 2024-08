10 beste Produktdesign-Tools und -Software im Jahr 2024

Produktdesigner und ihre Teams sind für alles verantwortlich, vom Prototyping bis zum Design, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Als Produktleiter müssen Sie auch

das Team leiten

zusammenarbeit und die Analyse des Nutzerverhaltens, um zu sehen, was während des gesamten Produktlebenszyklus funktioniert (und was nicht).

Das ist eine ganze Menge auf einmal, nicht wahr?

Die gute Nachricht ist, dass Sie diesen Zirkus nicht allein anführen müssen.

Software für die Produktgestaltung

bietet Ihrem Team einen digitalen Arbeitsbereich für die Verwaltung aller Aufgaben vom UI-Design über das Projektmanagement bis hin zum Journey Mapping.

In diesem Leitfaden erklären wir, wie Produktdesignsoftware funktioniert und auf welche Funktionen Sie achten sollten. Außerdem stellen wir Ihnen die besten Produktdesign-Tools vor, um Ihnen die Suche nach der perfekten Software zu erleichtern

produktentwicklungsprozess

plattform. 🤩

Was ist ein Produktdesign-Tool?

Produktdesignsoftware hilft Produktteams bei der Visualisierung, dem Mock-up und der Iteration von Produkten in der

entwurfsprozess

. Entwickler und professionelle Webdesigner verwenden diese Tools in verschiedenen Phasen ihres Prozesses - sei es beim Sammeln von Nutzerdaten, beim Erstellen von Customer Journey Maps oder beim Erstellen von Prototypen.

Anstatt zu versuchen, Ihr Budget, Ihre Aufgaben, Ihre Teamkommunikation und Ihre Dokumente separat zu verwalten, bringt eine solide Produktdesignsoftware alles in einer Plattform zusammen und hilft Ihrem Team, schneller bessere Arbeit zu leisten.

Mit dieser Design-Software können Sie nicht nur Ihre Ideen vor der Entwicklung verfeinern, sondern sie erleichtert Ihnen auch die Arbeit. Mit dem richtigen Tool müssen Sie nie wieder nach Mockups suchen,

design-Briefs

oder technische Datenblätter nie wieder.

Design Brief Whiteboard Template wird verwendet, um das erste Briefing für ein Design durchzuführen. Einfaches Ausfüllen und Weitergeben von Details über das Designprojekt wie Kundenwünsche, Ziele und mehr

Welche Funktionen sollten in einem Produktdesign-Tool enthalten sein?

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Softwarelösungen für die Produktgestaltung, die jedoch nicht immer die richtigen Funktionen bieten. Suchen Sie nach Produktdesign-Tools mit Funktionen wie:

Prozess- und Workflow Management: Sicher, eine solide 3D-Modellierungssoftware ist cool und so, aber wäre es nicht besser, wenn sie auch den Designprozess verwalten würde? Hochwertige Produktdesign-Tools bieten einen cloudbasierten Rahmen, um alle Beteiligten, Projekte und Aufgaben auf der gleichen Seite zu halten

Sicher, eine solide 3D-Modellierungssoftware ist cool und so, aber wäre es nicht besser, wenn sie auch den Designprozess verwalten würde? Hochwertige Produktdesign-Tools bieten einen cloudbasierten Rahmen, um alle Beteiligten, Projekte und Aufgaben auf der gleichen Seite zu halten Einfaches Schnittstellendesign: Wer hat schon die Zeit oder die geistige Bandbreite für eine steile Lernkurve? Sparen Sie mehr Zeit, indem Sie sich für eine Produktdesign-Software mit einer einfachen Benutzeroberfläche entscheiden. Verwenden Sie, wo immer möglich, Drag-and-Drop-Tools. Die Wahl eines Tools, das mit iOS-, Mac- und Android-Geräten kompatibel ist, trägt ebenfalls zur teamweiten Akzeptanz bei

Wer hat schon die Zeit oder die geistige Bandbreite für eine steile Lernkurve? Sparen Sie mehr Zeit, indem Sie sich für eine Produktdesign-Software mit einer einfachen Benutzeroberfläche entscheiden. Verwenden Sie, wo immer möglich, Drag-and-Drop-Tools. Die Wahl eines Tools, das mit iOS-, Mac- und Android-Geräten kompatibel ist, trägt ebenfalls zur teamweiten Akzeptanz bei Vorlagen: Produktgestaltungssoftware sollte Ihnen Zeit sparen. Suchen Sie nach einem Tool, das Folgendes enthältwireframe-Vorlagen,vorlagen für die Produkteinführungund andere. Um noch mehr Zeit zu sparen, suchen Sie nach Lösungen, die Vorlagen für die Dokumente anbieten, mit deren Erstellung Sie am meisten Zeit verbringen

Produktgestaltungssoftware sollte Ihnen Zeit sparen. Suchen Sie nach einem Tool, das Folgendes enthältwireframe-Vorlagen,vorlagen für die Produkteinführungund andere. Um noch mehr Zeit zu sparen, suchen Sie nach Lösungen, die Vorlagen für die Dokumente anbieten, mit deren Erstellung Sie am meisten Zeit verbringen KI und Automatisierung: Automatisierte Aufgabenübergabe undAI-Schreibwerkzeuge sind eine große Zeitersparnis für Produktteams. Ob auslöserbasierte Automatisierungen odergeneratoren für Produktbeschreibungenentscheiden Sie sich für eine Produktentwicklungssoftware, die knifflige Aufgaben für Sie erledigt

Produktdesign-Tools bieten Design-Teams eine wichtige Unterstützung im Entwicklungsprozess. Holen Sie sich ein Tool, mit dem Sie große, verrückte design-Denken mit Funktionen, die die Ambitionen Ihres Teams unterstützen. Sehen Sie sich diese 10 besten Produktdesign-Tools an, um Ihrem Team einen Vorsprung zu verschaffen.

Konvertieren Sie Ihre Produktdesign-Konzepte in Aufgaben mit der ClickUp Whiteboard-Funktion

Das ist richtig: ClickUp ist zu gleichen Teilen projekt-Management-Tool und Produktdesign-Tool - aber es gibt noch viel mehr, wo das herkommt. 🛠️ Produktteams verwenden ClickUp um alle Docs, Roadmaps und Ziele in einem benutzerfreundlichen Dashboard zu verwalten. Verfolgen Sie Probleme, verwalten Sie Sprints und erstellen Sie im Handumdrehen automatisch Projektberichte.

Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, E-Mails und Slack-Nachrichten zu durchforsten, verschieben Sie alles zu ClickUp. ClickUp speichert Kommentare zu allen Aufgaben und Projekten, sodass Ihre Kommunikation direkt neben Ihrer Arbeit angezeigt wird. ClickUp-Chat-Ansicht ist auch ein hilfreiches Echtzeit-Tool für den Austausch von Updates, Links und mehr für alle Ihre Projekte.

Wenn Sie sich weniger auf die Produktseite konzentrieren und hauptsächlich am Design arbeiten, gibt es auch dafür einen ClickUp-Arbeitsbereich. Design-Teams verwenden ClickUp um ihre großen Ideen in einem digitalen Raum zu organisieren - auch wenn Sie meilenweit voneinander entfernt sind. Es hilft sogar bei der Planung von Teamkapazitäten, der Verwaltung von Designprojekten und der Verfolgung von Feedback und Genehmigungen an einem Ort.

Die besten Funktionen von ClickUp

Zugriff auf Hunderte von Vorlagen, wie dieClickUp Produktdesign SOP-Vorlageum weniger Zeit mit dem Schreiben und mehr Zeit mit dem Design zu verbringen

ClickUp Wandtafeln machen kreative Zusammenarbeit in Echtzeit zum Kinderspiel

Verlassen Sie sich aufClickUp AI um Berichtstexte, E-Mail-Updates, Produktbeschreibungen und vieles mehr zu erstellen

ErstellenClickUp-Dokumente und verbinden Sie sie mit nur einem Klick mit Ihren Produktdesign-Workflows

ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer finden die Funktionen von ClickUp anfangs manchmal überwältigend

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Figma

Über Figma Leiten Sie ein Entwicklungsteam? Figma wurde für die digitale Ideenfindung entwickelt und ist daher perfekt für das Mocking-up von Websites, Apps und so ziemlich jeder digitalen Benutzererfahrung im Designprozess geeignet.

Da die gesamte Zusammenarbeit synchron online erfolgt, ist Figma ideal für Produktdesignteams, die an verschiedenen Orten arbeiten. Verwenden Sie diese Produktdesignsoftware, um mit Designoptionen zu experimentieren, Prototypen zu erstellen und zu testen und Code zu generieren.

Figma beste Eigenschaften

Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit erstklassige Erfahrungen

Erstellen Sie realistische Prototypen und holen Sie Feedback zu den Erfahrungen ein, um schneller ein besseres Produkt zu entwickeln

Erstellen Sie mit den gemeinsamen Bibliotheken von Figma ein Repository mit wiederverwendbaren Assets

FigJam ist eineonline-Whiteboard für Produktzusammenarbeit und Brainstorming

Figma Einschränkungen

Figma behauptet, dass Sie seinen Code exportieren können, um tatsächliche Projekte zu erstellen, aber dieser Code ist sperrig und anfällig für Fehler

Berechtigungen und Versionskontrolle bedürfen noch einiger Arbeit

Figma-Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Figma Professionell: $12/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$12/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Figma Organisation: $45/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$45/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: $75/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (960+ Bewertungen)

4.7/5 (960+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (660+ Bewertungen)

3. InkyBay

Über InkyBay InkyBay ist eine ganz besondere Art von Produktdesign-Tool. Es ermöglicht Ihren Kunden, ihre eigenen konfigurierbaren Produkte zu personalisieren. Wenn Sie also T-Shirts, Werbeartikel oder anderen personalisierten Schnickschnack verkaufen, ist dies ein großartiges Tool für Sie.

Installieren Sie einfach InkyBay und lassen Sie Ihre Kunden ein Produkt, einen Text und eine Grafik (oder ein benutzerdefiniertes Logo) mit dem InkyBay-Design-Tool per Drag-and-Drop auswählen. InkyBay schickt Ihnen die Druckdatei, und Ihr Designteam macht sich an die Arbeit.

Die besten Eigenschaften von InkyBay

InkyBay ist kompatibel mit Shopify und BigCommerce

Der visuelle Produktdesigner zeigt eine Vorschau der Produkte an, bevor Kunden ihre Bestellung aufgeben

Fügen Sie konfigurierbare Teile wie Farboptionen oder Stile mit dem Produktkonfigurator hinzu

Teilen Sie InkyBay mit, welche Produkte oder Anpassungen mit einem Aufpreis verbunden sind

InkyBay Einschränkungen

InkyBay wird nicht mit einem Projektmanagement-Toolset geliefert

Einige Benutzer berichten, dass die InkyBay-App häufig einfriert

Preise für InkyBay

Starter: $19.99/Monat

$19.99/Monat Fortgeschrittene: 49,99 $/Monat

49,99 $/Monat Professionell: $99.99/Monat

$99.99/Monat Unbegrenzt: $249.99/Monat

InkyBay Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: N/A

4. Skizze

Über Skizze Sind Sie ein Apple-exklusives Unternehmen? Sketch ist eine Mac-Anwendung, die Produktdesigner für die Zusammenarbeit, die Erstellung von Prototypen und vieles mehr verwenden. 💻

Markieren Sie andere Benutzer, um Feedback direkt zu Ihren Sketch-Entwürfen zu geben. Die Plattform organisiert sogar Ihre Entwürfe, ermöglicht mehrere Design-Ebenen und enthält anpassbare Tastenkombinationen für schnelleres Arbeiten.

Die besten Funktionen von Sketch

Entwerfen und verwalten Sie Ihre eigenen Vektorsymbole in Sketch

Erstellen Sie eine Designvorlage in Sketch, um bei zukünftigen Projekten Zeit zu sparen

Sketch funktioniert offline, wenn Sie keinen Internetzugang haben

Verwenden Sie die browserbasierten Tools von Sketch für das Prototyping und die Übergabe von Designs an die Entwicklung

Einschränkungen von Sketch

Sketch ist nur für Mac-Geräte verfügbar, Windows-Fans haben also Pech

Einige Benutzer wünschen sich, dass die Plattform mit mehr Vorlagen ausgestattet ist

Preise für Sketch

Standard: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Mac Einzellizenz: $120 pro Lizenz

Sketch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (770+ Bewertungen)

5. Onshape

Über Onshape Brauchen Sie etwas Technischeres? Onshape ist eine CAD-Software (Computer-Aided Design) für die Produktentwicklung, die speziell für agile Teams entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Cloud-native Entwicklungsplattform, die perfekt für Softwareentwicklungsteams geeignet ist.

Aber es ist viel mehr als nur ein leistungsstarkes Software-Tool für das Produktdesign. Onshape vereint Tools für die Zusammenarbeit, Integrationen und die Unterstützung mehrerer Geräte in einer einzigen, eleganten Plattform.

Die besten Funktionen von Onshape

Simulieren, Rendern und Automatisieren von Designs in Onshape

Kontrollieren Sie das Versions- und Freigabemanagement

Prüfen Sie Ihre Projektanalysen nach Mitarbeiter, Lieferant oder Version

Organisieren und teilen Sie Dokumente mit mehreren Projekten und Benutzern

Onshape-Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass Onshape mit mehr Anwendungen für Design und Konstruktion verknüpft ist

Andere Benutzer sagen, dass bestimmte Funktionen, wie z. B. die Benachrichtigung von Administratoren und fehlgeschlagenen Funktionen, schwer zu finden sind

Preise für Onshape

Kostenlos

Standard: $1.500 pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$1.500 pro Benutzer, jährlich abgerechnet Professional: $2.500 pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$2.500 pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Onshape Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (570+ Bewertungen)

4.7/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. SolidWorks

Über SolidWorks SolidWorks ist eines der beliebtesten Produktkonstruktionswerkzeuge der Welt. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um eine gigantische Suite von Produkten, die Sie kombinieren, um Konstruktion, Datenmanagement, Fertigung, Marketing und Simulationen in einer Plattform zu verwalten. 📚

SolidWorks ist ein beliebtes Programm für technische Anwendungen. Wenn Sie also Hilfe bei der Modellierung von elektrischen Systemen oder 3D-Strukturen benötigen, ist dies das richtige Werkzeug für Sie. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team ein Mockup von Entwürfen, um den E-Mail-Verkehr zu reduzieren und die Iteration zu beschleunigen.

Die besten Funktionen von SolidWorks

Teilen Sie 3D-Konstruktionen mit Ihrem Team über die Cloud

Verfolgen Sie alle Rückmeldungen und Konstruktionsfreigaben

Speichern Sie alle Versionen und Produktdaten in der Cloud

Verwalten von Daten, Genehmigungen und Projektaufgaben an einem Ort

SolidWorks-Einschränkungen

SolidWorks hat so viele Pläne und Produkte, dass es schwierig ist, die richtige Option für Ihre Bedürfnisse auszuwählen

SolidWorks ist ein Hochleistungswerkzeug, daher benötigen Sie einen ziemlich schnellen Rechner, um es zu verwenden

SolidWorks-Preise

Kontakt für Preise

SolidWorks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (530+ Bewertungen)

4.4/5 (530+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 700 Bewertungen)

7. LabVIEW

Über LabVIEW Arbeiten Sie mit einem Team von Ingenieuren zusammen? Wenn ja, ist LabVIEW ein Muss. Es handelt sich dabei um ein grafisches Programmierwerkzeug, das Forschung, Validierung und Tests für Sie übernimmt.

Es handelt sich um eine unkomplizierte Plattform, die für die große Liga entwickelt wurde. Wenn Sie also nur eine Modellierungssoftware benötigen, ist sie vielleicht zu mächtig. Wenn Sie jedoch mit elektrischen Systemen oder sogar mit so großen Projekten wie Weltraummissionen arbeiten, sind die Funktionen von LabVIEW ein Muss. 🚀

Die besten Funktionen von LabVIEW

Automatisieren Sie Prüfabläufe und greifen Sie aus der Ferne auf sie zu

Lernen Sie in kostenlosen LabVIEW-Schulungen die Grundlagen der Anwendungsentwicklung kennen

Konfigurieren Sie interaktive Anzeigeelemente in Ihren Designs

Installieren Sie LabVIEW-Treiber, um Hardware- und Gerätedaten automatisch in Ihr Prüfsystem zu integrieren

Einschränkungen von LabVIEW

LabVIEW ist in erster Linie ein grafisches Programmier- und Prüfwerkzeug und enthält daher keine Funktionen für das Produktprojektmanagement

Einige Anwender berichten, dass die Software unhandlich und zeitaufwändig sein kann

Preise für LabVIEW

LabVIEW Basis: $528/Jahr

$528/Jahr Test Workflow Standard: $1.995

$1.995 Test Workflow Pro: $3.995/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu LabVIEW

G2: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

4.3/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4,5/5 (15+ Bewertungen)

8. Fusion 360

Über Fusion 360 Fusion 360 von Autodesk ist eine 3D-CAD-Software für den Entwurf und die Herstellung von Produkten. Es handelt sich um ein ernstzunehmendes 3D-Modellierungstool, das sich am besten für Industriedesign- und Fertigungsteams eignet.

Fusion 360 ermöglicht es, die Produktentwicklung zu rationalisieren, indem es die Zusammenarbeit und den Produktdesignprozess in einer einzigen cloudbasierten Plattform vereint. Verwenden Sie diese Software, um Ihre Entwürfe in einer digitalen Umgebung zu testen und zu optimieren, bevor Sie teure physische Prototypen erstellen.

Fusion 360 beste Eigenschaften

Sparen Sie Zeit und Ressourcen mit den automatisierten Arbeitsabläufen von Fusion 360

Zusammenarbeit an CAD-Konstruktionen in Echtzeit

Verwenden Sie generatives Design, um fabrikreife Konstruktionen zu erstellen

Simulieren Sie 3D-Konstruktionen in einer digitalen Testumgebung

Einschränkungen von Fusion 360

Einige Benutzer sagen, dass es Fusion 360 an Kundendienst und technischem Support mangelt

Andere Nutzer sagen, diese CAD-Software sei sehr technisch und verwirrend für Anfänger

Preise für Fusion 360

$545 pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Fusion 360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (420+ Bewertungen)

4.5/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (220+ Bewertungen)

9. Adobe Creative Cloud

Über Adobe Creative Cloud Ob Photoshop, Acrobat Pro oder Lightroom - wahrscheinlich haben Sie schon einmal ein Adobe-Produkt verwendet. Die Adobe Creative Cloud ist eine Suite von über 20 kreativ-Applikationen mit denen Produktteams Grafiken, KI-generiertes Bildmaterial und auffällige Videos erstellen.

Adobes Suite ist nicht annähernd so technisch wie die anderen Produktdesign-Tools auf unserer Top-10-Liste, aber ihre Benutzerfreundlichkeit macht sie für Teams in fast jeder Art von Unternehmen geeignet, einschließlich Start-ups. Sie enthält nicht nur Design-Tools, sondern bietet auch Zugang zu echtzeit-Zusammenarbeit tools, Bibliotheken für Branding-Elemente und hilfreiche Tutorials.

Die besten Funktionen von Adobe Creative Cloud

Mockup von UX-Designs in Echtzeit mit Ihrem Team

Erstellen Sie Ihre eigenen Bilder, Schriften, Grafiken und Symbole

Adobe Dimension erstellt interaktive 3D-Modelle für die Iteration von Produkten

Verwandeln Sie Ihr Smartphone mit Adobe Capture in eine Produktdesign-Software für unterwegs

Einschränkungen von Adobe Creative Cloud

Einige Anwender berichten über Probleme mit der Lizenzierung und dem Kundendienst

Da es sich um umfangreiche Programme handelt, die in der Cloud arbeiten, sind Abstürze keine Seltenheit

Preise für Adobe Creative Cloud

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Creative Cloud

G2: 4.6/5 (35,700+ Bewertungen)

4.6/5 (35,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,160+ Bewertungen)

10. InVision

Über InVision InVision Prototype ist eine codefreie Produktdesignsoftware, die sich perfekt für die Entwicklung ansprechender Online-Erlebnisse eignet. Ihr Designteam kann sich gegenseitig aus einem Prototyp heraus kommentieren und markieren, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen, was diese Software zur perfekten Lösung für nicht-technische Teams macht. ✨

Wenn Sie bereits mit Sketch arbeiten, lässt sich InVision nahtlos in dieses Design-Tool integrieren. So können Sie Ihre eigenen Entwürfe in Sketch erstellen und alles mit InVision in einen tragfähigen Prototyp umwandeln.

Die besten Funktionen von InVision

Verwenden Sie die Heatmaps von InVision, um Hotspots in Ihren Designs zu identifizieren

Erstellen Sie dank des responsiven Designs von InVision Designs für jedes Gerät

Einfacher Austausch von Assets zwischen Teammitgliedern in Echtzeit

Iterieren Sie Wireframes oder wechseln Sie Farbvarianten mit nur wenigen Klicks

Einschränkungen von InVision

Während die Sketch-Integration cool ist, wünschen sich einige Nutzer, dass InVision mehr Plugins hat

Andere Nutzer berichten von Problemen beim Einbetten von InVision Assets in andere Software

Preise für InVision

Kostenlos

Pro: $7,95/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$7,95/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preise

InVision Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (670+ Bewertungen)

4.4/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (730+ Bewertungen)

Kombinieren Sie Produktmanagement mit Ihrem Design Tool

Ihre Kunden (und Ihr Chef) erwarten heute mehr von Produktdesignern als je zuvor. Sie brauchen jeden Vorteil, den Sie bekommen können, um in immer kürzerer Zeit Qualitätsarbeit zu leisten. Wenn Sie noch keine Software haben, sollten Sie sich eine Produktdesignsoftware zulegen, um die großen Ideen, die Kommunikation, die Entwürfe und vieles mehr Ihres Teams zu verwalten. 🙌

Auch wenn Sie mit Produktmodellierungstools weit kommen, sollten Sie sich für ein integriertes Tool wie ClickUp entscheiden, um alle benötigten Tools und Arbeitsschritte auf einer Plattform zu vereinen. Nutzen Sie KI und Automatisierung, um mit diesem intuitiven, funktionsreichen Tool Zeit zu sparen, das die Produktgestaltung - sagen wir - zum Vergnügen macht!

Erstellen Sie Ihren ersten ClickUp-Arbeitsbereich, um den Unterschied zu sehen. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an : Es ist für immer kostenlos.