10 kostenlose GTD-Vorlagen (Getting Things Done) für mehr Produktivität

Für manche Teams ist nicht die Ausführungsphase das Problem, sondern die Planungsphase, die ein echtes Kopfzerbrechen bereiten kann. Das Nachdenken über Aufgaben und die Entscheidung, welche davon erledigt werden sollen, ist oft der mühsamste Schritt bei allen Unternehmungen, ob privat oder beruflich.

Glücklicherweise gibt es genau die richtige Lösung für Ihr Planungsproblem: Getting Things Done (GTD)-Vorlagen! Mit ihnen wird das Aufgabenmanagement zum Kinderspiel, und Sie können sich auf das konzentrieren, was am Ende des Tages wichtig ist - die Arbeit.

Um Ihnen zu helfen, das am besten geeignete Tool für die Aufgabenplanung zu finden, haben wir eine Liste der Top 10 kostenlosen GTD-Vorlagen erstellt. Wir gehen auf ihre Fähigkeiten ein und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus jeder Vorlage herausholen können.

Was ist eine GTD-Vorlage?

Getting Things Done (GTD) ist eine aufgabenmanagement methode, die von David Allen, einem bekannten Produktivitätsexperten, entwickelt wurde. Der Zweck von GTD ist es, Menschen dabei zu helfen, aufgabenbezogene Ängste und ihre Ziele zu erreichen durch fünf einfache Schritte:

Erfassung von Aufgaben an einem Ort Klären und Entscheiden, ob eine Aufgabe umsetzbar ist oder zurückgestellt werden kann Organisieren in Kategorien Reflektieren, Überprüfen und Aktualisieren Engagement und Abschluss

Ein integraler Bestandteil des GTD-Systems ist ein "Sammelwerkzeug", d. h. eine Vorlage, die alle Aufgaben miteinander verbindet. GTD-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke, die es Ihnen ermöglichen, zu sammeln, zu organisieren und aufgaben zu priorisieren und verfolgen dabei den Fortschritt der einzelnen Schritte.

Mit GTD-Vorlagen können Sie effizienter planen und arbeiten. Wenn Sie einen klaren Fahrplan vor sich haben, ist es schwieriger, wichtige Aufgaben oder Termine zu übersehen. Wenn Sie wissen, was zu tun ist, können Sie sich darauf konzentrieren, die besten Ergebnisse zu erzielen, sei es für Ihr persönliches oder berufliches Wachstum. 🪴

Was macht eine gute GTD-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für die Erledigung von Aufgaben hat die folgenden Eigenschaften:

Funktionalität : Unterstützt den gesamten GTD-Prozess - von der Aufgabenerfassung bis zur Fortschrittsverfolgung

: Unterstützt den gesamten GTD-Prozess - von der Aufgabenerfassung bis zur Fortschrittsverfolgung Einfachheit : Hat ein sauberes, übersichtliches Layout und ist einfach für einen Wochenrückblick zu verwenden

: Hat ein sauberes, übersichtliches Layout und ist einfach für einen Wochenrückblick zu verwenden Flexibilität : Ermöglicht Ihnen, die Vorlage zu erweitern und an verschiedene Szenarien anzupassen

: Ermöglicht Ihnen, die Vorlage zu erweitern und an verschiedene Szenarien anzupassen Zugänglichkeit : Ermöglicht den Zugriff auf mehreren Geräten, so dass Sie die Vorlage auch unterwegs bearbeiten können

: Ermöglicht den Zugriff auf mehreren Geräten, so dass Sie die Vorlage auch unterwegs bearbeiten können Integration: Verbindet sich nahtlos mit anderenproduktivitätswerkzeugen sie verwenden

Die 10 besten GTD-Vorlagen für persönliche Produktivität im Jahr 2024

Verbringen Sie nicht mehr Zeit damit, über Aufgaben nachzudenken, als sie zu erledigen. Verwenden Sie eine dieser 10 großartigen GTD-Vorlagen und sparen Sie sich die Mühe!

Egal, ob Sie ein erfahrener GTD-Praktiker oder ein Neuling in der Methode sind, diese Vorlagen bringen ein Gefühl von Klarheit und Kontrolle in Ihr täglichen Arbeitsablauf . Außerdem sind sie kostenlos zu verwenden!

1. ClickUp Getting Things Done Vorlage

ClickUp Vorlage für erledigte Aufgaben

Wenn Vorlagen Gebäude wären, wäre dies ClickUp Getting Things Done Vorlage wäre ein Wolkenkratzer! Es kommt mit vielen Ebenen von Funktionen und benutzerdefinierten Elementen, so dass Sie alles verwalten können Projekte und Aufgaben das Leben wirft dir was vor. 🥏

Es mag auf den ersten Blick überwältigend erscheinen, aber die Vorlage enthält eine Anleitung für eine bessere Navigation. Das gilt auch für die meisten anderen Vorlagen auf dieser Liste!

Als Vorlage auf Ordnerebene enthält sie zahlreiche Listen und Ansichten. Beginnen Sie damit, alle Ihre Aufgaben in der Liste Posteingang zu erfassen und zu beschreiben. Anschließend können Sie deren Dauer abschätzen, sie auf der Grundlage des erforderlichen Arbeitsaufwands von eins bis fünf bewerten und entscheiden, ob sie umsetzbar sind, wie von Allen, dem Erfinder der GTD-Methode, beschrieben.

Der nächste Schritt besteht darin, die Aufgaben in geeignete Kategorien einzuteilen. Sie können ihnen einen Kontext geben, indem Sie Tags wie "Arbeit", "Zuhause" oder eine eigene Kategorie verwenden. Sie können die Aufgaben auch in anderen Listen sortieren, z. B:

Geplant : Enthält einenKalenderansicht für Ihre zeitgesperrten Aufgaben

: Enthält einenKalenderansicht für Ihre zeitgesperrten Aufgaben Projektliste : Hilft Ihnen bei der Aufschlüsselung undprojekte zu priorisierend.h. komplexe Aufgaben

: Hilft Ihnen bei der Aufschlüsselung undprojekte zu priorisierend.h. komplexe Aufgaben Referenz: Bezieht sich auf Materialien, die für zukünftige Aufgaben hilfreich sein könnten

Die Vorlage verfügt über vier Automatisierungsoptionen, die Ihnen Zeit sparen, z. B. das Übertragen von Aufgaben aus dem Posteingang in geplante Listen, sobald sich deren Fälligkeitsdatum ändert. Und das Beste daran: Sie können sie jederzeit an Ihren bevorzugten GTD-Workflow anpassen!

2. ClickUp Getting Things Done Board Vorlage

ClickUp Getting Things Done Board-Vorlage

Die Getting Things Done Board Vorlage von ClickUp macht Ihre täglichen Verpflichtungen weniger einschüchternd, indem es sie auf einfache und ansprechende Weise präsentiert.

Es handelt sich um eine anfängerfreundliche Vorlage auf Listenebene mit zwei Ansichtsmodi, d. h. Ansichten. Die erste ist eine Kanban-Tafel die Aufgaben als Karten anzeigt. Mit Bildern und farbenfrohen Tags bringt es eine erfrischende Abwechslung in einen ansonsten alltäglichen Prozess. 🍋

Die andere Ansicht enthält dieselben Informationen, ist aber in einem traditionellen to-Do-Liste format.

Die Verwendung der Vorlage ist ein stressfreies Produktivitätserlebnis. Sei es in Liste oder Board-Ansicht fügen Sie neue Aufgaben hinzu und geben Sie relevante Informationen über sie an, wie z. B:

Zeitschätzungen

Kategorie-Tags für verschiedene Lebensbereiche, z. B. Geschäft, Zuhause und Fitness

Kontext-Tags, wie z. B. Persönliches, Computer, Anruf und Papierkram

Energie-Bewertungen

Prioritätskennzeichnungen

Standardmäßig sind die Aufgaben nach Status gruppiert. Um den Status einer Aufgabe zu aktualisieren, ziehen Sie sie per Drag & Drop in das entsprechende Gruppenfeld. Sie können auch die Gruppierungs- und Sortierungskriterien sowie jedes andere Element der Vorlage anpassen.

3. ClickUp Getting Things Done Framework Vorlage

ClickUp Getting Things Done Framework-Vorlage

Ob GTD-Veteran oder Neuling, diese ClickUp Getting Things Done Framework Vorlage ist das erstklassige Ticket nach Productivity Town! 🎫

Sie bietet zahlreiche Funktionen und ist dennoch einfach und intuitiv zu bedienen. Es handelt sich um eine Vorlage auf Ordnerebene mit vier Listen:

Ideen: Ein Ort, an dem Sie potenzielle und aufgegebene Aufgaben speichern und Hinweise für später hinterlassen können Zu erledigen: Eine Aufgabenliste mit definierten Dringlichkeitsstufen und Abhängigkeiten Kalender: Eine Liste der geplanten Aufgaben und eine interaktive Kalenderansicht der Aktivitäten Projekte: Eine Liste anstehender Mehrschrittaufgaben

Auf der Ordnerebene finden Sie die Master-Aufgabenliste, die alle Aufgaben der vergangenen Woche und andere enthält, unabhängig davon, zu welcher Liste sie gehören.

Die Vorlage enthält auch ein GTD-Flussdiagramm in Whiteboard-Ansicht . Dieses praktische Diagramm hilft Ihnen, den gesamten GTD-Prozess zu verstehen, wie er in ClickUp abläuft. Es besteht aus einer Reihe von Aktionen und Fragen, die Sie sich selbst stellen können, um zu entscheiden, was mit jeder Aufgabe zu tun ist, die Ihnen über den Weg läuft. Sie können es gerne an Ihren eigenen Arbeitsablauf anpassen.

4. ClickUp Einfaches Aufgabenmanagement Vorlage

ClickUp Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement

Manchmal ist die einfachste Lösung die effektivste. Die ClickUp Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement verkörpert diese Philosophie mit seinem minimalistischen Design und robusten Funktionen.

Sie können zwischen zwei Ansichten wählen, die die gleichen Informationen enthalten - Liste oder Tafel. Wenn Sie an Tabellenkalkulationen gewöhnt sind, finden Sie vielleicht die Listenansicht praktischer, während visuelle Typen in der Regel die Tafelansicht bevorzugen.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, verwenden Sie die Vorlage, um alle Ihre Aufgaben und die dazugehörigen Informationen zu sammeln. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Zeitpläne fest, und setzen Sie Prioritäten, indem Sie Dringlichkeitsstufen festlegen.

Die Einfachheit dieser Vorlage gibt Ihnen auch die Freiheit, sie zu personalisieren. Führen Sie neue Listen oder Ansichten ein und passen Sie die Vorlage an verschiedene Kontexte an. Sie können zum Beispiel ein Brainstorming mit Mind Map oder Whiteboard-Ansicht oder sogar Google Docs-Dateien einbetten und auf der Plattform bearbeiten.

5. ClickUp Arbeit zu erledigen Vorlage

ClickUp Arbeit zu erledigen Vorlage

Obwohl sie sich nicht ganz an die GTD-Methodik hält, ist diese Work To Do Vorlage von ClickUp kann noch ihre Produktivität steigern . Es bietet ein dynamisches und anpassbares Aufgabenmanagementsystem, das für jedes Team oder Unternehmen geeignet ist.

Diese Vorlage auf Listenebene umfasst drei Ansichten:

Aufgabenliste Wöchentlicher Kalender Monatlicher Kalender

In der Listenansicht finden Sie eine umfassende Liste aller Aktivitäten. Sie sind in die Gruppen Täglich, Wöchentlich und Monatlich eingeteilt und geben den zugewiesenen Zeitrahmen für die Erledigung an. In den Feldern auf der rechten Seite können Sie weitere Informationen angeben, z. B. Status, Fälligkeitsdatum und Priorität. Geben Sie im Feld Aufgabentyp die Abteilung an, die für die Aufgabe zuständig ist, z. B. Marketing oder IT.

In Kalenderansichten können Sie Aufgaben durch Ziehen verschieben, um sie zu planen oder neu zu planen. Wenn Sie bereits eine Kalender-App haben, können Sie diese für einen optimierten Arbeitsablauf synchronisieren. 🗓️

Obwohl diese Vorlage auf Unternehmen ausgerichtet ist, können Sie sie leicht für den privaten Gebrauch anpassen. Sie müssen nur die Aufgabenkategorien durch Ihre eigenen ersetzen, und schon können Sie loslegen!

6. ClickUp Kalender Aufgabenliste Vorlage

ClickUp Kalender Aufgabenliste Vorlage

Die ClickUp Kalender Aufgabenliste Vorlage vereint nahtlos Aufgabenorganisation und Zeitmanagement. Es ist ein unverzichtbares GTD-Werkzeug für alle, die mit Fristen zu kämpfen haben und sich bemühen ihre Planung zu optimieren . ⏰

Wie Sie an der Listenansicht erkennen können, ist die Vorlage für Manager gedacht, die damit die Arbeit für ihre Mitarbeiter organisieren können. Dennoch können Sie die Vorlage für den persönlichen Gebrauch anpassen, indem Sie Namen durch Aktivitäten ersetzen und einige andere Änderungen vornehmen.

Neben den traditionellen Listen- und Kalenderansichten enthält die Vorlage auch eine Besprechungsanfrage Formular-Ansicht . Passen Sie es an und senden Sie es an andere, sei es an Kollegen oder Freunde. ClickUp erstellt automatisch eine Aufgabe mit den angegebenen Informationen und spart so Zeit und Mühe.

Wenn Sie die Vorlage für die Arbeit verwenden möchten, werden Sie sich über die integrierte Zeiterfassung freuen. Sie finden diese Option, indem Sie auf eine Aufgabe klicken und das Fenster Aufgaben-Fach . In der Ablage können Sie auch Abhängigkeiten, Unteraufgaben und Kommentare hinzufügen.

7. ClickUp Täglich zu erledigende Dinge Vorlage

ClickUp Vorlage für täglich zu erledigende Dinge

Ein weiteres Tool, mit dem Sie Ihre täglichen Verpflichtungen verfolgen können, ist die ClickUp Vorlage für täglich zu erledigende Dinge . Sie mag einfach sein, aber sie erfüllt ihre Aufgabe außerordentlich gut. Sie hilft Ihnen, den Überblick über die täglichen Aufgaben zu behalten und sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Wenn Sie noch nie einen aufgabenmanagement-Tool zu verwenden, ist diese Vorlage ein hervorragender Ausgangspunkt.

Es handelt sich um eine Vorlage auf Aufgabenebene, die alle ihre Funktionen offenbart, sobald Sie die Aufgabenablage öffnen. Sie verfügt über drei Checklistenkategorien - Persönlich, Arbeit und Schule. Wie üblich können Sie diese wie auch fast alle anderen Elemente anpassen.

Verwenden Sie die Vorlage, indem Sie alle Aufgaben in den jeweiligen Checklistenkategorien auflisten. Bewerten Sie das Arbeitspensum des Tages, indem Sie den Schwierigkeitsgrad aus dem Dropdown-Menü auswählen, oder fügen Sie Dateien und Kommentare hinzu, um zusätzliche Informationen einzufügen. Sie können auch die Zeit erfassen, um einen Einblick zu erhalten, wie viel Aufwand bestimmte Aufgaben erfordern. Haben Sie Gedanken zu einem bestimmten Thema? Schreiben Sie sie in den Kommentaren auf. 💬

Wenn Sie Aufgaben erledigen, kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an. Der Fortschrittsbalken wird automatisch entsprechend der Anzahl der täglich erledigten Aufgaben aktualisiert. Sie können alle Änderungen im Protokoll auf der rechten Seite der Checkliste überprüfen.

8. ClickUp Täglicher Aktionsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Steht ein wichtiges Ereignis an? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan um alle damit verbundenen Aufgaben zu organisieren und zu verwalten. Es ist eine vielseitige projektmanagement-Tool das Ihnen hilft, alle Ihre Unternehmungen zu durchschauen.

Diese Vorlage auf Listenebene wird mit drei benutzerdefinierten Ansichten geliefert:

Aktionsschritte: Eine Listenansicht, die alle Schritte eines Projekts und die zugehörigen Informationen wie zugewiesene Abteilung, Fälligkeitsdaten, Priorität und Komplexität enthält Ziele: Eine Tafelansicht mit Aufgaben und Unteraufgaben, geordnet nach Abteilungen Zeitleiste: Eine horizontale Zeitleistenansicht, die die Reihenfolge der Aktionen für jede Abteilung anzeigt, wie sie durch Fälligkeitsdaten undabhängigkeiten und andere Informationen aus der Listenansicht

Da ClickUp sehr flexibel ist, können Sie die Vorlage an alle Arten von Veranstaltungen und Projekten anpassen.

9. Excel Aufgabenliste Vorlage von Vertex42

Verwenden Sie die Excel To Do List Template von Vertex42, um Aufgaben zu dokumentieren und zu bewerten

Wenn Excel die Waffe Ihrer Wahl ist, wird Ihnen diese Excel To Do List Template von Vertex42\ gefallen. Sie ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt der täglichen Aufgaben zu sammeln, zu bewerten und zu verfolgen, und zwar im Tabellenkalkulationsstil!

Beginnen Sie damit, alle Ihre Aufgaben oder Projekte in der ersten Spalte aufzulisten. In den folgenden Spalten können Sie die Fälligkeitsdaten festlegen, den Status aktualisieren, die Priorität angeben und Notizen hinzufügen. Sie können Aufgaben auch nach dem PICK-Modell bewerten:

Möglich: Einfach, niedriger Wert Implementieren: Einfach, hoher Wert Herausforderung: Schwer, hoher Wert Töten: Schwer, niedriger Wert

Auf der Registerkarte Liste können Sie die Dropdown-Kategorien für die Spalten PICK, Status und Priorität anpassen.

Das Besondere an dieser Vorlage sind die voreingestellten bedingten Formatierungsregeln. Sobald beispielsweise der Status einer Aufgabe auf "abgeschlossen" wechselt, werden alle Informationen grau dargestellt, so dass sie unter den aktiven Aufgaben weniger auffällt.

10. Google Sheets Basic Getting Things Done Vorlage von Template.net

Behalten Sie den Überblick mit der umfassenden Google Sheets Basic Getting Things Done Template von Template.net

Trotz ihres Namens ist diese Google Sheets Basic Getting Things Done Template von Template.net alles andere als einfach! Sie enthält alles, was Sie brauchen, um Ihre GTD-Strategie umzusetzen und Ihre Projekte perfekt zu planen.

Die Vorlage kommt mit vielen Registerkarten. Die wichtigste ist die Zusammenfassung, die Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen und den Gesamtfortschritt gibt. Die anderen Registerkarten können Sie für verschiedene GTD-Aufgabenkategorien verwenden, wie z. B.:

Posteingang

Warteliste

Projekt-Liste

Irgendwann/Vielleicht-Liste

Jede Registerkarte hat ein einzigartiges Layout, das an die jeweilige Aufgabenkategorie angepasst ist. Die Registerkarte "Posteingang" verfügt beispielsweise über verschiedene Spalten, die der Aufgabenbewertung gewidmet sind, was für die frühe Triagephase entscheidend ist.

Als Google Sheets-Dokument speichert diese Vorlage Ihren Fortschritt automatisch in der Cloud und ermöglicht zusammenarbeit in Echtzeit mit Teamkollegen oder Freunden. 🧑‍💻

Die 10 besten GTD-Vorlagen: Ein Überblick

In der folgenden Tabelle gehen wir kurz auf die Vorteile der einzelnen Vorlagen ein:

Steigern Sie Ihre Produktivität mit GTD-Vorlagen und ClickUp

Produktiv zu sein ist nicht einfach, besonders in der heutigen Welt voller Ablenkungen. 😶‍🌫️

Mit Hilfe von GTD-Vorlagen können Sie Ihre Aufgaben besser organisieren und sich stärker auf Ihre Ziele konzentrieren. Sie befähigen Sie dazu, Ihre Ziele engagiert zu verfolgen, selbstdisziplin zu bewahren und größere Erfolge im persönlichen und beruflichen Bereich zu erzielen.