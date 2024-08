Die 10 besten Prototyping-Tools für Designer im Jahr 2024

UX-Designer verlassen sich auf zahlreiche tools, um überzeugende Benutzererlebnisse zu schaffen. Eines der Tools, die Designer verwenden, ist ein Prototyp-Tool, mit dem sie das Aussehen und die Haptik ihrer Erstellung simulieren können.

Die Fülle an Prototyping-Tools macht es jedoch schwierig, das ideale Tool für ein bestimmtes Projekt auszuwählen.

Mit diesem Leitfaden helfen wir Ihnen, sich in der Prototyping-Landschaft zurechtzufinden, indem wir Ihnen die 10 besten Prototyping-Softwarelösungen vorstellen.

Die Wahl eines Prototyping-Tools hängt zwar von Ihren spezifischen Anforderungen ab, aber hier sind einige allgemeine Aspekte, die Sie unbedingt berücksichtigen sollten.

Vielseitigkeit: Als detailorientierte Designer möchten Sie verschiedene Realitätsniveaus in Ihren Prototyp einbauen. Suchen Sie nach Tools mit Low-, Medium- und High-Fidelity-Prototyping und einem robusten Plugin-Ökosystem, das die Erstellung guter Designs unterstützt Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für ein Prototyping-Tool mit einer einfachen Benutzeroberfläche und Features wie Drag-and-Drop, damit Sie nicht Stunden damit verbringen müssen, herauszufinden, wie das Tool zu bedienen ist Zusammenarbeit: In Fällen, in denen ein Team von Designern bei der Erstellung von Apps zusammenarbeiten muss, sollten Sie sich für Tools entscheiden, die es den Teams ermöglichenzusammenarbeiten an Projekten in Echtzeit Einfaches Freigeben: Wählen Sie hochwertige Tools für das Prototyping, die ein einfaches Freigeben von Prototypen ermöglichen, etwa in Form eines Links Entwicklerübergabe: Prototyping tools sollten den Entwicklungsprozess beschleunigen. Wählen Sie ein Tool, das eine einfache Übergabe an Entwickler ermöglicht, damit diese die Entwürfe nicht neu erstellen müssen

Wir haben eine Liste der am besten bewerteten Tools für das Prototyping im Jahr 2024 zusammengestellt, die alle über zahlreiche Features verfügen und beliebt sind, wobei jedes Tool deutliche Vorteile gegenüber den anderen bietet.

1. Figma

über Figma Mit Figma erhalten Sie eine vielseitige, Cloud-basierte Benutzeroberfläche/ UX design tool maßgeschneidert für Teams, die Produkte entwickeln.

Figma zeichnet sich durch die Zusammenarbeit aus und ermöglicht es Teams, Projekte gleichzeitig zu verwalten und daran zu arbeiten. Dies macht Figma zu einem idealen tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement für verteilte Design Teams.

Mit den leistungsstarken Prototyping-Tools von Figma lassen sich detaillierte Wireframes, Mockups und interaktive Prototypen erstellen - Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Es verfügt außerdem über einen "Entwicklungsmodus", in dem Entwickler die Details erhalten, die sie benötigen, um Entwürfe in Code zu übersetzen, und zwar in derselben Datei, in der sie die Entwürfe erstellen.

Figma beste Features

Gemeinsame Erstellung von Prototypen in Echtzeit, um das Design zur Weltklasse zu machen

Freigeben von High-Fidelity-Prototypen ohne Code und Erhalten von Feedback in Echtzeit

Ermöglicht Entwicklern die Umsetzung von Entwürfen in Code mit dem Dev-Modus

Verwenden Sie Figjam zur Implementierung von brainstorming-Techniken und Entwurfsideen zu entwickeln

Ein leistungsfähiges Plugin-Ökosystem zur Erweiterung der Entwurfsmöglichkeiten

Außerordentlich handoff-freundlich

Figma-Einschränkungen

Figma behauptet, dass Sie seinen Code exportieren können, um tatsächliche Projekte zu erstellen, aber der Code ist sperrig und anfällig für Fehler

Berechtigungen und Versionskontrolle müssen verbessert werden

Figma Preise

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung

$12/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung Figma Organization: $45/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung

$45/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung Unternehmen: $75/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (980+ Bewertungen)

4.7/5 (980+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (680+ Bewertungen)

2. Origami Studio

über Origami Studio Origami Studio ist ein kostenloses Design- und Prototyping-Tool, das von Facebook entwickelt wurde und für Mac verfügbar ist.

Es ermöglicht Designern, mit seinen Drag-and-Drop-Funktionen schnell interaktive Schnittstellen zu erstellen und freizugeben. Mit Origami können Sie auch nahtlos Ebenen aus Sketch und Figma importieren.

Bei der Erstellung von Prototypen in Origami Studio wird ein Patch Editor verwendet, um die Logik hinter Apps zu erstellen. Es steht eine beeindruckende Bibliothek von Patches zur Verfügung, darunter Animationen, Schalter, boolesche Operatoren und sogar Messwerte von den Sensoren eines Telefons.

Origami Studio beste Features

Realitätsnahe Prototypen, einschließlich Logik

Erstellen von Interaktionen und Animationen mit vorgefertigten Blöcken, sogenannten Patches

Erhalten Sie vorgefertigte Patches in der Patch Library

Aufnehmen, Zuschneiden und Exportieren von Videos von Prototypen direkt in Origami Studio

Origami Studio Limitierungen

Nicht sehr geeignet für große Prototypen mit mehreren Bildschirmen

Die Lernkurve ist recht steil

Preise für Origami Studio

Free

Origami Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

3. InVision

über InVision InVision Prototyp ist ein Code ohne Code product design tool eignet sich perfekt für die Entwicklung ansprechender Design-Erlebnisse. Es ermöglicht Designern, Kommentare zu hinterlassen und sich gegenseitig innerhalb eines Prototyps zu taggen, was diese Lösung zu einer fähigen Lösung für die Zusammenarbeit macht.

InVision lässt sich nahtlos in Sketch integrieren, sodass Entwürfe in Sketch erstellt und in InVision in realisierbare Prototypen umgewandelt werden können.

InVision verfügt außerdem über ein Feature, mit dem sich Designdateien ganz einfach in Entwicklungsspezifikationen umwandeln lassen.

Die besten Features von InVision

Verknüpfen Sie Ihre Prototyp-Bildschirme mit Hotspots - ein Feature, das Interaktion ermöglicht

Entwickeln Sie für jedes Gerät mit den responsiven Funktionen von InVision

Zusammenarbeit in Echtzeit mit dem Freigeben von Bildschirmen im Browser und Kommentaren in der App

Geben Sie Entwicklern direkten Zugriff auf Ihre Assets und Design-Spezifikationen

Limits von InVision

Erfordert weitere Plugins für abschließende Nutzbarkeit

Einige Benutzer haben über Probleme beim Einbetten von InVision Assets in andere Software berichtet

Preise für InVision

Starter: Free

Free Pro: $7,95/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$7,95/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

H4: InVision Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (670+ Bewertungen)

4.4/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (730+ Bewertungen)

4. Protopie

über Protopie ProtoPie ist ein Tool, das sich ausschließlich auf das Prototyping konzentriert. 🎯

Sie müssen Ihre statischen Wireframes zunächst aus einem anderen Tool importieren. ProtoPie verfügt über Plugins für Figma, Adobe XD und Sketch, um dies zu erleichtern.

Sobald Sie Ihre Dateien aus einem anderen Tool importiert haben wireframing tool in komplexe, interaktive Prototypen verwandeln, indem Sie Auslöser, Antworten und Objekte hinzufügen.

Protopie bietet außerdem einfache Vorschaufunktionen und Funktionen zum Freigeben. Es ist perfekt für Anfänger geeignet.

Protopie beste Features

Erstellen Sie Prototypen für Videospiel-Designs

Testen Sie Ihre Prototypen auf verschiedenen Geräten

Erledigen Sie Benutzer-Tests innerhalb des Tools selbst

Importieren Sie Ihre Designs mit Plugins für Figma, Adobe XD und Sketch

Einfach zu erlernen und zu verwenden

Protopie Einschränkungen

Nicht für die Erstellung von UI-Designs von Grund auf gedacht

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit

Protopie Preise

Starter: Free

Free Pro: $67/Monat pro Editor

$67/Monat pro Editor Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Protopie Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (23 Bewertungen)

4.4/5 (23 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (45 Bewertungen)

5. Adobe XD

über Adobe XD Adobe XD ist ein Rapid-Prototyping-Tool, das es Designern ermöglicht, Wireframes mit geringem Realitätsgrad in Prototypen mit hohem Realitätsgrad in einer einzigen Datei umzusetzen. Es ist vektorbasiert, ohne Code und fördert die Zusammenarbeit bei der Gestaltung.

Die Möglichkeit, Dateien direkt in Adobes Creative Cloud an Designer weiterzugeben, macht es zu einer leistungsstarken Design-Software, die den gesamten Entwicklungsprozess rationalisiert entwurfsprozess .

Es ist auch sehr kollaborativ, mit mühelosem Freigeben und Kommentierungsoptionen für die Beteiligten, um direkt im Prototyp Feedback zu geben.

Die besten Features von Adobe XD

Einfache Übertragung von Vektordateien und Bilddateien in XD durch direkte Integration mit Adobe Creative Cloud

Evaluieren und Freigeben von Prototypen auf Desktop-Apps und mobilen Geräten

Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie den Designprozess mit Features wie Wiederholungsrastern und Stapeln

Auslösen von Animationen mit sprachbasierten Prototyping-Befehlen

Grenzen von Adobe XD

Nicht sehr intuitive Benutzeroberfläche

Am besten geeignet für Benutzer, die mit der Adobe Creative Cloud vertraut sind

Adobe XD Preise

Einzelperson: $9,99/Monat (einzelner Benutzer)

$9,99/Monat (einzelner Benutzer) Einzelne App (nur XD): 33,99 $/Monat pro Lizenz

33,99 $/Monat pro Lizenz Adobe Creative Cloud: 79,99 €/Monat pro Lizenz

Adobe XD Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (480+ Bewertungen)

4.3/5 (480+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

6. Skizze

über Skizze Diese Seite ist ausschließlich für Apple Benutzer gedacht.

Designer verwenden Sketch, ein leistungsstarkes Design- und Prototyping-Tool, um Wireframes und Prototypen zu erstellen und für die Übergabe an Entwickler.

Mit Sketch erstellen Sie Ihre statischen Entwürfe und verwenden dann die Prototyping-Funktion, um sie in der Vorschau anzuzeigen. Taggen Sie andere Beteiligte, um Feedback direkt zu Ihren Sketch-Entwürfen freizugeben.

Beste Features von Sketch

Entwerfen und verwalten Sie Ihre Vektorsymbole mit flexiblen Tools zur Bearbeitung von Vektoren

Speichern Sie Ihre Entwürfe als Vorlagen für zukünftige Projekte

Arbeiten Sie offline, auch wenn Sie keinen Internetzugang haben

Verwenden Sie browserbasierte Tools, um Prototypen zu testen und Entwürfe an Entwickler weiterzugeben

Sketch-Einschränkungen

Ein reines Mac tool, daher haben eingefleischte Windows Benutzer kein Glück 🍎

Begrenzte Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Sketch

Standard: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Nur-Mac-Lizenz: $120 pro Lizenz

Sketch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

7. Webflow

über Webflow Webflow ist eine leistungsstarke No-Code web-Design-Tool mit dem Designer zwei Dinge erledigen können: eine originalgetreue Website entwerfen und eine Live-Website abschließen, die alle HTML-, CSS- und Javascript-Funktionen enthält und sofort veröffentlicht oder weiter entwickelt werden kann.

Auf diese Weise haben Sie am Ende kein Mockup, sondern eine Website in Produktion.

Webflow beste Features

Einfaches Design über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Ein leistungsstarkes, integriertes CMS für die Gestaltung Ihrer Website mit echten, strukturierten Inhalten

Ermöglichen Sie eine produktionsreife Übergabe an Entwickler - oder veröffentlichen Sie Ihr Design sofort

Erweiterte Animationen, Übergänge und Mikro-Interaktionsmöglichkeiten

Webflow-Einschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve

Limitierte Features für die Echtzeit-Zusammenarbeit

Webflow-Preise

Starter: Free

Free Basic: $14/Monat, jährlich abgerechnet

$14/Monat, jährlich abgerechnet CMS: Jährliche Abrechnung: $23/Monat

Jährliche Abrechnung: $23/Monat Business: 39 $/Monat, jährliche Abrechnung

39 $/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (520+ Bewertungen)

4.4/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (227+ Bewertungen)

8. Framer

über Framer KI Framer ist ein KI-gestütztes Design-Tool, mit dem Sie extrem schnell interaktive Prototypen erstellen können.

Framer ist ein einfach zu bedienendes Tool ohne Code, das Seiten verknüpft, um 3D-Effekte zu erzeugen.

Mit seinen interaktiven Drag-and-Drop-Komponenten, adaptiven Layouts und integrierten Tools zum Blättern, Scrollen und Navigieren erstellen Designer realitätsgetreue Designs, die sich wie eine echte Version anfühlen und verhalten.

Framer beste Features

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop Funktion

KI-Website-Generator zur Erstellung codebasierter Prototypen

Vorgefertigte Vorlagen und Komponenten

Einbinden komplexer und benutzerdefinierter Animationen und Interaktionen

Integrieren Sie ein integriertes CMS in die Website

Framer Einschränkungen

Etwas steile Lernkurve

Bestimmte interaktive Komponenten können im Endprodukt anders aussehen

Framer Preise

Starter: Free

Free Mini: $5/Monat, jährlich abgerechnet

$5/Monat, jährlich abgerechnet Basic: $15/Monat jährlich abgerechnet

$15/Monat jährlich abgerechnet Pro: $30/Monat, jährlich abgerechnet

$30/Monat, jährlich abgerechnet Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Framer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (86 Bewertungen)

4.5/5 (86 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (21 Bewertungen)

9. Axure

Über Axure Axure wird oft als eines der besten Prototyping-Tools für die Implementierung bedingter Logik angesehen und wurde für Designer entwickelt, die das richtige Prototyping-Tool für interaktives Design suchen.

Neben den umfangreichen interaktiven Möglichkeiten macht Axure auch die Dokumentation extrem einfach. Es hilft bei der Organisation von Notizen, Aufgaben und anderen wichtigen Assets, so dass sie für alle Beteiligten zugänglich sind und eignet sich hervorragend für große Projekte.

Axure beste Features

Axure behauptet, unbegrenzte interaktive Möglichkeiten zu bieten, einschließlich Logik

Design für Desktops, Tablets und Telefone auf einer einzigen Seite mit adaptiven Layouts

Sammelt Feedback von Stakeholdern direkt auf dem Bildschirm

Einfache Übergabe an Entwickler durch automatisierte Redlines, Design-Assets und CSS-Prüfung

Axure-Einschränkungen

Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche manchmal als klobig und unempfindlich

Axure-Preise

Pro: $25 pro Monat, pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$25 pro Monat, pro Benutzer, jährliche Abrechnung Team: $42 pro Monat, pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$42 pro Monat, pro Benutzer, jährlich abgerechnet Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Axure-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (270+ Bewertungen)

4.2/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

10. Infragistics

über Infragistik Infragistics ist ein Cloud-basiertes Drag-and-Drop-Tool, mit dem sich App-Prototypen schneller erstellen lassen. Es bietet ein abschließendes Design-to-Code-System mit vorgefertigten App-Vorlagen, das Geschäften bei der Entwicklung ihrer Apps hilft, auch ohne Designer.

Infragistics beste Features

Einfach zu benutzen

No-Code- oder Low-Code-Prototyping-Option für Entwicklungsteams, auch wenn sie noch keine Designer an Bord haben

Nahtloser Designübergabeprozess für Entwickler

Benutzertests, App-Erstellung und Code-Generierung an einem Ort

Infragistics Limitierungen

Benutzer haben auf begrenzte Features und Funktionen hingewiesen

Die Leistung der App muss verbessert werden

Preise von Infragistics

UI: $1.295/Jahr pro Entwickler

$1.295/Jahr pro Entwickler Ultimate: $1,495/Jahr pro Entwickler

$1,495/Jahr pro Entwickler Professional: $1.295/Jahr pro Entwickler

Infragistics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (32 Bewertungen)

4.3/5 (32 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (94 Bewertungen)

Alle diese Tools eignen sich hervorragend für die Erstellung ansprechender Prototypen.

Sie benötigen jedoch noch eine projektmanagement tool -wie ClickUp- zur Ergänzung Ihrer Prototyping-Tools, zur Rationalisierung von Workflows und zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Ihren Design- und Produktteams.

Maximierung der Produktivität von Designern mit ClickUp ClickUp richtet sich an Design-Teams jeder Größe und bietet umfassende Features für die Verwaltung von Aufgaben, die Zusammenarbeit im Team und die Erfassung von Feedback. Sammeln und organisieren Sie Designanfragen und Prioritäten in der

ClickUp Dashboard für eine abschließende Ansicht der Zeitleisten, der Mitarbeiter und des Fortschritts. Das Dashboard hilft Managern, die Kapazität ihres Teams zu visualisieren, um zu sehen, wer beschäftigt ist und wer einspringen kann.

Nachverfolgung von Fortschritten in Bezug auf Ziele mit dem ClickUp goals Dashboard

ClickUp bietet auch eine Bibliothek von Vorlagen, wie z.B. kreative Briefvorlagen, Design-Sprint-Vorlagen, brainstorming-Vorlagen und Vorlagen für die Entwurfsprüfung - alle speziell für Design Teams entwickelt.

Für die Zusammenarbeit in Echtzeit bietet ClickUp eine digitales Whiteboard tool mit dem Teams Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln und Design-Ideen auf Karten darstellen können. ClickUp Whiteboards ist wie ein zentraler, visueller hub, um Team-Ideen in koordinierte Aktionen zu verwandeln, die gemeinsam durchgeführt werden.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Design Teams auf der ganzen Welt nutzen die ClickUp Mindmaps feature zum Brainstorming, Visualisieren und Organisieren von Ideen, um die ultimative visuelle Gliederung zu erhalten. Mindmapping tools helfen dabei, ein zentrales Konzept und die damit verbundenen Aufgaben miteinander zu verbinden.

Nutzen Sie ClickUp zur Gestaltung von Workflows mit praktischen Features wie Whiteboards, Mindmaps, Automatisierungen und zahlreichen Vorlagen

Darüber hinaus bietet ClickUp integrierte kollaborative tools wie ClickUp Docs zum Freigeben von Mockups als Video-Nachrichten mit einem Link, der direkt im Browser abgespielt wird - kein Herunterladen erforderlich.

ClickUp beste Features

ClickUp ergänzt das wesentliche Prototyping durch Planung, Strategie, Wireframing und Projektmanagement

Eine extrem kollaborative Umgebung, in der mehrere Designer synchronisiert arbeiten

Das ClickUp Whiteboard mit einer intuitiven Drag-and-Drop Funktion, um mit Mockups zu beginnen

Die von Experten entwickelte ClickUp AI hilft Designern bei der Erstellung von Personas, Komponenten, User Journeys und kreativen Briefings

ClickUp Limits

ClickUp ist nicht auf das Prototyping ausgerichtet, obwohl es dieses ergänzt

Es gibt keine interaktiven Wireframes, um voll funktionsfähige Prototypen zu erstellen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Umfassen Sie die End-to-End-Design-Reise

Prototyping tools spielen eine entscheidende Rolle im Designprozess, da sie die Umwandlung von statischen Ideen in lebendige Erfahrungen ermöglichen. Während sich einige Tools ausschließlich auf das Prototyping konzentrieren, erweitern andere ihre Fähigkeiten, um den gesamten Designprozess zu unterstützen, von Wireframes bis hin zum Live Code.

Bei großen Projekten mit mehreren Beteiligten ist das Prototyping ein unverzichtbares Tool, um Feedback einzuholen, die Benutzerfreundlichkeit zu testen und das Design iterativ zu verfeinern. Das Prototyping ist jedoch nur eine Phase eines umfassenderen Designprozesses.

Dieser Artikel geht über die Lösung einer Phase hinaus und sucht nach Tools, die einen Mehrwert für den Erstellungsprozess bieten. ClickUp mit seiner umfassenden Palette an Features ist ein Beispiel für diesen Ansatz.

Wenn Sie Ihren Fokus von der reinen Prototypenerstellung auf das abschließende Projektmanagement verlagern, können Sie neue Effizienz- und Kreativitätsstufen erschließen. 🎉