7 kreative Brainstorming-Techniken zum Finden Ihrer besten Ideen

Suchen Sie nach ein paar praktischen Brainstorming-Techniken ?

Jeder hat in seinem Leben mindestens einmal ein Problem durch Brainstorming gelöst.

und wenn du dir nicht sicher bist, ob du es getan hast, hier ist etwas, das du jog your memory :_

Es gibt also ein neues Projekt. Aber Sie sind sich nicht sicher, wie Sie es angehen sollen.

Sie und Ihr Team sitzen in einem Kreis, und jeder ist aufgefordert, jede wilde Idee zu äußern, die ihm in den Sinn kommt.

Keine Idee ist zu verrückt.

Und jede ungewöhnliche Idee entpuppt sich als eine großartige Idee.

Das ist die Kraft des Brainstormings!

Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit des Brainstormings.

Es gibt verschiedene Brainstorming-Methoden, und Sie müssen die beste für Sie und Ihre wählen virtuelles Team .

Und wir sind hier, um zu helfen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Brainstorming wissen müssen, und die besten Brainstorming-Techniken, die Sie anwenden können.

Auf geht's zum Storming!

Die 7 besten Brainstorming-Techniken

1. Mindmapping

Mindmapping

ist eine der besten Brainstorming-Techniken, weil sie es Ihnen ermöglicht, Gedanken zu sammeln, ohne sich um Struktur und Reihenfolge zu kümmern.

A

mind Map besteht aus Konzepten, die miteinander verknüpft sind

mit einer zentralen Idee verknüpft und um diese herum angeordnet sind.

Nicht zu erwähnen,

mind map tools

machen Spaß, weil sie langweilige Informationen in bunte und einprägsame Diagramme verwandeln.

Die eine große Idee ist also da draußen; man muss sie nur finden.

Und die Karte wird Sie ins gelobte Land führen (möglicherweise).

Und mit

ClickUp's Mindmaps

gibt es kein "möglicherweise", sondern nur ein "definitiv"

Was ist das Mindmaps Feature von ClickUp?

Die Mindmaps von ClickUp helfen Ihnen, Ihre frischen Ideen in schöne, gut organisierte Mindmaps zu verwandeln.

Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie sie auch für Ihr Team freigeben. Auf diese Weise kann jeder in Ihrem Team den Workflow visualisieren und bei eventuellen Anpassungen mitarbeiten.

Ganz gleich, ob es sich um eine reguläre Problemlösungssitzung handelt oder ob Sie versuchen, die Kreativität Ihres Teams zum Fließen zu bringen, Sie können das Feature Mindmaps von ClickUp für die

ultimative visuelle Gliederung

.

Zu erstellen einer Karte in ClickUp können Sie entweder den Aufgaben-Modus oder den Leerzeichen-Modus wählen.

Im Aufgabenmodus können Sie die Struktur Ihrer bestehenden ClickUp Aufgaben visualisieren. Verwenden Sie den Aufgabenmodus, um den Workflow eines Projekts auf einer Karte darzustellen und die Aufgaben in logischen Pfaden anzuordnen. Sie können auch Aufgaben direkt aus Ihrer Ansicht heraus erstellen, bearbeiten und löschen.

Wenn Sie noch kreativer werden wollen, dann wählen Sie den Leerzeichenmodus von ClickUp

Im Leerzeichenmodus können Sie mindmaps von Grund auf neu erstellen . Die Knoten müssen nicht mit einer Aufgabenstruktur verbunden sein. Erstellen Sie so viele Knoten wie Sie wollen und wandeln Sie sie in Aufgaben in einer beliebigen Liste in Ihrem Workspace um, wenn Sie bereit sind!

sieh dir das an gute Beispiele für Mind Maps !_ 😍

Mit den Mindmaps von ClickUp können Sie jede

sitzung zur Ideenfindung

zu etwas wirklich Eigenem machen!

2. Persönlicher Ideenblock Quadrant

Das ist es, was die Leute meinen, wenn sie sagen: "Denken Sie über den Tellerrand hinaus"

Indem Sie nicht zusammenhängende Konzepte miteinander verbinden, können Sie das Problem auf eine andere Weise angehen.

doch wie erledigt man die Arbeit in einem persönlichen Ideenblock-Quadranten?

was ist der Auslöser für diese nicht zusammenhängenden Konzepte?

Das ist es, was ein Brainstorming ausmacht oder nicht.

Meine bevorzugte Methode, um dies zu erledigen, ist die

Persönliches Ideen-Pad

von Todd Henry bei The Accidental Creative.

Henry unterteilt die Herausforderung in vier verschiedene Quadranten und bittet Sie dann, Wörter und Ideen aus einem Quadranten mit einem anderen zu kombinieren.

Erfahren Sie mehr über das Thema *technischer Schuldenquadrant* !

Dies ist eine Vorlage von der Accidental Creative Website:

So funktioniert es:

Starten Sie mit einer Herausforderung: Dies ist dieproblemstellung.

Dies ist dieproblemstellung. Lösung: Welche unmittelbaren Lösungen sind Ihnen eingefallen, um das Problem zu lösen? Das sind die typischen Ideen, die Ihnen in den Sinn kommen, oder sogar etwas, das Sie in der Vergangenheit ausprobiert haben

Welche unmittelbaren Lösungen sind Ihnen eingefallen, um das Problem zu lösen? Das sind die typischen Ideen, die Ihnen in den Sinn kommen, oder sogar etwas, das Sie in der Vergangenheit ausprobiert haben Rolle oder WW( )D? Das heißt: Was würde (BLANK) zu erledigen? Hier wird es interessant. Stellen Sie sich folgende Frage: Wer könnte Ihrer Meinung nach dieses spezifische Problem für Sie lösen? Nehmen wir an, Sie möchten eine neue Social-Media-Plattform vermarkten, die sich an Eigentümer von Hunden richtet.

Wer ist die Antwort auf Ihre Frage? Mark Zuckerberg. Aber auch Cesar Milan. Oder es könnte eine allgemeine Rolle sein, wie die des Präsidenten des größten Treffens für Eigentümer von Haustieren in Ihrer Gegend. Sie verstehen, worum es geht. Dies wird auch als "figuring storming" oder "role storming" bezeichnet

Das heißt: Was würde (BLANK) zu erledigen? Hier wird es interessant. Stellen Sie sich folgende Frage: Wer könnte Ihrer Meinung nach dieses spezifische Problem für Sie lösen? Nehmen wir an, Sie möchten eine neue Social-Media-Plattform vermarkten, die sich an Eigentümer von Hunden richtet. Kurzfassung: Dies ist ein Wort oder ein Satz, der die Herausforderung auf eine neue Art und Weise zusammenfasst

Dies ist ein Wort oder ein Satz, der die Herausforderung auf eine neue Art und Weise zusammenfasst Annahme : Listen Sie alle Gründe oder Annahmen auf, die Menschen mit dem Problem und der Herausforderung verbinden. Was sind einige der Komplikationen oder Faktoren, die zu dieser Herausforderung beitragen?

: Listen Sie alle Gründe oder Annahmen auf, die Menschen mit dem Problem und der Herausforderung verbinden. Was sind einige der Komplikationen oder Faktoren, die zu dieser Herausforderung beitragen? Kombiniere!: Beginne damit, ein Element aus einem der Quadranten zu nehmen und es mit einem Wort aus einem anderen Quadranten zu verbinden. Welche Ideen kommen Ihnen in den Sinn? Wie könnten diese beiden Dinge zusammen Ihr Problem lösen?

Wenn Ihnen dieses Layout gefällt, sehen Sie sich diese an vorlagen für die SWOT-Analyse !_

3. Brainwriting

Dies ist eine der wichtigsten

häufigsten Brainstorming

techniken, die in der Regel am besten im Team erledigt werden. schließlich macht Teamarbeit den Traum zur Arbeit, oder?

So funktioniert brainwriting die Arbeit:

Ein Teamleiter oder Vermittler wirft eine wilde Idee aus Jeder Teilnehmer des Teams schreibt eine Idee auf Nach ein paar Minuten wird das Blatt Papier an den nächsten Teilnehmer weitergegeben, der dann auf der Idee aufbaut oder eine weitere neue Idee hinzufügt

Erledigen Sie dies in vier oder fünf Runden mit einer Gruppe von 6-10 Personen, und Sie werden eine Menge Ideen haben.

Der Moderator geht die Ideen in einer Pause durch, wählt die aus, die ihm am besten gefallen, und kehrt dann in die Gruppe zurück, um auf diesen Ideen einen Plan aufzubauen.

Die Brainwriting Technik funktioniert, weil:

Niemand genau weiß, wer was wann geschrieben hat

Die Teilnehmer sind freier, ihre Ideen zu äußern

Der Teamleiter hat immer noch die Kontrolle über das Geschehen, indem er die besten Ideen für die Gruppendiskussion auswählt

4. Brainwalking

Cousin des Brainwalking

ist die Brainwalking-Technik ein ähnliches Konzept, nur dass sich die Menschen statt des Papiers bewegen.

Zettel werden an eine Wand gehängt; die Teilnehmer fügen ihre Idee zur Lösung des Problems hinzu und gehen dann zum nächsten Zettel. Dies ist eine großartige Methode, um Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen und eine neue Art von Energie zu erzeugen, indem man mit den Füßen denkt.

Bonus:_ Design Thinking Tools

5. Gitternetze

Dies ist ähnlich wie Idee #2.

Anstelle von vier Quadranten und der Kombination von Ideen aus diesen Quadranten, werden Ideen aus einem Raster kombiniert.

Befolgen Sie diese Schritte, um anzufangen:

Wenn Sie das Team leiten, füllen Sie die oberste Kopfzeile und die erste Spalte mit derselben Idee aus und bewegen sich dann entlang der Kopfzeile und entlang der Spalte Bitten Sie jeden Teilnehmer Ihres Teams, eine Idee vorzuschlagen und sie in das Raster einzutragen Kombinieren Sie dann die Ideen, eine aus jeder Zeile, bis ganz nach unten Wenn Sie mit 4 Ideen beginnen, erhalten Sie 16 neue Ideen, indem Sie sie einfach miteinander kombinieren. Es mag sich seltsam anfühlen, die gleiche Idee miteinander zu kombinieren (z. B. Idee 2 + Idee 2), aber die Kreativität wird sich einstellen, versprochen.

6. Blasen

Wenn die Ideen nur so sprudeln, sind Brainstorming-Karten mit Sprechblasen das Mittel der Wahl!

Karten sind eine einfache Möglichkeit, Ideen zu notieren und zu organisieren visuellen Rahmen während einer Brainstorming-Sitzung.

Verwenden Sie diese Schritte für die Blase Brainstorming-Technik:

Zeichnen Sie 9 Kreise auf eine Seite, drei in jeder Zeile. Das sind deine Sprechblasen In der Mitte listet ihr das Problem auf, das ihr zu lösen versucht Und dann liste acht weitere kreative Ideen rund um diese Hauptidee auf Sobald Sie Ideen gesammelt haben, beginnen Sie den Prozess von vorne. Nehmen Sie also Idee Nummer fünf, setzen Sie sie in die Mitte und entwickeln Sie weitere Ideen rund um diese Idee

Diese Brainstorming-Technik ist eine hervorragende Kombination aus Teams und individuellen Beiträgen. Es ist eine großartige Brainstorming-Methode für kreative Problemlösungen.

Ihre Teammitglieder können acht Ideen einbringen, und dann können Sie jedem Einzelnen eine Idee zuweisen, die er dann alleine bearbeiten kann. Die Ergebnisse der Brainstorming-Bubble können dann von allen gemeinsam eingesehen werden.

Bonus: Sehen Sie sich unsere Top an 10 Karten-Vorlagen für Visualisierung und Brainstorming

7. Whiteboard-Brainstorming

Verwenden Sie ein digitales Whiteboard, um alle Ihre Ideen an einem Ort zu sammeln.

ClickUp's Whiteboard

ist ein

großartige Alternative zu

Wandmalerei oder Miro

das einen visuellen und ideenorientierten Ansatz für das Brainstorming bietet.

Die leere Schiefertafel als Ausgangspunkt für

whiteboard-Software

hilft auch bei der Förderung der Kreativität in der

brainstorming-Prozess

durch die Abkehr von textbasierten Informationsmodellen oder dokumentenlastigen Praktiken.

Schauen Sie sich diese an *brainstorming tools* !

Wie kommt man in die kreative Brainstorming-Mentalität?

Es ist eine Sache, sich hinzusetzen und ein Brainstorming zu machen; es ist eine andere, es effektiv zu erledigen.

Bevor Sie mit dem Brainstorming beginnen, müssen Sie im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschlossen sein

Die besten Brainstorming-Sitzungen beginnen bevor jemand den Raum betritt.

Instanz ist es schwierig, von einem Meeting über Budgets direkt in die großartigsten Möglichkeiten zu denken. Ihr Geist wird eingeschränkt sein, und Sie werden nicht frei fließen, sondern eher zurückhaltend und vorsichtig sein.

Hier erfahren Sie, wie Sie einige dieser Hemmungen ablegen können, damit die besten Ideen an die Spitze gelangen:

1. Gehen Sie spazieren

Gönnen Sie sich eine kurze Pause, um Stress abzubauen und sich und Ihr Unterbewusstsein an die frische Luft zu bringen, um alles zu klären und sich auf Ihre Brainstorming-Sitzung vorzubereiten.

außerdem hat eine kleine Übung vor dem Brainstorming noch nie geschadet!

2. Verschiedene Informationen konsumieren

Keine Lust mehr auf The Economist? Holen Sie sich Better Homes & Gardens.

Sehen Sie immer CNN? Schalten Sie auf den Travel Channel.

Versuchen Sie etwas anderes.

Wenn Sie immer die gleichen Informationen lesen und konsumieren, sollten Sie neue Assoziationen wecken. Vielleicht hilft es Ihnen, eine Zeitschrift, eine Bild-Website oder etwas völlig anderes durchzusehen, das nichts mit dem zu tun hat, worüber Sie ein Brainstorming machen wollen, damit Sie einen neuen Geisteszustand bekommen.

3.Break up your routine

Ich weiß nicht genau, was das für Sie bedeutet, aber finden Sie einen Weg, dies vor dem Brainstorming zu erledigen.

Das kann ein Mittagessen sein, eine schnelle Besorgung oder die erste Benutzung der Tischtennis-Tabelle im Büro. Das Durchbrechen Ihrer Routine wird Sie kostenlos aus Ihrem Trott befreien und Sie in den richtigen Geisteszustand für eine effektive kreative Problemlösung versetzen. Wenn Sie aktiv technische Geräte verwenden, sollten Sie einen Schritt zurücktreten. Diese Geräte können zu Problemen wie Konzentrationsschwäche und sogar schlechtem Schlaf .

Was sind die 2 Arten von Brainstorming?

Es gibt zwei Arten von Brainstorming:

Einzel-Brainstorming und Gruppen-Brainstorming.

Ersteres eignet sich besser für einfache Probleme, die einfache Lösungen erfordern, während letzteres zur Lösung komplexer Probleme verwendet werden kann.

verwirrt?

Schauen wir uns das mal an:

Individuelles Brainstorming

Individuelles Brainstorming ist wie ein Rendezvous mit den eigenen Gedanken.

Man spricht miteinander über seine zufälligen Ideen, und plötzlich werden diese unkonventionellen Ideen zu greifbaren Lösungen.

es tut uns leid, wenn das nicht so romantisch war wie bei "Der Bachelor"🌹

Doch wenn Sie während der individuellen Brainstorming-Sitzung nicht gegen die Regeln verstoßen, wird es auch niemand tun. Außerdem tappst du in die Falle, dass du dir die Ideen der anderen anhörst und keine eigenen Ideen entwickelst

Das Problem beim individuellen Brainstorming ist, dass Sie Ihre Ideen nicht so weit entwickeln können wie in einer Brainstorming-Sitzung in der Gruppe.

Gruppen-Brainstorming

Beim Gruppen-Brainstorming können sich die Teammitglieder gegenseitig helfen, wenn sie bei einer Idee nicht weiterkommen; ein anderes Mitglied des Teams, das mehr über diese Idee weiß, kann Vorschläge einbringen.

schließlich sind zwei Köpfe besser _t _als einer, oder?

Weitere Vorteile sind die Förderung der Teambildung und die Erinnerung an die Mitglieder des Teams, dass jeder einzigartige Ideen für das Team hat.

Was sind die 4 Regeln des Brainstormings?

Brainstorming-Regeln sind wichtig, weil sie die Diskussion leiten und sicherstellen, dass jeder eine faire Chance hat, während der Brainstorming-Sitzung gehört zu werden.

Hier sind die vier Regeln:

Konzentrieren Sie sich auf Quantität, nicht auf Qualität

Kritisieren Sie keine schlechte Idee, bis es an der Zeit ist, Prioritäten zu setzen

Ermutigen Sie zu großen Ideen

Bauen Sie auf Ideen von anderen auf

Diese Regeln gewährleisten, dass Ihr Team eine erfolgreiche Brainstorming-Sitzung durchführen kann.

okay, okay, wir werden aufhören, sie Regeln zu nennen, denn niemand mag Regeln, vor allem nicht, wenn man "kreativ" sein und den Ideen freien Lauf lassen soll, oder?

Okay, also keine Regeln. Betrachten Sie sie einfach als "Richtlinien"

Wie Sie Ihre Ideen verfeinern und nach Prioritäten ordnen

Ihr gesamtes Team hatte viel Spaß beim Brainstorming.

Und jeder hat mindestens eine kreative Idee eingebracht.

Juhu!

Wilde, verrückte Ideen zu entwickeln ist der einfache Teil.

Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Sie müssen herausfinden, welche Ideen es wert sind, weiterverfolgt zu werden, und welche in den Papierkorb wandern sollten.

Nicht wörtlich.

Wenn Sie die großartigen Ideen von den guten Ideen trennen wollen, müssen Sie Ihre Ideen verfeinern.

aber wie kann Ihr Team das zu erledigen?

Probieren Sie diese Methoden und kreativen Ansätze aus:

Option 1: Punkte

Schreiben Sie alle Ihre besten Ideen auf ein Board oder ein Stück Papier und geben Sie jedem Mitglied des Teams einen Punkt (oder verwenden Sie Häkchen). Die Mitglieder des Teams müssen ihren Punkt neben die Idee setzen, die ihnen am besten gefällt.

Option 2: Pro & Kontra

Listen Sie für jede Idee die Vor- und Nachteile auf. Da ihr (hoffentlich) viele Ideen habt, die ihr durchgehen müsst, limitiert dies auf ein paar Vor- und einige Nachteile.

Listen Sie die Gründe auf, warum die Idee funktionieren wird bzw. nicht funktionieren wird.

Diese Methode wird Ihnen helfen zu entscheiden, was machbar ist und was umgesetzt werden kann. Wie wir alle wissen, ist die beste Idee manchmal die am schwierigsten zu erledigende. Hier kann Ihr Team beginnen, diese Werte zu beurteilen.

Option 3: Konfrontation

nein, es ist nicht an der Zeit, einen kitschigen Nic-Cage-Film aus der Mitte der 90er Jahre zu sehen

Stattdessen wollen Sie Ihre Ideen gegeneinander antreten lassen, um den ersten Platz zu erobern. Sie wetteifern alle um den ersten Platz.

So würde es funktionieren.

Angenommen, Sie haben 10 Ideen. Listen Sie sie von eins bis zehn auf

Dann fangen Sie an, sie paarweise von unten nach oben zu ordnen. Vergleichen Sie 9 und 10. Ist 10 eine bessere Idee als 9? Verschiebe sie nach oben. Was ist mit 7 und 8? 5 und 6?

Jede Idee konkurriert um einen höheren Platz. Probieren Sie beim nächsten Mal zwei Paare aus, die Sie vorher nicht erledigt haben (z. B. 8 und 9 anstelle von 9 und 10 usw.). Wenden Sie diese Methode so lange an, bis Ihre beste Idee an der Spitze steht

Warum Sie neue kreative Brainstorming-Techniken in Betracht ziehen sollten

Wahrscheinlich haben Sie schon einige, wenn nicht sogar alle Techniken ausprobiert, die wir in einer Sitzung zur Gruppen- oder Teamentwicklung besprochen haben.

aber haben Sie sie jemals ohne Aufforderung ausprobiert?

Regelmäßiges Brainstorming und Ideation helfen Ihnen, neue Ideen zu entwickeln, neue Wege zur Problemlösung zu finden und Ihrem Team zu helfen, in Echtzeit besser zusammenzuarbeiten.

Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, lesen Sie diesen Beitrag darüber, warum Sie es tun sollten

ihre Brainstorming-Strategie neu überdenken sollten

.

aber nehmen Sie die ganze Sache nicht zu ernst..._

Denken Sie daran, dass Sie ein Brainstorming machen.

Du kommst auf Ideen. Nur weil du sie aufschreibst, heißt das nicht, dass sie von Dauer sind. Experimentieren Sie also kostenlos mit jeder Technik, und wenn das nächste Mal jemand von Ihnen verlangt, dass Sie über den Tellerrand hinausschauen, sind Sie bestens vorbereitet.

Notiz: Dies sind nicht alle der besten Brainstorming-Methoden , die es gibt. Hier sind ein paar lobenswerte Erwähnungen:

Round Robin Brainstorming : Round Robin ist eine traditionelle Brainstorming-Methode, bei der die Mitglieder eines Teams in einem Kreis sitzen und ein Thema freigeben, dann ist jeder an der Reihe, eine originelle Idee zu präsentieren.

: Round Robin ist eine traditionelle Brainstorming-Methode, bei der die Mitglieder eines Teams in einem Kreis sitzen und ein Thema freigeben, dann ist jeder an der Reihe, eine originelle Idee zu präsentieren. Rapid Ideation: : Bei dieser Brainstorming-Methode werden die Mitglieder eines Teams aufgefordert, innerhalb eines bestimmten Limits Ideen zu entwickeln. Rapid Ideation funktioniert, weil zeitliche Limits zu einer schnelleren Ideengenerierung führen können (man hat keine Zeit, zu viel nachzudenken!)

: Bei dieser Brainstorming-Methode werden die Mitglieder eines Teams aufgefordert, innerhalb eines bestimmten Limits Ideen zu entwickeln. Rapid Ideation funktioniert, weil zeitliche Limits zu einer schnelleren Ideengenerierung führen können (man hat keine Zeit, zu viel nachzudenken!) Assoziatives Brainstorming: Bei dieser Brainstorming-Technik werden Adjektive mit Ihrem Problemwort assoziiert. Ziel ist es, Ihrem Team zu helfen, das Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten

Bei dieser Brainstorming-Technik werden Adjektive mit Ihrem Problemwort assoziiert. Ziel ist es, Ihrem Team zu helfen, das Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten Whiteboard : Bei dieser Brainstorming-Methode werden die Ideen an ein digitales Whiteboard oder Flipchart geheftet und mit Karten und Stiften ausgearbeitet. Fragen, Ziele und Aufgaben werden zusammengefasst und jeder im Team benutzt eine Haftnotiz, wie die von Post-It, um eine Idee anzupinnen

: Bei dieser Brainstorming-Methode werden die Ideen an ein digitales Whiteboard oder Flipchart geheftet und mit Karten und Stiften ausgearbeitet. Fragen, Ziele und Aufgaben werden zusammengefasst und jeder im Team benutzt eine Haftnotiz, wie die von Post-It, um eine Idee anzupinnen Starbursting : ist eine Brainstorming-Methode, bei der der Schwerpunkt auf dem Brainstorming von Fragen und nicht von Antworten liegt

ist eine Brainstorming-Methode, bei der der Schwerpunkt auf dem Brainstorming von Fragen und nicht von Antworten liegt Six Thinking Hats: Die Mitglieder des Teams tragen sechs verschiedene Hüte, die jeweils eine Ansicht repräsentieren. Dies hilft dem Team, eine Reihe von Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zu entwickeln

Die Mitglieder des Teams tragen sechs verschiedene Hüte, die jeweils eine Ansicht repräsentieren. Dies hilft dem Team, eine Reihe von Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zu entwickeln **Schritt-für-Schritt-Ansatz, der jedes Mitglied des Teams dazu zwingt, seine eigenen Ideen zu präsentieren

Reverse Brainstorming: Im Gegensatz zum normalen Brainstorming konzentriert sich diese Methode zunächst auf alle Probleme

Im Gegensatz zum normalen Brainstorming konzentriert sich diese Methode zunächst auf alle Probleme Brain Netting: ist eine Online-Brainstorming-Technik, die häufig für virtuelle Brainstorming-Sitzungen in Gruppen verwendet wird

Notizen: Da bei den meisten dieser Techniken die Mitglieder des Teams ihre Ideen in eine Notiz oder ein Dokument eintragen müssen, sollten Sie Folgendes ausprobieren

ClickUp Dokumente

für diese. Es ist eine einfach zu bedienende

lösung für die Zusammenarbeit an Dokumenten

mit der Ihr Team in Echtzeit zusammenarbeiten kann!

Schlussfolgerung

Sie können zwar jederzeit ein Meeting ohne Brainstorming-Methoden abhalten, aber das gibt Ihrem Team weder eine Richtung vor, noch einen organisierten Space für kreatives Denken.

Mit kreativen Brainstorming-Techniken ist das jedoch kein Problem.

Mit Techniken, die Ihnen bei der Ideenfindung helfen, bis hin zu Techniken, die Ihnen den Vergleich verschiedener Ideen ermöglichen, helfen Brainstorming-Techniken Teams, Lösungen für die komplexesten Probleme zu finden.

Und obwohl es Websites gibt, die ein gutes Brainstorming und ideenmanagement tools das Mindmaps Feature von ClickUp ist das ultimative tool für Brainstorming und Ideenfindung.

Mit leistungsstarke Features für Mindmapping, Teamzusammenarbeit und sogar Aufgabenmanagement ist ClickUp das einzige Tool, das jedes Team für ein effektives Brainstorming benötigt. Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos und sehen Sie zu, wie Ihre innovativsten Ideen zum Leben erweckt werden!