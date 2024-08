CRM-Berichte: Wie Sie CRM-Berichte für Ihr Vertriebsteam erstellen

Die Pflege von Kundenbeziehungen ist eines der vielen Ziele im Vertrieb. Sie verbringen viel Zeit damit, Vertrauen aufzubauen, mit Kunden in Kontakt zu treten und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die das Leben der Kunden verbessern.

Aber diese Arbeit allein reicht nicht aus. Sie brauchen Möglichkeiten, um Erkenntnisse aus den Verkaufsdaten zu gewinnen und zu verfolgen. Auf diese Weise können Sie herausfinden, welche Kampagnen erfolgreich sind, Engpässe im Prozess erkennen und herausfinden, welche Teammitglieder am effektivsten sind. Kundenbeziehungsmanagement (CRM) mit Hilfe von Berichten können Sie Interaktionen mit Kunden verfolgen und visuelle Daten erstellen. Mit diesen Informationen schaffen Sie eine agile Umgebung für Ihr Unternehmen, um sich an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was CRM-Berichte beinhalten und warum sie für Ihr Vertriebsteam wichtig sind. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie einen CRM-Bericht erstellen, und stellen Ihnen CRM-Vorlagen und Beispiele vor, die Sie zur Inspiration nutzen können. ✨

Was ist ein CRM-Bericht?

In CRM-Berichten werden Vertriebs- und Kundendaten in visuelle Diagramme umgewandelt, um Prognosen zu verbessern und Vertriebsziele zu erreichen. Anhand dieser Erkenntnisse können Sie fundiertere Entscheidungen über die Art der Produkte, die Sie herstellen, oder die Marketingkampagnen, die Sie durchführen, treffen.

Es gibt verschiedene Arten von CRM-Berichten, je nachdem, was Sie verfolgen möchten. Sie finden CRM-Berichte für die Lead-Performance, vertriebspipelines und die Produktivität des Teams. Außerdem gibt es Berichte für Umsatzprognosen und Vertriebsaktivitäten.

In der Teamansicht können Sie sehen, woran Ihr Team arbeitet, was es erreicht hat und wie hoch seine Kapazität ist

CRM-Berichte zeigen auch, wie Ihre Kampagnen bei den Kunden ankommen. Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Phase des Verkaufstrichters, indem Sie einen CRM-Verkaufspipeline-Bericht verwenden, der auf ein Kundensilo ausgerichtet ist. Verfolgen Sie die Kampagnenleistung und sehen Sie mit einem Rentabilitätsbericht, welche Einnahmen erzielt werden.

Bei so viel Vielfalt sind CRM-Berichte für die Vertriebsplanung und den Erfolg unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie nachverfolgen möchten, wie gut die Kunden auf einen neuen Service reagieren, oder ob Sie Wege suchen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verringern - mit CRM-Berichten können Sie diese Aufgabe bewältigen. 💪

Warum sind CRM-Berichte wichtig?

CRM-Berichte bieten Einblicke, die Sie nirgendwo anders erhalten können. Diese Berichte basieren auf tatsächlichen Daten, die für Ihr Unternehmen relevant sind, und sind für die Verfeinerung Ihrer Prozesse und die Entwicklung besserer Vertriebsansätze von entscheidender Bedeutung. 👩🏽‍💼

Hier sind einige der Vorteile von CRM-Berichten:

Bessere Entscheidungen treffen: Anhand von Datenanalysen zu wichtigen Kennzahlen können Vertriebsmitarbeiter bessere Entscheidungen treffen, wenn es um die Priorisierung von Kampagnen und Vertriebsinitiativen geht

Anhand von Datenanalysen zu wichtigen Kennzahlen können Vertriebsmitarbeiter bessere Entscheidungen treffen, wenn es um die Priorisierung von Kampagnen und Vertriebsinitiativen geht Wertvolle Einblicke erhalten: Echtzeitdaten bieten bessere Statistiken für Verkaufsprognosen und ermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, da sie schnellen Zugriff auf wertvolle Einblicke haben

Echtzeitdaten bieten bessere Statistiken für Verkaufsprognosen und ermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, da sie schnellen Zugriff auf wertvolle Einblicke haben Verbessern Sie das Kundenengagement: Datenberichte helfen Ihnen, Kunden und ihre Handlungen besser zu verstehen. Auf diese Weise können Sie CTAs erstellen, die Ihre Konversionsrate erhöhen oder ein besseres Kundenerlebnis bieten, um Schmerzpunkte zu lösen, das Engagement zu steigern und den Verkaufstrichter zu verbessern

Datenberichte helfen Ihnen, Kunden und ihre Handlungen besser zu verstehen. Auf diese Weise können Sie CTAs erstellen, die Ihre Konversionsrate erhöhen oder ein besseres Kundenerlebnis bieten, um Schmerzpunkte zu lösen, das Engagement zu steigern und den Verkaufstrichter zu verbessern Streamline-Teameffizienz: CRM undvertriebsberichte helfen dabei, Hindernisse und verbesserungswürdige Bereiche in Ihrem Verkaufsprozess zu identifizieren, so dass Sie Ihr Arbeitspensum und Ihren Fokus an Ihre Ziele anpassen könnenverkaufsziele *Leistungsbewertung: Mit benutzerdefinierten Berichten können Sie überwachen, wie gut die einzelnen Teammitglieder bei den verschiedenen Verkaufskampagnen abschneiden. Mit diesen Informationen können Sie die Rentabilität steigern, indem Sie die Kampagnen den richtigen Leads auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten zuweisen, um den Verkaufsprozess zu beschleunigen

Sehen Sie die Arbeit Ihrer Teams auf einen Blick, indem Sie den Gesamtfortschritt in ClickUp Dashboards verfolgen oder kategorisieren

Arten von CRM-Berichten

Wie bereits erwähnt, gibt es Dutzende von verschiedenen CRM-Berichten. Mit diesen Berichten können Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter, den Erfolg von Kampagnen und den Fortschritt bei den Verkaufszielen verfolgen.

Je nach Unternehmen benötigen Sie vielleicht nicht alle diese Berichte. Einige sind besser für große Vertriebsteams geeignet, die mit mehreren Projekten jonglieren. Andere sind ideal für kleine Teams, die sich mit Umsatzprognosen befassen müssen, um das Budget einzuhalten.

Hier sind einige der wichtigsten CRM-Berichte, die Sie berücksichtigen sollten:

CRM Pipeline-Berichte : Diese Berichte zeigen, wie gut Ihr Team qualifizierte Leads durch den Verkaufstrichter zieht. Der Bericht gibt in der Regel einen Überblick über die Konversionsraten, Engpässe im Trichter, den Umsatz in der Pipeline und den Erfolg in den verschiedenen Phasen des Trichters

Diese Berichte zeigen, wie gut Ihr Team qualifizierte Leads durch den Verkaufstrichter zieht. Der Bericht gibt in der Regel einen Überblick über die Konversionsraten, Engpässe im Trichter, den Umsatz in der Pipeline und den Erfolg in den verschiedenen Phasen des Trichters Verkaufsaktivitätsberichte: Diese Art von Berichten gibt Aufschluss darüber, wie gut jeder Vertriebsmitarbeiter seine Ziele erreicht. Zu den wichtigsten Metriken der Teamleistung gehören Dinge wie die Anzahl der getätigten Telefonanrufe, der versendeten E-Mails, der geplanten Meetings und der abgeschlossenen Geschäfte

Diese Art von Berichten gibt Aufschluss darüber, wie gut jeder Vertriebsmitarbeiter seine Ziele erreicht. Zu den wichtigsten Metriken der Teamleistung gehören Dinge wie die Anzahl der getätigten Telefonanrufe, der versendeten E-Mails, der geplanten Meetings und der abgeschlossenen Geschäfte Verkaufsprognoseberichte : CRM-Berichte verwenden integrierte Berechnungen, um Umsatzprognosen auf der Grundlage früherer Projekte und des aktuellen Projektverlaufs zu erstellen

CRM-Berichte verwenden integrierte Berechnungen, um Umsatzprognosen auf der Grundlage früherer Projekte und des aktuellen Projektverlaufs zu erstellen Analyse der Lead-Quellen **CRM-Berichte können aufschlüsseln, woher die Leads kommen, so dass Sie Ihre Ressourcen auf die wichtigsten Leads konzentrieren können. Diese Art von Berichten bewertet, wo Leads generiert werden, z. B. über E-Mail, Anzeigen, soziale Medien, E-Book-Anmeldungen und Empfehlungen

**CRM-Berichte können aufschlüsseln, woher die Leads kommen, so dass Sie Ihre Ressourcen auf die wichtigsten Leads konzentrieren können. Diese Art von Berichten bewertet, wo Leads generiert werden, z. B. über E-Mail, Anzeigen, soziale Medien, E-Book-Anmeldungen und Empfehlungen Kundenserviceberichte: Eine weitere Art von Teamleistungsberichten, die sich darauf konzentrieren, wie gut jeder Vertriebsmitarbeiter den Benutzern hilft. Zu den Metriken gehören die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung, die Anzahl der Fälle, aktive Abonnements und Abwanderungsraten.

Bei so vielen CRM-Berichten ist es ein Leichtes, die gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr CRM-System und Ihre Automatisierungsworkflows zu verbessern? Möchten Sie Konversionsberichte, um bestimmte Kampagnen zu priorisieren? Oder möchten Sie vielleicht Mitarbeiter oder kampagnenleistung .

Wonach auch immer Sie suchen, es gibt einen Bericht für Ihre Bedürfnisse. 🏆

Wie man einen CRM-Bericht erstellt

Da es so viele Arten von Berichten gibt, gibt es auch nicht den einen richtigen Weg, sie zu erstellen. Der Prozess zur Erstellung eines CRM-Berichts hängt davon ab, welche Art von Informationen Sie suchen.

Im Allgemeinen gibt es jedoch viele Ähnlichkeiten bei der Erstellung dieser Berichte. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie CRM-Berichte mithilfe der CRM-Funktionen und Dashboards von Clickup erstellen. 👀

1. Verwalten Sie Ihre Pipeline mit dem CRM von ClickUp

Bevor Sie mit der Erstellung von Berichten beginnen können, müssen Sie Daten sammeln und speichern. Viele Vertriebsteams tun dies, indem sie sich für ein CRM entscheiden, um alle wichtigen Kundeninformationen zu erfassen. ✅ Die CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Pipelines, die Verfolgung des Kundenengagements und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen in einem einfachen Bereich. Erfassen und speichern Sie Kundenantworten und -informationen mithilfe von Formularen, und erstellen Sie automatisch Aufgaben für die entsprechenden Teammitglieder.

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Sie können zum Beispiel Formulare verwenden, um Kundenprobleme zu erkennen. Nehmen wir an, ein Kunde teilt mit, dass Ihr E-Book-Anmeldeformular zu lang ist. Sie können auf der Grundlage dieses Feedbacks automatisch eine Aufgabe erstellen und ein Mitglied des Vertriebsteams damit beauftragen, das Formular zu korrigieren und den Kunden über die Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

Sobald Sie die Kundendaten in der CRM-Software mit der integrierten Analysefunktion können Sie ganz einfach CRM-Berichte erstellen, die auf Ihren spezifischen Kundeninformationen basieren. Verwenden Sie die berichtswerkzeuge zur Erstellung von Berichten über durchschnittliche Geschäftsgrößen.

Oder erstellen Sie Diagramme auf der Grundlage von Kundenproblemen und erstellen Sie Berichte zur Vertriebsleistung für verschiedene Kampagnen.

2. Verwenden Sie Dashboards, um den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen ClickUp's Dashboards machen es einfach

fortschritte bei einzelnen Projekten zu überwachen und die allgemeinen Verkaufsziele. Erstellen Sie ein Dashboard für jede Vertriebs- oder Marketingkampagne, und verfolgen Sie den Fortschritt auf wöchentlicher oder monatlicher Basis. 🗓️

Verwenden Sie die Dashboards zur Erstellung von Gantt-Diagrammen, um den zeitlichen Erfolg eines Projekts zu bewerten. Erstellen Sie CRM-Berichte über abgeschlossene Geschäfte, Kundenabwanderungsraten und Prognoseberichte für Vertriebsteams oder einzelne Vertriebsmitarbeiter während der Überprüfungen.

Widgets in ClickUp verwenden, um ein KPI-Dashboard für den Vertrieb zu erstellen

Die CRM-Dashboards verfügen über mehr als 50 Widgets, mit denen Sie das perfekte Reporting-Dashboard erstellen können. Von Tortendiagrammen bis hin zu Linien- und Balkendiagrammen gibt es eine ideale Möglichkeit, um ihre Daten zu visualisieren .

Verwenden Sie integrierte Berechnungen, um automatisch numerische Zielfortschritte zu verfolgen oder zu bewerten arbeitsbelastung der Mitarbeiter . Mit den Zeiterfassungs-Widgets können Sie sehen, welche Projekte die Ressourcen der Mitarbeiter am stärksten beanspruchen, oder Sprint-Charts erstellen, um die Leistung zu verfolgen.

3. Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Automatisierung

Die CRM-Berichtsfunktionen von Clickup erreichen dank benutzerdefinierter Felder und Status neue Dimensionen. Das heißt, Sie können bis ins kleinste Detail gehen und Berichte erstellen, die Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten unterstützen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Zeiträume hinzu, um die Berichterstattung nach Quartal oder einem bestimmten Monat aufzuschlüsseln. Erstellen Sie benutzerdefinierte CRM-Datenfelder für die Anzahl der Geschäftsabschlüsse, Lead-Quellen oder wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), um zu ermitteln, in welchen Bereichen Sie erfolgreich sind und woran Sie arbeiten müssen. ✍️

Erstellen Sie eigene Felder und ordnen Sie diese bestehenden Feldern in ClickUp zu

Status machen das Reporting interessanter, indem sie Ihnen einen Einblick in den Fortschritt von Aufgaben in einem bestimmten Stadium geben. Erstellen Sie zum Beispiel einen CRM-Bericht über alle Marketingkampagnen, die sich in der Testphase befinden. Zeigen Sie sofort das Kundenfeedback an und sehen Sie, was die Mitarbeiter getan haben, um das Engagement zu steigern, und welche Tests schlechte oder keine Veränderungen gezeigt haben.

Darüber hinaus erleichtern Automatisierungsfunktionen den Vertriebs- und Marketingteams die Automatisierung manueller Aufgaben, so dass die Teammitglieder keine Zeit mit mühsamer Arbeit vergeuden. Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Ihrer Vertriebs-Pipeline, wie eine Maschine zu arbeiten, sodass Sie dateneingabe und sorgen dafür, dass Ihre Leads effizient vorankommen.

Automatisches Auslösen von Ergebnissen, wenn eine Aktion stattfindet, mit Automatisierungsauslösern wie "wenn sich der Status ändert", um eine Vorlage zu Aufgaben hinzuzufügen, damit Sie bei Kundenübergaben keine Informationen verlieren

Richten Sie automatische Aufgabenzuweisungen ein, die auf jede Phase Ihres Prozesses zugeschnitten sind, initiieren Sie Statusaktualisierungen, die durch Kundenaktionen ausgelöst werden, und passen Sie Prioritäten an, um Ihrem Team zu zeigen, worauf es sich als Nächstes konzentrieren sollte.

4. Treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen

Das Ziel der CRM-Berichterstattung ist es, Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Schritt in Ihren CRM-Berichterstattungsprozess einbauen, um die Erkenntnisse zu bewerten. ClickUp Vertrieb fasst alle Vertriebsaktivitäten in einem Bereich zusammen. Sie können damit Pipeline-Berichte erstellen und mit Teammitgliedern bei Geschäften zusammenarbeiten. Zu den Berichtsfunktionen gehören Siloaufschlüsselung, Umsatzberechnungen und benutzerdefinierte Formulare zur Qualifizierung von Leads. 🙌

ClickUp unterstützt über 1.000 Integrationen, darunter Zoom, Google Drive, Slack und Microsoft Teams, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

Integrationen mit Tools wie HubSpot, Slack und Harvest machen es einfacher denn je, Ihre Lieblingstools in einem Bereich zu nutzen. Vom Beginn bis zum Ende des Vertriebszyklus können Sie mit diesem Vertriebs-CRM auf einfache Weise Erkenntnisse sammeln und Berichte für bessere Vertriebsentscheidungen erstellen.

5. Planen Sie Zeit für Prozessverbesserungen ein

Wenn es darauf ankommt, sind Berichte einfach nicht genug. Berichte über Verkaufsaktivitäten und Prognosen bieten zwar großartige Einblicke für Ihr Unternehmen, aber es müssen auch Taten folgen, um Ihr Unternehmen wirklich voranzubringen.

Erstellen Sie auf der Grundlage Ihrer CRM-Berichte Arbeitsabläufe und Prozesse, um Verbesserungen zu ermitteln und umzusetzen. Vielleicht entscheiden Sie, dass Sie ein besseres kommunikationsplan um mit den Kunden in Kontakt zu treten.

Einstellen von Aufgaben, die sich gegenseitig blockieren oder aufeinander warten, um eine Abhängigkeit in ClickUp zu schaffen

Vielleicht brauchen Sie mehr Unterstützung von höherer Stelle und müssen Folgendes tun stakeholder-Analyse um Ihre Verkaufsbemühungen zu unterstützen. Vielleicht müssen Sie sich mit der Arbeitsbelastung befassen oder Ressourcen zuweisen, um bestimmten Mitarbeitern zu helfen. 🛠️

Wie auch immer die Lösung aussieht, erstellen Sie Workflows mit Funktionen wie ClickUp-Aufgaben . Weisen Sie Mitarbeitern automatisch Aufgaben zu, die auf den Erkenntnissen Ihrer CRM-Berichte basieren. Erstellen Sie Abhängigkeiten, damit Teammitglieder sehen, welche Aufgaben die Arbeit anderer blockieren.

Gliedern Sie komplexe Änderungen auf, indem Sie Teilaufgaben und Prioritätskennzeichen zu verschiedenen Aufgaben hinzufügen. Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in den Kommentar-Threads zusammen, und fügen Sie Aufgaben Tags hinzu, um die Berichterstellung noch schneller zu machen.

CRM-Berichtsbeispiele und -vorlagen

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie CRM-Berichte erstellen können oder wie sie für Ihr Unternehmen nützlich sind? Wir haben eine Liste von CRM-Beispielen und -Vorlagen zusammengestellt, um diese Art von Berichten zu erläutern.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen mit einer Handvoll Vertriebsmitarbeitern leiten oder Vertriebsleiter in einem großen Unternehmen sind, Sie werden Einblicke in die Vorteile von CRM-Berichten erhalten. 🤩

1. ClickUp CRM-Vorlage

Verwalten von Kunden, Vertriebspipelines, Aktionspunkten und mehr mit dem Simple CRM Template von ClickUp in der Listenansicht

Verwenden Sie die CRM-Vorlage von ClickUp um Leads zu verwalten, Einblicke in die Kundenbeziehungen zu gewinnen und Berichte über die Vertriebspipeline zu erstellen. Erstellen Sie zunächst eine Liste von Konten und Kundenchancen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um eine Segmentierung in Ihren Lead-Generierungskampagnen vorzunehmen. Status wie "Qualifizierter Interessent", "Gewonnen", "Verloren", "Demo" und "Vorschlag" helfen Ihnen dabei, den Status der Kunden in Ihrer Vertriebskette zu ermitteln.

Verwenden Sie die Whiteboard-Ansicht, um Flussdiagramme für Ihre Kundenerfahrung in Ihrem Unternehmen zu erstellen CRM-Vorlagen . Diese Ansicht eignet sich auch ideal für das Brainstorming von Lösungen für Problembereiche. Nutzen Sie die Erkenntnisse zur Erstellung von Berichten und zur automatischen Planung von Aufgaben auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten.

2. ClickUp Wöchentlicher Verkaufsbericht Vorlage

Verfolgen Sie regelmäßig die Verkaufsleistung mit der Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht von ClickUp

Zu den beliebtesten CRM-Berichten gehören diejenigen, die die KPIs der Vertriebs- und Marketingteams verfolgen. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht um Leistungskennzahlen zu verfolgen und wöchentlich umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Entscheiden Sie zu Beginn, ob Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter oder Projektmetriken verfolgen möchten. Passen Sie das Formular so an, dass es Vertriebsprozessdaten wie Mitarbeiterinformationen und Details zu den gewünschten Projektkennzahlen enthält. 💡

Verwenden Sie die Listenansicht der Berichte, um die Leistung in Bezug auf die Anzahl der Verkaufsanrufe, der Chatsitzungen mit dem Kundensupport und der insgesamt verkauften Produkte zu überwachen. Verwenden Sie die Wochenansicht, um den Fortschritt über mehrere Wochen zu bewerten, oder tauchen Sie in die Ansicht Aktuelle Woche ein, um Einblicke in den Erfolg dieser Woche zu erhalten.

3. ClickUp Sales Monatlicher Bericht Vorlage

Visualisieren Sie Daten und heben Sie Ihre Top-Performer hervor mit der Vorlage für den monatlichen Verkaufsbericht von ClickUp

Suchen Sie nach einem effektiven CRM-Bericht, der die Mitarbeiter Ihres Teams hervorhebt? Wenden Sie sich an ClickUp's Vorlage für den monatlichen Verkaufsbericht . Mit dieser Vorlage können die Projektleiter beurteilen, wie gut jedes Teammitglied seine Verkaufsziele erreicht hat.

Beginnen Sie damit, den Bericht nach Teammitgliedern aufzuschlüsseln. Verwenden Sie die Daten Ihrer Mitarbeiter, um die Anzahl der Anrufe, die Konversionsrate und die Kundenkonten, die jeder Einzelne bearbeitet hat, auszufüllen.

Heben Sie bei der Präsentation Ihrer Verkaufsberichte die besten Mitarbeiter hervor, um ihre harte Arbeit zu belohnen. Verwenden Sie integrierte Berechnungen, um die Konversionsrate zu ermitteln, und besprechen Sie, wie Sie diese Zahlen für den nächsten Monat steigern können.

Erhalten Sie Einblicke mit den CRM-Berichtsfunktionen von ClickUp

Customer Relationship Management ist für Unternehmen, die die Kundenbedürfnisse verstehen und Arbeitsabläufe erstellen wollen, um ihre Vertriebsziele besser zu erreichen, unerlässlich. Von Vertriebsprognosen bis hin zu Pipeline-Berichten und Lead-Quellen-Analysen gibt es viele Möglichkeiten, einen besseren Einblick zu erhalten, wie Ihr Vertriebsteam seine Ziele verbessern und die Umsätze steigern kann. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und fangen Sie an, Kundeninformationen zu sammeln und Erkenntnisse zu gewinnen, die die Vertriebseffizienz steigern. Verwenden Sie Vorlagen, um Berichte in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen, und nutzen Sie Vertriebsprozessfunktionen, um Arbeitsabläufe zu optimieren. 🌻