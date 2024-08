Die 12 besten Salesforce CRM-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Software für das Management von Kundenbeziehungen (Customer Relationship Management, CRM) hat sich seit dem Erscheinen der ersten Tools dramatisch verbessert. Diese Tools machen es einfach, Kundendaten zu speichern und sie zur Erstellung von buyer Personas . Einer der größten Namen im Bereich CRM-Software ist Salesforce. Allerdings ist Salesforce nicht für jeden die richtige Lösung.

In diesem Artikel gehen wir auf einige der verfügbaren CRM-Alternativen ein. Wir gehen darauf ein, worauf Sie bei einer Salesforce-Alternative achten sollten, und geben Ihnen die Details an die Hand, die Sie benötigen, um zu entscheiden, welches Tool Ihnen am besten dabei hilft, Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern.

Worauf sollten Sie bei einer Salesforce-Alternative achten?

Salesforce ist eine leistungsstarke CRM-Software, aber das beste CRM-Tool für Sie ist dasjenige, das Ihrem Geschäft den größten Wert bietet. Bei der Suche nach Salesforce-Alternativen sollten Sie diese Konzepte im Hinterkopf behalten:

Features: Schauen Sie sich die Features aller wichtigen Optionen an und entscheiden Sie, welche für Ihr Unternehmen ein Muss sind

Schauen Sie sich die Features aller wichtigen Optionen an und entscheiden Sie, welche für Ihr Unternehmen ein Muss sind Benutzerfreundlichkeit: Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter das CRM optimal nutzen können, daher sollte es einfach zu bedienen sein

Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter das CRM optimal nutzen können, daher sollte es einfach zu bedienen sein Anpassung: Eine Größe passt selten für alle. Eine gute Salesforce-Alternative ist eine, die Sie an Ihre Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können

Eine Größe passt selten für alle. Eine gute Salesforce-Alternative ist eine, die Sie an Ihre Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können Integrationen: Ihr Unternehmen benötigt mehr als nur ein CRM, und die CRM-Software, die Sie auswählen, sollte sich gut mit diesen anderen Tools integrieren lassen

Ihr Unternehmen benötigt mehr als nur ein CRM, und die CRM-Software, die Sie auswählen, sollte sich gut mit diesen anderen Tools integrieren lassen Skalierbarkeit: Das Ziel jeder Organisation ist es, zu wachsen. Wählen Sie ein CRM, das mit Ihnen wachsen kann, so dass Sie nicht wechseln müssen, wenn Sie zu groß für Ihre Wahl werden

Das Ziel jeder Organisation ist es, zu wachsen. Wählen Sie ein CRM, das mit Ihnen wachsen kann, so dass Sie nicht wechseln müssen, wenn Sie zu groß für Ihre Wahl werden Preisgestaltung: Achten Sie auf die Preise für die Stufe, auf der Sie sich jetzt befinden, und für die Stufe, auf der Sie sich in Zukunft befinden werden. Bei einigen Produkten steigen die Preise mit dem Wachstum des Unternehmens stark an. Nutzen Sie die kostenlose Testversion, wenn sie angeboten wird, um eine praktische Erfahrung zu machen, ohne sich zu verpflichten

Die 12 besten Salesforce-Alternativen für das Jahr 2024

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit 12 Salesforce CRM-Alternativen. Jedes dieser beliebten Programme hat vielen Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Beziehungen zu Kunden geholfen.

Behalten Sie Ihre Projektmanagement tools und CRM auf einer Plattform: ClickUp

ClickUp ist eine Projektmanagement-Plattform, die auch Folgendes bietet CRM-Features wie z. B. Kontaktmanagement, Lead-Management und Überwachung der Vertriebspipeline. Es handelt sich um eine hochgradig anpassbare Cloud-basierte Plattform mit einer umfangreichen einer Reihe von CRM-Vorlagen und Integrationen von Drittanbietern.

Als hochgradig anpassbare Lösung ermöglicht ClickUp die Erstellung von Dashboards zur Berichterstellung, die Ihren Anforderungen entsprechen, und die Entwicklung benutzerdefinierter Workflow-Prozesse für verbesserte Geschäftsabläufe. Mit robusten CRM Berichterstellung können Sie diese Dashboards problemlos in gedruckte Berichte umwandeln.

ClickUp beste Features

Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben für Einzelpersonen oder Teams

Überwachung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit

Erleichtern Sie die Teamarbeit und Kommunikation innerhalb der Plattform

Einstellen von Aufgaben und Überwachen des Fortschritts in Richtung bestimmter Ziele

Dokumente innerhalb des CRM freigeben und gemeinsam bearbeiten

ClickUp Limits

Die Lernkurve kann bei einigen Features steil sein

Das Programm verzögert sich manchmal beim Abschließen komplexer Aufgaben

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : Free

: Free Unlimited-Plan : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business-Plan : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise-Plan: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Zendesk Verkaufen

Über Zendesk Verkaufen Zendesk Sell ist ein CRM-System, das sich auf die Bedürfnisse von Teams im Vertrieb konzentriert. Neben der Kontaktverwaltung bietet es viele Features, die Vertriebsmitarbeitern bei der Nachverfolgung von Leads, der Verwaltung von Pipelines und dem Abschluss von Geschäften helfen. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform, die sich problemlos in andere Zendesk-Produkte integrieren lässt.

Zendesk Sell beste Features

Visualisieren und Verwalten von Verkaufschancen in verschiedenen Phasen

Organisieren undnachverfolgung von Customer Journeys* Gewinnen Sie Einblicke in Verkaufsleistung und Trends

Verbindung mit Ihrer E-Mail zur Nachverfolgung der Kommunikation

Zugriff aufCRM-Features für unterwegs mit der mobilen App Zendesk Sell Einschränkungen

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten für einige Felder

Gelegentliche Bugs und Störungen in der mobilen App

Preise für Zendesk Sell

Team: $19/Monat pro Benutzer

Wachstum: $55/Monat pro Benutzer

Professionell: $115/Monat pro Benutzer

Enterprise: 169 US-Dollar/Monat pro Benutzer

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (150 Bewertungen)

3. Pipedrive

Über Pipedrive Nächste auf dieser Liste von Salesforce CRM-Alternativen ist Pipedrive . Es verfügt über eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie schnell loslegen können. Es enthält Features für Vertriebsteams, mit Lead-Management, um mehr Verkäufe zu schließen.

Pipedrive beste Features

Einfache Nachverfolgung von Geschäften in verschiedenen Phasen

Synchronisierung und Nachverfolgung von E-Mails innerhalb des CRM

Erstellen von Berichterstellungen und Einblicke in die Vertriebsleistung

Erhalten Sie Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben und Nachfassaktionen

Benutzerdefinierte Workflows für Ihre spezifischen Anforderungen

Pipedrive-Einschränkungen

Die Analyse- und Berichterstellungsfeatures sind nicht so robust, wie einige Benutzer es sich wünschen

Einige Features zur Automatisierung sind im Vergleich zu Alternativen unzureichend

Preise von Pipedrive

Grundlegend: $14,90/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: $27,90/Monat pro Benutzer

Professionell: 49,90 $/Monat pro Benutzer

Power: 64,90 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: $99.00/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4.2/5 (1.500+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

4. ActiveCampaign

Über ActiveCampaign ActiveCampaign ist auf die CRM-Bedürfnisse von kleinen und großen Unternehmen ausgerichtet. Es hilft bei der Automatisierung von Marketing- und Geschäftsprozessen und bietet verschiedene Tools für die Verwaltung von Leads und die Erstellung gezielter E-Mail-Kampagnen. ActiveCampaign lässt sich auch mit verschiedenen Tools von Drittanbietern integrieren.

ActiveCampaign beste Features

Erstellen Sie automatisiertekampagnenmanagement basierend auf dem Kundenverhalten

Entwerfen und versenden Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen

Verwalten Sie Kontakte und Automatisieren von Vertriebsprozessen

Identifizieren und priorisieren Sie potenzielle Leads auf der Grundlage ihres Engagements

Überwachen Sie Benutzeraktivitäten auf Ihrer Website und bei Ereignissen

ActiveCampaign Beschränkungen

Es bietet nicht so viel Flexibilität bei der Verwaltung von Kontakten, wie einige Benutzer es sich wünschen

Die Software hat eine steile Lernkurve für Automatisierung und erweiterte Features

Preise für ActiveCampaign

Plus: $19/Monat

Professionell: $49/Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

5. HubSpot CRM

Über HubSpot HubSpot ist eines der frühesten und erfolgreichsten CRMs und ein Innovator im Bereich der Marketing- und Vertriebsautomatisierung. Seine Plattform bietet Hubs für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die sich alle nahtlos in das CRM integrieren lassen.

HubSpot beste Features

Kombiniert Tools für Kontaktmanagement, Marketing, Vertrieb und Kundenservice

Ermöglicht die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben zur Rationalisierung des Vertriebsprozesses

Ermöglicht Ihnen die Verwaltung vonkundenanfragen und Support-Tickets* Bietet Hunderte vonHubSpot-Integrationen HubSpot Beschränkungen

Die Preise sind hoch, insbesondere fürstartups, die nach einem CRM suchen* Der kostenlose Plan bietet nicht genügend benutzerdefinierte Features

HubSpot Preise

Free Forever für immer: Free

Starter: $50/Monat

Professionell: $500/Monat

Enterprise: $1.200/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

6. Airtable

Über AirtableAirtable ist ein auf Tabellenkalkulationen basierendes Programm das Sie für verschiedene CRM-Zwecke nutzen können. Mit Features zur Nachverfolgung von Leads, zur Verwaltung von Sales Pipelines und zur Speicherung von Kundendaten ist Airtable eine einfach zu bedienende Basis-CRM-Plattform.

Airtable beste Features

Benutzerdefiniert erstellenkundendatenbanken für verschiedene Anwendungsfälle

Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams in Echtzeit

Integration mit Tools und Diensten von Drittanbietern für erweiterte Funktionen

Organisieren und Nachverfolgen von Projekten mit Aufgaben- und Terminmanagement

Benutzerdefinierte Anzeige von Daten mit verschiedenen Ansichten

Airtable Beschränkungen

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern hat Airtable begrenzte Features

Die Integration mit anderen Produkten kann schwierig sein

Airtable Preise

Free Forever für immer: Free

Plus: $10/Monat pro Benutzer

Pro: $20/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

7. Smartsheet

Über Smartsheet Wie Airtable, Smartsheet ist eine auf Tabellenkalkulationen basierende Plattform . Mit ihr können Sie intelligente Tabellenkalkulationen für verschiedene Zwecke erstellen, darunter auch für grundlegende CRM-Aufgaben. Obwohl es nicht die komplexeste CRM-Lösung ist, kann es Verkaufsdaten speichern und die Produktivität in einem einfach zu bedienenden CRM verbessern.

Smartsheet beste Features

Planen, Nachverfolgen und Verwalten von Projekten mit Gantt-Diagrammen und Aufgaben-Listen

Zusammenarbeit in Echtzeit und Freigeben von Dateien für Mitglieder des Teams

Verschaffen Sie sich einen schönen visuellen Überblick über Ihre Vertriebspipeline

Optimieren Sie sich wiederholende Prozesse mit automatisierten Workflows

Erstellen Sie visuelle Berichterstellungen und Dashboards

Smartsheet Einschränkungen

Die Lernkurve ist steil, wenn Sie alle Features nutzen wollen

Einige Benutzer beklagen einen Mangel an Features zur Automatisierung

Smartsheet Preise

Free Forever für immer: Free

Pro: $7/Monat

Business: $25/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (13,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

8. Keap

Über Keap Keap, früher Infusionsoft genannt, ist eine Cloud-basierte CRM-Plattform, die Marketing- und Vertriebsprozesse automatisiert. Die Software lässt sich mit anderen gängigen Marketing- und Vertriebstools integrieren, um die Funktionen zu erweitern.

Die Features der Marketing-Automatisierung können die Produktivität Ihres Teams verbessern. Sowohl kleine Organisationen als auch größere Unternehmen können von dieser robusten Plattform profitieren.

Keap beste Features

Automatisierung von Vertriebsprozessen und Verwaltung von Kontakten

Entwerfen und implementieren Sie gezielte E-Mail-Marketingkampagnen

Identifizierung und Priorisierung von Leads basierend auf Engagement und Verhalten

Integration mit E-Commerce-Plattformen zur Nachverfolgung von Online-Verkäufen

Ermöglichen Sie Ihren Clients, Termine online zu buchen

Keap-Einschränkungen

Der Preis ist für einige Benutzer unerschwinglich

Einige Kunden finden die Schnittstelle und das Setup verwirrend

Preise für Keap

Pro: $199/Monat

Max: $289/Monat

Max Klassisch: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

9. Microsoft Dynamics

Über Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics ist die CRM-Plattform im Microsoft-Ökosystem und eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Sie enthält eine umfassende Reihe von CRM-Features und lässt sich mit anderen Microsoft-Produkten integrieren, um die Funktionen zu erweitern.

Microsoft Dynamics beste Features

Umfassende Suite, einschließlich CRM, Enterprise-Ressourcenplanung und anderen Tools für das Geschäft

Durch künstliche Intelligenz gesteuerte Einblicke zur Verbesserung der Vertriebsleistung

Funktionen für Kundenanfragen und Support-Fälle

Erstellung und Verwaltung gezielter Marketingkampagnen

Nahtlose Verbindung mit Office 365, Teams und anderen Microsoft-Produkten

Microsoft Dynamics Limits

Setup ist komplex und zeitaufwändig für einige Benutzer

Die Integration mit Produkten außerhalb des Microsoft-Ökosystems kann schwierig sein

Microsoft Dynamics Preise

Essentials: $70/Monat pro Benutzer

Premium: $100/Monat pro Benutzer

Microsoft Dynamics Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (5.000+ Bewertungen)

10. Zoho CRM

Über Zoho Zoho bietet eine bekannte Suite von Cloud-basierten Business tools. Zoho CRM ist die CRM-Lösung von Zoho. Die Lösung hilft Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Kundensupport. Sie kann Kontaktdaten speichern, die Kundenzufriedenheit verbessern und Aufgaben automatisieren.

Zoho CRM lässt sich mit anderen Tools von Unternehmen kombinieren, um CRM-Daten freizugeben und die Business Intelligence zu verbessern.

Zoho beste Features

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und Rationalisierung des Vertriebsprozesses

Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden über mehrere Kanäle

Gewinnen Sie mit Analyse- und Berichterstellungstools Einblicke in die Vertriebsleistung und -trends

Erstellen Sie automatisierte Workflows zur Verbesserung der Effizienz

Zugriff auf CRM-Features über mobile Apps

Grenzen von Zoho

Die Leistung ist gelegentlich schwankend

Der kostenlose Plan verfügt nicht über genügend benutzerdefinierte Optionen

Preise von Zoho

Free Forever für immer: Free

Standard: $14/Monat pro Benutzer

Professional: $23/Monat pro Benutzer

Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

Zoho-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

11. Bitrix24 CRM

Über Bitrix24 Bitrix24 CRM ist der Kundenbeziehungs-Teil von Bitrix24. Bitrix hat diese umfassende Plattform für Business Management und Zusammenarbeit entwickelt. Sie beinhaltet tools für CRM und Projektmanagement .

Bitrix24 CRM beste Features

Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams

Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen

Verwenden Sie Projekt- undaufgabenmanagement tools innerhalb des CRM

Verbindung mit Kunden über verschiedene Kanäle

Dokumente speichern und freigeben

Bitrix24 CRM Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche zu komplex, insbesondere bei den erweiterten Features

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Leistungseinbußen

Preise für Bitrix24 CRM

Basic: $49/Monat

Standard: $99/Monat

Professionell: $199/Monat

Enterprise: $399/Monat

Bitrix24 CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

12. Salesflare

Über Salesflare Salesflare ist eine CRM-Software, die eine einfach zu bedienende Lösung für kleine und mittlere Unternehmen bietet. Ihr Hauptzweck ist es, Unternehmen bei grundlegenden CRM-Bedürfnissen zu helfen, wie z.B. der Automatisierung von dateneintrag und die Vereinfachung des Verkaufsprozesses.

Salesflare beste Features

Nachverfolgung von E-Mail-Öffnungen, Link-Klicks und Engagement mit Kontakten

Organisieren und Verwalten von Kundenkontaktinformationen

Erhalten Sie Erinnerungen, wenn Nachfassaktionen fällig sind

Planen Sie Meetings nahtlos mit Integrationsoptionen

Visualisieren und Verwalten von Verkaufschancen

Salesflare-Einschränkungen

Die Software verfügt über limitierte Features zur Berichterstellung im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Die mobile App ist nicht so funktionsreich und leistungsfähig wie sie sein könnte

Salesflare Preise

Growth: $29/Monat pro Benutzer

Pro: $49/Monat pro Benutzer

Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Salesflare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

ClickUp's Customer Relationship Management für den Einstieg

Die Integration eines CRM in Ihre bestehende Projektmanagement-Plattform kann mühsam sein. Warum entscheiden Sie sich nicht für eine All-in-One-Lösung, mit der Sie Ihre Projekte und Ihre Beziehungen zu den Kunden mühelos verwalten können?

ClickUp ist diese All-in-One-Plattform für das Projektmanagement. Dank der leistungsstarken CRM tools die direkt in Ihr Projektmanagement-System integriert sind, behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und haben gleichzeitig ein Auge auf Ihre Kundenkontakte, Leads und die gesamte Vertriebs- und Marketing-Pipeline.

Und das Beste daran ist, dass wir sofort einsatzbereit sind vorlagen für Projektmanagement und CRM vorlagen auf allen Ebenen, einschließlich unseres Free Forever-Plans. Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto und erleben Sie, wie ClickUp eine leistungsstarke Salesforce CRM-Alternative ist.