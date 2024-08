die 10 besten Datenvisualisierungstools für Projekte im Jahr 2024

Das Parsing von Daten ist wie der Versuch, eine andere Sprache zu lernen. Jeder Datensatz bringt seine eigenen Symbole, Bedeutungen und Beziehungen mit sich.

Keine Angst, denn Tools zur Datenvisualisierung dienen als Ihre persönlichen Übersetzer und überbrücken die Kluft zwischen kryptischen Datensätzen und dem Verständnis Ihres Teams indem Sie undurchsichtige Daten in klare, einfache Diagramme, Grafiken und Bilder umwandeln.

Durch die Umwandlung von Rohdaten in visuell ansprechende Geschichten helfen Ihnen diese Tools, komplexe Erkenntnisse in einer Sprache zu kommunizieren, die jeden anspricht, unabhängig von seinen Datenkenntnissen.

Wir haben die besten Tools zur Datenvisualisierung ausgewählt, die Ihnen helfen, die in Ihren Daten verborgenen Erkenntnisse und Trends zu entschlüsseln. Wir erörtern die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools und geben Ihnen die nötigen Einblicke, um den idealen Übersetzer für die individuellen Anforderungen Ihres Teams auszuwählen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Sprachbarrieren überwinden!

Datenvisualisierungstools sind Softwareanwendungen, mit denen Benutzer visuelle Darstellungen von Daten und Informationen erstellen können. Mit diesen Tools können Benutzer komplexe Daten auf leicht verständliche und visuell ansprechende Weise darstellen.

Der Hauptzweck von Tools zur Datenvisualisierung besteht darin, den Benutzern die Interpretation der Daten zu erleichtern und sinnvolle Erkenntnisse daraus zu ziehen.

Sie benötigen ein Tool zur Datenvisualisierung, das die Sprache Ihres Teams versteht, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellt und die in Ihren Daten verborgene Geschichte genau wiedergibt. Damit Sie die richtige Entscheidung treffen können, haben wir eine Liste mit Schlüsselfaktoren zusammengestellt, die Sie bei der Bewertung von Tools für Datenvisualisierungen berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einem Tool, das es Benutzern aller Qualifikationsstufen leicht macht, visuell ansprechende und informative Darstellungen Ihrer Daten zu erstellen. Ein benutzerfreundliches tool verwandelt Ihr Team in Datenerzähler, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

Behalten Sie diese Kriterien im Hinterkopf, wenn wir unsere Top-10-Tools für die Datenvisualisierung genauer unter die Lupe nehmen, und Sie werden der Übersetzung Ihrer komplexen Daten in visuell beeindruckende, leicht verdauliche Erkenntnisse einen Schritt näher kommen.

Jedes Tool hat seine eigenen Stärken und Schwächen und ist auf unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten. In diesem Abschnitt geben wir einen Überblick über diese Tools und heben ihre wichtigsten Features, Vor- und Nachteile hervor, damit Sie das perfekte Tool für Ihr Team finden.

Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit in einer Übersicht mit Dashboards zusammen

ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement- und produktivität tool zur Optimierung von Zusammenarbeit, Organisation und kommunikation zwischen den Beteiligten . Zusätzlich zu einer umfassenden Reihe von Features verfügt ClickUp über leistungsstarke Datenvisualisierungsfunktionen, die Ihre Datenanalyse auf die nächste Stufe heben können.

Mit ClickUp können Benutzer visuell ansprechende und informative Diagramme, Grafiken und berichte über die strategische Planung dank einer intuitiven Schnittstelle und einer anpassbares Dashboard . Die nahtlose Integration mit verschiedenen Datenquellen und gängigen Business-Anwendungen führt zu einem reibungslosen und effizienten Workflow, während die echtzeit-Zusammenarbeit features fördern die Teamarbeit und sorgen dafür, dass alle Beteiligten synchronisiert sind.

Mit ClickUp verfügen Sie über eine einheitliche Plattform für Projektmanagement und Data Storytelling, die Ihr Team in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Erfolg zu steigern.

Bonus: Strategische Planungssoftware !

ClickUp beste Features:

ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es automatisierung ist einfach einzustellen und spart den Benutzern Zeit und Aufwand. Die All-in-One-Funktionalität und die Integrationsmöglichkeiten rationalisieren das Arbeitsmanagement und bieten gleichzeitig Zugriff auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards.

Die benutzerfreundliche Echtzeit-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Entscheidungsfindung, so dass Sie ihre Projekte proaktiv zu managen, um zu vermeiden schleichende Ausweitung des Umfangs . ClickUp's projekt-Dokumentation features ermöglichen es Teams, ihr Repository nach jedem Sprint zu erweitern post-Mortem .

ClickUp Beschränkungen

ClickUp kann aufgrund seiner komplexen benutzerdefinierten Anpassungen und Features für manche eine Herausforderung darstellen. Es sind (noch) nicht alle Ansichten auf mobilen Geräten verfügbar, was für Datenanalysten, die unterwegs arbeiten möchten, nicht ideal sein könnte.

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,670+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,640+ Bewertungen)

2. Google Looker Studio

Bestes Datenvisualisierungstool für Flexibilität

Über Google Google Looker Studio ist eine hochmoderne Plattform für Datenvisualisierung und -analyse, mit der Unternehmen ihre Daten mit unübertroffener Flexibilität untersuchen und analysieren können. Dieses Google tool wurde entwickelt, um sich an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen und bietet einen umfangreichen Bereich an benutzerdefinierten Optionen, mit denen Sie maßgeschneiderte Visualisierungen erstellen können, die die in Ihren Daten verborgene Geschichte mit nur wenigen Klicks vermitteln.

Teams können interaktive Diagramme, Dashboards und Berichte erstellen, die ihre Daten zum Leben erwecken. Außerdem lässt sich die Software mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen, ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird.

Google Looker Studio beste Features:

Looker Studio ist ein Cloud-basiertes Business-Intelligence-Tool von Google, auf das per Fernzugriff zugegriffen werden kann, was es für Datenanalysten, die unterwegs sind, praktisch macht. Es generiert automatisch Datenvisualisierungen und ermöglicht den Benutzern ihre eigenen Visualisierungen zu erstellen und interaktive Dashboards. Die Plattform vereinfacht die Planung von Berichten und macht es einfacher kommunikation mit den Clients über wichtige Datenpunkte.

Google Looker Studio Limitierungen

Einige Rezensenten bemängeln die langsamen Ladezeiten der Berichte und die begrenzte Flexibilität des Tools bei komplexen Abfragen und Analysen. In anderen Bewertungen heißt es, die bereitgestellte Dokumentation sei unzureichend und dem Tool fehle es im Vergleich zu anderen BI-Tools an erweiterten Funktionen für Diagramme.

Google Looker Studio Preise:

Ersteller und Berichtsbetrachter : Free

: Free Unternehmen: Kontakt für Preise

Google Looker Studio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (193+ Bewertungen)

3. Microsoft Power BI

Bestes Datenvisualisierungstool für Business Intelligence

Über Microsoft Power BI

Mit seinem umfangreichen Array an interaktiven Visualisierungsoptionen ermöglicht Microsoft Power BI den Benutzern die Erstellung beeindruckender, leicht verständlicher Berichte und Dashboards, die die datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen. Als eines der besten Tools zur Datenvisualisierung für Business Intelligence zeichnet sich Power BI durch die Integration einer Vielzahl von Datenquellen aus, wodurch die Konsolidierung und Analyse von Daten aus dem gesamten Unternehmen erleichtert wird.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Power BI und die nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen machen es zur idealen Wahl für Geschäfte, die das Potenzial ihrer Daten nutzen möchten.

Microsoft Power BI beste Features:

Microsoft Power BI stellt eine Verbindung zu einem breiten Bereich von Datenquellen wie Google Analytics, Facebook, SQL, Datendateien und Cloud-Dateien her. Es bietet eine beeindruckende Auswahl an Diagrammtypen und verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Schnittstelle zur Erstellung interaktiver Berichte und Dashboards.

Microsoft Power BI Limits:

Einige Benutzer bezeichnen die Benutzeroberfläche als klobig, und das Setup des Datenmodells ist nicht sehr intuitiv. Limitiert werden die Benutzer auch durch die Unmöglichkeit, mehrere Datensätze als Quellen zu verwenden, fehlende Optionen für Datenquellen und begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Gestaltung von Grafiken.

Microsoft Power BI Preise:

Power BI Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Power BI Premium : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Power BI Premium pro Kapazität: Ab $4.995/Monat

Microsoft Power BI Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (920+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1,380+ Bewertungen)

4. Tableau

Bestes Datenvisualisierungstool für Unternehmen

Über Tableau Tableau ist eine renommierte Datenvisualisierungs- und Analyseplattform, die auf die besonderen Anforderungen großer Unternehmen zugeschnitten ist. Mit seinen robusten Business-Intelligence- und Datenverarbeitungsfunktionen zeichnet sich Tableau durch die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen aus und ermöglicht es Unternehmen, wertvolle Erkenntnisse und Trends zu entdecken.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Visualisierung von Daten, die es Benutzern ermöglichen, überzeugende, interaktive Visualisierungen zu erstellen, die einfach freigegeben und erkundet werden können. Der Schwerpunkt von Tableau auf Sicherheit und Skalierbarkeit macht es zur ersten Wahl für große Unternehmen, die Tools zur Datenvisualisierung implementieren möchten, die mit ihrem Geschäft wachsen können.

Wenn Sie zu einem großen Unternehmen gehören und auf der Suche nach einem leistungsstarken, unternehmenstauglichen Datenanalyse-Tool sind, das große Datenmengen verarbeiten und anspruchsvolle Visualisierungen bereitstellen kann, sollte Tableau ganz oben auf Ihrer Liste der Überlegungen stehen.

Tableau beste Features:

Tableau macht es unglaublich einfach, mit minimalem Aufwand eine komplexe Datenvisualisierung zu erstellen, dank seiner Drag-and-Drop-Schnittstelle. Tableau verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und kann mit einer Vielzahl von Datenquellen verbunden werden. Außerdem bietet es interaktive Dashboards für eine verbesserte Benutzererfahrung.

Tableau Limits

Die größten Nachteile von Tableau sind die hohen Kosten für kleine Geschäfte oder einzelne Benutzer, die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten und das Fehlen integrierter Tools zur Datenbereinigung und -aufbereitung, um den Datenanalyseprozess zu optimieren.

Tableau Preise:

Einzelbenutzer : $70/Monat

: $70/Monat Duo : $140/Monat für zwei Ersteller

: $140/Monat für zwei Ersteller Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Tableau Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (1,590+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,100+ Bewertungen)

5. Klipfolio

Bestes Datenvisualisierungstool für komplexe Formeln

Über Klipfolio Mit Klipfolio können Benutzer ihre Daten mit fortschrittlichen Formeln manipulieren und umwandeln, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Teams macht, die eine tiefgreifende Datenanalyse benötigen. Mit einer Vielzahl von Visualisierungsoptionen und einer intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer mit Klipfolio visuell ansprechende und informative Berichte erstellen, die auf verschiedenen Plattformen freigegeben und eingebettet werden können.

Die Fähigkeit, komplexe Berechnungen durchzuführen und sich in eine Vielzahl von Datenquellen zu integrieren, hebt Klipfolio von seinen Mitbewerbern ab. Wenn Ihr Team Tools zur Datenvisualisierung benötigt, die komplizierte Formeln beherrschen und die Flexibilität bieten, tief in Ihre Daten einzutauchen, ist Klipfolio ein erstklassiger Kandidat, den Sie in Betracht ziehen sollten.

Klipfolio beste Features:

Klipfolio-Benutzer können von benutzerdefinierten ROI-Vorlagen messgeräte und das einfache Hinzufügen gängiger Datenquellen wie ATS, CRM und Google Analytics machen die Datenintegration zu einem Kinderspiel.

Einschränkungen von Klipfolio:

In einigen Rezensionen heißt es, dass das Fehlen integrierter Warnmeldungen das Formatieren von Berichten außerhalb der vordefinierten Datenvisualisierung erschwert. Außerdem ist der Benutzer wissensdatenbank ist nicht gut organisiert, was bei neuen Benutzern zu Verwirrung führen kann.

Klipfolio Preise:

Free : $0/Monat für zwei Editoren

: $0/Monat für zwei Editoren Go : 49 $/Monat für vier Editoren

: 49 $/Monat für vier Editoren Pro : $229/Monat für 10 Editoren

: $229/Monat für 10 Editoren Business: Ab $799/Monat je nach Anzahl der Editoren

Klipfolio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

6. Infogramm

Bestes Datenvisualisierungstool für kreative Visualisierungen

Beispiel für Balkendiagramme in Infogramm Infogram ist eine dynamische Datenvisualisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, eindrucksvolle und fantasievolle Visualisierungen zu erstellen. Mit der umfangreichen Bibliothek von Vorlagen, Symbolen, Grafiken und Kreisdiagrammen können Benutzer einzigartige, ansprechende Visualisierungen erstellen, die die Aufmerksamkeit ihres Publikums auf sich ziehen.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche der Plattform und des Drag-and-Drop-Editors ist es auch für Benutzer mit minimaler Designerfahrung einfach, ihre Visualisierungen zu entwerfen und anzupassen. Mit Hilfe von Infogram erstellen Sie fesselnde, interaktive Visualisierungen, die sich von den anderen hier erwähnten Tools zur Datenvisualisierung abheben. Es ist die ideale Wahl für Teams, die einen kreativen Vorteil bei der Darstellung ihrer Daten suchen.

Infogram beste Features:

Infogram eignet sich hervorragend zur Erstellung interaktiver Diagramme und Infografiken sowie zur Erstellung visuell ansprechender Berichte, One-Pager und Infografiken zur Datenvisualisierung, die die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen.

Infogram Grenzen:

Einigen Bewertungen zufolge ist dieses Tool für Unternehmen nicht zu empfehlen. Benutzer haben möglicherweise Probleme mit der Integration benutzerdefinierter Schriftarten und Datenbanken, der Wahrung der Corporate Identity und der begrenzten Nummer von Lizenzen für die Enterprise Version.

Infogram Preise:

Basic : $0/Monat für 10 Projekte

: $0/Monat für 10 Projekte Pro : $19/Monat für 100 Projekte

: $19/Monat für 100 Projekte Business : $67/Monat für 1.000 Projekte

: $67/Monat für 1.000 Projekte Team : $149/Monat für 3.000 Projekte

: $149/Monat für 3.000 Projekte Unternehmen: Kontakt für Preise

Infogram Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

7. Datawrapper

Bestes Datenvisualisierungstool für Newsroom-Visualisierungen

Über Datawrapper Datawrapper wurde speziell für die Bedürfnisse von Redaktionen und Journalisten entwickelt. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, saubere, professionell aussehende Visualisierungen zu erstellen, die sich leicht in Artikel und Online-Publikationen einbetten lassen.

Mit dem Fokus auf Einfachheit und Genauigkeit stellt Datawrapper sicher, dass Ihre Visualisierungen Ihre Botschaft klar und effektiv vermitteln. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform und ein großer Bereich an Diagrammtypen - von Streudiagrammen bis hin zu geografischen Karten -erleichtern Journalisten die Erstellung überzeugender visueller Darstellungen, die ihre Geschichten bereichern.

Datawrapper beste Features:

Mit Datawrapper können auch technisch nicht versierte Mitarbeiter in Ihrem Team Datenvisualisierungen erstellen, ohne dass dafür Code erforderlich ist. Dadurch wird Ihr Team mit Data Science ausgestattet, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Datawrapper Einschränkungen

Laut Bewertungen hat die Einfachheit von Datawrapper bei den interaktiven Datenvisualisierungen ihren Preis. Benutzer berichten, dass es der App an fortschrittlichen Tools mangelt, die professionelle Analysten benötigen, und dass es schwierig ist, sie vollständig zu benutzerdefinieren.

Datawrapper Preise:

Free : $0/Monat für einen Benutzer

: $0/Monat für einen Benutzer Benutzerdefiniert : $599/Monat für 10 Benutzer

: $599/Monat für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Datawrapper Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (3+ Bewertungen)

8. Databox

Beste interaktive Datenvisualisierungstools für KPI Dashboards

Über Databox Databox ist eine leistungsstarke Datenvisualisierungssoftware, die speziell für die Erstellung umfassender KPI Dashboards für Geschäfte entwickelt wurde.

Dank der umfangreichen Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und der nahtlosen Integration in gängige Datenquellen können Benutzer mit Databox ihre KPI-Dashboards schnell zusammenstellen und anpassen und so sicherstellen, dass sie die wichtigsten Metriken immer im Blick haben. Mit Balkendiagrammen, Streudiagrammen, Liniendiagrammen und anderen visuellen Analysediagrammen lassen sich die Daten ganz einfach analysieren.

Dank der Datenaktualisierung in Echtzeit und der mobilen Zugänglichkeit der Plattform können Teams ihre Leistung problemlos überwachen und fundierte Entscheidungen von unterwegs aus treffen.

Databox beste Features:

Databox bietet eine abschließende, anpassbare Kontrolle über die Dashboards der wichtigsten Metriken und liefert tägliche Momentaufnahmen der Leistung. Benutzer können Snapshots planen, die an Slack, E-Mail und andere Plattformen gesendet werden, und das Feature "Ziele" hilft dabei, Datenanalysen und Metriken in einen Kontext zu stellen.

Databox Beschränkungen:

Einige sagen, dass die Integrationen in Databox im Vergleich zu anderen Datenvisualisierungstools unzureichend sind, was zu potenziell ungenauen oder veralteten Daten führen kann. Im Ergebnis kann Databox nicht als unumstrittene Quelle der Wahrheit für die Berichterstellung verwendet werden.

Databox Preise:

Free Forever-Plan : $0/Monat für einen Benutzer

: $0/Monat für einen Benutzer Starter : $72/Monat für fünf Benutzer

: $72/Monat für fünf Benutzer Professional : $135/Monat für 25 Benutzer

: $135/Monat für 25 Benutzer Performer: 231 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

Databox Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

9. Whatagraph

Bestes Datenanalyse-Tool für Marketing-Visualisierungen

Über Welcher Paragraph Whatagraph ist eine Lösung zur Datenvisualisierung, die speziell für Marketing Teams entwickelt wurde. Sie bietet einen großen Bereich von Tools zur Erstellung visuell ansprechender und informativer Berichterstellungen.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und anpassbaren Vorlagen ermöglicht Whatagraph den Benutzern, ihre Marketing-Performance und ihren ROI durch ansprechende Visualisierungen zu präsentieren.

Die Fähigkeit dieses Tools, sich in gängige Marketingplattformen zu integrieren, gewährleistet einen optimierten Workflow und eine präzise Datendarstellung.

Whatagraph beste Features:

Whatagraph ist unglaublich einfach für die Berichterstellung einzustellen und bietet eine schnelle Integration von digitalen Marketing-Tools. Mit dem Smart Builder Feature lassen sich in wenigen Minuten komplette Berichte auf Basis der gewünschten Plattformen und Berichterstellungen erstellen.

Whatagraph Grenzen:

In den Bewertungen von Whatagraph werden langsame Datenabrufe erwähnt, was für die Benutzer frustrierend sein kann. Außerdem wird gelegentlich die Verbindung zu Datenquellen unterbrochen, was zu Lücken in der Berichterstellung oder Ungenauigkeiten führen kann.

Whatagraph Preise:

Professional : 223 $/Monat für fünf Benutzer

: 223 $/Monat für fünf Benutzer Premium : $335/Monat für 10 Benutzer

: $335/Monat für 10 Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Whatagraph Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (220 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

10. Salesforce Marketing Cloud Intelligence

Beste Datenvisualisierungstools für einfache Diagramme

Über Vertriebsorganisation Salesforce Marketing Cloud Intelligence (ehemals Datorama) steht auf dieser Liste der benutzerfreundlichen Tools zur Datenvisualisierung, die sich durch die Erstellung einfacher, aber effektiver Diagramme für Geschäfte auszeichnen. Mit seiner unkomplizierten Benutzeroberfläche und einem Bereich benutzerfreundlicher Diagrammtypen ist dies eines der besten Tools zur Datenvisualisierung, da es Benutzern ermöglicht, ihre Daten schnell in klare, informative Grafiken zu verwandeln.

Der Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit macht die Plattform zu einer hervorragenden Wahl für Teams, die eine unkomplizierte Lösung zur Erstellung von Datenvisualisierungen suchen. Wenn Ihre Priorität darin besteht, klare, übersichtliche Diagramme zu erstellen, ohne die Komplexität erweiterter Features, ist Datorama ein erstklassiger Kandidat für Ihr Datenvisualisierungs-Toolkit.

Die besten Features der Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Marketing Cloud Intelligence glänzt durch seine Tools für Datenimport, Datenvisualisierung und Berichterstellung im Dashboard, die für viele Geschäfte unerlässlich sind. Durch die Möglichkeit, verschiedene Datenquellen über die API-Integration einzubinden, ist es vielseitig und kann an individuelle Datenanforderungen angepasst werden.

Salesforce Marketing Cloud Intelligence Grenzen:

Trotz seiner Stärken berichten einige Benutzer von einem komplexen und zeitaufwändigen Setup-Prozess mit diesem Visualisierungstool. Es kann sein, dass die Benutzer einen beträchtlichen Aufwand in die Konfiguration der Plattform investieren müssen, bevor sie die Vorteile der Features voll ausschöpfen können.

Preise für Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Starter : 3.000 $/Monat für 10 Benutzer

: 3.000 $/Monat für 10 Benutzer Wachstum : $10.000/Monat für 20 Benutzer

: $10.000/Monat für 20 Benutzer Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Salesforce Marketing Cloud Intelligence Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Mit ClickUp Dashboards die ganze Geschichte auf einen Blick erzählen

Tools zur Datenvisualisierung spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, komplexe Informationen zu vereinfachen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Mit dem richtigen Tool für Ihr Team können Sie alle Datenströme zentralisieren und Ihre wichtigsten Informationen auf einen Blick erfassen.

Erfahren Sie, wie die Dashboards von ClickUp anpassbare Widgets, ein optimiertes Ressourcenmanagement und einen einheitlichen Workspace nutzen, um die Verwaltung von Projekten in einem einzigen Fenster zu erleichtern.