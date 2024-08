die 11 besten Reporting-Tools und -Software im Jahr 2024

Als Manager ist es Ihre Aufgabe, Ihr Team nicht nur bei der Stange zu halten, sondern auch mit den Erfolgen Ihres Teams zu prahlen. Unabhängig davon, ob Sie Manager oder Teamleiter sind, brauchen Sie ein solides Berichtstool, das in schwarzen und weißen Zahlen zeigt, wie effektiv Ihr Team wirklich ist.

Aber Sie haben viel zu tun, und wir wetten, dass Sie nicht stundenlang Zeit haben, um Berichte mit interaktiven Dashboards aus mehreren Datenquellen zu erstellen. Erfinden Sie das Rad nicht neu: Nutzen Sie einfach diese 11 Self-Service-Berichtstools und -Software, um die harte Arbeit für Sie zu erledigen.

In diesem Leitfaden finden Sie eine einfache Checkliste, die Ihnen zeigt, worauf Sie bei einem Berichtstool achten sollten, sowie unsere 11 beliebtesten Berichtstools für 2024.

Das richtige Reporting-Tool zu finden, ist nicht einfach. Es gibt Hunderte von business Intelligence-Software müssen Sie Berichtstools finden, die Projektmanagement mit interaktiven Berichten und einfachen Datenvisualisierungen für Ihre Projekte verbinden - und das ist keine leichte Aufgabe.

Halten Sie Ausschau nach diesen wichtigen Funktionen:

Datenvisualisierungssoftware : Excel-Tabellen mit Rohdaten sind langweilig. Verwenden Sie eine Software für Geschäftsberichte, die Datenvisualisierung fürihre wichtigsten KPIs. Bonuspunkte gibt es, wenn Sie damit wunderschöne Grafiken und interaktive Dashboards erstellen

Excel-Tabellen mit Rohdaten sind langweilig. Verwenden Sie eine Software für Geschäftsberichte, die Datenvisualisierung fürihre wichtigsten KPIs. Bonuspunkte gibt es, wenn Sie damit wunderschöne Grafiken und interaktive Dashboards erstellen Analysetools: Die richtigen Berichtsvorlagen ziehen Echtzeitdaten, damit Sie über die aktuellsten Informationen verfügen. Dies erleichtert Prognosen und datengestützte Geschäftsentscheidungen - selbst wenn Sie mehrere Datenquellen haben

Die richtigen Berichtsvorlagen ziehen Echtzeitdaten, damit Sie über die aktuellsten Informationen verfügen. Dies erleichtert Prognosen und datengestützte Geschäftsentscheidungen - selbst wenn Sie mehrere Datenquellen haben Zusammenarbeit: Sie sollten in der Lage seinihren Bericht mit mehreren Beteiligten teilen mit nur wenigen Klicks weitergeben. Außerdem muss er so intuitiv und benutzerfreundlich sein, dass jeder den Bericht verstehen kann

Sie sollten in der Lage seinihren Bericht mit mehreren Beteiligten teilen mit nur wenigen Klicks weitergeben. Außerdem muss er so intuitiv und benutzerfreundlich sein, dass jeder den Bericht verstehen kann Vielseitigkeit: Lassen Sie sich nicht in eine Schublade stecken. Entscheiden Sie sich für eine Berichtssoftware, die Ihnen bei allem hilft, von der Finanzberichterstattung bis hin zuSEO-Marketing-Berichte und sogarprojekt-Management-Software ## 11 beste Reporting-Tools im Jahr 2024

1. ClickUp Best for Agile Project Management Reporting

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Projektfortschritt in den Dashboards in ClickUp

Ich will mich nicht bescheiden, aber ClickUp bietet die robustesten Reporting-Tools für Manager und ihre Teams. Mit unserer Reporting-Software können Manager all-in-One ClickUp Dashboards als ihr Einsatzkontrollzentrum.

Es ist so einfach wie das Hinzufügen von Widgets, das Einfügen Ihrer Daten und das Anpassen von Grafiken. Sie können alle Arbeiten auf einer hohen Ebene sehen, um Personen, Aufgaben, Zeit, Dokumente, Einbettungen und Sprints an einem Ort zu verwalten. ClickUp ist das perfekte Reporting-Tool für unternehmensführung . Stellen Sie Ihr vierteljährlichen Ziele und verfolgen Sie die Zeit jedes Mitarbeiters in einem einzigen Dashboard. Das Ressourcenmanagement hilft Ihnen dabei, zu visualisieren, wie gut Sie Ihr Team einsetzen, und die Auslastungsanalyse zeigt Ihnen, wie produktiv Ihr Team ist, indem sie die Erfüllung von Aufgaben verfolgt.

Das Endziel? Erkennen, was Sie gut machen, und Beseitigung von Engpässen in Ihren Prozessen. Indem Sie jeden Schritt Ihres Arbeitsablaufs visualisieren, können Sie Ihre Teams straffer führen und bessere Arbeit leisten.

Die besten Berichtsfunktionen von ClickUp

Workload & Box-Ansicht : Überdenken Sie das Ressourcenmanagement mit der einzigartigen Teamansicht von ClickUp. Überprüfen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams, um zu sehen, wer von Burnout bedroht ist und wer mehr Aufgaben übernehmen kann

Überdenken Sie das Ressourcenmanagement mit der einzigartigen Teamansicht von ClickUp. Überprüfen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams, um zu sehen, wer von Burnout bedroht ist und wer mehr Aufgaben übernehmen kann Meilensteine : Konvertieren Sie Aufgaben in Meilensteine, um in einem eleganten Gantt-Diagramm zu visualisieren, wie weit Sie gekommen sind

Konvertieren Sie Aufgaben in Meilensteine, um in einem eleganten Gantt-Diagramm zu visualisieren, wie weit Sie gekommen sind Integrationen : Sie möchten Berichte von anderen Plattformen abrufen? ClickUp lässt sich leicht mit Lösungen wie Tableau integrieren

Sie möchten Berichte von anderen Plattformen abrufen? ClickUp lässt sich leicht mit Lösungen wie Tableau integrieren ClickUp-Ziele : Setzen Sie Ziele in ClickUp und erstellen Sie Zeitleisten, Zielvorgaben und fortschrittsverfolgung für jedes Ziel damit Sie die Ziellinie nie aus den Augen verlieren

Setzen Sie Ziele in ClickUp und erstellen Sie Zeitleisten, Zielvorgaben und fortschrittsverfolgung für jedes Ziel damit Sie die Ziellinie nie aus den Augen verlieren Puls : Benötigen Sie einen schnellen Überblick darüber, wer online ist und was er gerade tut? Pulse-Berichte zeigen, wer pro Stunde online ist und an welchen Aufgaben er/sie gerade arbeitet

ClickUp Einschränkungen

ClickUp erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer

Einige Funktionen sind nur für zahlende Abonnenten zugänglich

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. MeisterAufgabe

Best für Aufgabenmanagement-Berichte

Über MeisterTask MeisterTask ist in erster Linie eine Aufgabenverwaltungs- und Kollaborationsplattform, erstellt aber auch zuverlässige Berichte, die Managern helfen, bessere Teams zu führen. MeisterTask erstellt automatisch sammelt Daten über alle Projekte und Teammitglieder. Besuchen Sie einfach die Registerkarte Berichte in Ihrem Dashboard, um sie zu sehen:

Offene Aufgaben

Kürzlich erstellte Aufgaben

Erledigte Aufgaben

Sie können auch benutzerdefinierte Berichte einrichten, um Daten über Teams, einzelne Mitarbeiter oder die Fertigstellung von Aufgaben nach Zeitrahmen (z.B. Q4) zu erhalten. MeisterTask generiert bunte Balkendiagramme am oberen Rand jedes Berichts, aber Sie können einzelne Datenpunkte in der unteren Hälfte des Berichts aufschlüsseln - auch wenn das eine Menge Informationen sind, die Sie manuell durchsuchen müssen.

MeisterTask beste Berichtsfunktionen

Schnelle benutzerdefinierte Berichte mit vorgefertigten Filtern

Sie können benutzerdefinierte Berichte speichern, um sie in der Zukunft wiederzuverwenden

Export von Berichten in Excel- (XLS) oder CSV-Dateien zur externen Weitergabe

MeisterTask Einschränkungen

Die Funktionen des Berichtstools zeigen eine überwältigende Menge an Daten, so dass es schwierig ist, schnell Schlussfolgerungen zu zieheninteressengruppen* Die benutzerdefinierten Filter sind hilfreich, aber sie bieten nicht viele Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmensberichts-Tools

Preise für MeisterTask

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $11.99/Monat pro Benutzer

$11.99/Monat pro Benutzer Business: $23.99/Monat pro Benutzer

$23.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

3. Datapine

Best für Business Intelligence Reporting

Über Datapine Datapine hat seinen Sitz in Deutschland, aber seine robuste Business Intelligence (BI)-Software ist für jedermann verfügbar. Im Gegensatz zu MeisterTask verfolgt Datapine keine Aufgaben für Sie. Stattdessen fasst das Reporting-Tool Marketingdaten aus Ihren Datenbanken, Dateien, sozialen Medien, CRM/ERP und Helpdesk für ein robustes BI-Reporting zusammen.

Allerdings ist dies marketing-Analyse-Tool ist auf die Visualisierung von Daten spezialisiert. Wenn Sie also wirklich tief in Ihre Daten eindringen wollen, ist dies eine gute Option. Wenn Sie die Leistung Ihres Teams genau im Auge behalten müssen, zeigen die Datenbenachrichtigungen von Datapine proaktiv Probleme an.

Datapine beste Berichtsfunktionen

80 professionelle Vorlagen für Datenberichte zur Auswahl

Eingebettete Analysen

Mobilfreundliche

Optionen für das Management der Unternehmensleistung

Datapine Einschränkungen

Datapine preist sich selbst als einsteigerfreundlich an, aber seine fortgeschrittenen Reporting-Tools sind dennoch überwältigend

Es ist teurer als andere Reporting-Tools

Einige Nutzer berichten von langen Kündigungsfristen

Datapine Preise

Basic: $249/Monat pro Benutzer

$249/Monat pro Benutzer Professional: $449/Monat für zwei Benutzer

$449/Monat für zwei Benutzer Premium: $799/Monat für drei Benutzer

$799/Monat für drei Benutzer Branding & Embedded: $1.099/Monat für drei Benutzer

Datapine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9 (20+ Bewertungen)

4. Whatagraph

Best für visuelles Marketing Analytics Reporting

Über Whatagraph Vermarkter leben und atmen Daten, und deshalb sind Manager für digitales Marketing bei Whatagraph genau richtig. Dieses Marketing-Reporting-Tool bietet Datenvisualisierung und individuelles Branding. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der ein leistungsverbesserungsplan umfasst dieses Berichterstattungsinstrument auch die Leistungsverfolgung der Mitarbeiter.

Whatagraph lässt sich mit mehreren Marketingplattformen wie Google Ads und Twitter integrieren, Mailchimp , Shopify, Google My Business und sogar Snapchat. Wenn Sie einen Konnektor benötigen, der nicht vorhanden ist, können Sie mit Whatagraph eine Verbindung zu jeder Datenquelle herstellen.

Whatagraph beste Berichtsfunktionen

Marketing-spezifische Berichtsvorlagen

Kundenspezifisches Branding macht es zu einer guten Wahl für Marketing- oder Werbeagenturen

Vorgefertigte API-Integrationen beschleunigen den normalerweise mühsamen Berichtsprozess für Geschäftsanwender

Welche Einschränkungen gibt es?

Einige Nutzer berichten von inkonsistenten Datenverbindungen mit der Berichtssoftware

Der Kundensupport ist nicht immer ansprechbar

Whatagraph Preise

Professional: $223/Monat, jährlich abgerechnet für 5 Benutzer

$223/Monat, jährlich abgerechnet für 5 Benutzer Premium: $335/Monat, jährliche Abrechnung für 10 Benutzer

$335/Monat, jährliche Abrechnung für 10 Benutzer Benutzerdefiniert Preise **für unbegrenzte Benutzer

Whatagraph Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (230+ Bewertungen)

4.5/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

5. Tableau

**Die beste Lösung für die Visualisierung großer Datenmengen

Über Tableau Tableau ist eine visuelle Analyselösung von Salesforce. Wenn Sie Salesforce bereits für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) verwenden, zieht Tableau automatisch Daten aus Salesforce, um Ihre Analysen noch weiter zu optimieren und bessere Analysen zu ermöglichen CRM-Berichterstattung .

Die Berichtssoftware von Tableau umfasst Integrationen mit Google Sheets, Excel, Salesforce (natürlich) und Google, um Ihre Daten an einem Ort zusammenzuführen. Dieses Berichtstool eignet sich besser für Business Intelligence, die ein Unternehmen als Ganzes analysiert, anstatt die Aufgaben oder die Leistung jedes einzelnen Teammitglieds aufzuschlüsseln.

Aber wir mögen die neue Funktion Tableau GPT. Sie nutzt generative KI, um schnell mehrere Datenquellen zu analysieren, Muster zu erkennen und nächste Schritte vorzuschlagen.

Tableau beste Berichtsfunktionen

Prädiktive KI-Funktion beschleunigt die Analyse

Integration mit Datenquellen aus den meisten großen Datenbanken und Analyseplattformen

Tableau hat die Kraft, komplexe Datenvisualisierungen zu bewältigen

Tableau Einschränkungen

Die interaktiven Dashboards haben so viel Schnickschnack, dass sie für Anfänger unübersichtlich sind

Wenn Sie nicht mit Salesforce arbeiten, benötigen Sie möglicherweise mehr Workarounds

Die Komplexität von Tableau macht die benutzerdefinierte Formatierung der Berichtssoftware schwierig

Tableau Preise

Tableau Viewer: $15/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$15/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Tableau Explorer: $42/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$42/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Tableau Creator: 70 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Tableau Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,600+ Bewertungen)

4.3/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

6. ProWorkflow

Best für Workflow und Zeiterfassung

Über ProWorkflow ProWorkflow ist spezialisiert auf remote-Zusammenarbeit und ist daher bei Managern in Remote- und Hybrid-Unternehmen sehr beliebt. Mit diesem Berichtstool können Sie alle Projekte, Aufgaben, Zeitprotokolle, Kontakte, Arbeitsabläufe und Ressourcen an einem Ort anzeigen. Es verfügt sogar über Funktionen für die Rechnungsstellung, Nachrichtenübermittlung, Dateifreigabe und Zeitpläne, so dass es eine solide Option ist, wenn Sie ein All-in-One-Workflow-Management-Tool benötigen.

Wenn Sie eine Microsoft-Organisation sind, lässt sich ProWorkflow in Microsoft Teams und Outlook integrieren - es verfügt nur nicht über so viele Integrationen wie andere Reporting-Tools, sodass Sie möglicherweise einige Daten neu eingeben müssen.

Die besten Berichtsfunktionen von ProWorkflow

Mit einem Preis von 20 US-Dollar für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern ist ProWorkflow im Vergleich zu anderen Datenreporting-Tools in dieser Liste sehr erschwinglich

ProWorkflow enthält eine Vielzahl von Funktionen, die über Berichte hinausgehen, und ist daher für Manager hilfreich, die viele Tools in einem Dashboard benötigen

Hervorragend geeignet für die Verarbeitung und Sortierung von Geschäftsdaten

Einschränkungen von ProWorkflow

Da es sich nicht um ein reines Berichtstool handelt, verfügt ProWorkflow nicht über die Leistungsfähigkeit anderer Berichtssoftware

Auftragnehmer haben nicht so viel Zugang zu den Tools von ProWorkflow, was zu einer Verzerrung Ihrer Geschäftsdaten führen kann

Anpassungen sind schwer einzurichten - vor allem bei mehreren Datenquellen

Preise für ProWorkflow

Professional: $20/Monat pro Benutzer, keine Benutzerbegrenzung

$20/Monat pro Benutzer, keine Benutzerbegrenzung Erweitert: $30/Monat pro Benutzer, für ein Minimum von 5 Benutzern

ProWorkflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (35+ Bewertungen)

4.1/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

7. Thoughtspot

Best for Search-Driven Analytics

Über Thoughtspot Thoughtspot bezeichnet sich selbst als eine leistungsstarke, von KI unterstützte Plattform für die Berichterstattung. Nutzen Sie diese Plattform, um nach Antworten zu Ihrem Unternehmen zu suchen, Ihre Daten zu visualisieren und die Leistung zu überwachen.

Thoughtspot ist nichts für Anfänger, Sie müssen also über gute Datenkenntnisse verfügen, um diese Plattform zu nutzen. Wenn Sie ein Datenprofi sind, können Sie mit dieser Plattform Cloud-Datensätze verbinden, Daten modellieren und KI-Datenautomatisierung einrichten.

Thoughtspot beste Berichtsfunktionen

Thoughtspot AI kann Anomalien erkennen und Sie so schnell wie möglich auf Probleme aufmerksam machen

Liveboards bieten interaktive Berichte für schnelle Einblicke

Die mobile App ermöglicht es Ihnen, Datenanalysen jederzeit und überall zu überprüfen

Einschränkungen von Thoughtspot

Mit so vielen komplexen Funktionen ist es nur für Datenexperten geeignet

Es fehlt an Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für visuelle Darstellungen

Preise für Thoughtspot

Team: $95/Monat für 5 Benutzer

$95/Monat für 5 Benutzer Pro: $2,500/Monat für unbegrenzte Benutzer, jährlich abgerechnet

$2,500/Monat für unbegrenzte Benutzer, jährlich abgerechnet Unternehmen: Kontakt für Preise

Thoughtspot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (240+ Bewertungen)

4.4/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (2 Bewertungen)

8. Looker Studio

Best for Custom Data Modeling

Über Sucher-Studio Google-Organisationen, freut euch: Looker Studio ist eine Berichtssoftware, die von Google für Google-Unternehmen entwickelt wurde. Looker Studio erstellt Datenmodelle in Echtzeit, d. h. Sie können Ihre Daten über mehrere Unternehmensbereiche hinweg in einem einzigen interaktiven Dashboard überwachen. Diese Business-Intelligence-Software bietet außerdem proaktive Warnmeldungen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Obwohl Looker Studio ein Google-Produkt ist (wie Google Analytics ), ist es definitiv nichts für Anfänger. Sie müssen über SQL- und Programmierkenntnisse verfügen, um mit dieser Plattform zurechtzukommen.

Looker Studio - die besten Berichtsfunktionen

Looker Studio lässt sich mit Google-Daten integrieren und ist daher perfekt, wenn Ihr Unternehmen in der Google Cloud arbeitet

Looker Studio wird mit vorgefertigten Datenvorlagen geliefert

Dieses Reporting-Tool lässt sich mit Looker Actions integrieren, um Arbeitsabläufe zu automatisieren

Einschränkungen von Looker Studio

Looker Studio ist komplex, daher ist es am besten für Programmierer oder Datenwissenschaftler geeignet

Die Integration von Drittanbieter-Daten ist etwas holprig

Einige Geschäftsanwender berichten von Verzögerungen und Leistungsproblemen

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Looker Studio

Benutzerdefiniert Preise : Kontakt für ein Angebot

Looker Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (370+ Bewertungen)

4.4/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

Best for Enterprise Level Reporting

Über GuteDaten GoodData ist eine Cloud-basierte BI- und Analyseplattform, mit der Entwickler Daten-Dashboards zu Anwendungen hinzufügen können. Aber auch Manager wenden sich an GoodData, um ernsthaft anpassbare Echtzeit-Dashboards zu erstellen.

Sie benötigen ein solides Datenteam, um das Reporting-Tool zu erstellen, aber sobald es einsatzbereit ist, haben Sie ein zu 100 % individuelles Reporting-Dashboard, das genau auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist. Die gute Nachricht ist, dass GoodData ein code-arm/kein Code einrichten, so dass Sie Datenvisualisierungen mit einer einfachen Drag-and-Drop-Schnittstelle einrichten können.

Die besten Berichtsfunktionen von GoodData

GoodData vereinfacht die eingebettete Analytik

Sie können die Berichte vollständig anpassen

White-Label-Software verfügbar

GoodData Einschränkungen

Teures Berichtswerkzeug

Einige Benutzer sagen, es sei zu komplex

Fehlende Schulungen und Ressourcen

GoodData Preise

Professional: $1.000/Monat für unbegrenzte Benutzer

$1.000/Monat für unbegrenzte Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GoodData Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (350+ Bewertungen)

4.1/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20 Bewertungen)

10. Datadog

Die beste Lösung für IT- und DevOps-Reporting

Über Datadog Datadog ist eine All-in-One-Datenmanagement-Plattform und ein Reporting-Tool, das alles von DevOps über Sicherheitsanalysen bis hin zur IoT-Überwachung abdeckt. Seine Funktionalität ist definitiv fortschrittlicher, aber das kann ein Vorteil sein, wenn Sie ein Unternehmensteam oder eine IT-Abteilung leiten.

Was die Berichtsfunktionen angeht, so bietet Datadog jedem Benutzer in Ihrem Unternehmen Business Intelligence in Echtzeit. Sie können buchstäblich alles verfolgen: Schaltflächenklicks, Aktionen in Systemen von Drittanbietern und sogar Bestandsänderungen.

Datadogs beste Berichtsfunktionen

Sie können IT- und Geschäftsleistungsdaten in einem Dashboard zusammenführen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Warnungen sowie Playbooks für jede Warnung

Verfeinern Sie Ihre Metriken mit Verhaltensanalysen

Datadog-Einschränkungen

Datadog fehlt es an hilfreichenprojektdokumentation und Schulungen

Der Plattform fehlt eine intuitive Benutzeroberfläche

Datadog Preise

Kostenlos

Pro: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: $23/Monat pro Benutzer

Datadog Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (215+ Bewertungen)

11. Zoho Analytics

Best für integrierte Geschäftsdatenberichte

über Zoho-Analytik Zoho Analytics ist eine Self-Service-Business-Intelligence- und Analyseplattform, mit der Benutzer ihre Geschäftsdaten analysieren und aufschlussreiche Berichte und Dashboards erstellen können. Sie kann große Datenmengen verarbeiten und aussagekräftige Visualisierungen erstellen, um die Interpretation der Daten zu vereinfachen.

Die besten Berichtsfunktionen von Zoho Analytics

Einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche zum Erstellen von Berichten und Dashboards mit Leichtigkeit

KI-gestützter Assistent Zia, der Ihre Fragen in Form von Berichten beantworten kann.

Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, um funktionsübergreifende Berichte zu erstellen

Erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, um Berichte und Dashboards zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten

Robuste Sicherheitsmaßnahmen einschließlich rollenbasierter Zugriffskontrollen

Einschränkungen von Zoho Analytics

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve für Anfänger

Begrenzte Optionen zur Anpassung in der kostenlosen Version

Preise für Zoho Analytics

Zoho Analytics hat vier Preispläne. Bezahlte Tarife beginnen bei $24/Monat.

Zoho Analytics Benutzerbewertungen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 200 Bewertungen)

Holen Sie sich die stärkste Reporting-Software für Ihr wachsendes Unternehmen

Egal, ob Sie ein Plug-and-Play-Tool für die Berichterstellung wünschen oder die Berichte vollständig anpassen wollen, unsere 11 besten Softwarelösungen für die Berichterstellung bringen Ihr Team auf die nächste Stufe.

Das Problem ist nur, dass die meisten dieser Tools nicht billig und komplex in der Anwendung sind. Unserer bescheidenen Meinung nach ist ClickUp die robusteste Option für das Geld. Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie den Aufwand und machen Sie bessere Geschäfte mit den integrierten Reporting-Tools und Vorlagen von ClickUp.

Sie sind sich nicht sicher, ob ClickUp das Richtige für Sie ist? Testen Sie uns. Für ClickUp anmelden und erstellen Sie Ihren ersten Bericht - kostenlos!