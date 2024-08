Wir haben die 10 besten To-Do-Listen-Apps im Jahr 2024 getestet (kostenlos und kostenpflichtig)

Ich kann nicht die Einzige sein, die nach Aufgabenlisten lebt! Diese täglichen Checklisten-Apps sind zu meinem persönlichen digitalen Assistenten geworden, der mir hilft, Aufgaben zu organisieren, Erinnerungen zu setzen und Prioritäten zu setzen.

Oh, wie viele Dinge ich schon verpasst habe (einschließlich Zahnarzttermine) und Fristen, und ich glaube, der Wendepunkt kam, als ich eine Veranstaltung organisierte, die in einem heillosen Durcheinander endete.

Mit den richtigen Werkzeugen und einer veränderten Denkweise fällt nichts mehr durch die Maschen. Manchmal überschätzen wir unsere kognitiven Fähigkeiten und versäumen es, Hilfe anzunehmen.

Wenn Sie noch keine To-Do-Listen-App verwenden, ist das Ihr Zeichen, dass Sie sich der Party anschließen sollten. Mit diesen unglaublichen Tools behalten Sie den Überblick, wenn Sie mehrere Aufgaben mit unterschiedlichen Fristen und Prioritäten jonglieren.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit verschiedenen Aufgabenmanagement-Apps zu experimentieren. Basierend auf meinen Erfahrungen und den Tests des ClickUp-Teams habe ich eine Liste der besten kostenlosen und kostenpflichtigen Aufgabenlisten-Apps zusammengestellt.

Aber bevor wir mit der Liste weitermachen, lassen Sie uns kurz die wichtigsten Funktionen einer To-Do-Listen-App durchgehen.

Worauf sollten Sie bei einer Aufgabenlisten-App achten?

Benutzerfreundliche Oberfläche: Die App sollte intuitiv und einfach zu navigieren sein, mit klaren Anweisungen und einer minimalen Lernkurve (manchmal will ich nur eine einfache Checkliste, die ich im Kopf abhaken kann; die App, die mich am schnellsten dazu bringt, gewinnt. Deshalb liebe ich Widgets auf dem Startbildschirm meines Telefons. Ein Fingertipp, und schon ist alles erledigt)

Die App sollte intuitiv und einfach zu navigieren sein, mit klaren Anweisungen und einer minimalen Lernkurve (manchmal will ich nur eine einfache Checkliste, die ich im Kopf abhaken kann; die App, die mich am schnellsten dazu bringt, gewinnt. Deshalb liebe ich Widgets auf dem Startbildschirm meines Telefons. Ein Fingertipp, und schon ist alles erledigt) Plattformübergreifende Kompatibilität : Sie sollten in der Lage sein, von verschiedenen Geräten aus nahtlos auf Aufgabenlisten zuzugreifen, egal ob es sich um ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer handelt (Ich wechsle im Laufe des Tages zwischen meinem Telefon und meinem Laptop hin und her, und dann ist da noch mein Desktop für meinen persönlichen Arbeitsablauf. Plattformübergreifende Verfügbarkeit und Sicherheit gehen dabei Hand in Hand. Die Tools müssen auf dem Desktop und auf dem Handy gleichermaßen gut funktionieren. Oftmals legen Unternehmen den Schwerpunkt auf das Web-Erlebnis und das mobile Erlebnis ist ein nachträglicher Gedanke)

: Sie sollten in der Lage sein, von verschiedenen Geräten aus nahtlos auf Aufgabenlisten zuzugreifen, egal ob es sich um ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer handelt (Ich wechsle im Laufe des Tages zwischen meinem Telefon und meinem Laptop hin und her, und dann ist da noch mein Desktop für meinen persönlichen Arbeitsablauf. Plattformübergreifende Verfügbarkeit und Sicherheit gehen dabei Hand in Hand. Die Tools müssen auf dem Desktop und auf dem Handy gleichermaßen gut funktionieren. Oftmals legen Unternehmen den Schwerpunkt auf das Web-Erlebnis und das mobile Erlebnis ist ein nachträglicher Gedanke) Aufgabenpriorisierung und Sortieroptionen: Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu priorisieren, und die App sollte mehrere Sortieroptionen bieten, z. B. nach Fälligkeitsdatum, Kategorie oder benutzerdefinierter Reihenfolge (Ich verwende Tags, als ob mein Leben davon abhinge. Bei der großen Menge an Arbeit, die ich verfolge, brauche ich die individuellsten Ansichten um effektiv zu sein. ich mache das mit Tags, Prioritätskennzeichen, verschiedenen Ansichtstypen usw. Es ist wichtig, diese Option zur Anpassung zu haben

Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu priorisieren, und die App sollte mehrere Sortieroptionen bieten, z. B. nach Fälligkeitsdatum, Kategorie oder benutzerdefinierter Reihenfolge (Ich verwende Tags, als ob mein Leben davon abhinge. Bei der großen Menge an Arbeit, die ich verfolge, brauche ich die individuellsten Ansichten um effektiv zu sein. ich mache das mit Tags, Prioritätskennzeichen, verschiedenen Ansichtstypen usw. Es ist wichtig, diese Option zur Anpassung zu haben Erinnerungen und Benachrichtigungen: Erinnerungen und Benachrichtigungen sind unverzichtbar, um Ihnen zu helfenden Überblick über Aufgaben zu behalten und Projektfristen einzuhalten. (Neben der Option, Erinnerungen zu erhalten, halte ich die Möglichkeit, die Art der Erinnerungen und die Art der Benachrichtigung anzupassen, für besonders wichtig. Andernfalls wird man in einem Meer von Benachrichtigungen ertrinken.)

Erinnerungen und Benachrichtigungen sind unverzichtbar, um Ihnen zu helfenden Überblick über Aufgaben zu behalten und Projektfristen einzuhalten. (Neben der Option, Erinnerungen zu erhalten, halte ich die Möglichkeit, die Art der Erinnerungen und die Art der Benachrichtigung anzupassen, für besonders wichtig. Andernfalls wird man in einem Meer von Benachrichtigungen ertrinken.) Kollaborationsfunktionen: Für die Arbeit an Teamprojekten sind Kollaborationsfunktionen wie die gemeinsame Nutzung von Aufgaben, das Kommentieren und die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder von entscheidender Bedeutung (Das ist für mich besonders wichtig, weil ich abteilungsübergreifend arbeite, ich markiere oder erwähne oft Leute und diskutiere in einem Aufgaben-Thread, damit wir eine Entscheidung treffen und uns abstimmen können. Es ist wichtig, dies alles an einem Ort tun zu können.)

Für die Arbeit an Teamprojekten sind Kollaborationsfunktionen wie die gemeinsame Nutzung von Aufgaben, das Kommentieren und die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder von entscheidender Bedeutung (Das ist für mich besonders wichtig, weil ich abteilungsübergreifend arbeite, ich markiere oder erwähne oft Leute und diskutiere in einem Aufgaben-Thread, damit wir eine Entscheidung treffen und uns abstimmen können. Es ist wichtig, dies alles an einem Ort tun zu können.) Anpassbare Kategorien oder Tags: Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben in Kategorien zu organisieren oder Tags zuzuweisen, um sie für ein effektives Projektmanagement einfach zu sortieren und zu filtern

Diese wesentlichen Funktionen haben mir geholfen, die vielen auf dem Markt verfügbaren Tools zu filtern und die besten für Sie herauszufiltern.

Los geht's!

Die 10 besten To-Do-Listen-Apps für das Jahr 2024

Die besten To-Do-Listen-Apps auf einen Blick:

1. ClickUp-beste KI-integrierte To-Do-Listen-App

ClickUp ist eine All-in-One-To-Do-Listen-App mit vielen Projektmanagement-, Kollaborations- und Analysefunktionen. Seine KI-Integration hebt es von den meisten Tools ab und bietet zeitsparende Funktionen, die die Effizienz verbessern und dafür sorgen, dass Sie sich auf sinnvolle Arbeit konzentrieren, die etwas bewirkt. ClickUp-Aufgaben ist eine bequeme Lösung, um Projekte in kleine Teile zu zerlegen und jeden Aktionspunkt als separate Aufgabe zu definieren.

Unterteilen Sie Ihre Projekte in überschaubare Aufgaben mit ClickUp Tasks

Ich kann Checklisten in jedem Teil meines Arbeitsbereichs erstellen mit ClickUp's To-Do-Listen ob in Tasks, Docs oder Notes. Die Aufgaben-Checkliste hilft mir, einen transparenten Prozess für mich und mein Team zu skizzieren, während die Dokumenten-Checkliste sicherstellt, dass ich die in einem Dokument aufgelisteten Aktionspunkte abhaken kann ClickUp Dokumente .

Wenn ich an einer Aufgabe arbeite und mir aus heiterem Himmel eine Idee kommt (oder ich vergesse, diese Woche Lebensmittel einzukaufen oder meinen gefürchteten Zahnarzttermin wahrzunehmen), mache ich eine schnelle Checkliste auf dem ClickUp-Notizblock. Ich muss nicht zwischen den Registerkarten wechseln, so dass mein Arbeitsablauf nicht unterbrochen wird.

Notieren Sie während der Arbeit Ideen, Aufgabenlisten und Notizen für sich selbst auf ClickUp Notebook

Ich bevorzuge es auch, Aufgaben in ClickUp Docs zu erstellen, weil es super einfach ist. Der Prozess sieht wie folgt aus:

Text in einem Dokument markieren Klicken Sie auf Aufgabe in der Symbolleiste Klicken Sie auf Liste auswählen und wählen Sie eine Liste aus Klicken Sie auf Erstellen

Nachdem ich die Aufgaben erstellt habe, weise ich sie den Teammitgliedern zu und lege Fristen fest. Die Echtzeit-Bearbeitungsfunktion ermöglicht mir eine reibungslose Zusammenarbeit mit meinem Remote-Team.

Verwalten Sie Ihre To-Do-Liste in Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

Für Aufgaben, die keinen manuellen Eingriff erfordern, verwende ich ClickUp Gehirn . Es automatisiert die Erstellung von Aufgaben und die Planung von Teilaufgaben, beantwortet Fragen zu Aufgaben und Dokumenten (wenn ich in Eile bin und nach bestimmten Informationen suche) und fasst Aufgabendetails zusammen.

Zusammenfassen von Aufgabendetails mit ClickUp Brain

Um zu testen, wie intuitiv dieses KI-Tool ist, habe ich eine Aufgabe mit dem Titel "Entwerfen eines Mitarbeiterschulungsprogramms" erstellt und meine Teammitglieder hinzugefügt, um zu besprechen, wie wir das Programm planen werden. Mit Hilfe von Aufgabenkommentaren haben wir unsere Ziele und den Ansatz, den wir für das Training wählen wollen, angesprochen.

Innerhalb weniger Tage begann ClickUp Brain, maßgeschneiderte Teilaufgaben zu empfehlen (nachdem es den Kontext der Aufgabe reflektiert hatte), z. B. die Ermittlung der Bedürfnisse und Qualifikationslücken der Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit Fachexperten zur Erstellung von Schulungsmodulen und die Festlegung des Zeitrahmens für das Programm.

Spielverändernd!

ClickUp hat auch mehrere einsatzbereite to-Do-Listen-Vorlagen und GTD-Vorlagen die Ihnen helfen, Ihre Aufgaben systematischer zu organisieren.

Dies sind meine Favoriten:

Identifizieren Sie Aufgabenprioritäten und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Work To Do Template

Diese Vorlage bringt Ihre täglichen Aktionen mit Ihren wöchentlichen Zielen in Einklang. Verwenden Sie sie zur Erstellung eines prioritätenliste nach Wichtigkeit, Dringlichkeit oder Aufwand, organisieren Sie Projekte mit Listen, Teilaufgaben und Terminen und verfolgen Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards.

Die Vorlage sorgt nicht nur für Ordnung, sondern ermöglicht Ihnen auch ein stressfreies Arbeiten, da Sie einen Überblick darüber erhalten, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen und wie weit Sie von Ihren Zielen entfernt sind.

Erstellen Sie eine wöchentliche Aufgabenliste, verfolgen Sie den Fortschritt und fühlen Sie sich inspiriert, auf Ihre kurzfristigen Ziele hinzuarbeiten - mit der ClickUp Vorlage für die wöchentliche Checkliste

Verwenden Sie diese Vorlage, um eine umsetzbare Agenda für die kommende Woche zu erstellen. Organisieren Sie ähnliche Aufgaben in Kategorien, setzen Sie Erinnerungen für zeitkritische Aufgaben und führen Sie eine Fortschrittsübersicht über die festgelegten Fälligkeitstermine.

Sie können die Vorlage so anpassen, dass sie sowohl für private als auch für berufliche Aufgabenlisten geeignet ist.

Planen Sie Ihre tägliche Routine und bauen Sie produktive Gewohnheiten auf mit ClickUp's Daily To-Do List Template

Diese Vorlage ist ein Planer für Ihre tägliche Routine, mit dem Sie gesunde Gewohnheiten aufbauen und auf Kurs bleiben können. Sie hilft Ihnen:

Ordnung in die täglichen Aufgaben und beruflichen Verpflichtungen zu bringen

Erreichbare Ziele zu setzen, die langfristig zu Ihrem Erfolg beitragen

Den Fortschritt regelmäßig zu überprüfen

Prioritäten zu setzen, damit Sie keine wichtigen Aufgaben verpassen

Wenn Sie Aufgaben von Ihrer Liste abhaken, erhalten Sie einen Motivationsschub, der Sie dazu anspornt, noch härter zu arbeiten. Vergessen Sie nicht, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, wenn Sie etwas erreicht haben, ob groß oder klein!

ClickUp eignet sich für funktionsübergreifende Teams jeder Größe, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen. Es unterstützt über 1.000 Integrationen mit anderen Anwendungen wie GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly und Zendesk. Selbst wenn Sie über ein umfangreiches technisches Paket verfügen, kann sich ClickUp schnell an Ihren Workflow anpassen.

ClickUp beste Eigenschaften

Verwalten Sie Ihre ClickUp To-Do-Liste vom Desktop, Telefon oder Browser aus

Wählen Sie aus mehr als 15 anpassbaren Ansichten, um den Fortschritt Ihrer Aufgabenliste auf eine für Sie geeignete Weise einzurichten, zu visualisieren und zu verfolgen

Passen Sie Aufgabentypen an, indem Sie Ihre Benennungskonventionen inClickUp Benutzerdefinierte Felder* Verfolgen Sie Ihre tägliche Produktivität durch die Zusammenfassung von Aufgaben am Ende des Tages mit ClickUp's AI Standups

ClickUp Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für Anfänger. Aber ClickUp hat reichlich Ressourcen und gebrauchsfertigevorlagen für die Aufgabenverwaltung um Ihnen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos (Ideal für Einzelpersonen)

(Ideal für Einzelpersonen) Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat (Ideal für kleine Teams)

$7/Benutzer pro Monat (Ideal für kleine Teams) Business: $12/Benutzer pro Monat (Ideal für mittelgroße Teams)

$12/Benutzer pro Monat (Ideal für mittelgroße Teams) Enterprise: Kundenspezifische Preise (Ideal für die Verwaltung mehrerer großer Teams)

Kundenspezifische Preise (Ideal für die Verwaltung mehrerer großer Teams) ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen) Benutzer lieben die Möglichkeit, intuitiv Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten in ClickUp zu erstellen und bewerten es als eine der besten Projektmanagement-Apps.

_"Ich mag es, dass ich meine tägliche Checkliste erstellen, Ideen für später festhalten und mich an Folgeaktivitäten erinnern kann

2. Todoist-am besten für die Zusammenarbeit

über Todoist Es reicht nicht aus, eine Aufgabenliste zu erstellen. Sie sollten in der Lage sein, mit anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um den Schwung aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle kommt Todolist ins Spiel.

Ich liebe die minimale Benutzeroberfläche dieser To-Do-Listen-App, vor allem weil sie das Teilen von Aufgaben viel einfacher macht. Todoist ermöglicht nicht nur das Teilen, sondern auch das Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder und das Hinzufügen zusätzlicher Details durch Kommentare.

Ich habe auch die Option gefunden, bestimmte Projekte privat zu machen, wenn man den Zugang zu sensiblen Daten einschränken möchte. Das ist eine durchdachte Ergänzung, um Produktpläne, Angebote und andere interne Daten vertraulich zu halten.

Todlist wurde entwickelt, um die Teamarbeit und Produktivität zu steigern, und ist eine intelligente Aufgabenmanagement-App für kleine bis mittelgroße Teams.

Todoist beste Eigenschaften

Konzentrieren Sie sich auf relevante Aufgaben mit flexiblen Ansichten

Priorisieren Sie zeitkritische Aufgaben und haken Sie sie schneller ab

Legen Sie wiederkehrende Fälligkeitsdaten intuitiv mit Datumserkennung fest

Synchronisieren Sie Ihre To-Do-Liste über Desktop, Android, iOS, Wearables und Browser-Erweiterungen

Todoist Einschränkungen

Die Kalenderintegration hätte leistungsfähiger sein können

Die Strukturierung von Unteraufgaben ist verwirrend

Todoist Preise

Anfänger: Kostenlos

Kostenlos Pro: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $8/Benutzer pro Monat

$8/Benutzer pro Monat Kollaboration: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Erweitert: Benutzerdefinierte Preise

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

Die meisten Benutzer bevorzugen Todoist gegenüber anderen Aufgabenverwaltungs-Apps wegen seiner Einfachheit und den leistungsstarken Funktionen zur Zusammenarbeit.

Todoist ist einfach zu installieren und verfolgt einen benutzerzentrierten Ansatz. Es ist ideal für die Erstellung detaillierter, personalisierter Aufgabenlisten (hilfreich für die Organisation verschiedener Phasen von Großveranstaltungen) > Wir können Aufgaben leicht an Teammitglieder verteilen, insbesondere wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten an einem Projekt beteiligt sind

3. TickTick - das Beste, um konzentriert zu bleiben

über TickTick Manchmal fühlt man sich überwältigt, wenn man eine lange Checkliste mit Aufgaben sieht. Man versucht, sie alle auf einmal zu erledigen. Aber die Wissenschaft der kontextwechsel sagt uns, dass Multitasking ein Produktivitätskiller ist - der Schlüssel zum Abhaken aller Aufgaben liegt darin, sich auf eine Aufgabe zur Zeit zu konzentrieren. Genau dabei hilft TickTick.

Ich habe den Pomo-Timer ausprobiert, mit dem Sie kleine Zeitblöcke reservieren können, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, die auf dem Pomodoro produktivitätssystem . Es ist zwar nicht ideal, den Pomodoro-Timer anzuhalten, aber TickTick bietet diese Funktion für den Fall, dass etwas Dringendes ansteht.

Für mich geht es bei der persönlichen Produktivität darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren, Ablenkungen zu vermeiden und genug gründliche Arbeit zu leisten. TickTick hat mir dabei geholfen.

Ich fand es auch toll, wie schnell ich mit der Spracheingabe Aufgaben hinzufügen und den Timer mit all meinen Geräten synchronisieren konnte. Diese To-Do-App ist ideal für Berufstätige, die produktiv bleiben wollen, indem sie sich auf kurze Zeiträume mit intensiver Arbeit konzentrieren.

Diese App eignet sich jedoch am besten für persönliche Aufgaben. Wenn Sie mit Ihrem Team an Aufgabenlisten zusammenarbeiten möchten, müssen Sie sich vielleicht nach einer anderen App umsehen.

TickTick beste Eigenschaften

Automatische Erinnerungsfunktion, wenn Sie einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und eine Zeitangabe hinzufügen

Teilen Sie Ihre Aufgabenliste mit anderen

Gamify Aufgabenfortschritt mit Achievement Score

Organisieren Sie Aufgaben in Ordnern, Listen, Aufgaben und Kontrollpunkten

TickTick-Einschränkungen

Die Kalenderansicht ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Begrenzte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

TickTick-Preise

Kostenlos

Basic: $2,99/Benutzer pro Monat (Jahresplan für $35,99)

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4. Any.do-best für die WhatsApp-Integration

über Any.do Sind Sie von zu vielen Apps überwältigt und suchen nach etwas, das zu Ihrer täglichen Routine passt? Any.do könnte eine gute Option sein.

Wir alle verwenden häufig Messaging- oder Texting-Apps, und Any.do funktioniert zusätzlich dazu. Es ermöglicht Ihnen, Erinnerungen direkt von WhatsApp aus einzurichten, auch ohne die Any.do-App zu öffnen.

Ich habe Any.do in WhatsApp integriert, und die Erfahrung war ziemlich nahtlos. Jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe mit einer Zeitleiste hinzufügte, erhielt ich eine Erinnerung auf WhatsApp. Diese Funktion ist jedoch nur bei kostenpflichtigen Tarifen verfügbar. Wenn Sie WhatsApp nicht verwenden, können Sie das Tool bequem mit Siri und Apple Reminders integrieren, wenn Sie ein Apple-Gerät verwenden.

Wenn Sie bei Ihrer Arbeit viel mit anderen Menschen zu tun haben, z. B. bei Verkaufsgesprächen oder Besprechungen, könnte eine auf Messaging ausgerichtete Produktivitäts-App einen Versuch wert sein. Wenn Sie jedoch versuchen, gründlich zu arbeiten, sind Messaging-Apps eine große Ablenkungsquelle. Sie zu nutzen, um produktiver zu werden, könnte sich als kontraintuitiv erweisen.

Any.do eignet sich für Einzelpersonen und kleine oder mittelgroße Teams, die eine unkomplizierte To-Do-App suchen. Größere Teams und Unternehmen benötigen jedoch möglicherweise etwas Leistungsstärkeres.

Any.do beste Eigenschaften

Erstellen Sie private Boards für die Verwaltung vertraulicher Informationen

Automatisches Zuweisen von Aufgaben, Terminen und Projektstatus

Erstellen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Boards, um Ihren Workflow zu verwalten

Synchronisieren Sie Inhalte über Ihren Desktop, Laptop, Tablet, Handy und Wearables

Einschränkungen von Any.do

Eingeschränkte Kalenderfunktion: Das Tool setzt 30-Minuten-Slots als Standard, die Sie nicht anpassen können

Preise von Any.do

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Premium: $5.99/Benutzer pro Monat

$5.99/Benutzer pro Monat Teams: $7.99/Benutzer pro Monat

$7.99/Benutzer pro Monat Familie: $9.99 (für 4 Benutzer pro Monat)

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. Things 3-best für iOS Aufgabenmanagement

über Dinge 3 Wenn Sie es vorziehen, mit Apple-Geräten zu arbeiten, ist die brandneue Things 3-App genau das Richtige für Sie, um die Aufgabenverwaltung zu optimieren.

Ich liebe die Erinnerungsfunktion, die bisher in der App fehlte. Der Parser für das Datum in natürlicher Sprache versteht die Zeit, die Sie eingeben, und setzt die Erinnerungen entsprechend. Ziemlich raffiniert.

Zu beschäftigt zum Tippen? Bitten Sie einfach Siri, in Things eine Erinnerung zu setzen, und schon ist alles erledigt. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie häufig mit zeitkritischen Aufgaben konfrontiert sind - Sie erhalten auf all Ihren Geräten Erinnerungen, damit Sie keine Fristen verpassen.

Das Design ist so, wie man es von einer App für Apple-Nutzer erwarten würde: sauber, elegant, minimalistisch und vor allem funktional. Der einfache Überblick darüber, was heute, morgen oder sogar in der kommenden Woche ansteht, ist ein echter Lebensretter.

Die Things 3 App eignet sich am besten, um Ihre persönliche To-Do-Liste zu verfolgen, sei es für berufliche Verpflichtungen oder Hausarbeiten.

Things 3 beste Funktionen

Minimalistisches, aber funktionales Design ohne Unordnung

Zerlegen Sie große Aufgaben in kleine Stücke mit Headlines

Verfolgen Sie Ihren Tagesplan mit der Heute-Liste

Planen Sie für die kommende Woche mit der Registerkarte Kommende

Things 3 Einschränkungen

Nur auf Mac und iOS verfügbar

Keine kostenlose Testversion

Things 3 Preise

MacOS: 49,99 $ (einmaliger Kauf)

49,99 $ (einmaliger Kauf) iPhone und Apple Watch: $9,99 (einmaliger Kauf)

$9,99 (einmaliger Kauf) iPad: $19.99 (einmaliger Kauf)

Things 3 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Rezensionen) Viele Benutzer vermissen erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Sortierung und benutzerdefinierte Ansichten, um Aufgaben in Things zu verfolgen.

Das Hauptproblem, das ich mit Things hatte, war, dass ich mir mehr Möglichkeiten gewünscht hätte, um Aufgaben abzugrenzen und zu unterscheiden. Ich verwende oft Farbcodes und auch Tags - Tags sind großartig in Things, aber ich hätte mir mehr Möglichkeiten gewünscht, um Aufgaben und Projekte zu trennen, damit man auf einen Blick sieht, was zu tun ist. Ich möchte nicht jedes Mal alle Aufgaben lesen, wenn ich einen Blick darauf werfe

Die meisten von ihnen sind sich jedoch einig über wie einfach und intuitiv sie als grundlegende Aufgabenverwaltungs-App ist.

Ich liebe die Einfachheit und Ästhetik von Things. Es ist intuitiv und funktioniert einfach. Die Synchronisierung funktioniert auf allen Plattformen einwandfrei. Es hat die wesentlichen Funktionen, die ich brauche: Projekte, Bereiche, Aufgaben, Notizen und Tags. Überschriften sind auch schön

6. Google Tasks-am besten für G-Suite Nutzer

über Google-Aufgaben Google Tasks ist eine kostenlose Aufgabenlisten-App, die Sie in Google Mail und Google Calendar integrieren können.

Was mir an diesem Tool am besten gefallen hat, ist die Möglichkeit, eine Aufgabe direkt aus Google Mail zu erstellen. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied eine Frage stellt oder einen Artikel zur Überprüfung schickt, können Sie ihn in einen Aktionsartikel umwandeln, der dann in Ihrer Aufgabenliste erscheint - ein Lebensretter, wenn Sie viel zu tun und wenig Zeit haben, einzelne Aufgaben festzulegen.

Für Einzelpersonen oder Unternehmen, die innerhalb der Gsuite arbeiten und keine zusätzlichen Funktionen benötigen, mag dies eine angemessene Option sein. Das Problem ist jedoch, dass die Möglichkeiten der Zusammenarbeit begrenzt sind, sobald Sie eine Aufgabe haben. Möglicherweise müssen Sie zu Ihrer Chat-Anwendung am Arbeitsplatz zurückkehren, um die Aufgabe weiter zu besprechen, oder sie per E-Mail versenden. Die Anpassung von Aufgaben durch Hinzufügen von Prioritäten, Etiketten oder Tags ist nach wie vor begrenzt.

Angenommen, Sie verwenden das Tool bereits, suchen aber nach erweiterten Funktionen wie Projektmanagement und Zusammenarbeitsmöglichkeiten. In diesem Fall können Sie Ihre Google Tasks-App mit ClickUp integrieren (mit Hilfe von Zapier). Jede Aktion, die Sie in der einen App durchführen, wird in der anderen reflektiert, wodurch Ihr Arbeitsablauf reibungsloser und effizienter wird.

Die besten Funktionen von Google Tasks

Ziehen und Ablegen von Aufgaben zum Ändern der Prioritätsstufen

Verfolgen Sie eine Aufgabe bis zu ihrer Ursprungs-E-Mail zurück, falls Sie mehr Kontext benötigen

Holen Sie sich Hilfe von Google Assistant, um Aufgaben besser zu verwalten

Verfolgen und bearbeiten Sie Aufgaben von jedem Gerät Ihrer Wahl aus

Einschränkungen von Google Tasks

Manchmal werden Push-Benachrichtigungen nicht rechtzeitig ausgelöst, wodurch Sie wichtige Termine verpassen können

Preise für Google Tasks

Kostenlos

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Microsoft To Do-best für Microsoft 365 Nutzer

über Microsoft zu tun Microsoft To-Do ist eine der einfachsten To-Do-Listen-Apps auf unserer Liste. Trotz der begrenzten Funktionen erledigt sie ihre Aufgabe - und das kostenlos.

Meine persönliche Lieblingsfunktion ist die Registerkarte "Mein Tag". Sie bietet eine Vogelperspektive auf meinen Tag (einschließlich privater und beruflicher Aufgaben) und intelligente Vorschläge zur Aktualisierung der Liste von unterwegs.

Dieses Tool eignet sich am besten für Teams, die mit einer To-Do-Listen-App beginnen, oder für kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer kostenlosen app zur Aufgabenverwaltung .

Wenn Sie viel im Microsft-Universum arbeiten, können Sie To Do in Outlook Tasks integrieren, um alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu verwalten.

Microsoft To-Do beste Eigenschaften

Integrieren Sie das Tool mit anderen MS-Produkten in Ihrem Tech-Stack, z. B. Teams und Outlook-Kalender

Markieren Sie Aufgaben als wichtig, um die Prioritäten im Auge zu behalten

Planen Sie tägliche Besprechungen und Kundenmeetings effektiv und greifen Sie über Web, Windows, iPhone und Android auf Ihre To-Do-Liste zu

Teilen Sie Ihre Aufgabenliste mit Teammitgliedern, um sie auf dem Laufenden zu halten

Einschränkungen von Microsoft To-Do

Starke Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem

Keine Berichtsfunktion zur Verfolgung der Leistung

Preise für Microsoft To-Do

Kostenlos

Microsoft To-Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

A publikumsliebling microsoft To-Do scheint eine beliebte To-Do-Listen-App für Teams und Einzelpersonen zu sein.

Microsofts To-Do ist sehr einfach zu bedienen und flexibel. Es hilft mir dabei, einen Tagesplan mit Plänen, Aktivitäten und Besprechungen zu erstellen. Die mir zugewiesenen Aufgaben können besser geplant und ausgeführt werden. Die nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem macht es zugänglich. Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Kalendersynchronisationsfunktionen funktioniert hervorragend. Die erstellten Aufgaben können leicht im Team geteilt werden. Guter Kundensupport.

8. Erinnern Sie sich an das Milk-Best für eine lustige UI

über Rememüber die Milch Ich mag zwar ein Fan von professionell aussehenden Arbeitsmanagement-Tools sein, aber ich konnte nicht umhin, beeindruckt zu sein, wie bezaubernd diese App ist.

Als ich mich mit den Funktionen der App beschäftigte, stieß ich auf die Smart List - eine Funktion, mit der Sie Aufgaben nach bestimmten Kriterien durchsuchen können. Sie können zum Beispiel nach Aufgaben suchen, die in dieser Woche fällig sind, damit Sie ihnen Vorrang vor anderen geben können.

Die Funktionen für die Zusammenarbeit beschränken sich zwar auf die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, aber Einzelpersonen und kleine Unternehmen können damit ihren täglichen Arbeitsablauf um ein unterhaltsames Element erweitern.

Die besten Funktionen von Remember the Milk

Unterhaltsame und einladende Benutzeroberfläche

Schnelles Erstellen von Aufgaben und Setzen von Erinnerungen mit Smart Add

Lassen Sie sich auf dem Kanal erinnern, den Sie am häufigsten nutzen - E-Mail, Text oder eine andere App

Einschränkungen von Remember the Milk

Um Aufgaben für Teammitglieder freizugeben, müssen Sie diese zunächst zu Ihren Kontakten hinzufügen. Das ist für große Teams unpraktisch

Denken Sie an die Milk-Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $49.99/Jahr mit unbegrenzter Freigabe (kein Monatsplan verfügbar)

Remember the Milk Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

9. Habitica - die beste spielerische To-Do-Listen-App

über Habitica Wenn sich das Abhaken Ihrer Aufgabenliste wie eine Menge Arbeit anfühlt, verwandelt Habitica Ihre Aufgabenliste in ein Spiel. Eine fantastische Möglichkeit, die Dinge aufzupeppen und die Produktivität zu steigern!

Egal, ob Sie mehr Wasser trinken, mehr Bücher lesen oder an den Aufgaben arbeiten wollen, die Sie nur schwer erledigen können, Sie können jede Gewohnheit oder jedes Ziel in der App festlegen.

Ich habe die Belohnungsfunktion als sehr motivierend empfunden. Jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe abgehakt habe, bekam ich eine Belohnung. Es war ein tolles Gefühl, ein geheimnisvolles digitales Haustier für das Unternehmen zu haben (das war meine Belohnung dafür, dass ich super produktiv war, falls du dich wunderst)!

Mit seiner hochgradig spielerischen Konsole kann man sich auch mit anderen Habiticans zusammentun, um Monster in einer epischen Schlacht zu bekämpfen. Wenn du gewinnst, verdienst du Gold, mit dem du individuelle Belohnungen freischalten kannst (z. B. Pizza zum Frühstück, die neueste Folge deiner Lieblingsserie auf Netflix oder alles, was dich glücklich macht).

Die App eignet sich am besten für Einzelpersonen und kleine Teams, die das Gamification-Modell mögen, aber für fortgeschrittenes Aufgabenmanagement sollten Sie besser eine andere App wählen.

Habitica beste Eigenschaften

Schnelles Einrichten von Aufgaben mit der einfachen und unterhaltsamen Benutzeroberfläche

Halten Sie die Motivation mit Belohnungen im Spiel aufrecht

An Spielen mit anderen Nutzern teilnehmen

Gesunde Gewohnheiten beim Spielen aufbauen

Einschränkungen von Habitica

Begrenzte Anwendungsfälle - möglicherweise nicht für die professionelle Zusammenarbeit geeignet

Keine Integration mit Projektmanagementsoftware

Preise für Habitica

Basisversion: Kostenlos

Kostenlos Für Gruppen: $9/Monat + $3/Benutzer

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Workflowy-Best für die Erstellung minimalistischer Aufgabenlisten

über Workflowy Workflowy ist eine einfache, aber leistungsstarke App für Aufgabenlisten, mit der sich übersichtliche Aufgabenlisten erstellen lassen.

Ich war sofort von der übersichtlichen Benutzeroberfläche begeistert. Sie verfügt über eine linke Seitenleiste, mit der man durch die gesamte Aufgabenliste navigieren kann, was ich besonders hilfreich fand, um einen Überblick über die Hunderte von Aufgaben auf meiner Liste zu erhalten. Es ist einfach, nicht mehr relevante Aufgaben zu entfernen oder sie in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

Ich fand es auch toll, wie einfach es ist, Notizen in Aufzählungslisten zu machen, sie in Aufgaben umzuwandeln und sie abzuhaken. Workflowy ermöglicht auch die Gruppierung ähnlicher Elemente mit Hilfe von Tags - ein kleiner Zusatz, der notwendig ist, um Zeit zu sparen.

Projektmanager, Marketingexperten oder Fachleute, die keine Fans von visuellen Oberflächen sind, werden diese App für ihre täglichen Notizen und für die Erstellung schneller Aufgabenlisten lieben.

Workflowy beste Eigenschaften

Finden Sie, was Sie suchen, mit einer globalen Suche

Hinzufügen von Kontext zu Aufgaben mit kurzen Notizen

Fügen Sie relevante Dateien und Bilder zu Ihren Aufgaben hinzu

Teilen Sie Aufgaben mit Teammitgliedern

Workflowy Einschränkungen

Sie können Aufgaben teilen, aber es gibt keine Option für die Zusammenarbeit

Keine Möglichkeit, die visuellen Elemente des Tools anzupassen (außer Hervorhebung)

Workflowy Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Workflowy Pro: $4.99/Benutzer pro Monat

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Die beste To-Do-Listen-App im Jahr 2024 wählen

Die meisten der Apps, die ich in diese Liste aufgenommen habe, haben eine einfache Benutzeroberfläche, die sie für Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen zugänglich macht.

Während all diese Tools gut geeignet sind, um Aufgaben zu erstellen und abzuhaken, bieten nur sehr wenige fortgeschrittene Funktionen wie visuelle Fortschrittsverfolgung, Zusammenarbeit mit großen Teams, Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder gleichzeitig, Berichte und Analysen sowie KI-Integration.

Die einfacheren Tools sind gut für den persönlichen Gebrauch geeignet, aber ihre begrenzten Funktionen reichen nicht für komplexe Projekte mit entfernten oder funktionsübergreifenden Teams aus.

In solchen Fällen ist ClickUp ein klarer Gewinner. Es verbindet die Erstellung und Verfolgung von Aufgaben mit KI-gestütztem Projektmanagement und sorgt dafür, dass Ihr Team produktiv und effizient bleibt und als Einheit zusammenarbeitet. Starten Sie noch heute mit ClickUp!