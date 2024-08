6 Zielsetzungsstrategien und -techniken für das Wachstum Ihres Unternehmens

Viele von uns haben Schwierigkeiten, ihre Produktivitätsziele zu erreichen, und es fühlt sich an, als sei der Tag vorbei, bevor wir alles auf unserer Agenda erledigt haben. Aber wir können dieses Problem überwinden und unsere Produktivität steigern, indem wir uns Ziele setzen und die Fortschritte auf dem Weg zu deren Erreichung verfolgen. Dies hilft uns, den Fortschritt zu schätzen, den wir gemacht haben, und gibt uns die Möglichkeit, auf dem richtigen Weg zu bleiben, um das zu erreichen, was wir wollen, anstatt uns in Ablenkungen zu verlieren.

Dieser detaillierte Blick auf den Zielsetzungsprozess wird durch Forschungsergebnisse gestützt, die zeigen, wie Teamleiter, CEOs und Projektmanager in kürzerer Zeit mehr erreichen können. Wir werden zum Beispiel untersuchen, was intelligente (und SMART) Ziele sind und wie man sie einsetzt. Wenn Sie die nachstehenden Ratschläge befolgen, werden Sie in der Lage sein, konsequente Fortschritte bei der Verwirklichung Ihrer Ziele zu erzielen.

Bedeutung der Zielsetzung

Das Setzen von Zielen ist eine der besten Methoden, um Ihre Ziele zu erreichen projektziele . Wenn sie richtig gesetzt sind, bieten Ziele einen realistischen Fahrplan zum Erfolg, der einen Teil des mit der Ungewissheit verbundenen Stresses beseitigt und es Ihnen ermöglicht, Ihre Zeit besser zu verwalten. Ziele bieten auch die Möglichkeit, Rechenschaft abzulegen, was zu besseren Arbeits- und persönlichen Gewohnheiten führen kann.

Treffen Sie jedes Ziel und visualisieren Sie Ihren Fortschritt auf dem Weg zum Ziel in der Goals-Funktion von ClickUp

Arten von Zielen

Jede Art von Ziel trägt dazu bei, dass Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Wenn Sie diese allgemeinen Zieltypen in Ihre Strategie einbeziehen, werden Sie schnell feststellen, wie sie sich gegenseitig ergänzen und Ihre Produktivität steigern.

Kurzfristige versus langfristige Ziele

Kurzfristige Ziele müssen sofort oder in naher Zukunft erreicht werden. Ein kurzfristiges Ziel könnte zum Beispiel der Abschluss einer Aufgabe in einem Projekt sein.

Langfristige Ziele oder Ziele für die Zukunft beziehen sich auf einen größeren Zusammenhang. So könnte der Abschluss eines bestimmten Projekts ein kurzfristiges Ziel sein, und die höheren Einnahmen aus dem abgeschlossenen Projekt könnten Sie als langfristiges Ziel für das Wachstum Ihres Unternehmens nutzen. Kurzfristige Ziele helfen dabei, die ideale Zukunft zu erreichen.

Persönliche und berufliche Ziele

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ziele nicht zu erreichen, besteht darin, sich auszubrennen. Das passiert, wenn das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben nicht stimmt. Wenn Sie sich zu sehr auf einen Bereich Ihres Lebens konzentrieren, leidet der andere darunter.

In diesem Fall kann die Produktivität sinken und die psychische Gesundheit leiden. Persönliche Ziele mögen den Anschein erwecken, als würden sie Ihr Berufsleben beeinträchtigen, aber in Wirklichkeit tragen sie dazu bei, Ihre Motivation für Ihre beruflichen Ziele hoch zu halten.

Ausgleichende Ziele wie führungsziele mit weiteren persönlichen Zielen, die Ihre Bemühungen abrunden.

Vorteile der Zielsetzung

Ziele können einschüchternd wirken. Manche Menschen fragen sich, ob sich der Stress, sich ein Ziel zu setzen, lohnt. Wenn Sie anfangen, sich Ziele zu setzen und ihre Fortschritte regelmäßig zu verfolgen, werden Sie feststellen, dass sie Sie eher motivieren als demotivieren.

Fokus und Richtung

Wenn Sie sich Ziele setzen, können Sie Ihren Tag planen und sich selbst für diesen Plan verantwortlich machen. Richtig organisierte Ziele geben Ihnen einen Überblick darüber, was Sie tun müssen.

Auf diese Weise ist es einfacher, sich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren und Ablenkungen zu vermeiden, wenn Sie von einer Aufgabe zur nächsten wechseln. Und was noch besser ist: Diese Art der Orientierung ist eine einfache Möglichkeit, die Produktivität zu steigern.

Motivation und Engagement

Wenn Sie Ihre Ziele abarbeiten, werden Sie sich jedes Mal gut fühlen, wenn Sie ein Ziel erreicht haben. Wenn ein Ziel abgeschlossen ist und das nächste beginnt, wird der Wunsch, dieses Gefühl wieder zu haben, Ihnen die nötige Motivation geben, sich anzustrengen und die Arbeit zu erledigen.

Messung von Fortschritt und Erfolg

Wenn man sich keine Ziele setzt und seine Fortschritte nicht misst, kann man leicht in die Falle tappen, dass man das Gefühl hat, sich zu verzetteln. Manchmal erreichen wir viel und trauen uns nicht zu, dass wir es schaffen.

Aber wenn man sich Ziele setzt und versucht, sie einzuhalten, kann man auf das zurückblicken, was man erreicht hat. Oft stellt man dann fest, dass es mehr ist, als man gedacht hat. So kann man verhindern, dass negative Einstellungen die Motivation zerstören.

Messung von Fortschritt und Erfolg im Goals-Ordner von ClickUp

Gemeinsame Herausforderungen bei der Zielsetzung

Eine schlechte Planung beim Setzen von Zielen kann Ihrer Motivation eher schaden als sie zu fördern. Im Folgenden finden Sie einige Dinge, die beim Setzen von Zielen schief gehen können, und wie Sie ihnen entgegenwirken können, um das positive Gefühl zu erhalten, das effektive Ziele vermitteln.

Mangelnde Klarheit

Wenn Sie Ihre Ziele nicht sorgfältig planen, können Sie sich zu weit gefasste Ziele setzen. Wenn es dann an der Zeit ist, sich hinzusetzen und ein solches Ziel zu verwirklichen, fehlt Ihnen die Richtung, die ein gut geplantes Ziel bietet.

Wenn Sie sich Ziele setzen, sollten Sie immer klare und leicht verständliche Ziele formulieren. Sie sollten genau wissen, wo das Ziel beginnen und enden soll, damit Sie es effizient verwirklichen können.

Unrealistische Erwartungen

Wenn Sie beginnen, sich Ziele zu setzen, stellen Sie vielleicht fest, dass Sie Ihre Fähigkeiten nicht genau kennen. Das kann dazu führen, dass Sie sich Ziele setzen, die weit über das hinausgehen, was Sie an einem Tag erreichen können. Wenn Sie sich keine realistischen Ziele setzen, geraten Sie in Rückstand oder laufen Gefahr, demotiviert oder ausgebrannt zu werden.

Setzen Sie sich immer Ziele, die Sie in der Zeit, die Sie sich selbst zugestehen, erreichen können. Es kann sein, dass Sie Ihre Kapazität nicht sofort erkennen. In solchen Fällen sollten Sie vorsichtig sein und sich kleinere Ziele setzen.

Schlechtes Zeitmanagement

Selbst wenn es Ihnen gelingt, bei der Sache zu bleiben und an Ihren Zielen zu arbeiten, schaffen Sie es nicht, die wichtigen Dinge zu erledigen. Wahrscheinlich haben Sie eine Menge Ziele von unterschiedlicher Bedeutung. Am besten verwenden Sie Ihre Zeit zuerst auf die wichtigen Ziele.

Wenn Sie Ihre Ziele nach Prioritäten ordnen, können Sie sicherstellen, dass die wichtigen Aufgaben immer erledigt werden und Sie Ihre Zeit optimal nutzen. Viele Techniken, die wir später besprechen werden, helfen Ihnen, Ihre Ziele nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen.

Strategien und Techniken zur Zielsetzung

Die Probleme, die wir zuvor besprochen haben, sind nicht neu. Sie sind Herausforderungen, denen sich Zielsetzer stellen, seit es Ziele gibt. Das Gute daran ist, dass es viele Methoden gibt, mit denen man ihnen entgegenwirken kann. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Zielsetzungstechniken vor, mit denen Sie sich effektivere Ziele setzen können.

Verwenden Sie ClickUp's SMART Goals Vorlage zur Strukturierung und Straffung Ihrer Zielsetzungsstrategien in einem überschaubaren System

1. SMARTe Ziele setzen

Die SMART-Ziele ist eine Zielsetzungstechnik, mit der Sie sich Ziele setzen können, die Sie auch erreichen können. Ziele, die Ihnen helfen, Ihre Motivation aufrechtzuerhalten, anstatt Ihnen die Motivation zu nehmen. Der Name SMART ist ein leicht zu merkendes Akronym:

SMART: Spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitlich begrenzt

Diese fünf Faktoren machen ein Ziel aus, das die Erfolgschancen maximiert. Schauen wir uns jeden dieser Faktoren an:

Spezifisch: Ein spezifisches Ziel ist unzweideutig. Wenn Sie mit dem Ziel beginnen, sollten Sie genau wissen, was erreicht werden muss

Ein spezifisches Ziel ist unzweideutig. Wenn Sie mit dem Ziel beginnen, sollten Sie genau wissen, was erreicht werden muss Messbar: Sie müssen in der Lage sein, die Fortschritte Ihres Ziels zu verfolgen. Messbare Ziele beantworten Fragen wie: Wie viel? Wie viele? Für wie lange?

Sie müssen in der Lage sein, die Fortschritte Ihres Ziels zu verfolgen. Messbare Ziele beantworten Fragen wie: Wie viel? Wie viele? Für wie lange? Erreichbar: Wir haben bereits über die Bedeutung erreichbarer Ziele gesprochen. Sie verhindern, dass Sie Ihre Ziele zu hoch stecken und scheitern

Wir haben bereits über die Bedeutung erreichbarer Ziele gesprochen. Sie verhindern, dass Sie Ihre Ziele zu hoch stecken und scheitern Relevant: Das Ziel, das Sie sich setzen, sollte für Sie und alle übergreifenden Themen Ihrer Ziele relevant sein

Das Ziel, das Sie sich setzen, sollte für Sie und alle übergreifenden Themen Ihrer Ziele relevant sein Zeitgebunden: Zeitgebundene Ziele geben Ihnen einen Zeitrahmen vor, in dem Sie sie erreichen müssen, und helfen Ihnen so, das Gefühl der Dringlichkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihre Fortschritte zu priorisieren

2. Legen Sie Ihre Prioritäten fest

Vorhin haben wir besprochen, dass ein Ziel dringend, wichtig oder beides sein kann. Dringende Ziele müssen immer rechtzeitig fertig gestellt werden, daher ist es wichtig, dass Sie einen Rahmen für die Priorisierung Ihrer Ziele haben. Eine gängige Methode ist die so genannte Eisenhower-Matrix (oder Dringend-Wichtig-Matrix).

Dabei handelt es sich um eine Zielsetzungstechnik, die je nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit des Ziels vier Quadranten definiert. Der Quadrant, in den ein Ziel fällt, sagt Ihnen, wie Sie es behandeln sollten.

Die Eisenhower-Matrix

Dringend und wichtig: Wenn ein Ziel sowohl dringend als auch wichtig ist, sollte es auf der Liste der Dinge stehen, die Sie sofort erledigen Nicht dringend, aber wichtig: Wichtige Ziele, die nicht sofort erledigt werden müssen, sollten entsprechend ihrer Wichtigkeit eingeplant werden Dringend, aber nicht wichtig: Ein Ziel, das als dringend, aber nicht wichtig eingestuft wird, muss vielleicht sofort erledigt werden, aber nicht von Ihnen. Delegieren Sie die Verantwortung für diese Ziele Nicht dringend und nicht wichtig: Ein Ziel, das weder dringend noch wichtig ist, sollte ganz von Ihrer Aufgabenliste gestrichen werden

3. Verwenden Sie kontinuierliche Überwachungssysteme

Ziele helfen Ihnen, Ihre Zeit zu verfolgen und motivieren Sie, sie zu erfüllen. Aber ohne ständige Überwachung ist diese Motivation möglicherweise nicht gegeben. Es gibt mehrere zielsetzungsvorlagen die Ihnen helfen können, Ziele zu setzen und zu überwachen.

Digitale Zielsetzung und Überwachung

Die beste Möglichkeit, Ihre Ziele zu überwachen, ist ein app zur Zielverfolgung . Mit ClickUp erhalten Sie eine voll funktionsfähige App zur Zielverfolgung und eine komplette Produktivitätsplattform. ClickUp-Ziele ermöglicht Ihnen die Zuweisung und Verfolgung spezifischer Ziele für eine umfassende Zielüberwachungslösung, komplett mit einer wöchentlichen Scorecard. Die Unterteilung großer Ziele in kleinere Zielvorgaben bietet Flexibilität, die Ihnen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. So können Sie beispielsweise Siege feiern, eine wachstumsplan wenn Sie mehr Struktur wünschen oder sich über Ihre Fortschritte im Klaren sein wollen.

4. Wenden Sie die Methode "Get Things Done" an

Manchmal schwirren einem so viele Ideen im Kopf herum, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. David Allen hat die GTD-Methode (Getting Things Done) entwickelt, um diese Ideen aus dem Kopf zu bekommen und zu organisieren. Die Kernphilosophie besteht darin, alle Aufgaben und Ideen, die einem in den Sinn kommen, zu erfassen und sie dann so zu ordnen, dass sie leicht zu verwalten sind. A GTD-Vorlage kann Ihnen helfen, die Methode zu sortieren.

Die Getting Things Done (GTD) Vorlage hilft Ihnen, all Ihre Ideen an einem zentralen Ort zu organisieren

Die fünf Schritte von GTD

Der GTD-Rahmen besteht aus fünf Schritten. Wenn Sie den Prozess durchlaufen, haben Sie am Ende eine organisierte Liste von Projekten, die bearbeitet werden sollten, und solchen, die beiseite gelegt werden können.

Erfassen: Sammeln Sie jede Aufgabe, jede Idee, jedes Projekt oder jede andere Verpflichtung und zeichnen Sie sie mit der Methode Ihrer Wahl auf Klären: Verarbeiten Sie, was jeder Punkt bedeutet. Entscheiden Sie, ob es sich lohnt, sie zu verfolgen oder nicht. Wenn ja, entscheiden Sie über den nächsten Schritt und das Ergebnis Organisieren: Ordnen Sie alle umsetzbaren Punkte in Kategorien ein. Wie Sie sie kategorisieren, bleibt Ihnen überlassen Reflektieren: Überprüfen Sie Ihre Listen regelmäßig, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen und sich auf die richtigen Aufgaben für den Moment zu konzentrieren Engage: Sobald Ihre Aufgaben und Listen klar sind, arbeiten Sie sich durch sie durch, indem Sie Ihreaufgabenverwaltung software Ihrer Wahl

5. Versuchen Sie Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs)

Die Aufteilung der Aufgaben in eine Reihe von Zielen und Schlüsselergebnissen gehört zu den besten Zielsetzungstechniken für eine ganze Organisation. Sie hilft, anspruchsvolle Ziele zu vereinfachen und bietet eine Möglichkeit, die strategischen Ziele eines Unternehmens anhand messbarer Ergebnisse zu verfolgen. Es gibt mehrere OKR-Software projekte, die Unternehmen dabei helfen können, diesen Rahmen optimal zu nutzen.

Nutzen Sie die OKR-Vorlage von ClickUp, um Ziele für sich und Ihr Team zu verfolgen und festzulegen

Grundsätze der OKR

OKRs beinhalten Zielsetzungen, die qualitative und handlungsorientierte Ziele sind. Sie sollten klar und leicht zu merken sein. Jedes Ziel sollte mit der Vision und Strategie Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Da Ziele immer messbar sein sollten, sind die zweite Hälfte der OKRs die Schlüsselergebnisse. Anhand dieser Messgrößen wird der Fortschritt bei der Erreichung der Ziele gemessen.

OKRs sollen Grenzen überschreiten und sind so konzipiert, dass sie sehr ehrgeizig und dennoch erreichbar sind. Aufgrund dieses zusätzlichen Schwierigkeitsgrads wird eine Erfolgsquote von 60-70 % in der Regel als gut angesehen. Wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen, nutzen Sie Ihre OKRs, um Folgendes zu untersuchen methoden zur Prozessverbesserung so dass Sie sich weiterhin um Ihr bevorzugtes Ergebnis bemühen können.

Dies ist auch der Grund, warum es sich um Ziele auf Organisationsebene handelt. OKR eignen sich am besten, um Teamziele zu erstellen und Fortschritte zu messen. Würden sie als individuelle Leistungsindikatoren verwendet, wäre die Versuchung zu groß, sie aus Gründen der Fairness zu vereinfachen.

6. Umgang mit der Ausweitung des Projektumfangs durch Projektprognosen

Manche Projekte, vor allem im Softwarebereich, haben die Angewohnheit, in unüberschaubare Dimensionen zu wachsen. Das Team kommt mit mehr großartigen Ideen, als in der erforderlichen Zeit umgesetzt werden können, und der Versuch, dies zu tun, führt zu verpassten Terminen und verzögerten Markteinführungen. Projektvorhersage werkzeuge können bei der Planung der Projektdauer helfen, aber dieses Problem wird besser in der Phase der Zielsetzung angegangen.

Die MoSCoW-Methode

Diese Methode befasst sich mit Projekten, die in ihrer Größe schwanken, indem die Wichtigkeit der Aufgaben eingestuft wird. Die Aufgaben werden in vier Kategorien eingeteilt: "Muss", "Sollte", "Könnte" und "Wird nicht sein". Der Name leitet sich vom Anfangsbuchstaben der jeweiligen Kategorie ab. Hier ist die Bedeutung jeder Kategorie:

Muss haben: Diese Aufgaben sind nicht verhandelbare Anforderungen des Projekts. Dazu gehören die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, kritische Funktionalitäten oder wichtige Ergebnisse

Diese Aufgaben sind nicht verhandelbare Anforderungen des Projekts. Dazu gehören die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, kritische Funktionalitäten oder wichtige Ergebnisse Sollte haben: Dies sind wichtige, aber nicht kritische Aufgaben. Sie haben hohe Priorität und sollten nach Möglichkeit einbezogen werden, da sie einen großen Beitrag zum Endergebnis leisten

Dies sind wichtige, aber nicht kritische Aufgaben. Sie haben hohe Priorität und sollten nach Möglichkeit einbezogen werden, da sie einen großen Beitrag zum Endergebnis leisten Könnte man haben: Dies sind die weniger wichtigen, aber dennoch wünschenswerten Aufgaben, die das Projekt verbessern können, aber bei Zeitmangel leichter gestrichen werden können

Dies sind die weniger wichtigen, aber dennoch wünschenswerten Aufgaben, die das Projekt verbessern können, aber bei Zeitmangel leichter gestrichen werden können Will ich nicht haben: Diese Aufgaben wurden in Betracht gezogen, werden es aber nicht in das Endprodukt schaffen. Das kann bedeuten, dass es sich um gute Ideen handelt, die aber auf eine spätere Version verschoben werden müssen

