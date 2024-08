15 beste OKR-Software im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Als ich von einem einzelnen Mitarbeiter zur Leitung eines großen Teams wechselte, hatte ich einen großen Eureka!-Moment. Ich erkannte, was ein Unternehmen stark und erfolgreich macht: Nein, es geht nicht darum, eine riesige Produktpalette aufzubauen oder den Zahlen hinterherzujagen, als gäbe es kein Morgen; es geht darum, die Bemühungen aller Beteiligten auf unsere Unternehmensziele auszurichten.

Anfangs habe ich mich auf Google Docs und Tabellenkalkulationen verlassen, um unsere Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) zu erstellen und zu verfolgen. Die Tools waren einfach und unkompliziert, und sie erfüllten ihre Aufgabe, als unser Team noch klein war.

Als wir jedoch wuchsen, ließen die einfachen Tabellenkalkulationen zu wünschen übrig. Ich brauchte Einblick in produkt-OKRs und agile OKRs und die Möglichkeit, die OKRs von Einzelpersonen und Teams mit den OKRs der Abteilungen zu verknüpfen, was diese einfachen Tools nicht bieten konnten.

Meine Suche nach der besten OKR-Software war lang. Die Recherchen, die ich zusammen mit meinem Team durchgeführt habe, ergaben jedoch eine Auswahlliste von 15 OKR-Tools, die wir als die Besten der Besten betrachten.

In diesem Artikel teilen wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen mit OKR-Management-Tools und zeigen auf, was gut funktioniert hat und was nicht, um Ihnen zu helfen, die beste Lösung für Ihr Team zu finden.

Legen wir los!

Bevor wir mit der Liste fortfahren, sollten wir zunächst die Grundlagen klären. Hier sind einige Funktionen, die Sie bei der Investition in eine OKR-Management-Software unbedingt berücksichtigen sollten:

OKR-Dashboard: Das Tool muss einOKR-Dashboard funktion enthalten, die alle Daten an einem Ort konsolidiert und einen Überblick über das Zusammenspiel Ihrer OKRs und KPIs bietet

Das Tool muss einOKR-Dashboard funktion enthalten, die alle Daten an einem Ort konsolidiert und einen Überblick über das Zusammenspiel Ihrer OKRs und KPIs bietet Echtzeit-Fortschrittsverfolgung: Achten Sie auf Funktionen, die eine Echtzeit-Verfolgung des OKR-Fortschritts mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und mehr ermöglichen, so dass alle Mitarbeiter und Manager die Fortschritte überwachen könnenziel-Metriken und fundierte Entscheidungen zu treffen

Achten Sie auf Funktionen, die eine Echtzeit-Verfolgung des OKR-Fortschritts mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und mehr ermöglichen, so dass alle Mitarbeiter und Manager die Fortschritte überwachen könnenziel-Metriken und fundierte Entscheidungen zu treffen Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass sich die OKR-Software nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lässt, z. B. in eine Projektmanagement-Software, ein CRM-System oder eine Kommunikationsplattform

Stellen Sie sicher, dass sich die OKR-Software nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lässt, z. B. in eine Projektmanagement-Software, ein CRM-System oder eine Kommunikationsplattform Anpassungsmöglichkeiten: Suchen Sie nach einem Tool, das Sie anpassen könnenOKR-Vorlagen, Workflows und Berichte an Ihre Bedürfnisse anpassen könnenzielsetzungsstrategie *Kollaborationsfunktionen: Die Software sollte die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern erleichtern, so dass sie sich über Ziele abstimmen, Aktualisierungen austauschen und Feedback geben können

Suchen Sie nach einem Tool, das Sie anpassen könnenOKR-Vorlagen, Workflows und Berichte an Ihre Bedürfnisse anpassen könnenzielsetzungsstrategie *Kollaborationsfunktionen: Die Software sollte die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern erleichtern, so dass sie sich über Ziele abstimmen, Aktualisierungen austauschen und Feedback geben können Skalierbarkeit: Wählen Sie ein Tool, das mit dem Wachstum Ihrer Organisation mitwachsen kann und eine steigende Anzahl von Benutzern, OKRs und Teams ohne Leistungseinbußen aufnehmen kann

Wählen Sie ein Tool, das mit dem Wachstum Ihrer Organisation mitwachsen kann und eine steigende Anzahl von Benutzern, OKRs und Teams ohne Leistungseinbußen aufnehmen kann Benutzerfreundliche Oberfläche: Legen Sie Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl für technische als auch für nichttechnische Teams einfach zu bedienen ist

Legen Sie Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl für technische als auch für nichttechnische Teams einfach zu bedienen ist Berichte und Analysen: Wählen Sie eine Software, die umfassende Berichts- und Analysefunktionen bietet. So erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und erkennen verbesserungswürdige Bereiche

OKR-Software auf einen Blick

In der Tabelle finden Sie die wichtigsten Details zu den von mir ausgewählten OKR-Software-Tools.

Schauen wir uns die OKR-Tools an, die es in meine Top-15-Liste geschafft haben. Ich habe die wichtigsten Funktionen, Einschränkungen, Preise und Bewertungen hervorgehoben, um Ihnen die Auswahl des besten Tools für Ihr Unternehmen zu erleichtern.

Erstellen, erreichen und verfolgen Sie alle Ihre OKRs über Teams und Abteilungen hinweg an einem Ort mit ClickUp

Nennen Sie uns voreingenommen, aber ClickUp ist für OKR-basiertes Projektmanagement unübertroffen. Mit erweiterten Leistungsüberprüfungsfunktionen und effektiven Remote teammanagement fähigkeiten bietet ClickUp mehr Wert als die meisten kostenlose Projektmanagement-Software und OKR-Tools. Sie ist für Unternehmen jeder Größe geeignet und kann so angepasst werden, dass OKRs branchenübergreifend verfolgt und verwaltet werden können.

Am besten für OKR-Projektmanagement

ClickUp ist meine bevorzugte OKR-Management-Plattform. Ich verwende sie, um Content-Marketing-Ziele festzulegen, die mit unseren allgemeinen Akquisitionsmarketingzielen abgestimmt sind.

Der Einsatz von ClickUp erhöht die Transparenz über alle Abteilungen hinweg und ermöglicht es mir, das Leistungsmanagement für mein kleines, aber schlagkräftiges Team im Griff zu behalten.

Hier sehen Sie, wie die OKR-Funktionen von ClickUp zu meinem Workflow beitragen:

Verwaltung aller Ziele an einem Ort mit ClickUp Goals

Setzen Sie mit ClickUp Goals strategische Ziele, die mit dem Gesamtziel Ihres Unternehmens übereinstimmen

Ich verwende ClickUp-Ziele um meine OKRs in einem zentralen Hub zu verwalten.

Diese Funktion eignet sich hervorragend für verschiedene Zielsetzungen, von persönlichen OKRs bis hin zu unternehmensweiten Zielen. Ich kann Ziele leicht anpassen, indem ich sie benenne, ein Fälligkeitsdatum festlege, Beauftragte hinzufüge, die für die Ziele verantwortlich sind, den Zugriff kontrolliere und eine detaillierte Aufschlüsselung jedes Ziels in messbare Ziele und Meilensteine freigebe.

Mit ClickUp Goals können Sie Ihre Ziele in kleinere Ziele aufteilen, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen

Ich verwende ClickUp Targets, um größere Ziele in überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Ich kann mehrere Ziele pro Ziel festlegen und ihre Namen, Beschreibungen, Eigentümer und Verfolgungsmetriken (wie Währung, Aufgaben und Zahlen) anpassen.

Hier ein Beispiel: Wenn das Ziel darin besteht, innerhalb von drei Monaten eine 25-prozentige Steigerung der Anmeldungen durch unsere Blogbeiträge zu erreichen, unterteile ich es in kleinere Ziele, z. B

Veröffentlichung von 100 neuen Blogbeiträgen pro Monat

Optimierung der 50 meistbesuchten Blog-Posts für Conversions durch Hinzufügen interaktiver CTAs

Erstellung von 20 herunterladbaren, wertvollen Leadmagneten als kostenlose Ressourcen zu unseren Top-Blogbeiträgen

Dieser Ansatz bietet einen schrittweisen Fahrplan zur Erreichung unserer Gesamtziele und hält mich gleichzeitig über den Fortschritt jedes einzelnen Ziels auf dem Laufenden.

Organisation der OKRs mit ClickUp-Vorlagen

Dank der umfangreichen Vorlagenbibliothek von ClickUp muss ich OKRs nicht mehr von Grund auf neu erstellen und verwalten.

Diese Vorlage herunterladen OKR-Vorlage von ClickUp bietet zum Beispiel einen Rahmen, um OKRs nach meinen Wünschen zu organisieren - ich kann Ziele nach Priorität, Abteilung, Fortschritt, Zeitplan und mehr sortieren. Die Planungskadenz skizziert eine Struktur zur Erstellung von OKRs, und die OKR-Listen schlüsseln Ziele in Aktionen auf.

Mit fünf benutzerdefinierten Feldern und Ansichtstypen sowie sieben Status für die genaue Verfolgung von OKRs macht es diese Vorlage einfach, meine Ziele zu verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

Alternativ, ich bevorzuge ClickUp's OKR Framework Vorlage für komplexe Projekte, an denen eine große Anzahl von Personen beteiligt ist. Sie sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, beseitigt Unklarheiten und verbessert die Verantwortlichkeit der Teammitglieder.

Mein Team und ich verwenden die Vorlage, um:

Erstellen vonSMARTe Ziele die mit den Teamzielen übereinstimmen

Fortschritte in Echtzeit verfolgen

Erkennen Sie Hindernisse und ergreifen Sie schnelle Maßnahmen

Auf Prioritäten fokussiert bleiben

Dies erweist sich auch als nützlich bei teamweiten OKR-Besprechungen wenn ich Fortschrittsberichte abholen muss, um die Leistungen zu überprüfen und einen Aktionsplan zur Verbesserung unserer Vorgehensweise zu beschließen.

OKRs generieren mit ClickUp Brain

Erstellen Sie schnell kontextbezogene OKRs mit ClickUp Brain

Ich kann nicht ohne ClickUp Gehirn für Brainstorming und Ideenfindung mehr! Diese AI-Werkzeug schlägt die relevantesten OKRs vor, die ich auf der Grundlage meiner ClickUp-Aufgaben und Echtzeit-Aktivitäten in meinem ClickUp-Arbeitsbereich.

So gehe ich vor:

Eingabe von Aufgaben- und Aktivitätsdaten: ClickUp Brain analysiert die Aufgaben und Aktivitäten im Arbeitsbereich, um relevante Erkenntnisse für die Erstellung von OKRs zu gewinnen. Ich gebe entweder die erforderlichen Daten ein oder lasse ClickUp Brain automatisch Informationen aus dem Arbeitsbereich sammeln

ClickUp Brain analysiert die Aufgaben und Aktivitäten im Arbeitsbereich, um relevante Erkenntnisse für die Erstellung von OKRs zu gewinnen. Ich gebe entweder die erforderlichen Daten ein oder lasse ClickUp Brain automatisch Informationen aus dem Arbeitsbereich sammeln OKRs generieren: Sobald ClickUp Brain die Daten analysiert hat, schlägt es OKRs vor, die auf den analysierten Aufgaben und Aktivitäten basieren. Diese OKRs sind auf bestimmte Arbeitskontexte und Ziele zugeschnitten

Sobald ClickUp Brain die Daten analysiert hat, schlägt es OKRs vor, die auf den analysierten Aufgaben und Aktivitäten basieren. Diese OKRs sind auf bestimmte Arbeitskontexte und Ziele zugeschnitten Überprüfen und bearbeiten: Überprüfen Sie die vorgeschlagenen OKRs und nehmen Sie alle notwendigen Änderungen oder Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass sie mit meinen Zielen und Schlüsselergebnissen übereinstimmen

Überprüfen Sie die vorgeschlagenen OKRs und nehmen Sie alle notwendigen Änderungen oder Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass sie mit meinen Zielen und Schlüsselergebnissen übereinstimmen Abschließen und umsetzen: Sobald ich mit den generierten OKRs zufrieden bin, schließe ich sie ab und setze sie in meinem Arbeitsablauf um. Dabei überwache ich den Fortschritt mithilfe der Tracking-Funktionen von ClickUp

Indem ich einfach den notwendigen Kontext bereitstelle, wie z. B. den Schwerpunktbereich, das gewünschte Ergebnis oder die Schlüsselkennzahlen, kann ich OKRs ohne manuellen Aufwand erstellen. Das spart mir viel Zeit und stellt sicher, dass die OKRs datengestützt und auf die Ziele des Unternehmens abgestimmt sind.

ClickUp beste Eigenschaften

Organisieren Sie ähnliche Ziele in Ordnern und visualisieren Sie deren prozentualen Fortschritt in einer einzigen Ansicht

Hinzufügen eindeutiger Beschreibungen für jedes Ziel und jede Zielvorgabe, damit die Teammitglieder wissen, worauf sie hinarbeiten

LinkAufgaben in ClickUp mit einem Ziel verknüpfen und den Fortschritt automatisch verfolgen

Legen Sie messbare Schlüsselergebnisse fest und überwachen Sie diese, z. B. in Form von Zahlen (z. B. 15 Blog-Beiträge pro Woche erstellen), Geldwerten (z. B. $ 75.000 Monatsumsatz) oder Wahr/Falsch-Zielen (z. B. Zahlungen für Auftragnehmer - ja/nein)

Weisen Sie einen oder mehrere Verantwortliche für Ziele zu, verwalten Sie Anzeige- und Bearbeitungsberechtigungen und behalten Sie die Kontrolle darüber, wer auf Ihre OKRs zugreifen kann

ClickUp-Einschränkungen

Neue Benutzer können von der Vielzahl der Funktionen von ClickUp überwältigt sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen) Andere Benutzer finden es toll, wie ClickUp die Verantwortlichkeit verbessert und die Rollen für verschiedene Projekte klärt.

_Die Möglichkeit, spezifische Rollen zu definieren und Aufgaben zuzuweisen, hat entscheidend dazu beigetragen, die Transparenz in unserem Team zu erhöhen. Jeder weiß genau, wofür er zuständig ist, wodurch Überschneidungen und Verwirrung deutlich reduziert werden. Wir haben mehr Zusammenhalt als vorher

2. Weekdone

über Weekdone Weekdone ist ein OKR-Software-Tool, das dabei hilft, die jährliche Unternehmensstrategie an alle Mitarbeiter zu kommunizieren und sie mit vierteljährlichen Zielen auf Teamebene umzusetzen.

Das Tool ist nützlich, um die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu steigern, dank des Leaderboards, das es den Teammitgliedern ermöglicht, sich gegenseitig hochzustufen. Diese Anerkennung schafft eine Kultur der Unterstützung, stellt sicher, dass individuelle Beiträge wahrgenommen werden, und motiviert die Teammitglieder, ihr Bestes zu geben.

Am besten geeignet für die Messung des wöchentlichen Fortschritts

Nachhaltiger Fortschritt erfordert konsequentes und sinnvolles tägliches Handeln. Wenn ich meine vierteljährlichen OKRs festlege, überprüfe ich sie am Ende jeder Woche, um meinen Fortschritt zu kontrollieren und sicherzustellen, dass meine Bemühungen in die richtige Richtung gehen.

Als ich die Funktionen von Weekdone testete, gefielen mir die wöchentlichen Updates und die Möglichkeit, wöchentliche Check-In-Meetings abzuhalten.

Bei Projekten, bei denen ich mehr mit anpacken muss, ziehe ich es im Allgemeinen vor, tägliche Standups mit meinem Team zu vereinbaren. Aber Terminüberschneidungen kommen öfter vor, als uns lieb ist!

In solchen Fällen ist Weekdones täglicher Newsfeed praktisch - er hält mich auf dem Laufenden darüber, woran meine Teammitglieder arbeiten, und ich kann sogar Teammitglieder für eine gut gemachte Arbeit loben oder ihnen Feedback geben.

Die besten Funktionen von Weekdone

Festlegen von Zielen und Schlüsselergebnissen für einzelne Abteilungen sowie für das gesamte Unternehmen

Priorisieren Sie wichtige Projekte mit wöchentlichen Zielen und Aktualisierungen

Hochstufung leistungsstarker Mitarbeiter mit dem Leaderboard

Verschaffen Sie sich mit dem Hierarchiebaum Klarheit darüber, wie Teams und Aufgaben mit der Hauptstrategie verbunden sind

Zusammenarbeit und Austausch von Erkenntnissen mit externen Teams

Weekdone-Einschränkungen

Unterstützt bis zu drei Personen im kostenlosen Plan

Das Setzen von Zielen ist einfach, aber die Erstellung von spezifischen OKRs ist etwas schwieriger

Weekdone-Preise

Kostenlos

Premium: Beginnt bei $108/Monat (10-Benutzer-Paket, zu $10,80 pro Benutzer/Monat)

Weekdone Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

3. Arbeitstafel

über Arbeitsbrett Workboard bietet robuste OKR-Funktionen, die Echtzeit-Feedback, Zieltransparenz und Fortschrittsverfolgung ermöglichen. Die Schnittstelle ist vielleicht nicht die beste, die Sie bekommen können, aber sie sorgt dafür, dass Sie auf Kurs bleiben, um Ihre Ziele zu erreichen.

Die beste Lösung zur Verbesserung der Teamproduktivität

Einige Funktionen, die mich besonders beeindruckt haben, sind die nahtlose Integration mit gängigen Business-Tools wie Microsoft Teams, Jira, Slack und Outlook, intuitive Dashboards und eine detaillierte Fortschrittsverfolgung.

**Ich fand auch die Smart Agendas nützlich, die wichtige Erkenntnisse und Mitnahmen aufzeichnen, um Meetings produktiver zu machen und eine Kultur der Verantwortlichkeit und kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen

Workboard beste Eigenschaften

Setzen Sie Ziele und OKRs, Statuszusammenfassungen und erhalten Sie Momentaufnahmen des Mitarbeiterfortschritts mit Co-Author (dem KI-Tool von Workboard)

Weisen Sie Aktionspunkte direkt in einer Besprechung zu und verfolgen Sie den Fortschritt in Workboards kollaborativem Bereich, Workstream

Fördern Sie die Verantwortlichkeit durch automatische Erinnerungen und Aktualisierungen

Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit fortschrittlichen Analysen, die tiefe Einblicke in Leistungsmetriken bieten

Erhalten Sie anpassbare Berichte und teilen Sie diese mit anderen Teams und Stakeholdern

Einschränkungen von Workboard

Die Software kann für neue Benutzer kompliziert zu navigieren sein

Workboard-Preise

Nicht verfügbar

Workboard Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

4.5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

4. Gitter

über Gitter Ich habe oft erlebt, dass Unternehmen einen entscheidenden Faktor bei der Leistungsmessung außer Acht gelassen haben: Die Mitarbeiter müssen sehen, wie weit sie gekommen sind und wie ihre Arbeit in das große Ganze passt - ein sicherer Weg, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern!

Das Beste für Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement

Lattice ist in seinem Kern ein Personalmanagement-Tool, das den Beitrag des Einzelnen zum Unternehmenserfolg in Beziehung setzt.

Das Tool integriert OKRs in die Leistungsmanagementstrategie des Unternehmens und stellt sicher, dass die Bemühungen des Teams auf die wichtigsten Geschäftsprioritäten abgestimmt sind.

**Was mir an dieser OKR-Software am besten gefallen hat, ist der Fokus auf kontinuierliches Feedback. Damit konnte ich 1:1-Gespräche mit Teammitgliedern führen und die Leistung schnell überprüfen, um sicherzustellen, dass jede Aktion absichtlich und zielgerichtet ist und Probleme ohne Zeitverlust gelöst werden.

Lattice beste Eigenschaften

Abstimmung strategischer Ziele im gesamten Unternehmen mit den benutzerfreundlichen Ausrichtungswerkzeugen von Lattice

Effiziente Verfolgung des Fortschritts mit intuitiven und anpassbaren Dashboards

Erleichterung der Kommunikation durch integrierte Tools, die Feedback und Zusammenarbeit unterstützen

Anpassung der OKRs mit Vorlagen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen und -ziele abgestimmt sind

Integrieren Sie das Tool in Jira, Salesforce und Microsoft Teams

Einschränkungen von Lattice

Eingeschränkte Integration von Drittanbietern im Vergleich zu Wettbewerbern, was den Workflow in technologisch heterogenen Umgebungen behindern kann

Die Funktionalität der mobilen App ist begrenzt, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann

Preise für Lattice

Leistungsmanagement + OKRs & Ziele : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Engagement : +$4/Monat pro Benutzer

: +$4/Monat pro Benutzer Wachstum : +$4/Monat pro Nutzer

: +$4/Monat pro Nutzer Vergütung: +$6/Monat pro Nutzer

Lattice Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

4.7/5 (3,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

Einige von Lattice's beliebteste Funktionen sind Umfragen zum Engagement, OKR-Tracking und Leistungsüberprüfungen.

Ich liebe das UI-Design der gesamten Plattform. Die Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit nicht nur bei der Verwaltung des Tools, sondern auch bei allen Engagement- und Schulungsmaterialien - einschließlich der Lattice University und dem Lattice Help Desk. Wir nutzen so viele Funktionen wie 1:1, Updates, Feedback, Umfragen zum Engagement, Verfolgung von Zielen/OKR und Leistungsbewertungen.

5. 15Fünf

über 15Fünf 15Five ist eine HR SaaS-Plattform und ein OKR-Tool, das das Engagement der Mitarbeiter fördert und das Leistungsmanagement durch effektive Zielsetzung und Mitarbeiteranerkennung verbessert.

Am besten geeignet für Feedback-basiertes OKR-Tracking

Ich war begeistert von der benutzerfreundlichen Oberfläche und dem Schwerpunkt auf der Unterstützung einer kontinuierlichen Feedbackschleife zwischen Managern und Mitarbeitern. Das Best-Self-Review-Dashboard ist eine großartige Ergänzung - es integriert die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter mit dem Leistungsmanagement.

Als Manager nutze ich das Review Dashboard, um die Fortschritte meines Teams zu sehen, und die einzelnen Mitarbeiter können es nutzen, um den Fortschritt ihrer persönlichen Review-Zyklen zu messen.

Ein weiterer Favorit ist High Fives, ein Tool zur Anerkennung durch Kollegen, das eine positive Arbeitskultur fördert. Teammitglieder können sich gegenseitig "High Five" geben, um ihre Wertschätzung zu zeigen, und Teamleiter können damit Erfolge und Beiträge feiern.

Darüber hinaus bietet 15Five leistungsstarke Tools für die Berichterstellung und die Integration in gängige Unternehmenssoftware. Ich war begeistert von der nahtlosen Integration in den Google-Kalender - es war superschnell und einfach, Einzelgespräche mit meinen Teammitgliedern direkt in der App zu planen.

Die besten Funktionen von 15Five

Geben und sammeln Sie Feedback mit der wöchentlichen Check-in-Funktion, die die offene Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern fördert

Verbessern Sie die strategische Ausrichtung, indem Sie die Ziele der einzelnen Mitarbeiter mit den allgemeinen Unternehmenszielen verbinden

Verfolgen und analysieren Sie die Leistung mit umfassenden Reporting-Tools und erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse

Nahtlose Integration mit anderen Tools wie Slack, Microsoft Teams und HRIS-Plattformen zur Verbesserung der Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe

15Five Einschränkungen

Abhängigkeit von regelmäßigem Nutzer-Input: Die Effektivität des Tools nimmt ab, wenn sich nicht alle Nutzer regelmäßig beteiligen

15Fünf Preise

Engage : $4/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $4/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung) Perform : $10/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $10/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Gesamtplattform: $16/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung)

15Five Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,700+ Bewertungen)

4.6/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (880+ Bewertungen)

6. Asana

über Asana Asana, weithin bekannt für seine Projektmanagement-Funktionen, kann auch als OKR-Tool fungieren, um Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Zielsetzungs- und Verfolgungsprozesse zu unterstützen.

Am besten für Projekt- und Aufgabenmanagement

Die Plattform integriert das Aufgabenmanagement mit strategischen Zielen und stellt sicher, dass jedes Teammitglied mit der Vision des Unternehmens übereinstimmt und dass seine individuellen Beiträge deutlich sichtbar sind.

**Mir gefiel besonders die Fortschrittsverfolgungsfunktion von Asana, die über klare visuelle Indikatoren und Echtzeit-Updates verfügt, die die Teams miteinander verbinden und informieren effektive OKRs zu schreiben und überwachen Sie sie in großem Umfang.

Darüber hinaus unterstützt Asana eine Reihe von Integrationen mit anderen Business-Tools, sodass Ihr technischer Stack schlank und die Arbeitsabläufe reibungslos bleiben.

Die besten Funktionen von Asana

Effiziente Priorisierung und Zuweisung von Aufgaben in der Listenansicht

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu verringern

Planen Sie Sprints und setzen Sie Meilensteine, um Ihr Team auf Kurs zu halten

Überwachen Sie den OKR-Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit mit Portfolios

Einschränkungen von Asana

Der kostenlose Plan erlaubt nur bis zu 15 Benutzer pro Team

Hauptsächlich aufgabenorientiert, was den Fokus auf übergeordnete strategische Ziele verwässern kann

Aufgaben können nicht mehreren Teammitgliedern zugewiesen werden, was die Zielzusammenarbeit erschwert

Preise für Asana

Kostenlos

Starter : $13.49/Monat pro Benutzer

: $13.49/Monat pro Benutzer Erweitert : $30.49/Monat pro Benutzer

: $30.49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,900+ Bewertungen)

4.3/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Benutzer mögen wie Asana hilft alles an einem Ort zu halten:

OKR und Zielsetzung von oben nach unten. Von den Hauptzielen bis zur detaillierten Ausarbeitung der Taktiken.

7. Betterworks

über Betterworks Betterworks ist eine Software für das Leistungsmanagement, die bei der Festlegung von OKRs hilft, um den Erfolg des Unternehmens und die Ausrichtung der Mitarbeiter zu fördern. Es integriert die Zielverfolgung mit kontinuierlichem Leistungscoaching.

Die beste Lösung für Feedback und Kommunikation

Wir fanden die Fähigkeit von Betterworks, OKRs in großen Unternehmen zu skalieren, beeindruckend. Die Tools unterstützen eine transparente Kommunikation, die Ausrichtung der Ziele und häufige Fortschrittsbewertungen.

Ich fand es toll, wie dieses Tool den Fokus auf die Mitarbeiter legt, sich für ihren Fortschritt einsetzt, in ihr Lernen investiert und ihre Probleme löst. Ich konnte sofort 1:1-Gespräche mit meinen Teammitgliedern führen, Echtzeit-Feedback geben und Feedback von ihnen einholen, wie das Management ihre Erfahrungen verbessern kann.

Mit diesem Tool ist es ein Leichtes, ein Umfeld zu schaffen, das auf Leistung und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, was das Unternehmen letztendlich seinen Zielen näher bringt.

Betterworks beste Eigenschaften

Planen Sie vierteljährliche Entwicklungen und setzen Sie Meilensteine, um den Fortschritt zu verfolgen

Nutzen Sie das Feedback von Vorgesetzten und Kollegen, um die individuelle Leistung zu verbessern

Führen Sie Kalibrierungen durch und erhalten Sie genaue und unvoreingenommene Einblicke in die Leistung Ihrer Mitarbeiter

Verwandeln Sie Manager in Coaches und fördern Sie das Potenzial Ihrer Belegschaft

Betterworks Einschränkungen

Hat eine steile Lernkurve

Echtzeit- und Multi-Rater-Feedback ist nur im Enterprise-Plan verfügbar

Betterworks Preise

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Mid-Market: Benutzerdefinierte Preise

Betterworks Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (120+ Bewertungen)

4.2/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (15+ Bewertungen)

8. Peoplebox

über Peoplebox Peoplebox verbindet Zielsetzung mit Talentmanagement und macht OKRs zu einem integralen Bestandteil der Arbeitsabläufe aller Mitarbeiter.

Beste Voraussetzungen für den Aufbau einer Hochleistungskultur

Peoplebox verfügt über eine Reihe leistungsstarker Funktionen wie automatische Zielaktualisierungen, Echtzeit-Feedback und integrierte Einzelgespräche, die eine kontinuierliche Abstimmung und Leistungsdiskussion gewährleisten.

Die leistungsstarken Analysefunktionen haben mir geholfen, tiefe Einblicke in die Ausrichtung des Teams zu gewinnen. Ich konnte potenzielle Hindernisse erkennen (in meinem Fall ein unterbesetztes Team, das die Fristen nicht einhalten konnte) und bessere Entscheidungen treffen, um sie zu beseitigen.

Peoplebox lässt sich auch in gängige Tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren, so dass Teams es problemlos in ihr bestehendes technisches System einbinden können.

Die besten Funktionen von Peoplebox

Effiziente Abstimmung von Teamzielen mit Unternehmensstrategien durch einfache OKR-Verfolgung

Erleichtern Sie Echtzeit-Feedback, um Teammitglieder einzubinden und über ihre Fortschritte zu informieren

Führen Sie produktive Einzelgespräche mit integrierten Besprechungsagenden und Folgeaktionen, die direkt mit den OKRs verknüpft sind

Automatisierte Aktualisierungen, um manuelle Eingaben zu minimieren und alle über den Status der Ziele auf dem Laufenden zu halten

Einschränkungen von Peoplebox

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer bei der Navigation durch die erweiterten Funktionen

Keine monatlichen Pläne

Peoplebox Preise

Talentmanagement : $7/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $7/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) OKR-Plattform*: $8/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

Full-Suite Professional : $12/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $12/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Vollsuite Premium : $15/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $15/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Peoplebox Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (300 Bewertungen)

4.5/5 (300 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (229 Bewertungen)

9. PerformYard

über PerformYard PerformYard wurde entwickelt, um Organisationen bei der strategischen Ausrichtung zu unterstützen und ermöglicht die klare Festlegung, Verfolgung und Verwaltung von OKRs auf allen Unternehmensebenen. Der Schwerpunkt liegt auf der Benutzerfreundlichkeit, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Besonders gut gefallen hat mir, wie einfach es war, sich in das Tool einzuarbeiten und es zu nutzen. PerformYard eignet sich hervorragend für kleine Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit OKRs und Leistungsbewertungen haben.

Am besten für anpassbare Leistungsbeurteilungen

Meine Lieblingsfunktionen sind die flexible Kaskadierung von Zielen, anpassbare Überprüfungszyklen und Echtzeit-Feedback-Mechanismen. Diese Funktionen stellen sicher, dass die Ziele konsequent an den Unternehmenszielen ausgerichtet sind und helfen jedem, die Leistung seiner Mitarbeiter aktiv zu verwalten und zu optimieren.

PerformYard lässt sich außerdem nahtlos in bestehende HR-Systeme integrieren und bietet so eine kohärente Erfahrung, die eine leistungsorientierte Kultur unterstützt.

PerformYard beste Eigenschaften

Rationalisierung von Zielsetzungsprozessen mit anpassbaren und flexiblen OKR-Vorlagen

Verbessern Sie die strategische Ausrichtung durch eine effektive Zielkaskadierung über Abteilungen hinweg

Erleichtern Sie Echtzeit-Feedback, um eine kontinuierliche Kommunikation und Anpassung der Ziele zu gewährleisten

Anpassung der Leistungsüberprüfungen an die individuellen Zeitpläne und Kriterien Ihres Unternehmens

Effektive Integration mit bestehenden HR-Systemen zur Wahrung der Datenkontinuität und Reduzierung des Verwaltungsaufwands

Einschränkungen von PerformYard

Begrenzte Integration von Drittanbietern im Vergleich zu anderen OKR-Tools

Fehlende Preistransparenz, da die Details nicht ohne Weiteres auf der Website verfügbar sind und eine direkte Kontaktaufnahme für Angebote erforderlich ist

Preise von PerformYard

Leistungsmanagement : $5-$10/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $5-$10/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung) Mitarbeiterbindung: Ab $1-$3/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

PerformYard Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

4.7/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

10. Hirebook

über Hirebook Hirebook bringt Ordnung in chaotische Managementpraktiken und leitet Mitarbeiter an, sich effektiver einzubringen. Das Tool wandelt die täglichen Aktivitäten automatisch in Schlüsselergebnisse um, so dass die Mitarbeiter klar erkennen können, welchen Einfluss sie haben und sich motiviert fühlen, ihr Bestes zu geben.

Die beste Lösung zur Förderung des Mitarbeiterengagements

Für kleine Unternehmen und Remote-Teams, die ihr Engagement verbessern und die Leistungsverfolgung integrieren möchten, bietet Hirebook eine Reihe von gut durchdachten Funktionen. Einige davon fördern die regelmäßige Kommunikation und positive Feedbackschleifen: Check-Ins, Aktualisierungen der wichtigsten Ergebnisse, Einzelgespräche und mehr.

Ich fand, dass Organigramme gut zu meinem Arbeitsablauf passen.

Da unser Team schnell wächst, wird es schwierig, den Überblick zu behalten, wer in welcher Abteilung an welchem Projekt arbeitet. **Mit Org Charts konnte ich schnell Informationen über neue Mitarbeiter abrufen, ihre Fortschritte auf einer detaillierten Ebene überprüfen und die erforderliche Hilfe durch Check-ins anbieten

Hirebook beste Eigenschaften

Visualisieren Sie den Fortschritt mit kaskadierenden OKRs und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, über ihren individuellen Beitrag auf dem Laufenden zu bleiben

Lassen Sie sich OKR-Berichte per E-Mail oder über mobile Geräte zustellen

Passen Sie Check-Ins nach Abteilungen, Teams oder Einzelpersonen an - stellen Sie relevante Fragen und sammeln Sie präzises Mitarbeiter-Feedback

Ermächtigen Sie Mitarbeiter, im asynchronen Modus zu prüfen

Einschränkungen von Hirebook

Kein kostenloser Plan

Ziele oder Aufgaben können nicht mehreren Teammitgliedern zugewiesen werden

Hirebook Preise

Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Hirebook Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

4.9/5 (300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Mot-Nutzer lieben die einfache und intuitive Bedienung des Tools und sind überrascht von seinen zahlreichen Möglichkeiten.

Auch wenn ich hirebook wegen der OKR-Ausrichtung gekauft habe, war ich angenehm überrascht, die anderen Funktionen zu entdecken, die es bietet (z.B. das Erstellen von Besprechungen mit Teamkollegen und die Möglichkeit, mehrere Tagesordnungspunkte über die Zeit hinweg nachzuverfolgen, das Einrichten von täglichen KPIs für operativere Mitarbeiter, Check-in, so dass Ihre direkten Mitarbeiter Ihnen regelmäßig mitteilen können, wie es ihnen geht und was ihnen Sorgen bereitet). _Die OKR-Funktionen sind hervorragend, intuitiv und visuell. Sie können die OKRs für die gesamte Organisation abgleichen und haben ein Gefühl dafür, wie die verschiedenen Teams auf dem Weg zu ihren Zielen vorankommen

11. Quantitative Ergebnisse

über Quantitative Ergebnisse Die OKR-Software von Quantive wurde für kleine Unternehmen und Konzerne entwickelt und bietet eine hohe Flexibilität im OKR-Managementprozess. Sie importiert automatisch Daten aus Anwendungen von Drittanbietern und aktualisiert die OKRs - es ist kein manueller Aufwand erforderlich!

Ideal für Benchmarking-Berichte

Während unseres Tests stach eine Funktion besonders hervor: die Möglichkeit, Fortschritte und Prozesse zu benchmarken, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

In meinem Fall bestand das Ziel darin, den organischen Verkehr auf unserer Website um 20 % zu steigern. Als wir Fortschritte machten und das System genügend Daten zur Verfügung hatte, konnte ich meine Fortschritte und Ergebnisse mit denen anderer Quantive-Kunden mit ähnlichen Zielen vergleichen.

Dieser Benchmarking-Prozess half mir, das Szenario des organischen Traffics besser zu verstehen. Da wir fast gleichauf mit dem Benchmark lagen, war ich mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg waren.

Quantive Results beste Eigenschaften

Heben Sie die größten Erfolge eines Teams oder einer Einzelperson hervor und belohnen Sie die Leistung mit Abzeichen, Gifs und Kommentaren, um das Engagement hoch zu halten

Halten Sie sich über die OKR-Aktivitäten Ihres Teams auf dem Laufenden und führen Sie einen Prüfpfad mit Aktivitätsverlauf

Bleiben Sie mit Ihren Teammitgliedern in Kontakt und arbeiten Sie mit der Integration von Slack und Microsoft Teams in Echtzeit an Zielen und Aufgaben

Erstellen Sie automatisch ein Organigramm, damit die Teammitglieder die Unternehmensstruktur besser verstehen

Einschränkungen von Quantive Results

Die Ersteinrichtung und Schulung erfordert Zeit und Ressourcen, um die Möglichkeiten der Plattform voll auszuschöpfen

Preise für Quantive Results

Essentials : Kostenlos

: Kostenlos Skala : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Individuelle Preisgestaltung

Quantive Ergebnisse Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

12. Kallidus Perform

über Kallidus Aufführung Kallidus Perform ist ein OKR-Software-Tool, das entwickelt wurde, um das Leistungsmanagement zu rationalisieren und die Zielsetzungsprozesse in Organisationen zu verbessern. Es versetzt Unternehmen in die Lage, Ziele und Schlüsselergebnisse sowohl auf individueller als auch auf Teamebene klar zu definieren und zu verfolgen und so eine Kultur der hohen Leistung und kontinuierlichen Verbesserung zu fördern.

Am besten geeignet für L&D und Employee Lifecycle Management

Die benutzerfreundliche Oberfläche hat mich besonders beeindruckt. Ich fand es toll, wie es die mehrstufige OKR-Verfolgung und -Verwaltung vereinfacht und für alle Mitarbeiter zugänglich macht.

Aber die Stärke von Kallidus geht über die bereits hervorragenden OKR-Funktionen hinaus. Es ist ein gut ausgebautes Ökosystem, das alle Arten von Lern- und Entwicklungsprogrammen unterstützt. Ich habe versucht, Schulungskampagnen über Kallidus umzuleiten, indem ich Vorlagen anpasste und die Module entwarf, und ich erhielt positives Feedback vom gesamten Team.

Kallidus Perform unterstützt auch einen kontinuierlichen Leistungsmanagement-Zyklus, indem es regelmäßige Check-Ins und Echtzeit-Feedback integriert, um die Teams auf ihre Ziele auszurichten und zu fokussieren. Ich empfehle die Software für Unternehmen, die ihre strategischen Abläufe flexibel und anpassungsfähig gestalten wollen.

Die besten Funktionen von Kallidus Perform

Rationalisierung der Zielsetzung mit anpassbaren OKR-Vorlagen, die sich leicht anpassen und mit den Geschäftsstrategien in Einklang bringen lassen

Verbessern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter durch regelmäßiges Feedback und Check-Ins und fördern Sie so eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

Vereinfachen Sie die Leistungsverfolgung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es allen Mitarbeitern leicht macht, OKRs zu übernehmen und zu nutzen

Anpassung der Leistungsbeurteilungen an die individuellen Bedürfnisse und Zeitpläne der verschiedenen Teams

Integrieren Sie Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in den Leistungsmanagementprozess

Einschränkungen von Kallidus Perform

Die Lernkurve für neue Benutzer kann aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Funktionen und Anpassungsoptionen steil sein

Die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Systemen sind begrenzt

Preise für Kallidus Perform

Benutzerdefinierte Preise

Kallidus Perform's Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. Profit.co

über Gewinn.co Profit.co ist ein weiteres OKR-Software-Tool, das sich aufgrund seines umfassenden Ansatzes für das Management von Zielen und Schlüsselergebnissen großer Beliebtheit erfreut und es Unternehmen ermöglicht, ihre strategische Planung und Ausführung zu verfeinern.

Es verfügt über schön gestaltete Benutzerabläufe und granulare Anpassungen, die die Nutzung des Tools zu einem Vergnügen machen.

Beste Lösung für anpassbares OKR-Management

Profit.co bietet eine Reihe von Funktionen, die die Abstimmung auf allen Ebenen eines Unternehmens fördern und sicherstellen, dass sich alle synchron auf gemeinsame Ziele zubewegen. **Ich war beeindruckt von den über 400 integrierten und benutzerdefinierten KPIs zur effizienten Leistungsmessung

Während der Nutzung von Profit.co habe ich meine Kollegen häufig darauf hingewiesen, wie anschaulich die Dashboards sind. Als All-in-One-Plattform für den Austausch von Aktualisierungen, Feedback und Ressourcen im Zusammenhang mit Zielen funktioniert Profit.co sehr gut - es hat mir geholfen, Aktualisierungen in Echtzeit zu erkunden und bei der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern den Überblick über OKRs zu behalten. Sie können auch mit Hilfe von Leitfäden und OKR-Vorlagen einen Team-OKR erstellen.

Ich fand es toll, dass sich die Plattform auf das Angebot von Bildungsressourcen konzentriert. Die Schulungsmodule helfen den Nutzern, den Nutzen der OKRs zu maximieren und die unternehmensweite Leistung zu verbessern.

Profit.co beste Eigenschaften

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern einen Überblick über die Vision des Unternehmens durch Ausrichtungs-Dashboards

Nutzen Sie mehr als 400 eingebaute und benutzerdefinierte KPIs, um die Leistung effizient zu messen

Anpassen und Erstellen eines OKR-Zeitraums oder eines Leistungsüberprüfungszyklus mit einem Titel und einer Dauer Ihrer Wahl

Profit.co Einschränkungen

In der kostenlosen Version können keine benutzerdefinierten OKR-Felder erstellt werden

Begrenzte Integrationen mit anderen Projektmanagement-Tools wie Asana, Trello, Proofhub

Sie können Ihre Aufgaben nicht in der Gantt-Ansicht visualisieren

Profit.co Preise

Benutzerdefinierte Preise

Profit.co Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (80+ Bewertungen)

14. Viva-Ziele

über Viva-Tore Microsoft Viva Goals ist ein strategisches OKR-Software-Tool, das in die Microsoft Viva-Suite integriert ist und dazu dient, die Bemühungen eines Teams auf die wichtigsten Ziele eines Unternehmens auszurichten.

Am besten geeignet für die Festlegung und Verfolgung von Zielen mit vorgefertigten Vorlagen

Viva Goals nutzt die robuste Infrastruktur des Microsoft-Ökosystems und ermöglicht es Ihnen, Ziele und Schlüsselergebnisse sowohl auf Team- als auch auf Organisationsebene zu setzen, zu verfolgen und zu verwalten.

Die schnelle und nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten, wie Teams und Azure DevOps, ist ein Muss.

Darüber hinaus kann Viva Goals Fortschrittsaktualisierungen automatisieren und durch fortschrittliche Analysen verwertbare Erkenntnisse liefern. Überrascht hat mich auch die schiere Anzahl der anpassbaren OKRs und Zielsetzungsvorlagen , die zahlreiche Anwendungsfälle abdecken und das Festlegen und Verfolgen der Leistung in großem Umfang erleichtern

Viva Goals beste Eigenschaften

Problemlose Integration mit Microsoft Office Tools und Diensten für einen einheitlichen Arbeitsablauf

Automatisieren Sie die Fortschrittsverfolgung, um Echtzeit-Updates zu erhalten und die manuelle Dateneingabe zu reduzieren

Strategische Ausrichtung durch klare Verknüpfung von Einzel- und Teamzielen mit den allgemeinen Unternehmenszielen

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung durch erweiterte Analysen, die tiefe Einblicke in die OKR-Leistung bieten

Erleichterung der Zusammenarbeit durch die Nutzung von Microsoft Teams für die Kommunikation und Aktualisierungen in Bezug auf OKRs

Viva Goals Einschränkungen

Die Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem kann die Attraktivität für Unternehmen einschränken, die nicht vollständig in Microsoft-Produkte integriert sind

Die Kosten können ein Hindernis für kleine Unternehmen oder Start-ups sein, da die Preise in der Regel mit anderen Viva- oder Microsoft 365-Produkten gebündelt sind

Die Ersteinrichtung und -anpassung kann einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern, vor allem für Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit der Microsoft-Schnittstelle haben

Viva Goals Preise

Microsoft Viva in Microsoft 365: Erhältlich als Teil des Microsoft 365 Enterprise Plans

Erhältlich als Teil des Microsoft 365 Enterprise Plans Microsoft Viva Employee Communications and Communities: $2/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

$2/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Microsoft Viva Workplace Analytics und Mitarbeiter-Feedback: $6/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung)

$6/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung) Microsoft Viva Suite: $12/Monat pro Nutzer (nur jährliche Abrechnung)

Viva Goals Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. Mooncamp

über Mooncamp Mooncamp ist eine Software zur Erstellung und Kommunikation der Geschäftsstrategie an Insider und zur Förderung der unternehmensweiten Ausrichtung mit OKRs.

Am besten geeignet für die hierarchische Strategieentwicklung

Ich habe die Funktion Strategy Tree ausprobiert, um allen eine Übersicht über unsere Unternehmensstrategie zu geben. Das bearbeitbare Zeichenbrett ermöglichte es mir, unsere wichtigsten Schwerpunktbereiche für das Quartal, Ziele und Initiativen nach Hierarchie abzubilden.

Unsere vierteljährliche Zielhierarchie für die Kundenerfolgsteams sah zum Beispiel so aus:

Fokusbereich: Exzellenter Kundenservice

Zielsetzung: Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Effektivität der Kundenbetreuung

Schlüsselergebnis 1: Verkürzung der durchschnittlichen Reaktionszeit auf Kundenanfragen um 20

Verkürzung der durchschnittlichen Reaktionszeit auf Kundenanfragen um 20 Kernergebnis 2: Erreichen einer Lösungsquote von 90% beim ersten Kontakt

Erreichen einer Lösungsquote von 90% beim ersten Kontakt Kernergebnis 3: Steigerung der Kundenzufriedenheit auf 85%

Initiativen:

Einführung eines neuen Ticketingsystems zur besseren Verfolgung und Verwaltung von Anfragen

Schulung von Kundendienstmitarbeitern in fortgeschrittenen Problemlösungsmethoden

Einrichtung einer Wissensdatenbank für den Kundendienst zum schnelleren Nachschlagen

Die Software ermöglichte es meinem Team, diese schrittweise Hierarchie auf einen Blick zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Mooncamp beste Eigenschaften

Nehmen Sie Änderungen an Zielen in großen Mengen vor, indem Sie Operationen wie Bearbeiten, Löschen oder Duplizieren verwenden

Machen Sie Ihre Ziele öffentlich sichtbar oder halten Sie sie privat - die Kontrolle liegt in Ihren Händen

Integrieren Sie das Tool in Slack oder Microsoft Teams und führen Sie regelmäßige Check-ins durch

Hinzufügen benutzerdefinierter Eigenschaften zu Ihren Zielen unter Verwendung branchenspezifischer Terminologie

Mooncamp Einschränkungen

Das mobile Erlebnis ist nicht so reibungslos wie die Desktop-Version

Mooncamp Preise

Wesentlich : $6/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $6/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Professionell : $10/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

: $10/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Mooncamp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Fast alle Benutzer von Mooncamp (wie ich) bewundern die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit des Tools und geben an, dass es ihr OKR-Management vereinfacht hat.

Ich verwende Mooncamp für die Verfolgung von OKRs, und es ist sehr hilfreich, um meine Ziele im Auge zu behalten. Ich habe schon andere OKR-Tracking-Tools verwendet, aber mit Mooncamp bin ich konsequenter geblieben. Das liegt vor allem an der Benutzerfreundlichkeit und der Flexibilität, was bei Start-ups sehr wichtig ist, da sich die Prioritäten ständig ändern können

OKR-Software-Tools bieten eine Reihe von Vorteilen, die die Art und Weise, wie Unternehmen Ziele setzen und Leistungen messen, erheblich verbessern können. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

1. Ausrichtung und Transparenz

OKR-Tools helfen sicherzustellen, dass jeder im Unternehmen die strategischen Ziele versteht und sieht, wie seine Bemühungen zur Erreichung dieser Ziele beitragen.

Transparenz trägt dazu bei, die Bemühungen verschiedener Abteilungen und Teams aufeinander abzustimmen und einen einheitlichen Ansatz für die Unternehmensziele zu fördern.

2. Erhöhte Konzentration und Klarheit

Durch die Festlegung klarer und messbarer Ziele helfen OKR-Tools Teams und Einzelpersonen, ihre Arbeit zu priorisieren und sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren.

Für uns bedeutete dies, dass wir keine Zeit mehr mit Aufgaben von geringer Priorität vergeuden und eine effiziente Ressourcenzuweisung sicherstellen konnten.

3. Verbessertes Engagement

Wenn Mitarbeiter verstehen, wie ihre Arbeit zu den Unternehmenszielen beiträgt, steigen ihr Engagement und ihre Motivation.

Durch den Einsatz von ClickUp zur Verfolgung der OKRs bei ClickUp konnten wir ein noch stärkeres Gefühl der Eigenverantwortung und des Verantwortungsbewusstseins fördern, da die Mitarbeiter die Ergebnisse ihrer Bemühungen sehen und ihre Rolle für den Erfolg des Unternehmens verstehen können.

4. Agilität und Anpassungsfähigkeit

OKR-Tools fördern regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen, so dass die Teams ihre Strategien als Reaktion auf schwankende Marktbedingungen schnell anpassen können.

Diese Agilität stellt sicher, dass die Organisation reaktionsfähig bleibt und Chancen nutzen kann.

Mit OKR-Tools wird die Entscheidungsfindung datenorientierter. Führungskräfte können den Fortschritt in Echtzeit verfolgen, Ergebnisse analysieren und fundierte Entscheidungen treffen, die auf tatsächlichen Leistungsdaten und nicht auf Annahmen beruhen, was zu besseren strategischen Anpassungen und Ergebnissen führt.

Wir können zum Beispiel schnell erkennen, ob die Produktion von mehr Inhalten mit mehr Anmeldungen korreliert oder ob wir unsere Bemühungen zunächst auf die Optimierung bestehender Inhalte konzentrieren sollten.

6. Verbessertes Leistungsmanagement

Mit klaren Metriken und Zielen zur Bewertung der Mitarbeiterleistung wird der Prozess der Leistungsbeurteilung rationalisiert.

Der strukturierte Ansatz der OKR-Tools ebnet den Weg für objektive, transparente und unvoreingenommene Leistungsbeurteilungen und hilft, verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln.

7. Erleichterung der kontinuierlichen Verbesserung

Die regelmäßigen Mess- und Berichtsfunktionen der OKR-Tools fördern einen kontinuierlichen Kreislauf aus Zielsetzung, Ergebnismessung und Verfeinerung der Strategien.

Dieser fortlaufende Prozess fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb der Organisation. Bei ClickUp wird dies auch in einem unserer Grundwerte deutlich: jeden Tag 1% wachsen.

8. Skalierbarkeit

OKR-Tools sind skalierbar und können von Organisationen aller Größenordnungen - vom Start-up bis zum Großunternehmen - effektiv eingesetzt werden.

Wenn die Organisation wächst, können die Tools an komplexere Strukturen angepasst werden und mehr Benutzer aufnehmen.

OKR-Tool-Trends

Die OKR-Software ist ständig in Bewegung, da Unternehmen die zunehmende Bedeutung der strategischen Zielsetzung und -ausrichtung erkennen. Hier sind einige wichtige Trends in der OKR-Tool-Landschaft, auf die Sie achten sollten:

1. OKRs werden über Unternehmen hinaus erweitert

Non-Profit-Organisationen, Bildungseinrichtungen und sogar Einzelpersonen übernehmen den OKR-Rahmen für die Zielsetzung.

Darüber hinaus gibt es einen Trend in größeren und traditionelleren Unternehmen, OKRs mit KPIs zu mischen, um die Agilität zu verbessern und kurzfristige vierteljährliche Zielsetzungen für Projekte mit starreren jährlichen Erfolgs-KPIs zu integrieren.

Unternehmen suchen nach tieferen Einblicken in Leistungsdaten und Trends, um strategische Entscheidungen treffen zu können.

OKR-Tools verfügen über robustere Analysefunktionen, um diese Erkenntnisse zu liefern, einschließlich prädiktiver Analysen und KI-gesteuerter Empfehlungen.

3. Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessern sich

Es gibt einen Trend zu benutzerfreundlicheren und zugänglicheren OKR-Tools.

Da diese Tools zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenskultur werden, steigt die Nachfrage nach Plattformen, die einfach zu bedienen und von verschiedenen Geräten, einschließlich Mobilgeräten, zugänglich sind.

Ziel ist es, alle Mitarbeiter zu ermutigen, sich aktiv am OKR-Prozess zu beteiligen.

4. OKR-Coaching und -Training werden immer wichtiger

Mit der zunehmenden Verbreitung von OKR-Methoden steigt auch der Bedarf an geeigneter Schulung und Unterstützung.

Viele Anbieter von OKR-Tools bieten jetzt professionelle Coaching-Dienste, Bildungsressourcen und Schulungsmodule an, um eine erfolgreiche OKR-Implementierung und eine nachhaltige Nutzung sicherzustellen.

Zum Beispiel organisiert die ClickUp University (eine Online-Lernplattform zur Beherrschung von ClickUp) die OKRs effektiv umsetzen und verfolgen Live-Workshop um den Nutzern bei der Verfolgung ihrer Ziele zu helfen.

5. Automatisierungsfunktionen haben die Oberhand

Die Automatisierung in OKR-Tools nimmt zu, wobei Funktionen wie automatische Fortschrittsaktualisierungen, Benachrichtigungssysteme und automatische Erinnerungen zum Standard werden.

Diese Funktionen tragen dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu verringern und alle Beteiligten über wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. ClickUp-Automatisierungen ist ein gutes Beispiel dafür!

6. Der Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit und sozialen Auswirkungen

Es gibt einen zunehmenden Trend, Nachhaltigkeits- und soziale Wirkungsziele in den OKR-Rahmen einzubeziehen.

Patagonia, die beliebte Marke für Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung, hat sich beispielsweise mehrere Klimaziele gesetzt, wie die vollständige Wiederverwendbarkeit ihrer Verpackungen bis 2025, den Verzicht auf Rohöl in ihren Produkten bis 2025 und den Verzicht auf fossile Brennstoffe bis 2024.

Unternehmen nutzen OKR-Tools, um Ziele in Bezug auf Umweltauswirkungen und soziale Verantwortung festzulegen, zu verwalten und darüber Bericht zu erstatten und so die Unternehmensstrategien mit umfassenderen gesellschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen.

7. Unternehmen verdoppeln ihr Engagement für die Mitarbeiter

Mit der zunehmenden Verbreitung von Telearbeit wird der Einsatz von OKR-Tools zur Einbindung der Mitarbeiter immer wichtiger.

Funktionen, die Anerkennung, persönliche Entwicklung und kontinuierliches Feedback fördern, haben Priorität, um Remote-Teams zu motivieren und mit den Zielen des Unternehmens zu verbinden.

8. Verbesserte Transparenz

Transparenz, teamübergreifende Zusammenarbeit und Abstimmung sind der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von OKR. Durch den Einsatz von OKR-Tools werden OKRs und Erfolgsdaten in Unternehmen immer weniger isoliert.

Unternehmen kombinieren strategische Top-Down-OKRs mit Bottom-Up- und teamorientierten OKRs, um die Lücke zwischen der Gesamtausrichtung und den individuellen Beiträgen zu schließen.

Deshalb bin ich immer dafür, OKRs auf jeder Ebene der Organisation sichtbar zu machen und teamübergreifende OKR-Workshops durchzuführen, um z. B. OKRs für Projekte oder Kundenerfahrungen festzulegen.

Wählen Sie das beste OKR-Software-Tool für Ihr Team

Die OKR-Softwareoptionen, die wir in diesem Artikel in die engere Wahl gezogen haben, eignen sich für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Sie bieten einen Fahrplan für die Festlegung und Überwachung von OKRs und ermutigen Sie, Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Sie verfügen zwar über nahtlose Zielvereinbarungssysteme, aber nicht alle sind umfassend genug, um die Mitarbeiter, Prozesse und Systeme Ihrer gesamten Organisation unter einem Dach zu vereinen. Einige eignen sich hervorragend als eigenständige OKR-Tracking-Tools, während andere nur begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit bieten.

Unternehmen, die schnell skalieren, brauchen etwas Leistungsstärkeres als eine isolierte OKR-Tracking-Software. Die richtige OKR-Software fügt sich in Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Projektmanagement-System ein, sorgt dafür, dass die Teams auf derselben Seite stehen, und wächst mit Ihnen.

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf ist ClickUp ein klarer Gewinner.

ClickUp Goals verknüpft individuelle Ziele mit einer übergeordneten Unternehmensvision, ermöglicht Teams die Kommunikation untereinander und die Visualisierung von Fortschritten, hilft Ihnen bei der schnellen und systematischen Erstellung von OKRs mit Hilfe von Vorlagen, und als Krönung des Ganzen steht Ihnen ClickUp Brain zur Verfügung, um aufgabenbasierte OKRs zu konzipieren. Erste Schritte mit ClickUp noch heute!

OKR Software FAQs

1. Was ist OKR-Software?

OKR-Software ist eine Plattform zur Strategieumsetzung, die Unternehmen dabei hilft, Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) für Teams und Mitarbeiter festzulegen, zu verfolgen und zu verwalten. Sie bietet eine zentrale Plattform für Teams, um ihre Ziele zu erstellen, abzustimmen und zu überwachen und dabei Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

2. Ist OKR-Software für alle Arten von Organisationen geeignet?

OKR-Software ist für Organisationen verschiedener Größen und Branchen von Vorteil. Sie wird häufig in Technologieunternehmen und Start-ups eingesetzt, aber auch andere Branchen wie das Gesundheits-, Bildungs- und Finanzwesen haben OKRs eingeführt, um Leistung und Wachstum zu fördern.

3. Auf welche Funktionen sollte ich bei OKR-Software achten?

Achten Sie bei der Auswahl von OKR-Software auf Funktionen wie Zielsetzung und -verfolgung, Fortschrittsvisualisierung, Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools (z. B. Projektmanagement-Software) und Benutzerfreundlichkeit. Vergewissern Sie sich, dass die Software auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

4. Was ist der Unterschied zwischen OKR und Balanced Scorecard (BSC)?

Bei der Erörterung OKRs vs. Balanced Scorecards die OKRs konzentrieren sich auf spezifische, messbare Leistungen, um die Innovation voranzutreiben, während die Balanced Scorecards die Geschäftsaktivitäten an der Unternehmensstrategie ausrichten und eine Mischung von Leistungskennzahlen für einen umfassenden Überblick verwenden.