Die 10 besten Apps für tägliche Checklisten, um 2024 produktiv zu bleiben

Die richtigen Softwareprogramme können Ihnen helfen, Aufgaben zu organisieren und schneller zu arbeiten, und produktiver sein . Sie helfen Ihnen dabei, den Fortschritt von Aufgaben zu verfolgen und mit wiederkehrenden Erinnerungen den Überblick über Fälligkeitstermine zu behalten, sodass Sie nie wieder einen wichtigen Punkt auf Ihrer Aufgabenliste verpassen.

Im Folgenden stellen wir einige Online-Apps für tägliche Checklisten, mobile Apps und andere Tools vor, die Ihnen helfen, Ihre Aufgabenliste unter Kontrolle zu halten. Wir gehen darauf ein, worauf Sie bei einer Checklisten-App achten sollten, damit Sie die App auswählen können, die Ihren Bedürfnissen bei der Verwaltung von Aufgaben am besten entspricht.

Worauf sollten Sie bei einer App für tägliche Checklisten achten?

Die meisten Menschen haben eine Reihe von wiederkehrenden Aufgaben, die sie im Auge behalten müssen. Mit Apps für tägliche Checklisten können Sie ganz einfach Aufgaben hinzufügen, die sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholen. Sie haben auch die Möglichkeit, einmalige Aufgaben hinzuzufügen, wenn etwas Ungewöhnliches ansteht.

Es ist hilfreich, sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen, damit Sie eine Checklisten-App auswählen können, die über die von Ihnen benötigten Funktionen verfügt. Einige der Funktionen, die üblicherweise in täglichen Checklisten-Apps verfügbar sind, umfassen:

Die Möglichkeit, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, damit diedie effizienteste Nutzung Ihrer Zeit* Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die jedem den Einstieg erleichtert

Die Möglichkeit, Aufgaben in mehreren Projekten zu gruppieren, um die Organisation zu erleichtern

Fälligkeitsfunktionen, die Ihnen helfen, Ihre Zeit zu verwalten und das Verpassen wichtiger Fristen zu vermeiden

Funktionen zur Berücksichtigung von Aufgabenabhängigkeiten, damit Sie Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigen können

Die Möglichkeit, Aufgaben für eine bessere Organisation zu markieren

Eine Reihe von eingebauten Vorlagen für Aufgabenlisten für den schnellen Einstieg

Die 10 besten Apps für tägliche Checklisten im Jahr 2024

Um die beste App für Ihre tägliche Checkliste zu finden, müssen Sie die besten Optionen auswerten. Wir haben im Folgenden die besten Online-Checklisten-Apps zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen.

Verwalten Sie Ihre tägliche Checkliste dort, wo Sie Ihre Arbeit bereits erledigen: ClickUp

ClickUp ist eine Plattform für Projektmanagement und Produktivität. Zu den vielen Funktionen gehört die Möglichkeit, Checklisten zu erstellen, Aufgaben zu ClickUp-Aufgaben , setzen Sie Fälligkeitsdaten und verfolgen Sie den Fortschritt. Die Software unterstützt viele Ansichten, wie Kanban, Gantt-Diagramme und einfache ClickUp Aufgaben-Checkliste formate, so dass es für eine Vielzahl von Einstellungen und Arbeitsabläufen geeignet ist. ClickUp lässt sich mit vielen Tools von Drittanbietern integrieren, um die Funktionalität zu erweitern und die Arbeit zu zentralisieren.

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie Checklisten mit einer beliebigen Anzahl von Punkten und Unterpunkten und passen Sie deren Aussehen einfach an

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Wiederholung von Checklisten, damit die Aufgaben immer tagesaktuell sind

Erstellen Sie Ihre eigenenchecklisten-Vorlagen oder wählen Sie aus einer Auswahl von vorgefertigten Vorlagen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Checklistenpunkte fällig sind, damit Sie keine Frist verpassen

Einfache Zusammenarbeit mit anderen an denselben Aufgaben durch gemeinsame Nutzung Ihrer Checklisten

ClickUp Einschränkungen

Die Oberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Toggl Plan

Über Toggl Plan Toggl Plan bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen und Verwalten von Aufgabenlisten. Die Software umfasst eine Projektmanagement-App und ein Aufgabenplanungs-Tool, mit dem Benutzer Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten verfolgen und Terminerinnerungen festlegen können. Die Software lässt sich gut skalieren - von einfachen persönlichen Projekten bis hin zur Verwaltung großer Teams.

Toggl Plan beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Aufgaben und Projekte auf einerKanban-Tafel für eine einfache, übersichtliche Darstellung

Legen Sie Aufgaben fest, die sich wöchentlich oder monatlich wiederholen, und führen Sie zusätzlich eine tägliche Checkliste

Erstellen Sie ein System von Abhängigkeiten für Aufgaben, damit Sie wissen, welche Sie zuerst erledigen müssen

Einfache Zusammenarbeit mit anderen bei Aufgaben und Projekten, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Einschränkungen von Toggl Plan

Die App kann schwierig zu erlernen sein

Die Berichtsfunktionen sind nicht so robust, wie manche Nutzer es sich wünschen würden

Die mobile App ist nicht so umfangreich wie die Desktop-App

Toggl Plan Preise

Kostenlos für immer

Team: $9/Monat pro Benutzer

Business: $15/Monat pro Benutzer

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (37 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

3. Habitica

Über Habitica Diese Software ist ein beliebtes werkzeug zur Aufgabenverwaltung das einen völlig anderen Ansatz für dieses Problem verfolgt. Es verwandelt Ihr Leben in ein Rollenspiel (RPG).

Sie steuern eine virtuelle Figur, die die gleichen Aufgaben hat wie Sie. Wenn Sie eine Aufgabe erfüllen, erhält Ihre virtuelle Figur Erfahrungspunkte und steigt schließlich auf. Ihre Figur kann Parteien oder Gilden beitreten, die es Ihnen ermöglichen, mit Ihren realen Freunden und Teammitgliedern bei gemeinsamen Aufgaben zusammenzuarbeiten.

Habitica beste Eigenschaften

Das Spielen eines Rollenspiels macht langweilige Checklisten interessanter

Verfolge deine Gewohnheiten, um deine Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen und sicherzustellen, dass du diszipliniert bleibst

Verdiene dir Belohnungen für erledigte Aufgaben und Gewohnheiten, um deine Motivation zu steigern

Steigern Sie Ihr virtuelles Ich, wenn Sie mehr und mehr Aufgaben erledigen, um ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen

Interagieren Sie mit einer großen Gemeinschaft von Benutzern, um Unterstützung zu erhalten und sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren

Einschränkungen von Habitica

Der Spielcharakter kann für manche Benutzer zu viel sein

Die App kann süchtig machen, so dass Sie möglicherweise mehr Zeit damit verbringen, als Sie eigentlich vorhatten

Einige Rezensenten halten den Preis für zu hoch

Habitica Preise

Kostenlos für immer

$4.99/Monat oder $47.99 jährlich

Habitica Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4/5 (1.700+ Bewertungen)

Google Play: 4/5 (24.900 Bewertungen)

4. TickTick

Über TickTick TickTick ist eine spezielle Checklisten-App, die sowohl die persönliche als auch die Team-Produktivität verbessert. Der Schwerpunkt liegt auf der Einfachheit, so dass die Benutzer ihre Aufgaben ohne große Lernkurve erstellen, organisieren und priorisieren können.

Die Benutzer können Aufgaben teilen, Dateien anhängen und sich an bevorstehende Fälligkeitstermine erinnern lassen. Die Daten in der App werden auf allen Plattformen, auf denen sie installiert ist, synchronisiert, so dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben, unabhängig davon, welches Gerät Sie gerade verwenden.

TickTick beste Eigenschaften

Erstellen Sie Aufgaben durch Eingabe in natürlicher Sprache, und TickTick füllt automatisch die richtigen Felder aus, um die Aufgabe zu erstellen

Legen Sie Fälligkeitstermine für Aufgaben fest, damit Sie wissen, woran Sie an diesem Tag arbeiten müssen und wie viel Zeit Sie dafür noch haben

Legen Sie Erinnerungsbenachrichtigungen für Aufgaben und Checklistenelemente fest, damit Sie nicht vergessen, sie zu erledigen

Weisen Sie Ihren Aufgaben Prioritäten zu, damit Sie entscheiden können, in welcher Reihenfolge Sie sie erledigen wollen

Legen Sie Kontexte für Aufgaben fest, um mehr Informationen darüber zu erhalten, wann und wo Sie sie erledigen müssen

TickTick Einschränkungen

Der App fehlen einige Funktionen, dieAlternativen zu TickTick haben

Die Anwendung kann manchmal fehlerhaft sein

TickTick Preise

$2,79/Monat oder $27,99/Jahr

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (87 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Apple-Notizen

Über Apple Diese App ist in Apple-Geräte integriert. Sie eignet sich am besten für Notizen, bietet aber auch grundlegende Checklistenfunktionen.

Obwohl Apple Notes nicht so viele Funktionen wie spezielle Checklisten-Apps bietet, ist es eine einfache und zugängliche Lösung für grundlegende Checklistenanforderungen. Es ermöglicht Benutzern, Listen zu erstellen, Elemente hinzuzufügen und sie als erledigt zu markieren. Die Daten werden automatisch mit allen verbundenen Apple-Geräten synchronisiert.

Apple Notes beste Funktionen

Erstellen und verwalten Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche

Synchronisieren Sie Ihre Aufgaben automatisch mit allen Apple-Geräten, auf denen die App installiert ist

Formatieren Sie Ihre Checklisten mit Markdown für eine optisch ansprechende und übersichtliche Darstellung

Einfaches Durchsuchen von Checklisten nach bestimmten Aufgaben oder Elementen

Einschränkungen von Apple Notes

Die App ist nicht so funktionsreich wie einige andere Optionen

Sie unterstützt die Zusammenarbeit nicht so gut wie einige Konkurrenten

Apple Notes Preise

Kostenlos für immer

Apple Notes Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.8/5 (55.800 Bewertungen)

6. Montage

Über Montage Assembly ist eine auf Unternehmen ausgerichtete workflow-Automatisierung plattform. Sie bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Mitarbeitern. Zu den Funktionen gehört die Möglichkeit, Aufgabenlisten zu erstellen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen sortieren, automatisieren und priorisieren können.

Die tiefe Integration mit mehreren Drittanbieter-Apps und die umfangreichen Funktionen, die über die Aufgabenverwaltung hinausgehen, machen diese Lösung zu einer attraktiven Option für größere Unternehmen.

Montage beste Funktionen

Umfassende Anpassung von Checklisten, einschließlich Farben und Symbolen sowie der Anzahl von Elementen und Unterelementen

Teilen Sie Checklisten mit anderen, um schnell und einfach an gemeinsamen Aufgaben zusammenzuarbeiten

Erstellen Sie Vorlagen aus Ihren bevorzugten Checklisten und verwenden Sie deren Format und Einstellungen immer wieder

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Checklistenpunkte fällig sind, um zu verhindern, dass Sie eine wichtige Aufgabe vergessen

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt und behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit Unterstützung für Gantt-Diagramme

Einschränkungen bei der Montage

Die Lernkurve kann für manche Benutzer steil sein

Da die App auf Unternehmen ausgerichtet ist, eignet sie sich nicht so gut für persönliche Aufgaben wie die Konkurrenz

Preise für Assembly

Kostenlos für immer

Liste: $2,80/Monat pro Benutzer

Standard: $4,50/Monat pro Benutzer

Premium: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Montage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (78 Bewertungen)

7. GuteAufgabe

Über GoodTask Dies ist eine Aufgabenverwaltungslösung eines Drittanbieters für das Apple-Ökosystem. Sie integriert sich gut in Apples Reminders und Kalender-Apps und synchronisiert seine Informationen mit iCloud, damit sie auf jedem verbundenen Gerät verfügbar sind. Benutzer können Checklisten erstellen, Fälligkeitsdaten festlegen und sogar Listen mit Unteraufgaben erstellen, um besser organisiert zu bleiben.

GoodTask beste Eigenschaften

Begrenzen Sie die Anzahl der Eingaben und Klicks, indem Sie die grundlegende Funktion zur Eingabe in natürlicher Sprache nutzen

Legen Sie Fälligkeitstermine für Aufgaben und andere Elemente fest, damit Sie Ihre Arbeit einteilen und Ihren Tag planen können

Erhalten Sie Benachrichtigungen, die Sie an fällige Aufgaben erinnern, damit Sie nicht vergessen, wichtige Dinge zu erledigen

Zuweisung von Prioritäten für Aufgaben, damit Sie entscheiden können, welche Sie zuerst bearbeiten sollten

Verwenden Sie Gantt-Diagramme zur Visualisierung derarbeit, die Sie erledigt haben und was noch zu tun ist GoodTask Einschränkungen

Einige Funktionen anderer Apps fehlen in GoodTask

Die App kann manchmal fehlerhaft sein

GoodTask Preise

Kostenlos für immer

Unterstützer: $9.99/Monat

GoodTask Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.6/5 (1.700+ Bewertungen)

8. Google Aufgaben

Über Google Arbeitsbereich-Updates Dies ist eine kostenlose Checklisten-App von Google. Sie lässt sich in den Google Kalender und andere Software der Google Workspace Suite integrieren. Viele dieser Produkte erstellen automatisch eine Google-Aufgabe und fügen sie der Aufgaben-App hinzu. Als Basisangebot fehlt es ihr an einigen der fortgeschrittenen Funktionen anderer Apps, aber sie ist eine gute Option für eine einfache digitale Checklisten-App.

Da sie mit anderen Google Cloud-Produkten synchronisiert wird, funktioniert die App nahtlos auf mehreren Geräten. Wo auch immer Sie Änderungen an Ihrer To-Do-Liste vornehmen, Google behält sie im Auge.

Die besten Funktionen von Google Tasks

Erstellen und verwalten Sie Checklisten schnell und einfach über die einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Automatisches Erstellen von Aufgaben während der Arbeit mit vielen Produkten der Google Workspace-Suite

Synchronisieren Sie Ihre Checklisten mit jedem Gerät, das eine Verbindung zu Google Workspace herstellen kann

Benachrichtigungen in der mobilen App, die Sie darauf hinweisen, wenn eine Aufgabe fällig ist

Einschränkungen von Google Tasks

Obwohl einfach zu bedienen, ist die Funktionalität im Vergleich zuAlternativen zu Google Tasks* Die Abhängigkeit von Google-Produkten schränkt die Zusammenarbeit stärker ein als bei anderen Anwendungen

Preise für Google Tasks

Kostenlos für immer

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.8/5 (75.600 Bewertungen)

Google Play: 4.4/5 (327.000 Bewertungen)

9. Dinge

Über Dinge Die nächste App auf unserer Liste der täglichen Checklisten ist Things. Diese Software macht es einfach, neue Aufgaben zu erstellen und sie mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu verwalten. Es handelt sich um eine mobile App, die keine kostenlose Version hat, sondern eine niedrige, einmalige Zahlung verlangt. Obwohl sie im Vergleich zu anderen mobilen Apps teuer ist, ist sie im Vergleich zu den monatlichen Gebühren anderer Optionen erschwinglich.

Things beste Eigenschaften

Teilen Sie Checklisten mit anderen, damit alle, die an der gleichen Aufgabenliste arbeiten, effektiv zusammenarbeiten können

Erstellen Sie Projekte, um Ihre Aufgabenlisten besser zu organisieren und Ihren Fortschritt bei einer Sammlung von zusammenhängenden Aufgaben zu verfolgen

Kopieren Sie Listen aus anderen Anwendungen und fügen Sie sie ein, und Things formatiert sie automatisch in eine Checkliste

Suchen Sie in Ihren Projekten und Checklisten nach einer bestimmten Aufgabe, um diese schnell zu erledigen oder zu ändern

Einschränkungen von Things

Für eine mobile App ist der Preis für einige Nutzer etwas zu hoch

Sie unterstützt die Zusammenarbeit nicht so gut, wie die Benutzer es gerne hätten

Die App kann schwierig zu navigieren sein

Preise für Things

$9.99

Things Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.8/5 (22.800 Bewertungen)

10. Microsoft To Do

Über Microsoft Dieses Microsoft-Produkt bietet eine einfache Möglichkeit, Aufgaben innerhalb des Microsoft-Ökosystems zu organisieren. Dieses aufgabenliste app wird mit anderen Microsoft-Produkten synchronisiert, so dass Sie oder Ihre Teammitglieder problemlos darauf zugreifen und sie nutzen können.

Wie das Google-Angebot verfügt auch Microsoft To-Do nicht über einige der wichtigsten Funktionen anspruchsvollerer Lösungen, bietet aber eine einfache Möglichkeit, Aufgaben hinzuzufügen. Für Nutzer von Microsoft-Produkten, die eine einfache Checkliste benötigen, ist es eine großartige Lösung.

Microsoft To Do beste Eigenschaften

Integrieren Sie Ihre Listen in viele Produkte des Microsoft-Ökosystems, wie z. B. Outlook und Teams, um die Daten auf dem gleichen Stand zu halten

Automatische Synchronisierung von Daten auf allen Geräten, die die App oder verbundene Microsoft-Produkte nutzen

Dank der einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie auch als Einsteiger schnell loslegen

Einfache Zusammenarbeit bei Aufgaben, indem Sie sie mit Ihren Teamkollegen oder anderen Personen teilen und bearbeiten

Microsoft To Do Einschränkungen

Durch das einfache Design fehlen der App einige Funktionen von spezielleren Produkten

Die Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem schränkt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Vergleich zu einigen Konkurrenzprodukten ein

Preise für Microsoft To Do

Kostenlos für immer

Microsoft To Do Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.7/5 (189.900 Bewertungen)

Google Play: 4.7/5 (289.000 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Microsoft To Do Alternativen !

Mit täglichen Checklisten produktiv bleiben im Jahr 2024

Gehen Sie über einfache, eigenständige Checklisten-Apps hinaus und unterstützen Sie Ihre Aufgaben mit projektmanagementsoftware mit integrierten Checklisten (keine Integrationen von Drittanbietern erforderlich).

Die Projektmanagement- und Produktivitätsplattform von ClickUp bietet die Möglichkeit, Checklisten zu erstellen und zu verwalten, einschließlich der Zuweisung von Aufgaben und der Festlegung von Fälligkeitsterminen, wobei der Fortschritt dieser Aufgaben und Termine über die gesamte Lebensdauer eines Projekts verfolgt werden kann.

Und das Beste ist, dass wir Checklisten und Aufgabenverfolgung auf allen Ebenen anbieten, einschließlich unseres kostenlosen Forever-Plans!