10 beste Dateneingabe-Software-Programme (Bewertungen & Preise) 2024

In einem Punkt sind sich alle einig: Datenbereinigung ist das Allerschlimmste.

Deshalb ist es so wichtig, dass die Einstellung Ihrer Datenbank und warum es ein Schlüssel ist, in ein intuitives und effizientes Softwareprogramm für die Dateneingabe zu investieren, das Ihnen hilft, die Informationen über Jahre hinweg zu pflegen!

Ob wir es wollen oder nicht, Tabellenkalkulationen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Und auch wenn wir es unserem Chef (und vielleicht sogar uns selbst) gegenüber nie zugeben würden, wissen wir nicht, wo wir ohne diese Formeln und Pivottabellen wären!

Aber es bedarf täglicher Aufmerksamkeit und sorgfältiger Pflege, um sicherzustellen, dass Ihre Datensätze auf dem neuesten Stand und völlig korrekt sind. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wichtig die Informationen sind, die wir speichern! Sie sind vielleicht zu Ihrem CRM hinzufügen , die Überwachung eines Projektbudgets oder die Verwaltung von Fehlerübermittlungen - all das erfordert höchste Sorgfalt.

Aber wie erledigt man eine Software, die sowohl vertrauenswürdig als auch leistungsstark ist? Wir zeigen es Ihnen. 🙂

Lesen Sie und erfahren Sie alles, worauf Sie bei Ihrem nächsten Tool für die Dateneingabe achten müssen, sowie 10 der besten Software für diese Aufgabe! Finden Sie detaillierte Feature-Vergleiche, Limits, Preisinformationen, Bewertungen und mehr.

Die besten Tools für die Dateneingabe bieten mehr als nur Tabellenkalkulationen zur Organisation von Informationen, sie stellen eine direkte Verbindung zu Ihrem workflows zur Verwaltung von Projekten, Fehlern, Kunden und vielem mehr - alles in einer Tabelle oder einem Diagramm.

Dennoch unterscheiden sich viele der wichtigsten Features der Software für die Dateneingabe von den meisten projektmanagement-Software an die Sie vielleicht gewöhnt sind. Während workflow-Management da die Verwaltung von Arbeitsabläufen, die Zusammenarbeit und die Erstellung von Aufgaben wichtige Elemente beider Softwaretypen sind, sollten Sie bei Ihrem nächsten Tool für die Dateneingabe auf folgende Features achten:

Mehrere Ansichten - einschließlichClickUp-Tabellen, Listen und Diagramme, um Ihre Daten aus jedem Blickwinkel zu verstehen

Dashboards, Einblicke und Berichterstellung für einen umfassenden Überblick über Ihre Datenanalyse

Automatisierungen oder Formeln zuzeit sparen bei sich wiederholendenelemente der Aktion und Berechnungen

Erweiterte Filterung, Gruppierung und Sortierung für den schnellen Zugriff auf bestimmte Informationen

Integrationen mitprojektmanagement tools, Tools für die Zusammenarbeit und vielem mehr, um Ihrer Datenbank zusätzliche Funktionen und Kontext zu verleihen

Datenimport und -export, um Datenbanken schnell zu erstellen und sie problemlos freizugeben

Features zur Erstellung von Formularen um Benutzer-Feedback direkt an Ihre Datenbank zu senden

Erstellen Sie das Formular Ihrer Träume und verbessern Sie Ihren Aufnahmeprozess mit ClickUp's anpassbarem Formular Feature

Das klingt zwar nach viel, aber es gibt noch so viel mehr, was eine effektive Software für den Eintrag von Daten für Sie erledigen kann - dies sind nur die wichtigsten Punkte! Die gute Nachricht ist, dass viele Tools diese Kriterien erfüllen und sogar übertreffen! Und zum Glück für Sie haben wir das Internet durchsucht, um die 10 Programme zu finden, die diese Funktionen am besten erfüllen.

Nachdem wir nun die Grundlagen behandelt haben, ist es an der Zeit, dieses Wissen auf die Probe zu stellen! Wählen Sie unter Berücksichtigung der Größe Ihres Teams, Ihres Kundenstamms, Ihres Budgets und Ihres allgemeinen Arbeitsstils ein Tool für die Dateneingabe, das nicht nur Ihre Anforderungen erfüllt, sondern auch mit Ihrem Geschäft mitwächst!

Beginnen Sie hier mit unserer bewährten Liste der 10 besten Softwareprogramme für die Dateneingabe für Teams in verschiedenen Branchen. Hier finden Sie detaillierte Aufschlüsselungen der Features, Nachteile, Preisinformationen und vieles mehr. Wir haben Ihnen sogar eine kostenlose und vollständig anpassbare Vorlage zur Verfügung gestellt, um Ihren Datenbankerstellungsprozess in Gang zu bringen. 📈

Erfassen und organisieren Sie jede Art von Arbeit mit der Tabellen-Ansicht von ClickUp

Die Dateneingabe ist ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsablaufs eines jeden Teams, kann aber oft ein langsamer und mühsamer Prozess sein. Manuelle Aufgaben zur Dateneingabe können zu Fehlern führen, die möglicherweise zu verpassten Terminen oder verschwendeten Ressourcen führen können. Hier kommt ClickUp ins Spiel - eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams entwickelt wurde, um die Berichterstellung zu vereinfachen und eine zentrale Datenbank aufzubauen!

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche von ClickUp werden die Prozesse der Dateneingabe rationalisiert und vereinfacht. Alle Änderungen oder Aktualisierungen, die Sie an Elementen von Aufgaben vornehmen, werden automatisch synchronisiert, um eine vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten. Außerdem: leistungsstarke automatisierung tools sind integriert, so dass Sie benutzerdefinierte Auslöser und Erinnerungen einrichten können, um alle Mitarbeiter bei der Nachverfolgung kritischer Aufgaben auf dem Laufenden zu halten.

Letztlich werden Ihre Workflows schneller und reibungsloser, sodass Sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können - Ihr Geschäft voranzubringen!

Testen Sie ClickUp's bearbeitbare Tabellenkalkulationsvorlage und beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau visueller Datenbanken!

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

ClickUp Preise

Free Forever-Plan

Unlimited-Plan: $7/Monat pro Mitglied

$7/Monat pro Mitglied Business-Plan: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Enterprise-Plan: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra : 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (5,400+Bewertungen)

2. nTask

über nTask nTask ist eine aufgabenverwaltung die nTask-Plattform wurde entwickelt, um Manager bei der effizienten und sicheren Handhabung manueller Dateneinträge zu unterstützen. Mit der nTask-Plattform können Manager mühelos Listen mit Aufgaben erstellen und bestimmte Aufgaben an Teammitglieder oder Gruppen von Benutzern zuweisen. Dies trägt nicht nur zur Rationalisierung von Dateneinträgen bei, sondern stellt auch sicher, dass alle Aufgaben ordnungsgemäß und zeitnah erledigt werden.

Die nTask-Plattform ermöglicht Managern die einfache Nachverfolgung des Status jeder Aufgabe, von der Zuweisung bis zum Abschluss. Dies erleichtert es Managern, den Fortschritt ihres Teams zu überwachen und sicherzustellen, dass die Daten genau und rechtzeitig eingegeben werden. Integrierte Features wie die Nachverfolgung in Echtzeit ermöglichen es Managern, die Leistung ihres Teams schnell zu beurteilen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

nTask beste Features

Timesheet-Überwachung zur Überprüfung der Daten

Freigeben von Dokumenten und Dateiverwaltung

Finanzielle Zusammenfassungen zur Überwachung von Projektbudgets

Budgetierung

nAufgabenbegrenzungen

Das Anhängen großer Dateien beim Freigeben dauert länger als normal

Nur für Teams mit weniger als 50 Mitgliedern geeignet

nPreise für Aufgaben

Premium : Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Details

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

3. Zoho Formulare

über Zoho Formulare Zoho Forms ist ein Online-Tool zur Erstellung von Formularen und zur Datenerfassung, das Teams helfen soll, unnötigen Papierkram zu vermeiden. Mit Zoho Forms können Benutzer benutzerdefinierte elektronische Formulare für ihre spezifischen Anforderungen erstellen und diese dann für ihr Team oder die Öffentlichkeit freigeben. Die Formulare können verwendet werden, um Informationen von Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder jeder anderen Gruppe, die Daten erfassen muss, zu sammeln.

Nach der Erstellung können die Formulare verschickt und die Informationen auf einer sicheren Plattform in Echtzeit erfasst werden. Alle von Zoho Forms erfassten Daten sind in der Cloud zugänglich, so dass die Benutzer sie jederzeit einsehen können. Mit integrierten Features wie automatisierte Dokumente benachrichtigungen, Analysen und Berichterstellung, zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern und die sichere Speicherung von Daten - Zoho Forms zentralisiert Ihre Systeme zur Dateneingabe.

Lernen Sie, wie man_ ein Formular in Excel erstellen !

Zoho Formulare beste Features

Responsive Webformulare zum Senden und Zugreifen von überall

Tabellarische Katalogisierung von Spalten zur Durchführung von Aufgaben

Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache

30+ Feldtypen mit anpassbaren Eigenschaften

Grenzen von Zoho Forms

Es gibt nicht viele Optionen für Formular-Vorlagen

Wenn ein Benutzer später zu einem Formular zurückkehren möchte, muss er zunächst einen Code-Schnipsel speichern. Das kann den durchschnittlichen Benutzer abschrecken

Preise für Zoho Formulare

Basis : $10/Monat, jährliche Abrechnung

: $10/Monat, jährliche Abrechnung Standard : $25/Monat, jährliche Abrechnung

: $25/Monat, jährliche Abrechnung Profi : $50/Monat, jährliche Abrechnung

: $50/Monat, jährliche Abrechnung Premium: $90/Monat, jährliche Abrechnung

Zoho Formulare Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

4. Fluix

über Fluix Fluix ist eine code-freies Workflow-Management software, die Teams bei der Rationalisierung ihrer Geschäftsabläufe unterstützt. Mit diesem Tool können Teams Informationen aus Papierdokumenten problemlos in ein digitales Format übertragen und so den Zeit- und Kostenaufwand für die manuelle Dateneingabe reduzieren. Außerdem können die Benutzer wichtige Daten effektiver und effizienter erfassen und verwalten, was eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Einblick in die Daten ermöglicht.

Die Software bietet Benutzern die Möglichkeit, für jedes Feld benutzerdefinierte Datenvalidierungsregeln festzulegen, um sicherzustellen, dass die erfassten Daten ihren Standards entsprechen. Teams können diese Software mit externen Systemen integrieren, was die Erstellung rationalisierter Workflows erleichtert. Mit Fluix haben die Benutzer außerdem von einem einzigen Speicherort aus Zugriff auf alle erforderlichen Informationen und damit eine bessere Kontrolle über ihre Geschäftsdaten.

Fluix beste Features

Microsoft Power BI (Business Intelligence) und Tableau-Integrationen zur Erstellung von Berichten

Automatisierung von Routineaufgaben, um manuelle Prozesse zu automatisieren

Bilder mit Geotag

API und Datenextraktion

Fluix-Einschränkungen

Erweiterte Funktionen sind zusätzliche kostenpflichtige Features

Limitierte Vorlagen und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Fluix Preise

Fluix beginnt bei $30/Benutzer pro Monat mit mindestens 10 Benutzern

Fluix Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

_Bonus: Faktenblattvorlagen !

5. FoxTrot

über FoxTrot FoxTrot ist eine Plattform zur Automatisierung von Unternehmen, die Teams dabei hilft, intelligenter zu arbeiten, Zeit zu sparen und ihre Produktivität insgesamt zu steigern. Diese leistungsstarke Plattform hilft bei der Automatisierung mühsamer Back-Office-Aufgaben, wie der Planung von Meetings, der Zuweisung von Ressourcen, der Verwaltung von Personaldaten, der Nachverfolgung von Kundenkäufen und der Umsatzprognose.

FoxTrot erleichtert Teams die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung, indem benutzerdefinierte Dashboards und Berichte erstellt werden, die den Benutzern in Echtzeit ein abschließendes Bild des gesamten Unternehmens vermitteln. Mit den automatisierten Tools von FoxTrot können Sie die Prozessleistung überwachen, auf detaillierte Analysen zugreifen und genauere Finanzprognosen erstellen. Von workflow-Analyse bis hin zur Ressourcenoptimierung hilft FoxTrot Teams, intelligentere Entscheidungen zu treffen, die den Fortschritt vorantreiben und die Effizienz maximieren.

FoxTrot beste Features

Automatisierung von Dateien und Ordnern zur Organisation unstrukturierter Daten

Ausführung von SQL (Structured Query Language)

Erstellung und Bearbeitung von Skripten

Zentrales Aktivitäts- und Audit-Protokoll

FoxTrot Beschränkungen

Im Vergleich zu anderen Programmen für die Dateneingabe fehlt ein fortschrittliches Aufgabenmanagement

Limitierte benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an persönliche Präferenzen

FoxTrot Preise

Kontaktieren Sie FoxTrot für Preise

FoxTrot Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: N/A

6. Schriftform

über TypenformularTypeform ist eine intuitive und schnelle Datenverarbeitungsplattform die Teams jeder Größe hilft, effizienter mit Daten zu arbeiten. Mit Typeform können Benutzer schnell Formulare, Umfragen und Abstimmungen erstellen und so wertvolle Zeit und Energie bei der Erfassung einer großen Datenmenge sparen.

Typeform eliminiert durch seine leistungsstarken Automatisierungssysteme das Potenzial für häufige Fehler bei der Dateneingabe. Die Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Drag-and-Drop-Funktion, die es den Benutzern erleichtert, Formulare, Umfragen und Dokumente schnell zu erstellen. Die Plattform bietet außerdem umfassende Analysemöglichkeiten zur Nachverfolgung der Leistung und zum Aufspüren etwaiger Unstimmigkeiten.

Typeform beste Features

Integrationen mit Google Tabellen, Google Analytics und HubSpot

Nachverfolgung der Konvertierung

Benutzer- und Umfrageverwaltung

Google Tag Manager

Typeform-Einschränkungen

Limitierte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung und Gestaltung von Formularen

Fehlende Features zur Aufgabenverwaltung (integration von Typeform mit ClickUp!)

Typeform-Preise

Basis : $25/Monat, jährlich abgerechnet

: $25/Monat, jährlich abgerechnet Plus : $50/Monat, jährliche Abrechnung

: $50/Monat, jährliche Abrechnung Business: $83/Monat, jährliche Abrechnung

Typeform Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (mehr als 600 Bewertungen)

7. Unendlichkeit

über Unendlichkeit Infinity BPO Services ist ein Anbieter für Business Process Outsourcing, der Teams bei der Verbesserung ihrer Produktivität und Genauigkeit durch Datenbereinigung unterstützt. Bei der Datenbereinigung werden Datenbanken, Tabellenkalkulationen und andere Datenquellen akribisch auf Unstimmigkeiten oder Fehler überprüft, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Die Datenbereinigung ist ein wesentlicher Prozess, der schnell abgeschlossen werden muss, um die Genauigkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Dabei werden unvollständige, ungültige, ungenaue oder irrelevante Datensätze aus Ihrer Datenbank entfernt, damit Sie fundiertere Entscheidungen treffen können. Eine schnelle Lösung ist erforderlich, da ein zu großer Zeitaufwand für die Datenbereinigung zu unnötigen Kosten und Verzögerungen sowie zu Fehlern und Diskrepanzen in den Daten führen kann.

Infinity beste Features

Bilderfassung und -bearbeitung

Eintrag von Versicherungsansprüchen

Datenbereinigung

Excel-Verarbeitung

Grenzen der Unendlichkeit

Das anfängliche Setup und Onboarding kann ein langwieriger Prozess sein, abhängig von den angeforderten Diensten

Infinity-Preise

Kontaktieren Sie Infinity für Preise

Infinity Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: N/A

8. Zed-Achse

über Zed-Achse Zed Axis ist ein Datenimport-/Export-Tool für QuickBooks. Die Cloud-basierte Plattform ermöglicht es Benutzern, Informationen gleichzeitig hochzuladen und die Genauigkeit aller Transaktionen zu gewährleisten. Das Tool für die Batch-Dateneingabe wurde speziell entwickelt, um Teams bei der Eingabe großer Mengen von Daten in QuickBooks zu unterstützen.

Beim Importieren über Axis haben Sie drei Möglichkeiten: Duplizieren, Überspringen oder Überschreiben vorhandener Transaktionen. Um die Sache noch einfacher zu machen, können Sie die Importoptionen so einstellen, dass sie dies für Sie erledigen. Zed Axis trägt dazu bei, Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und Ihrem Team mehr Zeit zu geben, sich auf die Kernziele des Geschäfts zu konzentrieren.

Zed Axis beste Features

Datenverwaltungsfunktionen, einschließlich Stapelverarbeitung von Transaktionen

Funktionszuordnung zur Verwaltung von Geschäftsdaten

Import von QuickBooks Desktop Journaleinträgen

Datenqualitätskontrolle und Replikation

Zed Axis Beschränkungen

Limitierter Support für Echtzeit-Zusammenarbeit

Fehlende benutzerdefinierte Optionen

Zed Axis Preise

Jährliches Abonnement (nur Softwarelizenz) Importieren : $145 Import & Export: $235 Import, Export & Auto : $325

Plus Jahresabonnement (Softwarelizenz und Support-Optionen) Importieren : $285 Importieren & Exportieren : $390 Importieren, Exportieren & Automatisch : $495



Zed Axis Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

4.1/5 (10+ Bewertungen) G2: N/A

9. Tabidoo

über Tabidoo Tabidoo ist eine Cloud-basierte Lösung, mit der Teams benutzerdefinierte Datenbankanwendungen erstellen können. Durch die Zusammenführung all Ihrer Daten an einem einzigen Ort können Benutzer schnell das finden, was sie brauchen, und gleichzeitig wird die Zusammenarbeit innerhalb von Teams und über Teams hinweg erheblich erleichtert.

Tabidoo erleichtert die Nachverfolgung von Informationen, indem Elemente wie Suchfunktionen, Versionen und Benachrichtigungen optimiert werden. Tabidoo unterstützt eine Vielzahl von Formaten, sowohl für Dateien als auch für strukturierte Daten, und seine leistungsstarken Engines ermöglichen es den Benutzern, dynamische Ansichten der Daten zu erstellen und schnell auf relevante Informationen zuzugreifen. Die Plattform bietet außerdem eine intuitive Benutzererfahrung mit einer benutzerfreundlichen mobilen Drag-and-Drop-Oberfläche, die es den Benutzern ermöglicht, schnell mit der Arbeit zu beginnen.

Tabidoo beste Features

Funktionen zum Importieren und Exportieren von Daten aus Excel-Tabellenblättern

Ansichten für Tabellen-, Kanban- und Kalenderdaten

Anpassbare Datentypen

Berechtigungen für Benutzer, Rollen und Rechte

Tabidoo Beschränkungen

Begrenzter kostenloser Plan mit grundlegenden Funktionen im Vergleich zu anderer Software für die Dateneingabe

Verschiedene Ansichten für die Datenverwaltung sind nicht vorhanden

Tabidoo Preise

Kontaktieren Sie Tabidoo für Preise

Tabidoo Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

4.8/5 (5+ Bewertungen) G2: N/A

Sieh dir das an Mac database tools !_

10. Conexiom

über Conexiom Conexiom ist eine Cloud-Software für Teams, die ihre Prozesse für Handelsdokumente automatisieren. Die Plattform rationalisiert zeitraubende Aktivitäten und ermöglicht es Geschäften, sich auf strategische Projekte zu konzentrieren und bessere Beziehungen zu Kunden aufzubauen.

Teams können von jedem Computer oder Gerät aus in einer sicheren Umgebung auf die Dokumente zugreifen. Businesses profitieren außerdem von Features wie der automatischen Dokumentenvalidierung, anpassbaren Geschäftsregeln und -logiken, kurzen Bearbeitungszeiten und Integrationen. Diese Schlüssel-Features helfen Teams, Zeit und Geld zu sparen, indem sie die manuelle Dateneingabe reduzieren und die Produktivität des Teams erhöhen. Mit Conexiom haben Teams die volle Sichtbarkeit und Kontrolle über die Tools zur Dateneingabe.

Conexiom beste Features

Berichterstellung und Dashboards für die Sichtbarkeit der Geschwindigkeit der Dokumentenverarbeitung

Admin-Tools zur Verwaltung von Benutzern, Einstellungen und dem Prozess der Dateneingabe

Datenextraktion aus jedem Dokument

Business-Regeln, Logik und Nachschlagen

Conexiom Beschränkungen

Fehlende Features für die Zusammenarbeit im Team

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung

Preise für Conexiom

Kontaktieren Sie Conexiom für Preise

Conexiom Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

Jedes dieser Tools bietet tonnenweise Features, um den Prozess der Dateneingabe zu rationalisieren und Informationen zu organisieren, aber nur eine Option erledigt das alles und erstellt gleichzeitig eine umfassende Lösung für Teams und Geschäfte in allen Branchen. Und dieses tool ist ClickUp . 🙂

Erstellen Sie Tabellen schnell und effizient in der Ansicht "Tabelle", um alles zu verwalten, vom Warenbestand bis zu den Informationen über den Client. Vermitteln Sie sogar wichtige Zusammenhänge auf einen Blick mit Benutzerdefinierte Felder von ClickUp können Sie Dateianhänge, Bewertungen und prozentuale Fortschritte in Ihre Spalten für Aufgaben einfügen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Mit der Ansicht von Formularen in ClickUp können Sie Übermittlungen von Fehlern und Kundenfeedback in umsetzbare Aufgaben verwandeln. Ordnen Sie dann die Einträge nach Priorität in einer sauberen und funktionalen Tabelle.

Aber das Beste daran? All das gibt es zum absolut keine Kosten ! Anmeldung für ClickUp und optimieren Sie Ihre Prozesse zur Dateneingabe im Handumdrehen.