die 10 besten Tools zur Arbeitspriorisierung im Jahr 2024

Der Arbeitstag bietet nicht genug Zeit, um jede einzelne Aufgabe zu erledigen - ganz zu schweigen von den laufenden Projekten, die mehrere Schritte und Hindernisse beinhalten. Deshalb ist die Priorisierung der Arbeit eine unglaublich wertvolle Fähigkeit, die es zu erlernen gilt. Glücklicherweise müssen Sie kein Produktivitätsexperte sein! Es gibt eine Vielzahl von Tools, die diesen Prozess vereinfachen.

In diesem Artikel werden wir die besten der heute verfügbaren Tools zur Priorisierung von Aufgaben vorstellen. Jedes hat seine Vor- und Nachteile und einzigartigen Funktionen. Lassen Sie uns die besten Priorisierungstools für Ihr Team finden, damit sie die Dinge erledigen können in der bestmöglichen Reihenfolge erledigen.

Was sollten Sie bei einem Priorisierungswerkzeug beachten?

Jedes Team hat andere Bedürfnisse, wenn es um Priorisierungstools geht, aber dies sind allgemeine "Must-haves", auf die Sie achten sollten, wenn Sie Ihre eigene Auswahlliste erstellen.

Die besten Priorisierungstools helfen Teams:

Erstellung einer Masterliste aller geplanten Aktivitäten oder Produktaktualisierungsanfragen

Identifizieren Sie zeitkritische Aufgaben mit höchster Priorität und verschieben Sie die Aufgaben mit niedriger Priorität auf einen anderen Tag

Sammeln von Daten und Kundeneinblicken, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Finden und nutzen Sie ihre eigenenproduktivitäts-Hacks* Erkennen, ob sie genug Zeit haben, um eine Produktaktualisierung auf der Grundlage der Ressourcen zu liefern

Rationalisieren Sie dieentscheidungsprozess durch Priorisierung der Aufgaben

Strategische Entscheidungen treffen überressourcenzuweisung und workload-Management* Beseitigen Sie persönliche Vorurteile zugunsten realer Messwerte

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Aktualisierungen, dringende Aufgaben und schnelle Erfolge

Optimieren Sie den Prozess mitvorlagen für die Aufgabenverwaltung* Planen Sie visuell auf eine für Sie geeignete Weise - mit Kanban-Tafeln oder Gantt-Diagrammen

Standardisierte Priorisierungstechniken verwenden oder eine eigene Prioritätsmatrix erstellen

Einen Weg finden, um Aufgaben auf eine Weise zu organisieren, die ihren Wünschen entspricht projektmanagement-Methodik -wie Agile oder Scrum

Auf einen Blick sehen, was als Nächstes passieren muss, um Blockaden zu vermeiden und Termine einzuhalten

Erledigen Sie wichtige Aufgaben schnell und auf die effektivste Weise

Verwenden Sie diese Liste, wenn Sie potenzielle Tools durcharbeiten. Finden Sie heraus, was Ihr Team braucht und was weniger wichtig ist, und verwenden Sie dann diesen Leitfaden, um das richtige Werkzeug zu finden beste Produktivitätswerkzeug oder ein Verfahren zur Priorisierung der Arbeitsbelastung für Sie.

Die richtige projektpriorisierung kann Ihnen helfen, Ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Aufgaben zu lenken, damit Sie jeden Tag besser arbeiten können. Es ist nicht immer einfach, das beste Tool für Ihr Team zu finden, aber wir haben einige unserer Favoriten zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Sehen Sie sich unsere Liste der besten Software-Tools zur Produkt- und Aufgabenpriorisierung an, die derzeit erhältlich sind. Erfahren Sie mehr über ihre Funktionen, Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen.

entscheiden Sie, woran Sie als Nächstes arbeiten wollen - mit der ClickUp-Vorlage für Prioritätenmatrizen

ClickUp ist eine Plattform, die mehrere Ihrer Team-Tools ersetzen kann und Ihnen einen zentralen Ort zum Organisieren, Kommunizieren und Arbeiten bietet. Es ist ideal für Teams, die zusammenarbeiten, Produktivität schätzen und bessere Ergebnisse erzielen wollen, indem sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Die Flexibilität der Projektmanagement-Funktionen von ClickUp bedeutet, dass Sie Ihre wichtigen Aufgaben auf die Weise organisieren und optimieren können, die für Ihr Team am sinnvollsten ist. Lernen Sie kennen wie man Aufgaben bei der Arbeit priorisiert und nutzen Sie dann unsere Vorlagen, um den Prozess zu rationalisieren.

Verwenden Sie die ClickUp Prioritäten-Matrix-Vorlage oder Impact Effort Matrix Vorlage um visuell zu planen, woran als Nächstes gearbeitet werden soll, oder organisieren Sie Ihre Aufgaben mit unserer Vorlage "Erledigte Dinge . Sie können auch Ihr eigenes System erstellen und unsere einfachen Flaggen verwenden, um Prioritäten für die nächsten Aufgaben zu setzen.

ClickUp beste Eigenschaften

Setzen Sie die Priorität von Aufgaben mit unserem einfach zu bedienenden Flaggensystem

Sortieren Sie Aufgabenlisten nach höchster Priorität, Wichtigkeit und Fälligkeitsdatum, um die Priorisierung zu erleichtern

Mit Hilfe von Abhängigkeiten sehen Sie, wo es Hindernisse gibt

Erstellen Sie Ihre eigenen Filter, um besser arbeiten zu können

Leistungsstarke Aufgabenverwaltungsfunktionen zur Zusammenarbeit, Organisation und termingerechten Ausführung

Kürzlich gewählt#Die beste Projektmanagement-Software im Jahr 2023 von G2

ClickUp Einschränkungen

Einige Nutzer finden die Software anfangs überwältigend, so dass es eine Weile dauert, bis sie ihr volles Potenzial ausschöpft

Die mobile App hat einige Einschränkungen, aber das ändert sich mit der Ankunft vonClickUp 3.0 ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

4.7/5 (6,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. ProduktPlan

über ProduktPlan ProductPlan hilft Teams dabei, ein besseres überblick über ihre Produktstrategie . Dieses Software-Tool soll die Benutzer bei der Erstellung von Produkt-Roadmaps für individuelle Aufgaben, Teaminitiativen und Unternehmensprojekte unterstützen.

ProductPlan beste Eigenschaften

Legen Sie Werte fest und verwenden Sie diese, um Aufgaben schnell zu priorisieren

Synchronisieren Sie Ihre Daten aus den meistgenutzten Tools

Sehen Sie, was passiert, mit einem einfachen Tabellenlayout

Integrieren Sie Tools, die Sie bereits verwenden, wie GitHub oder Jira

Einschränkungen von ProductPlan

Einige Bearbeitungsfunktionen sind nur für den Ersteller der Tabelle verfügbar, was für manche Teams eine Herausforderung darstellen kann

Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, die Übersicht mit Teammitgliedern und Teamleitern zu teilen

Preise für ProductPlan

Basic: $39 pro Redakteur pro Monat

$39 pro Redakteur pro Monat Professional: $69 pro Redakteur pro Monat

$69 pro Redakteur pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ProductPlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (140+ Bewertungen)

4.4/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

3. Scoro

über ScoroScoro ist eine All-in-One-Software für das Arbeitsmanagement, die Agenturen und Beratungsunternehmen dabei helfen soll, ihre Arbeit zu rationalisieren. Dieses Tool zur Priorisierung von Aufgaben hilft Benutzern, ihre Zeit zu verfolgen, zu sehen, ob sie optimal genutzt wird, und Projekte auf die produktivste Weise zu verwalten.

Scoro beste Eigenschaften

Ganzheitlicher Ansatz für das Zeitmanagement mit Gantt-Diagrammen

Arbeiten Sie an Aufgaben und Projekten mit und sehen Sie, was gerade passiert

Verfolgen und analysieren Sie die Rentabilität und optimieren Sie Zeitpläne und Aktivitäten

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und nutzen Siepriorisierungsvorlagen für Projekte und Aufgaben

Scoro Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass man eine Schulung braucht, um die Software optimal zu nutzen

Das Ändern der Priorität oder der Reihenfolge von Aufgaben, die am selben Tag anfallen, kann sich zeitraubend anfühlen

Scoro Preise

Essential: $28 pro Benutzer und Monat

$28 pro Benutzer und Monat Standard: $42 pro Benutzer pro Monat

$42 pro Benutzer pro Monat Pro: $71 pro Benutzer pro Monat

$71 pro Benutzer pro Monat Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4. Reveall

über Aufrufen Reveall ist konzipiert mit produktentdeckung im Sinn. Es wurde für Teams entwickelt, die ganzheitlicher mit Produktstrategie und Kundenwissen arbeiten möchten, um ein besseres Produkt und ein besseres Erlebnis zu bieten.

Reveall beste Eigenschaften

Ein nützliches Punktesystem hilft Benutzern, die wertvollsten Aufgaben und Verbesserungen zu identifizieren

Priorisierung von Produktvorschlägen und Aktualisierungen auf effektivere Weise

Verfolgung der Ergebnisse zusammen mit den entsprechenden Produktzielen

Verfügbare Integrationen mit Ihrem bestehenden Software-Tool-Stack

Reveall-Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich ein moderneres und zeitgemäßeres Design des Tools

Eine visuell ansprechende Berichterstattung an Kunden oder Teamleiter kann eine Herausforderung sein

Preise für Reveall

Starter: $24 pro Benutzer und Monat

$24 pro Benutzer und Monat Geschäftskunden: 49 $ pro Benutzer pro Monat

49 $ pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Reveall Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.7/5 (5+ Bewertungen)

5. Produkttafel

über Produktkartei Productboard wurde für vorausschauende Produktteams entwickelt. Mit diesem Tool können Teams herausfinden, was für Kunden wichtig ist, und dann Prioritäten für die nächste Entwicklung setzen. Einblicke und Priorisierungsfunktionen machen dies zu einem Kinderspiel.

Productboard beste Eigenschaften

Organisieren Sie Ihre To-Do-Liste für Produktfunktionen auf eine optimierte Weise

Anpassen der Priorisierungsformeln, um dem, was für Sie wichtig ist, mehr Gewicht zu verleihen

Zeigen Sie Bewertungen an und priorisieren Sie Aufgaben auf der Grundlage von Kundeneinblicken

Verfolgen Sie alle Ihre Projekte und sehen Sie deren Status an einem Ort

Productboard-Einschränkungen

Die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten und Anpassungen kann für einige Benutzer überwältigend sein

Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, Präsentationen zu halten oder Daten auf visuelle Weise zu teilen

Preise für das Produktboard

Essentials: $25 pro Benutzer pro Monat

$25 pro Benutzer pro Monat Pro: $90 pro Benutzer pro Monat

$90 pro Benutzer pro Monat Skala: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preise

Productboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Productboard Wettbewerber !

6. airfocus

über airfocus Airfocus ist ein produktmanagement-Plattform die Teams bei der Arbeit an dem unterstützt, was am wichtigsten ist. Tools zur Produktpriorisierung wie Airfocus unterstützen Ihren Entscheidungsprozess. Das Priorisierungsmodell verfügt über Funktionen, die Kundenfeedback, Strategie und die effektive Priorisierung von Aufgaben berücksichtigen.

airfocus beste Eigenschaften

Organisieren Sie Ihre Roadmap und Ihren Workflow um die wichtigsten Aufgaben herum

Verwenden Sie integrierte oder benutzerdefinierte Priorisierungs-Frameworks, um effektiver zu arbeiten

Identifizieren Sie zeitraubende Aufgaben und versteckte Möglichkeiten in Ihrem Produkt-Backlog

Veranstalten Sie "Priority Poker"-Sitzungen, um Aufgaben zu priorisieren und sie gemeinsam zu bewerten

airfocus Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass sie sich mehr Präsentationsoptionen wünschen würden

Die Lernkurve kann für neue Benutzer recht steil sein

airfocus Preise

Essential: $23 pro Benutzer pro Monat

$23 pro Benutzer pro Monat Erweitert: $83 pro Benutzer pro Monat

$83 pro Benutzer pro Monat Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preise

airfocus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

7. Aha!

über Aha!Aha! ist ein Priorisierungstool, das speziell für Produktentwicklungsteams entwickelt wurde. Seine Funktionen erleichtern den Benutzern die Erstellung von Produkt-Roadmaps, das Crowdsourcing von Ideen und die Verwaltung und Optimierung der Bereitstellung von Produktaktualisierungen.

Aha! beste Eigenschaften

Erstellen hochgradig visueller Produkt-Roadmaps

Bewertung und Priorisierung von Prozessfunktionen auf der Grundlage Ihrer eigenen Produktwert-Scores

Erstellen Sie einen zentralen Ort, an dem Sie Kundeneinblicke sehen und zu Ihrem Vorteil nutzen können

Optimieren Sie die Bereitstellung mit Workflow-Boards, die Produkt- und Entwicklungsteams miteinander verbinden

Aha! Einschränkungen

Einige Kunden wünschen sich mehrautomatisierung des Arbeitsablaufs funktionen

Der flexible Charakter des Produkts kann anfangs überwältigend sein

Aha! Preise

Aha! gliedert seine Preise nach Produkten. Sie können den/die Bereich(e) der Plattform abonnieren, die Ihr Team nutzen möchte.

Aha! Roadmaps: Ab $59 pro Benutzer pro Monat

Ab $59 pro Benutzer pro Monat Aha! Ideas: Ab $39 pro Nutzer und Monat

Ab $39 pro Nutzer und Monat Aha! Create: Kostenloser Plan verfügbar mit bezahlten Plänen ab $10 pro Nutzer pro Monat

Kostenloser Plan verfügbar mit bezahlten Plänen ab $10 pro Nutzer pro Monat Entwickeln: Ab $9 pro Benutzer pro Monat

Aha! Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Vergleich_ VERGLEICH !

8. Craft.io

über Craft.io Craft.io ist eine All-in-One-Produktmanagement-Plattform, die Teams dabei hilft, dank evidenzbasierter Produktentwicklungsentscheidungen stärkere Produkte zu entwickeln. Die Priorisierungsfunktionen der Plattform erleichtern den Teams die Planung effektiverer Produktveröffentlichungszyklen - so verwalten Sie alle Aufgaben in einem Board im Stil einer To-Do-Liste.

Die besten Funktionen von Craft.io

Verwenden Sie ganz einfach die von Ihnen bevorzugte Priorisierungsart - einschließlich MoSCoW, WSJF, RICE und mehr

Verwenden Sie den Formelgenerator, um Ihr eigenes Produktpriorisierungssystem zu erstellen

Gewichtung von Nicht-Standardbereichen mit teamspezifischen Priorisierungswerten

Planen Sie Produktzyklen auf der Grundlage Ihrer Priorisierung der wichtigen Bereiche

Craft.io Einschränkungen

Einige Nutzer äußern, dass die Benutzeroberfläche manchmal überwältigend sein kann

Die Plattform ist stark auf Produktmanagement-Teams ausgerichtet, was möglicherweise nicht den Bedürfnissen anderer entspricht

Preise für Craft.io

Essential: $49 pro Benutzer pro Monat

$49 pro Benutzer pro Monat Pro: $109 pro Benutzer pro Monat

$109 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Craft.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

9. Google Keep

über Google KeepGoogle Keep ist die Version des Software-Giganten für Notizen. Google Keep ist zwar nicht so umfangreich wie andere Priorisierungstools auf dem Markt, kann aber eine großartige kostenlose Alternative sein, wenn Ihr Team nach einer sehr leichten und benutzerfreundlichen Lösung sucht.

Google Keep beste Funktionen

Schreiben und teilen Sie Notizen mit dem Rest Ihres Teams an einem Ort

Priorisieren Sie Aufgaben und Aktionen, indem Sie sie an Google Keep anheften

Legen Sie zeitbasierte Erinnerungen fest, um auf dem Laufenden zu bleiben

Nahtlose Integration mit den übrigen Google-Produkten

Einschränkungen von Google Keep

Es fehlt an traditionellen Tools zur Produktpriorisierung, so dass einige Nutzer die Funktionen als unzureichend empfinden könnten

Die Bewertung und Priorisierung basiert auf Ihren persönlichen Gedanken und nicht auf einem ausgeklügelten Bewertungssystem

Preise für Google Keep

Kostenlos

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Evernote-Teams

über Evernote-TeamsEvernote-Teams ist die Version der Notiz-App für Teams, bei der die Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Benutzer können Notizen schreiben und teilen, gemeinsam arbeiten und das Wissen des Teams an einem Ort speichern. Obwohl die App in erster Linie für Notizen und Wissensaustausch gedacht ist, kann sie auch als leichtgewichtige Priorisierungs- oder projektplanungstool .

Evernote Teams beste Funktionen

Einfachere Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron mit gemeinsamen Notizen

Verwenden Sie Vorlagen, um Ihre eigene Priorisierungsmatrix zu erstellen

Teilen Sie Ihren Priorisierungsprozess mit Beteiligten außerhalb der App

Erstellen Sie Ihr eigenes Unternehmens-Wiki, das Sie bei der Priorisierung von Aufgaben und Aktualisierungen unterstützt

Einschränkungen von Evernote Teams

Evernote Teams ist nicht als reines Priorisierungstool konzipiert, so dass alle relevanten projektmanagement-Tools begrenzt sind

Einige Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten

Evernote Teams Preise

Ab $14,99 pro Benutzer und Monat

Evernote Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

Ganz gleich, ob Sie sich an eine standardisierte Priorisierungsmethode anlehnen oder Ihre eigene erstellen möchten, diese Software-Tools helfen Ihnen dabei. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die besten Priorisierungstools für Ihr Team zu finden, damit Sie Ihre Arbeit auf die effektivste Weise priorisieren können.

Wenn Ihr Team bereit ist, in ein Projekt- oder Aufgabenmanagementsystem zu investieren, das Ihnen nicht nur bei der Prioritätensetzung hilft, sondern auch darüber hinaus, versuchen Sie ClickUp . Unsere Funktion "Aufgabenprioritäten" macht es Ihnen leicht, herauszufinden, woran Sie als Nächstes arbeiten müssen, und ist Teil unseres All-in-One-Produktivitäts- und Projektmanagementsystems.