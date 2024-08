10 interaktive Whiteboard-Vorlagen zum Teilen auf Zoom & ClickUp

Egal, ob Sie ein Unternehmen sind, das zuerst aus der Ferne arbeitet, oder ob Sie versuchen, ein Brainstorming mit Kollegen auf der ganzen Welt durchzuführen, Zoom-Meetings bringen Ihr Team zusammen. Es gibt nur ein Problem: die Dokumentation Ihrer großartigen Ideen. 💡

Hier kommen Whiteboards ins Spiel. Die heutigen digitalen Versionen dieser alten Tafeln helfen Ihrem Team überall und jederzeit zusammenzuarbeiten . Und Sie müssen nicht jedes Mal ein neues Whiteboard einrichten. Wenn Sie eine Plug-and-Play-Lösung benötigen, um Ihre Zoom-Anrufe um 8 Uhr morgens zu beschleunigen (wer braucht das nicht?!), sind Whiteboard-Vorlagen genau das Richtige für Sie.

Nacharbeit ist out, Produktivität ist in. Erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl von Whiteboard-Vorlagen achten sollten, wie Sie sie in einem Zoom-Meeting verwenden können und welche 10 Vorlagen ideal für Team-Meetings sind.

Was ist eine Whiteboard-Vorlage? Ein Whiteboard ist ein digitaler Arbeitsbereich der die Zusammenarbeit bei Zoom-Anrufen erleichtert. Es ist visuell und eignet sich daher hervorragend für Brainstorming-Sitzungen, die Erstellung

projektzeitpläne und zusammenarbeit an Diagrammen oder Beiträgen in sozialen Medien.

Anstatt den Zoom-Moderator zu bitten, seinen Bildschirm freizugeben, sollten Sie ein Whiteboard verwenden, um allen Teilnehmern der Zoom-Konferenz die Möglichkeit zu geben, Ideen in Echtzeit zu entwickeln. Betrachten Sie Ihr Whiteboard als ein lebendes Brainstorming-Dokument, in dem Ihre Ideen und Arbeitsabläufe auf demselben Whiteboard zu finden sind - mit Ihren Aufgaben neben Ihren kreativen Ideen, um Klicks und Verwirrung zu minimieren. 🙌

Vom Kalender zum projektplan workflow-Management können Sie Whiteboards für so gut wie alles verwenden. ( Mind Maps , Tutorials, Webinare, irgendjemand?)

ClickUp bietet Whiteboards in jedem Preisplan an und jeder Gast kann Whiteboards nutzen. Mit einer vorhandenen Vorlage müssen Sie nicht jedes Mal ein neues Whiteboard erstellen. Suchen Sie sich einfach das passende Format aus, geben Sie Ihre Daten ein, und schon kann es losgehen. 🏃

Was macht eine gute Whiteboard-Vorlage aus?

Es gibt eine Vielzahl von Whiteboard-Vorlagen, also geben Sie sich nicht mit der erstbesten zufrieden, die Ihnen über den Weg läuft. Sie müssen schon ein wenig wählerisch sein. Jede gute Vorlage muss die folgenden Merkmale aufweisen:

Integrationen: Nicht alle Vorlagen sind mit Videokonferenz-Tools kompatibel. ClickUp ist jedoch mit Zoom integriert, so dass es ein Kinderspiel ist, Whiteboard-Vorlagen für alle Ihre Zoom-Anrufe freizugeben. Sie können sogar Zoom-Aufzeichnungen mit jeder Aufgabe verknüpfen, die mit einem Whiteboard verbunden ist, sodass alle Ihre Kommunikationen am selben Ort und in derselben Besprechung stattfinden.

Hinzufügen von Notizen undzusammenarbeit auf demselben Whiteboard in Echtzeit. Egal, ob nur Sie und ein einzelner Mitarbeiter oder Dutzende von Teammitgliedern an einem Gespräch teilnehmen, Whiteboards eignen sich für Teams jeder Größe. Zusammenhängende Aufgaben: Wenn Sie Ihre Vorlagen und Aufgaben isoliert behandeln, ist Ihr Team anfällig für Nacharbeit und Fehler. Entscheiden Sie sich für Whiteboard-Vorlagen, die sich mit Ihren Tools zur Aufgabenverfolgung kombinieren lassen, damit Sie im selben Bereich Ideen entwickeln und Aufgaben hinzufügen können.

Wir wollen uns nicht selbst loben, aber die Whiteboard-Vorlagen von ClickUp bieten all dies und noch mehr. Aber nehmen Sie nicht nur unser Wort dafür. Lesen Sie weiter und lassen Sie die Fakten für sich selbst sprechen.

10 Whiteboard-Vorlagen

Wenn Sie auf der Suche nach vereinfachten Whiteboards für Ihre Zoom-Anrufe sind, können Sie mit diesen 10 Whiteboard-Vorlagen Ihre Suche beginnen.

brauchen Sie Hilfe bei der Prioritätensetzung? Diese Entscheidungsmatrix-Vorlage von ClickUp wird Ihnen Klarheit verschaffen_

Sie haben eine Menge zu tun, und alles erscheint Ihnen wichtig. Aber Sie sind auch nur ein Mensch, also müssen Sie sich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. Wenn sich Ihr Team nicht einigen kann, welche Aufgaben es in welcher Reihenfolge angehen soll, ist die ClickUp Eisenhower Matrix Whiteboard-Vorlage kann helfen. Dies wird auch als Dringend-Wichtig-Matrix bezeichnet und ist ein großartiger Problemlösungsrahmen für Teams. Sie ist einfach zu verwenden und zu erstellen, was sie zu einer idealen Vorlage für ein Brainstorming-Whiteboard-Zoom-Meeting macht. Mit dieser Brainstorming-Vorlage bringen Sie Ihre kreativen Ideen zu Papier und ordnen sie in diese Kategorien ein:

Löschen: Wenn Sie anfangen, über Aufgaben zu sprechen, werden Sie feststellen, dass bestimmte Aufgaben nicht so wichtig sind, wie Sie dachten. Löschen Sie sie und genießen Sie das unmittelbare Gefühl der Erleichterung

Wenn Sie anfangen, über Aufgaben zu sprechen, werden Sie feststellen, dass bestimmte Aufgaben nicht so wichtig sind, wie Sie dachten. Löschen Sie sie und genießen Sie das unmittelbare Gefühl der Erleichterung Erledigen: Erledigen Sie die Aufgabe jetzt und warten Sie nicht. Mit der ClickUp-Vorlage können Sie Notizen in dieser Spalte mit wenigen Klicks in Aufgaben umwandeln

Erledigen Sie die Aufgabe jetzt und warten Sie nicht. Mit der ClickUp-Vorlage können Sie Notizen in dieser Spalte mit wenigen Klicks in Aufgaben umwandeln Delegieren: Sie können nicht alles alleine machen, also entscheiden Sie, welche Aufgaben Ihr Team übernehmen soll, um die Arbeit gleichmäßiger auf die einzelnen Benutzer zu verteilen

Sie können nicht alles alleine machen, also entscheiden Sie, welche Aufgaben Ihr Team übernehmen soll, um die Arbeit gleichmäßiger auf die einzelnen Benutzer zu verteilen Entscheiden: Erfordert eine Aufgabe mehr Überlegung? Tragen Sie sie in diese Spalte ein, um später eine Entscheidung zu treffen

2. ClickUp Wirkung Aufwand Matrix Whiteboard Vorlage

diese Whiteboard-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen zu erkennen, auf welche Aufgaben sich Ihr Team im Moment konzentrieren muss

Es ist nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Manchmal hilft es, die niedrig hängenden Früchte zuerst anzugehen, was genau das ist, was die ClickUp Impact Effort Matrix Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen dabei.

Mit dieser Vorlage ordnen Sie Ihre Aufgaben in vier Bereiche ein, um festzustellen, was im Moment Ihre Aufmerksamkeit braucht. Anstatt Ihr Team und einzelne Benutzer mit einer überwältigenden Anzahl von Aufgaben zu belasten, ist dies eine der besten Teamvorlagen, um allen zu helfen, sich auf eine aktionsplan .

Verwenden Sie Vorlagen wie diese - oder Mind Maps - um Projekte zu planen und Aufgaben nach ihrer Bedeutung oder Schwierigkeit zu priorisieren. Es gibt verschiedene Kategorien für:

Jetzt erledigen: Dies ist für Aufgaben mit geringem Aufwand und hoher Auswirkung

Dies ist für Aufgaben mit geringem Aufwand und hoher Auswirkung Nächstes Mal erledigen: Planen Sie einen Termin für die Erledigung von Aufgaben mit hohem Aufwand, wenn Sie die Ressourcen dafür haben

Planen Sie einen Termin für die Erledigung von Aufgaben mit hohem Aufwand, wenn Sie die Ressourcen dafür haben Später erledigen: Aufgaben mit geringem Aufwand und geringer Wirkung sind wichtig, aber sie sind nicht jetzt wichtig. Planen Sie Zeit ein, um sie zu erledigen, wenn Sie können

Aufgaben mit geringem Aufwand und geringer Wirkung sind wichtig, aber sie sind nicht jetzt wichtig. Planen Sie Zeit ein, um sie zu erledigen, wenn Sie können Nicht tun: Warum sollten Sie sich für Aufgaben mit geringem Nutzen den Hintern aufreißen? Eliminieren Sie Aufgaben mit hohem Aufwand und geringer Auswirkung

3. ClickUp User Story Mapping Whiteboard Vorlage

planen Sie jeden Schritt der User Experience vor der Entwicklungsphase mit dieser Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Ein Aufruf an alle Entwickler, UX-Profis und UI-Designer. Die ClickUp User Story Mapping Whiteboard-Vorlage kann Ihnen bei der Erstellung einer customer Journey-Karte für Ihre App, Website oder Software zu erstellen und auch andere Beteiligte, wie z. B. das Marketing, in Ihre Ideenfindung mit einzubeziehen.

Anstatt direkt in den Mockup-Modus zu gehen mit web-Design-Software können Sie alle Ihre Ideen in diese bestehende Vorlage einfügen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Arbeiten Sie zusammen und holen Sie den Beitrag aller Beteiligten zur Gesamtstrategie ein, um die Richtung des Projekts zu klären. Es braucht etwas so Großes und Überwältigendes wie die benutzerreise und gliedert sie in einen überschaubaren, schrittweisen Prozess.

4. ClickUp Organigramm Whiteboard Vorlage

vereinfachen Sie mit dieser ClickUp Whiteboard-Vorlage, wer an wen berichtet

Vielleicht haben Sie viele neue Mitarbeiter eingestellt und müssen sie dem richtigen Manager zuordnen. Oder vielleicht ändern Sie Ihr Geschäftsmodell und brauchen mehr Klarheit darüber, wer die Verantwortung trägt. Ganz gleich, ob Sie ein Startup, ein kleines Unternehmen oder ein Konzern sind, Sie müssen genau wissen, wer wem in Ihrer Organisation unterstellt ist.

Die ClickUp Organigramm Whiteboard-Vorlage bietet Führungskräften und Personalverantwortlichen eine solide Ausgangsbasis. Fügen Sie ein PNG-Foto, eine Jobfunktion und eine Jobbeschreibung für andere individuelle Benutzer im Team hinzu und zeit sparen die gesamte Organisation zu durchsuchen. Mit einem Flussdiagramm können Sie dann mit wenigen Klicks eine neue Organisationshierarchie erstellen.

5. ClickUp Prozessablauf Whiteboard Vorlage

visualisieren Sie jedes Projekt, um Zeit und Ärger zu sparen mit dieser Vorlage von ClickUp_

Ein Projekt zu leiten, kann sich anfühlen, wie Katzen zu hüten. Aber mit dieser ClickUp Prozessablauf Whiteboard-Vorlage können Sie ein Brainstorming zu verschiedenen Projektphasen durchführen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Anstatt orientierungslos durch ein Projekt zu schlängeln, steigern Sie Ihre Produktivität mit hilfreichen Vorlagen wie diesen und machen Sie das Projektmanagement zu einem Kinderspiel. Diese Vorlagen für die Zielsetzung enthalten bereits Schritte zur Planung von Projekten, zur Entwicklung von Konzepten, zur Ausführung von Aufgaben und zur Bewertung der Gesamtstrategie. Im Vergleich zu anderen Vorlagen haben Sie bei dieser Vorlage die Freiheit, Ihre eigenen Schritte festzulegen und zu gestalten. Sie können sogar die Farben und das Branding anpassen, um die Vorlage einzigartig für Ihre Organisation zu machen. 🤩

6. ClickUp Projektumfang Whiteboard Vorlage

verabschieden Sie sich von Scope Creep mit dieser wunderschönen Zoom Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Ganz gleich, ob Sie einen Zoom-Anruf mit einem Kunden, Ihrem Team oder anderen individuellen Nutzern in Ihrem Unternehmen führen, Sie brauchen eine klare Methode, um zu kommunizieren, was Sie im Laufe eines Projekts tun und was Sie nicht tun werden. Die ClickUp Projektumfang Whiteboard-Vorlage schafft eine solide Ausgangsbasis für projektumfang ruft.

Im Vergleich zu anderen Vorlagen auf unserer Liste, enthält diese Vorlage Abschnitte für:

Informationen

Rechtfertigung

Umfang

Geschäftliche Ziele

Erbrachte Leistungen

Ausschlüsse

Annahmen

Nutzen Sie einfach die digitalen Haftnotizen dieser Vorlage, um Ideen oder Informationen in Kategorien einzuordnen und so effizienter zusammenzuarbeiten. So sind alle Beteiligten auf derselben Seite und der Projektumfang bleibt überschaubar. Durch die Aufnahme einer klaren Liste der zu erbringenden Leistungen - und der Ausschlüsse dessen, was Sie während des Projekts nicht tun werden - können Sie mit Vorlagen wie dieser den Fokus Ihres Teams eingrenzen und Zeit sparen. ⏰

7. ClickUp Projektfahrplan Whiteboard Vorlage

wer sagt, dass komplexe Projekte verwirrend sein müssen? Diese Whiteboard-Vorlage von ClickUp vereinfacht Produkt-, Projekt- und Plan-Roadmaps_

Manchmal sind Projekte komplizierter als das, was man in einer Vorlage für den Projektumfang darstellen kann. In diesem Fall benötigen Sie robustere Vorlagen, die wichtige Punkte definieren projektmeilensteine , wer dafür verantwortlich ist und wann dies geschehen muss. ClickUp's Projekt-Roadmap Whiteboard-Vorlage macht genau das. Machen Sie alle Ihre SaaS-Produktmanagement , Projekte und Pläne an einem Ort. Die Vorlage gruppiert Mitarbeiter in Teams und zeigt, wer für welche Aufgaben in jeder Phase des Projekts verantwortlich ist.

8. ClickUp Pro & Kontra Whiteboard Vorlage

verwenden Sie diese Vorlage von ClickUp, um die Vor- und Nachteile einer Geschäftsentscheidung sorgfältig abzuwägen

Manchmal sind Entscheidungen nicht so schwarz-weiß. Die Entscheidung, einen großen Kunden anzunehmen oder einen neuen Mitarbeiter einzustellen, ist eine wichtige Entscheidung, weshalb es nicht schaden kann, die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor man handelt.

Wenn Sie mit Ihrem Team über Zoom ein Brainstorming über die Vor- und Nachteile einer Entscheidung durchführen, verwenden Sie die ClickUp Pro & Kontra Whiteboard-Vorlage um den Entscheidungsprozess zu vereinfachen und tatsächlich zusammenzuarbeiten. Am Ende des Gesprächs können Sie die Pro- und Contra-Kategorien überprüfen, um festzustellen, ob es die beste Vorgehensweise ist.

9. ClickUp Arbeitsplan Whiteboard Vorlage

bringen Sie Ihren Projektplan in Form mit dieser ROI-orientierten Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Projektplanung war noch nie so gut organisiert. ClickUp's Arbeitsplan Whiteboard Vorlage verwendet ein vom Kanban-Board inspiriertes Design, um Ihnen zu helfen, die Projektplanung zu rationalisieren, mit Teamkollegen durch zugewiesene Kommentare für mehr Klarheit zusammenzuarbeiten und Brainstorming-Sitzungen mit einfachen Kategorien zur Organisation Ihres Plans zu verbessern.

Es eignet sich hervorragend für ein internes Stand-up-Meeting über Zoom und andere Arten von Besprechungen . Verwenden Sie diese Besprechungsvorlage, um:

Eine Reihe von Aufgaben zu erstellen

Dem Projekt Ressourcen zuzuweisen

Prozesse und Zielsetzungen zu verbessern

Metriken festzulegen oder bestehende Metriken zu verfolgen

Ihr Projekt mit Tests zu analysieren

Prozesse und Leistung kontrollieren

10.ClickUp Aktionsplan Whiteboard Vorlage

behalten Sie Ihre Projektziele im Auge - und feiern Sie Erfolge - mit dieser Whiteboard-Vorlage für Aktionspläne von ClickUp

Sobald Sie einen Projektarbeitsplan in Bewegung gesetzt haben, verwenden Sie die ClickUp Aktionsplan Whiteboard-Vorlage um Ihre Aufgaben mit kollaborativen Whiteboard-Tools zu planen. Sein einfaches Layout zeigt Ihnen oder anderen Gruppen, welche Arbeit zu erledigen ist, Ihre aktuelle Arbeit und Ihre abgeschlossene Arbeit.

Dies ist eine fantastische Möglichkeit, den täglichen, wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Ablauf Ihres Projekts zu visualisieren. Durch die Protokollierung der abgeschlossenen Aufgaben bietet es außerdem einen hervorragenden Rückblick auf das, was Sie erreicht haben. ✨

Sehen Sie, was es Neues bei Zoom Whiteboard-Vorlagen gibt

Wir lieben Zoom-Meetings genauso wie jeder andere, aber ohne solide Visualisierungen und Pläne können sie aus dem Ruder laufen. Wenn es an der Zeit ist, Ihre Ideen zu Papier zu bringen, verwenden Sie hochwertige Online-Whiteboard-Vorlagen, die Ihr Team auf die gleiche Seite bringen.

Die Whiteboard-Vorlagen von ClickUp helfen Ihrem Team, bessere Ideen zu entwickeln, Aufgaben zu priorisieren, visuelle Ideengruppen zu erstellen und am Ball zu bleiben. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sehen Sie, wie Sie in Ihr nächstes Meeting zoomen können mit den intelligenten Integrationen und Arbeitsvorlagen von ClickUp. Oder sehen Sie sich weitere Vorlagen in der ClickUp-Vorlagen-Center .