11 Brainstorming-Vorlagen und -Techniken

Brainstorming klingt, als sollte es einfach sein, oder? Man muss nur mit ein paar Ideen um sich werfen und sehen, was hängen bleibt. Aber manchmal braucht man ein bisschen Struktur, um seine brainstorming-Sitzung kann bei der Projektplanung helfen und zusammenarbeit im Team .

Eine Brainstorming-Vorlage hilft Ihnen und Ihren Teammitgliedern, den Überblick zu behalten und alle guten Ideen schriftlich festzuhalten.💡

Legen Sie also die Haftnotizen beiseite und sehen Sie sich unsere Sammlung von 11 kostenlosen Brainstorming-Vorlagen in Word, Google Docs und ClickUp an.

Was ist eine Brainstorming-Vorlage?

Eine Brainstorming-Vorlage ist ein Dokument, das Ihnen hilft, Ideen zu entwickeln, Notizen zu machen und die Teamarbeit während Ihrer Brainstorming-Sitzung zu fördern. Sie kann auch bei der Priorisierung von Ideen helfen, damit Sie sich zuerst auf die wichtigsten Dinge konzentrieren.

Eine Brainstorming-Vorlage kann die Form eines Flussdiagramms haben, mindmap , digitales Whiteboard oder eine beliebige Anzahl anderer Formate, je nach Anwendungsfall. Wenn Sie eine Brainstorming-Technik gefunden haben, die Ihnen gefällt, können Sie sie an Ihren Arbeitsablauf anpassen.

Eine Brainstorming-Vorlage sollte viel Platz für Notizen bieten, aber sie sollte keine leere Schiefertafel sein. Farben, Formen und Symbole können Ihnen helfen, Ihre Ideen zu ordnen und zu sehen, wie sie zusammenpassen. 🛠️

Was macht eine gute Brainstorming-Vorlage aus?

Eine gute Brainstorming-Vorlage konzentriert sich auf eine bestimmte brainstorming-Technik . Schließlich erfordert die Entwicklung von Ideen für ein neues Produkt eine andere Art von techniken des kreativen Denkens als das Lösen von technischen Problemen oder das Betreiben eines design-Sprint .

Gemeinsames Brainstorming und ideenfindungstechniken umfassen:

Brainwriting: Anstatt Ideen zu rufen und sie von einem Moderator aufschreiben zu lassen, wird bei dieser kreativen Denktechnik ein Papier- oder digitales Dokument herumgereicht, auf dem jedes Teammitglied seine eigenen Ideen aufschreibt - auch solche, die es ihm vielleicht peinlich wäre, sie vor dem ganzen Team laut zu äußern.

Anstatt Ideen zu rufen und sie von einem Moderator aufschreiben zu lassen, wird bei dieser kreativen Denktechnik ein Papier- oder digitales Dokument herumgereicht, auf dem jedes Teammitglied seine eigenen Ideen aufschreibt - auch solche, die es ihm vielleicht peinlich wäre, sie vor dem ganzen Team laut zu äußern. Rundlauf: Die Kreativtechnik des Rundlaufs ähnelt dem Brainwriting, mit dem Unterschied, dass jedes Mal, wenn das Dokument weitergereicht wird, das nächste Teammitglied sein Feedback hinzufügt, was zu einer Reihe von unterschiedlichen Perspektiven führt. 👀

Die Kreativtechnik des Rundlaufs ähnelt dem Brainwriting, mit dem Unterschied, dass jedes Mal, wenn das Dokument weitergereicht wird, das nächste Teammitglied sein Feedback hinzufügt, was zu einer Reihe von unterschiedlichen Perspektiven führt. 👀 Verrückte Achter: Die Vorlage für verrückte Achter verwendet eine Brainstorming-Technik mit acht Feldern, die die Teammitglieder nacheinander ausfüllen. Sie haben nur eine Minute pro Feld, um schnelles Denken und die Entwicklung von Konzepten innerhalb von acht Ideenpunkten zu fördern.

Die Vorlage für verrückte Achter verwendet eine Brainstorming-Technik mit acht Feldern, die die Teammitglieder nacheinander ausfüllen. Sie haben nur eine Minute pro Feld, um schnelles Denken und die Entwicklung von Konzepten innerhalb von acht Ideenpunkten zu fördern. Umgekehrtes Brainstorming: Beim umgekehrten Brainstorming wird das Drehbuch umgedreht. Anstatt zu versuchen, sich großartige Ideen auszudenken, überlegt man sich Dinge, die die Situation verschlimmern würden. Dies kann helfen, diedie Grundursache zu identifizieren eines störenden Problems zu identifizieren.

Bei Brainstorming-Sitzungen geht es vor allem um visuelle Zusammenarbeit, daher sollten Sie Vorlagen verwenden, die sich leicht anpassen lassen und die sich in andere Anwendungen integrieren lassen projektmanagement-Tools und brainstorming-Software . Für ein entferntes Team können Sie eine virtuelle Whiteboard-Vorlage oder konzeptkarte die die Teammitglieder in Echtzeit bearbeiten können.

Wenn Sie eine Brainstorming-Technik verwenden, die mit Ihren Zielen übereinstimmt, können Sie eine produktivere und erfolgreichere Brainstorming-Sitzung erwarten.

11 Brainstorming-Vorlagen für das Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie sich auf die Problemlösung, die Ideenfindung oder das Denken in großen Zusammenhängen konzentrieren müssen - diese 11 Vorlagen für das Jahr 2024 helfen Ihnen dabei, die Denkfähigkeit Ihres Teams zu stärken, damit Sie auf Kurs bleiben.

1. ClickUp Brainstorming-Vorlage

ClickUp-Brainstorming-Vorlage

Diese ClickUp Brainstorming-Vorlage dreht sich alles um Struktur und Organisation. Sie enthält sechs benutzerdefinierte Felder, darunter "Problembeschreibung", "Ressourcen" und "Gewinnende Lösung", so dass Sie den Überblick behalten können, welche Hauptidee in welche Kategorie fällt.

Außerdem können Sie zwischen sechs verschiedenen Ansichtstypen wählen, darunter "Zeitleiste", "Abteilung" und "Prioritäten", so dass sich die Anwendung für eine Vielzahl von Projekten eignet, um möglichst viele Ideen zu bearbeiten.

Dies ist eine einsteigerfreundliche Vorlage, die Automatisierungen unterstützt, wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, einen Kommentar posten oder ein benutzerdefiniertes Feld festlegen, damit jeder den Überblick behält. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Brainstorming Ideen Vorlage

ClickUp Brainstorming-Ideen-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Brainstorming-Ideen ist eine einfache und unkomplizierte Vorlage zum Sammeln neuer Ideen von Teammitgliedern und anderen Beteiligten. Sie können sie für Marketing, Betrieb, Projektmanagement und mehr verwenden, um schnell Ideen zu generieren.

Teilen Sie die Vorlage einfach mit Ihrem Team und sehen Sie, welche kreativen Ideen es hat. Diese Vorlage ermutigt die Teammitglieder, ihre besten Ideen zu definieren, indem sie SMART-Kriterien und bietet Platz, um große Ideen ausführlicher zu beschreiben. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage

ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming-Vorlage

Die ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage ist eine Zwischenvorlage für Brainstorming, die mit ClickUp's virtuellen Whiteboard-Funktion . Es ist dafür gedacht, nach einem Design-Sprint verwendet zu werden, damit Sie feststellen können, was gut gelaufen ist und was nicht.

Diese Vorlage enthält farblich gekennzeichnete Spalten, um Aktionspunkte, retrospektive Ziele und andere Kategorien zu trennen, und klare Anweisungen, wie sie zu verwenden ist.

Sie eignet sich hervorragend für Startups, agile Teams und andere Organisationen, die ihren Ansatz für das Projektmanagement verbessern möchten projektdokumentation . Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp 5 warum Whiteboard Vorlage

ClickUp 5-Whys Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp 5 Whys Whiteboard-Vorlage ist eine Brainstorming-Vorlage für Anfänger, die auf die Lösung von Problemen abzielt. Durch wiederholtes Beantworten der Frage "Warum?" zu jedem Problem können Sie sich durch das Diagramm bewegen, bis Sie die Ursache gefunden haben.

Diese 5-Whys-Vorlage enthält die Whiteboard-Funktion von ClickUp und eignet sich daher hervorragend für Remote-Teams, Webinare und virtuelle Brainstorming-Sitzungen, um die besten Ideen zu entwickeln.

Verwenden Sie Vorlagen wie diese, um Problemen auf den Grund zu gehen, die Sie mit einer anderen typischen Brainstorming-Technik nicht lösen können. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Kader Brainstorming Vorlage

ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage hilft Ihnen, die Ideen der einzelnen Teammitglieder zu verfolgen, was besonders hilfreich ist, wenn Sie ein Remote-Team leiten. Die Vorlage enthält Kategorien wie "Team Health", "Team Rhythm" und "Team Consensus", damit Sie sehen können, wie diese Ideen zu den allgemeinen Teamzielen passen.

Verwenden Sie Vorlagen wie diese für Teambesprechungen im Zusammenhang mit Vertriebs-, Kreativ- und Designprojekten, projektdurchführung und mehr. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Business Brainstorming Vorlage

ClickUp Business-Brainstorming-Vorlage

Die ClickUp Business Brainstorming Vorlage ist eine unterhaltsame und ansprechende Vorlage für die visuelle Zusammenarbeit, die sich auf vier Hauptbereiche konzentriert:

Was Sie lieben

Was Sie wissen

Was die Welt braucht

Wofür die Leute zahlen würden

Jedes Teammitglied kann seine Ideen in jeder Kategorie aufschreiben. So können Sie mit Hilfe dieses kreativen Brainstormings Teamstärken, Interessengebiete und neue Geschäftsideen ermitteln. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Innovation Ideenmanagement Vorlage

ClickUp Innovations-Ideen-Management-Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Innovations-Ideen-Management um den Überblick über Projektideen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu behalten, indem sie in sechs Hauptspalten sortiert werden:

Genehmigt

Bewertung

Neue Idee

In der Warteschleife

Abgelehnt

Forschung

Für jede Idee gibt es acht benutzerdefinierte Felder, in die Sie Details wie Art der Idee, Kosten, Umsetzbarkeit und Auswirkungen eintragen können. Dies kann für Design-Thinking-Aktivitäten verwendet werden oder um erstellen eines Prozesses um Konzepte zu verwirklichen.

Sortieren Sie Ihre Projektideen nach Status, Startdatum und anderen Ansichtstypen, damit Sie den Fortschritt im Auge behalten und beobachten können, wie sie wachsen. 🌻 Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Projekt Mapping Vorlage

ClickUp Projekt-Zuordnungsvorlage

Die ClickUp Projekt-Mapping-Vorlage ist eine Art von Mind Mapping, das in der Anfangsphase eines Projekts nützlich ist phasen eines Projekts wenn Sie sehen müssen, wie der gesamte Prozess zusammenpasst.

Sie können Projektelemente in Kategorien wie Deliverables, Metriken und Vorgänge unterteilen und Status wie Abgebrochen, Abgeschlossen oder In Bearbeitung verwenden, um zu bestimmen, welche Aufgaben im Prozess Priorität haben und welche bereits erledigt sind.

Die Ideen sind durch farbige Linien miteinander verbunden, so dass Sie auf natürliche Weise zeigen können, wie alles zusammenhängt. Verwenden Sie diese Brainstorming-Vorlage zusammen mit einem projektfahrplan um ein neues Projekt in Gang zu bringen und sich mit anderen Interessengruppen und Teilnehmern auf die gleiche Seite zu stellen. Diese Vorlage herunterladen Bonus:

**_Bubble Map Templates für Visualisierung und Brainstorming

ClickUp Affinitätsdiagramm-Vorlage

ClickUp's Vorlage für Affinitätsdiagramme bietet einen strukturierten Ansatz für die Organisation von Ideen und Erkenntnissen und erleichtert tiefgreifende Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen.

Zusammen mit der Whiteboard-Funktion von ClickUp können Teams Verbindungen visualisieren, Gedanken kategorisieren und Aktionen effizient priorisieren - und das alles in Echtzeit. Diese robuste Kombination ist besonders effektiv für Remote-Teams, die sich an der gemeinsamen Problemlösung und Ideenfindung beteiligen möchten. Diese Vorlage herunterladen

10. Google Docs Mind Map Brainstorming Vorlage von GDOC

Via GDOC

Die Google Docs Mind Map Brainstorming-Vorlage von GDOC hat ein "minimalistisches" Layout, das Sie als Leitfaden für Ihre Brainstorming-Sitzung verwenden können. Dieses Format hilft allen, ihre Denkhüte aufzusetzen, um Konzepte aus einer Brainstorming-Sitzung zu erstellen.

Es enthält Schritte wie "Idee finden" und "Themen verwalten" - auch wenn Sie möglicherweise zusätzlichen Platz benötigen, um Ihre Ideen detaillierter zu beschreiben und tiefer gehende Konzepte zu lösen.

Da es in Google Text & Tabellen integriert ist, können Sie oder die Teilnehmer die Größe, Form, Schriftart und andere Merkmale anpassen und es zur Verwendung in PowerPoint und Keynote exportieren. Dies ist eine großartige Lösung für Teams, die in G Suite arbeiten, um Ideen zu entwickeln. Diese Vorlage herunterladen

11. Microsoft Word Einfache Business Mind Map Vorlage von Template.net

Via Template.net

Diese Microsoft Word Simple Business Mind Map Vorlage von Template.net ist für Unternehmen gedacht, mit Stichworten wie Finanzen, Produkt und Vertrieb & Marketing.

Jede Hauptkategorie enthält Unterthemen, die Sie zum Brainstorming von Finanzierungsideen, Geschäftsplänen, digitalem Marketing und mehr verwenden können.

Diese Vorlage ist nicht nur für Microsoft Word geeignet. Sie können sie auch für PowerPoint, Google Docs, Apple Pages oder als PDF herunterladen, um sie für Ihre nächste Brainstorming-Sitzung zu verwenden und Ihre Kreativität zu fördern. Diese Vorlage herunterladen

Techniken und Beispiele für Brainstorming-Sitzungen

Brainstorming-Techniken sind eine großartige Möglichkeit, die besten Ideen aus Ihrem Team herauszuholen und ihnen zu helfen, über den Tellerrand zu schauen. Mit den leistungsstarken Funktionen von ClickUp können Sie diese Vorlagen in Ihrer nächsten Brainstorming-Sitzung gut einsetzen!

Ideen generieren mit AI

KI revolutioniert die Art und Weise, wie Teams Brainstorming betreiben, indem sie einzigartige Vorteile wie sofortige Datenanalyse, Mustererkennung und die Generierung innovativer Ideen auf der Grundlage umfangreicher Informationsbestände bietet.

Durch den Einsatz von KI können Teams gängige Brainstorming-Hürden wie Kreativitätsblockaden und Gruppendenken überwinden und so eine vielfältigere und umfassendere Erkundung von Ideen ermöglichen. KI-Tools können neue Perspektiven und Lösungen vorschlagen, die menschliche Teilnehmer vielleicht nicht in Betracht ziehen würden, und so eine kreativere und produktivere Brainstorming-Sitzung ermöglichen. ClickUp Gehirn der KI-Assistent von ClickUp hilft Teams bei der Generierung von Ideen, liefert aufschlussreiche Vorschläge auf der Grundlage von Projektdaten und hilft bei der Priorisierung von Aufgaben, was ihn zu einem unschätzbaren Werkzeug für jede Brainstorming-Sitzung macht.

Besseres Brainstorming mit dem KI-Assistenten von ClickUp

Organisieren Sie Ideen mit Mind Maps

Mind Maps sind eine hervorragende Möglichkeit, Ideen visuell zu organisieren und zu verbinden. Verwenden Sie ClickUp Mind Maps um eine visuelle Darstellung Ihrer Brainstorming-Sitzung zu erstellen. Sie können Knoten per Drag & Drop verschieben, Beschreibungen hinzufügen und sogar neue Aufgaben direkt aus der Map heraus erstellen.

Erstellen Sie Mind Maps in ClickUp, um wichtige Ideen aufzuschlüsseln

Whiteboards für Brainwriting verwenden ClickUp's Whiteboard ermöglicht Teams ein virtuelles Brainstorming wie in einem herkömmlichen Besprechungsraum. Dieses visuelle Collaboration-Tool fördert den freien Fluss von Ideen und bietet eine schnellere Möglichkeit, Verbindungen zwischen Konzepten zu visualisieren.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

Entdecken Sie neue Ideen mit diesen kostenlosen Brainstorming-Vorlagen

Die kreative Entwicklung neuer Ideen ist nur ein Teil des Prozesses. Die besten Brainstorming-Vorlagen sind organisationstools die Ihnen oder Ihren Perspektiven helfen, neue Ideen zu entwickeln, und schreiben Sie sie auf. Auf diese Weise können Sie später darauf zurückkommen und Ihre Fortschritte verfolgen.

Sie können diese Vorlagen verwenden, um Probleme zu lösen, die Zusammenarbeit zu fördern oder einfach alle Ihre Ideen zu einem bestimmten Projekt festzuhalten.

Probieren Sie eine der 11 kostenlosen Vorlagen selbst aus, oder besuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Center für noch mehr Lösungen.