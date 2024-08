10 Projektmanagement-Kollaborationstools für Teams im Jahr 2024

Wie arbeitet Ihr Team derzeit zusammen an projektleitung ? Wenn Sie immer noch den Alptraum haben, wiederkehrende Aufgaben zu verfolgen, verpassten Anrufen hinterherzujagen und in endlosen Zoom-Meetings zu sitzen, ist es an der Zeit, Ihre Projektmanagement-Software zu verbessern.

Projektteammitglieder brauchen mehr effizientere und effektivere Wege der Kommunikation und zusammenarbeiten. Auch Projektmanager müssen ihre Arbeitsabläufe straffen, damit sie umfangreiche Aufgabenlisten leichter bewältigen und Projekte erfolgreich abschließen können. Das ist der Punkt, an dem moderne tools für die Zusammenarbeit im Projektmanagement kommen in.

In diesem Leitfaden finden Sie die besten Tools für die Online-Zusammenarbeit tools für das Projektmanagement . Jedes dieser Tools ist vollgepackt mit wichtigen Projektmanagement-Funktionen, einschließlich Echtzeit-Zusammenarbeit, der Möglichkeit, mehrere Projekte zu verfolgen, und der Integration von Drittanbietern für alles von Instant Messaging bis zur gemeinsamen Nutzung von Projekt-Updates.

Wenn Sie neu sind in projektmanagementsoftware ist es leicht, von all den Optionen überwältigt zu werden, die Sie für projektzusammenarbeit werkzeuge. Es gibt eine Vielzahl von produktivitätsanwendungen auf dem Markt, die versprechen, Ihnen zu helfen, Ihren Tag zu optimieren, und nicht alle liefern Ergebnisse.

Wenn Sie sich nach Projektmanagement-Software und Tools für die Zusammenarbeit im Team umsehen, sollten Sie auf Funktionen wie diese achten:

Aufgabenmanagement: Suchen Sie nach Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Aufgaben erstellen, delegieren, verfolgen und im gesamten Team verwalten können

Suchen Sie nach Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Aufgaben erstellen, delegieren, verfolgen und im gesamten Team verwalten können Echtzeitkommunikation: Warten Sie nicht länger auf E-Mails und Rückrufe. Die besten tools für die Online-Zusammenarbeit integrieren Kommunikationsfunktionen wie Videokonferenzen, Gruppenchats und Diskussionsforen, um die Konversation voranzutreiben

Warten Sie nicht länger auf E-Mails und Rückrufe. Die besten tools für die Online-Zusammenarbeit integrieren Kommunikationsfunktionen wie Videokonferenzen, Gruppenchats und Diskussionsforen, um die Konversation voranzutreiben Dokumentenmanagement: Die gemeinsame Nutzung von Dateien ist eine großartige Möglichkeit, die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu fördern, insbesondere wenn Sie Dateien gemeinsam nutzen und gleichzeitig an demselben Dokument innerhalb der Plattform arbeiten können

Die gemeinsame Nutzung von Dateien ist eine großartige Möglichkeit, die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu fördern, insbesondere wenn Sie Dateien gemeinsam nutzen und gleichzeitig an demselben Dokument innerhalb der Plattform arbeiten können Integrationsmöglichkeiten: Ihr Teamsoftware für die Zusammenarbeit muss mit all Ihren bevorzugten Anwendungen und Plattformen verbunden werden können, um deren Funktionalität zu erweitern und sie besser in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren

Ihr Teamsoftware für die Zusammenarbeit muss mit all Ihren bevorzugten Anwendungen und Plattformen verbunden werden können, um deren Funktionalität zu erweitern und sie besser in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren Großartige Benutzerfreundlichkeit: Natürlich sollte jede Projektmanagement-Software, für die Sie sich entscheiden, einfach zu bedienen sein und über eine intuitive Schnittstelle verfügen. Je schneller Sie sie effektiv nutzen können, desto größer ist der positive Einfluss, den sie auf Ihr Arbeitsleben haben wird

Sind Sie bereit, das beste Tool für die Projektzusammenarbeit auszuwählen, um bei komplexen Projekten den Überblick zu behalten? Wir haben uns einige der beliebtesten Projektmanagement-Kollaborationstools auf dem Markt angeschaut und unsere neun besten Empfehlungen für hochproduktive Teams im Jahr 2024 herausgestellt.

Die 15+ Ansichten von ClickUp machen es einfach, den Status eines Projekts in verschiedenen Teams zu sehen

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement, egal ob Sie ein einzelnes Projekt verwalten oder mit mehreren Benutzern und zahlreichen Projekten jonglieren projektpläne alles auf einmal. Mit der äußerst benutzerfreundlichen Plattform können Projekt- und Entwicklungsteams komplexe Projekte in mundgerechte Aufgaben aufteilen und alle Informationen auf einer zentralen Plattform speichern.

Die fähigkeiten zur Zusammenarbeit im Team sind ebenfalls unübertroffen, da alle Beteiligten in Echtzeit auf Daten zugreifen und auf dem gleichen Stand bleiben können, während die Projektmanager die Aufgabenliste abarbeiten.

Die Projektmanagement-Plattform bietet außerdem hervorragende Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass Projektteams die Plattform mit ihrem aktuellen technischen Stack verbinden und Arbeitsabläufe optimieren können, wodurch sich wiederholende Verwaltungsaufgaben entfallen, so dass die Teammitglieder ihre Energie und Anstrengungen auf ihre speziellen Fähigkeiten konzentrieren können.

Teams, die sofort loslegen wollen, werden die folgenden Vorteile der Plattform zu schätzen wissen kostenlose Projektmanagement-Vorlagen , die neue Arbeitsbereiche in Sekundenschnelle erstellen.

Es gibt viel Gutes an kostenloser, benutzerfreundlicher Software für kollaboratives Projektmanagement, die entwickelt wurde, um zu helfen projektteams große Ziele zu erreichen in kürzerer Zeit.

ClickUp beste Eigenschaften

Die anpassbaren Arbeitsbereiche sind eine der Hauptfunktionen von ClickUp, die es Teammitgliedern ermöglichen, eine Plattform zu erstellen, die auf die Bedürfnisse des Teams und ihre Arbeitsweise zugeschnitten ist

Detaillierte Reporting-Tools helfen Projektmanagern dabei, tief in die Daten ihres Teams einzutauchen, den Fortschritt zu verfolgen und Feedback zu Dingen wie Aufgabenzeit und Produktivitätstrends vergangener Projekte zu erhalten, damit Manager bessere datengestützte Entscheidungen für das nächste Projekt treffen oder Hindernisse bei einem laufenden Projekt erkennen können

Mit über 1.000 Integrationsoptionen können Teammitglieder ClickUp mit Online-Kollaborationstools wie Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office und anderen verbinden

ClickUp Einschränkungen

Einige der ClickUp-Arbeitsplatzansichten sind auf mobilen Geräten noch nicht verfügbar, aber Updates sind in Arbeit

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro BenutzerUnternehmen !

9. Podio

über Podio Podio fasst Projektdaten in einer schön gestalteten Softwareplattform für kollaboratives Projektmanagement zusammen. Innerhalb von Pdio können Sie Arbeitsbereiche und Apps erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, und so einen maßgeschneiderten Raum für Projektmanagement und Teamkommunikation schaffen.

Podio lässt sich mit anderen Plattformen integrieren, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und sich wiederholende, zeitraubende Aufgaben zu eliminieren. Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit für die Dinge haben, die Sie gerne tun, und weniger Zeit für die Verwaltung verschwenden.

Podio beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Ansichten ermöglichen es einem Projektteam, Fortschrittsaktualisierungen auf die Weise zu erhalten, die für sie am besten funktioniert, ohne etwas zu verpassen

Online-Kollaborationstools lassen sich in alle wichtigen technischen Anwendungen integrieren, darunter Google Drive, Evernote, Zendesk und andere

Bietet Zeiterfassung und grundlegende CRM-Funktionen, so dass es zu einer All-in-One-Plattform für eine Organisation werden kann

Einschränkungen von Podio

Während die Anpassungsoptionen erstaunlich sind, könnten einige Benutzer den Grad der Anpassung als komplex und zeitaufwändig empfinden

Einige der besten Tools für die Zusammenarbeit sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Podio-Preise

Kostenlos

Plus: $11.20/Monat

$11.20/Monat Premium: $19.20/Monat

Podio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (460+ Bewertungen)

4.2/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

10. Bit.ai

über Bit.ai Bit.ai ist eine Kollaborationsplattform für Teams, die zusammenarbeiten und ihre Dokumente, Projekte, Aufgaben, Kontakte, Notizen und mehr in einem zentralen Arbeitsbereich verwalten. Das Cloud-basierte System ermöglicht es Teams, Dokumente sicher zu speichern und miteinander zu teilen und dabei organisiert zu bleiben, was eine reibungslosere Zusammenarbeit in verteilten Teams ermöglicht.

Es hilft den Teams, eine zentrale Quelle für ihre Projektinformationen zu schaffen, die bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf die aktuellsten und relevantesten Daten ermöglicht.

Bit.ai beste Eigenschaften

Mehrere Arbeitsbereiche für verschiedene Funktionen und Teams

Intelligente Suche über Schlüsselwörter, Titel, Beschreibungen und Quelle

Integrationen mit SharePoint, OneDrive, Google Drive und Box

Bit.ai Einschränkungen

Unbegrenzte Anzahl von Dokumenten ist eine kostenpflichtige Funktion

Bit.ai Preise

Kostenlos

Pro: $8/Monat pro Mitglied

$8/Monat pro Mitglied Business: $15/Monat pro Mitglied

Bit.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (15+ Bewertungen)

4/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

Das richtige Tool für die Projektzusammenarbeit hat einen großen Einfluss auf den Erfolg Ihres Teams. Und die beste Projektmanagement-Software kann ein Katalysator für bessere Teamarbeit und Produktivität sein, wenn sie alle wichtigen Funktionen der besten Online-Collaboration-Tools enthält, aber direkt in Ihre bestehende Projektmanagement-Plattform integriert ist.

Mit ClickUp können Sie die Kunst des kollaborativen Projektmanagements noch heute kostenlos erleben.

ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement-Kollaborationstool, das Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation nahtlos in einer einfach zu bedienenden Plattform integriert. Sie können die robusten Funktionen nutzen, um Ihr nächstes Projekt zu planen und dabei das gesamte Team auf dem Laufenden zu halten.

Testen Sie ClickUp noch heute, indem Sie sich für den kostenlosen Forever Plan anmelden!