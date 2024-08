14 beste Wandbild-Alternativen (Pro, Kontra und Bewertungen) 2024

Innovation ist immer das Gebot der Stunde. Selbst wenn Sie über einen Stapel bewährter Tools verfügen, die die Arbeit immer gut genug erledigt haben - das bedeutet wahrscheinlich, dass es Raum gibt, um neue Funktionen und Tools mit mehr Leistung zu erforschen, als Sie es gewohnt sind.

Projektmanagement-Trends, -Methoden und -Werkzeuge werden ständig weiterentwickelt, um mit den neuesten Innovationen in der Branche Schritt zu halten - bis zu einem Punkt, an dem Sie kein Projektmanager mehr sein müssen, um die Vorteile dieser Werkzeuge zu nutzen!

Dies, gepaart mit dem Aufkommen von fernarbeit und asynchrone Kommunikation ebnete den Weg für visuelle Kommunikation und software für die Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren einen wahren Höhenflug erlebt. Eine der beliebtesten ist Mural.

Auch wenn die Popularität ein guter Grund ist, ein Produkt einfach nur zu erforschen, brauchen Sie mehr Anhaltspunkte, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden oder es sogar Ihrem Team vorstellen. Ganz gleich, ob Sie ein langjähriger Nutzer sind, der sich für andere Whiteboards auf dem Markt interessiert, oder ein neuer Nutzer, der eine Plattform für die Zusammenarbeit sucht - in diesem Beitrag finden Sie einen guten Einstieg.

Machen Sie es sich in Ihrem Bürostuhl gemütlich und schauen Sie sich mit uns 14 Mural-Alternativen und deren Stärken und Schwächen an.

Was ist Mural?

via Mauer Wandmalerei ist eine plattform für visuelle Zusammenarbeit für Teams zur Erstellung von Entwürfen und Brainstorming-Lösungen für alle Arten von kleinen Herausforderungen und komplexen Problemen. Diese digitales Whiteboard gewann an Popularität unter verteilten Teams für seine Fähigkeit, mehrere Teilnehmer in einem gemeinsamen Raum zusammenzubringen und sogar die Qualität von Besprechungen durch seine Kollaborationsfunktionen zu verbessern.

Einschränkungen bei der Verwendung von Mural

Mural erleichtert nicht nur die Konversation, sondern fördert auch die Kreativität durch eine leere und unendliche Leinwand, auf der Ideen gemalt werden können, diagramme zeichnen und erstellen mind Maps von Grund auf neu. Mural ist zwar ein leistungsfähiges Werkzeug für die visuelle Zusammenarbeit, aber kein Ersatz für Ihre Projekt- und aufgabenverwaltung go-to's. Es eignet sich hervorragend, um virtuelle Besprechungen auf ein höheres Niveau zu bringen, aber es ist schwierig, Mural als Mittel zur Verfolgung von Ideen zu verwenden, da es keine direkt mit Ihrem Arbeitsablauf verbunden ist .

Wir lieben Mural für Diagramme, Prozessplanung und allgemeine Übersicht. Aber um Ihre Ideen umzusetzen, müssen Sie auf eine andere Software zurückgreifen um Ihr Brainstorming in die Realität umzusetzen.

Ein weiterer großer Nachteil für potenzielle Mural-Benutzer ist einfach der Preis. Unabhängig von der Benutzeroberfläche, der Benutzerfreundlichkeit oder den Funktionen ist Mural pro Benutzer teurer als andere ähnliche Software auf dem Markt, die viel mehr für Ihren Workflow tun kann. Ja, Mural bietet einen kostenlosen Plan an, aber die erste kostenpflichtige Option beginnt bei 9,99 $ pro Benutzer und wird jährlich abgerechnet. Pro Monat sind das 12 Dollar. Und zu diesem Zeitpunkt können Sie auch den Business-Plan in Betracht ziehen, der bei 17,99 $ beginnt.

Der kostenlose Plan von Mural kann dieses Problem aufgrund seiner begrenzten Funktionen, einer Reihe von Boards und Gästen jedoch nicht beheben.

Diese Herausforderungen führen dazu, dass einige Benutzer nach Mural-Alternativen für visuelle Kollaborationssoftware suchen, die mehr auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind und diese besser erfüllen.

Die 14 besten Mural Alternativen und Konkurrenten

Bevor Sie sich für die nächste und neueste Software für die visuelle Zusammenarbeit in Ihrem Team entscheiden, sollten Sie die ganze Geschichte kennen. Blättern Sie durch unsere Liste der 14 besten Mural-Alternativen, von denen wir wissen, dass sie Ihnen gefallen werden.

1. ClickUp

Am besten geeignet für Whiteboard-Projektmanagement

Brainstorming, Hinzufügen von Notizen und gemeinsame Bearbeitung von Ideen und Arbeitsabläufen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp ist ein All-in-One produktivitätswerkzeug für Teams aus allen Branchen, um Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit an einem Ort zusammenzuführen. Egal, ob Sie Solopreneur, Student oder Teil eines großen Unternehmensteams sind, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp sind flexibel und leistungsstark genug, um Ihre Arbeitslast zu bewältigen, projektaktualisierungen zu überwachen und kommunizieren mit dem Team.

Es ist bekannt für seine wachsende Liste von hochfunktionaler Merkmale einschließlich seiner kollaborativen ClickUp-Whiteboards werkzeug, das ideen in umsetzbare Projekte verwandelt in Echtzeit.

Wie die endlose Leinwand von Mural, ClickUp-Whiteboards bieten Ihnen die gleichen Möglichkeiten der visuellen Zusammenarbeit mit der Option der vorlagen hinzufügen , Medien und Teammitgliedern, um Ihren Ideen Gestalt zu geben. Im Gegensatz zu Mural befinden sich ClickUp Whiteboards jedoch in Ihrem digitalen Arbeitsbereich und sind direkt mit Ihren Projekten, Aufgaben und Zielen verbunden - auch mit denen, die bereits in Arbeit sind!

Verwandeln Sie jede beliebige Form in eine umsetzbare Aufgabe oder verknüpfen Sie sie direkt mit Ihrem ClickUp-Whiteboard, um sofort mit der Umsetzung Ihrer Ideen zu beginnen

Das Wichtigste dabei ist, dass Sie mit Ihrem ClickUp Whiteboard mehr tun können.

Mit Hunderten von Funktionen, einem umfassenden kostenlosen Plan, Vorlagen und über 1.000 Integrationen ist ClickUp die wettbewerbsfähigste und kostengünstigste Lösung in dieser Liste von Mural-Alternativen.

Die wichtigsten ClickUp-Funktionen

✅ Vorteile

Elegantes und benutzerfreundliches Interface

Hunderte von leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen, sogar im kostenlosen Forever Plan

Über 1.000 Integrationen mit anderen beliebten Arbeitstools

Eine wachsende Liste von vorgefertigten und anpassbaren Vorlagen einschließlich Vorlagen, die speziell für ClickUp Whiteboards erstellt wurden

❌ Nachteile

Bei so vielen Funktionen kann die Lernkurve ein wenig lang sein

Keine Tabellenansicht in der mobilen App noch nicht vorhanden

ClickUp Preise

Neben dem funktionsreichen kostenlosen Tarif bietet ClickUp vier weitere Preisoptionen an:

Free Forever: Viele leistungsstarke Whiteboard-Funktionen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr

Viele leistungsstarke Whiteboard-Funktionen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agiles Reporting und mehr

Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agiles Reporting und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierter Export, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen, und mehr

Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierter Export, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen, und mehr Enterprise (preise erfragen Sie bitte beim Vertrieb): White Labeling, Unternehmens-API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

ClickUp-Kundenbewertungen

"Mögen Sie Listen? Click-Up macht Listen. Wie Gantt-Diagramme, fertig. Kanban-Tafeln? Jawohl. Brauchen Sie einen Kalender oder eine Art Zeitleiste? Jawohl. Mind Maps? Habe ich. Whiteboards? Jawohl. Öffentliche Formulare? Sie haben es erraten. Das Nützliche daran ist, dass es sich dabei um Ansichten derselben zugrunde liegenden Daten handelt, so dass jeder so arbeiten kann, wie er möchte. Automatisierungen sind funktional und enthalten, ein großes Plus für das Projektmanagement. Die Software wird ständig aktualisiert, und es stehen neue Funktionen und Integrationen zur Verfügung, über die man abstimmen kann." -_ Capterra verifizierte Bewertung

G2: 4.7/5 (4,410+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,810+ Bewertungen)

2. Miro

Beste Online-Plattform für kollaborative Whiteboards

via {\an8}Miro_ Miro ist eine kollaborative Online-Whiteboard-Plattform, die es wirklich in sich hat, wenn es um funktionen für Mindmapping und konstruktive Brainstorming-Sitzungen . Sie ermöglicht Teams eine effektive Zusammenarbeit bei Besprechungen, Brainstorming-Sitzungen und sogar verwaltung agiler Arbeitsabläufe . Es ist ein wertvolles Werkzeug für Ideenfindung, Diagrammerstellung, Mapping und Präsentationen, neben anderen Anwendungsfällen.

Vergleichen Miro an Jamboard !

✅ Profis

Eingebaute Video- und Chatfunktion mit @mentions

Hunderte von vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierte Vorlagen machenMiro-Whiteboards vielseitig für Teams aller Branchen

Der Präsentationsmodus ermöglicht es dem Präsentator, in wichtige Bereiche seines Whiteboards zu zoomen und die anderen zu beschäftigenIntegriert mit ClickUp Mit ähnlichen Funktionen wie viele Ihrer bevorzugten Projektmanagement-Plattformen ist Lucidspark ein virtuelles Whiteboard für Teams, um virtuell in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ihre besten Ideen ans Licht zu bringen.

Es hilft Ihnen, Ihre Ideen mit Hilfe von Vorlagen und Freihandzeichnungen auf die Tafel zu bringen, und Klebezettel neben anderen Funktionen. Organisieren Sie Ihre neuen Ideen mit Hilfe von Gruppierungen, Tags oder Gliederungstafeln und entwickeln Sie dann Arbeitsabläufe oder Prozessdokumente, um Ihre Ideen in die Tat umzusetzen.

✅ Vorteile

Rufen Sie andere zu Ihrem Board, um alle gleichzeitig an einem Ort zu versammeln, oder erstellen Sie Breakout Boards, um in einer kleineren Gruppe zusammenzuarbeiten

Funktion zur Bildschirmfreigabe

Einige beliebteprojektmanagement-Funktionen wie die Verfolgung von Meilensteinen und interner Chat

Möglichkeit, Reaktionen hinzuzufügen und Abstimmungen auf Haftnotizen zu zählen

❌ Nachteile

Viele fortschrittliche Brainstorming-Funktionen, aber Sie müssen Lucidspark in eine andere Plattform integrieren, um Ihre Ideen über die frühen Phasen hinaus optimal zu verwalten

Lässt sich nicht mit ClickUp integrieren

Lucidspark Preise

Kostenlos: drei bearbeitbare Tafeln, grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit, grundlegende Integrationen, Emoji-Reaktionen, Freihandzeichnen

drei bearbeitbare Tafeln, grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit, grundlegende Integrationen, Emoji-Reaktionen, Freihandzeichnen Individuell (ab $7,95 pro Monat): Unbegrenzte Anzahl von Boards, Tags und Gruppierung zur Organisation von Ideen

Unbegrenzte Anzahl von Boards, Tags und Gruppierung zur Organisation von Ideen Team (ab $9 pro Nutzer und Monat): erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen

erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen Enterprise (Preise auf Anfrage): erweiterte Integrationen, erweiterte Verwaltungsfunktionen, SSO

Lucidspark Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1,810+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (320+ Bewertungen)

4. Stormboard

Das Beste für Online-Sticky Notes und Bulletin Boards

via Stormboard Stormboard ist ein virtuelles Online-Whiteboard, an dem sich Teammitglieder treffen, Besprechungen abhalten, Projekte planen und Ideen austauschen können - und das von praktisch überall.

Wie es sich für ein Whiteboard gehört, eignet es sich hervorragend für Brainstorming, aber als lustige Abwechslung wird jedes Board als "Sturm" bezeichnet Irgendwie lustig 🙂

Verwenden Sie Stormboard wie ein digitales schwarzes Brett um Haftnotizen, Bilder, Links, Kommentare oder Texte zu Ihrer Besprechung, Ihrem Projekt oder Ihrem Plan hinzuzufügen. Sobald eine Idee veröffentlicht ist, kann das Team sie sehen, kommentieren und darüber abstimmen! Ein wirklich gemeinschaftlicher Ansatz zur Entscheidungsfindung. Bei Aktualisierungen und neuen Entwicklungen können Sie auf die Pinnwand zurückgreifen, damit das gesamte Team auf dem gleichen Stand ist.

✅ Vorteile

Über 200 Vorlagen zur Auswahl

Vergrößern und Verkleinern Ihrer Arbeit mit dem Navigationspanel

Organisationsfunktionen wie Ordner und Aufgabenprioritäten

Kann auf dem Handy und dem Desktop verwendet werden

Option zur Erstellung verschiedener Ansichten wie Kanban auf Ihrem Board

❌ Nachteile

Für den Zugriff auf die leistungsstärkeren Funktionen der Plattform ist ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erforderlich

Die Lernkurve kann über die Grundfunktionen hinaus etwas lang sein

Stormboard Preise

Personal : fünf offene Storms, fünf Benutzer pro Storm, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte Vorlagen, Integrationen

: fünf offene Storms, fünf Benutzer pro Storm, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte Vorlagen, Integrationen Startup ($5 pro Benutzer, pro Monat) : unbegrenzte Anzahl offener Storms, fünf Betrachter, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte und individuelle Vorlagen,

: unbegrenzte Anzahl offener Storms, fünf Betrachter, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte und individuelle Vorlagen, Business ($10 pro Benutzer, pro Monat): unbegrenzt geöffnete Storms, 10 Storm-Viewer, erweiterte Berichterstattung, Ordner, Datenimporte

unbegrenzt geöffnete Storms, 10 Storm-Viewer, erweiterte Berichterstattung, Ordner, Datenimporte Enterprise ($16,67 pro Benutzer, pro Monat): SSO, vorrangiger Support, Rechnungsstellung, benutzerdefinierte Bedingungen und Service, agile Integrationen, unbegrenzte Viewer

Stormboard Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

5. Launisch

Am besten für Mindmapping

/via_ {\an8}Ist das ein Witz? Whimsical unterteilt seine digitale Leinwand in fünf Schlüsselformate, die für fast jeden Anwendungsfall geeignet sind: Flussdiagramme, Mind Maps, fishbone-Diagramme , Dokumente, Wireframes und Projekte. Stellen Sie sich diese Formate als Vorlagen vor, die Sie auf Ihr Whiteboard legen und von dort aus weiter ausbauen können. Whimsical zielt darauf ab, dass Sie mit einer intuitiven und attraktiven Benutzeroberfläche und einem Farbschema weniger Zeit für das Styling aufwenden müssen, damit Ihre Ideen im Handumdrehen präsentationsreif sind. Was Projekte anbelangt, so können Sie mit Whimsical einfache oder sogar komplexe Kanban-Boards auf der Leinwand erstellen.

✅ Vorteile

Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass Sie schnell vorankommen

Konzentriert sich auf fünf Hauptanwendungen für Whiteboards, um diese Funktionen gezielter und leistungsfähiger zu machen

Canva-ähnliche Funktionen zur Erstellung von Wireframes

❌ Nachteile

Die fünf Formate können für Personen, die ihr Whiteboard für weniger strukturierte Projekte verwenden möchten, einschränkend sein

Ehrlich gesagt ist diese Whiteboard-Software nichts für Anfänger, sondern für erfahrene Whiteboard-Projektmanager oder Produktteams

Skurrile Preisgestaltung

Starter (kostenlos): unbegrenzte Mitglieder, bis zu zehn Gäste pro Datei oder Ordner, rzusammenarbeit in der Freizeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung

unbegrenzte Mitglieder, bis zu zehn Gäste pro Datei oder Ordner, rzusammenarbeit in der Freizeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung Pro ($10 pro Redakteur, pro Monat): mehr als zehn Gäste pro Datei oder Ordner, vorrangiger Support, unbegrenzte Anzahl kostenloser Betrachter

mehr als zehn Gäste pro Datei oder Ordner, vorrangiger Support, unbegrenzte Anzahl kostenloser Betrachter Organisation ($20 pro Benutzer, pro Monat): SSO, Teams, individuelle Verträge und mehr

Skurrile Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (mehr als 40 Bewertungen)

6. Konzepttafel

Am besten geeignet für die Erstellung agiler Arbeitsabläufe

via Konzepttafel Die digitalen Whiteboards von Conceptboard strukturieren Ihre Ideen mit Vorlagen, die Sie übereinander legen können, und mit zahlreichen Funktionen für die Zusammenarbeit. Kommentieren Sie, fügen Sie Formen hinzu, verwenden Sie @Mentions, erstellen Sie Haftnotizen und kritzeln Sie sogar freihändig über Ihre Tafel, um fast alles zu erstellen - von einfachen Mockups bis hin zu agilen Workflows.

Der beliebte Präsentationsmodus und die Tools zur Bildschirmfreigabe sorgen für Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Brainstorming-Prozess in Echtzeit.

✅ Vorteile

Ordner zur Verwaltung mehrerer Whiteboards

Hochladen von Medien und Kommentieren von PDFs direkt auf der Tafel

Gemeinsame Nutzung der Tafel durch Exporte oder mit internen und externen Mitarbeitern über einen passwortgeschützten Link

❌ Nachteile

Begrenzttextbearbeitungsmöglichkeiten zum Formatieren von Haftnotizen

Fehlende Funktionen zur Verwaltung des Projekts über das Anfangsstadium hinaus

Preise für Conceptboard

Kostenlos: Unbegrenzte Anzahl von Boards, ein Teammitglied, 100 Objekte, Vorlagenbibliothek, Kernintegrationen, 500 MB Dateispeicher

Unbegrenzte Anzahl von Boards, ein Teammitglied, 100 Objekte, Vorlagenbibliothek, Kernintegrationen, 500 MB Dateispeicher Premium ($6 pro Benutzer, pro Monat): Weniger als 10 Teammitglieder, unbegrenzte Objekte, Projekte, 50+ Teilnehmer pro Board, Audio- und Video-Sharing, 20GB Dateispeicher

Weniger als 10 Teammitglieder, unbegrenzte Objekte, Projekte, 50+ Teilnehmer pro Board, Audio- und Video-Sharing, 20GB Dateispeicher Business ($9,50 pro Benutzer, pro Monat): 10+ Teammitglieder, 75 Board-Teilnehmer, 1TB Dateispeicher

10+ Teammitglieder, 75 Board-Teilnehmer, 1TB Dateispeicher Enterprise (Preise auf Anfrage, mindestens 250 Lizenzen): Alle Funktionen und benutzerdefinierter Dateispeicher

Conceptboard-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

7. InVision Freehand

Am besten für Brainstorming

via InVision Freehand InVision Freehand ist das digitale Whiteboard-Tool aus der Produktreihe des Unternehmens, mit dem Sie planen, brainstormen und zusammenarbeiten können, indem Sie Ihre Ideen unter anderem mit Text, Diagrammen, Zeichnungen und Tabellen ausdrücken.

InVision Freehand ist sehr visuell und kann für Mindmapping verwendet werden, entwerfen von Organigrammen , Mindmapping und das Zeichnen von Mustern.

✅ Profis

Einfache UX

Einfache Erstellung und Iteration von Wireframes

Vorlagen und Integrationen machen InVision Whiteboards für Teams in verschiedenen Branchen noch wertvoller

Zugriff auf alle grundlegenden Funktionen mit jedem Preisplan, auch mit der kostenlosen Version

❌ Nachteile

Eingeschränkte Integrationen und keine Integration mit ClickUp

Schwierigkeiten bei der Verwaltung komplexer Projekte, wenn mehr Ideen und Mitwirkende zu Ihrem Whiteboard hinzugefügt werden

Preise für InVision Freehand

Kostenlos: bis zu 100 Benutzer, drei Freehands, unbegrenzte öffentliche und private Bereiche, alle wichtigen Funktionen und Plattform-Integrationen

bis zu 100 Benutzer, drei Freehands, unbegrenzte öffentliche und private Bereiche, alle wichtigen Funktionen und Plattform-Integrationen Pro ($4 pro Benutzer, pro Monat): bis zu 200 Benutzer, unbegrenzte Freiräume

Enterprise (Preise auf Anfrage): Preise pro Arbeitsplatz ohne Benutzerbegrenzung, erweiterte Teamverwaltung und Sicherheit

InVision Freehand Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. Microsoft Whiteboard

Das Beste für Microsoft-Benutzer

via Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard ist eine weitere der beliebten Mural-Alternativen, die Teil von Microsoft 365 ist. Wenn Ihr Unternehmen also bereits Teams oder OneNote verwendet, haben Sie wahrscheinlich Zugriff auf diese App. Als Teil einer größeren Produktsuite lassen sich Microsoft Whiteboards leicht mit der in anderen Microsoft-Tools gespeicherten Arbeit abstimmen und können zur Verbesserung vieler der Standardfunktionen für digitale Whiteboards verwendet werden, die wir von anderen führenden Marken kennen.

✅ Microsoft Whiteboard-Profis

Greifen Sie von überall auf Ihr Whiteboard zu, indem Sie sich über Ihren Webbrowser oder die Windows-App bei der App anmelden

Nutzen Sie Ihr Whiteboard zusammen mit anderen Microsoft-Produkten, um Ihre Ideen mit Ihren Arbeitsprozessen zu verbinden

❌ Microsoft Whiteboard Nachteile

Sie benötigen andere Produkte, um Ihr Whiteboard für ein effektives Projektmanagement optimal nutzen zu können

Begrenzte visuelle Funktionen machen es schwierig, das Whiteboard vollständig anzupassen

Microsoft Whiteboard-Bewertungen

Microsoft Whiteboard ist Teil von MS 365, das individuelle Preise auf Anfrage oder sechs Preispläne bietet.

Für den persönlichen Gebrauch:

Microsoft 365 Personal ($6,99/Monat für eine Person): 1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor

1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 $/Monat für bis zu 6 Personen): KI-unterstützte Kreativtools, erweiterte OneDrive-Sicherheit

Für die geschäftliche Nutzung:

Microsoft 365 Business Basic ($5/Nutzer pro Monat): Web- und Mobilversionen der Office-Anwendungen, E-Mail-Schutz, Microsoft Forms für Feedback

Web- und Mobilversionen der Office-Anwendungen, E-Mail-Schutz, Microsoft Forms für Feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/Benutzer pro Monat): über 1.000 Datenschutzkontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Anwendungen

über 1.000 Datenschutzkontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Anwendungen Microsoft 365 Business Premium ($20/Benutzer pro Monat): Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher

Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher Microsoft 365 Apps (8,25 $/Benutzer pro Monat): Enthält nur Premium-Anwendungen der Office Suite, Co-Authoring in Echtzeit, Dateisynchronisierung auf PC oder Mac

Microsoft Whiteboard Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

Check out diese Microsoft Whiteboard Alternativen !

9. Skizzenbrett

Am besten zum Zeichnen und Diagramme erstellen

via {sketchoard_} Dieser Hybrid aus digitalem Whiteboard und Skizzenblock wurde speziell für Produktteams entwickelt. Es fehlt zwar die Verbindung zwischen der Leinwand und verfolgbaren Aufgaben oder Zielen, aber Diagramme sind das A und O dieser App.

✅ Vorteile

Sketchboard konzentriert sich auf die Ideen, nicht auf das Aussehen, um das Freihandzeichnen zu fördern

Verfügt über 400 skizzenartige Formen, die Sie fast als Vorlagen für Ihre Zeichnungen betrachten können

Entwickelt für Remote-Teams, die in schnelllebigen Umgebungen arbeiten und ständiges Feedback benötigen

❌ Nachteile

Abgesehen von Diagrammen, Skizzen und Entwürfen bietet Sketchboard nicht die gleichen Funktionen, um mit Ihrem Team über das Board hinaus in Verbindung zu treten

Kein Vorlagencenter

Kein kostenloser Plan

Sketchboard-Preise

Solo ($8 pro Monat): ein privates Team, unbegrenzte Boards, PDF- und SVG-Export, 1 GB Speicherplatz

ein privates Team, unbegrenzte Boards, PDF- und SVG-Export, 1 GB Speicherplatz Team ($7 pro Benutzer, pro Monat): Freigabe von Board-Passwörtern, Team-Kommentare, Slack-Integration

Freigabe von Board-Passwörtern, Team-Kommentare, Slack-Integration Business ($9 pro Benutzer, pro Monat): unbegrenzte private Teams, SSO, Teamverwaltung, Team-Zugriffsrechte

unbegrenzte private Teams, SSO, Teamverwaltung, Team-Zugriffsrechte Enterprise (benutzerdefinierter Preis): für Teams mit mehr als 25 Personen und individuellen Anforderungen

Sketchboard-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (1 Bewertung)

10. LiveBoard

Das Beste für Bildungsteams

via LiveBoard LiveBoard ist ein digitales Whiteboard, das sich auf Anwendungen im Bereich der Online-Bildung konzentriert. Die Funktionen zur gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit können jedoch auch für die allgemeine Verwaltung von Besprechungen, Diagrammen, Präsentationen und Planungen nützlich sein.

✅ Vorteile

Erstellen und versenden Sie Quizfragen an Ihre Board-Teilnehmer

Mobilfreundlich, um auf verschiedenen Geräten zur Tafel hinzuzufügen

Aufzeichnung von Präsentationen mit Ihrer Tafel zur späteren Weitergabe

❌ Nachteile

Die Anpassung an professionelle Teams, die über den Bereich Bildung und Nachhilfe hinausgehen, erfordert ein gewisses Maß an Kreativität

Keine Projektmanagement-Funktionen

Sie benötigen einen individuellen Plan, wenn Sie mit mehr als zehn Personen zusammenarbeiten möchten

LiveBoard-Preise

Eingeschränkt (kostenlos): bis zu fünf Boards, bis zu fünf Aufnahmen, ein Schüler pro Sitzung, Freigabe öffentlicher Links

bis zu fünf Boards, bis zu fünf Aufnahmen, ein Schüler pro Sitzung, Freigabe öffentlicher Links Einzelperson ($7,49 pro Monat): unbegrenzte Boards, gemeinsame Nutzung und Aufzeichnung, Audio- und Videoanrufe, Gruppenverwaltung

unbegrenzte Boards, gemeinsame Nutzung und Aufzeichnung, Audio- und Videoanrufe, Gruppenverwaltung Kleine Gruppe ($14.99 pro Monat): bis zu vier Schüler, interaktive Quizze, Interaktionskontrolle der Schüler

bis zu vier Schüler, interaktive Quizze, Interaktionskontrolle der Schüler Große Gruppe ($22.49 pro Monat): bis zu zehn Schüler, Anwesenheitsverfolgung der Schüler

LiveBoard-Kundenbewertungen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Am besten für Präsentationen und Videochats

via {\an8}Das ist nicht der richtige Weg Bluescape ist die Kombination aus Whiteboard, Videochat und Präsentationssoftware, die Sie in diesem Beitrag bereits sehr gut kennengelernt haben. Wie viele der Mural-Alternativen ermöglicht es Ihnen die gemeinsame Nutzung von Inhalten, Medien und Zeichnungen auf einer unendlichen Leinwand, die Sie dann in Meetings präsentieren, mit Anmerkungen versehen und ergänzen können - persönlich oder von zu Hause aus.

✅ Vorteile

Über 200 anpassbare Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihr Whiteboard in Schwung zu bringen

Ziehen und Ablegen von Bildern, Formen, PDFs und anderen Medien

Ihr Whiteboard dient auch als Besprechungsraum

❌ Nachteile

Keine direkte Verbindung zwischen Ihrem Whiteboard und Ihrem Arbeitsablauf

Abgesehen von Brainstorming und Besprechungsmanagement gibt es keine Aufgabenverwaltung oder Erstellungsfunktionen, um Ihre Ideen umzusetzen

Bluescape Preise

Kostenlos: drei Arbeitsbereiche, unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe, 100MB Speicherplatz, Medien-Uploads, vorgefertigte Vorlagen

drei Arbeitsbereiche, unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe, 100MB Speicherplatz, Medien-Uploads, vorgefertigte Vorlagen Team ($10 pro Benutzer, pro Monat): unbegrenzte Arbeitsbereiche, Hosting von Videokonferenzen mit bis zu 100 Personen, 100 GB Speicherplatz, mandantenfähiges Hosting

unbegrenzte Arbeitsbereiche, Hosting von Videokonferenzen mit bis zu 100 Personen, 100 GB Speicherplatz, mandantenfähiges Hosting Business ($20 pro Benutzer, pro Monat): bis zu 150 Personen in Videokonferenzen, 200 GB Speicherplatz, benutzerdefinierte Vorlagen

bis zu 150 Personen in Videokonferenzen, 200 GB Speicherplatz, benutzerdefinierte Vorlagen Enterprise (Angebot anfordern): Videokonferenzen für bis zu 250 Personen, SSO, private Cloud, erweiterter Support, zusätzliche Integrationen

Bluescape Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

12. Weje

Das Beste für Benutzer von Kanban-Tafeln

via Weje Ehrlich gesagt haben wir wahrscheinlich alle gedacht, dass Ouija so geschrieben wird. 😅

Weje ist ein erschwingliches Online-Whiteboard, das sich an Pädagogen und Studenten richtet, aber auch eine Reihe anderer Anwendungsfälle für Designer, Vermarkter und Sitzungsmanager bietet.

Whiteboarding, Moodboarding, Haftnotizen und die Erstellung von Kanban-Boards gehören zu den Hauptnutzen, aber Sie können das Board auch einfach dazu verwenden, Ideen mit anderen über Live-Cursor auszutauschen. Sie müssen nur ein neues Board erstellen und andere Personen dazu einladen, dann können Sie loslegen. Wenn Sie mit digitalen Whiteboards ganz am Anfang stehen und einfach loslegen wollen, ist ein weiterer großer Vorteil von Weje, dass der Einstieg kostenlos ist - und kostenpflichtige Pläne sind relativ günstig.

✅ Vorteile

Einfach einzurichten

Bietet eine erschwingliche digitale Whiteboard-Lösung, insbesondere für Lehrer

❌ Nachteile

Viele Präsentations- und Projektmanagement-Funktionen sind nicht vorhanden

Begrenzte kostenlose Version - für Funktionen zur Zusammenarbeit wie Voice-Chat ist ein Upgrade auf die Business-Pläne erforderlich

Eine begrenzte Anzahl von vorgefertigten Vorlagen

Weje Preise

Kostenlos: Unbegrenzte Anzahl von Boards, zwei Co-Editoren, 10MB Limit für jeden Datei-Upload

Personal ($4 pro Benutzer, pro Monat): vier Mitbearbeiter, 100MB Limit für jeden Datei-Upload

Geschäftlich ($7 pro Benutzer, pro Monat): Unbegrenzte Anzahl von Foren, Mitbearbeitern, Datei-Uploads, Teammitgliedern und Voice-Chat

Weje Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

13. WebBoard

Bestes einfaches Whiteboard

via WebBoard Wenn Sie die Freude an Microsoft Paint mit den heutigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Präsentation verbinden möchten, ist WebBoard Ihr Werkzeug. Dieses digitale Whiteboard, das Sie angeblich nur zwei Tassen Kaffee pro Monat kostet, eignet sich hervorragend zum Zeichnen Ihrer Ideen, zum Brainstorming mit einem verteilten Team und zur Präsentation Ihrer Tafel.

Die Benutzeroberfläche ist zwar nicht so farbenfroh oder elegant wie bei anderen ähnlichen Tools auf dem Markt, aber WebBoard kann auf jedem Gerät mit Touchscreen oder Maus aufgerufen und bearbeitet werden und bietet Funktionen wie Lehrermodus, Bildschirmfreigabe und Videochat, damit Sie mit Ihren Teamkollegen in Kontakt treten können.

✅ Vorteile

Einfacher Einstieg in die Nutzung auf der Basisstufe

Funktionen für Zusammenarbeit und Präsentation

Vergrößern und Verkleinern von bestimmten Bereichen auf der Tafel

❌ Nachteile

Schwierig, Projekte zu verwalten

Begrenzter kostenloser Plan, für die Einbettungsfunktion ist der höchste bezahlte Plan erforderlich

Es werden noch keine Teampläne angeboten

Keine Möglichkeit, die Ideen auf dem Whiteboard umzusetzen

Viele der Zeichen- und Kreativfunktionen sind eher einfach gehalten

WebBoard-Preise

Die Preise für WebBoard sind in Euro angegeben. Diese Zahlen basieren auf dem aktuellen Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Kostenlos: Basis-Tools, nur öffentliche Boards, eine Seite im Board, Audio- und Video-Chat, drei Boards

Basis-Tools, nur öffentliche Boards, eine Seite im Board, Audio- und Video-Chat, drei Boards Basic Monthly ($5.36 pro Monat): Erweiterte Tools, unbegrenzte Seiten auf dem Board, private und öffentliche Boards, zusätzlicher Speicherplatz

Erweiterte Tools, unbegrenzte Seiten auf dem Board, private und öffentliche Boards, zusätzlicher Speicherplatz Premium monatlich ($10.72 pro Monat): 25 Benutzer in einem Boardroom, Kalenderzugang, Boardeinbettungen

WebBoard-Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

14. Webex-App

Am besten für verteilte Teams

via Webex Webex ist eine Sammlung verschiedener Produkte, die sich auf die Zusammenarbeit konzentrieren und für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt wurden. Webex ist weniger eine Projektmanagement-Plattform als vielmehr ein Tool für Video- oder Telefonkonferenzen und ermöglicht es verteilten Teams, sich während der Besprechungen durch Anrufe, Meetings und Messaging-Tools verbunden zu fühlen. Für hybride Teamlösungen bietet Webex auch eine Reihe von Office-Tools, darunter ein physisches Whiteboard mit einer entsprechenden Web-App auf Unternehmensebene.

✅ Vorteile

Erweiterte Funktionen für das Meeting-Management

Bietet einen Mix aus Lösungen für hybride Teams

Einige Automatisierungen für die Erstellung von Notizen

Wertvolle Integrationen mit anderen Anwendungen

❌ Nachteile

Es ist eher einkommunikationsmittel als ein Projektmanagement-Tool

Für reine WFH- oder verteilte Teams müssen Sie für eine sinnvolle Zusammenarbeit auf andere Tools zurückgreifen

Der Whiteboard-Webanwendung fehlt es an erweiterten Funktionen

Die kostenpflichtigen Pläne sind ziemlich teuer

Webex App Preise

Suite-Basic (kostenlos): HD-Meetings mit bis zu 100 Personen, Bildschirmfreigabe und ein persönlicher Raum

HD-Meetings mit bis zu 100 Personen, Bildschirmfreigabe und ein persönlicher Raum Suite-Business ($25 pro Lizenz, pro Monat): Videokonferenzen und Meetings, Telefonanlagenfunktionen

Meet Plan ($13,50 pro Lizenz, pro Monat): bis zu 200 Meeting-Teilnehmer, Aufzeichnungen, Breakout-Räume, virtuelle Hintergründe, geschlossene Untertitel

Call Plan ($17 pro Lizenz, pro Monat): Premium-Anruffunktionen nur mit einer Cloud-basierten Telefonnummer pro Lizenz und Nebenstellen

Premium-Anruffunktionen nur mit einer Cloud-basierten Telefonnummer pro Lizenz und Nebenstellen Enterprise Plan (benutzerdefinierter Plan und Preis): Zugang zu allen Funktionen

Webex App Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (14.010+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (6,270+ Bewertungen)

Whiteboarding mit Mural-Alternativen beginnen

Ohne sich mit dem einzigartigen Wert jedes Produkts zu befassen, kann man leicht annehmen, dass alle Kollaborationssoftware gleich ist. Und wenn Sie aus diesem Beitrag etwas mitgenommen haben, dann hoffentlich die Erkenntnis, dass dies nicht der Fall ist.

Die Nuancen zwischen den einzelnen Softwareprodukten machen den Unterschied für Unternehmen aus, die einzigartige Anwendungsfälle bedienen.

Mehrere Integrationen, In-App-Chat, Kommentarfunktionen, Echtzeitbearbeitung und Freigabefunktionen sind für verteilte Teams, die das Beste aus ihren Meetings machen wollen, äußerst wichtig. Digitale Whiteboards wie Mural sind zwar ein großartiges Tool zur Unterstützung dieser Funktionen und zur Erleichterung der Zusammenarbeit, aber für Teams, die mehr als nur eine Leinwand zum Ausdrucken ihrer Pläne benötigen, sind sie dennoch eine begrenzte Lösung.

