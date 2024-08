die 10 besten Tools für Design Thinking im Jahr 2024

Design Thinking ist eine Problemlösungsmethode für Innovationen und die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie beinhaltet Einfühlungsvermögen für den Endbenutzer, Iteration und ein tiefes Verständnis des zu lösenden Problems.

Design Thinking ist jedoch nicht nur ein Prozess. Es umfasst auch die Verwendung spezifischer Tools, die die Phasen des Designs erleichtern.

Diese Tools können von Mindmaps bis hin zu Empathiekarten reichen, karten der Reise und Benutzer-Personas und Projektmanagement-Software. Jedes Tool dient einem bestimmten Zweck und hilft Designern dabei, Einblicke zu gewinnen, Ideen zu entwickeln und Lösungen zu prototypisieren.

In diesem Leitfaden stellen wir die 10 besten Design Thinking Tools vor, die Teams bei der erfolgreichen Umsetzung des Design Thinking Prozesses unterstützen können. Diese tools reichen von einfühlungskarten und Karten zum Prototyping von Software und Sprints!

Worauf sollten Sie bei einem Design Thinking tool achten?

Design Thinking ist ein Prozess, bei dem es darum geht, die Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen und das Problem zu definieren, brainstorming von Lösungen , die Erstellung von Prototypen und deren Erprobung. Aber die Sache ist die: Tools können Ihre Design Thinking-Erfahrungen verbessern oder verschlechtern.

Erstellen Sie einen abschließenden Workflow mit Ihren Kreativ- und Design-Teams in ClickUp

Die besten Design Thinking Tools helfen Ihnen, Ihre Gedanken zu organisieren, besser mit anderen zusammenzuarbeiten und Ideen umzusetzen. Doch wie wählen Sie das perfekte Design Thinking Tool für Ihr Team aus?

Hier sind die Schlüsselmerkmale, die Sie bei der Auswahl des idealen Design Thinking Tools berücksichtigen sollten:

Anpassungsfähigkeit : Die Mitglieder des Teams können das tool an ihre Design Thinking-Prozesse anpassen undgrafikdesign-Workflows *Iterativer Prozess Support: Das tool unterstützt einen iterativen Prozess, so dass jeder die Möglichkeit hat, mehrere Design-Iterationen durchzuführen und die Lösungen zu optimieren

: Die Mitglieder des Teams können das tool an ihre Design Thinking-Prozesse anpassen undgrafikdesign-Workflows *Iterativer Prozess Support: Das tool unterstützt einen iterativen Prozess, so dass jeder die Möglichkeit hat, mehrere Design-Iterationen durchzuführen und die Lösungen zu optimieren Dokumentation : Das Tool bietet Projektmanagement-Features zum Freigeben von Wissen, Speichern kreativer Ideen, Nachverfolgen des Fortschritts und Erhöhen der Verantwortlichkeit

: Das Tool bietet Projektmanagement-Features zum Freigeben von Wissen, Speichern kreativer Ideen, Nachverfolgen des Fortschritts und Erhöhen der Verantwortlichkeit Zusammenarbeit : Mitwirkende am Projekt können problemlos mit anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren, um Ideen und Feedback freizugeben

: Mitwirkende am Projekt können problemlos mit anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren, um Ideen und Feedback freizugeben Visualisierung : Das Tool bietet Visualisierungs-Features, die in verschiedenen Phasen des Design Thinking helfen

: Das Tool bietet Visualisierungs-Features, die in verschiedenen Phasen des Design Thinking helfen Automatisierung: Teammitglieder können ihre kreativen Lösungen verbessern, indem sie die manuellen Aufgaben des Tagesgeschäfts automatisierenentwurfsprozess *Integration: Design Thinking Tools sollten mit anderen Online Tools integriert werden, um Agile Produktentwicklung wie Prototyping, Benutzerforschung, Benutzerinterviews undusability-Tests ## Die 10 besten Design Thinking Tools im Jahr 2024

Unsere Liste der 10 besten Design-Thinking-Tools enthält eine Vielzahl von Tools und Software, die Teams dabei helfen können, Ideen zu entwickeln, Prototypen zu erstellen und mögliche Lösungen effektiver zu testen. Von wireframing und prototyping tools bis hin zu Plattformen für die digitale Zusammenarbeit - diese Tools bieten alles, was Sie brauchen, um Ihren Design Thinking-Prozess zu optimieren und die Produktivität Ihres Teams zu maximieren!

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren Design Thinking Workflow zu benutzerdefinieren

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die entwickelt wurde, um für jedes Team oder produkt-Roadmap . Von täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten bietet ClickUp Hunderte von Features, die die verschiedenen Phasen des Design-Thinking-Prozesses unterstützen. Egal, ob Ihr Team asynchron oder in Echtzeit arbeitet, Sie haben den Kontext und die Tools, die Sie brauchen, um Projekte voranzutreiben!

Außerdem lässt sich ClickUp mit über 1.000 anderen Arbeitstools wie Slack, Google Drive, Figma und Loom integrieren, um Ihre Apps für die Arbeit in einem kollaborativen Workspace zu zentralisieren.

Zum Beispiel ermöglicht die Integration mit Figma Designern die einfache Zusammenarbeit und das Freigeben ihrer Arbeit für ihre Teammitglieder direkt in ClickUp. Die Integration mit Loom kann die Kommunikation im Team optimieren, indem Benutzer schnell Videonachrichten in Aufgaben und Kommentaren aufzeichnen und freigeben können!

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können eine Lernkurve nach sich ziehen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht!

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Hotjar

über Hotjar Hotjar ist ein Design Thinking Tool, das Geschäften hilft, das Verhalten und die Vorlieben ihrer Kunden besser zu verstehen. Es bietet eine Reihe von Tools für Benutzerforschungsdaten und Heatmaps, um Schmerzpunkte zu identifizieren, Benutzererfahrungen zu optimieren und Konversionen zu fördern. Eines der wichtigsten Features von Hotjar ist die Möglichkeit, Besucheraufzeichnungen zu erstellen, mit denen Unternehmen genau sehen können, wie Benutzer mit ihrer Website oder Anwendung interagieren.

Zusätzlich zu den Besucheraufzeichnungen bietet Hotjar auch eine Reihe anderer Tools zur Erfassung von Feedback, darunter Umfragen, Abstimmungen und Formulare. Auf diese Weise können Geschäfte Erkenntnisse direkt von ihren Benutzern sammeln und ein besseres Verständnis für deren Bedürfnisse und Vorlieben gewinnen.

Hotjar beste Features

Besucheraufzeichnung und Wiederholung von Sitzungen

Heatmaps zur Nachverfolgung des Benutzerverhaltens auf Webseiten

Conversion Funnel-Analyse zur Optimierung von Verkaufstrichtern

Feedback-Umfragen und Umfragen zur Erfassung von Benutzer-Input

Analyse des Benutzerverhaltens und Segmentierung

Hotjar-Einschränkungen

Begrenzte Filtermöglichkeiten in den kostenlosen und niedrigeren Plänen

Benutzerdefinierte Diagramme sind nur für Teams im Plan "Scale" verfügbar

Bis zu 10 MB HTML-Erfassung

Hotjar-Preise

Basic : Free

: Free Plus : $32/Monat

: $32/Monat Business : $80/Monat

: $80/Monat Skala: $171/Monat

Hotjar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (480+ Bewertungen)

3. Figma

über Figma Die Konsistenz des Designs ist ein entscheidender Aspekt jedes erfolgreichen Projekts, und Figma macht es für Teams mit durchsuchbaren Assets und gemeinsam nutzbaren Stilen einfacher. Figma ermöglicht es Designern, eine zentrale Bibliothek mit Assets, einschließlich Symbolen, Logos und anderen Designelementen, zu erstellen. Jeder kann die vom Design genehmigten Assets verwenden und ein einheitliches Erscheinungsbild für alle Designs beibehalten!

Figma verfügt außerdem über Features zum Erstellen und Freigeben von Stilen für Typografie, Farben und andere Designelemente. Designer können einheitliche Stile für alle ihre Entwürfe anwenden, unabhängig davon, welcher Designer daran arbeitet. Diese Stile können an einer Stelle aktualisiert und automatisch auf alle Entwürfe angewendet werden.

Figma beste Features

Cloud-basiertzusammenarbeit und Freigeben von Entwürfen* Komponenten- und Stilbibliotheken für effiziente Design-Workflows

Versionshistorie und Datei-Backup

Tools zur Verwaltung von Teams und Benutzerberechtigungen

Integration mit Tools von Drittanbietern wie Slack und ClickUp

Figma Beschränkungen

Limitierte Offline-Funktionalität, da es sich in erster Linie um ein Cloud-basiertes tool handelt

Limitierte Plugin-Bibliothek im Vergleich zu anderen Design Thinking tools

Keine mobile Anwendung

Figma Preise

Starter : Free

: Free Figma Professionell : $12 pro Editor/Monat

: $12 pro Editor/Monat Figma Organisation : $45 pro Editor/Monat

: $45 pro Editor/Monat Unternehmen: $75 pro Figma Editor/Monat

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (780+ Bewertungen)

: 4.7/5 (780+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (590+ Bewertungen)

4. Make My Persona

Über Meine Persona erstellen von HubSpot

MakeMyPersona ist ein von HubSpot entwickeltes Design-Thinking-Tool, das Unternehmen bei der Erstellung detaillierter Buyer Personas unterstützt. Buyer Personas sind fiktive Darstellungen eines idealen Kunden und sind für Unternehmen unerlässlich, um ihre Einzelziele besser zu verstehen.

MakeMyPersona ermöglicht es Geschäften, detaillierte Personas zu erstellen, indem sie eine Reihe von Fragen zu den demografischen Merkmalen, Interessen, Zielen und Schmerzen des Kunden beantworten. Das tool generiert dann einen detaillierten Persona-Bericht, der den Namen, das Alter, den Titel und mehr des Kunden enthält.

Durch die Erstellung detaillierter Personas können Geschäfte ihre Botschaften und Angebote auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zuschneiden. Dies kann zu einem stärkeren Kundenengagement und höheren Konversionsraten führen.

Make My Persona beste Features

Vorlagen für Benutzer-Personas für Marktforschung und benutzerzentriertes Design

Anpassbare Persona-Vorlagen und Fragebögen

Collaboration tools für die Erstellung von Personas und den Design Thinking-Prozess

Zugang zu den umfassenden Marketing- und Vertriebsressourcen von HubSpot

Unlimited Online-Personas zur Unterstützung von Benutzertests

Make My Persona Einschränkungen

Limitierte Funktionen über die Erstellung von Personas hinaus, da es sich in erster Linie um ein eigenständiges Tool handelt

Limitierte Anpassbarkeit der Persona-Vorlagen im Vergleich zu anderen Tools für die Erstellung von Personas

Fehltfeatures für das Projektmanagement zur Unterstützung jeder Phase des Design Thinking

Meine Persona-Preise erstellen

Make My Persona ist ein kostenloses tool

Bewertungen und Rezensionen zu Make My Persona

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

5. Optimizely

über Optimalerweise Optimizely ist eine Plattform zur Website-Optimierung, mit der Geschäfte ihre Inhalte testen und optimieren können, um maximale Wirkung zu erzielen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools für A/B-Tests, Personalisierung und Analysen, damit Geschäfte datengesteuerte Entscheidungen über ihre Website-Inhalte treffen können.

Mit Optimizely können Geschäfte alles testen und optimieren, von Überschriften und Bildern bis hin zu ganzen Landing Pages und Benutzer Flows. Die Plattform ist Cloud-basiert und somit von jedem Ort mit einer Internetverbindung zugänglich. Optimizely ist ein großartiges Tool zur Verbesserung der Website-Performance und zur Steigerung von Engagement und Konversionsraten!

Optimizely beste Features

Plattform für A/B-Tests und Experimente zur Optimierung von Websites und Apps

Visueller Editor für die Erstellung und den Einsatz von Experimenten

Personalisierungstools für maßgeschneiderte Benutzererfahrungen

Experimentanalyse und Berichterstellung für Usability-Tests

Integration mit anderen Analyse- und Marketing-Tools

Optimizely Einschränkungen

Limitierte Funktionen für nicht-technische Benutzer, die sich bei komplexeren Experimenten möglicherweise auf Entwickler verlassen müssen

Geringe Anzahl von Integrationen im Vergleich zu anderen Design Thinking Tools

Teures Preismodell, wodurch es für kleinere Geschäfte weniger zugänglich ist

Optimizely Preise

Kontaktieren Sie Optimizely für Preisplan-Optionen

Optimizely Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. SessionLab

über SessionLab Sessionlab ist ein webbasiertes Design-Thinking-Tool, das eine Reihe von Features für die Planung, Organisation und Durchführung effektiver Meetings und Workshops bietet. Das Tool wurde entwickelt, um Teams bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen und den Zeitaufwand für die Produktion von Ereignissen zu reduzieren.

Eines der wichtigsten Features von Sessionlab ist die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene arten von Meetings und Workshops. Diese Vorlagen enthalten Tagesordnungen, Übungen und Tools für die Moderation. Diese können benutzerdefiniert an die spezifischen Anforderungen des Ereignisses und des Teams angepasst werden. Sessionlab bietet auch einen Bereich von Tools für die Verwaltung von Teilnehmer-Feedback, die Erfassung und das Freigeben von Notizen zu Meetings und die Nachverfolgung von Action-Elementen.

SessionLab beste Features

Moderation und Workshoptools für die Planung für den Design-Thinking-Prozess und agile Methoden

Anpassbare Vorlagen für die Tagesordnung zur Erstellung einer Plattform für Benutzerforschung

Collaboration tools für die Planung von Workshops im Team

Private Vorlagen in den kostenpflichtigen Plänen

Übersicht über die Aktivitäten des Teams

SessionLab Beschränkungen

Limitierte Anpassbarkeit der Vorlagen für die Agenda im Vergleich zu anderen Tools für die Workshop-Planung

Limitierte Funktionen für das Projektmanagement über die Workshop-Planung hinaus

Keine Offline-Funktionalität

SessionLab Preise

Basic : Free für einen Benutzer

: Free für einen Benutzer Pro : $15/Monat für einen Benutzer

: $15/Monat für einen Benutzer Team : $60/Monat für fünf Benutzer

: $60/Monat für fünf Benutzer Business: $90/Monat für fünf Benutzer

SessionLab Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (15+ Bewertungen)

: 4.9/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

7. Stormboard

über Stormboard Stormboard ist ein Cloud-basiertes Collaboration- und Brainstorming-Tool, das Teams dabei hilft, Ideen zu entwickeln und sie in umsetzbare Pläne zu verwandeln. Das Tool wurde für die Zusammenarbeit in Echtzeit entwickelt und ist damit die ideale Lösung für Teams, die remote an Design Thinking-Lösungen arbeiten.

Stormboard bietet eine Reihe von Features, darunter Haftnotizen, virtuelle Whiteboards und Zeichentools. Das Tool bietet auch ein Abstimmungssystem, mit dem die Mitglieder des Teams über die besten Ideen abstimmen können, sowie ein Feature zur Priorisierung, mit dem Teams die wichtigsten Ideen ermitteln können, auf die sie sich konzentrieren müssen.

Stormboard beste Features

Digitales Brainstorming- und Collaboration-Tool für Design Thinking

Echtzeit-Zusammenarbeit und Abstimmung für entfernte Teams

Integration mit anderen Projektmanagement tools

Mobile App für die Zusammenarbeit unterwegs

Security Features zum Schutz von Daten und Datenschutz

Stormboard Beschränkungen

Limitierte Möglichkeiten zur Anpassung von Vorlagen oder zur Erstellung benutzerdefinierter Workflows

Limitierte Funktionen für Projektmanagement über Brainstorming und Ideenfindung hinaus

Steile Lernkurve für neue Benutzer, die mit digitalen Brainstorming-Tools nicht vertraut sind

Stormboard Preise

Personal : Free für Einzelpersonen für Teams von fünf oder weniger

: Free für Einzelpersonen für Teams von fünf oder weniger Geschäft : $10/Monat

: $10/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Stomboard für benutzerdefinierte Preise

Stormboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (40+ Bewertungen)

: 4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

8. Miro

über MiroMiro ist ein kollaboratives Online-Whiteboard plattform, die einen Bereich von Tools für die effektive Zusammenarbeit von Teams bietet, darunter Haftnotizen, Zeichnungen, Flussdiagramme und Wireframes. Miro lässt sich auch mit anderen Arbeitstools wie Slack, Jira und Google Drive integrieren, so dass Informationen und Dateien leicht über verschiedene Plattformen hinweg freigegeben werden können.

Darüber hinaus bietet Miro Vorlagen, die Teams einen schnellen Einstieg ermöglichen und die Erstellung eines benutzerdefinierten Workspace für jedes Projekt erleichtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, dem robusten Feature-Set und den leistungsstarken Integrationen ist Miro ein wertvolles Tool für jedes Team, das effektiv zusammenarbeiten möchte.

Miro beste Features

Haftnotizen, Bilder, Mindmaps, Videos und Zeichenfunktionen

Verschiedene Vorlagen und Tools für Brainstorming und Wireframing

Zusammenarbeit in Echtzeit und gemeinsame Spaces für entfernte Teams

Integration mit anderen projektmanagement tools und Apps

Möglichkeit zum Hochladen und Freigeben von Bildern, Videos und anderen Dateien

Miro-Einschränkungen

Fehlende Funktionen für den Aufbau eines detaillierten Knowledge Hubs

Der Preis ist für kleinere Agenturen zu hoch

Limitierte Offline Funktionen

Preise für Miro

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $8 pro Mitglied/Monat

: $8 pro Mitglied/Monat Business : $16 pro Mitglied/Monat

: $16 pro Mitglied/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Miro für benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

9. Wandbild

über WandbildMural ist ein digitaler Workspace und Design Thinking tool für Teams zur Ideenfindung und Iteration ihrer Ideen. Die Plattform wurde entwickelt, um verschiedene Phasen des Design Thinking zu unterstützen, darunter Problemlösung, Brainstorming, Kartierung und Visualisierung. Mural bietet eine Reihe von Features und Tools, die Teams unabhängig von ihrem Speicherort bei der effektiven Zusammenarbeit unterstützen.

Mit den Canvas-Vorlagen von Mural können Teams strukturiert an die verschiedenen Phasen des Design Thinking herangehen, während die Frameworks den Teams helfen, möglichst viele Ideen zu organisieren und Muster zu erkennen. Darüber hinaus bietet Mural eine Reihe von Tools zum Skizzieren, Kommentieren und Kommentieren, die es den Mitgliedern des Teams leicht machen, in Echtzeit zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Mural beste Features

Flexible Berechtigungen zum Erstellen von Nur-Ansicht-, Bearbeitungs- und Moderationsberechtigungen

Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für Sitzungen zur Zusammenarbeit

Erweiterte Integrationsfeatures in den kostenpflichtigen Plänen

Umfassender Dateisupport für Whiteboards

Unendliche und größenveränderbare Leinwandoptionen

Einschränkungen für Wandbilder

Teure Pläne im Vergleich zu anderen Tools für Design Thinking-Prozesse

Fehlende Möglichkeit, interaktive Diagramme, Tabellen oder Berichterstellungen zu erstellen

Kein Video-Chat Feature

Mural Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Team+ : $9,99 pro Mitglied/Monat

: $9,99 pro Mitglied/Monat Business : $17.99 pro Mitglied/Monat

: $17.99 pro Mitglied/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Mural für benutzerdefinierte Preise

Mural Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

_Vergleichen Sie die Features und Preise der Whiteboards zwischen Miro und Mural !

10. InVision

über InVision Den Abschluss unserer Liste der besten Design Thinking Tools bildet InVision - ein digitales plattform für Produktdesign für Designer, Produktmanager und andere Beteiligte zur Erstellung und Zusammenarbeit bei verschiedenen Arten von Projekten. Sie bietet eine Reihe von Tools, die den Designprozess vereinfachen, einschließlich vorgefertigter Vorlagen, die nach Kategorien und Rollentypen organisiert sind.

Mit dem Feature Freehand können Teams in jeder Phase ihres Workflows alle Beteiligten auf dieselbe Seite bringen. Mit dem Tool können Teams auf einfache Weise Ideen diskutieren, Kommentare hinterlassen und Feedback geben - alles visuell und in Zusammenarbeit. Dies trägt dazu bei, Missverständnisse zu minimieren, Fehler zu reduzieren und den Prozess zu beschleunigen entscheidungsprozess .

InVision beste Features

Whiteboard Importer Feature zum direkten Import von Miro oder Mural Whiteboards

Unlimited öffentliche und private Spaces in der kostenlosen Version

Interaktive Widgets und Reaktionen

Anpassbare intelligente Workflows

Features zur Aufgabenverwaltung

InVision Limits

Kleine Integrationsbibliothek im Vergleich zu anderen Design Thinking Tools

Kein Feature zum Erstellen einesflussdiagramm oder Sitemap für einen Prototyp

Fehlende Team-Management- und Workload-Funktionen

InVision Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $4/Monat pro aktivem Benutzer

: $4/Monat pro aktivem Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie InVision für Preise

InVision Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 700 Bewertungen)

Mit ClickUp ein Design Thinking Toolkit aufbauen

Design Thinking Tools sind ein wesentlicher Bestandteil des Toolkits eines jeden Design Teams. Diese tools helfen Teams, effektiv zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln, Prototypen zu erstellen und ihre Ideen nahtlos zu iterieren.

Wenn es jedoch darum geht, eine Plattform zu finden, die all diese Design Thinking Aufgaben an einem Ort unterstützt, sticht ClickUp als beste Lösung hervor.

