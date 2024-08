die 10 besten CRM-Softwarebeispiele und ihre Anwendungsfälle für 2024

Wenn eine neue CRM-Software finden ganz oben auf Ihrer nicht enden wollenden To-Do-Liste steht, sollten wir diese Aufgabe noch heute erledigen!

CRM (Customer Relationship Management) ist ein System zur Verwaltung der täglichen Kommunikation und der Daten von Interessenten, Kontakten und bestehenden Kunden. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Interaktionen und Präferenzen ihrer Kunden zu verfolgen und einen besseren Kundenservice zu bieten.

Und mit der richtigen CRM-Software können Vertriebs- und Marketingteams Artikel direkt in einen CRM-Workflow **Sie beginnen ihren Tag mit dem Wissen, was sie zu tun haben und wo sie Ressourcen finden können.

Nicht ob, sondern wenn Unternehmen ein geeignetes System benötigen, um Teams konzentriert und produktiv zu halten, brauchen Sie spezialisierte Tools, die Ergebnisse bringen. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche CRM-Software die größte Wirkung auf Ihr Team haben wird, haben wir 10 CRM-Beispiele und Anwendungsfälle zusammengestellt.

CRM-Software-Vergleichstabelle

Hier finden Sie einen schnellen Überblick über die Anwendungsfälle und Geschäftsstrukturen für jedes CRM!

crm vergleichstabelle mit anwendungsfällen und geschäftsarten | CRM | Anwendungsfall | Am besten geeignet für | | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | Mobiles CRM und Projektmanagement | Freiberufler, startups, kleine Unternehmen, Unternehmen | | HubSpot | Vollständiges CRM | Freiberufler, Startups, kleine Unternehmen, Unternehmen | | Zendesk | Helpdesk/Ticket-CRM | Startups, kleine Unternehmen, Unternehmen | | Freshworks | Kontaktmanagement | Service Unternehmen, Unternehmen | | Microsoft Dynamics | Operatives CRM | Unternehmen | | BIGContacts | Kontaktmanagement | Freiberufler, Startups, kleine Unternehmen | | Salesforce | Analytisches CRM | Mittelständische Unternehmen, Unternehmen | | ActiveCampaign | Kampagnenmanagement | Freiberufler, Startups, kleine Unternehmen, Unternehmen | | Pipedrive | Vertriebspipeline und Abschlüsse | Mittelstand, Unternehmen | | Google Sheets | Tabellenkalkulations-CRM | Freiberufler, SaaS |

10 beste CRM Software Beispiele im Jahr 2024

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp macht es Ihnen leicht, Ihre Kundenbeziehungen mit Datenvisualisierungen zu organisieren und auszubauen, marketing-Automatisierung , Kommunikation und mehr - alles an einem Ort. Und ClickUp ist nicht branchenspezifisch! Die Funktionen und Tools sind vollständig anpassbar, so Funktionsübergreifende Teams wie Marketing , Support-Ingenieure, und Finanzen können ClickUp nutzen, um ihre Aufgaben zu verwalten und Geschäfte schneller abzuschließen.

ClickUp Anwendungsfall: Mobiles CRM und Projektmanagement

Wenn Sie Ihre Kundendatenbank erweitern und immer komplexere Aufgaben übernehmen, brauchen Sie ein zuverlässiges CRM- und Projektmanagement-Lösung wie ClickUp zur Verwaltung aller Ebenen von Verkaufschancen und marketing-Kampagnen .

Die Funktionen von ClickUp helfen, die verkaufs- und Marketingbemühungen so dass jeder die Informationen hat, die er braucht, wenn er sie braucht. Das Ergebnis? **Bessere Teambeziehungen und schnellere Aufgabenübergabe, um ein koordiniertes Kundenerlebnis zu schaffen. Hier sind weitere Möglichkeiten, ClickUp zu nutzen:

Passen Sie Ihren ClickUp-Arbeitsbereich so an, dass Teams und Vertriebsmitarbeiter die Flexibilität haben, Daten auf verschiedene Arten anzuzeigen

Reduzieren Sie die Anzahl der geöffneten Tabs und Apps mitClickUp's native und Drittanbieter-Integrationen* Beseitigen Sie Silos und beschleunigen Sie die Kommunikation durch die Integration Ihrer E-Mails in ClickUp

Automatisieren Sie Verkaufsprozesse, Erinnerungen, Nachfassaktionen und andere zeitraubende Aufgaben

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf ClickUp zu, egal ob Sie im Büro sind oder von unterwegs aus

EinrichtenCRM-Vorlagen für Kundenleistungen und Vertriebsprozesse

Erstellen eines Umsatzprognosemodells mit historischen Daten

Wenn Sie neu in ClickUp sind, beginnen Sie mit der ClickUp CRM-Vorlage um Projektpersonalisierung und Vertriebsautomatisierung zu testen!

Manage your leads

ClickUp Preise

Free Forever Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan (am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat)

Learn how to_ ein CRM in ClickUp erstellen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen!

2. HubSpot

über HubSpotHubSpot ist eine leistungsstarke CRM-Lösung die Software, Dienstleistungen und Schulungen für Inbound Marketing und Vertrieb anbietet. Es bietet eine breite Palette von Software, die Unternehmen bei ihren Marketing- und Vertriebsbemühungen unterstützt, darunter HubSpot CRM, HubSpot Marketing und HubSpot Sales. HubSpot verfügt außerdem über ein integriertes Analysesystem, das den Benutzern Einblicke in die Leistung ihrer Marketingkampagnen bietet.

HubSpot Anwendungsfall: Vollständiges CRM

Der größte Nachteil bei der Verwendung mehrerer CRM-Systeme ist, dass Ihr Team doppelte Arbeit leisten muss, um die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Mit einer CRM-Plattform wie Hubspot können Sie Interaktionen und Daten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg problemlos unter einem Dach verwalten.

HubSpot CRM kann Vertriebsteams dabei helfen, die Kundenbindung zu verbessern, den Umsatz zu steigern und ihre Marketingbemühungen zu optimieren. Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen helfen. Sie können die Website nutzen, um eine Kontaktliste zu erstellen, Interaktionen mit Kunden zu verfolgen und automatisierte E-Mails zu versenden.

HubSpot Preise

Kostenlose Tools

Starter: Beginnt bei $18/Monat für 1.000 Marketingkontakte

Beginnt bei $18/Monat für 1.000 Marketingkontakte CRM Suite Starter: Ab $20/Monat für 1.000 Marketingkontakte

Ab $20/Monat für 1.000 Marketingkontakte Profis: Beginnt bei $800/Monat für 2.000 Marketingkontakte

_Bonus: Die besten CRM-Software-Tools für Mac

3. Zendesk

über ZendeskZendesk ist eine Kundendienstplattform, die Unternehmen bei der Betreuung ihrer Kunden unterstützt. Sie bietet eine Reihe von Tools, die Unternehmen bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen unterstützen, darunter eine ticketing-System , Chat-Funktionen und eine Wissensdatenbank. Zendesk integriert mit einer Vielzahl anderer Softwareplattformen und macht es Unternehmen leicht, Support über alle Kanäle hinweg anzubieten.

Zendesk Anwendungsfall: Helpdesk/Ticket-CRM

A helpdesk-System ist ein wichtiger Bestandteil jeder Kundenbetreuung. Durch den Einsatz eines Helpdesk-Systems können Unternehmen Supportanfragen von Kunden leicht verfolgen und verwalten.

Jede ticketing-spezifische Software kann verwendet werden, um Kundenfeedback zu sammeln und die Kundenzufriedenheit zu verfolgen. Zendesk ist jedoch die bessere Option, da es nicht nur die Arbeit für Ihre Kunden, sondern auch für Ihre internen Support-Teams erleichtert. Wenn der Informationsaustausch reibungslos und zugänglich ist, sind sie nicht mehr mit Arbeit beschäftigt, sondern können den Kunden ein persönliches Erlebnis bieten.

Preise für Zendesk

Kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Support Team: $19 pro Agent/Monat

$19 pro Agent/Monat Support Professional: $55 pro Agent/Monat

$55 pro Agent/Monat Support Enterprise: $115 pro Agent/Monat

Bonus: SaaS CRM Tools !

4. Freshworks

über Freshworks Freshworks ist eine cloudbasierte Software-Suite, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen, ihres Vertriebs und ihres Marketings unterstützt. Es bietet eine Vielzahl von Tools, um die Interaktionen mit Kunden und Interessenten zu verfolgen, darunter ein CRM-Strategie tool, ein E-Mail-Marketing-Tool und ein System zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten.

Freshworks Anwendungsfall: Verwaltung von Verkaufsaktivitäten

Die Überwachung der Vertriebsaktivitäten ist ein wichtiger Bestandteil eines CRM-Ökosystems für erhöhung der Kundenbindung . Durch die Überwachung der Vertriebsaktivitäten erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, ob die Vertriebsziele erreicht, übertroffen oder verfehlt werden. Mit Freshworks haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Vertriebsaktivitäten zu überwachen:

Verwenden Sie eine chronologische Zeitleistenansicht für die Interaktion jedes Kunden mit Ihrem Unternehmen

für die Interaktion jedes Kunden mit Ihrem Unternehmen Verwenden Sie Dashboards , um einen Überblick über die Leistung Ihres Teams zu erhalten, einschließlich der jüngsten Verkaufszahlen, aktiven Leads und offenen Opportunities

, um einen Überblick über die Leistung Ihres Teams zu erhalten, einschließlich der jüngsten Verkaufszahlen, aktiven Leads und offenen Opportunities Verwenden Sie E-Mail-Kennzahlen und -Verfolgungskennzahlen, z. B. die Anzahl der versendeten E-Mails, den Prozentsatz der Kunden, die auf die E-Mail reagiert haben, Absprungraten und vieles mehr

Freshworks-Preise

Kostenlose 21-Tage-Testversion

Growth: Kostenlos für bis zu drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer

Kostenlos für bis zu drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

5. Microsoft Dynamics

über Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics ist eine Reihe von Unternehmenssoftwareanwendungen, die von Microsoft angeboten werden. Sie deckt verschiedene Aspekte eines Unternehmens ab, von Finanzen und Betrieb bis hin zu Vertrieb und Marketing. Dynamics wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen, ihres Betriebs, ihres Vertriebs und Marketings sowie ihres Kundendienstes zu unterstützen.

Microsoft Dynamics Anwendungsfall: Operatives CRM

Operatives CRM unterstützt Unternehmen bei einer Vielzahl von Aktivitäten wie der Verfolgung von Kundendaten, der Automatisierung von Vertriebsprozessen und der Verwaltung von Interaktionen. Im Kern aber verbessert operatives CRM den Kundenservice, indem es Agenten mit Kundeninformationen versorgt, einschließlich früherer Interaktionen und Bestellungen.

Durch die Verfolgung von Kundeninteraktionen und -daten in CRM-Software wie Microsoft Dynamics können Unternehmen besser verstehen, was Kunden brauchen und wollen und wie sie am besten bedient werden können. Diese Informationen können Unternehmen auch dabei helfen, gefährdete Kunden zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu binden. CRM-Software kann diesen Prozess vereinfachen, indem sie viele Aufgaben im Zusammenhang mit der Verfolgung und Verwaltung von Kundendaten automatisiert.

Preise für Microsoft Dynamics

Kostenlose Testversion verfügbar

Vertrieb Professional: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Vertrieb Enterprise: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Vertrieb Premium: $135/Monat pro Benutzer

$135/Monat pro Benutzer Microsoft Relationship Sales: $162/Monat pro Benutzer

$162/Monat pro Benutzer Microsoft Viva Sales: $40/Monat pro Benutzer

über BIGContacts BIGContacts ist ein cloudbasiertes Kontaktmanagementsystem für Unternehmen, mit dem sie ihre Kontakte in einer sicheren Umgebung speichern, verwalten und mit anderen teilen können. Mit BIGContacts können Benutzer mit Kollegen, Kunden und Partnern effektiver in Kontakt treten, indem sie sofortigen Zugriff auf alle ihre Kontaktinformationen an einem Ort haben. Darüber hinaus bietet BIGContacts eine Vielzahl von Funktionen wie Kontaktfreigabe, Geburtstagserinnerungen und benutzerdefinierte Filter, die den Benutzern helfen, organisiert und verbunden zu bleiben.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, das ein komfortables CRM-System ohne Komplexität benötigt, wurde BIGContacts entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Kontaktmanagement ist mehr als nur die Verwaltung von Namen und E-Mail-Adressen. Es geht darum, ein System zu schaffen, das Ihnen hilft, mit Ihren Kontakten in Kontakt zu bleiben, sie zu organisieren und es Ihnen leicht macht, die Informationen zu finden, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Hier sind einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre BigContacts-Oberfläche anzupassen:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen über Ihre Interessenten und Kunden zu speichern, die für Ihr Unternehmen wichtig sind

Sortieren und Anzeigen von Kontakten nach ausstehenden oder bevorstehenden Aktivitäten, Verkaufschancen, letztem Kontakt oder letzter Kommunikation

Erstellen Sie Benutzer, Rollen und Berechtigungen, um Ihre Teams zu verwalten

Anzeige der aktualisierten E-Mail-Kommunikation von einem Ort aus

BIG: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer BIGGER: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer BIGGEST: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer ENTERPRISE: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Download kostenlos_ **Vertriebs- und CRM-Vorlagen in ClickUp !

7. Salesforce

über VertriebsorganisationVertriebsmitarbeiter ist ein Cloud-basiertes Softwareunternehmen, das CRM- und andere Unternehmenssoftwarelösungen anbietet. Salesforce unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kundendaten, Interaktionen und Vertriebsprozesse. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Sales Pipeline Management, Kontaktmanagement, Marketing-Automatisierung und Kundensupport.

Die zweite Möglichkeit, Salesforce für Analysen zu nutzen, besteht darin, es als Tool für die Berichterstellung zu verwenden. Aus einem CRM generierte Berichte können Ihnen einen Überblick darüber verschaffen, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt, welche Marketingkampagnen erfolgreich sind und worauf Sie Ihre Bemühungen konzentrieren müssen.

Preise für Salesforce

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $105/Monat pro Benutzer

$105/Monat pro Benutzer Enterprise: 190 $/Monat pro Benutzer

190 $/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: $355/Monat pro Benutzer

8. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine E-Mail-Marketingplattform, mit der Sie Newsletter, automatisierte Nachrichten und andere gezielte Inhalte erstellen und versenden können. Es bietet auch leistungsstarke Tracking- und Berichtsfunktionen, um den Erfolg Ihrer Kampagnen zu messen und Ihre Bemühungen zu optimieren. Darüber hinaus bietet ActiveCampaign eine breite Palette von Integrationen mit anderen Diensten, die es Ihnen leicht machen, Ihre E-Mail-Marketing-Aktivitäten mit dem Rest Ihrer Marketingaktivitäten zu verbinden.

ActiveCampaign Anwendungsfall: Kampagnen-Management

Das Kampagnenmanagement in einem CRM ist eine wichtige Aufgabe für jedes Unternehmen. Kampagnen können verwendet werden, um bestimmte Kunden oder Kundengruppen mit Marketingmaterialien, Sonderangeboten oder anderen Mitteilungen anzusprechen.

Wenn Sie Kampagnen in einem CRM wie ActiveCampaign verwalten, können Sie jede Phase nach Ihren Wünschen gestalten:

1. Definieren der Kampagne und der Unternehmensziele

2. Erstellung eines Schritt-für-Schritt-Plans und der wichtigsten Mitwirkenden für die Durchführung der Kampagne

3. Identifizierung der Zielgruppe für die Kampagne und Erstellung gezielter Botschaften

4. Einrichtung von Tracking und OKRs um sicherzustellen, dass die Ziele der Kampagne erreicht werden

5. Bewerten Sie die Ergebnisse der Kampagne und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen für künftige Kampagnen vor

Preise für ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Marketing Plus : $49/Monat (3 Benutzer)

: $49/Monat (3 Benutzer) Marketing Professional : $149/Monat (5 Benutzer)

: $149/Monat (5 Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise

9. Pipedrive

über Pipedrive Pipedrive ist ein Tool für die Verwaltung der Vertriebspipeline, mit dem Unternehmen den Überblick über ihren Vertriebszyklus und -fortschritt behalten können. Es ist eine Cloud-basierte Lösung, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann, was es ideal für Unternehmen mit einem externen Vertriebsteam macht. Pipedrive bietet eine Vielzahl von Funktionen wie anpassbare Pipelines, Vertrieb, E-Mail-Integration und Aktivitätsverfolgung.

schauen Sie sich unseren Leitfaden zu_ an *Bau-CRM-Software* _!**_

Pipedrive Anwendungsfall: Vertriebspipeline und Geschäfte

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Vertriebsprozesses. Sie hilft Ihnen, Opportunities in jeder Phase des Verkaufszyklus zu verfolgen, vom Interessenten bis zum Kunden. Mit Pipedrive lässt sich eine anpassbare Pipeline in drei einfachen Schritten einrichten:

1. Richten Sie Ihre Pipeline ein, indem Sie Ihre Geschäfte hinzufügen oder sie automatisch aus einer Tabelle oder einem CRM importieren

2. Verfolgen Sie den Fortschritt mit automatischen Warnungen und Erinnerungen, um Ihre Geschäfte auf Kurs zu halten

3. Automatisieren Sie Wachstum mit KI-Technologie, die Ihnen hilft, Gelegenheiten für mehr Verkaufsabschlüsse zu erkennen

Pipedrive Preise

Grundlegend: $9,90/Monat pro Benutzer

$9,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $19,90/Monat pro Benutzer

$19,90/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 $/Monat pro Nutzer

49,90 $/Monat pro Nutzer Enterprise: 59,90 $/Monat pro Nutzer

10. Google Sheets

über Google ArbeitsbereichGoogle Tabellen ist ein webbasierter Tabellenkalkulations-Editor für die Zusammenarbeit an neuen Daten durch gemeinsame Nutzung und Bearbeitung in Echtzeit. Sie können Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen direkt in Ihrem Browser erstellen, die dann automatisch in Ihrem Google Drive gespeichert werden. Als teil von Google Workspace können Teams ihre Arbeitsabläufe beschleunigen, indem sie Sheets mit anderen Google-Anwendungen verbinden, um eine individuelle Lösung zu finden.

Google Sheets Anwendungsfall: Tabellenkalkulation CRM

Eine Tabellenkalkulation ist die bekannteste Methode, um Kundenbeziehungen zu erfassen. Sie können eine Tabelle mit dem Namen des Kunden, Kontaktinformationen und Notizen zu diesem Kunden erstellen. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über die Kommunikation und die Interaktionen mit dem Kunden, die Sie hatten. Außerdem können Sie mit einer Tabellenkalkulation Folgendes erstellen CRM-Berichte oder verfolgen Sie die Lagerbestände.

Google Sheets Preise

Frei fürpersönliches CRM nutzung (mit einem Google-Konto)

fürpersönliches CRM nutzung (mit einem Google-Konto) Business Starter : $6/Monat pro Nutzer

: $6/Monat pro Nutzer Unternehmen Standard : $12/Monat pro Nutzer

: $12/Monat pro Nutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

Sehen Sie, wie CRM-Software Ihr Unternehmen vergrößern kann

Die Realität ist, dass ununterbrochene Zeit zur Konzentration auf kundenmanagement aufgaben ist schwer zu finden. Und bei älteren CRM-Systemen müssen die Vertriebsmitarbeiter oft viele Hürden überwinden, um auf ihre Daten zuzugreifen.

Wenn alles, von persönlichen Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit im Team, an einem Ort ist, ist es einfach, das zu finden, was man braucht, und doppelte Arbeit zu vermeiden. Mit ClickUp haben Sie die CRM-Tools, Integrationen und den Support, um Prozesse für überschaubare bis hochkomplexe Projekte und Geschäfte einzurichten.

Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an, um Ihre Kundendaten zu organisieren und Ihre To-Do-Liste hinzuzufügen, damit Sie ab heute eine einzige Quelle der Wahrheit haben!