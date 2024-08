10 beste Mind Mapping Software im Jahr 2024

Der Weg von der Idee zur Ausführung ist nie eine gerade Linie! Denken Sie darüber nach. Ob Sie ein neues Logo entwerfen oder das nächste Konzert von Taylor Swift planen, alles beginnt mit einem Funken, einer Idee.

Der Weg zur Umsetzung ist gepflastert mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Meilensteinen und miteinander verbundenen Ideen. Wie erledigen Sie das Dokumentieren, Nachverfolgen, Verwalten und Weiterentwickeln jedes Knotens von Informationen, die mit jeder Idee verbunden sind?

Antwort: mit Mindmaps

Als Schriftsteller, mindmaps sind eine großartige Möglichkeit, meine Gedanken festzuhalten, Verbindungen herzustellen und sie zu einer kohärenten Erzählung zu verweben. Als jemand, der gerne mit Stift und Papier arbeitet, hat die Visualisierung meiner Ideen in einem Notizbuch meine Fähigkeit, sie umzusetzen, grundlegend verändert.

Die Arbeit im Team, mit Notizbüchern und physischen Whiteboards kann jedoch einschränkend sein.

Zum Glück gibt es Dutzende von digitalen Mindmapping-Softwarelösungen, aus denen wir wählen können. Ich habe persönlich Dutzende von ihnen ausprobiert und die zehn besten in die engere Auswahl genommen.

Was ist eine Mindmap?

Eine Mind Map ist eine visuelle, diagrammatische Darstellung von Informationen in einer Hierarchie von Beziehungen. Mindmaps sind hervorragend geeignet für brainstorming und Ideenfindung weil sie es sind:

Nicht-linear : Sie können eine Idee hin und her diskutieren und Informationen hinzufügen, ohne die Grenzen eines linearen Ansatzes

: Sie können eine Idee hin und her diskutieren und Informationen hinzufügen, ohne die Grenzen eines linearen Ansatzes Offenes Ende : Sie können sie als leere Leinwand verwenden, um Ihre Ideen in jeder beliebigen Form zu beginnen und zu erweitern

: Sie können sie als leere Leinwand verwenden, um Ihre Ideen in jeder beliebigen Form zu beginnen und zu erweitern Kollaborativ : Sie können Beiträge von mehreren Personen erfassen, ohne die Struktur/Integrität der Idee zu beeinträchtigen

: Sie können Beiträge von mehreren Personen erfassen, ohne die Struktur/Integrität der Idee zu beeinträchtigen Anpassungsfähig: Sie können Ihre Ideen erweitern und später weitere Informationen hinzufügen

Hier ist meine Liste der Überlegungen, die ich bei der Auswahl einer Mindmapping-Software angestellt habe.

Wie wählt man eine Mind Mapping Software?

Bei der Auswahl der richtigen Mind Mapping Software habe ich auf die folgenden Features und Vorteile geachtet.

Knoten und Verbindungen

Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, Datenpunkte [Knoten] zu erstellen und Verbindungen zwischen ihnen zu ziehen. Je nach Ihren Bedürfnissen sollten Sie verschiedene Arten von Knoten erstellen können.

Instanz, in der Sie die Akzeptanzkriterien für ein Feature, das Sie entwickeln, in einer Karte festhalten, benötigen Sie Knoten für:

Benutzer-Persona

Benutzer-Story

Checkliste der Anforderungen

Testdaten

Suchen Sie nach einer Mindmap-Software, mit der Sie alle diese Arten von Knoten und Verbindungen erstellen können.

Flexibilität

Mindmaps gibt es in vielen Varianten. Lehrer/Trainer erstellen Mindmaps, um Konzepte zu visualisieren und so das Lernen zu erleichtern. Teams, die Daten analysieren, verwenden sie zur Datenvisualisierung. Berater und Manager erstellen Mindmaps in der Form von Entscheidungsbäumen, um Probleme zu lösen.

Als Schriftsteller musste ich Artikel wie den, den Sie gerade lesen, sowie einen Kriminalroman, an dem ich heimlich arbeite, auf Karten darstellen! Flexibilität ist also der Schlüssel.

Kollaboration

Der größte Vorteil einer digitalen Mindmapping-Software ist, dass Teams an verschiedenen Speicherorten gemeinsam Ideen hinzufügen, bearbeiten, entfernen oder erweitern können. So wird sichergestellt, dass alle auf derselben Seite stehen!

Da ich mit Teams auf der ganzen Welt zusammenarbeite, musste die Mind Mapping App Features für die Zusammenarbeit enthalten, wie das Freigeben, die Bearbeitung in Echtzeit und vieles mehr.

Handlungsfähigkeit

Eine Mind Map eignet sich hervorragend, um von einer Idee zu einem Aktionsplan zu gelangen. Um jedoch Maßnahmen zu ergreifen, braucht man andere Features.

Am wichtigsten war mir, dass das Mindmapping-Tool mit meinem Projektmanagement-Tool verknüpft werden kann, um Ideen zu verknüpfen/umzuwandeln:

Aufgaben, an denen ich arbeiten kann

Dokumente zum Freigeben und Nachschlagen

Kommentare zur Nachverfolgung des Fortschritts

Klebezettel und Erinnerungen

Da die Erwartungen an eine Mindmapping-Software nun feststehen, wollen wir uns nun die besten Optionen ansehen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Mind Mapping Software auf einen Blick

Brauchen Sie mehr Details? Lassen Sie uns gleich eintauchen.

Die 10 besten Mind Mapping Software im Jahr 2024 [Free & Paid]

Als ich sagte, dass ich Dutzende von Mindmapping-Software ausprobiert habe, haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, ob es wirklich mehr als zwölf davon auf dem Markt gibt. Lassen Sie uns das zuerst klären.

Im Jahr 2024 listet G2 65 Softwareprodukte in der Kategorie Mind Mapping auf [mehr als fünf Dutzend, wenn man so will]. Wenn ich eines beim Ausprobieren gelernt habe, dann, dass nicht alle Mindmapping-Softwareprodukte gleich sind.

Deshalb habe ich diese Tools einem strengen Test unterzogen, um die beste Mind Map-Software für Sie zu finden. Schauen wir sie uns eins nach dem anderen an.

1. ClickUp

mindmaps mit mehreren Knoten mit ClickUp_

ClickUp ist ein umfassendes, flexibles, all-in-one projektmanagement-Software vollgepackt mit Features für Innovation und Zusammenarbeit, einschließlich außergewöhnlicher Mindmaps. ClickUp Mindmaps ermöglicht es Ihnen, Ideen zu dokumentieren, Verbindungen zu zeichnen, Arbeitsabläufe zu kartographieren und Konzepte zu verknüpfen - alles an einem Ort. Das leistungsstärkste Feature der ClickUp Mindmaps ist jedoch ihre Fähigkeit, Sie von der Idee zum Handeln zu führen.

Ich habe ClickUp Mindmaps verwendet, um mit Produkt- und Go-to-Market-Teams zu arbeiten, Ideen für Artikel zu sammeln, Gliederungen zu erstellen und sie dann in Aufgaben umzuwandeln, Fristen zu setzen, sie zur Überprüfung zuzuweisen und sie bis zur Veröffentlichung zu begleiten.

Der Schlüssel zu ClickUp Mindmaps liegt darin, dass es ein integraler Bestandteil des Workflows für die Produktivität ist. Während die meisten spezialisierten Tools Mindmapping um des Mindmappings willen ermöglichen, versetzt ClickUp Sie in die Lage, Mindmapping zu nutzen, um Ihre Ziele bei der Arbeit zu erreichen - d. h. von der Idee zur Aktion.

Bestes Tool für Mindmapping mit Projektmanagement

Wenn Sie mit mehreren Stakeholdern zusammenarbeiten, große Projekte managen und mit mehreren parallelen Initiativen jonglieren, ist ClickUp Mindmaps das beste Tool, um etwas Kreativität und Zusammenarbeit hineinzubringen, ohne die normalen Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen.

Mit ClickUp können Sie:

Brainstorm : Eine zentrale Idee aufspüren und Möglichkeiten frei erkunden

: Eine zentrale Idee aufspüren und Möglichkeiten frei erkunden Verbindungen herstellen : Dokumente, Aufgaben, Checklisten, etc. verknüpfen.

: Dokumente, Aufgaben, Checklisten, etc. verknüpfen. Aktionsplan erstellen : Knoten in Aufgaben umwandeln und in Projekten/Arbeitsräumen organisieren

: Knoten in Aufgaben umwandeln und in Projekten/Arbeitsräumen organisieren Umsetzen: Verwenden Sie ClickUp'svisuelles Projektmanagement funktionen zur Nachverfolgung, Überwachung und Ausführung Ihrer Projekte

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Mindmapping haben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Wählen Sie aus einem Bereich von mind Map Vorlagen und können sofort loslegen. Hier sind ein paar Vorlagen für den Anfang.

Halten Sie die wichtigsten Ideen fest und verzweigen Sie sie mit ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Template ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Vorlage : Starten Sie eine leere Leinwand und notieren Sie, was Sie erforschen wollen. Fügen Sie Formen, Text, Verbindungen und mehr hinzu.

ClickUp Einfache Mind Map Vorlage : Erstellen Sie eine einfache knoten- oder aufgabenbasierte Mindmap mit dieser Vorlage. Passen Sie die Vorlage an, um Ihre Aufgaben und Konzepte auf Ihre Weise zu visualisieren!

ClickUp beste Features

Möglichkeit, Mindmapping mit Projektmanagement zu verknüpfen

Fähigkeiten aufClickUp Whiteboard um auch Mindmapping zu ermöglichen

Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen, Bilder hochzuladen, freihändig zu zeichnen oder ClickUp-Artefakte zu verknüpfen

Umfassende Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, wie z.Bimpact Mapping,prozessabbildung,wertstrom-Mapping, und mehr

ClickUp Beschränkungen

Als umfassende Arbeitsplatzplattform bietet ClickUp einen großen Bereich an fortgeschrittenen Features, eines davon ist Mind Mapping. Für Personen, die nur ein einfaches Mindmapping benötigen, könnte ClickUp ein wenig gewöhnungsbedürftig sein.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen:Kontakt für Preise* ClickUp Gehirn: Zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über ClickUp?

"ClickUp ist ein Tool, das uns die Bedienung erleichtert. Wir können ganz einfach durch Aufgaben navigieren, Projekte einstellen und Aufgaben zuweisen, die unglaublich intuitiv sind, selbst für diejenigen, die neu in den Projektmanagement tools sind. Außerdem bietet es uns eine benutzerfreundliche Oberfläche, was für unser Team ein großer Vorteil ist, weil es uns nahtlos beim Projektmanagement hilft, ohne dass wir etwas dazulernen müssen." - Certified G2-Bewertung "Mir gefällt die Tatsache, dass ich als Manager einen Überblick über alle Projekte habe, an denen mein Team arbeitet Zertifizierte G2-Bewertung

2. Miro

Quelle: Miro

Miro ist eine zweckbestimmte Mindmapping-Software, die sich auf die Förderung organisatorischer Innovation konzentriert. Um dies zu erledigen, bietet es Features für Workshops, Prozess- und Workflow-Mapping, visuelles Projektmanagement und Datenvisualisierung.

Ich habe mit Miro begonnen, als ich Moodboards für Design-Teams erstellen musste, die meine Inhalte in die Produktion bringen sollten. Seitdem habe ich mich so weit eingearbeitet, dass ich es für alle visuellen Problemlösungszwecke verwenden kann.

Ein Prozess hat zu viele Engpässe? Erstellen Sie eine Karte. Ein neues Produkt braucht eine Benutzerreise? Karte. Ihnen fallen keine Themen ein, über die Sie schreiben können? Lassen Sie sich von einer Cloud aus zufälligen Wörtern inspirieren.

Best für Problemlösung und Innovation

Das digitale Collaboration tool von Miro ist auf Innovation und Problemlösung ausgerichtet. Es eignet sich hervorragend für Teams, die auf das Whiteboard zurückgreifen müssen, um den Kontext zu verstehen und den Ist-Zustand zu dokumentieren, sei es durch die Abbildung von Customer Journeys, Sitemaps, Wireframing oder die Verwaltung von Retrospektiven.

Ich habe großen Nutzen aus den verschiedenen workflow-Vorlagen haben sie auch.

Miro beste Features

Möglichkeit, Mindmaps in Präsentationen umzuwandeln oder als interaktive Videos aufzuzeichnen

300+ anpassbare Vorlagen

Automatischer Layout-Modus zum Organisieren von Mindmaps durch Ausrichten der Bereiche und Knoten

Miro Einschränkungen

Zunächst einmal bietet der kostenlose Plan nur 3 bearbeitbare Boards, was für Einzelpersonen und kleine Geschäfte, die sich keine teuren Abonnements leisten können, eine Einschränkung darstellen könnte.

Unserer Meinung nach verfügt Miro über großartige Mindmapping-Funktionen. Allerdings ist es limitiert, wenn es darum geht, Maßnahmen zu ergreifen und die Innovationsprojekte zu verwalten.

Miro-Preise

Free: $0

Starter: $8/Monat pro Benutzer

Business: $16/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Miro-Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über Miro?

"Miro hat die Art und Weise, wie wir mit anderen zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Es ist so einfach, auch externe Beteiligte einzubinden. Die unendliche Leinwand, die für alle sichtbar und zugänglich ist, hilft uns dabei, unser unterschiedliches Know-how und Wissen einzubringen.

Die Integration mit Google Drive hat uns bei der Kommunikation geholfen, da wir Weblinks und Dateien hinzufügen können und alle diese Informationen für alle zugänglich sind." - G2-zertifizierte Bewertung "Ich verwende Miro intensiv in der Ausbildung für Projekte, bei denen ein Team zusammenarbeitet. Es ist einfach, Vorlagen für die Schüler einzustellen. Studenten, die es noch nie benutzt haben, können es leicht erlernen." - G2 zertifizierte Überprüfung *Bonus: Miro integriert sich mit ClickUp so dass Sie ersteres für seine vorlagen für Brainstorming und verschieben Sie alle Ihre Elemente nach ClickUp

3. Coggle

Quelle: Coggle

Coggle ist eine visuelle App zur Erstellung von Notizen, die über Aufzählungen hinausgeht. Es unterstützt die Erstellung von Mindmaps, Flussdiagrammen, Kartenprozessen, Systemen und Algorithmen.

Meine erste Verwendung von Coggle war mit entscheidungsfindung . Ich brauchte ein komplexes Flow Diagramm mit Ja und Nein, das mich zu einer Entscheidung führt. Ich wollte dieses Diagramm visuell ansprechend gestalten und meinem Team vom Kundendienst zur Verfügung stellen. Coggle war dafür hervorragend geeignet.

Best für Teams, die Flexibilität bei den Features benötigen

Coggle bietet mehr visuelle Features als die durchschnittliche Mindmap-Software. Mir gefiel die Möglichkeit, Schleifen zu erstellen, Bereiche zu verbinden, mehrere Ausgangspunkte hinzuzufügen und unbegrenzt viele Bilder und fließenden Text einzufügen.

Zu erledigen hat den Bastler in mir ausgelöst, und manchmal habe ich es übertrieben. Aber es hat Spaß gemacht!

Mit den besten Features kokettieren

Mitteilungsfeld zum Hinzufügen/Bearbeiten von Kommentaren

AutoSpeichern für die Nachverfolgung von Versionen. Sie können auch eine Kopie einer beliebigen früheren Änderung erstellen und daran arbeiten

Unlimitierter Bild-Upload

Einschränkungen anzeigen

Bietet eine limitierte Nummer von Farben für Mindmaps, was es schwierig macht, an komplexen Projekten zu arbeiten, die mehrere Variationen benötigen

Die Benutzeroberfläche scheint sehr minimalistisch zu sein, mit wenig Raum für Kreativität

Preise einblenden

Free Forever für immer: $0

Fantastisch: $5/Monat

Organisation: $8/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen einblenden

Was sagen die Benutzer über Coggle?

"Erstens wird meine Arbeit automatisch über mein Google Konto gesichert, und dann kann ich die Karte auch für meine Kollegen oder praktisch jeden mit einem Google Konto freigeben. Zusammenarbeit und Aktualisierungen in Echtzeit waren noch nie so einfach und kostenlos". - Capterra zertifizierte Überprüfung "Da es sich um eine Web-App handelt, kann sie nicht mit den voll ausgestatteten nativen Apps verglichen werden, die es da draußen gibt. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig oder umständlich für Präsentationen zu verwenden, vor allem für große Mindmaps, schwer zu kollabieren / fokussieren Bereiche." - Capterra zertifizierte Bewertung

4. MindMeister

Quelle: MindMeister

MindMeister ist eines der wichtigsten kollaborativen Mind Mapping Tools. Es bietet ein umfassendes Set an Features für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Bedürfnissen.

Mein Rendezvous mit Mindmapping-Software begann vielleicht mit MindMeister. Ich war in der Zeit, in der ich jedes Projektmanagement tool ausprobiert habe und habe MeisterTask erkundet.

Ich nutzte MindMeister ausgiebig für die Erstellung von Präsentationen und die Visualisierung von Ideen für Stakeholder. Es ist visuell ansprechend und hat einen modernen Ansatz.

Best für kreative Teams

MindMeister bietet ein umfangreiches Toolset für kreative Teams, wie z. B. schöne Themen, Themen-Styling, Zeilen-Styling, Markdown-Syntax und mehr. Damit können Sie Mindmaps je nach Bedarf in Präsentationen oder Demos umwandeln.

MindMeisters beste Features

Der Gliederungsmodus ermöglicht eine Listenansicht, die es einfacher macht, mehrere Karten an einem Ort zu betrachten

Der Fokusmodus hebt die wichtigen Aspekte hervor und eliminiert Ablenkungen beim Brainstorming

Anhänge und Integrationen mit Dutzenden von Produktivitätstools

Einschränkungen bei MindMeister

MindMeister bietet nur halbjährliche und jährliche Pläne an, was es für Geschäfte, die es nur für eine begrenzte Zeit benötigen, schwierig macht

MindMeister Preise

Basic: $0

Personal: $3.5/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung

Pro: $5.5/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung

Business: $8.5/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung

MindMeister bietet auch benutzerdefinierte Preise für Bildungseinrichtungen und NGOs.

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über MindMeister?

"Ich habe das tool für Brainstorming mit meinem Team benutzt [Es macht auch super viel Spaß], um Lektionen für Kinder, Klassenlehrpläne/Lernreisen und sogar ein Storyboard zu erstellen! MindMeister ist sehr flexibel und es gibt viel Spielraum für kreative Nutzung." - Zertifizierte G2-Bewertung "Gut für grundlegende Mindmaps, verliert ständig Inhalt für tiefgehende Mindmaps" - Zertifizierte G2-Bewertung

5. MindNode

Quelle: MindNode

MindNode ist ein visuelles Brainstorming tool, das Ihnen helfen soll, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren. Es hilft Benutzern, einen organisierten Ansatz für das Informationsmanagement zu wählen.

Was mich an MindNode gereizt hat, war das Feature der visuellen Tags, die mir halfen, den Kontext zu dem, was ich kartografierte, hinzuzufügen. Der Fokusmodus sorgte dafür, dass ich die Details nicht aus den Augen verlor, während ich das Ganze plante.

Best für lösungsorientierte Teams

MindNode wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, sich zu konzentrieren, auch wenn Sie eine breite Palette von Ideen erforschen. MindNode ermöglicht dies mit:

Organisation : Gliederungen und Mindmaps nebeneinander

: Gliederungen und Mindmaps nebeneinander Kontext : Visuelle Tags zur Priorisierung und Gruppierung von Ideen

: Visuelle Tags zur Priorisierung und Gruppierung von Ideen Fokus-Modus : Spotlight auf den aktuellen Bereich

: Spotlight auf den aktuellen Bereich Schnelleintrag: Zum Protokollieren von Ideen, an denen später gearbeitet werden kann

MindNode beste Features

Verwandeln Sie Knoten in Aufgaben und fügen Sie sie zu Apple Erinnerungen hinzu

Zugänglichkeit für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Widgets für iOS und macOS

Sofort einsatzbereite Themen

MindNode-Einschränkungen

nur iOS, was die Zusammenarbeit mit anderen limitiert

Preise für MindNode

Free Editor: $0

MiniNode plus: $2,99/Monat

MindNode-Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über MindNode?

"Diejenigen, die das Apple-Ökosystem nutzen und schätzen, werden sich dank der besonderen Liebe zum Detail, der Grafiken und der zur Verfügung gestellten Ressourcen sicher wohl fühlen und sehr bequem damit arbeiten können." - Zertifizierte Capterra-Bewertung "Mindnode hilft mir bei der Organisation meiner privaten Sphäre bei der Arbeit oder in meinem Privatleben. Allerdings erlaubt es nicht viel Zusammenarbeit mit anderen." - Zertifizierte Capterra-Bewertung

6. Xmind

Quelle: Xmind

Xmind ist eine kostenlose Mind Map Software - das Schweizer Taschenmesser für Denken und Kreativität. Es ermöglicht Teams, Ideen auf einer Leinwand zu erfassen, sie in verbundenen Pods zu organisieren und für ein besseres Freigeben zu benutzerdefinieren.

Während die grundsätzliche Stärke einer Mind Map die kostenlose Leinwand ist, bietet Xmind ein wenig mehr Ordnung mit Strukturen, von denen viele sehr ansprechend und sogar skurril sind. Als ich einmal mit einer Struktur anfing, die mir nicht passte, lernte ich, dass ich sie im Handumdrehen ändern konnte - ein Lebensretter!

Bestes Programm für strukturiertes Denken

Xmind ist darauf ausgelegt, komplexe Denkprozesse zu vereinfachen. Es enthält mehrere Strukturen im gleichen Bereich, eine hierarchische Reihenfolge und Features zum Erzählen von Geschichten für ein umfassendes Verständnis der untersuchten Ideen.

Xmind beste Features

Mehrere Strukturen für Mindmapping, einschließlich Logikdiagramme, Klammerkarten, Fischgrätdiagramme, Zeitleisten und mehr

Beschreibungen, Notizen, Markierungen und Grenzen im Toolkit

LaTeX-Befehle zur Darstellung mathematischer und chemischer Formeln

Xmind Beschränkungen

Suboptimale Einarbeitung, da keine vordefinierten Workflows vorhanden sind

Könnte für diejenigen verwirrend sein, die mit den leistungsstarken Features von Xmind nicht vertraut sind

Einige Benutzer beschweren sich über die Schwerfälligkeit und Langsamkeit

Xmind-Preise

Free-Plan

Pro: $59.99/Jahr/Sitzplatz oder $19.99/Quartal/Sitzplatz

Pro Mehrbenutzer: Rabatte beim Kauf von 5 Plätzen oder mehr

Akademische Einrichtungen: $34.99/Jahr/Sitzplatz

NPOs/NGOs/Behörden: $41.99/Jahr/Sitz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Xmind Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über Xmind?

"XMind ist ein Muss für jeden, der seine Produktivität und Kreativität verbessern will. Ich habe alles, was ich brauche, um Brainstorming zu betreiben, meine Gedanken zu organisieren und mit anderen zusammenzuarbeiten."

- Zertifizierte Capterra-Bewertung "Xmind ist ein exzellentes tool, mit dem Sie Ihre Ideen auf unterhaltsame und effektive Weise ausdrücken können, dank seiner Plattform, die dank ihres wirtschaftlichen Wertes für jedes kleine Unternehmen zugänglich ist. "

- Zertifizierte G2-Überprüfung

7. FigJam

Quelle: FigJam

FigJam ist das Mindmapping- und visuelle Planungsprodukt von Figma, dem Tool für kollaboratives Design. FigJam ermöglicht es Teams, gemeinsam Produkte zu entwickeln, indem sie Ideen dokumentieren, mögliche Entscheidungen abwägen und Feedback diskutieren - alles in einem visuellen Workspace.

Während meiner Arbeit mit Designern, die Figma für ihre Prototypen verwenden, war FigJam der ideale Ort dafür. Vor allem, um Feedback visuell und klar freizugeben, bietet FigJam alles, was Sie brauchen.

Obwohl es mit dem Geben von Feedback begann, wurde es durch seine Benutzerfreundlichkeit und seinen Zugang intuitiv für alle Brainstorming-, Ideenfindungs- und Mindmapping-Aktivitäten.

Best für Feedback und kollaborative Entscheidungsfindung

FigJam wurde entwickelt, um Teams die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig Feedback zu Entwürfen zu geben. Es unterstützt Feedback in Form von Live-Chats, Kommentaren, Emojis, Stempeln, Haftnotizen und sogar Audiodateien!

Alles, was Sie für die Zusammenarbeit im Kontext benötigen!

FigJam beste Features

Das plattformübergreifende Mind Mapping funktioniert auch auf der iPad App hervorragend

Integrationen mit führenden Tools für Produktivität und Produktentwicklung

Jambot, ein KI-Bot, der beim Brainstorming hilft oder Arbeitsabläufe automatisiert

FigJam Einschränkungen

Benutzer können keine Tabellen zu Mindmaps hinzufügen

Daher sind auch keine Funktionen oder Formeln in den Mind Maps möglich

Zusätzlich zur Audio-Notiz erwarten die Benutzer auch Optionen für Videokonferenzen

FigJam Preise:

Starter: Free

Professional: $3/Monat/Sitzplatz [Free für Studenten und Ausbilder]

Organisation: $5/Monat/Sitzplatz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

FigJam-Bewertungen und Rezensionen:

Was sagen die Benutzer über FigJam?

"FigJam hat sich im letzten Jahr, seit es auf dem Markt ist, wirklich positiv entwickelt. Die Integration in Figma ist natürlich einer der größten Vorteile, da man so alle seine Dateien an einem Ort aufbewahren kann." - Zertifizierte Capterra-Bewertung "Ich liebe die unglaubliche Flexibilität von FigJam. Egal, ob ich ein Meeting mit meinem Team leite, ein Designstudio betreibe, eine Inspirations-/Hangout-Session habe oder mein Brag Doc nachverfolge, ich kann FigJam für ALLES verwenden!" - Zertifizierte G2-Bewertung

8. InVision

Quelle: InVision

InVision ist eine der ersten und beliebtesten Plattformen für visuelle Zusammenarbeit. Während es vor einem Jahrzehnt als Software für das Prototyping begann, wird es heute auch häufig für Mind Mapping und Whiteboarding verwendet.

Die Freihandfunktion von InVision war eine großartige Möglichkeit, gemeinsam zu planen, Teams zu bilden und sogar Dokumente oder Entwürfe zu überprüfen. Wie bei Google Docs konnten wir bestimmte Teile auswählen und Kommentare hinterlassen. Das Voting Feature ist ein Glücksfall, um Entscheidungen zu beschleunigen!

Ich finde es etwas bedauerlich, dass Freehand jetzt an Miro verkauft wird, das an sich schon ein leistungsstarkes tool ist. Aber hey, zwei zum Preis von einem, nehme ich an.

Best für Teams

Design- und Produktentwicklungsteams, die bereits InVision verwenden, werden feststellen, dass es ihre Brainstorming-Techniken verbessert. Es ist auch eine wunderbare App für die Umsetzung von Produktideen in visuell ansprechende Prototypen.

Die besten Features von InVision

Kollaborativer Workspace mit Multiplayer-Canvas, der von internen und externen Beteiligten freigegeben wird

Verschiedene Arten von Knoten, wie z. B. Haftnotizen, Tabellen, Highlights, Timer, Emojis und mehr

Bidirektionale Integrationen mit wichtigen Produktivitätstools wie Slack, Zoom, Teams usw.

Einschränkungen von InVision

Starke Konzentration auf das Produktdesign zur Unterstützung von allgemeinem Mindmapping

Benutzer, die mit Tools für die visuelle Zusammenarbeit nicht vertraut sind, müssen eine steile Lernkurve durchlaufen

Preise von InVision

InVision hat zwei Produktangebote mit unterschiedlichen Preisstrukturen, die im Folgenden erläutert werden.

Produkt 1 - InVision Freehand [Im letzten Jahr an Miro verkauft]

Free Forever: kostenlos

Pro: $4,95/Monat/Benutzer

Produkt 2 - InVision Cloud

Free Forever für immer

Pro: $7,95/Monat/Benutzer

InVision Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über InVision?

Die meisten Bewertungen und Rückmeldungen zu InVision drehen sich um das Prototyping-Tool. Dies ist auch deshalb der Fall, weil das Mind Mapping Tool nun zu Miro gehört. Hier sind einige Bewertungen über InVision als allgemeines Produkt.

"Ich bin begeistert von diesem Tool, seit ich es benutze. Wir haben dieses tool benutzt, um Design Mockups und auch suggestive Wireframes für Diskussionen mit dem Client zu erstellen" - Zertifizierte G2-Bewertung "Das Beste an der InVision App ist, wie nahtlos sie sich in den eigenen Workspace einfügt. Sie eignet sich hervorragend, um Kunden meine Design-Prototypen zu zeigen."- Zertifizierte Capterra-Bewertung

9. MindGenius

Quelle: MindGenius

MindGenius ist eine Mindmapping-Anwendung, die darauf ausgerichtet ist, Klarheit und Einsicht für Benutzer zu schaffen. Sie ermöglicht es Geschäften, Ideen zu organisieren, zu visualisieren, zu vereinfachen und gemeinschaftlich umzusetzen.

Was wäre, wenn Sie Dutzende von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und eine riesige Wissensdatenbank hätten, die aber alle in Silo-Dokumenten verpackt sind? Nun, ich habe dieses Problem einmal mit Mind Genius gelöst. Die Features für das Risikomanagement waren ein guter Bonus.

Beste Lösung für das Wissensmanagement

Die Philosophie hinter MindGenius ist es, gemeinsame Klarheit für Teams zu schaffen. Daher verfügt es über umfassende Features für die Konsolidierung von Daten, die Verwaltung von Ressourcen, die Erweiterung komplexer Themen, die Identifizierung von Wissenslücken und mehr.

MindGenius beste Features

Inklusivität : MindGenius enthält ein integratives und zugängliches Modul für neurodiverse Personen

: MindGenius enthält ein integratives und zugängliches Modul für neurodiverse Personen Karten-Navigator : Hilft Teams, komplexe Ideen zu verstehen, indem er sie in kleine, einfache, zentrale Konzepte zerlegt

: Hilft Teams, komplexe Ideen zu verstehen, indem er sie in kleine, einfache, zentrale Konzepte zerlegt Visuelle Dashboards: Zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Identifizierung von Engpässen und zur Behandlung von Problemen

MindGenius Grenzen

Unterstützt keinen großen Bereich von Plattformen/Gerätetypen

Schnittstelle kann für neue Benutzer verwirrend sein

MindGenius-Preise

Kostenlose Testversion: 14 Tage

Einzelpersonen/kleine Teams: $12/Platz/Monat

Mengenrabatt: Erhältlich je nach Anzahl der Lizenzen

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

MindGenius-Bewertungen und Rezensionen

Was sagen die Benutzer über MindGenius?

"MindGenius ist eine Software, die wir seit geraumer Zeit verwenden und die zu einer Verbesserung der Qualität unserer Arbeit geführt hat und uns beim täglichen Management unserer Projekte hilft. Wir sind jetzt in der Lage, unsere Clients auf dem Laufenden zu halten." - Zertifizierte G2-Bewertung "Wir verwenden diese Software, um komplexe Nachlassstrukturen für vermögende Privatpersonen zu visualisieren. Sie eignet sich gut dafür, und die Kunden wissen es zu schätzen, wenn sie es auf diese Weise sehen." - Zertifizierte Capterra-Bewertung

10. Creately

Quelle: Creately

Creately ist ein Neueinsteiger im Bereich der Mindmapping-Software. Es bietet ein unendliches Whiteboard zur Visualisierung einer Reihe von Konzepten/Ideen.

Eines meiner größten Probleme mit einigen der Tools, die ich ausprobiert habe, war die Größe der Leinwand. Instanz, wenn ich zum Beispiel jährliche Pläne für Inhalte erstelle, muss ich Hunderte von Datenpunkten [Artikelideen, Formulare, Verfasser, Editoren usw.] in eine Leinwand einfügen.

Wenn ein tool einen limitierten Space hat, war ich gezwungen, die Schriftart etc. zu verkleinern, um alles unterzubringen. Canva hat dieses Problem mit seiner unendlichen Leinwand gelöst. Ich konnte den Teil, auf den ich mich konzentrieren wollte, einfach verschieben oder zoomen und den anderen herauszoomen, um das Gesamtbild zu sehen.

Bestes Programm für kollaboratives Mindmapping

Creately ist für die Zusammenarbeit großer Teams konzipiert, unabhängig von der Komplexität ihrer Ideen. Es enthält Features wie:

Online-Freigeben mit Zugriffskontrolle

Text-Cursor und Zeiger in Echtzeit zur Nachverfolgung von Teilnehmern im selben Workspace

Möglichkeit, anderen Teilnehmern zu folgen

Besonders gute Features

mehr als 50 Arten von Diagrammen, darunter Flow-Diagramme, Concept Maps, Journey Maps und mehr

1000e vonwhiteboard-Vorlagen zur Auswahl

2-Wege-Synchronisierung durch Integrationen mit mehreren führenden Produktivitätstools

Kleine Einschränkungen

Der große Bereich an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

Steile Lernkurve

Nicht für die mobile Nutzung optimiert

Kurzfristige Preisgestaltung

Free Forever

Persönlich: $5/Monat

Team: $5/Monat/Benutzer

Business [für größere Teams]: $89/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Kreative Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 [1.238 Bewertungen]

Capterra: 4.2/5 [163 Bewertungen]

Was sagen die Benutzer über Creately?

"Für eine optimale Zusammenarbeit bei der Visualisierung ist Creately die richtige Plattform. Die Plattform bietet ihren Benutzern einen benutzerfreundlichen Ansatz und sehr leistungsfähige tools. Aufgrund ihrer einfachen Natur können die Benutzer schnell den Dreh raus haben und sie kompetent nutzen." - Zertifizierte G2-Bewertung "Ich verwende Creately für eine Vielzahl von Bereichen in Projekten. Die Kartierung der Häuser der Befragten für unser Projekt "Volkszählung" musste nicht mehr mit freier Hand und Papier erledigt werden. Creately hat das für mich gelöst. Ich bin in der Lage, die komplexesten Diagramme und Flow-Charts zu erstellen, um komplizierte Workflow-Systeme und Team-Strukturen darzustellen." - Zertifizierte Capterra-Bewertung Damit kommen wir zum Ende der besten Mind Mapping Tools auf dem Markt. Möchten Sie sofort loslegen? Hier sind einige beliebte Anwendungsfälle, die Sie ausprobieren können.

Mind Mapping Anwendungsfälle

Ich habe mit Mindmapping begonnen, um mit Überforderung umzugehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass zu viel zu erledigen ist, zu viele Elemente zu jonglieren sind, hilft es, alles auf eine Leinwand zu bringen, damit ich Prioritäten setzen und es effektiv angehen kann.

Das kann für die Gestaltung Ihrer Hochzeitseinladungen oder das nächste bahnbrechende KI-Produkt gelten.

Problemlösung

Jede Lösung benötigt die folgenden Komponenten:

Problemdefinition : Was genau wollen wir ändern?

: Was genau wollen wir ändern? Kontext : Warum und wie sind wir zu dem aktuellen Zustand gekommen?

: Warum und wie sind wir zu dem aktuellen Zustand gekommen? Einflussfaktoren : Gegebene Faktoren und Annahmen

: Gegebene Faktoren und Annahmen Potenzielle Lösungen: Möglichkeiten und die Folgen/Vorteile jeder Lösung

Verwenden Sie die Mind Map, um all diese Punkte auf einer Leinwand darzustellen. Heben Sie die Einflussfaktoren hervor und gewichten Sie sie bei der Gestaltung. Weisen Sie den einzelnen Knoten Benutzer für die weitere Arbeit zu.

Markendesign

Markendesign geht weit über das Logo hinaus. Es steht für den Zweck, das Streben und die Energie einer jeden Marke. Bei der Arbeit an Markendesign-Projekten musste ich daher eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen und schwierige Entscheidungen treffen.

Mindmaps helfen dabei, alle Faktoren zu erfassen, die eine Marke beeinflussen. Mit einer Mindmap können Sie Anforderungen dokumentieren, Prototypen erstellen, Feedback diskutieren, überarbeiten, iterieren und eine Marke entwerfen, die Sie widerspiegelt.

Prozess/Journey Mapping

Mindmaps eignen sich hervorragend für die Abbildung von Prozessen. Ganz gleich, ob es sich um den Logistikprozess im E-Commerce oder die Reise eines Kunden durch Ihre mobile App handelt, Mindmaps können diese auf dem Bildschirm darstellen.

Sie können ein einfaches Flussdiagramm oder ein Fischgrätdiagramm verwenden, um tangentiale Faktoren zu behandeln. Sie können es so einfach oder so komplex gestalten, wie es Ihrem Prozess entspricht, um das Geschehen vor Ort genau wiederzugeben.

ClickUp's Fishbone-Diagramm-Vorlage

Storyboarding

Storyboarding ist mein liebstes Mind Mapping Feature. Ich verwende es, um alle Zeichen oder Handlungspunkte in meinem Roman auf einer Karte darzustellen. Ich erstelle Szenengliederungen für mein Drehbuch. Manchmal arbeite ich mit Entwicklern zusammen und helfe ihnen beim Schreiben von Benutzer-Storys.

Für diesen Artikel habe ich mit einer Karte der Struktur, der Elemente, der Ziele und der nicht verhandelbaren Punkte begonnen. Das hat dazu beigetragen, diesen Artikel zu straffen, damit er informativ und ansprechend für Sie ist!

Auf diese Weise können Mindmapping-Techniken auf jeden Anwendungsfall angewendet werden, um außergewöhnliche Vorteile zu erzielen.

Vorteile des Einsatzes von Mindmaps für das Projektmanagement

Lange Zeit habe ich Projektmanagement als eine analytische und organisatorische Tätigkeit betrachtet, während Mindmapping ein kreatives oder abstraktes Unterfangen war. Bis vor kurzem hatte ich nicht daran gedacht, beide auf derselben Seite zu vereinen.

Wenn es beim Projektmanagement um die Nachverfolgung und Überwachung von Aufgaben geht, ist eine Mindmap der Vorläufer dafür. Gute Mindmapping-Praktiken können das Projektmanagement auf folgende Weise verbessern.

Klarheit gewinnen

Mindmaps helfen Teams dabei, sich auf ein gemeinsames Verständnis der Konzepte, Probleme und Möglichkeiten zu einigen. Sie klären Verwirrungen und beseitigen Ablenkungen.

Ermöglicht Flow

Die Techniken des Process Mapping und Workflow Mapping sorgen für Bewegung und Eigendynamik. Mindmaps helfen Teams, von einem Schritt zum nächsten zu gelangen, und leiten die Idee zu einer effektiven Handlung.

Struktur schaffen

Mindmaps können dazu dienen, Unordnung in Ihrem Kopf zu beseitigen. Sie können verschiedene Konzepte in eine übersichtliche Struktur bringen, so dass Sie die nächsten Schritte selbstbewusst angehen können.

Erleichtert das Gedächtnis

Menschen erinnern sich eher an visuelle Darstellungen als an normalen Text. Vor allem bei komplexen Prozessen wie der Customer Journey eines Workflows zur Automatisierung sind Mindmaps eine großartige Möglichkeit, die Erinnerung zu fördern.

Datenvisualisierung ist ein großartiger Anwendungsfall für Mindmapping. Sie hilft dabei, komplexe und umfassende Daten in visuelle Darstellungen zu gliedern, die einfach zu konsumieren und zu verstehen sind.

Sind Sie schon bereit, sich an Mind Mapping zu versuchen?

Nehmen Sie die beste Mind Mapping Software in Ihr Produktivität tool Stack auf

Jedes Unternehmen braucht ein flexibles Mind Mapping tool. Von der Aufnahme von Notizen für Meetings bis hin zur Abbildung mehrdimensionaler Prozesse - eine robuste Mind Mapping-Software kann selbst die kompliziertesten Probleme vereinfachen.

Tools wie InVision eignen sich hervorragend für Design-Teams. Miro ist auf die Lösung von Innovationsproblemen ausgerichtet. FigJam eignet sich am besten für Teams, die Feedback geben und ihre Entwürfe überarbeiten müssen. Jedes der besten whiteboard-Software eignet sich hervorragend für Mindmaps.

Wenn Sie etwas Besonderes brauchen, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Die Mindmapping-Software von ClickUp wurde entwickelt, um Ideenfindung und Projektmanagement mühelos zu verbinden. Sie ermöglicht es Ihnen, im Handumdrehen von einer vagen Idee zu einem soliden Plan für Ihr Projekt zu gelangen.

ClickUp Mindmaps ist die Superkraft eines Projektmanagers. Nehmen Sie uns nicht beim Wort. Holen Sie sich ClickUp kostenlos und erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben! 🧠 🌈 ✨